Prasówka 12.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" jednak razem. "Znalazłam tę swoją miłość" - zobaczcie zdjęcia [12.12.2023]”?

Prasówka 12.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" jednak razem. "Znalazłam tę swoją miłość" - zobaczcie zdjęcia [12.12.2023] Pierwsze odcinki programu "Rolnik szuka żony" nie wskazywały na to, że najbardziej romantyczną parę stworzą Anna i Jakub. Dużo lepiej rokowały związki Dariusza i Nicoli oraz Artura i Sary. Tymczasem Anna i Jakub wyglądają dziś na najszczęśliwszych ludzi na świecie.

📢 Tego lepiej nie wkładać do zmywarki. Oto najczęstsze błędy - przez to zmywarka nie domywa naczyń [12.12.2023] Zmywarka to urządzenie, które w wielu domach jest włączana nawet codziennie. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez zmywarki. Ale lepiej uważać, co się wkłada do zmywarki, bo można wyrządzić wiele szkody. Oto lista rzeczy, których nie należy wkładać do zmywarki - w ten sposób można zniszczyć naczynia a nawet samą zmywarkę. Takie błędy popełniamy najczęściej, korzystając ze zmywarki. Sprawdź, czy też tak robisz.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 po zmianie rządu. Tabela brutto i netto podwyżek emerytur [12.12.2023] Emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnego znacznego wzrostu swoich świadczeń finansowych, ponieważ wysoka inflacja wymusza podwyżki emerytur. Przygotowaliśmy tabelę wyliczeń dotyczącą waloryzacji emerytur na rok 2024, prezentując przewidywane świadczenia dla seniorów od marca. Dodatkowo omawiamy, jak sytuacja może się zmienić w kontekście waloryzacji emerytur po zmianie rządu.

Prasówka 12.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto modne paznokcie idealne dla kobiet po 50. - zdjęcia, inspiracje. Warto wybrać te wzory [12.12.2023] Modne paznokcie w ostatnim czasie to przede wszystkim prostota i skromność. Mniej znaczy więcej będzie najlepiej opisywało to co teraz jest w trendach. Krótkie w stonowanych kolorach paznokcie to będzie najlepszy wybór nie tylko dla kobiet po 50. Mamy dla Was kilka inspiracji. Koniecznie zobaczcie.

📢 Jola i Dariusz z "Sanatorium miłości" mieli fotograficzną sesję z okazji mikołajek. Zobaczcie piękne zdjęcia [12.12.2023] Uroczo prezentują się na mikołajlkowych zdjęciach zakochani w sobie bez pamięci Jola i Dariusz Kosiec, jeden z uczestników ostatniej edycji programu "Sanatorium miłości". 📢 Tak udekorowali swoją willę na święta Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz zdjęcia! [12.12.2023] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedawno zamieszkali w nowym pięknym domu. Teraz przyszedł czas, aby udekorować swoje miłosne gniazdko na okres świąt Bożego Narodzenia. Aktorka pochwaliła się już na Instagramie choinką i ozdobami świątecznymi. Zobacz zdjęcia!

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [12.12.2023] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [12.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy [12.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu.

📢 Tak kot przeprasza swojego człowieka. Takie zachowanie kota ma udobruchać właściciela [12.12.2023] Koty to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych. Wiele osób kocha ich samodzielność i niezależność. Koty są wyjątkowe - inteligentne, lojalne, bystre i oddane, bardzo lubią towarzystwo człowieka choć wielcy z nich indywidualiści. Jak przepraszają koty? Okazuje się, że kot nie przeprasza, ale próbuje udobruchać właściciela i załagodzić sytuację, co w oczach człowieka może wyglądać na "przeprosiny". Warto znać znaczenia kociego zachowania. Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Magdalena Kajrowicz - tak wygląda seksowna żona Sławomira. Kusi w naprawdę odważnych kreacjach [12.12.2023] Magda Kajrowicz jest aktorką filmową i serialową, ale również piosenkarką. Wielokrotnie wspólnie z mężem występowała na imprezach transmitowanych przez znane stacje telewizyjne. W czerwcu 2021 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach.

📢 Wnętrza Pałacu Buckingham. Tak mieszkała królowa Elżbieta II - mamy zdjęcia [12.12.2023] Pałac Buckingham od lat pełni funkcję rezydencji królewskiej. To w nim niegdyś królowa Elżbieta II, a teraz jej następca król Karol trzecia przyjmuje gości. To również dla zwiedzających obowiązkowe miejsce na mapie Londynu. Obrazy przodków, złoto, marmury i klasyczne meble. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza Pałacu Buckingham. 📢 Urządzenia zużywające najwięcej prądu - tabela w grudzień 2023. Tyle prądu zużywają pralka, lodówka czy ładowarka [12.12.2023] Warto wiedzieć, które urządzenia elektryczne zużywają najwięcej prądu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Zobacz, które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej. Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd. 📢 Mamy horoskop tygodniowy. To czeka nas w kolejnym tygodniu grudnia: 11-17.12.2023 Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz horoskop na kolejny tydzień.

📢 Tak wygląda córka Nataszy Urbańskiej. Na zdjęciach jest niesamowicie podobna do swojej matki [12.12.2023] Wielu jest aktorów, którzy swoje zamiłowanie i kierunek późniejszej ścieżki zawodowej wybrali dzięki swoim rodzicom. Nie może to dziwić, ponieważ obcowanie z teatrem, sztuką i klimatem który wokół tego się unosi może zaczarować.

📢 Ogromna tragedia w powiecie lipnowskim. Zginęła potrącona przez auto 16-latka W miejscowości Jastrzębie w powiecie lipnowskim dwie dziewczynki w wieku 16 i 12 lat zostały potrącone przez auto. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon 16-latki. 📢 Mariolka z serialu "Świat według kiepskich" - tak dziś wygląda Barbara Mularczyk. Zobaczcie zdjęcia [12.12.2023] Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych [12.12.2023] Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście. 📢 Takie fryzury damskie postarzą Cię nawet o 10 lat. Oto fryzury, które podkreślą każdą zmarszczkę [12.12.2023] Na to jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie wpływa wiele elementów - postawa, strój, makijaż, sylwetka, sposób poruszania się. Jednym z ważniejszych jest fryzura. Odpowiednie uczesanie dodaje pewności siebie, odmładza, odciąga uwagę od niedoskonałości. Zła fryzura zaś podkreśla cienie pod oczami, zmarszczki, sprawia, że twarz wygląda na bladą i zmęczoną. Oto lista fryzur, które postarzają. Mogą dodać ci wiele lat!

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - wyliczenia nowych wypłat. Tyle pieniędzy trafi na konta nauczycieli [12.12.2023] Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy. 📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [12.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [12.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [12.12.2023] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku [12.12.2023] Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka. 📢 Etiennette, córka Michała Wiśniewskiego. Tak wygląda - szokuje wizerunkiem tak jak sławny ojciec [12.12.2023] Etiennette Anna Wiśniewska jest średnią jeśli chodzi o wiek córką Michała Wiśniewskiego. Młoda gwiazda, podobnie jak słynny ojciec, również interesuje się muzyką - wydała nawet singiel. Na tym jednak nie koniec podobieństw. Etiennette, tak jak Michał Wiśniewski, szokuje swoim wizerunkiem i lubi eksperymentować z włosami. Zobacz jak wygląda.

📢 Jaka sałatka warzywna na święta? Oto przepisy znanych szefów kuchni na sałatkę na Wigilię [12.12.2023] Jak zrobić pyszną sałatkę jarzynową na święta Bożego Narodzenia w grudniu? To jedno z najpopularniejszych polskich dań świątecznych. Jakie składniki do sałatki jarzynowej? Ziemniaki, seler, marchewka, pietruszka - tych warzyw używa każdy. Dodaj to do sałatki, aby zaskoczyć i zachwycić gości przy świątecznym stole. Takie smaki w sałatce jarzynowej proponują znani szefowie kuchni. To ich tajne składniki do sałatki warzywnej na święta! 📢 Takie są ceny karpia w marketach - Lidl, Biedronka i inne. Żywy karp przechodzi do historii [12.12.2023] Polskie społeczeństwo gotowe jest na wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych karpi. 59,3 proc. Polek i Polaków popiera taki zakaz. Większość ludzi kupuje karpie patroszone, filetowane, dzwonka. Sprawdzamy, ile w grudniu 2023 roku kosztuje karp w marketach.

📢 Najnowsze ulgi podatkowe. Także to odliczysz od podatku w 2024 roku [12.12.2023] Te ulgi podatkowe warto znać. Obowiązują od niedawna, a dzięki nim możemy zyskać sporo pieniędzy. Zebraliśmy dla Was listę najnowszych ulg podatkowych, dzięki którym po rozliczeniu podatków w 2024 roku możemy otrzymać zwrot i jeszcze zrobić dodatkowe pieniądze. Zobaczcie koniecznie. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść ogórków kiszonych. Im kiszonki mogą bardzo zaszkodzić [12.12.2023] Wyobrażacie sobie zimę bez ogórków kiszonych? To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiej kuchni. Jedni sami przygotowują przetwory, inni kupują gotowe słoiki w sklepach lub na wagę w popularnych warzywniakach. Ogórki kiszone są bardzo zdrowe, mają mnóstwo witamin, ale to nie jest rarytas dla każdego. Czy ogórki kiszone są zdrowe? Komu mogą zaszkodzić ogórki kiszone? Lista nie jest wcale krótka, sprawdźcie!

📢 Tak teraz wygląda Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - zdjęcia. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [12.12.2023] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść pierogów. Oni powinni uważać na nie w święta [12.12.2023] Pierogi to jedna z tradycyjnych potraw kuchni polskiej i ukraińskiej. Na stołach pojawiają się szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jednak czy każdemu pierogi służą? Przy niektórych schorzeniach powinniśmy unikać pewnych rodzajów pierogów. Sprawdź, kto powinien je ograniczyć.

📢 Oto miejsca z najgorszą pogodą w Polsce. Tak wypadły kujawsko-pomorskie powiaty [12.12.2023] Gdzie w Polsce była najgorsza pogoda w 2023 roku? W jakich miastach i powiatach panowały najtrudniejsze warunki pogodowe? Eksperci zakładu ubezpieczeń Compensa podsumowali tegoroczne szkody pogodowe w całej Polsce. Mieszkańcom których powiatów pogoda najbardziej dawała się we znaki? Mamy zestawienie z całego kraju i z woj. kujawsko-pomorskiego. Czytaj więcej! 📢 Stefan Kraft - tak mieszka i żyje na co dzień skoczek narciarski. Taką atrakcję sprawił sobie na tarasie! [12.12.2023] Stefan Kraft to jeden z najlepszych skoczków świata i jeden z wielkich rywali Polaków. Wiecznie uśmiechnięty Austriak prywatnie jest szczęśliwy w ramionach ukochanej Marisy Probst, uwielbia latać, kibicuje Bayernowi Monachium i mieszka w pięknym Salzburgu. Zobaczcie jaki jest Stefan Kraft prywatnie!

📢 Modne paznokcie na święta 2023 od Ukrainek - zdjęcia. Takie są wzory paznokci na Boże Narodzenie [12.12.2023] W salonikach manikiurzystek z Ukrainy spory ruch. Wszyscy zapisują się na terminy przed Bożym Narodzeniem. - Najwięcej będzie czerwieni na paznokciach - mówi Olga Stakhova spod Winnicy, obecnie pracująca w Polsce. Jakie wzory proponują na święta, na paznokcie hybrydowe, manikiurzystki z Ukrainy? Zobacz niżej i zainspiruj się. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto i netto. Takie mają być podwyżki od marca [12.12.2023] Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto i netto. Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Abonament RTV 2024 - tyle zapłacimy w 2024 roku. Takie będą stawki od stycznia [12.12.2023] Abonament RTV 2024 - tyle zapłacimy w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o stawkach, jakie trzeba będzie zapłacić za abonament RTV w 2024 roku. Zobacz, jakie opłaty będą nas dotyczyć za oglądanie telewizji i słuchanie radia. 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024 po zmianie rządu. Tabela wyliczeń emerytur brutto i netto w nowym roku [12.12.2023] Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

📢 Te osoby nie powinny jeść barszczu czerwonego. To się dzieje z organizmem, gdy jemy buraki [12.12.2023] Barszcz czerwony to tradycyjna zupa gotowana na zakwasie z buraków. Ta tradycyjna zupa często pojawia się na stołach w Polsce, szczególnie w wigilię Bożego Narodzenia. Domowy barszcz czerwony jest nie tylko pyszny, sycący i rozgrzewający, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść czerwony barszcz. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz barszcz czerwony? Sprawdź teraz w naszej galerii. 📢 Tak mieszka i żyje w Nowym Targu skoczek Maciej Kot. Oto jego śliczna żona Agnieszka i syn Filip Maciej Kot po długiej przerwie wrócił do kadry A w skokach narciarskich i wystartował w Pucharze Świata w Klingenthal. Trochę w cieniu największych gwiazd reprezentacji Maciej Kot ułożył sobie życie u boku pięknej Agnieszki, jego oczkiem w głowie jest syn Filip. Tak mieszka i żyje na co dzień w Nowym Targu skoczek Maciej Kot.

📢 Tłumy na Jarmarku Mikołajkowym w Więcborku - zdjęcia. Świątecznych ozdób i kulinarnych wyrobów bez liku 40 wystawców zaprezentowało swoje rękodzieło i kulinarne wyroby na jubileuszowym X Jarmarku Mikołajkowym w Więcborku. Jednych w iście świąteczny klimat wprowadziły unoszące się zapachy, innych muzyczna oprawa, a jeszcze innych św. Mikołaj z prezentami. 📢 Znaki zodiaku - oni tworzą idealne pary. Według horoskopu te połączenia dogadują się w życiu i pracy Które pary mają sukces zapisany w gwiazdach. Możecie wierzyć lub nie, ale ludzie urodzeni danym czasie mają szereg podobnych cech charakteru. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych par, które nadają na tych samych falach w życiu uczuciowym ale nie tylko. Zobaczcie, które znaki zodiaku według astrologów tworzą najlepsze pary. 📢 Tak wygląd syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

📢 Helena Paździoch ze "Świata według Kiepskich" - tak dziś wygląda Renata Pałys. Zobaczcie zdjęcia "Świat według Kiepskich" to jeden z najbardziej kultowych polskich sitcomów. Emitowany był przed ponad 20 lat - od 1999 roku do 2022. Przez ten okres główni bohaterowie bardzo się zmienili. Oto jak dziś wygląda Renata Pałys, która wcielała się w rolę Heleny Paździochowej. 📢 Alerty GIS w całej Polsce - Biedronka, Lidl i inne sklepy wycofują towary. Tych produktów nie wolno kupować Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego przeprowadzili kolejne kontrole. Ich wyniki zostały opublikowane. Zobacz, które produkty nie nadają się do spożycia i użytkowania. Mamy listę wycofanych towarów.

📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są najwierniejsze. Im dochowanie wierności nie sprawia problemu Wierność i zaufanie to bez wątpienia fundamenty dobrego i trwałego związku. To właśnie wierność obok miłości i trwania u boku do końca życia ślubujemy sobie w najważniejszym dniu życia. Niestety ze stałością w związkach często jest trudno i to właśnie niedochowanie wierności stanowi przyczynę rozpadu wielu związków. Zobaczcie kto według znaczenia imienia jest najwierniejszym partnerem.

📢 Emerytury grudniowe 2023 - tabela brutto i netto. Takie są stawki świadczeń dla seniorów Emerytury grudniowe 2023 - tabela brutto i netto. Emerytury w grudniu zostaną wypłacone zgodnie z zasadami tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. Zobacz, jakie są stawki świadczeń dla seniorów. Mamy grafiki z wyliczeniami emerytur grudniowych.

📢 Paznokcie na święta Bożego Narodzenia - czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń. Zobacz trendy! Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres pełen magii, radości i ciepła, które dzielimy z najbliższymi. To również czas, gdy szczególną uwagę poświęcamy naszemu wyglądowi, a paznokcie stają się uroczym dopełnieniem świątecznej stylizacji. W roku 2023 nastały nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Klasyczne czerwienie, biel, srebro i złoto zyskują nowe, fascynujące odsłony, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach.

📢 Najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo. 📢 Gwiazdy na pokazie mody. Tak na wybiegu prezentowali się Katarzyna Pakosińska, Emilia Dankwa i Karol Strasburger Gwiazdy polskiej sceny wzięły udział w charytatywnym pokazie mody "Gwiazdy dzieciom", zorganizowanym dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim. Na wybiegu zaprezentowali się miedzy innymi: Katarzyna Pakosińska, Emilia Dankwa i Karol Strasburger. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Piotr Witwicki i Daria Wąsiewska - zdjęcia. Tak żyje dziennikarska para Polsatu Piotr Witwicki, nowy dyrektor pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat, pochodzi z Włocławka. Prywatnie związany jest z prezenterką tej samej stacji, Darią Wąsiewską. Zobacz na zdjęciach, jak żyje dziennikarska para.

📢 Tak dziś wygląda Buzz, brat Kevina z filmu "Kevin sam w domu". Trudno uwierzyć, jak zmienił się aktor Devin Ratray Devin Ratray zagrał kultową rolę Buzza, strarszego brata Kevina, w filmie "Kevin sam w domu" mając zaledwie 13 lat. Po ponad trzech dekadach od premiery filmu, jego wygląd może bardzo zaskakiwać. Oto jak sie zmienił aktor - obecnie ma 46 lat!

📢 Kryształy z lat 80. i 90. - zdjęcia, ceny. Tyle dziś kosztują wazony, misy, karafki, a 20 lat temu uchodziły za kiczowate Kryształowe naczynia produkowane w czasach PRL zyskują dziś na wartości. Kiedyś wielu uważało kryształy za piękne i eleganckie. Były synonimem luksusu i zdobiły każdą peerelowską meblościankę. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli masz takie w domu, możesz sprzedać i zarobić. Ile kosztują w 2023 roku? Zobacz zdjęcia i ceny z OLX.

📢 Mateusz Masternak - tak mieszka i żyje bokser. W ringu nie ma litości, w domu czuły ojciec i mąż pięknej Darii Mateusz Matesrnak w niedzielny wieczór walczył o mistrzostwo świata WBO wagi junior ciężkiej w Wielkiej Brytanii. Prywatnie polski bokser tworzy zgrany duet z piękną Darią, z którą wychowuje trójkę dzieci. 36-letni bokser niedawno wybudował dom we Wrocławiu, a w nim m.in. urządził swoją prywatną salę do ćwiczeń Master Gym. Tak mieszka Mateusz Masternak z rodziną - zobaczcie zdjęcia wnętrz jego domu! 📢 Oto modne paznokcie na zimę i święta - Viva Magenta to najmodniejszy kolor 2023 roku. Zobacz pomysły i inspiracje Modne paznokcie na zimę i święta 2023. Viva Magenta to kolor roku Pantone - jest odważny, zdecydowany, kojarzy się z pozytywnym nastawieniem do życia i bezkompromisowością. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na zimę i święta - mamy wzory, kolory i stylizacje manicure.

📢 Nie czekaj na waloryzację i dodatki. Tak teraz możesz podwyższyć swoją emeryturę - zasady przeliczania Kolejna waloryzacja świadczeń czeka seniorów od 1 marca 2024 roku. Wtedy też wzrosną dodatki przyznawane do emerytur i rent. W 2024 roku ma być również wypłacana trzynasta i czternasta emerytura. Zamiast czekać na ustawowe podwyżki, warto przeliczyć swoją emeryturę lub złożyć wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego. To może nam podwyższyć świadczenie nawet o kilkaset złotych miesięcznie! 📢 Klaudia el Dursi inspiruje - zdjęcia. Oto TOP kreacje modelki i prowadzącej "Hotel Paradise" Klaudia el Dursi, jedna z najpopularniejszych uczestniczek Top Model, gospodyni reality show "Hotel Paradise", zachwyca urodą i stylem. Jej kreacje są inspiracją dla wielu pań. Klaudia el Dursi często pokazuje odważne stylizacje. Jest modna, elegancka, zmysłowa. Tak się ubiera Klaudia el Dursi - zobacz i zainspiruj się. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Kuchnia PRL - zdjęcia. Takie meble i sprzęt były wtedy popularne, a babciny wystrój miał klimat Między współczesnym wyposażenie kuchni, a tym z czasów PRL, jest spora różnica. Wielu z sentymentem powraca do tych czasów, a i moda na sprzęt i meble z lat 70. i 80. powraca. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Niektóre ze sprzętów gospodynie używają do dziś. Oto babcina kuchnia, jej wystrój i sprzęt na zdjęciach. 📢 Emerytura 2024 - dwie waloryzacje. Mamy tabelę wyliczeń netto emerytur od marca 2024 Waloryzacja emerytur to proces podnoszenia kwot świadczeń emerytalnych, zazwyczaj przeprowadzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w marcu. Seniorzy z dużym zainteresowaniem śledzą informacje dotyczące waloryzacji emerytur, a w roku 2024 mogą być szczególnie zainteresowani, ponieważ istnieje możliwość przeprowadzenia dwóch takich podwyżek. Ta sytuacja wynika z obietnic wyborczych dwóch partii politycznych, które wkrótce przejmą władzę. Dokładne informacje na temat terminu drugiej waloryzacji emerytur w ciągu roku oraz oczekiwanej wysokości podwyżki emerytury są jeszcze nieznane, lecz seniorzy z pewnością będą czekali z niecierpliwością na te informacje, aby lepiej zrozumieć, jak wpłyną one na ich sytuację finansową.

📢 Jarmark świąteczny na żnińskim rynku. Przyjechał święty Mikołaj - mamy zdjęcia W niedzielę (10.12.2023) na rynku w Żninie zorganizowano jarmark świąteczny z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

📢 Jarmark świąteczny w Janowcu Wielkopolskim. Parada elfów ze szczudlarzami W niedzielę (10.12.2023) na Rynku Miejskim w Janowcu Wielkopolskim zorganizowano Jarmark Świąteczny. Zabawę rozpoczęła parada elfów ze szczudlarzami. 📢 Tak było na Jarmarku Bożonarodzeniowym na targowisku w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia W niedzielę 10 grudnia na targowisku przy ulicy Sokołowskiej w Golubiu-Dobrzyniu został zorganizowany II Jarmark Bożonarodzeniowy. Były stoiska z dekoracjami, zabawkami oraz jedzeniem, a także muzyka na żywo i atrakcje dla najmłodszych. 📢 Jarmark św. Mikołaja w Grudziądzu. Kolejna gwiazda zagrała koncert. Tym razem na scenie zespół De Mono. Mamy zdjęcia Świetne dwa sobotnie koncerty za nami. Wystąpił Oskar Cyms, a następnie zespół De Mono. Przed mieszkańcami i gośćmi jeszcze niedzielne, ostatnie koncerty w ramach Jarmarku Św. Mikołaja na Rynku. O godz. 16 - soliści ze Studia Piosenki Zbigniewa Poliszczuka, a o godz. 17 Ania Dąbrowska. Kramy są czynne w niedzielę, 11 grudnia do godz. 18.

📢 Świąteczny jarmark w Kruszynie z udziałem wystawców z Wtelna, Solca Kujawskiego i gminy Nakło [zdjęcia] Świąteczny jarmark w gminie Sicienko zorganizowano po raz pierwszy. Głównym organizatorem wydarzenia Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszynie, które w tym roku obchodzi swoje 75-lecie. 📢 Top 9 rzeczy, których nikt nigdy nie powinien szukać w wyszukiwarce Google [lista] Dziwaczne rzeczy, których nikt nigdy nie powinien szukać w Google. Poznaj TOP 9 rzeczy, których lepiej, żebyś nigdy nie Google'ował!

📢 Bydgoszczanka podarowała niby to biednej samotnej mamie ciuszki po dziecku, a tamta chciała je sprzedać Internautka wystawiła na sprzedaż rzeczy po dziecku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że parę dni wcześniej podarowała je jej bydgoszczanka. Bo internautka przedstawiła się, że jest biedna i potrzebuje dla synka.

📢 Tak było na koncercie Oskara Cymsa w Grudziądzu. Bożonarodzeniowy jarmark trwa do 10 grudnia. Zobacz zdjęcia Oskar Cyms był jedną z muzycznych gwiazd Jarmarku św. Mikołaja, który trwa w Grudziądzu. Wokalista został świetnie przyjęty przez grudziądzką publiczność i zostawił po sobie równie dobre wrażenie. Jarmark z koncertami w Grudziądzu trwa jeszcze do niedzieli, 10 grudnia. 📢 40 zł do każdego metra - nowe dofinansowanie do wymiany eternitu. Takie są aktualne przepisy 15 grudnia ruszy drugi nabór wniosków o dotacje na wymianę azbestowych dachów w gospodarstwach. Przy pierwszym były problemy przez tłok pod koniec terminu przyjmowania wniosków. 📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - zdjęcia i ceny. Na nich można zarobić Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u.

📢 35-lecie wojskowego klubu Honorowych Dawców Krwi w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia W Grudziądzu jubileusz swojego koła obchodzili w sobotę (9 grudnia) członkowie Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego przy Centrum Szkolenia Logistyki.

📢 Stół wigilijny 2023 - najlepsze pomysły na udekorowanie świątecznego stołu. Mamy najpiękniejsze inspiracje Jak przygotować i udekorować stół wigilijny do kolacji wigilijnej? Czy świąteczny stół powinien być bogato ozdobiony, czy raczej prosty i skromny? Co powinno znaleźć się na stole wigilijnym? Zobacz w naszej galerii najlepsze propozycje i inspiracje na udekorowanie stołu wigilijnego - tak stworzysz ciepły, rodzinny, niezwykły świąteczny klimat. 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny grudzień 2023 Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w Barcinie. Przedświąteczne zakupy w miłej atmosferze [zdjęcia] Miejski Dom Kultury w Barcinie przygotował dla mieszkańców gminy Jarmark Bożonarodzeniowy na parkingu przy Urzędzie Miejskim. Nie zabrakło produktów lokalnych wytwórców. 📢 Karma Wraca! Pod Galerią Solną w Inowrocławiu "Gazeta Pomorska" rozdawała choinki W sobotę, 9 grudnia, przed Galerią Solną w Inowrocławiu po raz szósty zorganizowana została akcja Karma Wraca! W jej trakcie mieszkańcy mieli okazję wesprzeć miejscowe schronisko dla zwierząt karmą i niezbędnymi akcesoriami, otrzymują w zamian piękną, pachnącą żywicą, świąteczną choinkę. 📢 Wolontariuszki ze schroniska dla zwierząt w Grudziądzu: "Błagamy o dom dla nich. Inaczej stracą wszystko"! Poznaj je. Zobacz zdjęcia Z błagalnym apelem zwrócili się do redakcji "Pomorskiej" wolontariuszki z Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu aby pilnie pomóc w znalezieniu nowych domów dla kilku psiaków przebywających w tym schronisku, ale należących do gminy Łasin (powiat grudziądzki). Dlaczego czas jest taki ważny? Dlatego, że gmina Łasin zawarła umowę z PUH "Daniel" z Węgrowa i tutaj - o ile do poniedziałku, 11 grudnia nie uda się znaleźć nowych domów - czworonogi zostaną przeniesione. Wolontariuszki, które przez ostatni czas pracowały z tymi zwierzętami są przekonane: - Dałyśmy im tyle miłości, poświęciłyśmy mnóstwo czasu by no nowo zaufały człowiekowi, a teraz... mają wrócić do tego samego miejsca z którego przyjechały do nas rok temu?! - płaczą. I dodają: - Tam pękną ich i nasze serca.

📢 Paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Najmodniejsze kurtki, płaszcze i kożuchy na zimę 2023/2024. Zobacz zdjęcia i inspiracje Choć do zimy kalendarzowej jeszcze trochę, aura na zewnątrz wyraźnie skłania do wyciągnięcia z szafy grubych okryć wierzchnich. Ci, którzy chcieliby odświeżyć swój wizerunek, mogą wybrać się na zakupy po nowy płaszcz, kurtkę czy kożuch. Prezentujemy najmodniejsze fasony na zimę 2023/2024.

📢 Maciej Musiałowski żyje po królewsku - zdjęcia. Tak wygląda zamek aktora w Domanicach 30-letni aktor Maciej Musiałowski odważnie spełnia swoje marzenia. Pochodzący z artystycznej rodzin, absolwent łódzkiej filmówki, stał się właścicielem XVIII-wiecznego pałacu w Domanicach na Dolnym Śląsku. Zobacz, jak żyje młody artysta. 📢 Matura próbna z angielskiego 2024. Tu znajdziecie arkusz i odpowiedzi do testów diagnostycznych CKE. Co trzeba było powtórzyć? Matura próbna z języka angielskiego odbyła się w całej Polsce 8 grudnia 2024 roku. Miała formę pisemną i była przeprowadzana tak, aby przedstawić maturzystom realia matury w maju. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do zadań. W tym materiale znajdziesz też najważniejsze informacje o maturach próbnych CKE. Ile trwał egzamin z języka angielskiego? Jaki był temat pracy pisemnej? Czy matura będzie oceniana? Wyjaśniamy.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie. 📢 Próbna matura 2024 z matematyki. Jakie zadania były na egzaminie? Zobacz arkusz i odpowiedzi do zadań Próbne matury CKE dobiegły końca. Udostępniamy arkusz egzaminacyjny matury próbnej z matematyki i odpowiedzi do zadań. Jakie zadania pojawiły się na próbnej maturze z matematyki? Układy równań, obliczanie promienia okręgu, funkcje to tylko niektóre z zadań, z którymi muszą się zmierzyć maturzyści. Co można wziąć ze sobą na egzamin maturalny z matematyki? Ile trwa matura z matematyki? Kiedy uczniowie poznają wyniki? Rozwiewamy wątpliwości.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść pomarańczy. Im te owoce mogą zaszkodzić Pomarańcze są w naszym kraju szczególnie popularne w okresie jesienno-zimowym. Mają wiele witamin i wartości odżywczych. Bardzo chętnie zjadamy je na surowo po obraniu skórki lub pijemy sok z tych owoców. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkim służy jedzenie pomarańczy. Zobacz, kto powinien unikać tych cytrusów.

