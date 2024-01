Prasówka 11.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop miłosny i finansowy 2024. Wróżka przepowiada o wszystkich znakach zodiaku [11.01.2024]”?

Prasówka 11.01: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Horoskop miłosny i finansowy 2024. Wróżka przepowiada o wszystkich znakach zodiaku [11.01.2024] Odkryj, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości i finansach na cały 2024 rok. Mamy horoskop miłosny i finansowy dla wszystkich znaków zodiaku - zobaczcie.

📢 Znaczenia znaków zodiaków - lista najbardziej złośliwych. Oni potrafią sprawić przykrość [11.01.2024] Według horoskopu w gwiazdach mamy zapisane nie tylko to co wydarzy się w naszym życiu, ale także to jacy jesteśmy. Od dawna przygotowywane są nie tylko horoskopy na przyszłość, ale także charakterystyki poszczególnych znaków zodiaku. My poszukaliśmy tych, które wykazują się złośliwością. Zobaczcie kto znalazł się na liście.

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur od stycznia 2024. Zmiany w wyliczeniach po korekcie wskaźnika [11.01.2024] Od kilku miesięcy podajemy najnowsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur. Zawsze zaznaczyliśmy, że to prognozy na dany moment publikacji materiału. Prognozy się zmieniły! Dobre informacje są takie, że powodem jest spadek inflacji. Gorsze są takie, że nasze poprzednie wyliczenia będzie można prawdopodobnie wyrzucić do kosza, gdyż waloryzacja może być mniejsza niż zapowiadano!

📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - mamy dwie tabele. Wyliczenia brutto i netto [11.01.2024] W 2024 roku szykują się kolejne spore podwyżki dla seniorów. Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury.

📢 Takie są skutki picia nalewki z orzecha włoskiego. Oto zaskakujące efekty dla zdrowia [11.01.2024] Znane są zdrowotne właściwości orzechów włoskich. Okazuje się, że można z nich przygotować nalewkę, która doskonale pomaga na dolegliwości żołądkowe i wiele innych. Oto skutki picia nalewki z orzecha włoskiego. 📢 Grała Alutkę w serialu Rodzina Zastępcza. Tak dziś wygląda Joanna Trzepiecińska [11.01.2024] "Rodzina zastepcza" to jeden z najbardziej kultowych polskich seriali obyczajowych. Perypetie rodziny Kwiatkowskich przed telewizorami śledziło miliony widzów. Jedną z najzabawniejszych postaci był Alutka, sąsiadka i przyjaciółka rodziny. W tę rolę od początku emisji wcielała się Joanna Trzepiecińska. Oto jak wygląda obecnie. Ma już 58 lat. 📢 Takie zmiany w szkołach czekają uczniów i nauczycieli. Oto plany resortu edukacji [11.01.2024] Zmiany w szkołach - Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad wprowadzeniem ważnych zmian w szkolnictwie. Niektóre z nich mają wejść w życie już po feriach zimowych. Zmiany potwierdzają między innymi minister edukacji Barbara Nowacka, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer oraz posłanka KO - Dorota Łoboda. Zobacz, jakie zmiany czekają uczniów i nauczycieli.

📢 Tak luksusowo żyje i ubiera się Allan Enso, syn Edyty Górniak - zdjęcia. Oto jego stylizacje warte majątek [11.01.2024] Allan Enso, do niedawna Krupa, postanowił iść w ślady sławnej mamy Edyty Górniak i dwa lata temu, na osiemnaste urodziny, wypuścił debiutancki singiel. Od tego czasu raper rozwija ścieżkę kariery i zdobywa coraz większą popularność. Nie tylko jednak muzyka jest jego pasją. Allan Enso znany jest z oryginalnych, ale i wartych majątek stylizacji. Zobacz w naszej galerii niżej, jak się ubiera i luksusowo żyje Allan Enso, syn Edyty Górniak.

📢 Mamy odważne zdjęcia Marcina Hakiela i jego nowej partnerki. Para w bardzo wymownych pozach [11.01.2024] Marcin Hakiel coraz częściej w mediach społecznościowych pokazuje zdjęcia z nową parnerką. Ku dużemu zaskoczeniu fanów, są one też coraz bardziej odważne. Ostatnio pochwalił się fotografiami, na których nie szczędzą sobie czułości w... windzie. Zdjęcia są naprawdę odważne - zobacz!

📢 Sergiusz Żymełka ma już 32 lata - tak dziś wygląda. Grał Filipa w serialu "Rodzina zastępcza" [11.01.2024] Sergiusz Żymełka zyskał ogólnopolską popularność i rozpoznawalność dzięki dziecięcej roli w serialu "Rodzina zastępcza". W tym hicie Polsatu grał małego Filipa, którego widzowie wręcz pokochali. Dziś to już dorosły mężczyzna. Sprawdźcie, czym zajmuje się dziś i jak wygląda Filip Kwiatkowski z "Rodziny zastępczej". Jest nie do poznania. 📢 Tak się ubiera Izabela Macudzińska-Borowiak z "Królowych życia". Laluna: "Moja piękna bizneswoman" [11.01.2024] Izabela Macudzińska-Borowiak to w przeszłości jedna z najbardziej lubianych uczestniczek programu "Królowe życia". Tego serialu obyczajowego już nie ma, a ona cały czas wzbudza ogromne zainteresowanie mediów i internautów. Przez wiele kobiet uznawana jest za ikonę stylu. Rzeczywiście ubiera się oryginalnie, a czasami nawet wyzywająco. Zobaczcie odważne zdjęcia!

📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [11.01.2024] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Wiemy o ile wzrosną emerytury od marca - tabela wyliczeń i zmian [11.01.2024] Waloryzacja emerytur 2024: kiedy nastąpi i jak znacznie zwiększą się świadczenia? Coroczna waloryzacja emerytur to kluczowe zjawisko dla wielu z seniorów, bezpośrednio wpływające na ich budżet. W nadchodzącym roku 2024 waloryzacja przewidziana jest, jak zwykle, na marzec, obiecując podniesienie minimalnych kwot dla beneficjentów emerytur. To optymistyczne wieści dla licznych emerytów, którzy z niecierpliwością oczekują poprawy swojej sytuacji finansowej. Jednak pytanie brzmi: Jak znaczący będzie wzrost emerytur w 2024 roku?

📢 Kobiety o takich znakach zodiaku są najpiękniejsze! Te kobiety to prawdziwe piękności [11.01.2024] Niektóre kobiety mogą pochwalić się niezwykłą, nietuzinkową urodą, która sprawia, że gdy tylko pojawią się w jakimś miejscu, natychmiast przyciągają uwagę całego otoczenia. Według astrologów, nasz wygląd może zależeć od tego, jaki znak zodiaku mamy. Kobiety spod takich znaków zodiaku uznawane są za najpiękniejsze! 📢 Aleksander Śliwka - tak mieszka i żyje gwiazdor kadry siatkarzy. Zakochany po uszy w Jagodzie Gruszczyńskiej [11.01.2024] Aleksander Śliwka to jeden z najlepszych i najpopularniejszych polskich siatkarzy. Na co dzień mieszka w Kędzierzynie-Koźlu w towarzystwie pięknej Jagody Gruszczyńskiej, siatkarki plażowej. Wkrótce siatkarz może jednak przenieść się do Włoch. Tak mieszka i żyje na co dzień Aleksander Śliwka. 📢 Katarzyna Zdanowicz pochodzi z małego miasta pod Bydgoszczą - zdjęcia. Tak żyje dziennikarka Polsatu [11.01.2024] Jak byłam dorastającą dziewczyną, chciałam wyrwać się z tego miejsca. Im jestem starsza, tym z większą przyjemnością i chęcią wracam w rodzinne strony. Z czasem człowiek docenia uroki małych miast, gdzie życie toczy się wolniej, spokojniej – mówi Katarzyna Zdanowicz, prezenterka „Wydarzeń” Telewizji Polsat. Zobacz na zdjęciach, jaka jest prywatnie dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego.

📢 Piotr Żyła i Marcelina Ziętek pokazują wnętrza swojego domu! Tak urządzili się w Ustroniu [11.01.2024] Piotr Żyła i Marcelina Ziętek mieszkają w nowym domu w Ustroniu. Zaglądamy do środka ich nieruchomości. W salonie imponujący komplet wypoczynkowy, bardzo jasna kuchnia i łazienka, nie mogło zabraknąć kominka i tarasu, na którym w letnie miesiące swoje wdzięki prezentuje Marcelina Ziętej. Tak Piotr Żyła wykończył swój nowy dom - zobaczcie zdjęcia ze środka. 📢 Takie są najmodniejsze fryzury dla kobiet na 2024 rok. Te kolory i strzyżenia odejmują lat! [11.01.2024] Naturalne kolory, zdrowy wygląd, połysk i dobre cięcie - to zdecydowane trendy jeśli chodzi o kobiece fryzury modne w 2024 roku. Zobacz najlepsze efekty pracy fryzjerów z regionu. 📢 Oto nowy modny kolor włosów 2024 - "zimne kakao". To fryzury idealne dla blondynek i brunetek [11.01.2024] Modne fryzury na 2024 rok. "Zimne kakao" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie jasnego brązu i liliowego fioletu daje fantastyczny efekt na włosach, wygląda oryginalnie i efektownie. To koloryzacja idealna dla blondynek, brunetek i szatynek. To odważna fryzura a jej efekt jest zniewalający! Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "zimne kakao" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje.

📢 Ferie zimowe 2024 - zmiany w terminach. Oto harmonogram dni wolnych od szkoły [11.01.2024] Ferie zimowe 2024. Terminy ferii zimowych są różne dla różnych województw. W 2024 roku ferie zimowe odbywają się w zmienionych terminach w porównaniu do ubiegłych lat. Kiedy będą ferie zimowe 2024? Sprawdź terminy ferii zimowych 2024 dla wszystkich województw. Zobacz też tegoroczny harmonogram dni wolnych od szkoły.

📢 Najbiedniejsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem! Mamy najnowsze dane na 2024 rok [11.01.2024] Jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są aktualnie najbiedniejsze? Udało się nam to ustalić dzięki danym z Ministerstwa Finansów. Jest to lista gmin i ich wskaźniki G., czyli wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Oto 20 najbiedniejszych gmin w województwie kujawsko-pomorskim. 📢 Rasy psów są idealne dla osób starszych. Oto rasy, które dobrze współpracują z seniorami [11.01.2024] Pies to doskonały towarzysz dla osób starszych. Motywuje do aktywności i zdrowotnych spacerów, poprawia samopoczucie i dotrzymuje towarzystwa w chwilach samotności. Wybierając odpowiednią rasę, seniorzy powinni liczyć się jednak ze swoimi ograniczeniami. Oto najlepsze rasy psów dla osób starszych!

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" pochwaliła się, że została "matką". Oto jak mieszka i żyje na co dzień [11.01.2024] Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" ostatnio pochwaliła się fanom na swoim profilu na Instagramie radosną nowiną. Gwiazda została matką chrzestną Wiktora, który prawdopodobnie jest jednym z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie. "Mieć Krystynę za ciocie to meeeega szczęście", "On ma szczęście że ma taką ciotkę i chrzestną" - komentują fani. 📢 Kolorowe szkło, kryształy, porcelana z PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie wazony i naczynia mogą być warte fortunę [11.01.2024] W latach 70. i 80. były bardzo modne i zdobiły niejedną meblościankę peerelowskiego mieszkania. Stare kryształowe i porcelanowe wazony, naczynia, figurki, kury i takie z kolorowego szkła w 2024 roku nie dość, że wracają do łask, to kosztują krocie.

📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury [11.01.2024] Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura. 📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku [11.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok - takie jest twoje zwierzę. To nas czeka w roku Drewnianego Smoka [11.01.2024] Mamy dla Was horoskop chiński na 2024 rok. Zebraliśmy bardzo szczegółową przepowiednie przyszłości według chińskich wierzeń. Horoskop chiński w przeciwieństwie do tego zodiakalnego oparty jest nie na miesiącach. Lata w tym horoskopie są notowane w cyklu dwunastostopniowym w oparciu o ruch Jowisza. Zobaczcie, co Was czeka.

📢 Zwroty z Trzynastej i Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabelę wyliczeń [11.01.2024] Jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego potrącenia zaliczki na podatek dochodowy w ubiegłym roku. Oprócz standardowej składki zdrowotnej, od trzynastki i czternastki również pobierana była kwota przeznaczona na podatek dochodowy. 📢 Najmodniejsze sukienki na studniówkę 2024 - zdjęcia. Oto TOP sukienki na bal maturalny [11.01.2024] W styczniu i lutym 2024 roku tysiące maturzystów w Polsce bawić się będą na balach studniówkowych. Jakie trendy w studniówkowej modzie obowiązują w 2024 roku? Oto propozycje sukienek na bal maturalny. Takie kolory i długości kreacji są obecnie na topie. Przedstawiamy najmodniejsze wzory sukienek w naszej galerii niżej.

📢 Zwrot z podatku 2024. Oto lista osób, które nie dostaną zwrotu z podatku w 2024 roku [11.01.2024] Zwrot z podatku to dodatkowy zastrzyk pieniędzy dla wielu Polaków. W 2024 roku dostępnych jest wiele ulg podatkowych, z których możemy skorzystać. Niestety nie zawsze dane ulgi będą nam przysługiwały. Zobaczcie, w jakich sytuacjach nie dostaniemy zwrotu z podatku. Oto lista przypadków.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - mamy nową tabelę. Wyliczenia świadczeń po zmianie rządu [11.01.2024] Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Wysoka inflacja sprawi, że podwyżki emerytur muszą być wyższe. Przedstawiamy wyliczenia emerytur brutto i netto przy obecnie zatwierdzonym wskaźniku, ale wiemy też już, że mogą szykować się kolejne zmiany.

📢 Modne paznokcie na styczeń 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [11.01.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na styczeń 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Najmodniejsze brokatowe paznokcie na styczeń 2024. Zobacz piękne zdobienie paznokci od stylistek [11.01.2024] Brokatowe paznokcie - złote i srebrne, a także z drobinkami zatopionymi w kolorowych lakierach - to hit tej zimy. Zobaczcie w galerii najmodniejsze zdobienia paznokci na styczeń 2024, które wykonały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Kujawsko-Pomorskiego.

📢 "1670" na Netflix - 10 najlepszych cytatów z serialu. Zobaczcie zdjęcia! [11.01.2024] Serial "1670" to polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto 10 najlepszych cytatów z serialu "1670". 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [11.01.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy. 📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [11.01.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [11.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka [11.01.2024] Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Sylwia Peretti z programu "Królowe życia" w TTV - zdjęcia. Tak żyje po stracie syna [11.01.2024] Sylwia Peretti stała się znana w całej Polsce dzięki udziałowi w programie TTV "Królowe życia". Bajkowy świat przerwała jednak tragedia. W wypadku samochodowym zginął jej ukochany syn. Po tym wydarzeniu "Królowa życia" zniknęła z mediów społecznościowych. Teraz mówi o swoich emocjach. 📢 Sylwia Mor - adoptowana córka Agaty Młynarskiej. Tak wygląda teraz na zdjęciach rodzinnych [11.01.2024] 25 lat temu los połączył Agatę Młynarską i Sylwię Mor, wówczas 11-latkę z domu dziecka nieopodal Suwałk. Dziś Sylwia Mor ma już swoją rodzinę, jednak więź z popularną dziennikarką, która dała je miłość i dom, pozostanie na zawsze. Tak wyglądała Sylwia Mor, gdy mieszkała z Agatą Młynarską. O tym piszemy niżej.

📢 Zlot uczestników "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" na Kujawach. Zobaczcie zdjęcia! [11.01.2024] Sebastian Zaremba z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" zorganizował na Kujawach zlot uczestników "Sanatorium miłości", "The Voice of Senior" i "Rolnik szuka żony". Znani i lubiani rolnicy i seniorzy pływali miedzy innymi "Rusałką" po Gople, bawili się w restauracji "U Piasta" w Kruszwicy" oraz wzięli udział w dożynkach gminno-parafialnych w Osięcinach. Zobaczcie, kto przybył i jak bawiły się gwiazdy programów "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". 📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [11.01.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [11.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Znachor - tak wyglądają miejsca z kultowego filmu. Tam kręconą pierwotną wersję "Znachora" [11.01.2024] "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Czosnek - takie ma właściwości. Nie tylko na odporność. Zobacz, na co jest dobry czosnek [11.01.2023] Czosnek to bardzo popularne warzywo, uprawiany jest na całym świecie. Ma zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w lecznictwie. Czosnek to naturalny antybiotyk - wykazuje silne działanie antybakteryjne, antygrzybicze i przeciwrobacze. Szeroko znane i wykorzystywane są właściwości wzmacniania odporności dzięki spożywaniu czosnku. A to nie wszystko. Zobacz, jakie właściwości zdrowotne ma czosnek i dlaczego warto włączyć go do codziennej diety.

📢 Edyta Zając na odważnych zdjęciach. "Tak wygląda definicja piękna" - zobaczcie! Edyta Zając to polska modelka i finalista Miss Polonia 2014, była żona piłkarza Jakuba Rzeźniczka, a aktualnie partnerka Michała Mikołajczaka, aktora znanego z serialu "Na Wspólnej". To niezwykle piękna kobieta, która odważnie prezentuje swoje wdzięki. Zobaczcie, jakie zdjęcia udało nam się znaleźć!

📢 Małgorzata Tusk - tak się ubiera. Oto różne stylizacje żony premiera Donalda Tuska [11.01.2024] Od 45 lat Małgorzata Tusk jest w związku z Donaldem Tuskiem, dziś premierem Polski. Para ma dwoje dzieci, doczekała się wnuków. Jak przez te lata zmieniała się Małgorzata, jaki styl preferuje? Zobaczcie w galerii niżej, jak się ubiera żona premiera. 📢 Zakrzepica żył - oto najczęstsze objawy. Takie uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę [11.01.2024] Zakrzepica jest bardzo groźna. To stan polegający na powstaniu zakrzepu w żyle, który ogranicza lub całkowicie blokuje światło żyły. Zakrzepowe zapalenie żył dotyka głównie osób po 40. roku życia, dotyczy zazwyczaj kończyn dolnych i często przebiega bezobjawowo. Zakrzepicy nie należy lekceważyć - nieleczona prowadzi do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej. Takie uczucie w nogach może oznaczać zakrzepicę żył. Jeśli czujesz to w nogach, powinieneś skonsultować się z lekarzem - sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Etiennette, córka Michała Wiśniewskiego. Tak wygląda - szokuje wizerunkiem tak jak sławny ojciec [11.01.2024] Etiennette Anna Wiśniewska jest średnią jeśli chodzi o wiek córką Michała Wiśniewskiego. Młoda gwiazda, podobnie jak słynny ojciec, również interesuje się muzyką - wydała nawet singiel. Na tym jednak nie koniec podobieństw. Etiennette, tak jak Michał Wiśniewski, szokuje swoim wizerunkiem i lubi eksperymentować z włosami. Zobacz jak wygląda.

📢 Kacper Boski - aktualne zdjęcia 2023. Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski z serialu rodzinka.pl Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl. 📢 Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska - tak mieszka i żyje na co dzień. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna.

📢 Ludzie z branży kolejowej spotkali się w Bydgoszczy. To pierwsze tak duże wydarzenie w kraju! 80 wystawców i ponad 300 gości uczestniczyło w I edycji branżowych spotkań Kolej.net!, które odbyły się w Bydgoszczy 10 stycznia 2024 roku. To pierwsze wspólne wydarzenie w Polsce. Polskia Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei: - Spotkania będą kontynuowane. 📢 Nawet 3495 zł nowego dodatku z ZUS co miesiąc. Oto jak zdobyć to świadczenie Od początku 2024 roku osobom z niepełnosprawnościami przysługuje nowe świadczenie wspierające. Podpowiadamy, jak się o nie ubiegać. 📢 W tych miejscach w Gdańsku kręcono serial "Stawka większa niż życie". Zobaczcie zdjęcia! Sławomir Szeliga wraz z rodziną po raz kolejny wybrał się w filmową podróż. Tym razem Sławomir, Agnieszka i Kacper Szeligowie z Inowrocławia wędrowali po Gdańsku, śladami kultowego serialu "Stawka większa niż życie". Zobaczcie, jak dziś wyglądają kadry znane z filmu ze Stanisławem Mikulskim w roli Hansa Klossa.

📢 Tak mieszkają Wojciechowski i Tuchlińska - zdjęcia. Luksusowa willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim od środka Posiadłość nad Zalewem Zegrzyńskim 76-letniego Józefa Wojciechowskiego i jego pół wieku młodszej narzeczonej Patrycja Tuchlińskiej ocieka luksusem. Milionerzy żyją jak w bajce w willi z basenem, kortami tenisowymi, ptaszarnią i egzotycznymi palmami w ogrodzie. Zaglądamy do wnętrz ich domu i ogrodu - zobacz zdjęcia. 📢 Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Wymiatasz dziewczyno!" Aleksandra Żebrowska to żona Michała Żebrowskiego, wspaniałego polskiego aktora. Prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, na którym odsłania kulisy ich związku. Jej portal społecznościowy obserwuje już prawie 400 tysięcy osób. Na popularność jej Instagrama wpływ mają z pewnością też odważne zdjęcia, jakie zamieszcza. Zawsze są szeroko komentowane. Zobaczcie te fotografie. 📢 Paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Takie imiona noszą najlepsze mamy. Według Księgi Imion te kobiety macierzyństwo mają w genach Niektóre kobiety urodziły się po to, by w końcu same mogły zostać matkami. Bycie rodzicem to dla nich pełnia szczęścia i cel życiowy. Wychowywanie dzieci, szykowanie im posiłków, opiekowanie się nimi na co dzień czy w chorobie - w tym spełniają się najlepiej. Dlaczego tak się dzieje? Niektórzy uważają, że to dzięki cechom, jakie przypisuje się ich imieniu. Kobiety, które noszą takie właśnie imiona są najlepszymi matkami. Zobacz listę.

📢 Tak można zaoszczędzić na ogrzewaniu. Oto najlepsza temperatura grzejnika i genialny trik z folią Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu i obniżyć rachunki? Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na zmniejszenie zużycia ciepła, dzięki czemu rachunki za ogrzewanie są niższe. Oto triki, które pomogą utrzymać ciepło w domu a jednocześnie obniżyć wysokie rachunki za ogrzewanie. Zobacz, jak ustawić temperaturę grzejników i co zrobić, by skutecznie oszczędzać na ogrzewaniu w sezonie grzewczym.

📢 Objawy wirusa RSV u dzieci - na to trzeba zwracać uwagę. Tego nie wolno lekceważyć W okresie jesienno-zimowym jesteśmy szczególnie narażeni na wiele chorób. Wśród dzieci dominują zakażenia wirusem RSV. Jakie są pierwsze objawy choroby i na co zwracać uwagę? Przedstawiamy najważniejsze informacje. 📢 Znamy limity wypłat pieniędzy z bankomatu 2024. Taki jest limit płatności gotówką Płatności bezgotówkowe to obecnie najpopularniejszy sposób uregulowania transakcji. Czasami jednak potrzebujemy gotówki, a najprostszym sposobem jest udanie się do najbliższego bankomatu. Jakie są limity wypłat pieniędzy w 2024 roku w najpopularniejszych bankach. Jakie są limity płatności gotówką? Odpowiedź w artykule i galerii. 📢 Przedawnienie długów w 2024 roku. Wiemy, kiedy nie trzeba spłacać swoich długów Długi to nasze zobowiązania, które z różnych przyczyn przestaliśmy spłacać, jak kredyt czy comiesięczne rachunki. Czasem zdarzają się sytuacje, w których nie mamy możliwości, aby spłacać swoje długi. Wówczas mogą rozpocząć się kłopoty finansowe. Czasem rozwiązaniem może być np. przedawnienie długu.

📢 Tak teraz wyglądają Paddy i Angelo z The Kelly Family. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok - taki jest twój szczęśliwy kolor i przyjazne znaki. Zobaczcie! Przed nami rok Drewnianego Smoka. Zaczyna się 10 lutego 2024 roku. Pod wpływem Smoka wyznaczymy sobie ambitne cele, nabierzemy optymizmu. To dobry rok aby działać i spełniać marzenia. Do realizacji ambitnych celów przydadzą się sojusznicy. Sprawdź, które znaki to twoi sprzymierzeńcy - z nimi warto się trzymać. Pomogą w potrzebie, wesprą dobrym słowem, nie będą pod tobą kopać dołków. Wiemy też, jaki kolor będzie w nadchodzącym 2024 roku szczęśliwy dla ciebie. Noś rzeczy i dodatki w tym kolorze, a zapewni ci to pomyślność losu.

📢 Dorota Szelągowska - Oto mieszkania zaprojektowane przez jej zespół. Zobaczcie zdjęcia! Dorota Szelągowska to dziennikarka i projektantka wnętrz, znana z takich programów telewizyjnych jak: "Dorota Was urządzi", "Polowanie na kuchnie", "Weekendowe metamorfozy Doroty", "Wielkanocne metamorfozy Doroty", "Polowanie na mieszkanie", "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Tu jest pięknie", "Dorota inspiruje" czy "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Wie doskonale, jak urządzić nasze domy, by żyło się w nich idealnie i wręcz zachwycały naszych gości. Zobaczcie, jak wyglądają mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej. 📢 Egzamin zawodowy 2024 - styczeń. Tutaj znajdziecie rozwiązania i klucze odpowiedzi Egzamin zawodowy to sprawdzian wiedzy dla szkół branżowych. Jak co roku i w 2024 będziemy mieli dwie sesje zimową i letnią. Zimowa sesja egzaminu zawodowego rozpocznie się już 10 stycznia. Sprawdźcie najważniejsze informacje na temat egzaminu zawodowego 2024 i gdzie szukać klucza odpowiedzi.

📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 9 stycznia 2024 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie!

📢 Gdzie kręcono Czterech Pancernych? Tak wyglądają plenery z serialu na Dolnym Śląsku - zobaczcie zdjęcia Sławomir Szeliga wraz z rodziną od kilku już lat podróżuje po Polsce śladami plenerów znanych z kultowych polskich filmów i seriali. Tym razem wybrał się na Dolny Śląsk. Odwiedził miejsca, w którym kręcono serial "Czterej pancerni i pies". - Tym razem mieliśmy wspaniałego przewodnika - Marka Łazarza - miłośnika turystyki filmowej, szefa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klub Pancernych, autora przewodnika po serialu i okolicach - zdradza Sławomir Szeliga. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024. Sytuacja emerytur po zmianie rządu - wyliczenia brutto i netto Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

📢 Tego kopciuszka naprawdę możesz spotkać! A nawet odwiedzi cię w ogrodzie i umili czas śpiewem. To mało znany, a popularny ptaszek Kopciuszek to niewielki ptak, który najchętniej zamieszkuje miasta, można go też spotkać na wsi. Wygląda dość niepozornie, ale warto poznać tego nieco skrytego sąsiada. Sprawdź, jak wygląda ptak kopciuszek, co jada, czy jest pod ochroną oraz czy odlatuje na zimę. 📢 Dom Krzysztofa Mirucia robi wrażenie. Zobacz w galerii, jak się urządziła w lesie telewizyjna gwiazda. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 100 lat, czyli wyjątkowe urodziny pana Józefa Daleckiego w Bydgoszczy To była niezwykła uroczystość, a jubilat mógłby historiami swojego życia obdarować kilka osób. Wiemy to ze wspomnień wnuka pana Józefa, którymi ten podzielił się z redakcją.

📢 Joanna Liszowska - tak teraz wygląda. Aktorka pokazała teraz zdjęcia bez makijażu Joanna Liszowska, polska aktorka, piosenkarka i prezenterka telewizyjna, opublikowała na Instagramie zdjęcie bez makijażu. - Love yourself... I do... 40+ ktoś coś? I przytyła... I co?? A wciąż cieszy się życiem - napisała w opisie zdjęcia. Jak teraz wygląda Joanna Liszowska? Ile ma lat? Zobacz w naszej galerii, jak się zmieniła! 📢 Tak się ubiera Aneta Zając - taki styl ma Marysia z serialu "Pierwsza miłość". Internauci: - Śliczna jesteś Anetko! Aneta Zając to polska aktorka znana przede wszystkim z roli Marysi w popularnym serialu "Pierwsza miłość". Na swoim profilu na Instagramie ma pond 270 tysięcy obserwujących. Serialowa Marysia Radosz jest bardzo lubiana przez fanów, podobnie zresztą jak grająca ją Aneta Zając. Aktorka ma gust i wyczucie stylu. Ubiera się z klasą, choć równie często stawia na wygodę. Zobaczcie, jak ubiera się Aneta Zając czyli serialowa Marysia z "Pierwszej miłości".

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Tyle będziemy zarabiać w 2024 roku. Mamy nowy kalkulator wynagrodzeń netto i brutto Wraz z nowym rokiem zmieniają się wynagrodzenia wielu grup zawodowych. Przede wszystkim w górę poszło minimalne wynagrodzenie krajowe, a to nie jedyna planowana podwyżka najniższej pensji w tym roku. Zobaczcie jak się zmienią nasze zarobki w 2024 roku. Ile będziemy zarabiać po zmianach? Koniecznie sprawdźcie.

📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Wojewoda kujawsko-pomorski przekazał Gąsawie akt nadania praw miejskich. Mamy zdjęcia Historyczne dla Gąsawy wydarzenie powrotu do utraconych 90 lat temu praw miejskich przypieczętowane zostało sesją Rady Miejskiej, podczas której wojewoda kujawsko-pomorski przekazał władzom samorządowym stosowny akt nadania. 📢 Zmiana sterów w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu. Na emeryturę odszedł insp. Tomasz Lubiejewski. Ma już następcę Takim dowódcą silnym jest ten jaką ma kadrę - tymi słowami żegnał się komendant grudziądzkiej policji insp. Tomasz Lubiejewski, który po ponad 31. latach służby odszedł na emeryturę. I ma już następcę. Został nim komisarz Tomasz Manuszewski. 📢 Trzynasta pensja w 2024 roku. Zobaczcie kto dostanie dodatkową wypłatę i ile będzie wynosić Trzynasta pensja to domena sektora publicznego, pracownicy, których pensje są finansowane z budżetu państwa otrzymują jedno dodatkowe wynagrodzenie rocznie i wypłacane jest najpóźniej w pierwszym kwartale roku. Sprawdzamy, kto w tym roku otrzyma trzynastą pensje i ile będzie ona wynosić. Zobaczcie.

📢 A po gali był Bal Mistrzów Sportu. Kto dotrwał do jajecznicy? [zdjęcia] Najlepsi polscy sportowcy, trenerzy, działacze i inni goście bawili się na Balu Mistrzów Sportu w Warszawie.

📢 Tak było na studniówkach 2023 w Kujawsko-Pomorskiem - zdjęcia. Oto najlepsze zdjęcia Przed nami gorący czas studniówek. Sale z pewnością są już wybrane, teraz czas na ostatnie przygotowania - dobór kreacji i fryzur. Nadchodzi ostatni, ważny bal przed maturą 2024 roku. Tysiące maturzystów zatańczą poloneza. Tymczasem zobaczmy, jak na studniówkach 2023 bawili się absolwenci szkół ponadpodstawowych, dziś już pełnoletni pracujący bądź studenci. Mamy dla Was galerię zdjęć wspomnieniowych. Na fotkach znajdziecie uczestników studniówek, które odbyły się w styczniu i lutym 2023 roku. Imprezy zorganizowano dla maturzystów z Kujawsko - Pomorskiego. Oto najlepsze zdjęcia z bali studniówkowych w naszym regionie!

📢 Tak mieszka Andrzej Duda - zobaczcie zdjęcia. Poznaj niezwykłe wnętrza Pałacu Prezydenckiego Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają wnętrza Pałacu Prezydenckiego? Monumentalny gmach był wielokrotnie przebudowywany. Obecnie znajduje się w nim m.in. Gabinet Prezydenta, kaplica, sala bankietowa, biblioteka i pokój wypoczynkowe. Zobaczcie, jak wyglądają niezwykłe wnętrza Pałacu Prezydenckiego.