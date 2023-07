Prasówka 11.07.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Abonament RTV 2023 - takie są dyskutowane pomysły zmian. Poczta Polska w 2023 kontruje według starego prawa!”?

📢 Oto ranking najseksowniejszych znaków zodiaku. One uznawane są za najbardziej zmysłowe Zgodnie z tym, co twierdzą astrologowie poszczególne znaki zodiaku łączą wspólne cechy charakteru. Wiadomo, że nie oznacza to, że wszyscy będziemy to samo lubić, czy denerwować się z tego samego powodu. Jednak ich zdaniem mamy szereg wspólnych cech, charakterystycznych dla gwiazdy, pod którą się urodziliśmy. Dzięki temu udało nam się stworzyć ranking najseksowniejszych znaków zodiaku. Chcecie wiedzieć kto jest na tej liście? Sprawdźcie.

📢 Liście twoich pomidorów zwijają się i więdną? Takie są przyczyny. Sprawdź, jak odratować krzaki pomidora [11.07.2023] Pomidor to bardzo popularne warzywo. Jest smaczny i ma duże właściwości zdrowotne. Pomidory można uprawiać w przydomowym ogródku, na tarasie, balkonie, a nawet w donicach na parapecie okiennym, jeśli nie mamy ogrodu. Jeśli liście twoich krzaków pomidora więdną i zwijają się w "rulon", to znak, że są niewłaściwie hodowane. Liście to czuły wskaźnik stanu rośliny. Zobacz, jakie są przyczyny tego, że liście pomidora zwijają się.

Prasówka 11.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: już od 30 tys. zł! Jak je kupić? PKP Nieruchomości wystawia w lipcu na sprzedaż mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem naprawdę niskiej cenie. Np. kawalerkę z ceną 30 tys. zł lub trzypokojowe mieszkanie z ceną 50 tys. zł. Jak można kupić te mieszkania?

📢 Anna i Robert Lewandowscy wzięli drugi ślub. Taką kreację wybrała panna młoda - wśród gości same sławy [11.07.2023] Anna i Robert Lewandowski w dziesiątą rocznicę swojego małżeństwa postanowili odnowić śluby. Uroczystość odbyła się w Toskanii, zaproszona były rodzina i najbliżsi przyjaciele. Taką suknię na swój drugi ślub wybrała Anna Lewandowska. Zobaczcie zdjęcia z odnowienia przysięgi małżeńskiej Anny i Roberta Lewandowskich. 📢 Te nazwiska wywodzą się z Kujawsko-Pomorskiego. Oto rodowici mieszkańcy naszego regionu [11.07.2023] Czy wiecie skąd pochodzi Wasze nazwisko? No odpowiedź wydaje się prosta mamy je po ojcu. Ale jaka jest geneza danych nazwisk? Czy wiecie, ze niektóre nazwiska narodziły się na aktualnych terenach województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy nazwiska które wywodzą się Kujawa, Bydgoszczy, Torunia i innych terenów naszego regionu. 📢 [Anna i Robert Lewandowscy wzięli ślub po raz drugi i odnowili przysięgę małżeńską. Piękna suknia, pierwszy taniec i znani goście 11.07.2023 Znowu to zrobiliśmy - napisali Anna i Robert Lewandowscy w swoich mediach społecznościowych, publikując piękne zdjęcia z uroczystości. "Drugi ślub" Lewandowskich odbył się w pięknej scenerii, w towarzystwie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zobaczcie, z kim się bawili >>>

📢 Te osoby mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Mamy listę uprawnionych - stan na lipiec 2023 [11.07.2023] Wcześniejsza emerytura to atut wielu zawodów, szczególnie służb mundurowych. Mniej lat pracy i wysokie świadczenie to argument przy wyborze zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Zobaczcie, w jakich zawodach można pracować krócej.

📢 Nawet takie są skutki zażywania leków bez recepty. Przed nimi ostrzegają na ulotkach [11.07.2023] Leki nawet te bez recepty, które z reguły są bezpieczne dla nas mogą wywoływać skutki uboczne. Niektóre z nich są bardzo poważne i nie powinniśmy ich bagatelizować. Nim następnym razem sięgniecie po jakiś lek warto dokładnie przeczytaj ulotkę i zobaczyć jakie są możliwe skutki niepożądane, które występują sporadycznie ale mogą się zdarzyć. To ważne szczególnie jeśli przyjmujemy jakiś lek pierwszy raz. Możliwe skutki uboczne popularnych leków bez recepty mogą was zaskoczyć. Zobaczcie.

📢 Tak wygląda w domu Doroty Szelągowskiej. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? [11.07.2023] Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u. 📢 Te osoby nie dostaną 800 plus. Komu nie przysługuje świadczenie? [11.07.2023] Program 500 plus działa od 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 stycznia 2024 roku będzie to program 800 plus. Oznacza to, ze rodzice będą otrzymywać o 300 złotych więcej na dziecko. Program ma zapobiegać ubóstwu rodzin. Nie każdy jednak jest uprawniony do otrzymania tych pieniędzy. Zobaczcie kto nie otrzyma pieniędzy z programu. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Ostrowska. Ma przepiękny ogród i pracownię artystyczną [11.07.2023] Małgorzata Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek rockowych. Sławę zyskała, dzięki takim przebojom jak "Szklana pogoda" czy "Gołębi puch", które nagrała wraz z zespołem Lombard. Trudno w to uwierzyć, lecz w maju piosenkarka skończyła 65 lat! Prywatnie mieszka pod Poznaniem, w otoczeniu natury i zwierząt. Zobacz jak tam jest!

📢 Takie są skutki picia zielonej herbaty. To się dzieje z organizmem, gdy codziennie pijesz zieloną herbatę [11.07.2023] Zielona herbata od wieków słynie ze swoich niesamowitych korzyści zdrowotnych. Wiele osób rezygnuje z kawy i czarnej herbaty na rzecz zielonej herbaty. Czy zielona herbata jest tak zdrowa, jak się o niej mówi? Jakie są jej zalety i wady? Zobacz, jakie właściwości ma zielona herbata i jak działa na nasz organizm, gdy ją pijemy codziennie. 📢 Zastosuj ten trik, a koperek urośnie dwa razy szybciej. Koperek to bogactwo witamin! [11.07.2023] Koperek często gości na naszych stołach. To popularny dodatek do wielu dań: zup, sałatek, sosów, mięs. Któż nie zna młodych ziemniaczków z koperkiem? Koperek jest smaczny, aromatyczny, a w dodatku bardzo zdrowy - to bardzo cenne źródło witamin i minerałów. Koperek jest łatwy w uprawie, można go hodować nawet w doniczce na oknie czy na balkonie. Jednak dość długo trwa, zanim wyrośnie z nasion. Mamy trik, dzięki któremu wyhodujesz koperek znacznie szybciej. Zobacz, jakie to łatwe.

📢 Te osoby dostaną pieniądze z konta emerytalnego ZUS po bliskim zmarłym [11.07.2023] Pieniądze na koncie emerytalnym gromadzimy przez całe życie, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego móc pobierać wypłatę bez konieczności pracy. Po śmierci ubezpieczonego możliwa jest wypłata pieniędzy z OFE oraz z subkonta ZUS. Chodzi o pieniądze, które pozostawiły po sobie osoby zmarłe przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz te, które nie przeszły na emeryturę. Zobaczcie najważniejsze informacje o pieniądzach na koncie ZUS po zmarłym. 📢 Sklepy i zakupy w PRL-u, czyli kartki żywnościowe, długie kolejki i puste półki. Pamiętasz te czasy? Zobacz zdjęcia [11.07.2023] Sklepy i zakupy w PRL-u były zdominowane przez system kartek żywnościowych i deficyt towarów. Chociaż system ten miał na celu równy podział żywności, prowadził do braku różnorodności produktów i długich kolejek przed sklepami. Transformacja ustrojowa lat 80. przyniosła koniec tego systemu i otworzyła drogę do większej swobody zakupów w Polsce. Przypominamy na zdjęciach zakupowe realia w czasach PRL-u.

📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Najnowsze wyliczenia kwot - stawki netto [11.07.2023] Emeryci w roku 2023 ponownie otrzymają 14 emeryturę. Już wkrótce na konta seniorów trafią przelewy z ZUS. Trwają prace legislacyjne nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Wiadomo już jednak, że czternaste emerytury trafią do kanonu świadczeń stałych, wypłacanych co roku. Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Prezentujemy, jakie kwoty w ramach czternastej emerytury zostaną wypłacone emerytom w 2023 roku. 📢 Modne odcienie blond. Zobacz TOP koloryzacje włosów na lato 2023, na których nie widać odrostu [11.07.2023] Sombre, front blond i słoneczne refleksy - to tylko część propozycji koloryzacji blond na lato 2023. Zobacz w galerii modne fryzury, które możemy nosić nawet 12 tygodni bez widocznych odrostów.

📢 Przez te urządzenia płacimy więcej za prąd. Wyłącz z gniazdka gdy ich nie używasz i nie płać za tryb czuwania [11.07.2023] W domach mamy wiele urządzeń elektrycznych, zarówno tych które pracują bez przerwy jak i te których używamy znacznie rzadziej. I właśnie to te sprzęty kosztują nas więcej ze względu na naszą wygodę. Chodzi oczywiście o tryb czuwania, który pobiera energię elektryczną kiedy nie korzystamy z urządzeń. Zobaczcie ile kosztuje nas tryb czuwania w popularnych sprzętach elektrycznych. 📢 Sukienki na wesele dla kobiet 40 i 50 plus. Oto modne propozycje dla dojrzałych kobiet [11.07.2023] Sezon weselny w pełni, czas więc wybrać odpowiednią stylizację. Prezentujemy przegląd modnych sukienek dla kobiet po 40 oraz 50 roku życia. Takie fasony są bardzo eleganckie i jednocześnie sprawiają, że wyglądamy młodziej. Zobacz nasze propozycje sukienek dla dojrzałych kobiet.

📢 Takie są limity wypłat pieniędzy z bankomatów w lipcu 2023. Tyle jednorazowo wypłacisz gotówki [11.07.2023] Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Te mają jednak swoje limity. Ile pieniędzy można jednorazowo wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile maksymalnie, a ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów. 📢 Takie niezwykłe właściwości ma liść laurowy. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij [11.07.2023] Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Taka stara ceramika i porcelana z PRL-u dziś jest dużo warta. Możesz się wzbogacić - mamy ceny [11.07.2023] Ceramika i porcelana z okresu PRL-u są świadectwem czasów, które minęły. Jej wzornictwo, uważane jest przez kolekcjonerów jako rzemieślnicze dzieło sztuki. Kiedyś takie naczynia były modne w PRL-u, a dziś przeżywają renesans. Ile dziś jest warta stara ceramika i porcelana? Zobacz unikaty wystawiane na portalu OLX. 📢 Nawet tyle zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitu. Taki rachunek zapłacimy według kalkulatora zużycia prądu [11.07.2023] Jeśli nie przekroczyliśmy limitu 2000 kWh nadal płacimy rachunki za prąd po stawkach z 2022 roku. Jeśli jednak przekroczyliśmy limity nasze rachunki za prąd znacznie się zwiększą. Sprawdzamy, jakie są stawki za prąd w 2023 roku, czyli po przekroczeniu limitów pozwalających nam korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Te dni będą wolne w nowym roku szkolnym 2023/24. Aż tyle wolnego będą mieć uczniowie [11.07.2023] Choć dopiero zaczęły się wakacje warto zobaczyć jak wygląda nowy rok szkolny. W nadchodzącym roku szkolnym będzie blisko 180 wolnych dni. Kalendarz dni wolnych od zajęć dydaktycznych ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wiemy, jakie dni będą wolne w nowy roku szkolnym. Zobaczcie, ile wolnego będą mieli uczniowie. 📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto [11.07.2023] W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w sierpniu 2023. Oto wyliczenia brutto i netto oraz porównanie rok do roku [11.07.2023] Takie będą emerytury dla seniorów w sierpniu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu. Kiedy warto mieć gotówkę? [11.07.2023] Płatność gotówką z każdym rokiem jest coraz mniej popularna. Płacenie bezgotówkowo jest wygodniejsze i wydaje się bezpieczniejsze. Mimo, że coraz częściej korzystamy z płatności kartą to każdy z nas jest w sytuacjach, że potrzebuje gotówki. Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa ale i anonimowości. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji.

📢 Takie są skutki jedzenia bobu. To się dzieje z organizmem, gdy jemy bób [11.07.2023] Bób to znane i smaczne warzywo, popularne zwłaszcza w sezonie letnim. Z bobu można przyrządzić różne dania, często sięgamy po niego także jako po przekąskę. Najlepiej smakuje ugotowany z solą i podany z odrobiną masełka. Bób stanowi też świetną alternatywę dla mięsa. Bób to źródło wielu cennych składników odżywczych. Zobacz, jakie właściwości ma bób i jak działa na nasz organizm, gdy go spożywamy. 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność [11.07.2023] Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień nie mają terminu ważności. Banknoty i monety w obiegu są ważne jeśli są w stanie niezniszczonym. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, jakie banknoty musimy wymienić w lipcu 2023 roku.

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni [11.07.2023] Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają. 📢 Takie są skutki picia kefiru. Te osoby powinny unikać fermentowanego napoju z mleka [11.07.2023] Popularny kefir, czyli mleczny, fermentowany napój, ma długą historię. Wiele źródeł podaje, że jako pierwsi wyprodukowali go mieszkańcy Kaukazu, a było to 3 tys. lat temu. Kefir ma wiele właściwości odżywczych. Jednak okazuje się, że jest grupa osób, która powinna ograniczyć jego picie. Kto powinien unikać spożywania kefiru? Sprawdź!

📢 Oto horoskop miłosny i finansowy na drugą część lipca. Te znaki zodiaku czeka wielka kasa i miłość! [11.07.2023] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Nazwa horoskop wywodzi się z języka greckiego, powstało ono po połączeniu dwóch słów – oro (godzina) oraz skopein (podglądać). Wróżka Azalia specjalnie dla was zajrzała w gwiazdy, by sprawdzić co czeka was w miłości i finansach w lipcu. Oto najnowszy horoskop - zobacz! 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [11.07.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Oto 7 trików, dzięki którym pakowanie walizki będzie banalnie proste [11.07.2023] Pakowanie walizki na wakacje może być nieco stresującym zajęciem. Często zastanawiamy się, jak zmieścić wszystkie rzeczy w jednej walizce, jednocześnie zachowując porządek. Oto kilka trików, które pomogą Ci w pakowaniu i sprawią, że cały proces będzie bardziej zorganizowany i przyjemny. 📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia [11.07.2023] Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście [11.07.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Tak można rozpoznać, że kot jest chory. Oto niepokojące objawy u kota - na te sygnały trzeba zwrócić uwagę [11.07.2023] Koty ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę i cierpią w ciszy, przez co często jest ona zauważana za późno. Obserwując zachowanie kota można zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Koty wysyłają też subtelne znaki. Każda zmiana w zachowaniu kota może być objawem kociej choroby. Jak rozpoznać, że kot jest chory? Po czym poznać że kotu coś dolega? Zobacz teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki, że kot jest chory.

📢 Takie wypłacanie pieniędzy z bankomatu to błąd! W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz [11.07.2023] To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie! 📢 Tak wygląda we wsi Jeruzal, gdzie kręcono serial Ranczo. Oto mejsca znane z telewizji na co dzień [11.07.2023] Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji.

📢 Tak mieszkała królowa Elżbieta II. Mamy zdjęcia - oto niezwykłe wnętrza Pałacu Buckingham [11.07.2023] Pałac Buckingham od lat pełni funkcję rezydencji królewskiej. To w nim niegdyś królowa Elżbieta II, a teraz jej następca król Karol trzecia przyjmuje gości. To również dla zwiedzających obowiązkowe miejsce na mapie Londynu. Obrazy przodków, złoto, marmury i klasyczne meble. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza Pałacu Buckingham.

📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu Rolnik szuka żony. Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał. 📢 Oto 15 najpiękniejszych plaż i jezior w województwie kujawsko-pomorskim. Poznajcie ranking, zobaczcie zdjęcia Trwają wakacje 2022. Gdzie wypocząć? Tak wygląda TOP 15 najpiękniejszych plaż i jezior w Kujawsko-Pomorskiem zdaniem naszych Czytelników. Sprawdź, na którym miejscu uplasowała się plaża, na której wypoczywasz najczęściej. Czy w naszym TOP 15 znalazła się plaża z Twojej okolicy? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak już dziś nie wygląda Walduś z serialu "Świat według Kiepskich". Bartosz Żukowski ma 48 lat i mocno się zmienił. Zobaczcie zdjęcia! Bartosz Żukowski to aktor, który na swoim koncie ma sporo ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, lecz znany jest przede wszystkim jako Walduś Kiepski z serialu "Świat według Kiepskich". Dziś już jednak nie wygląda tak jak w słynnym serialu Polsatu. Zmienił się. Nosi brodę i wąsy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Walduś Kiepski.

📢 Takie emerytury dostają na konto byli strażacy. Mamy przykłady ich świadczeń Praca w straży pożarnej pozwala na przejście na emeryturę przed ukończeniem wieku emerytalnego. Aktualnie strażacy aby otrzymać emeryturę muszą mieć przepracowanych 25 lat w zawodzie i ukończone 55 lat. Kilku byłych strażaków podzieliło się z nami informacją o wysokości swojej emerytury. Zobaczcie ile trafia na ich konto. 📢 Plaże w Grudziądzu w upalną pogodę są oblegane przez mieszkańców i gości [zobacz zdjęcia] Jak upał to do Rudnika na plażę MORiW w Grudziądzu. Pogoda prawdziwie letnia przyciąga na grudziądzkie plaże tłumy plażowiczów. Jedynym mankamentem są parkingi, które pękają w szwach.

📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka - mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. - Nasze ukochanie Mazury - nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem - tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 "Nie jesteśmy już kandydatem do awansu". Kibice komentują mecz Abramczyk Polonii w Rybniku Trzeba dojechać rundę zasadniczą do końca, a potem będzie, co będzie. Ta drużyna może nas zaskoczyć już tylko pozytywnie - komentują kibice Abramczyk Polonii po czwartym z rzędu przegranym meczu.

📢 Kujawsko-Pomorskie. W których gminach przybyło najwięcej mieszkańców, a jakie zaliczyły największe spadki Najwięcej ludzi przybyło w gminie Osielsko, a najwięcej ubyło w gminie Świecie nad Osą. Tak wynika z nowych statystyk, dotyczących naszego regionu. 📢 W Kruszwicy odbył się tradycyjny Jarmark Nowalijkowy. W konkursie kulinarnym "Bitwa Regionów" wygrało KGW z Kłopotu. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 9 lipca, odbył się w Kruszwicy Jarmark Nowalijkowy. To popularna letnia impreza o charakterze kulinarnym organizowana w sąsiedztwie Mysiej Wieży.

📢 Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Tak było na konkursie budowy zamków z piasku na plaży MORiW w Grudziądzu [zdjęcia] To była atrakcja! Na plaży miejskiej nad Rudnikiem w Grudziądzu, w niedzielę odbył się konkurs budowania zamków z piasku. Zobaczcie jakie budowle powstały!

📢 Spryskaj tym pomidory, a mszyce znikną na zawsze. Zastosuj ten trik, a krzak pomidora obrodzi Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Mszyce mogą zaatakować nawet przydomowe czy balkonowe uprawy pomidorów. Przez to plony mogą być mniej obfite. Nie lekceważ problemu. Na mszyce pomogą te skuteczne, domowe sposoby. Zastosuj ten prosty trik, a pozbędziesz się mszyc raz na zawsze, a twoje krzaki pomidorów będą uginać się od zdrowych owoców.

📢 Wsyp tę przyprawę do doniczki storczyka raz na miesiąc, a storczyk będzie się uginał od nowych kwiatów Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów.

📢 Nowe świadczenie - można dostać od 700 do 3500 zł miesięcznie. Kto otrzyma pieniądze? ZUS będzie wypłacał nowe świadczenie. To będą całkiem spore pieniądze. Uprawnieni mogą otrzymać od 700 zł do nawet 3 500 złotych. Od czego będzie zależało, jaka kwota zostanie wypłacona? Kto może dostać pieniądze z nowego świadczenia wspierającego? Wyjaśniamy. 📢 Po tylu latach można pozbyć się starych rachunków. Zobacz, ile lat musimy przechowywać dokumenty Szuflady z dokumentami i starymi rachunkami zwykle wypełnione są po brzegi. Trzymamy tam stare rachunki, a jak się okazuje nie są one już nam potrzebne i nie są już wartościowym dokumentem. Jest określony czas, przez który musimy przechowywać dokumenty zapłaty rachunków, po którym taki rachunek staje się bezwartościowy dla nas jako dokument. Ten czas dla różnych rachunków jest inny. Przygotowaliśmy dla was ściągę po ilu latach się pozbyć rachunków.

📢 Operowe arie na plaży w Pieczyskach. Wspaniały koncert, tłumy słuchaczy [zdjęcia] Pierwszy tego lata koncert w Pieczyskach z cyklu: „Arie na plaży, Ryszard Smęda zaprasza” udał się znakomicie. Dopisała pogoda i publiczność. W sierpniu kolejne takie wydarzenie. 📢 Tak jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć. Zobacz - tak spożywanie bananów prowadzi do utraty wagi Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi banany. W jaki sposób jedzenie bananów może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że banany prowadzą do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Mamy horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku. To cię czeka w finansach Zdaniem astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa w znaczący sposób na różne aspekty naszego życia. Z gwiazd można wyczytać, co los przygotował dla nas w nadchodzącym czasie. Wróżka Azalia przepowiada, co Cię czeka w finansach w nadchodzącym tygodniu. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mogą być przyjemnie zaskoczone. Kogo czeka przypływ gotówki?

📢 Takie imiona noszą geniusze. Osoby o tych imionach są najmądrzejsze Jak rozpoznać geniusza? Zdaniem niektórych po imieniu, w znaczeniu którego jest zapisanych wiele informacji. Właśnie na tej postawie przygotowaliśmy zestawienie geniuszy. Zobaczcie jakie imiona noszą najinteligentniejsze osoby. 📢 Posyp bratki tą przyprawą. Zakwitną jak szalone i będą odporne choroby. Oto trik na wzmocnienie fiołków Bratki ogrodowe to urocze, niewielkie rośliny, które chętnie sadzimy w donicach na tarasach i balkonach. Mają niewielkie wymagania dotyczące gleby i pielęgnacji. Aby pięknie kwitły warto dostarczyć im cennych składników i zabezpieczyć przed chorobami grzybowymi. Dzięki temu trikowi twoje fiołki będą kwitnąć jak szalone - wystarczy jedna przyprawa. 📢 Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali się na wakacje luksusowym kamperem. Tak wyglądają jego wnętrza - robią wrażenie! Karawaning staje się coraz popularniejszy, także wśród gwiazd. Udowodnili to ostatnio Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, którzy wybrali się kamperem w podróż po Danii. Popularne małżeństwo słynie z zamiłowania do luksusu i nie mogło go zabraknąć również na tych wakacjach. Ich kamper robi niesamowite wrażenie - zobaczcie zdjęcia!

📢 Premier Mateusz Morawiecki w Wiosce (gmina Skępe) inaugurował program 800 plus [zdjęcia] W niewielkiej wsi w gminie Skępe odbyła się ogólnopolska inauguracja rządowego programu 800 plus. Do Wioski przyjechał premier Mateusz Morawiecki i Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej,

📢 Toruń. "Na zawsze w naszej pamięci". Tak SP 17 żegna zmarłą Paulinkę z Podgórskiej. W sobotę pogrzeb dziewczynki W sobotę, 8 lipca, odbędzie się pogrzeb Paulinki, która tragicznie zginęła pod kołami samochodu na ul. Podgórskiej w Toruniu. Pogrążona w ogromnym bólu jest rodzina, ale i lokalna społeczność. Swoją uczennicę ze smutkiem zegna Szkoła Podstawowa nr 17. 📢 Modne sukienki na lato 2023 z wyprzedaży. Zobacz modowe okazje w sieciówkach Rozpoczął się sezon letnich wyprzedaży. Można na nich kupić okazyjnie wiele ubrań, dodatków czy butów. Prezentujemy, wraz z cenami, przecenione sukienki z sieciówek, które mogą nam posłużyć kilka sezonów. Są sukienki na co dzień i eleganckie wyjścia. Każdy model kosztuje do 150 zł.

📢 W takich butach nie wolno prowadzić auta. Wysokie kary za jazdę w klapkach lub japonkach Prowadzisz auto w klapkach, japonkach czy na bosaka? Okazuje się, że za jazdę w nieodpowiednim obuwiu można dostać mandat! Chociaż przepisy drogowe nie regulują kwestii obuwia, nie oznacza to, że kierujący może całkowicie bezkarnie prowadzić auto w klapkach czy na boso. Czytaj więcej!

📢 Oto wyliczenia waloryzacji emerytur - stan na lipiec 2023. Takie mają być emerytury w nowym roku Planuje się wprowadzenie waloryzacji emerytur na rok 2024, w tym także programu "300 plus". Według informacji, które są publikowane przez portale internetowe, przewidywana jest waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa. Prognozy waloryzacji emerytur 2024 zobaczysz na slajdach w naszej galerii - prognozowane dane na lipiec 2023. 📢 Taki ma być wiek emerytalny - zmiany w lipcu 2023. Oto prognozy waloryzacji emerytur 2024 Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków - podajemy informacje, jakie znamy w lipcu 2023 na temat tych zmian - prawdopodobnie od początku przyszłego roku. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze na świecie. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze - są urocze! Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Oto kryształy z PRL w 2023 roku warte majątek. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Takie imiona noszą osoby, które mają najwięcej pozytywnych cech charakteru. One dają dobry start Imiona nadawane czasem przypadkiem, zdarzają się nawet że przez pomyłkę mają jednak w sobie pewną moc, w co wierzono już od dawna. Wraz z imieniem młody człowiek otrzymuje szereg cech charakteru. Czy to możliwe, ze bylibyśmy innymi ludźmi, gdybyśmy dostali inne imię? Nie do końca, bo imiona według ich znaczenia mają pewną moc, ale człowiek posiada wolną wolę i rozum aby pokierować swoim życiem. My sprawdzamy jakie imiona dają młodemu człowiekowi dobry start.

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Tak zmieniła się Natalia Oreiro, czyli Milagros z serialu Zbuntowany Anioł. Aktorka otrzymała rosyjskie obywatelstwo! Natalia Oreiro, serialowa Milagros z kultowego "Zbuntowanego anioła" w tym roku świętowała 45. urodziny! Tak aktorka zmieniała się przez lata! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Abażur po Kuchennych rewolucjach - restauracja zamknięta [OPINIE, MENU, CENY] Abażur w Warszawie to restauracja, która przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Jakie są teraz opinie gości o restauracji Abażur? Co znalazło się w menu po wizycie Magdy Gessler i jakie są ceny w lokalu?

