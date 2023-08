Prasówka 11.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mamy horoskop na długi weekend 11-15 sierpnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [11.08.2023]”?

Prasówka 11.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mamy horoskop na długi weekend 11-15 sierpnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [11.08.2023] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy długi weekend - 11-15 sierpnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 11.08.23

📢 Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek - zdjęcia. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy. 📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach, ale... dla chętnych! Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

Prasówka 11.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda dom Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy. Mamy zdjęcia posiadłości Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska mają wiele nieruchomości. Posiadłość w Szczawnicy nazywają swoim drugim domem. Rodzina Heleny Lubomirskiej-Lanckorońskiej odzyskała ją od Skarbu Państwa w 2005 roku. Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Tak wyglądają na zdjęciach dzieci Dominiki Kulczyk i Jana Lubomirskiego. Syn Jeremi wkrótce rozpocznie studia Dominika Kulczyk i jej były małżonek Jan Lubomirski-Lanckoroński doczekali się dwojga dzieci. Jak dziś wyglądają księżniczka Weronika Karla Konstancja i książę Jeremi Sebastian - latorośle najbogatszej Polki i księcia wywodzącego się z jednego z najbardziej znanych, arystokratycznych rodów w Polsce? Szczegóły w artykule niżej. 📢 Modne paznokcie na sierpień 2023. Stylizacje, wzory, kolory na lato - zdjęcia manicure od stylistek Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na sierpień 2023. Co jest modne w stylizacjach na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

📢 Takie kryształy i kolorowe szkło z PRL są warte majątek. Te wazony, misy i popielnice są w 2023 roku bardzo kosztowne W czasach PRL kryształy zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują peerelowskie kryształy i kolorowe szkło? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Mamy wyliczenia emerytur wraz z "czternastką". Takie będą świadczenia dla seniorów wraz z dodatkową emeryturą Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur. Wiemy także, kiedy prawdopodobnie dodatkowe środki trafią do seniorów. Sprawdź, jakie będą przelewy dla seniorów wraz z czternastą emeryturą.

📢 Oto ranking najbardziej zazdrosnych znaków zodiaku. One denerwują się nie tylko na partnerów Zazdrość uważana jest zazwyczaj za uczucie negatywne, choć w łagodnej formie może być też bodźcem do pozytywnej konkurencji i realizacji własnych aspiracji. Nie wszyscy są jednakowo zazdrośni. Nie wszyscy tak samo ją odczuwają. 📢 Tak wygląda Danuta Martyniuk po metamorfozie. Tomasz Kammel: "Kurcze, gratuluję przemiany!" Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka - króla disco-polo, przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła 20 kilogramów. Zrobiła sobie operację nosa oraz lifting twarzy. Wymieniła też niemal całą swoją garderobę. - Kurcze, gratuluję przemiany! - wyznał w programie "Pytanie na śniadanie" Tomasz Kammel. Zenek Martyniuk również jest zadowolony. Najszczęśliwsza z tej przemiany jest jednak sama Danuta Martyniuk. Zobaczcie, jak się zmieniła. 📢 Ceny węgla w Kujawsko-Pomorskiem. Tak mogą zmieniać się ceny w najbliższym czasie Ceny węgla w sierpniu 2023 są nawet o połowę niższe niż w sierpniu 2022 roku. To się jednak może zmienić, ale na minus dla kupujących.

📢 Oto wczesne objawy raka. Takie oznaki nowotworów są najczęstsze - niektóre sygnały raka łatwo zlekceważyć Po czym poznać że ma się raka? Jakie objawy raka są najczęstsze? Objawy raka mogą być niejasne, łatwo je przeoczyć lub przypisać innym dolegliwościom. Zebraliśmy objawy, które mogą świadczyć o chorobie nowotworowej. Oto pierwsze ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź teraz najczęstsze objawy raka - to powinno zwrócić Twoją uwagę.

📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska, czyli Grażynka z serialu "Klan". Zobaczcie zdjęcia! Małgorzata Ostrowska-Królikowska to aktorka znana zarówno z seriali telewizyjnych, desek teatralnych, jak i filmów kinowych. Sławę przyniosła jej jednak rola Grażynki Lubicz w telenoweli "Klan". Zobaczcie, jak mieszka dziś Małgorzata Ostrowska-Królikowska. 📢 Mamy listę telefonów, które stracą dostęp do internetu. Duże zmiany w sieci Orange i T-Mobile Dwóch dużych operatorów telekomunikacyjnych planuje wycofać się z użytkowania sieci 3G, którą mają zastąpić standardy LTE i 5G. Aktualnie wdrażana technologia 5G ma pozwalać na zwiększenie prędkości pobierania danych powyżej 1 Gb/s. Wobec ograniczonych zasobów dostępnego widma niezbędne jest jednak uwolnienie częstotliwości. Z tego powodu operatorzy telekomunikacyjni postanowili sukcesywnie wyłączać 3G.

📢 Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje. Zobacz 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście. 📢 Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka. Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Takie są skutki jedzenia szpinaku. Te osoby powinny jeść szpinak, jeśli chcą być zdrowe. Mamy listę Coraz więcej osób docenia szpinak. Nie dość, że można z jego dodatkiem przyrządzić pyszne potrawy, to jeszcze jest niskokaloryczny i ma wiele właściwości odżywczych. Kto powinien jeść szpinak, żeby być zdrowym? O tym w artykule niżej.

📢 Modne paznokcie na jesień 2023. Zobacz 8 zachwycających kolorów - one będą królować jesienią Nie wyobrażasz sobie swoich dłoni bez pomalowanych paznokci? Zobacz inspiracje na manicure w nadchodzącym sezonie - właśnie te kolory paznokci będą modne na jesień 2023. Królować będą ciemne kolory, między innymi granat, zieleń, złoto, ale znajdzie się też miejsce na odrobinę kolorowego szaleństwa. Zobacz najnowsze trendy na jesienne paznokcie. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce od 2024. Kto będzie mógł skorzystać z wcześniejszej emerytury? Ogromna większość mieszkańców Polski wyraża przekonanie, że nadal będzie kontynuować pracę nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Niemniej jednak, istnieje stanowisko, że jest to wybór, nie zaś obowiązek. Warto przyjrzeć się bliżej ewentualnym planowanym zmianom dotyczącym przejścia na emeryturę. Przymusowej zmiany nie będzie, ale niektórzy będą mogli przejść na emeryturę wcześniej po spełnieniu kilku warunków.

📢 Tak wygląda córka Michała Wiśniewskiego - Etiennette. Szokuje wizerunkiem tak jak sławny ojciec Etiennette Anna Wiśniewska jest średnią jeśli chodzi o wiek córką Michała Wiśniewskiego. Młoda gwiazda, podobnie jest słynny ojciec, również interesuje się muzyką - wydała nawet singiel. Na tym jednak nie koniec podobieństw. Etiennette, tak jak Michał Wiśniewski, szokuje swoim wizerunkiem i lubi eksperymentować z włosami. Zobacz jak wygląda. 📢 Tak było na ślubie Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Gdzie miesiąc poślubny? Zobaczcie zdjęcia Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" są już po ślubie. Uroczystości ślubne odbyły się 5 sierpnia na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Na weselu, również w zamkowej sali, bawiło się około 70 gości. Wśród nich była też Marta Manowska, prowadząca program "Sanatorium miłości" w TVP 1. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wygląda dziś córka Henryka Gołębiewskiego. Róża ma już 15 lat. Zobaczcie zdjęcia! Henryk Gołębiewski to polski aktor, które swoje największe role zagrał będąc dzieckiem. Któż nie pamięta jego fantastycznych kreacji z filmów i seriali młodzieżowych takich jak: "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Henryk Gołębiewski ma córkę, która też ma już za sobą debiut telewizyjny i udział w 8. Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdrój. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Takich znaczków nie wyrzucaj z domu! Tyle w 2023 roku są warte znaczki pocztowe z PRL Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie - odważne zdjęcia aktorki. Fani zachwyceni, choć są głosy krytyki Julia Kamińska opublikowała film, w którym pojawiła się w zmysłowej bieliźnie. Rolą Uli Cieplak w serialu "BrzydUla" zdobyła serca widzów - Julia Kamińska należy do grona najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Jednak nagranie na Instagramie podzieliła fanów aktorki. Zobacz odważne zdjęcia gwiazdy serialu "BrzydUla". 📢 Tak wyglądał ośrodek wczasowy w Przyjezierzu w latach 60. i 70. XX wieku. Zobaczcie te zdjęcia! Przyjezierze to z pewnością najpopularniejszy ośrodek wczasowy na południu województwa kujawsko-pomorskiego. Chętnie odwiedzają go również mieszkańcy pobliskiej Wielkopolski. Dawniej spotkać można tu było wczasowiczów z Warszawy, Łodzi, Poznania, Konina, a nawet ze Śląska. Zobaczcie niezwykłe archiwalne zdjęcia prezentujące Przyjezierze w swoich najlepszych czasach, a więc w latach 60. i 70. XX wieku.

📢 Oto najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem! Sprawdź tę listę Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę! 📢 Tak mieszka Jola z Inowrocławia, żona Dariusza z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia! [11.08.2023] Dariusz Kosiec z "Sanatorium miłości" oraz Jola z Inowrocławia są ostatnio na ustach całej Polski. Wszystko za sprawą ślubu, który relacjonowały niemal wszystkie media. Dariusz na co dzień mieszka w Norwegii. Aktualnie przebywa u swojej małżonki. Jest aktywny na Instagramie. Dzięki temu wiemy, jaki dom ma Jola z Inowrocławia. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu "Rolnik szuka żony". Są już po ślubie [11.08.2023] Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał. 📢 Tak mieszka Barbara Kurdej-Szatan. Zaglądamy do wnętrz apartamentu gwiazdy seriali - oto zdjęcia Barbara Kurdej-Szatan to popularna aktorka i prezenterka, którą pamiętamy z taki filmów i seriali jak "Dzień dobry, kocham cię" czy "M jak miłość". Jest żoną Rafała Szatana. Razem z dziećmi mieszkają w pięknym apartamencie z widokiem na Warszawę. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wybuch gazu w Chełmży. Strażacy przeszukują gruzowisko W Chełmży przy ulicy Wodnej doszło w czwartek (10 sierpnia) około godz. 20 do wybuchu gazu. Na miejscu działają strażacy. Dom jest poważnie uszkodzony. 📢 Majątek za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Oto tabela wrześniowych emerytur. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i podatkach [11.08.2023] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku.

📢 Tak wyglądają synowie Pierce'a Brosnana. Na tych zdjęciach są przystojnymi modelami [11.08.2023] Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan. 📢 Te osoby nie powinny jeść pomidorów. To się dzieje z organizmem, gdy jesz pomidory [11.08.2023] Pomidory są smaczne i często goszczą na naszych stołach. Są niskokaloryczne i zawierają wiele cennych witamin, jednak są niewskazane przy pewnych dolegliwościach. Wbrew pozorom, przeciwwskazania do jedzenia pomidorów wcale nie są rzadkie. Kto nie powinien jeść pomidorów? Jakie choroby są przeciwskazaniem do spożywania pomidorów? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Stare banknoty i monety z PRL warte 100 000 nowych złotych. Mamy przykłady z serwisu OLX [11.08.2023] Monety i banknoty PRL są dziś cenne na numizmatycznym rynku kolekcjonerskim. Niektóre unikaty są warte majątek! Co wpływa na cenę peerelowskich pieniędzy? Jak rozpoznać, że dany pieniądz jest dużo warty? Jakie ceny osiągają stare monety i banknoty? Zobacz szczegóły w artykule i galerię z przykładami ofert z portalu OLX. 📢 To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania. Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii [11.08.2023] Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

📢 Tak wygląda w środku posiadłości szefa JW Construction. Tak się urządzili Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski [11.08.2023] Bajkowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski nad Jeziorem Zegrzynskim. 28-latka i jej 48 lat starszy partner wraz z synkiem wiodą luksusowe życie w ich posiadłości. Zobacz na zdjęciach, jak się urządzili. 📢 Oto czego nie może zabrać nam komornik. Mamy listę rzeczy, których nie stracisz nawet przy dużych długach [11.08.2023] Komornik pojawia się w naszym życiu kiedy mamy kłopoty ze spłacaniem swoich finansowych zobowiązań. Mimo ogromnych długów komornik nie może nam zabrać wszystkiego. Zgodnie z przepisami prawa komornicy mają pewne ograniczenia, które chronią część naszych pieniędzy i rzeczy. Zobaczcie, czego nie stracimy nawet przy bardzo dużym zadłużeniu.

📢 Tylko te długi mogą się przedawnić. Zobacz jakich długów nie musisz spłacać - także w sierpniu 2023 [11.08.2023] Przedawnienie długów to termin który zna wielu dłużników. Przedawnienie może być ratunkiem dla osób w trudnej sytuacji finansowej, ale warto wiedzieć, ze nie dotyczy ono każdego długu od zaciągnięcia którego upłynął określony czas. Czas to nie jedyny warunek do przedawnienia długu. Zobaczcie które długi mogą się przedawnić. 📢 Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali się na wakacje luksusowym kamperem. Tak wyglądają jego wnętrza - robią wrażenie! [11.08.2023] Karawaning staje się coraz popularniejszy, także wśród gwiazd. Udowodnili to ostatnio Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, którzy wybrali się kamperem w podróż po Danii. Popularne małżeństwo słynie z zamiłowania do luksusu i nie mogło go zabraknąć również na tych wakacjach. Ich kamper robi niesamowite wrażenie - zobaczcie zdjęcia!

📢 Jak spędzić długi weekend 12-15 sierpnia w Grudziądzu i okolicy? Oto imprezy Weekend będzie obfitował głównie w imprezy związane ze Świętem Wojska Polskiego. Będą rodzinne pikniki militarne, ale także koncert na Górze Zamkowej, spacer z przewodnikiem PTTK, pchli targ w Tarpnie. W naszej galerii szczegółowe informacje o każdym z wydarzeń i atrakcje im towarzyszące. 📢 Tak zmieniła się żona wójta z serialu "Ranczo". Violetta Arlak schudła aż 20 kilogramów! Zobaczcie zdjęcia Violetta Arlak to aktorka, której największą sławę przyniosła rola wójtowej w serialu "Ranczo" w TVP 1. Łatwo zauważyć, że w ostatnich sezonach kultowego filmu była znacznie szczuplejsza, niż w pierwszych odcinkach. Okazuje się, że w tym czasie aktorka schudła aż 20 kilogramów. Zobaczcie, jak wyglądała 20 lat temu, a jak prezentuje się dziś. Wspaniała metamorfoza! Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

📢 Anita Sokołowska odchodzi z serialu "Przyjaciółki". Tak teraz wygląda aktorka, która gra Zuzę Anita Sokołowska to aktorka filmowa i teatralna, której popularność przyniosła rola Leny Starskiej w serialu "Na dobre i na złe" oraz Zuzy Markiewicz w serialu "Przyjaciółki". Okazuje się, że aktorka po 11 latach pracy na planie "Przyjaciółek" zdecydowała się odejść z serialu. Co się stanie z serialową Zuzanną? Czytaj więcej i zobacz, jak teraz wygląda Anita Sokołowska. 📢 Te znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu 2023 roku. Mamy horoskop finansowy Które znaki zodiaku czeka dobry miesiąc? Kto znajdzie nową pracę, kto będzie miał szczęście do gier liczbowych a na kogo czeka spadek? Niektóre znaki będą miały trudniejszy czas w kwestiach finansowych i będą musiały sięgnąć po oszczędności. Zobaczcie co nas czeka w najbliższych tygodniach.

📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii - zobaczcie zdjęcia Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 Kolor paska na tubce pasty do zębów ma znaczenie. Podpowiadamy na co zwracać uwagę Kupując pastę do zębów kierujemy się głównie tym, że jest ona nasza ulubiona, znaczy przyzwyczajeniem oraz smakiem, wielkością opakowania i ceną, np. czy jest ona akurat w promocji. Raczej nie zwracamy uwagę na specjalne paski na opakowaniach past to zębów. A są to bardzo ważne informacje. 📢 Ewa Wachowicz w spódniczce mini - ale nogi! Tak teraz wygląda znana restauratorka i była Miss Polonia Ewa Wachowicz, znana restauratorka, była Miss Polonia, która od lat prowadzi program kulinarny, opublikowała zdjęcie w spódniczce mini. 52-letnia gwiazda zaprezentowała ciekawą stylizację na pochmurne dni. Zdjęcie zachwyciło fanów i wzbudziły wiele emocji. Tak teraz wygląda Ewa Wachowicz, zobacz jak zmieniała się prowadząca program "Ewa gotuje".

📢 Tak wygląda pozycja bólowa u kota. Po tym można rozpoznać, że kot jest chory - oto niepokojące objawy Pozycja bólowa u kota to charakterystyczny sposób ułożenia ciała, które jest sygnałem, że kot odczuwa fizyczny dyskomfort. Opiekun kota powinien być uważny i spostrzegawczy, ponieważ koty cierpią w ciszy, doskonale ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę przez co często jest ona zauważana zbyt późno. Koty wysyłają subtelne znaki a każda zmiana w zachowaniu może być pierwszym sygnałem kociej choroby. Jak wygląda pozycja bólowa u kota? Po czym rozpoznać, że kot jest chory? Sprawdź teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki. 📢 Tych rzeczy nie wolno nosić w portfelu. Te rzeczy odpychają pieniądze i ściągną na ciebie biedę Istnieje wiele przesądów na temat bogactwa. Jedne z najpopularniejszych dotyczą tego co należy, a czego nie wolno kłaść do portfela. Zdaniem niektórych, istnieje energia finansowa - pewne przedmioty przyciągają bogactwo, inne zaś odpychają pieniądze. Podpowiadamy, jakich rzeczy nie można nosić w portfelu.

📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Zgodnie z prawem w 2024 roku zeznania podatkowe będziemy składać od 15 lutego. Już teraz warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku. Zobaczcie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku. 📢 Adrianna Sułek zostanie mamą. Będzie ślub? Utalentowana lekkoatletka prywatnie [zdjęcia] Utalentowana, ambitna i piękna. Na koncie ma już wiele sukcesów. Adrianna Sułek podbiła sportowy świat, a teraz szykuje się do nowej, ważnej życiowej roli.

📢 "Kujawsko-Pomorskie pominięte w Kolejach Dużych Prędkości i CPK". CPK: - Przeciwnie! Kujawsko-Pomorskie pominięto w planie budowy Kolei Dużych Prędkości i Centralnego Portu Komunikacyjnego! Zostanie pozbawione impulsu do dalszego rozwoju - apelują Pracodawcy Pomorza i Kujaw. CPK: - Ani Bydgoszcz, ani Toruń, ani Włocławek nie są, ani nie będą pominięte w tym projekcie, a jest wręcz odwrotnie.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Te osoby mają szanse na duże pieniądze. Mamy horoskop numerologiczny na lato 2023 Horoskop numerologiczny nie jest tak popularny jak ten oparty na znakach zodiaku. Wiele osób jednak sięga i po ten rodzaj wróżby, przepowiedni dotyczącej naszej przyszłości. I choć często patrzymy na to z przymrużeniem oka to warto podkreślić, że tego typu przepowiednie powinniśmy odczytywać jak wskazówki. Sprawdziliśmy kogo czekają duże pieniądze według horoskopu numerologicznego.

📢 Takie są triki na wyższą emeryturę. ZUS zdradził nam zasady i wyliczenia wyższych emerytur Każdy dodatkowy rok pracy to emerytura wyższa średnio o ok. 8 proc. Doradcy emerytalni ZUS pomogą podjąć decyzję osobom, które wahają się w kwestii terminu zakończenia aktywności zawodowej. Zobaczcie, jakie są triki na wyższą emeryturę. 📢 Tabela wyliczeń zużycia prądu w naszych domach. Tyle płacimy za używanie tych urządzeń - sprawdź wyliczenia! W każdym gospodarstwie domowym znajdują się różnego rodzaju urządzenia, takie jak lodówka, telewizor, kuchenka elektryczna czy pralka, które zużywają energię elektryczną i generują koszty. Aby zaoszczędzić na rachunkach za prąd, warto zastanowić się, jakie sprzęty kupujemy i jak z nich korzystamy. Warto pamiętać, że każde urządzenie zużywa energię w inny sposób i o innej intensywności. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu - sprawdź, ile za nie płacisz.

📢 Takimi samochodami jeździli nasi ojcowie i dziadkowie w PRL. Zobacz archiwalne zdjęcia Dotarliśmy do unikatowych zdjęć sprzed kilkudziesięciu laty, które pokazują jakimi samochodami jeździli nasi rodzice i dziadkowie. Zobacz w galerii samochody i inne pojazdy z lat 50, 60, 70 i 80. 📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje [10.08.23] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Dworce kolejowe w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz zdjęcia dworców PKP z Google Street View Dworce kolejowe to nie tylko miejsca związane z komunikacją publiczną. Wiele z nich to zabytki, miejsca atrakcyjne dla turystów. Jak wyglądają dworce PKP w Kujawsko-Pomorskiem? Zobaczcie zdjęcia z Google Streeet View.

📢 Kursanci skarżą się na wysokie ceny egzaminów na prawo jazdy. Jedna trzecia oblewa już na placu manewrowym 200 złotych za kilka chwil na placu manewrowym to jednak duża przesada – twierdzą kursanci, którzy oblali egzamin państwowy na prawo jazdy już na tym etapie. A takich przypadków jest wiele. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Takie są grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry. Mamy mini atlas grzybów online 2023 Grzybobranie w polskich lasach w pełni. Lubimy spacerować po lesie i zbierać grzyby. Czy jednak wszystkie gatunki dobrze znamy? Takie są grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry. O tym w artykule niżej. 📢 Tak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. "Polski prince" ma luksusowy pałac Życie książęcych rodzin budzi zainteresowanie całego świata. Monako ma księcia Alberta II, Wielka Brytania - księcia Wiliama, Szwecja - księcia Karola Filipa. Choć w Polsce monarchia oficjalnie zakończyła się w 1918 roku, to mamy potomków rodzin książęcych. Czartoryscy, Radziwiłłowie, Krasińscy, Poniatowscy - to tylko część z nich. Dziś pokazujemy jak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

📢 Ruszyła budowa nowej drogi łączącej ulice Karabinierów i Łyskowskiego w Grudziądzu [zdjęcia] Trwają już prace na budowanym łączniku ulic Karabinierów i Łyskowskiego, który umożliwi szybki dojazd do budowanej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej oraz giełdy hurtowej w Grudziądzu.

📢 Czternasta Emerytura 2023 - wyliczenia po podatku i składce na NFZ. Takie kwoty trafią na konta emerytów Mamy wyliczenia Czternastych Emerytur 2023 po odjęciu podatku i składki zdrowotnej. Zobaczcie, jakie dodatkowe kwoty na rękę trafią do emerytów na przełomie sierpnia i września. 📢 Mamy wyliczenia prognozowanych emerytur na 2024 rok. Tak mogą wzrosnąć świadczenia dla seniorów Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. zostanie zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, czyli o ustawowe minimum - wynika z informacji zamieszczonej 17 lipca 2023 w wykazie prac legislacyjnych rządu.

📢 Tak wygląda Pojezierze Brodnickie - zdjęcia. Oddychaj bez obaw - to zielone płuca naszego regionu Słynie z czystej jak kryształ wody i zdrowych, żywicznych lasów. Nawet w pandemii, która już za nami, można je z całą odpowiedzialnością o zdrowie społeczeństwa polecić, a dla zachęty porównać do Mazur, aczkolwiek w miniaturze i w znacznie bardziej kameralnej atmosferze. Mowa o Pojezierzu Brodnickim. Z historycznego punktu widzenia jest to ziemia chełmińska, ale samo Pojezierze Brodnickie geografowie wyodrębniają ze znacznie rozleglejszego, sięgającego linii Wisły Pojezierza Chełmińskiego.

📢 Takie kwiaty doniczkowe przynoszą do domu szczęście. Te rośliny przyciągną bogactwo i miłość Niektórzy wierzą, że każdy żywy organizm niesie ze sobą określoną energię pozytywną lub negatywną. Istnieją rośliny doniczkowe, które przyciągają do naszego domu szczęście. Oto lista roślin doniczkowych, które przyniosą nam miłość i bogactwo. Takie kwiaty warto mieć w sypialni, kuchni i salonie. 📢 Mamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Tych produktów nie kupuj - alerty w Biedronce, Lidlu i wielu innych sklepach Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Trwa budowa łącznika ulic Kwiatowej i Toruńskiej w Grudziądzu. Na jakim etapie są prace? Zobacz zdjęcia Obecnie są wyprofilowane jezdnie oraz wyłożone kostką betonową chodniki i parkingi. Trakt będzie łączył ulicę Kwiatową z Toruńską i Focha a w przyszłości powstaną tu bloki mieszkalne.

📢 Ogólnopolskie Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego na strzelnicy w Łącku (gm. Pakość). Zdjęcia Ogólnopolskie Mistrzostwa PZŁ (strzeleckie) w klasie powszechnej odbyły się 5-6 sierpnia na Strzelnicy Myśliwskiej w Łącku (gm. Pakość). Impreza uświetniła obchody 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. 📢 Tego nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie. Te przedmioty w aucie są zakazane Czego nie można przewozić samochodem osobowym? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zakazane w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej uparci. Życie z nimi bywa bardzo trudne Uparte osoby nie uznają kompromisów i dążą do tego, aby zawsze postawić na swoim. Codzienność z nimi bywa trudna i wymaga od partnera wiele sprytu. Astrologowie uważają, że tę cechę charakteru można bardzo często spotkać u mężczyzn spod niektórych znaków zodiaku. Zobacz, kto znalazł się na liście. 📢 Te znaki zodiaku są najbardziej leniwe. Oni nie lubią się przemęczać. Tym znakom zodiaku nigdy się nic nie chce Najbardziej leniwe znaki zodiaku - niektóre osoby wprost uwielbiają wylegiwać się na kanapie i drzemać, za to nie znoszą się przemęczać i zawsze migają się od pracy. Wysoko na liście leniwych znaków zodiaku jest Waga, Rak i Strzelec. Który ze znaków zodiaku jest najbardziej leniwy? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać największych leniuchów spośród wszystkich znaki zodiaku. Zobacz szczegóły w naszej galerii.

📢 Takie będą zasady wypłat 800 plus od 2024 roku. Prezydent podpisał ustawę Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500 plus" wzrośnie z 500 zł do 800 zł. Zmiana nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. 📢 Śmiertelny wypadek w Rywałdzie pod Grudziądzem. Nie żyje 20-latek [zdjęcia] Jedna osoba zginęła, a druga została ranna w wyniku wypadku, do którego doszło w Rywałdzie w powiecie grudziądzkim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. 📢 Takie będą powiększone emerytury w sierpniu i wrześniu. Wyliczenia emerytur po "czternastce" Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Niektórzy otrzymają pieniądze już w sierpniu, ale większość osób otrzyma "czternastkę" we wrześniu.

📢 Tak wyglądał ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem. 📢 Niesamowity dom Lewandowskich w Hiszpanii. Tak mieszkają teraz Robert i Anna Lewandowscy Rodzina Lewandowskich coraz lepiej czuje się w Katalonii. Mamy nowe zdjęcia willi Roberta i Anny Lewandowskich: nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Tak mieszkają Robert i Anna Lewandowscy w Hiszpanii - zobaczcie ich prywatne zdjęcia. 📢 Takie są skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy.

📢 Adrianna i Michał z programu "Rolnik Szuka Żony" już po ślubie - zobaczcie zdjęcia. Na weselu bawiło się aż 200 osób Aż 200 osób bawiło się na weselu Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony". Impreza rozpoczęła się... polonezem, w którym uczestniczyli niemal wszyscy goście weselni. Potem był pierwszy taniec - "pół freestyle". Tak żyją po weselu Michał Tyszka i Adrianna Tyszka. Ada przyjęła bowiem nazwisko męża. 📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny wyrosła na piękną kobietę! Zobaczcie, jak dorastała Fabienne Wiśniewska Michał Wiśniewski to ikona polskiego show-biznesu. Jego kolejne małżeństwa i narodziny dzieci obserwowała cała Polska. Z małżeństwa z Mandaryną na świecie pojawiła się Fabienne Wiśniewska, która niedługo... będzie świętować 19. urodziny! Ale ten czas leci! Fabienne Wiśniewska wyrosła na piękną kobietę. Zobaczcie, jak dorastała! 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

📢 Danuta Martyniuk coraz zgrabniejsza. Żona króla disco polo przeszła radykalną metamorfozę. Zobacz, jak wyglądała 20 lat temu Danuta Martyniuk od zawsze stała w cieniu swojego męża-Zenka. Dzisiaj za sprawą swojej metamorfozy wszyscy śledzą jej walkę do szczupłej sylwetki. W młodości była przepiękną kobietą i nie dziwi nas fakt, że muzyk zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Zobacz, jak celebrytka wyglądała kiedyś, a jak się prezentuje dzisiaj. 📢 Takie są teraz modne meble kuchenne. Zobacz pomysły na kuchnię Dariusza Wardziaka "Stolarza Szelągowskiej" Planujesz zakup mebli kuchennych? Zastanawiasz się jakie wystroje kuchni są trendy? Zobacz co poleca Dariusz Wardziak, czyli Darek-Stolarz znany z programów Doroty Szelągowskiej. W galerii są zarówno jego prace, robione na wymiar, dopasowane do konkretnych pomieszczeń, ale także meble modułowe dostępne w sieciówkach.

📢 Jeżeli masz te objawy, nie pij kawy. Te osoby powinny uważać - im kawa może mocno zaszkodzić Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Wiele osób zaczyna swój dzień od kawy i sięga po ten aromatyczny napój kilka razy dziennie. Prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane. Jednak choć picie kawy niesie wiele pozytywnych skutków, nie każdy może bezpiecznie pić kawę. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć ją z diety. Niektórym kawa może bardzo zaszkodzić. Kto powinien unikać picia kawy? Sprawdź teraz w naszej galerii, kto jest na tej liście.

Jabłoński o konfederacji i perspektywach na wybory