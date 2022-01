Prasówka 11.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W 2022 roku stawki za abonament RTV nie zmienią się w stosunku do obecnego roku. Trzeba jednak pamiętać, że abonament RTV jest obowiązkowy dla większości posiadaczy telewizorów. Ale nie wszyscy muszą to robić. Zobacz, kto w 2022 roku będzie zwolniony z opłat abonamentowych.

Pięć osób otrzymało grudziądzkie stypendia artystyczne. To trzech muzyków, poeta oraz malarka. Na co przeznaczą pieniądze?

Magda Narożna od kilku lat mieszka w pięknym dużym domu pod Łomżą. Pokazywała go już w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP, oraz na swoim profilu na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka popularna gwiazda disco-polo.

Dodatek osłonowy to kolejna forma pomocy, z której będzie mogło skorzystać wiele rodzin! Zobaczcie, kto może dostać taki dodatek, co trzeba zrobić, aby go dostać. Rok 2022 roku poza podwyżkami najniższej krajowej przyniósł nam też wyższe ceny za energię elektryczną czy gaz. Dla wielu gospodarstw domowych to duży cios, dlatego przygotowano dodatek osłonowy, który ma odciążyć budżety. Jak z niego skorzystać?