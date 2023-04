Prasówka 12.04.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taki błąd przy płaceniu kartą popełnia wiele osób. W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz”?

Prasówka 12.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taki błąd przy płaceniu kartą popełnia wiele osób. W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz Płatność kartą to jedna z najpowszechniejszych metod płacenia. Jest prosta, bezpieczna i znacznie wygodniejsza niż używanie gotówki. Jednak wiele osób popełnia ten błąd przy płaceniu kartą. Może się on skończyć utratą środków z konta. W taki sposób można stracić pieniądze! Sprawdź koniecznie, czy też tak robisz.

📢 Oto najlepsze przepisy Ani Bardowskiej z "Rolnik Szuka Żony". Żona rolnika świetnie radzi sobie w kuchni Ania Bardowska zasłynęła udziałem w drugiej edycji programu TVP "Rolnik szuka żony". Piękna kobieta od początku programu była faworytką rolnika Grzegorza i ostatecznie zdobyła jego serce. Para jest obecnie po ślubie i ma dwójkę dzieci. Ania Bardowska na co dzień świetnie radzi sobie w kuchni, o czym doskonale wiedzą jej fani na Instagramie. Poznajcie najlepsze przepisy z jej profilu!

📢 Niesamowity dom Lewandowskich w Hiszpanii. Tak mieszkają teraz Robert i Anna Lewandowscy Rodzina Lewandowskich coraz lepiej czuje się w Katalonii. Mamy nowe zdjęcia willi Roberta i Anny Lewandowskich: nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Tak mieszkają Robert i Anna Lewandowscy w Hiszpanii - zobaczcie ich prywatne zdjęcia.

Prasówka 12.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie szokujące emerytury dostaną niektórzy w kwietniu 2023. Tabela wyliczeń nowych emerytur z dodatkiem Emerytura po waloryzacji i z dodatkiem tzw. trzynastki pozytywnie szokuje wielu emerytów w kwietniu. Zobaczcie, jakie emerytury dostają w kwietniu emeryci po wielu zmianach.

📢 Oto najlepsze domowe sposoby na kleszcze. Takie triki musisz po prostu znać - olejki są niezawodne Cieplejsze dni oznaczają większą aktywność na świeżym powietrzu, na łonie natury. Wiosną do życia budzą się także insekty, owady i niektóre pajęczaki, takie jak kleszcze. Stanowią one duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Warto więc wdrożyć pewne działania profilaktyczne. Istnieją pewne zapachy, których kleszcze nie lubią. Sprawdź, jak odstraszyć je domowymi sposobami. 📢 Te osoby nie mogą jeść borówek. Ważne informacje dla wielu - oni powinni wykluczyć borówki z diety Borówka amerykańska uznawana jest za jeden z najzdrowszych owoców, który obfituje w witaminy i inne składniki odżywcze. Okazuje się jednak, że nie każdy może ją spożywać. Pewne osoby, które włączają ją do diety, narażają swoje zdrowie. Sprawdź, kto nie może jeść borówek. Przy tych dolegliwościach jedzenie borówek jest niebezpieczne.

📢 Tak zdrożeje prąd po przekroczeniu 2000kWh. Oto dlaczego warto oszczędzać energie Ceny prądu poszły do góry. Rząd aby pomóc zamroził je, jednak pod pewnymi warunkami. Ustalono limity zużycia w skali roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe. 📢 300 plus do emerytury jeszcze w tym roku. Te osoby dostaną dodatkowe pieniądze Rząd jeszcze w tym roku wprowadzi nowe świadczenie. Będzie to 300 złotych. Trzeba będzie jednak spełnić kilka warunków. Oto zasady przyznania dodatkowych pieniędzy. 📢 Takie są skutki jedzenia truskawek. Oto kto nie powinien jeść tych owoców Truskawki są bardzo dobrym źródłem witaminy C, znajduje się w nich znaczna jej ilość, większa niż na przykład w cytrynie. Truskawki to owoce, które cieszą się ogromną popularnością nie tylko w sezonie letnim. Mają one wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, jest jednak kilka grup, które powinny unikać truskawek. Zobaczcie dlaczego.

📢 Oto triki fryzjerów na mycie włosów. Ten błąd popełniamy najczęściej. Przez to włosy puszą się i nieładnie wyglądają Mycie włosów to czynność, którą wiele osób wykonuje co kilka dni a nawet codziennie. Mycie włosów wydaje się być prostą czynnością, której nie trzeba poświęcać szczególnie wiele czasu i uwagi. Warto znać kilka trików stosowanych przez fryzjerów, które ułatwią mycie włosów i sprawią, że będą się one dobrze układać. Wiele osób często nieświadomie popełnia błędy, przez które włosy nie wyglądają dobrze, puszą się, nie chcą się układać i tracą blask. Zobacz teraz, jakie błędy popełnia się najczęściej podczas mycia włosów. Oto triki fryzjerów na mycie włosów.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku najgorzej znoszą samotność. Oni chcą być w związku za wszelką cenę Samotność rozumiana jako brak partnera to etap, przez który większość osób przebrnęła w swoim życiu. U jednych okres ten trwał dłużej, u innych krócej. Niektórzy przeszli go gładko - wykorzystali ten czas dla siebie, aby rozwijać się i pielęgnować przyjaźnie, inni zaś poświęcali całą energię i czas na poszukiwanie nowego partnera. Okazuje się, że to, jak znosimy samotność, może zależeć od naszego znaku zodiaku. Oto lista znaków, które radzą sobie z tym stanem najgorzej.

📢 Mamy horoskop finansowy na kwiecień i dalszą część roku. Te osoby będą mieć szansę na kasę Sprawdzamy, jakie znaki zodiaku mają największe predyspozycje do "robienia" pieniędzy. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się z nami wróżka. Szykują się poważne wydatki, a może fortuna będzie sprzyjać twojemu znaku zodiaku? Sprawdź, co czeka twoje finanse w dalszej części 2023 roku. 📢 Tak dziś wygląda Nicole Kidman. Wkrótce skończy 56 lat. "Widać, że dba o siebie". Zobaczcie jej zdjęcia! Nicole Kidman jest Australijką, a urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest wybitną aktorką, ale również piosenkarką. Grała w takich filmowych hitach, jak "Batman Forever", "Szybki jak błyskawica" z Tomem Cruise’em oraz "Billy Bathgate" - z Bruce’em Willisem i Dustinem Hoffmanem. Aktorka wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Artur Witkowski z programu Nasz Nowy Dom prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień kierownik budowy Artur Witkowski dał się poznać szerszej publiczności jako sympatyczny kierownik budowy z hitu telewizji Polsat "Nasz nowy dom". To właśnie on zarządzał ekipą budowlaną, która odmieniała wnętrza domów rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Choć Artur Witkowski odszedł już z programu, wciąż może pochwalić się szerokim gronem fanów. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska [zdjęcia] Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska.

📢 Takie prawa ma uczeń w polskiej szkole. Uczniowie mogą być jednak zaskoczeni W szkole obowiązuje szereg zasad, których społeczność powinna przestrzegać. Każdy uczeń ma w niej wiele obowiązków, ale i praw. Zobaczcie, do czego ma prawo uczeń w polskiej szkole. Prawa ucznia to katalog czynności, które mogą wykonywać uczniowie, a także uprawnień, które uczniom przysługują. Takie zasady obowiązują w naszych szkołach i warto o tym wiedzieć.

📢 Takie są teraz modne salony. Oto projekty pokoi dziennych od Doroty Szelągowskiej Salony i pokoje dzienne pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, boho, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Najdziwniejsze ogłoszenia z klatek schodowych. Niektóre fotki rozbawiają do łez, inne mogą zdenerwować Ogłoszenia wiszące na klatkach schodowych to najprostszy sposób na komunikację między wszystkimi sąsiadami lub między mieszkańcami bloku a spółdzielnią mieszkaniową. 📢 Takie są zasady kwalifikacji wojskowej 2023. Wyjaśniamy zasady i podajemy wszystkie terminy 17 kwietnia 2023 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 21 lipca 2023 r. Kto podlega takiej kwalifikacji, kiedy należy się zgłosić (podajemy terminy dla powiatów), jakie dokumenty trzeba ze sobą zabrać i co zrobić, jeśli nie możemy się stawić we wskazanym terminie? Niżej informacje na ten temat. 📢 Abonament RTV 2023. Te osoby w pierwszej kolejności mogą otrzymać wezwania do zapłaty zaległości Skarbówki w regionie coraz częściej wchodzą na emerytury i pensje, by ściągnąć zaległy abonament. Sprawdź kto może się spodziewać wezwania do zapłaty zaległego abonamentu RTV.

📢 Dodatkowe urlopy i przerwy w pracy 2023. Takie zmiany czekają pracowników od 26 kwietnia Kwiecień 2023 bez wątpienia będzie bardzo intensywnym miesiącem dla działów kadr w firmach. 2023 rok przyniósł poważne zmiany w Kodeksie pracy. Oprócz nowelizacji przepisów w zakresie pracy zdalnej, 26 kwietnia zaczną też obowiązywać regulacje wdrażające unijne dyrektywy work-life balance, w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia. Obydwie czekają już tylko na podpis Andrzeja Dudy.

📢 Mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku dla emerytów. Emeryci dostaną takie dodatkowe przelewy Na zwrot podatku mogą liczyć emeryci i renciści ze świadczeniami powyżej 2,5 tys. zł brutto. Jednak na pieniądze trzeba będzie poczekać do niemal połowy 2023 roku, już po rozliczeniu się za 2022 rok. 📢 Rekordowa Waloryzacja Emerytur 2023 - mamy nową tabelę wyliczeń. Kwoty emerytur okazały się jeszcze wyższe To musisz wiedzieć o waloryzacji emerytur 2023.

📢 Te długi przedawnią się w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać - to warto wiedzieć Przedawnienie długów to termin znany wielu dłużnikom. To prawna możliwość nie płacenia swoich finansowych zobowiązań jeśli zajdą określone bardzo dokładnie przesłanki. Co ważne przedawnionego długu nie trzeba spłacać. Nie oznacza to jednak, że nasze konto będzie czyste. Zobaczcie, jakie długi przedawniają się w 2023 roku. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej. 📢 Mamy najnowszy horoskop celtycki 2023 dla wszystkich znaków. To cię czeka wiosną Horoskop celtycki nie cieszy się taką popularnością jak przepowiednie dotyczące zodiaków. Na jego podstawie można znaleźć jednak dowiedzieć się wielu rzeczy o sobie. Za autorów horoskopu celtyckiego uznaje się druidów. To właśnie oni mieli dobrać drzewo do daty urodzenia. Zobaczcie, co mówi o nas "nasze drzewo".

📢 Tak wygląda dziś Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989. Trudno uwierzyć, ale skończyła 58 lat Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 34 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 58 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów. 📢 Tak dziś wygląda piękna Lamia z "Seksmisji", czyli Bożena Stryjkówna. Zobacz jak zmieniła się gwiazda! Czterdzieści lat minęło już od nakręcenia "Seksmisji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film stał się prawdziwym hitem w PRL-u i obecnie jest uznawany za kultowy. W tamtych czasach "Seksmisja" uczyniła z Bożeny Stryjkówny, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, prawdziwą gwiazdę. Sprawdź, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu.

📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok. 📢 Tak wygląda dom Edyty i Cezarego Pazurów w Wielowsi. Warmia House można wynająć. Zobaczcie zdjęcia! Edyta i Cezary Pazurowie na co dzień mieszkają w Warszawie. Jednak od czasu do czasu, gdy chcą uciec od miejskiego gwaru, wyjeżdżają do Wielowsi na Warmii. Mają tu przepiękny dom z basenem. Uwaga! Można go wynająć. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie ceny!

📢 To wydarzy się w kolejnych kwietniowych odcinkach "M jak Miłość". Iza zdradza męża, Piotrek ukrywa chorobę przed Kingą Serial „M jak Miłość” to znana i bardzo lubiana przez Polaków saga o rodzie Mostowiaków. Serial emitowany jest w TVP2 od 2000 roku. Ma wielu fanów i to grono wciąż się poszerza. Obecnie możemy go oglądać w poniedziałki i wtorki o 20.55. Zobaczcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach "M jak Miłość" w kwietniu. Mamy dla was streszczenia aż pięciu najnowszych odcinków! 📢 Emerytury dla seniorów wraz z "trzynastką" - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie są stawki Emerytury dla seniorów wraz z "trzynastką". Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymują nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są i będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 Oto uczestnicy programu Rolnik Szuka Żony 10. Te osoby zobaczymy w programie Rolnik Szuka Żony Program Rolnik Szuka Żony doczekał się właśnie 10. edycji. Przez ten czas wiele osób połączyło się w pary. Niektóre z nich nawet stanęły na ślubnym kobiercu i doczekały się dzieci. 📢 Osoby o takich znakach zodiaku mają tendencje do tycia. Oto lista znaków, które muszą uważać Według astrologów nasz znak zodiaku może wypływać nie tylko na cechy charakteru, ale również wyglądu. Niektóre znaki zodiaku są wyjątkowo piękne, inne seksowne, a jeszcze inne mają nietypową urodę. Na podstawie znaku zodiaku można przewidzieć także kto ma tendencję do tycia. Oto lista znaków, które muszą uważać. 📢 Czternaste Emerytury 2023 - tabele wyliczeń. Kiedy wypłata "czternastki" i komu przysługuje? Trzynaste emerytury już rozliczone, część seniorów ma już pieniądze na kontach. Teraz czas na czternaste emerytury. Rząd oficjalnie potwierdził, że 14. emerytura będzie wypłacona w 2023. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Łączny koszt wypłaty dodatków i waloryzacji emerytur wyniesie 72 mld złotych. Jakie kwoty trafią do seniorów? Kiedy będą wypłaty czternastej emerytury? Wyjaśniamy.

📢 Te znaki zodiaku mogą liczyć w kwietniu na pełny portfel. Im się poszczęści w finansach Do osób spod pewnych znaków uśmiechnie się w tym miesiącu los - mają szansę dostać spadek, może wygrają na loterii, kupią szczęśliwą zdrapkę? Sprawdź, czy ty też jesteś na tej liście i czy szczęście ci sprzyja! 📢 Buty do sukienki - najlepsze stylizacje na wiosnę 2023. To się będzie nosić! Wiosna już przyszła, robi się coraz cieplej, czas wyjąć z szafy lżejsze, wiosenne sukienki. Zastanawiacie się, jakie buty będą w tym sezonie modne do sukienek? Mamy najnowsze trendy -to się będzie nosić na wiosnę 2023. Zobacz i uzupełnij swoją garderobę o najnowsze trendy!

📢 Tyle wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku. Mamy obliczenia z prognozowanym wskaźnikiem waloryzacji Takie będą emerytury w 2024 roku - podajemy prognozowane wyliczenia. Emeryci i renciści otrzymują już wypłaty po rekordowej waloryzacji emerytur w tym roku. Prognozy rządu sugerują, że 2024 rok może być ostatnim z dwucyfrową waloryzacją emerytur i rent. Ministerstwo Rolnictwa ujawniło plany, które wskazują na zmniejszenie podwyżek w przyszłości. Do sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. W tym dokumencie resort rolnictwa ujawnił prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur między innymi w 2024 roku. Wejdź w galerię i sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku.

📢 Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Poznaliśmy finalistki konkursu [zdjęcia] W City Hotel Bydgoszcz odbył się półfinał Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyłoniono 28 pięknych kobiet, które zawalczą o koronę i awans do ogólnopolskiego Konkursu Piękna Polska Miss. Poznaj kandydatki. Zobacz zdjęcia. Finałowa gala - 11 czerwca 2023 roku. 📢 Półfinał Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 [zdjęcia] Na początku kwietnia w City Hotel Bydgoszcz odbył się półfinał Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Wyłoniono piękne kobiety, które zawalczą o koronę i awans do ogólnopolskiego Konkursu Piękna Polska Miss. Poznaj kandydatki. Zobacz zdjęcia z półfinału. 📢 Tak wygląda Laura Michnowicz. To była żona Józefa Wojciechowskiego, jednego z najbogatszych biznesmenów w Polsce [zdjęcia] Józef Wojciechowski zanim poznał młodszą o pół wieku modelkę Patrycją Tuchlińską, wchodził w relacje z innymi, o wiele młodszymi, kobietami. Miał dwie żony, a 10 lat temu jedną z nich była Laura Michnowicz. Zobaczcie jak wygląda piękna eksmodelka i była żona miliardera.

📢 Eurojackpot Lotto - 11.04.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 11.04.2023 roku. 📢 Grudziądz. Rodzina i przyjaciele pożegnali tragicznie zmarłego śp. Rafała Dominikowskiego. Zobacz zdjęcia Po mszy żałobnej w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w intencji tragicznie zmarłego Rafała Dominikowskiego, bliscy i przyjaciele odprowadzili go w ostatnią drogę na cmentarz farny w Grudziądzu. 📢 Grudziądz. Budowa hali targowej na giełdzie i dróg coraz bliżej? Aż 15 firm stanęło do przetargu Przedsiębiorcy czekają na tę inwestycję gdyż mają złe warunki bytowe, socjalne - mówi Tomasz Kaliszewski radny powiatu grudziądzkiego. I choć finansowanie jej jest zabezpieczone z puli Polskiego Ładu od czerwca ub. roku to procedura wciąż trwa! Po otwarciu kopert z ofertami firm chętnych podjęcia się realizacji tego przedsięwzięcia nie jest też oczywiste, że już "pójdzie z górki"... bowiem okazuje się, że brakuje pieniędzy. Jakie zostaną podjęte decyzje? W tej chwili trwa analiza formalna złożonych ofert.

📢 Takie statki, barki i jachty można zobaczyć na bydgoskiej Brdzie i Kanale Bydgoskim [zdjęcia] Żegluga na dolnym, bydgoskim odcinku Brdy, ma tak długą tradycję jak historia osady, która wyrosła na znane nam dziś 350-tysięczne miasto, a może nawet – kto wie - dłuższą. 📢 Te emerytki mogą co miesiąc zyskać kilkaset zł do emerytury. Wyjaśniamy - jest tylko jeden warunek Mowa o kobietach pobierających okresową emeryturę kapitałową. Niektóre z nich po osiągnięciu męskiego wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat będą miały z urzędu przeliczone świadczenie. Inne muszą złożyć wniosek. Na przeliczeniu mogą zyskać miesięcznie nawet kilkaset złotych.

📢 Polska 2050 w Grudziądzu prezentuje program "Polska na 6". Oto pomysły na edukację, transport i zdrowie Jesteśmy uczeni szacunku do państwa i szanujemy je, ale to musi działać w dwie strony. Też oczekujemy, że państwo będzie szanowało nas - obywateli - mówi Beata Gurbin, liderka Polski 2050 z Grudziądza. - Nie chcemy przed wyborami słyszeć licytacji na "500 czy 700 plus". Chcemy, aby państwo działało sprawnie. I zaznacza: - Jako Polska 2050 mamy pomysł, aby państwo nie ingerowało w nasze życie tylko stworzyło nam takie warunki, abyśmy jako obywatele mogli czuć się komfortowo.

📢 Oto poważne choroby zaczynające się od nieleczonych zębów. To musisz wiedzieć! [lista] Zęby to problem wielu rodaków. Jeśli o nie nie dbamy, nie tylko źle wyglądają, ale mogą powodować szereg poważnych dolegliwości i schorzeń. Dbanie o zęby to także bardzo kosztowny "interes". Większość usług, które poprawiają stan i wygląd zębów, jest niestety wykonywana tylko prywatnie, a Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje tylko niektóre zabiegi. Zobaczcie, dlaczego jednak warto dbać o zęby! 📢 Piękna pogoda w lany poniedziałek w Grudziądzu. Mieszkańcy chętnie spacerowali po Rudniku i Starówce [zdjęcia] Lany poniedziałek w Grudziądzu był dniem relaksu i sposobnością do pozbycia się kalorii pochłoniętych przy wielkanocnych stołach. 📢 Toruń. Rodzinny seksbiznes. Nowe zarzuty dla matki i córki! Zarobiły na seksie ponad 4 mln zł Torunianki Wanda Ł. i jej córka Kinga na seksbiznesie zarobiły dwa razy więcej niż wstępnie szacowano. Prokuratura zaostrzyła im zarzuty. Dowodzi, że na pracy prostytutek w Toruniu, Wrześni i Kutnie zarobiły przynajmniej 4 mln 398 tys. zł. Jak dowiedziały się "Nowości", pieniądze prały kupując mieszkania. Gdzie i za ile? Oto szczegóły.

📢 To oznaczają numery boczne na radiowozach. Te litery i cyfry na samochodzie policji to ważna informacja [11.04.2023] Radiowozy, czyli samochody policyjne w Polsce są oznakowane w jednolity sposób. Wszystkie mają zamontowanym system ostrzegania świetlnego i dźwiękowego, charakterystyczny dla pojazdów uprzywilejowanych. Każdy radiowóz wyposażony jest także w specjalny numer boczny. Okazuje się, że ciąg liter i cyfr to ważna informacja dla kierowców. Jak rozszyfrować kody na radiowozach? Wyjaśniamy, co znaczą litery i numery na samochodach policji.

📢 Kibice na meczu Anwil Włocławek - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz [zdjęcia] W świąteczny poniedziałek Hala Mistrzów we Włocławku zapełniła się kibicami. Fani koszykówki oglądali przez trzy kwarty zacięte derby regionu pomiędzy Anwilem a Eneą Abramczyk Astorią Bydgoszcz. 📢 Wyszedł im luksus czy kicz? Zobacz, jak często mieszkają nowobogaccy. Wydali na dom miliony, a efekt nieraz śmieszy Luksus kojarzy się z przepychem, ale i dobrym gustem. Czasami jednak wystarczy jeden rzut oka na czyjś dom, żeby zrozumieć, że nie wystarczy wydać milionów, żeby wnętrza wyglądały dobrze – trzeba mieć jeszcze wyczucie smaku. Zobacz, jak nieraz mieszkają bogaci i oceń wnętrza, którymi pochwalili się w Internecie.

📢 Tuje w ogrodzie? Te rośliny są trujące i trzeba na nie uważać. Wyjaśniamy objawy zatrucia tujami Tuja w ogrodzie? Te rośliny są trujące - objawy zatrucia tujami. Tuje, zwane również żywotnikami, to rodzaj iglastych drzew i krzewów z rodziny cyprysowatych. Występują naturalnie w Azji i Ameryce Północnej, ale są również uprawiane na całym świecie ze względu na swoje dekoracyjne walory. Tuje mają charakterystyczne, miękkie, ciemnozielone igły, a ich korona jest stożkowata lub kolumnowa, co sprawia, że są popularne jako rośliny ozdobne w ogrodach i parkach. Ważną informacją jest ta, że tuje zawierają w sobie substancje toksyczne, takie jak terpenoidy, które mogą powodować reakcje alergiczne lub zatrucia u ludzi i zwierząt. 📢 Te znaki zodiaku w kwietniu się wzbogacą, odnajdą miłość lub wygrają na loterii. Horoskop na początek wiosny 2023 Kwiecień wniesie w życie osób spod niektórych znaków zodiaku odrobinę słońca, nie tylko dosłownie, ale również w przenośni. Astrologowie przewidują, że pewne znaki zodiaku wzbogacą się, odnajdą miłość, a nawet mogą wygrać na loterii. Do kogo los uśmiechnie się w kwietniu? Sprawdź czy twój znak znalazł się na liście!

📢 Śmigus-dyngus w Pieckach. Morsy z Bydgoszczy i okolic z przytupem zakończyły sezon W Wielkanocny Poniedziałek morsy z Bydgoszczy i okolic spotkały się nad Jeziorem Jezuickim w Pieckach. Tym razem morsowanie odbyło się zgodnie z tradycyjnym śmigusem - dyngusem. 📢 W Zieleni Miejskiej w Chełmnie szykują rośliny na dywany kwiatowe. Zobaczcie zdjęcia Kolorowe kwiaty, a z nich - jak utkane lub namalowane dzieła sztuki - powstaną cieszące oko mieszkańców Chełmna, ich gości i turystów - dywany kwiatowe. Obsadzone zostaną także klomby, kwietniki, napisy, serca, skwery, a planowane rozpoczęcie obsadzania tych miejsc planowane jest w drugiej połowie maja. Oby dopisała pogoda! 📢 Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże? Po tym poznasz zepsute jajko. Oto skuteczne metody bez rozbijania skorupki Jak rozpoznać, czy jajko jest świeże i dobre bez rozbijania skorupki? Oto pewne oznaki, że jajko nie jest już świeże. Spożycie nieświeżego jajka może być niebezpieczne dla zdrowia. Sprawdź w lodówce, czy nie masz nieświeżych jajek. Wyrzuć jajka natychmiast, jeśli zauważysz te oznaki - takie jajka są już nieświeże!

📢 Inowrocław. Od 191 lat w wielkanocną niedzielę w Szymborzu kawalerowie przywołują panny. Tak było na tegorocznej przywołówce. Zdjęcia Starej kujawskiej tradycji stało się zadość. W wielkanocną niedzielę, 9 kwietnia, w Szymborzu, dziś dzielnicy Inowrocławia członkowie Stowarzyszenia Klubu Kawalerów przywoływali panny, te miejscowe, jak i te spoza Szymborza, które związały się z chłopakami z inowrocławskiej dzielnicy. 📢 Żużlowa liga wystartowała! Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii Bydgoszcz w meczu z Orłem [zdjęcia] Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała Orła Łódź 49:41. Z trybun polonistów wspierali kibice. Mamy mnóstwo zdjęć z trybun!

📢 Procesja rezurekcyjna w parafii na Strzemięcinie w Grudziądzu. Zobaczcie zdjęcia "Zmartwychwstał Pan! Alleluja!". W procesji rezurekcyjnej dookoła kościoła przeszli parafianie z osiedla Strzemięcin w Grudziądzu. 📢 Kibice na meczu Zooleszcz GKM Grudziądz - Tauron Włókniarz Częstochowa [zdjęcia] Po pełnym emocji meczu Zooleszcz GKM Grudziądz zremisował na własnym torze z Tauron Włókniarzem Częstochowa. Zobacz jak było na trybunach!

📢 Apator Toruń - Stal Gorzów. Tak kibicowaliście na Motoarenie. Mamy nowe zdjęcia! Motoarena znowu wypełniona kibicami. Tysiące torunian świetnie bawiło się na meczu For Nature Solutions Apator Toruń - Stal Gorzów. Tak kibicowaliście "Aniołom" - zobaczcie zdjęcia trybun. 📢 Te znaki zodiaku znajdą miłość w 2023 roku. Przeznaczenie w końcu da o sobie znać! [lista] 2023 rok uśmiecha się do nas coraz szerzej. Co przyniesie, dla kogo szykuje poważne zmiany w życiu? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Sprawdź horoskop na 2023 rok. Zobacz, na które znaki zodiaku czeka miłość w 2023 roku. 📢 Mamy horoskop miłosny 2023 roku. Osoby spod tych znaków zodiaku czekają miłosne zawirowania Zawirowania w życiu miłosnym to nie zawsze zmiany na gorsze. Zmiany mogą być także dobre. W 2023 roku wiele znaków zodiaków czekają duże zmiany, zarówno te dobre jak i te gorsze. Zobaczcie co Was czeka, czy znajdziecie miłość, czy weźmiecie w tym roku ślub, a może czekają Was niespodziewane zaręczyny lub zmiana partnera.

📢 Takie są skutki jedzenia orzechów włoskich. To dzieje się z organizmem, gdy jemy te orzechy Orzech włoski to gatunek drzewa liściastego z rodziny orzechowatych. Nasiona są jadalne i powszechnie nazywane są orzechami. Orzechy mają wiele prozdrowotnych właściwości, mają też walory smakowe. Jak działają na organizm orzechy włoskie? Jakie korzyści daje jedzenie orzechów włoskich? Zobacz teraz.

📢 Oto tajemnicza dziewczyna Marcina Hakiela. "Wyglądacie kwitnąco, dużo szczęścia" [zdjęcia] Marcin Hakiel od kilku miesięcy ma partnerkę. Nie ujawnia jednak personaliów swojej ukochanej. Coraz częściej jednak na Instagramie uchyla rąbka tajemnicy. Dzięki temu wiemy, jak się ubiera dziewczyna Marcina Hakiela, jakie ma włosy oraz figurę. Zobaczcie prywatne zdjęcia Marcina Hakiela. 📢 Tym nigdy nie karm swojego psa! Uważaj na te produkty - możesz wyrządzić mu ogromną krzywdę Wychowanie i opieka nad psem to nie lada wyzwanie. Nasi czworonożni przyjaciele potrafią jak mało kto umilić nam życie. Są wierni, przyjacielscy i zawsze cieszą się na twój widok. Potrafi być również bardzo przekonujący kiedy chce posmakować potrawy z twojego talerza. Niestety to, co dla człowieka jest zdrowe, dla pupila może okazać się trujące. Sprawdź czym pod żadnym pozorem nie wolno karmić psa.

📢 Mamy horoskop miłosny na kwiecień i dalszą część roku. Te osoby będą mieć szansę na wiosenną miłość Wszyscy czekamy z utęsknieniem na wielką miłość. Wydaje nam się, że wokół każdy jest szczęśliwy i oczekujemy, że los uśmiechnie się również do nas. Wróżka podpowiada, jak skraść serce poszczególnych znaków zodiaku. Zdaniem astrologów to, jaki będzie rok i jaka będzie przyszłość, zależeć może także od miesiąca, w którym się urodziliśmy, czyli od naszego znaku zodiaku. Dla których znaków zodiaku rok 2022 będzie najlepszy? Zobacz w naszej galerii! 📢 Emerytury w kwietniu 2023 - tabela wyliczeń brutto i netto. Taka jest wypłata dla seniorów Oto stawki emerytur w kwietniu 2023 brutto i netto. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymują nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są i będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Wyjaśniamy, kto może dostać zwrot pieniędzy Przedsiębiorco, jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą i sam opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne, w 2023 roku musisz złożyć, co jest nowością, roczne rozliczenie tej składki. ZUS przypomina, co się zmieniło w tej kwestii i jak uzyskać zwrot ewentualnej nadpłaty, jeśli taka wystąpi. 📢 Oto najtańszy sklep w Polsce. Aż trudno uwierzyć, o ile niższe ma ceny od najdroższego. Mamy najnowsze dane Najtańsze sklepy w Polsce - nowy ranking 2023. Biedronka, Lidl, Auchan, Dino a może Kaufland - który sklep jest teraz najtańszy w Polsce? Najtańszy sklep w Polsce został wskazany w Badaniu i Raporcie Koszyka Zakupowego przeprowadzonym przez ASM Sales Force Agency. Eksperci po raz kolejny przeanalizowali ceny przykładowego koszyka zakupowego w największych i najpopularniejszych sieciach handlowych w Polsce. Wyniki mogą zaskoczyć! Który sklep jest najtańszy w Polsce? W którym sklepie zrobimy najtaniej zakupy? Gdzie za zakupy zapłacimy najmniej? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Są wyniki sekcji zwłok trenera z Grudziądza i jest nagranie wideo z wypadku w gminie Stolno, w którym zginął Dlaczego doszło do wypadku na drodze krajowej nr 91 w gminie Stolno, w którym zginął Rafał Dominikowski, trener Geotermii Solanki Grudziądz? Z szefową chełmińskiej Prokuratury Rejonowej rozmawiamy o tym, co już wiadomo w sprawie przyczyn wypadku i o wynik sekcji zwłok 48-latka. 📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto - WYLICZENIA. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę.

📢 Horoskop celtycki 2023. Te osoby będą miały szczęście, chodzi o miłość i duże pieniądze Horoskop celtycki jest zdecydowanie mniej znany. Znaki z horoskopu celtyckiego to drzewa, jednak podobnie jak horoskop zodiakalny ma przypisane dane drzewo do daty urodzenia i szereg cech charakterystycznych dla danego znaku (w tym przypadku drzewa). W horoskopie celtyckim wyróżnia się 22 znaki (drzewa). Przygotowaliśmy dla Was listę znaków, które będą miały szczęście w finansach i miłości.

📢 Paznokcie na wiosnę 2023. Ten kolor to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie Każda z nas pragnie pięknie wyglądać. Zadbane paznokcie to jeden z elementów, które poprawiają wygląd kobiety. A tym bardziej, jeśli kolor paznokci jest zgodny z najnowszymi modowymi trendami. W tym roku na wiosnę królować będzie lawenda. Ten kolor będzie niekwestionowanym hitem sezonu wiosna 2023. Zobaczcie lawendowe stylizacje paznokci. 📢 Te liczby ostatnio wygrywały w losowaniach Lotto i Eurojackpot. One padały najczęściej Grający w gry liczbowe Lotto lub Eurojackpot walczą o milionowe wygrane. Duże pieniądze mogłyby odmienić życie wielu osób. Nim jednak wygramy trzeba zagrać. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na ważne liczby w swoim życiu, inni mają stałą pule liczb, a jeszcze inni grają na chybił-trafił. Jest też grupa, która próbuje nieco szczęściu pomóc i wierzy w statystykę. I to dla nich przygotowaliśmy zastawienie najczęściej padających liczb w grach Lotto i Eurojackpot w ostatnich tygodniach.

📢 Kiedy seniorzy otrzymają 13. emeryturę? Mamy termin wypłat - sprawdź, kiedy i jaka kwota trafi na Twoje konto Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał harmonogram wypłat tzw. "trzynastek" dla emerytów i rencistów. Już ponad 1 mln seniorów otrzymało dodatkową emeryturę. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczęła się pierwsza transza wypłat trzynastek dla seniorów. Pierwsze przelewy zostały zrealizowane w sobotę 1 kwietnia: ponad milion osób otrzymało na swoje konta kwotę 1445,48 zł netto - tyle wynosi trzynasta emerytura. Jednak co z pozostałymi emerytami i rencistami, którzy również mają prawo do tego świadczenia? ZUS podaje harmonogram wypłat.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Tak mieszka Magda Narożna. Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" prezentuje na Instagramie swój dom i samochód Magda Narożna często wykorzystuje okres zimowy na podróże. Wtedy koncertów jest mniej i wokalistka ma czas na odwiedzenie swojej ulubionej Islandii czy USA, choć ostatnio wybrała Hiszpanię. Narożna nie raz mówiła w wywiadach, że lubi też wracać do swojego azylu pod Łomżą. Dom jest otoczony lasem, ale wokalistka nie boi się tam mieszkać, gdyż posesji strzegą dwa olbrzymie owczarki środkowoazjatyckie. Magda Narożna może się także pochwalić wspaniałym samochodem - lexusem, którego używa od kilku lat. 📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Takie są teraz nowe stawki świadczeń Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur.

📢 Najlepsze domowe sposoby na odżywienie włosów. To warto dodać do szamponu, aby włosy stały się gładkie i błyszczące Wiele kobiet kupuje szampony, odżywki i inne kosmetyki do pielęgnacji włosów z nadzieją, że całkowicie odmienią one wygląd zniszczonych pasm. Jeżeli preparaty nie wykazują takiej skuteczności, jaką byśmy chcieli, nie trzeba od razu z nich rezygnować. Warto dodać do nich kilka prostych składników, które znajdziemy w niemal każdym domu, aby poprawić stan włosów. W artykule prezentujemy, co dodać do szamponu, aby nasze pasma stały się gładkie i błyszczące.

📢 Tak mieszka Jarosław Bieniuk z córką Oliwią. W domu pamiątki po Annie Przybylskiej Tak mieszka Oliwia Bieniuk i jej tata Jarosław Bieniuk. Córka Anny Przybylskiej dorosła i próbuje sił w modelingu. Rodzina mieszka w pięknym domu nad samym morzem. Oto dom Jarosława Bieniuka i jego dzieci. Zobaczcie zdjęcia ze środka.

