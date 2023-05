Prasówka 11.05.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak w środku wygląda dom Piotra Żyły - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości mistrza skoków ”?

Prasówka 11.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak w środku wygląda dom Piotra Żyły - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości mistrza skoków Piotr Żyła nowy dom wybudował w Ustroniu i w miarę możliwości i talentów brał aktywny udział w jego budowie i urządzaniu wnętrz. Posiadłość skoczka nie jest zbyt duża, ale skrojona i wykończona na miarę potrzeb skoczka i jego ukochanej Marceliny Żyły. W takim domu mieszka teraz Piotr Żyła, zaglądamy do środka posiadłości naszego skoczka.

📢 Pożar w Rakowie niedaleko Rypina. Palą się budynki gospodarcze i mieszkalne. Zobacz wideo W środowe popołudnie 10 maja w Rakowie niedaleko Rypina wybuchł pożar. Na jednej z posesji zapaliły się budynki gospodarcze i mieszkalne. Z żywiołem walczy 14 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Więcej w relacji wideo.

📢 Takie są limity wypłat pieniędzy z banków. Tyle można wypłacić z PKO, Pekao, Millennium i innych Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych.

Ta ceramika i antyki kosztują krocie. Niewiarygodne, na ile są wyceniane. Masz takie w domu? Możesz zbić majątek! Naczynia z cyny i mosiądzu, średniowieczne monety, porcelanowe zastawy, srebrne naczynia z XIX wieku, średniowieczne ceramiczne wazony - antyczne przedmioty są dla kolekcjonerów warte majątek. Ich ceny na portalach aukcyjnych sięgają nawet pół miliona złotych! Oto najdroższe antyki na sprzedaż

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły! 📢 Takie mogą być wczesne objawy raka piersi. Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę Takie wczesne objawy może mieć rak piersi. Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Liczba zachorowań na raka w Polsce wciąż rośnie. Rak piersi jest jedną z głównych przyczyn zgonów z powodu raka u kobiet na całym świecie. Wcześnie wykryty rak piersi jest uleczalny. Jak go rozpoznać? Co może świadczyć o jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów u kobiet? Poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze wczesne objawy choroby.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela. Są prognozy podwyżek emerytur w przyszłym roku W 2024 roku rząd przewiduje podwyżkę świadczeń emerytalnych na poziomie 10,19 proc. To wciąż dwucyfrowy wynik, ale daleko mu do 14,8 proc. z tego roku. Waloryzacja i tak będzie wysoko, ale nieco niższa niż w tym roku ze względu na planowane zmniejszenie inflacji. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Mamy prognozowaną tabelę wyliczeń i wyliczenia dla różnych emerytur Waloryzacja emerytur w Polsce odbywa się raz w roku, zazwyczaj na początku marca, na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacja polega na ustaleniu wskaźnika waloryzacji, który jest sumą dwóch składników: wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

📢 UPC znika z rynku, koniec kablówki i internetu. Klienci przechodzą do Play. Co ich tam czeka? UPC to duża kablówka znana klientom. Ma ich przede wszystkim w większych miastach, m.in. na Kujawach i Pomorzu. Wkrótce czekają ich zmiany.

📢 Takie są niesamowite właściwości bananów. To dzieje się z organizmem, gdy jemy banany Znajdujące się w bananach witaminy, sole mineralne i inne składniki odżywcze wpływają kompleksowo na nasze zdrowie i urodę przynosząc im różnorodne korzyści. Zobaczcie, co dzieje się z naszym organizmem po zjedzeniu bananów. 📢 Tak zrobisz ogórki małosolne na szybko. Oto przepis krok po kroku. Te ogórki są gotowe już na drugi dzień Ogórki małosolne to krótko kiszone ogórki gruntowe. Zwykle są gotowe do spożycia po kilku dniach. Ogórki małosolne robi się bardzo łatwo, niewiele kosztują i smakują wyśmienicie. Wiele osób nie chce czekać, aż ogórki małosolne dojdą do siebie. Zdarza się, że taka chrupiąca przekąska potrzebna jest na szybko. Zarówno ogórki kiszone jak i małosolne mają mnóstwo właściwości korzystnych dla zdrowia. Do przygotowania ogórków małosolnych nie potrzeba drogich ani wyszukanych składników. Zobacz w naszej galerii, jak krok po kroku zrobić ogórki małosolne na szybko.

📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Mamy wyliczenia najlepszych terminów W roku 2023 blisko 300 tysięcy ludzi osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się oni poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. Ważną decyzją dla nich będzie więc wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę, ponieważ może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie.

📢 Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV Krzysztof Miruć jest jednym z najpopularniejszych projektantów wnętrz w naszym kraju. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Zobaczcie projekty kuchni Krzysztofa Mirucia znane z telewizyjnych programów.

📢 Takie są skutki jedzenia pora. To dzieje się z organizmem, gdy jemy por Por to jedno z najpopularniejszych warzyw, które znamy głównie jako składnik rosołu. Jak się okazuje por ma zdecydowanie więcej zastosowań w kuchni niż tylko ta zupa. W ostatnich latach na szczęście por zyskał wielu sympatyków, którzy znajdują zastosowanie dla tego smacznego warzywa. Zobaczcie, w jakiej formie to warzywo jest najzdrowsze i jakie właściwości ma por. 📢 Takie są skutki rezygnacji z herbaty. To dzieje się z organizmem, gdy nie pijemy herbaty Picie zbyt dużej ilości kawy lub słodkich napojów może wywołać różne niepokojące objawy. Ale picie herbaty też ma swoje skutki uboczne. Niektóre osoby decydują się w ogóle zrezygnować z picia herbaty. 📢 Oto najbardziej trujące rośliny świata. Lepiej ich nie dotykać - te rośliny mogą być bardzo niebezpieczne Niektóre rośliny wyglądają ładnie i niegroźnie, ale mogą być śmiertelnie trujące. Wiele roślin zawiera toksyczne substancje - rosną dziko w krajach tropikalnych, ale trujące rośliny można spotkać także w naszych ogrodach i domach! Czasem nawet dotknięcie lub przejście obok niewinnie wyglądających kwiatów może skończyć się tragicznie. Niektóre z tych groźnych roślin można spotkać także w Polsce! Oto najbardziej trujące rośliny świata - sprawdź koniecznie.

📢 Tak wygląda w środku domu Roberta i Anny Lewandowskich - mamy zdjęcia. Zaglądamy do ich posesji w Barcelonie Anna Lewandowska długo szukała idealnego domu dla swojej rodziny. Ostatecznie wybór padł na turystyczne miasteczko Sitges pod Barceloną. Jego atutem są piękne plaże, wiele restauracji, dobre szkoły dla córek Klary i Laury. 📢 Koniec z takimi etykietami na żywności. "Najlepiej spożyć przed" zastąpi "często dobre dłużej". Klienci bezlitośni Większość klientów nie rozumie etykiet i często wyrzuca produkty, które można jeszcze zjeść. Szykuje się rewolucja, która ma to zmienić. Internauci: "Każą nam jeść przeterminowane jedzenie?" 📢 Tak w młodości wyglądała Anna Jantar. Mama Natalii Kukulskiej urzekała swym głosem Anna Jantar to ikona polskiej muzyki. Jej najbardziej znane przeboje to m.in.: „Tyle słońca w całym mieście”, „Nic nie może wiecznie trwać”, „Staruszek świat”, „Najtrudniejszy pierwszy krok”, „Baju-baj proszę pana (Jambalaya)”, „Po ten kwiat czerwony”, „Wielka dama tańczy sama” czy „Tylko mnie poproś do tańca”. Była mamą Natalii Kukulskiej. Anna Jantar zginęła tragicznie w katastrofie samolotu. Do dziś jej piosenki są znane, lubiane i chętnie słuchane, a Anna Jantar pozostaje żywa w pamięci Polaków.

📢 Alarm w aptekach. Te leki zostały wycofane z aptek - musisz sprawdzić, czy masz je w domu Główny Inspektorat Farmaceutyczny, czyli GIF, zajmuje się kontrolowaniem rynku medykamentów w Polsce. Do jego zadań należy między innymi informowanie o wycofaniu jakiegoś środka w momencie, gdy nie powinien on być przez nikogo zażywany. Jakie leki zostały wycofane w ostatnim czasie? Których z nich nie należy już zażywać? Mamy listę!

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę i lato 2023. Takie wzory i pomysły na manicure są teraz trendy Wiosna i lato to feeria kolorów, ciepła bryza, kwiaty, leniwy odpoczynek, błękit wody, zieleń traw. I takie też będą najnowsze trendy w manicure na wiosnę i lato 2023. Dominować będą kolory niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy. Ale wiosną to będą raczej delikatne odcienie, pastele, zaś latem wchodzimy w mocniejszy vibe - królować będą mocne, nasycone kolory. Zobacz najmodniejsze stylizacje paznokci na wiosnę i lato 2023.

📢 Tak w młodości wyglądała Grażyna Torbicka. Gwiazda zachwycała swoją urodą! Grażyna Torbicka to słynna prezenterka telewizyjna, przez dłuższy czas związana z Telewizją Polską, a w ostatnich latach - ze stacją TVN. Od jej debiutu na ekranie minęło już niemal 40 lat. Przez ten czas bardzo się zmieniła. Zobacz jej zdjęcia z czasów młodości. Gwiazda już wtedy zachwycała swoją urodą. 📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 To on ponad 20 lat grał Waldusia w "Świecie według Kiepskich". Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Żukowski Bartosz Żukowski znany jest przede wszystkim z roli Waldusia Kiepskiego w popularnym serialu komediowym Polsatu "Świat według Kiepskich". Związał swoje losy z serialem pod koniec lat 90. aż do 2005 roku, a w 2011 roku ponownie dołączył do obsady. Co słychać obecnie u 47-letniego aktora? Żukowski ma stały kontakt z fanami w mediach społecznościowych. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak wygląda w środku domu Marcina Mroczka. Zaglądamy do posesji gwiazdy serialu M jak Miłość Marcin Mroczek wraz z żoną Marleną oraz synami Ignacym i Kacprem mieszkają w Warszawie, w willi położonej w dzielnicy Wawer, pod koniec roku aktor kupił także szeregowiec w Warszawie wart około miliona złotych. Tak urządził się w domu Marcin Mroczek, gwiazda "M jak miłość".

📢 W taki sposób ocet jabłkowy pomaga najszybciej schudnąć. Tak ocet jabłkowy prowadzi do utraty wagi Wiele osób zastanawia się, jakie są najlepsze produkty spożywcze, które należy jeść, aby schudnąć. Czy istnieje lista najlepszych produktów spożywczych, które można kupić w każdym sklepie a które są najbardziej skuteczne w walce z otyłością? W taki sposób ocet jabłkowy pomoże zrzucić zbędne kilogramy w mgnieniu oka! 📢 Limity płatności gotówką w 2024 roku. Za te rzeczy nie będzie można płacić gotówką - mamy listę Od początku 2024 roku limit transakcji gotówkowych będzie obowiązywał także zwykłego konsumenta uiszczającego płatność przedsiębiorcy. Jeśli jednorazowa wartość transakcji przekracza 20 tysięcy złotych, należy zapłacić kartą lub przelewem. 📢 Takie stare telefony mogą być warte fortunę. Są poszukiwane przez kolekcjonerów na całym świecie Pewnie wielu z nas obok szuflady z dokumentami ma w domu szufladę ze starymi sprzętami elektronicznymi. Jeśli macie tam stare modele telefonów komórkowych warto sprawdzić, czy nie szukają ich kolekcjonerzy. Niektóre są sporo warte. Zebraliśmy dla Was modele, które są poszukiwane i warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych!

📢 Takie są skutki jedzenia kapusty kiszonej. To dzieje się z organizmem, gdy jemy kapustę Kiszona kapusta cieszy się dużą popularnością. Wiele osób coraz częściej próbuje ją samodzielnie ukisić. Jak się okazuje, warto jeść kapustę kiszoną i w ogóle kiszonki, ponieważ mają one bardzo dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie. Co dzieje się z organizmem, gdy jemy kapustę kiszoną? Kto szczególnie powinien włączyć kapustę kiszoną do swojej diety? Zobacz!

📢 Mamy ranking znaków zodiaku. Osoby spod tych znaków zakochują się najszybciej Który ze znaków zodiaku zakochuje się najłatwiej i najszybciej? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najbardziej i najmniej kochliwe znaki zodiaku. Zobaczcie powstały ranking. 📢 Nowy bon turystyczny 2023 wyniesie 1000 złotych i zastąpi 500 plus? Sprawdzamy plany rządu Bon turystyczny cieszył się sporym zainteresowaniem. Według danych z Ministerstwa Finansów przez cały okres obowiązywania bonu, Polacy skorzystali z niego na kwotę aż 3,2 mld złotych. Nic dziwnego zatem, że rodzice wychowujący dzieci liczą, że znów zostanie uruchomiony bon turystyczny. Czy tak się stanie? Na jaką kwotę mogą liczyć rodzice? Sprawdzamy, jakie plany ma rząd w sprawie bonu turystycznego 2023.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste. 📢 Wyliczenia Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabele netto i brutto dodatkowego świadczenia Sprawdzamy, komu przysługuje 14. emerytura i w jakiej wysokości zostanie wypłacona. W galerii podajemy stawki brutto i netto czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Te urządzenia pożerają prąd - szczególnie w trybie czuwania. Mamy wyliczenia opłat w rachunkach Teraz gdy szczególnie powinniśmy oszczędzać prąd warto wiedzieć, gdzie go zwyczajnie marnujemy. Bo jak się okazuje wielu z nas dla wygody zwyczajnie marnuje prąd, przez co płaci wyższe rachunki i nie działa ekologicznie. W 2023 roku warto oszczędzać prąd aby płacić niższe stawki. Zobaczcie, gdzie najczęściej marnujemy prąd. 📢 Takie są skutki jedzenia jajek na miękko. To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka na miękko Przez długi czas na temat jajek krążył mit, że należy ograniczyć ich spożycie ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że osoby zdrowe, którym nie dokuczają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, mogą spożywać nawet 2-3 jajka dziennie 📢 Tak wygląda w środku domu Małgorzaty Sochy - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości popularnej aktorki Małgorzata Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. W środku jest jasno i stylowo

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Takie są zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabelę wypłat i wyliczenia Takie są zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir Świerzyński. Mamy pywatne zdjęcia lidera Bayer Full Gwiazdor disco polo posiada gospodarstwo rolne w miejscowości Wola Łącka (woj. mazowieckie). To tam na co dzień mieszka. W domu ma m.in. imponującą kolekcję własnych płyt. Zobaczcie, jaki prywatnie jest Sławomir Świerzyński z Bayer Full.

📢 Tak wygląda w środku domu Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

📢 Emeryci otrzymają dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu - oto wyliczenia. Takie będą zwroty z podatków Obniżenie podatku dochodowego obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. A to oznacza, że fiskus będzie musiał zwrócić część pobranego podatku od początku roku. Skorzystają też na tym emeryci i renciści. 📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja według znaczenia imienie to ich drugie imię Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać!

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Do tych znaków zodiaku w maju uśmiechnie się los - mamy horoskop. Czeka ich pomyślność i pieniądze Przydałby ci się zastrzyk gotówki? Masz zaplanowane spore wydatki albo po prostu chciałbyś poszaleć w sklepach bez oglądania się na to, ile co kosztuje? Sprawdź, co tobie zapisano w gwiazdach. Może to właśnie do ciebie w maju uśmiechnie się szczęście? Mamy najnowszy horoskop. Zobacz!

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii. 📢 Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty Banknoty i monety z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla kolekcjonerów są wiele warte. Okazuje się, że dziś można zarobić na nich duże pieniądze. Sprawdź, czy masz w domu stare pieniądze i zobacz w naszej galerii, na ile są wyceniane.

📢 Tak wyglądała w młodości Stanisława Celińska. Piękna, filigranowa, pierwsza miłość Andrzeja Seweryna Stanisława Celińska uznawana jest za jedną z najwybitniejszych polskich aktorek. Trudno w to uwierzyć, lecz na scenie jest obecna już od niemal 70 lat. Jej talent szedł w parze z wyjątkową urodą. Widownia była nią zachwycona - Celińska była również pierwszą miłością Andrzeja Seweryna. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z początków kariery wybitnej aktorki. 📢 Takie emerytury dostają byli wojskowi - stawki. Zobacz kwoty od szeregowego do generała Emerytury wojskowe uregulowane są w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Uśrednione stawki są różne, w zależności od uzyskanego stopnia. Najnowsze stawki przedstawiliśmy w naszej galerii. Zobaczcie, jakie emerytury mają wojskowi.

📢 Takie są limity przelewów w bankach w 2023 roku. Tyle przelejesz bez zgody banku [PKO PB, SANTANDER, ING, MBANK] Zakupy za pomocą płatności elektronicznej jest dziecinnie proste. Limity dotyczące płatności elektronicznej każdy może ustawić sam. Limity banku dotyczą zwykle wysokich kwot. Banki również mogą kontrolować wysokie przelewy poprzez dodatkową autoryzację. Wymaga ona potwierdzenia tożsamości przez call center. Zobaczcie, jakie maksymalne limity przelewów obowiązują w popularnych bankach.

📢 Tych roślin nie sadź obok róż. Przez takie błędy róże nie kwitną i chorują. Tak można zniszczyć róże w ogrodzie Róże to jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów. W ogrodzie nie może zabraknąć królowej kwiatów, czyli róży. Róże uwielbiają słońce - wtedy kwitną obficie! Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których róże nie lubią. Przez takie błędy w uprawie róże nie kwitną i chorują. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok róż? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko róż. Sprawdź, żeby nie zniszczyć róż w swoim ogrodzie! 📢 Młodzież z Grudziądza i okolic wzięła udział w mistrzostwach pierwszej pomocy PCK [zdjęcia] W zawodach wzięło udział siedem szkolnych drużyn PCK. Wygrała reprezentacja Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu w składzie: Wiktor Patulski, Julia Pipczyńska, Anna Jeneralska, Oliwia Jabłońska i Szymon Lipiec. Teraz wezmą oni udział w najbliższą sobotę, 13 maja w etapie okręgowym który odbędzie się w Bydgoszczy.

📢 Ptasia grypa u dzikich mew w siedmiu powiatach Kujaw i Pomorza! "Należy zachować spokój" W siedmiu powiatach województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzono przypadki śmierci dzikich ptaków z powodu ptasiej grypy. - Według wyników naszych badań to wirus H5N1, który nie jest groźny dla ludzi - mówi "Pomorskiej" lek. wet. Wojciech Młynarek, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy.

📢 "Skwer Lawendowy" w Grudziądzu: akcja sadzenia ziół. Odnowiono też ławki [zdjęcia] Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej na "Skwerze Lawendowym" przed filią nr 13. biblioteki miejskiej razem z lokalnymi działaczami Polski 2050 oraz Stowarzyszenia "Obywatelski Grudziądz" sadzili w donicach zioła i zajęli się odnowieniem ławeczek na skwerze. 📢 Matura z WOS-u 2023 w formule 2015, poziom rozszerzony – arkusz CKE już jest. Egzamin dla uczniów po gimnazjum już za nami Matura rozszerzona z wiedzy o społeczeństwie w formule 2015, a więc dla uczniów po gimnazjum rozpoczęła się 10 maja 2023 roku o godz. 9.00, a zakończył o godz. 12.00. Z czym zmierzyli się uczniowie? Jakie zadania były na egzaminie? Mamy już arkusz CKE. Sprawdźcie najważniejsze informacje o maturze rozszerzonej z WOS-u w formule 2015.

📢 Tak mieszka „Darek Stolarz” z „Totalnych Remontów Szelągowskiej”. Zobacz jego przytulne mieszkanie. Tak się urządził Darek Wardziak Darek Wardziak, znany pod pseudonimem „Darek Stolarz”, już od ponad dwudziestu lat projektuje i tworzy wyjątkowe meble oraz kuchenne zabudowy. Zobacz, jak się urządził Dariusz Wardziak – gwiazda popularnego programu o aranżacji wnętrz. Koniecznie zajrzyj do domu stolarza z „Totalnych Remontów Szelągowskiej”. 📢 Taki budżet szykuje Astoria Bydgoszcz na I ligę. Znamy decyzję trenera Grzegorza Skiby Pierwsze wieści z Astorii Bydgoszcz po spadku z PLK. Klub deklaruje jasno: interesuje nas tylko awans. Na razie w składzie ma dwóch graczy, żadnego trenera, ale także nowego sponsora na pokładzie. 📢 Duży pożar składowiska odpadów w Bydgoszczy. Kilkanaście zastępów straży w akcji [zdjęcia] Kilkanaście zastępów straży pożarnej około godziny 13 gasiło już pożar, który wybuchł w środę (10 maja) na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki ProNatura przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy. - Akcja potrwa wiele godzin - mówią strażacy.

📢 Grudziądz. Ogromne zainteresowanie powstaniem klubu seniora w Tarpnie Na spotkanie organizacyjne w sprawie uruchomienia klubu seniora w Tarpnie przyszło bardzo dużo grudziądzan. Zdecydowano, że w związku z tak sporym zainteresowaniem utworzone zostaną cztery grupy. Jakie oczekiwania mieli starsi mieszkańcy? 📢 Ktoś wjechał w przystanek przy Operze Nova w Bydgoszczy i uciekł z miejsca zdarzenia [zdjęcia] Niebezpieczne zdarzenie na przystanku tramwajowym przy Operze Nova w Bydgoszczy. W środę (10 maja) nad ranem wjechał w niego kierowca opla i zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja szuka sprawcy. 📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz - mamy zdjęcia. Zobaczcie wnętrza domu gwiazdy polskiej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej od kilkunastu lat. Kupiła go razem z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a współlokatorami piosenkarki są piękne koty, które artystka uwielbia.

📢 Na to kierowcy muszą szczególnie uważać. Zrobisz ten błąd i zapłacisz najsurowszy mandat! Na to kierowcy muszą szczególnie uważać. Kary przewidziane w taryfikatorze mandatów są obecnie zdecydowanie wyższe, niż jeszcze kilka lat temu. Zobacz, jakie grzechy na drodze będą cię słono kosztować, jeśli je popełnisz. Za to zapłacisz najwyższy mandat. 📢 Oni nie nadają się na męża. Zdaniem Wróżki Romy panowie o tych imionach są maminsynkami Maminsynek to najprościej rzecz ujmując mężczyzna, który nie odciął pępowiny i nadal do każdej decyzji potrzebuje pomocy mamy. Sprawdzamy, mężczyźni o jakich imionach mają silny kontakt z mamą przez co nie potrafią się zaangażować w relację z kobietą. Na podstawie znaczenia imion sprawdzamy, którzy panowie nie nadają się na męża.

📢 Pożar ciągnika rolniczego pod Grudziądzem. Straty są bardzo duże. Zobacz zdjęcia Doszczętnie spłonął ciągnik rolniczy z mulczerem, którego pożar wybuchł w nocy z wtorku na środę na polu w Okoninie pod Grudziądzem.

📢 Torunianka Agata Wendorff walczy o tytuł Miss. "Każde odwiedzone miejsce to nowa inspiracja" Torunianka walczy o tytuł miss województwa kujawsko-pomorskiego. Kim jest Agata Wendorff? 📢 Bydgoszczanka udawała żebraczkę, "a ma eleganckie mieszkanie i nawet pieska rasowego" Bydgoszczanka zaczepiała ludzi na przystanku. Prosiła o pieniądze na chleb, tłumaczyła się biedą. Potem widziano ją wychodzącą z rasowym psem z mieszkania w nowoczesnym bloku.

📢 Atak nożownika w domu dziecka w Tomisławicach, gmina Warta. Nie żyje 16 - letnia dziewczyna. Zobacz film i zdjęcia, raport na bieżąco 19 - letni nożownik zaatakował wychowanków domu dziecka w Tomisławicach, gmina Warta, powiat sieradzki. Zabił 16 - latkę, ranił 9 osób. Do dramatycznych scen doszło przed północą. Zobaczcie nasz raport na bieżąco z miejsca tragedii. Na bieżąco będziemy publikowali informacje w tej bulwersującej sprawie.

📢 Oto przyczyny tycia w nocy. Dlaczego rano ważymy mniej? Tak sen wpływa na wagę ciała i odchudzanie Czy można utyć przez sen? Czy sen może wpływać na odchudzanie? Okazuje się, że tak! Badania potwierdzają, że im gorszy sen, tym wyższa waga. Osoby, które śpią nieregularnie lub zbyt krótko, nie dbają o higienę snu, tyją dwa razy szybciej od osób, które o sen dbają i przesypiają około 8 godzin. Jakie wieczorne i nocne nawyki powodują tycie? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Ależ tam były piękne ryby! I Ogólnopolskie Karpiowe Zawody Wędkarskie Grand Prix Polski to ponad tona złowionych ryb! Kto wygrał? [FOTO] Na Zalewie Janowskim w Janowie Lubelskim (Lubelskie) zarządzanym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu (Podkarpackie) zorganizowano historyczne I Grand Prix Polski - Ogólnopolskie Karpiowe Zawody Wędkarskie “Puchar Bestfeed”. Wygrał duet wędkarski z Piotrkowa Trybunalskiego (Łódzkie). Kto jeszcze stanął na podium?

📢 Eurojackpot - 9.05.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. "Trzynastki" nie dla wszystkich i likwidacja czternastych emerytur Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. Organizacje, które zrzeszają polskich przedsiębiorców chcą bardzo dużych zmian, dotyczących dodatkowych wypłat dla seniorów - poinformował dziennik "Fakt", który dotarł do pisma, jakie trafiło do Rady Ministrów.

📢 "Jeb*ć stare baby prądem" - taki napis na paragonie z pizzerii w Bydgoszczy. Klientka w szoku, gdy go zobaczyła Klientka z Bydgoszczy zamówiła do domu jedzenie z pizzerii należącej do sieciówki. Później zobaczyła paragon, na którym widniał wydrukowany dopisek "Jeb*ć stare baby prądem". 📢 Eurojackpot Lotto - 9.05.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 9.05.2023 roku.

📢 ZUS odda ci pieniądze ze składki zdrowotnej. Wypełnij wniosek, a pieniądze wpłyną na twoje konto Do 22 maja 2023 r. przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu muszą złożyć, co jest nowością, roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok. Jeśli rozliczenie roczne wykaże nadpłatę, a płatnik nie ma na zaległości, to do 1 czerwca może złożyć wniosek o jej zwrot. Wówczas najpóźniej do 1 sierpnia ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek. Szczegóły podajemy w tekście niżej. 📢 Ogromne zbiorniki płyną do Orlenu w Płocku. Wisła zamieniła się w wodną autostradę Przez region przepływa właśnie kolejny transport ogromnych zbiorników dla PKN Orlen prowadzony przez rodzinny duet kapitański z Torunia – ojca Czesława Błockiego i syna Rafała. Tak wielkiego ruchu na Wiśle nie było od lat.

📢 Dworzec w Grudziądzu będzie wreszcie "perełką"? PKP ogłosiło przetarg na jego modernizację [wizualizacja] Zapowiada się wielomilionowa inwestycja w dworzec kolejowy w Grudziądzu, na którą czekają mieszkańcy a przede wszystkim pasażerowie! Firmy zainteresowane wykonaniem projektu i realizacją prac budowlanych mogą składać swoje oferty do 14 czerwca.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Żywopłoty króla Karola III. Takie rośliny są idealne na żywopłot - zobaczcie zdjęcia Król Karol III od dawna interesuje się glebą, zwierzętami gospodarskimi i przyrodą w ogóle. Chroni też i promuje żywopłoty, którymi podzielony jest jego kraj. W Polsce żywopłoty również mają długą tradycję. Tworzy się je z wielu roślin. Które nadają się na żywopłot i jak on wygląda? Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Po nawałnicy z 2017 roku. Spotkanie z udziałem wojewody w powiecie tucholskim Nawałnica stulecia dokonała ogromnych zniszczeń m.in. w powiecie tucholskim. W poniedziałek (8.05.2023) odbyła się konferencja „Region 6 lat po nawałnicy w 2017 r.”, podczas której przypomniano tragedię nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 i mówiono o tym, jak udało się zniwelować skutki i odbudować zniszczenia m.in. dzięki wsparciu rządowemu i z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 📢 Tak wyglądają najpiękniejsze kobiety z Instagrama. Słowiański typ urody nie jest tu jedyny! [zdjęcia] Wszystkie kobiety na swój sposób są piękne. Czasem mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. I te oczy są dla kogoś piękne, tym samym dana osoba cała wydaje się dla drugiej piękna. W Polsce dominuje słowiański typ urody. Tak naprawdę jednak etnicznych typów urody jest osiem. Panie lubią z kolei określać swój typ urody według pór roku. A co na to panowie? Kobiety o jakim typie urody najczęściej wpadają im w oko? O tym niżej.

📢 Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem. Pomimo niskiej ceny są naprawdę piękne Rodzinne Ogródki Działkowe wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Można na nich sadzić owoce, warzywa, kwiaty, a przede wszystkim wypoczywać! Choć wiele z nich kosztują naprawdę dużo, to można znaleźć też takie za znacznie mniejsze pieniądze. Jak wyglądają i gdzie się znajdują? Przedstawiamy najtańsze działki rekreacyjne na terenie całego województwa kujawsko-pomorskim wystawione na sprzedaż! Niektóre naprawdę robią wrażenie! 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Tych kryształów i szkła z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle warte są teraz te starocie [zdjęcia] Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Kryształowe naczynia, kolorowe szkło i porcelanowe kury schowane przez lata w kartonach i piwnicach dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują. Kto by pomyślał, że są aż tyle warte!

📢 W tym miejscu zamieszka po koronacji król Karol III. Tak wyglądają wnętrza rezydencji Koronacja króla Karola III zbliża się wielkimi krokami. Wielu zastanawia się, gdzie zamieszka następca Elżbiety II po objęciu tronu. Według doniesień brytyjskich mediów, król Karol zamierza pozostać w swojej dotychczasowej rezydencji - Clarence house. To piękny budynek z historią znajdujący się w samym sercu Londynu! 📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Alarm w sklepach Biedronka, Lidl i innych. Z półek znikają towary po decyzjach GIS Główny Inspektorat Sanitarny między innymi dba o bezpieczeństwo produktów, które mają kontakt z żywnością, które trafiają na rynek. Gdy okaże się, że jakiś produkt nie spełnia norm zostaje wycofany z obroty, zwykle dotyczy to kilku konkretnych partii. Tych produktów ze względu na nasze zdrowie nie powinniśmy spożywać. Zobaczcie co ostatnio wycofano ze sprzedaży i sprawdźcie czy nie macie tego w domu.

📢 Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Wówczas możemy po cichu liczyć na przedawnienie. Które długi i po jakim czasie się przedawniają? Sprawdzamy.

📢 Tyle pieniędzy możesz wypłacić z bankomatu. Zobacz limity popularnych banków [PKO BP, MBANK, EURONET] Coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu. Zdarza się jednak, że transakcja możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów. 📢 W ten sposób sprawdzisz czy banknot nie jest fałszywy. Zdradzimy Wam sprawdzone triki Każdego dnia mamy do czynienia z pieniędzmi. Choć coraz więcej osób płaci kartą to nadal w wielu miejscach możemy płacić tylko gotówką. Warto więc wiedzieć, jak rozpoznać fałszywy banknot, aby nie dać się oszukać. Mamy dla Was sprawdzone sposoby na sprawdzenie autentyczności banknotów.

📢 Mamy nową listę wycofanych aplikacji z Google Play. Te aplikacje musisz sam usunąć z telefonu Każdego dnia na swoich smartfonach instalujemy masę aplikacji to zdecydowanie ułatwia nam życie. Mamy w jednym urządzeniu kontakty do wszystkich, konta bankowe, społecznościowe, aplikacje dbające o naszą kondycję czy zdrową dietę. A to przecież nie wszystko. Niestety nie wszystkie aplikacje działają uczciwie mając na uwadze dobro użytkownika. Google regularnie odinstalowuje szkodliwe aplikacje. Zobaczcie, czy macie je na swoich telefonach i jak najszybciej usuńcie - lista na kolejnych slajdach naszej galerii. 📢 Tutaj kręcono komedię "Sami swoi". Wakacyjna podróż śladami Kargula i Pawlaka [zdjęcia] Bloger i społecznik Sławomir Szeliga wraz z żoną i synem w ramach wakacyjnych wojaży pojechali na Dolny Śląsk, gdzie zwiedzali miejsca pokazane w najsławniejszej polskiej komedii filmowej "Sami Swoi" oraz w kolejnych filmach o przygodach rodzin Kargula i Pawlaka. Oto ilustrowana zdjęciami relacja państwa Szeligów z tego wyjazdu.

