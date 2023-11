Prasówka 11.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Morsy 2023. Oto piękne dziewczyny na morsowaniu w Kujawsko-Pomorskiem! One zimnej wody się nie boją [zdjęcia] ”?

📢 Zmiany w emeryturach - obniżona emerytura od grudnia dla niektórych. Nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów GUS podał dane o średnim wynagrodzeniu w trzecim kwartale br. A to oznacza nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów od grudnia. Część z nich może mieć zmniejszone, a nawet zawieszone świadczenia.

📢 Refluks - takie są jego objawy. Zobacz jak załagodzić i wyeliminować objawy refluksu Refluks to naprawdę nieprzyjemna przypadłość, która często dotyka osób po pięćdziesiątce. Nie oznacza to jednak, że nie mogą jej doświadczyć także młodsi. Chociaż nie stanowi ona zagrożenia dla życia, to zdecydowanie obniża jego standard. Jak więc sobie z nią radzić?

Prasówka 11.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowe prognozy emerytur po waloryzacji 2024. Takie mają być świadczenia brutto i netto od marca Waloryzacja emerytur 2024 - takie są prognozy. Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Takie znaki zodiaku będą miały pecha w finansach w listopadzie! Oni muszą zacząć oszczędzać Według astrologów każdy człowiek ma swój znak zodiaku, który określa cechy jego osobowości oraz pozwala przepowiedzieć jego przyszłość. Dziś horoskopy traktujemy głownie jako zabawę, lecz chętnie zaglądamy do nich z ciekawości. Oto horoskop na listopad 2023. Wróżbici sprawdzili, które znaki zodiaku będą miały pecha w finansach. Takie osoby mogą narzekać na pusty portfel. 📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" na zdjęciach sprzed lat. Piękna 30-latka jest nie do poznania! Ewa Kryza to jedna z gwiazd 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna 30-latka napisała list do rolnika Waldemara i została zaproszona do niego na gospodarstwo. Od razu zostawiła konkurencję w tyle, stając się faworytką do serca Waldka. Nie każdy wie, że Ewa od lat próbuje swoich sił w branży muzycznej. Oto jej zdjęcia sprzed lat. Bardzo się zmieniła?

📢 Oto odważne zdjęcia Anny Muchy z serialu "M jak miłość". Zobaczcie! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 Tabela waloryzacji emerytur po wyborach. Wyliczenia wskazują nawet 400 złotych więcej Jeśli wskaźnik obecny wskaźnik waloryzacji emerytur się utrzyma, to oznaczałoby to wzrost rent i emerytur nawet o kilkaset złotych. Waloryzacja emerytur po wyborach jest pewna, bo wynika to z ustawy. Emeryci muszą jednak czekać na decyzje nowego rządu, czy ten utrzyma wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,3%. Na kolejnych slajdach naszej galerii zobacz w galerii prognozowane kwoty emerytur po waloryzacji.

📢 Tak będą otwarte sklepy 11.11.2023. Oto godziny otwarcia sklepów w Narodowe Święto Niepodległości: Biedronka, Lidl, Żabka Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada to dzień wolny od pracy. W tym dniu w Polsce obowiązuje zakaz handlu i większość sklepów będzie zamknięta. Tradycyjnie część sieci handlowych zmienia godziny otwarcia swoich placówek 10 listopada. W Narodowe Święto Niepodległości markety i galerie handlowe będą nieczynne - są to dni ustawowo wolne od pracy, dlatego większość sklepów pozostanie zamknięta. Otwarte będą niektóre Żabki. Zobacz, gdzie można zrobić zakupy w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada i jakie sklepy zmieniają godziny otwarcia. 📢 Produkty bogate w potas. Niedobór potasu powoduje skurcze mięśni i zawroty głowy Produkty bogate w potas są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Potas to bardzo ważny składnik odżywczy, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Hipokaliemia, czyli niedobór potasu występuje bardzo często w różnym nasileniu i mogą być niebezpieczne dla organizmu. Potas wpływa na mięśnie, serce i układ nerwowy. Niedoborom potasu towarzyszą zwykle niedobory magnezu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w potas. Zobacz, w których produktach jest najwięcej potasu.

📢 Tacy są na co dzień Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zobacz prywatne zdjęcia Kornelia i Marek to uczestnicy 9. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dobrana przez ekspertów para od razu przypadła sobie do gustu i nic nie wskazuje na to, aby ich sielanka miała się zakończyć. Zarówno Kornelia, jak i Marek są obecni na Facebooku i Instagramie. Zobacz, jacy są prywatnie! 📢 Kamila Urzędowska, czyli Jagna z "Chłopów" na odważnych zdjęciach. Oto wschodząca gwiazda kina Kamila Urzędowska ma za sobą wiele charakterystycznych ról filmowych, jednak to rola Jagny w "Chłopach" - filmu nominowanego do Oscara w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny dała jej dużą rozpoznawalność. Dzięki temu kariera Kamili Urzędowskiej nabrała rozpędu. Zobaczcie główną bohaterkę tego kinowego hitu - Kamilę Urzędowską na odważnych zdjęciach. Publikujemy je w naszej galerii niżej.

📢 Taka biżuteria przynosi pecha. Na tej liście są nie tylko perły! Tej biżuterii lepiej nie nosić, sprowadza nieszczęście Biżuteria może przynosić pecha! Istnieje sporo przesądów i wierzeń dotyczących biżuterii. Wiele osób uważa, że niektóre błyskotki czy kamienie szlachetne mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Na przykład kamienie takie jak perły czy opal przynoszą nieszczęście. Jakich ozdób lepiej nie nosić i nie dawać w prezencie? Zobaczcie teraz, jaka biżuteria przynosi pecha! 📢 Mamy horoskop na weekend 10-12 listopada 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 10-12 listopada 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Meble PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Takich retro foteli, stolików, kredensów poszukują kolekcjonerzy Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Wnętrza w starym stylu to w ostatnim czasie trend w urządzaniu mieszkań. Taki klimat w stylu lat 60., 70. czy 80 jest w duchu vintage jest teraz w modzie. Meble stylizowane na dawne lata na portalach aukcyjnych osiągają niekiedy zawrotne ceny, zwłaszcza te odrestaurowane perełki. Zobacz, ile dziś kosztują i jak można zaaranżować starymi meblami wnętrza mieszkań. 📢 Magda "Indigo" Malaczyńska na odważnych zdjęciach. Tak wygląda najbogatsza Polka przed "40" Magdalena Malaczyńska trafiła na pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych Polek, które nie ukończyły czterdziestego roku życia. Swój sukces zawdzięcza firmie kosmetycznej Indigo Nails, która zajmuje się produkcją lakierów hybrydowych i kosmetyków do pielęgnacji paznokci. Magdalena Malaczyńska zarabia miliony i swój biznes wciąż pomnaża. Znajduje jednak czas na wypoczynek i podróże w tropiki. Tak wygląda Magda "Indigo" Malaczyńska - zobaczcie jej odważne zdjęcia!

📢 Tyle dni wolnego będą mieli jeszcze uczniowie w roku szkolnym 2023/24 Rok szkolny dopiero na początku, za nami połowa pierwszego semestru. Uczniowie już z wytęsknieniem patrzą na najbliższe dłuższe wolne. Ile wolnych dni czeka nas jeszcze w roku szkolnym 2023/24? Zobaczcie, które dni będą wolne od zajęć w najbliższym czasie i ile dni zostało nam do wakacji. Szczegóły w naszym artykule. 📢 Tak żyje najbogatsza młoda Polka - zdjęcia. Magdalena Malaczyńska fortunę zbiła na lakierach do paznokci Magdalena Malaczyńska to milionerka, która znalazła się w rankingu najbogatszych Polek tygodnika "Wprost". Swój majątek zbiła na produkcji lakierów hybrydowych. Wśród Polek, które nie ukończyły 40 lat, Malaczyńska plasuje się w rankingu na najwyższym stopniu podium. Jak żyje najbogatsza młoda Polka? Oto Magdalena Malaczyńska zawodowo i prywatnie. Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Tak mieszkają Aleksandra i Michał Żebrowscy. Mają piękny dom z widokiem na góry Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z najsympatyczniejszych par polskiego show-biznesu. Są niezwykle popularni w sieci. Ich portale społecznościowe śledzi kilkaset tysięcy internautów. Słynny aktor jest starszy od swojej żony o 15 lat. Duża różnica wieku parze w ogóle nie przeszkadza. Mają czworo dzieci. Mieszkają w pięknym domu. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak się ubiera Alicja Majewska, piosenkarka 70 plus - zdjęcia. Jej TOP projektantem jest Maciej Zień Alicja Majewska skończyła w tym roku 75 lat. Zachwyca sylwetką, energią i gustownymi stylizacjami. Jej ulubionym, polskim projektantem jest Maciej Zień. W swojej garderobie ma wiele bardzo dobrej jakości kreacji - nierzadko wygląda w nich zjawiskowo. Jak się ubiera Alicja Majewska - ikona polskiej piosenki, uwielbiana i szanowana przez tysiące fanów? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Taka jest prywatnie Blanka z "Rolnik szuka żony". Piękna blondynka pokazuje kuszące zdjęcia z wakacji Blanka Świercz była jedną z najbarwniejszych kandydatek jubileuszowej, 10. edycji programu TVP "Rolnik szuka żony". Wschodząca gwiazda gościła na gospodarstwie u rolnika Artura. Ten ostatecznie zdecydował odesłać Blankę do domu, a jego wybór padł na inną kandydatkę. Prywatnie Blanka chętnie pozuje do zdjęć i dzieli się ważnymi wydarzeniami ze swojego życia w mediach społecznościowych. Oto jaka jest na co dzień. 📢 Tak mieszka Alicja Majewska - zdjęcia. Dom wokalistki przeszedł metamorfozę. Jak się wam podoba? Alicja Majewska, ikona polskiej estrady, skończyła w tym roku 75 lat. To przykład artystki, która od lat trzyma najwyższy poziom i wciąż ma wierne grono fanów. Od 48 lat Alicja Majewska mieszka w tym samym domu. Scena, dom i ogród - to jej miłości. W ostatnim czasie wokalistka zdecydowała się na metamorfozę swoich wnętrz. Jak mieszka Alicja Majewska? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Tak wyglądała kiedyś Marina Łuczenko-Szczęsna. Metamorfoza po latach żony Wojciecha Szczęsnego Marina Łuczenko-Szczęsna ma wiele powodów do radości i świętowania. Piosenkarka i aktorka o polsko-ukraińskich korzeniach skończyła w tym roku 34 lata. Przez moment zniknęła z showbiznesu, ale po powrocie stała się jedną z najpopularniejszych polskich celebrytek. My w naszej galerii przypominamy, jak wyglądała na początku medialnej kariery. 📢 Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Zamiokulkas się kładzie i żółkną mu liście. Zobacz dlaczego i jak temu zaradzić – sprawdzone sposoby Zamiokulkas to niezwykle popularna roślina. Uznana jest za mało wymagającą, ale zdarza się, że żółkną lub opadają jej liście lub łodygi się wyginają. Zobacz jak temu zaradzić. 📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX. 📢 Wymiana banknotów - zasady w 2023 roku. Te pieniądze trzeba wymienić jeszcze przed świętami Choć coraz częściej wykorzystujemy płatności bezgotówkowe to pieniądze w formie papierowej nadal nam towarzyszą. Mają oczywiście sporo zalet pod warunkiem, że nie straciły wartości i ważności. I choć polskie środki płatnicze wydane są bezterminowo to warto pamiętać, że jest kilka sytuacji, kiedy sprzedawca może ich od nas nie przyjąć. Zobaczcie, kiedy banknoty i monety mogą stracić ważność i wartość.

📢 Najmniej inteligentne znaki zodiaku. Wśród tych znaków nie ma wielu geniuszy Horoskop może odpowiedzieć nam na wiele pytań dotyczących przyszłości ale nie tylko. Na podstawie cech charakteru poszczególnych dwunastu znaków zodiaku możemy sprawdzić, które znaki uznawane są za najbardziej i najmniej inteligentne. Przygotowaliśmy dla was zestawienie dotyczące znaków zodiaku i ich inteligencji. Zobaczcie. 📢 Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska-Pela. Kolorowy dom i pokoje dzieci gwiazdy serialu Klan Agnieszka Kaczorowska, znana ze swoich unijności tanecznych oraz roli w seriali "Klan" ma wielu fanów, a na Instagramie obserwuje ją pół miliona ludzi. Gwiazda telewizyjna ma duży, piękny dom. Mieszka tam ze swoją rodziną, wnętrza są przytulne, ale też eleganckie. Zobaczcie, jak mieszka Agnieszka Kaczorowska. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - takie są prognozy. Mamy tabele wyliczeń netto emerytur po waloryzacji 2024 Jakich kwot mogą się spodziewać seniorzy po waloryzacji emerytur w 2024 roku? Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Emerytów kolejna waloryzacja emerytur czeka w 2024 roku. Prognozowany wskaźnik waloryzacji na 2024 rok to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, to emerytury po waloryzacji w 2024 roku będą rekordowo wysokie. Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024.

📢 Te cyfry w dacie urodzenia zwiastują sukces, zarówno finansowy jak i miłosny. Zobacz Numerologia choć nie jest uznawana za naukę ma sporą grupę zwolenników, którzy dopatrują się magicznych mocy przypisanych cyfrom. Rok 2024 to numerologiczna 8. Zobaczcie, kto w nowym roku ma zapisany sukces finansowy i miłosny. Sprawdźcie czy macie tę cyfrę w dacie urodzenia.

📢 Najmniej inteligentne rasy psów. Te psy uznaje się za niezbyt mądre Choć dla nas, nasz pies zawsze będzie najpiękniejszy i najmądrzejszy to specjaliści zakwalifikowali rasy psów do tych najinteligentniejszych i tych mniej mądrych. Oczywiście rasa to jedynie predyspozycja a to czego i jak nauczymy psa zależy już tylko od nas. Zebraliśmy dla Was rasy psów zakwalifikowane do tych najmniej inteligentnych. 📢 Bajeczna rezydencja nad Jeziorem Zegrzyńskim. Luksusy w ogromnej willi Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego Prywatne korty tenisowe, ptaszarnia, egzotyczne palmy, basem i własny helikopter. Tak mieszkają milionerzy - Józef Wojciechowski z Patrycją Tuchlińską. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim ocieka luksusem. Deweloper rozpieszcza młodą narzeczoną i ich synka Augustyna. Zobacz na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z młodszą o pół wieku modelką.

📢 Ostatnia kawa w ciągu dnia - kiedy najlepiej wypić ostatnią kawę przed snem? O tej godzinie lepiej nie pić kawy O jakiej porze pić kawę? Kiedy wypić ostatnią kawę, by czuć się dobrze? W jakich godzinach w ciągu dnia wypić pierwszą i ostatnią kawę? Badania potwierdzają, że kawa ma dobroczynny wpływ na zdrowie. Picie kawy zmniejsza ryzyko raka prostaty, niewydolności serca a nawet utraty słuchu. Picie kawy pomaga także w odchudzaniu. Jednak zdaniem ekspertów kawy lepiej nie pić w kilku konkretnych momentach dnia, gdyż może mieć ona wówczas więcej negatywnych skutków niż pozytywnego działania. Sprawdź teraz, o jakiej godzinie najlepiej pić kawę. 📢 Tak wygląda teraz córka Adama Małysza. Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Małysz Karolina Małysz właśnie skończyła 26 lat. Jest dwa lata po ślubie, skończyła studia i razem mężem Kamilem Czyżem układają sobie życie. Nie poznacie jej, ostatnio postawiła na nowy image. Tak żyje i wygląda teraz Karolina Małysz, ukochana córka Adama Małysza.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień Blanka to jedna z wybranek Artura z "Rolnik szuka żony". Zaprosił ją do swojego gospodarstwa na Mazowszu. W szóstym odcinku postanowił się z nią pożegnać. Blanka odeszła z klasą. - Sorry, ale księżniczki nie płaczą - wyznała przed kamerami. A jak wygląda jej życie poza programem? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Te rośliny przyciągają pieniądze, miłość i szczęście. Takie rośliny doniczkowe warto mieć w domu i pracy Roślinom od tysięcy lat przypisuje się magiczną moc. Wiele osób wierzy, że niektóre rośliny mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Jakie rośliny warto mieć w swoim domu czy pracy? Zobaczcie teraz najpopularniejsze rośliny doniczkowe, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Takie są emerytury listopadowe - mamy tabele wyliczeń brutto i netto. Takie będą emerytury w listopadzie Emerytury, które wpłyną na konta seniorów w listopadzie, będą kwotami po waloryzacji. Naliczone zostaną zgodnie z zasadami waloryzacji, które obowiązują od 1 lipca 2023 roku. Takie będą emerytury listopadowe 2023 - mamy tabele wyliczeń brutto oraz netto. Zobacz w tabeli dokładne wyliczenia emerytur w listopadzie 2023 - takie kwoty otrzymają seniorzy. 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Uwagę zwraca wąska kuchnia Dariusz to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. 📢 Książę William i księżna Kate - tak mieszkają. Zobacz zdjęcia wnętrz wartej fortunę posiadłości Po śmierci królowej Elżbiety II na tron wstąpił jej syn - król Karol III, a książę William i księżna Kate stali się księciem i księżną Walii. To tytuł, który przysługuje następcy tronu i jego żonie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają książę William i księżna Kate. Ich apartament w Adelaide Cottage jest wart fortunę!

📢 Zabawki PRL - zdjęcia i ceny. Tyle kosztują teraz niezapomniane resoraki, klocki, bajkowe pluszaki Pamiętasz jeszcze zabawki z PRL-u? Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki –nie były one tak urocze i kolorowe jak dzisiaj, jednak wtedy dla każdego dziecka były prawdziwymi skarbami. Dziś na niektórych można sporo zarobić. Zobacz na zdjęciach najpopularniejsze zabawki z czasów PRL. Tyle dziś kosztują.

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur 2024. Aktualizacja danych po wyborach - wyliczenia brutto i netto Ile pieniędzy dostaną emeryci od 1 marca 2024 roku? Mamy dobre informacje - ponownie będą to rekordowe kwoty, choć wynikające także z wysokiej inflacji w pierwszej połowie obecnego roku. Sprawdź najnowsze prognozy waloryzacji emerytur i rent - prezentujemy wyliczenia i wyjaśniamy sytuację związaną z waloryzacją emerytur po zakończonych wyborach parlamentarnych.

📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze! 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - zdjęcia. Na nich można zarobić Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u.

📢 Modne paznokcie na listopad 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na listopad 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Te osoby nie dostaną pieniędzy z ulgi na dziecko w 2024 roku. Zobaczcie, kto nie skorzysta Ulga na dziecko jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej rozliczaną. Rodzic dziecka do 18. roku a w niektórych przypadkach i starszych może skorzystać z ulgi prorodzinnej, dzięki temu zyskać dodatkowe pieniądze. Niestety nie każdy rodzic może otrzymać pieniądze w ramach tej ulgi. Jest kilka wyjątków, zobaczcie jakie.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje mistrzyni WTA Finals. Przed turniejem książka i muzyka, w domu czarna kawa i czarny kot Iga Świątek prywatnie - tak żyje na co dzień najlepsza tenisistka świata. Polka w wielkim stylu wygrała WTA Finals w Cancun i odzyskała prowadzenie w światowym rankingu, Gdzie mieszka Iga Świątek? Nasza tenisistka żyje na walizkach, ale często zagląda i odpoczywa w rodzinnym domu pod Warszawą. Iga Świątek to kociara, miłośniczka dobrej kawy i klasycznego rocka. Polka zachwyciła nie tylko formą na korcie, ale także stylem i piękną czerwoną kreacją podczas prezentacji gwiazd WTA Finals. Taka jest prywatnie jedna z najlepszych tenisistek świata. Zobaczcie jej zdjęcia spoza kortu! 📢 Waldemar z "Rolnik szuka żony" - tak wyglądają wnętrza jego domu. Zobaczcie zdjęcia! Waldemar jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Mieszka w niewielkiej wsi pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Ma dwupiętrowy dom. Uwielbia podróże, taniec i film. We wnętrzach jego domu znajdziemy sporo pamiątek związanych z tymi wyprawami oraz prywatne małe kino. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w listopadzie. Oni mogą liczyć na dużą kasę Horoskopy obecnie większość osób traktuje jako ciekawostę lub zabawę. Wciąż jednak mają spore grono zwolenników. Dla tych, którzy są ciekawi, jaki los został zapisany im w gwiazdach na najbliższe tygodnie, Wróżka Roma przygtowała horoskop na listopad 2023. Sprawdź, jakie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach. Na niektórych czeka duża kasa! 📢 Towarzyskie rasy psów. Te psy kochają kontakt z człowiekiem i najchętniej odstępują go na krok Psy z natury są towarzyskie, lubią obecność człowieka. Niektóre rasy psów potrzebują ludzi bardziej niż inne. Warto wiedzieć, że te psy bardzo potrzebują obecności człowieka i będą go zaczepiać, żeby się z nimi pobawił. Zobaczcie, jakie rasy naszych czworonożnych przyjaciół są najbardziej towarzyskie, niektóre z nich będą dla Was zaskoczeniem.

📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza. 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia. 📢 Porcelana PRL - zdjęcia, ceny. Stare wazony, serwisy kawowe i obiadowe idą w tysiącach złotych Porcelanowe naczynia były modne w PRL-u, a dziś przeżywają renesans. Na niektórych można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara ceramika i porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje starej porcelany osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z października 2023.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Marysia Mostowiak z "M jak miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom Małgorzaty Pieńkowskiej Małgorzata Pieńkowska od wielu lat wciela się w rolę Marysi Mostowiak w serialu "M jak miłość". Wytchnienia od blasku kamer aktorka poszukuje w swoim domu w Warszawie. Okazuje się, że aktorka ma wyczucie stylu. Zobacz, jak tam jest!

📢 Lotto - te liczby padają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Prawdopodobieństwo wygranej w Lotto jest niewielkie. Matematyka i rachunek prawdopodobieństwa nie pozostawia złudzeń, jednak każdego dnia znajduje się szczęśliwiec, który zmienia swoje życie i wygrywa duże pieniądze. Grając w gry Totalizatora Sportowego można nieco pomóc szczęściu i skorzystać ze statystyki, skreślając liczby, które padają najczęściej. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w grze Lotto w ciągu ostatnich 5 lat. 📢 Tych leków nie wolno ze sobą łączyć - to możesz skończyć się tragedią. Wyjaśniamy niebezpieczne połączenia Mogą być niebezpieczne, zagrażać naszemu życiu, a nawet zdrowiu. Jak alarmują lekarze - istnieje lista leków, których nie należy ze sobą łączyć. Połączenie tych leków może przynieść tragiczne skutki. Substancje zawarte w różnych preparatach mogą wchodzić ze sobą w interakcje, a co za tym idzie nie tylko zakłócać swoje działanie, ale i wywołać niepożądane skutki uboczne dla życia i zdrowia. Oto lista leków, których nie wolno ze sobą łączyć.

📢 Adam Małysz - tak mieszka i żyje na co dzień. Mistrz skoków zakasał rękawy i pracuje w ogrodzie Tak mieszka i żyje na co dzień Adam Małysz. Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego. 📢 Takie znaki zodiaku tworzą najseksowniejsze pary. Wróżka Roma zdradza nam najlepsze pary O tym, że niektóre cechy bardziej do siebie pasują, a inne mniej chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Zobaczcie, które znaki zodiaku tworzą najlepsze pary w poniższej galerii. Zdaniem astrologów jednak ludzie urodzeni danym czasie mają szereg podobnych cech charakteru.

📢 Tak rozpoznasz, że się komuś podobasz. Te oznaki świadczą, że dziewczyna jest Tobą zainteresowana Po czym poznać, że dziewczyna jest Tobą zainteresowana? Okazuje się, że istnieją oznaki, które świadczą o tym, że podobamy się drugiej osobie. Sekrety mowy ciała zdradzają wiele. Czasami nawet więcej niż sami byśmy chcieli pokazać. Spojrzenie, układ ust, ruchy dłoni, ułożenie stóp - pierwsze sygnały, że rozmówca jest Tobą zainteresowany mogą być bardzo subtelne. Sprawdź w naszej galerii sekrety mowy ciała. Tak możesz rozpoznać, że się komuś podobasz. 📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

📢 W Kujawsko–Pomorskiem będziemy mieli trzy nowe miasta. To Bobrowniki, Gąsawa i Kikół Od 1 stycznia 2024 roku na mapie Polski i w rzeczywistości pojawią się 34 nowe miasta, w tym trzy w naszym regionie: Bobrowniki, Gąsawa i Kikół. Obszar Lubienia Kujawskiego zostanie powiększony o 4,2 hektary. 📢 Takie imiona noszą najlepsze mamy. Według Księgi Imion te kobiety macierzyństwo mają w genach Niektóre kobiety urodziły się po to, by w końcu same mogły zostać matkami. Bycie rodzicem to dla nich pełnia szczęścia i cel życiowy. Wychowywanie dzieci, szykowanie im posiłków, opiekowanie się nimi na co dzień czy w chorobie - w tym spełniają się najlepiej. Dlaczego tak się dzieje? Niektórzy uważają, że to dzięki cechom, jakie przypisuje się ich imieniu. Kobiety, które noszą takie właśnie imiona są najlepszymi matkami. Zobacz listę.

📢 Choroba Hashimoto - objawy, przyczyny, leczenie. Co jeść, a czego nie jeść chorując na Hashimoto? Tarczyca jest gruczołem, który wpływa na pracę całego organizmu. Jednym z najczęstszych zaburzeń tarczycy jest choroba Hashimoto. Charakterystyczną cechą tego schorzenia jest stan zapalny, który powoduje stopniowe niszczenie tarczycy i zaburzenia jej funkcjonowania. Objawy choroby Hashimoto są różnorodne i obejmują m.in. zmęczenie, przyrost masy ciała, wrażliwość na zimno, suchość skóry, bóle stawów czy trudności z koncentracją. W początkowej fazie choroby objawy mogą być łagodne lub wręcz niewidoczne, co często utrudnia szybką diagnozę. 📢 Tak uratujesz storczyka, gdy zgniły mu korzenie. Dzięki temu trikowi odżyje i znów będzie kwitł Storczyki są bardzo atrakcyjne wizualnie. Stąd też są idealną ozdobą mieszkań i są chętnie kupowane na prezenty z różnych okazji. Storczyki są jednak dość wymagającymi kwiatami, trzeba odpowiednio je pielęgnować, by kwitły obficie, a kwiaty nie odpadały. Niestety, często zdarza się, że ze storczyka odpadają kwiaty. Najczęstszą przyczyną jest przelanie storczyka i gnicie korzeni. Jak uratować takiego zgniłego storczyka, by znów obsypał się kwiatami? Zobacz.

📢 Koszmar w Ostrówku pod Kruszwicą. Alpaki z poderżniętymi gardłami - znamy kulisy sprawy Kryminalni z Inowrocławia ustalają sprawcę bestialskiego zabicia 10 alpak i lamy w zagrodzie "Wyspa Perperuny" w Ostrówku. Policja oszczędnie informuje o sprawie z uwagi na trwające śledztwo. Są jednak dowody wskazujące, iż motywem działania sprawcy, bądź sprawców, mogła być chęć odwetu. 📢 „Śpiewam dla Polski”. Konkurs Piosenki Patriotycznej dla dzieci i młodzieży w teatrze w Grudziądzu. Zdjęcia, wyniki Konkurs Piosenki Patriotycznej „Śpiewam dla Polski” odbył się w czwartek, na scenie grudziądzkiego teatru. Wystąpiły dzieci i nastolatki z najstarszych klas szkół podstawowych oraz średnich. Zobaczcie kto zwyciężył.

📢 Ostatnie wyniki Lotto z 09.11.2023 [Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada] O godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 09.11.2023 tuż po jego zakończeniu.

📢 Nowi policjanci z Kujawsko-Pomorskiego już po ślubowaniu. Do których komend trafią? W tym tygodniu w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie 67 policjantów. Teraz czeka ich kilkumiesięczne szkolenie w Szkole Policji w Słupsku, po którym trafią do przydzielonych komend. KWP w Bydgoszczy poinformowała już, gdzie dokładnie będą pracować młodzi policjanci. 📢 Doda - wnętrze jej mieszkania. Zobaczcie jej czarno-biały apartament w centrum Warszawy Doda to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Specyficzny i oryginalny styl bycia piosenkarki sprawia, że wzbudza zainteresowanie nie tylko fanów jej twórczości. Nic więc dziwnego, że profil na Instagramie obserwuje już 1,7 miliona internautów. Jak mieszka i żyje na co dzień Doda? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Danuta Martyniuk po metamorfozie - tak wygląda. Tomasz Kammel: "Kurcze, gratuluję przemiany!" Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka - króla disco-polo, przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła 20 kilogramów. Zrobiła sobie operację nosa oraz lifting twarzy. Wymieniła też niemal całą swoją garderobę. - Kurcze, gratuluję przemiany! - wyznał w programie "Pytanie na śniadanie" Tomasz Kammel. Zenek Martyniuk również jest zadowolony. Najszczęśliwsza z tej przemiany jest jednak sama Danuta Martyniuk. Zobaczcie, jak się zmieniła.

📢 Skutki jedzenia cebuli - reakcja organizmu, właściwości. To dzieje się z organizmem, gdy jemy cebulę Trudno wyobrazić sobie gotowanie bez cebuli. To warzywo o bardzo wyrazistym, ostro-gorzkim smaku i silnym aromacie, które nadaje potrawom charakteru. Nie każdy wie, że ma również cenne składniki odżywcze dla organizmu. Z cebuli można na przykład nalewkę czy syrop. Takie są skutki jedzenia cebuli.

📢 Mama i siostra Viki Gabor - tak wyglądają. Są pięknymi kobietami o ciemnych włosach! Viki Gabor zachwyca swoją urodą na scenie i w mediach społecznościowych. Gwiazda ma romskie pochodzenie. Okazuje się, że jej mama oraz siostra również są pięknymi kobietami. Viki pochwaliła się zdjęciami z rodziną na Instagramie. Zobacz jak wyglądają! 📢 Anna Mucha - tak mieszka gwiazda serialu "M jak miłość". Zobaczcie zdjęcia wnętrze jej domu Anna Mucha to polska aktorka, która zadebiutowała w filmie mając zaledwie 10 lat. Grała w filmach, Teatrze Telewizji, pracowała w radiu i telewizji. Olbrzymią popularność przyniosła jej rola Magdy w serialu "M jak miłość". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Anna Mucha z "M jak miłość". Mamy zdjęcia!

📢 Katarzyna Warnke. Tak mieszka gwiazda filmu "Kobiety mafii" - zobaczcie zdjęcia Katarzyna Warnke to popularna polska aktorka znana między innymi z takich filmów jak "Botoks" i "Kobiety mafii" Patryka Vegi. Od 2016 roku tworzyła związek z Piotrem Stramowskim, również aktorem. Para właśnie się rozwiodła. Zobaczcie, jak mieszka Katarzyna Warnke z filmu "Kobiety mafii". 📢 Podatki 2024 roku. Na tych ulgach podatkowych będzie można sporo zarobić Rozliczenie podatkowe wcale nie musi być dla nas problemem. Gdy skorzystamy z przysługujących ulg nie tylko nie będziemy musieli dopłacać ale i otrzymamy jeszcze zwrot. Warto jednak pamiętać, że urząd skarbowy nie naliczy nam wszystkich ulg automatycznie, dlatego sami musimy o to zadbać i wprowadzić je do zeznania. Zobaczcie, dzięki jakim ulgom zyskamy najwięcej pieniędzy. 📢 Adrianna i Michał - tak mieszkają uczestnicy programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Błędy popełniane przy gotowaniu rosołu - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to rosół traci tradycyjny smak Rosół to tradycyjna polska zupa - aromatyczna, podawana z kluseczkami i makaronem, kojarzy się z domem i dzieciństwem. To także jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też zdrowy - pomaga na wiele dolegliwości i chorób, wzmacnia układ odpornościowy, rozgrzewa i poprawia nastrój. Gotując rosół często popełniamy błędy, przez które zupa traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie rosołu podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania rosołu. 📢 Marta Manowska - prowadząca Rolnik Szuka Żony na odważnych zdjęciach. Zobaczcie! Marta Manowska to aktualnie jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadzi między innymi dwa kultowe programy w TVP1: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", a także "Koronę Gór Polskich". Uwielbia podróże. Jest aktywna na Instagramie. Zobaczcie najodważniejsze zdjęcia, jakie Marta Manowska zamieściła na portalach społecznościowych.

📢 Rzadkie rasy psów - zdjęcia. Te psy występują najrzadziej. Niewiele osób zna te rasy Psy to coraz popularniejszy towarzysz domu. Coraz więcej osób decyduje się na przygarniecie lub kupno psa. Nic dziwnego, w końcu pies nie tylko zachęca nas do ruchu, ale też jest najlepszym towarzyszem, który uchroni nas przed depresją. Aktualnie można spotkać na ulicach miast wiele odmian psów, a które z nich są najmniej popularne? Jakie rasy uznaje się za najrzadsze? Sprawdzamy. 📢 Szkło kryształowe z PRL - zdjęcia i aktualne ceny z OLX. Kryształy i kolorowe szkło warte fortunę! W czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało kryształy i kolorowe szkło za piękne i eleganckie. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Takich kryształowych naczyń i wazonów poszukują kolekcjonerzy. W 2023 roku można na nich sporo zarobić. Ile są warte? Zobacz najdroższe oferty z OLX.

📢 Modny przedpokój - projekty i aranżacje na modny i funkcjonalny przedpokój od projektantów Przedpokój to pomieszczenie, które często bywa niedoceniane i traktowane po macoszemu. Niesłusznie, bo to pod względem "strategicznym" jedno z ważniejszych miejsc w mieszkaniu. Przedpokój zwykle łączy wszystkie pomieszczenia w domu czy mieszkaniu. Dlatego dobrze zagospodarowany przedpokój sprawi, że domownikom będzie łatwo przemieszczać się do innych pomieszczeń, nie będą też "wchodzić sobie na głowy", gdy na raz do mieszkania wejdzie kilka osób. Zobacz projekty i aranżacje na modne przedpokoje. Tak przedpokoje urządzają styliści. 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny listopad 2023 Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Mamy listę psów które lubią się przytulać - zobacz rasy. Te psy to prawdziwe pieszczochy Psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Potrafią pocieszyć, podać łapę gdy jesteśmy smutni, a często także się przytulić szczególnie gdy czują że przeżywamy skrajne emocje. Niektóre rasy psów lubią się przytulać zdecydowanie bardziej. To prawdziwe pieszczochy, które często zapominają o swojej wadze i wpychają się nam na kolana. Zobaczcie, które rasy psów przytulają się najczęściej. 📢 "Serducho pęka. Łzy się cisną do oczu". Grudziądzanie po tragicznej śmierci 17-letniego Oliwiera Znicze w miejscu tragicznego w skutkach wypadku i setki wyrazów współczucia oraz wspomnień na portalach społecznościowych, po tragicznej śmierci Oliwiera, 17-latka z Grudziądza.

📢 Trojaczki przyszły na świat w bydgoskim szpitalu Biziela. To trzej wspaniali chłopcy Nikodem, Mikołaj i Maksymilian - takie imiona noszą trojaczki, które 31 października urodziły się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy. Maluchy czują się dobrze, ale pozostaną jeszcze przez jakiś czas w szpitalu na obserwacji.

📢 Nowy podatek od samochodu od 2024. Znamy zasady i wyliczenia opłaty Zgodnie z unijnymi zasadami już w przyszłym roku ma wejść w Polsce podatek ekologiczny od samochodu zwany podatkiem spalinowym. Zobacz jakie są założenia opłaty – kto musi ją uiścić, jak uniknąć podatku oraz jakie mogą być stawki. 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Oto tabela wyliczeń waloryzacji emerytur w 2024 roku. Prognozy świadczeń dla seniorów od marca Jak będzie waloryzacja emerytur 2024? Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca. 📢 Fryzury dla cienkich włosów na powiększenie objętości. Te uczesania i cięcia wzmacniają włosy Każda kobieta marzy o gęstych włosach, niestety niektóre muszą zadowolić się iluzją objętości. Oto kilka fryzur, które pomogą uzyskać wymarzony efekt. Sprawdzamy najpopularniejsze fryzury dla cienkich włosów na powiększenie objętości.

📢 Modne paznokcie na październik 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na październik 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

