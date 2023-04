Prasówka 13.04.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie są skutki jedzenia kiwi. Zobacz - co zyskasz wprowadzając jeden z najzdrowszych owoców świata do diety”?

Prasówka 13.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie są skutki jedzenia kiwi. Zobacz - co zyskasz wprowadzając jeden z najzdrowszych owoców świata do diety Takie są skutki jedzenia kiwi - sprawdź, co możesz zyskać wprowadzając ten owoc do swojej diety! Kiwi to egzotyczne owoce pochodzące z Nowej Zelandii, choć obecnie są uprawiane na wielu obszarach świata. Są małe, owalne, o brązowej, owłosionej skórce i soczystym, zielonym wnętrzu z charakterystycznymi czarnymi nasionkami. Kiwi jest bogate w witaminę C, witaminę E, błonnik i przeciwutleniacze, co czyni go zdrowym dodatkiem do diety. Wejdź do galerii zdjęć i poznaj 15 korzyści z jedzenia kiwi. Zapraszamy!

📢 Dodatkowe urlopy i przerwy w pracy 2023. Takie zmiany czekają pracowników od 26 kwietnia Kwiecień 2023 bez wątpienia będzie bardzo intensywnym miesiącem dla działów kadr w firmach. 2023 rok przyniósł poważne zmiany w Kodeksie pracy. Oprócz nowelizacji przepisów w zakresie pracy zdalnej, 26 kwietnia zaczną też obowiązywać regulacje wdrażające unijne dyrektywy work-life balance, w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia. Obydwie czekają już tylko na podpis Andrzeja Dudy.

📢 Tyle będzie wolnych dni w nowym roku szkolnym 2023/24. Mamy nowy kalendarz roku szkolnego Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało kalendarz na nowy rok szkolny 2023/24. Wiemy, jakie dni będą wolne w nowy roku szkolnym. Zobaczcie, ile wolnego będą mieli uczniowie.

Prasówka 13.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pamiętacie "polskiego hydraulika"? Tak teraz wygląda i mieszka Piotr Adamski. Tak się zmienił od słynnej reklamy Pamiętacie "polskiego hydraulika" z kampanii reklamowej we Francji kilkanaście lat temu? Tak teraz wygląda i mieszka Piotr Adamski. Model wraca do branży, ale już z kompletnie zmienionym wizerunkiem! Jego ukochaną jest modelka Iga Kozłowska. Tak mieszka i tym się teraz zajmuje Piotr Kozłowski, słynny "polski hydraulik" - zobaczcie zdjęcia!

📢 Takie prawa masz jako pracownik. Oto co warto wiedzieć w pracy - stan danych na kwiecień 2023 Kodeks pracy wyraźnie określa zakres obowiązków pracownika w miejscu pracy, ale przyznaje mu także szereg praw. Warto pamiętać, że nie tylko pracownik ma obowiązki, ale także pracodawca. Wśród podstawowych praw pracownika jest prawo do wynagrodzenia czy urlopu wypoczynkowego w odpowiednim wymiarze. Zobaczcie co należy się pracownikowi w miejscu pracy. 📢 Tak mieszkała księżna Diana - uwielbiała róż i modne dodatki. Zobaczcie niezwykłe wnętrza Pałacu Kensington [zdjęcia] Uwielbiana za styl, wdzięk i niezwykłą empatię. "Królowa ludzkich serc", bo tak nazywano księżną Dianę, zmieniła obliczę monarchii brytyjskiej. Niedługo minie 26 lat od jej tragicznej śmierci. Zobaczcie w naszej galerii archiwalne zdjęcia księżnej Diany. Tak mieszkała Diana Spencer - księżna Walii, pierwsza żona króla Karola III i matka księcia Williama i Harrego.

📢 Tyle zapłacimy za prąd kupując sprzęt wyższej klasy energetycznej. Tabela wyliczeń - to się może opłacić W naszych domach jesteśmy otoczeni sprzętami elektrycznymi. Kupując nowe urządzenie mamy duży wybór, możemy kierować się ceną sprzętu, klasą energetyczną czy specyfikacją. Jak się okazuje wybierając sprzęt najwyższej klasy energetycznej możemy zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Zobaczcie ile. 📢 Abonament RTV 2023 - takie są dyskutowane pomysły zmian. Poczta Polska w 2023 kontruje według starego prawa! Prof. Marcin Wiącek na antenie radia RMF FM mówił kilka tygodni temu o abonamencie RTW. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w tej sprawie i domaga się zmian w prawie. Tymczasem trwają intensywne kontrole. Co ważne, na początku 2023 roku nie doszło do większych zmian!

📢 Alerty w polskich sklepach - oto wycofane produkty po decyzjach GIS. Tego nie wolno kupować! Alerty w polskich sklepach - oto wycofane produkty po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Poznaliśmy finalistki konkursu [zdjęcia] W City Hotel Bydgoszcz odbył się półfinał Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyłoniono 28 pięknych kobiet, które zawalczą o koronę i awans do ogólnopolskiego Konkursu Piękna Polska Miss. Poznaj kandydatki. Zobacz zdjęcia. Finałowa gala - 11 czerwca 2023 roku. 📢 Półfinał Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 [zdjęcia] Na początku kwietnia w City Hotel Bydgoszcz odbył się półfinał Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Wyłoniono piękne kobiety, które zawalczą o koronę i awans do ogólnopolskiego Konkursu Piękna Polska Miss. Poznaj kandydatki. Zobacz zdjęcia z półfinału. 📢 Zderzenie dwóch samochodów osobowych na Rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. Jedno auto przewróciło się na bok W środę 12 kwietnia, na Rondzie Jagiellonów na zjeździe w ul. Bernardyńską, doszło do groźnego zderzenia dwóch aut. W pojazdach znajdowały się tylko kierujące nimi kobiety.

📢 Grudziądz ma nową Młodzieżową Radę Miejską. "Jesteśmy ambitni i pełni zapału". Zobacz zdjęcia Podczas pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza wybrano przewodniczącego oraz jego zastępców. Młodzieżowi radni zapewniają, że mają wiele pomysłów na to, jak sprawić, aby poprawić życie młodych ludzi w Grudziądzu.

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu - stan danych na kwiecień 2023 Choć coraz częściej korzystamy z możliwości płatności kartą to czasem warto nadal posiadać gotówkę. Nie wszędzie da się zapłacić kartą. A czy są jakieś limity dotyczące posiadania gotówki? Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w domu? Postanowiliśmy to sprawdzić.

📢 Czternasta emerytura 2023 - takie mają być zasady. Wypłata pieniędzy w drugiej połowie roku Projekt ustawy o corocznej 14. emeryturze jest elastyczny co do jej wysokości – to minimalna emerytura rokrocznie waloryzowana, ale może być wyższa. Będzie o tym decydowała Rada Ministrów – poinformowała w Programie I Polskiego Radia szefowa MRiPS Marlena Maląg. 📢 Mamy najnowszy horoskop celtycki 2023 dla wszystkich znaków. To cię czeka wiosną Horoskop celtycki nie cieszy się taką popularnością jak przepowiednie dotyczące zodiaków. Na jego podstawie można znaleźć jednak dowiedzieć się wielu rzeczy o sobie. Za autorów horoskopu celtyckiego uznaje się druidów. To właśnie oni mieli dobrać drzewo do daty urodzenia. Zobaczcie, co mówi o nas "nasze drzewo". 📢 Takie są skutki jedzenia truskawek. Oto kto nie powinien jeść tych owoców Truskawki są bardzo dobrym źródłem witaminy C, znajduje się w nich znaczna jej ilość, większa niż na przykład w cytrynie. Truskawki to owoce, które cieszą się ogromną popularnością nie tylko w sezonie letnim. Mają one wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, jest jednak kilka grup, które powinny unikać truskawek. Zobaczcie dlaczego.

📢 4000 zł dla każdego w 2023 roku. Rekompensata za inflacje już wiosną na kontach wielu Polaków Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Rządy w całej Europie próbują reagować na wysoką inflację i rosnące ceny w sklepach. Oferowane są dodatki, które mają złagodzić następstwa kryzysu. 📢 Czternaste Emerytury 2023 - tabele wyliczeń. Kiedy wypłata "czternastki" i komu przysługuje? Trzynaste emerytury już rozliczone, część seniorów ma już pieniądze na kontach. Teraz czas na czternaste emerytury. Rząd oficjalnie potwierdził, że 14. emerytura będzie wypłacona w 2023. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Łączny koszt wypłaty dodatków i waloryzacji emerytur wyniesie 72 mld złotych. Jakie kwoty trafią do seniorów? Kiedy będą wypłaty czternastej emerytury? Wyjaśniamy.

📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok. 📢 Tyle wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku. Mamy obliczenia z prognozowanym wskaźnikiem waloryzacji Takie będą emerytury w 2024 roku - podajemy prognozowane wyliczenia. Emeryci i renciści otrzymują już wypłaty po rekordowej waloryzacji emerytur w tym roku. Prognozy rządu sugerują, że 2024 rok może być ostatnim z dwucyfrową waloryzacją emerytur i rent. Ministerstwo Rolnictwa ujawniło plany, które wskazują na zmniejszenie podwyżek w przyszłości. Do sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. W tym dokumencie resort rolnictwa ujawnił prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur między innymi w 2024 roku. Wejdź w galerię i sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku.

📢 Tak wygląda dziś Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989. Trudno uwierzyć, ale skończyła 58 lat Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 34 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 58 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów. 📢 Te osoby nie mogą jeść borówek. Ważne informacje dla wielu - oni powinni wykluczyć borówki z diety Borówka amerykańska uznawana jest za jeden z najzdrowszych owoców, który obfituje w witaminy i inne składniki odżywcze. Okazuje się jednak, że nie każdy może ją spożywać. Pewne osoby, które włączają ją do diety, narażają swoje zdrowie. Sprawdź, kto nie może jeść borówek. Przy tych dolegliwościach jedzenie borówek jest niebezpieczne.

📢 To wydarzy się w kolejnych kwietniowych odcinkach "M jak Miłość". Iza zdradza męża, Piotrek ukrywa chorobę przed Kingą Serial „M jak Miłość” to znana i bardzo lubiana przez Polaków saga o rodzie Mostowiaków. Serial emitowany jest w TVP2 od 2000 roku. Ma wielu fanów i to grono wciąż się poszerza. Obecnie możemy go oglądać w poniedziałki i wtorki o 20.55. Zobaczcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach "M jak Miłość" w kwietniu. Mamy dla was streszczenia aż pięciu najnowszych odcinków! 📢 Takich drzew i krzewów nie sadź koło domu. One przyciągają pecha, biedę i złą energię Od pokoleń ludzie wierzyli, że drzewa i krzewy mają swoją symbolikę. Jedne przynoszą szczęście, dobrobyt i harmonię, inne zaś przyciągają chaos, biedę i negatywną energię. O symbolice wielu drzew dziś się nie pamięta, tymczasem ezoterycy ostrzegają, aby pod żadnym pozerem nie sadzić ich koło własnego domu. Oto lista drzew i krzewów, które mogą przyciągnąć pecha.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej. 📢 Tak dziś wygląda piękna Lamia z "Seksmisji", czyli Bożena Stryjkówna. Zobacz jak zmieniła się gwiazda! Czterdzieści lat minęło już od nakręcenia "Seksmisji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film stał się prawdziwym hitem w PRL-u i obecnie jest uznawany za kultowy. W tamtych czasach "Seksmisja" uczyniła z Bożeny Stryjkówny, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, prawdziwą gwiazdę. Sprawdź, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Oto projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Grudziądz. Uwaga kierowcy! Zamknięty zostanie przejazd pod mostem nad Wisłą w Grudziądzu! Dziś (12 kwietnia), w g. 21-22 zamknięty dla ruchu zostanie fragment ulicy Brzeźnej w Grudziądzu. Nie będzie można przejechać jezdnią pod mostem w Grudziądzu.

📢 Zmarł Roman Abramczyk, założyciel i wieloletni prezes firmy Abramczyk w Bydgoszczy "Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Romana Abramczyka, najstarszego z czterech braci założycieli rodzinnej firmy ABRAMCZYK. To właśnie wizja i determinacja Śp. Romana zdecydowały o powstaniu przedsiębiorstwa. Był on także pierwszym prezesem firmy w latach 1994-2005 i przyczynił się do jej dynamicznego rozwoju" - poinformowała firma Abramczyk. 📢 Pytamy: czy przy targowisku przy Sienkiewicza w Grudziądzu potrzeba więcej miejsc parkingowych? Akcję zbierania podpisów pod tym, aby nie likwidować 40 miejsc parkingowych, a wręcz przeciwnie jeszcze wygospodarować kolejne 30 przy największym targowisku przy ul. Sienkiewicza zbierają radni PiS-u. Złożyli w tej sprawie też interpelację do prezydenta Glamowskiego załączając listę z 264. podpisami mieszkańców popierających ich inicjatywę. Prezydent Grudziądza informuje z kolei o planie na nowe miejsca parkingowe w Śródmieściu.

📢 Szpilki nie wciśniesz! Spotkanie z Arturem Barcisiem w bibliotece w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Artur Barciś ma w Grudziądzu wielu fanów. Trudno się więc dziwić, że nieduża sala biblioteki przy ul. Mikołaja z Ryńska z trudem pomieściła chętnych do posłuchania znakomitego aktora i lektora audiobooków. 📢 Osoby o takich znakach zodiaku mają tendencje do tycia. Oto lista znaków, które muszą uważać Według astrologów nasz znak zodiaku może wypływać nie tylko na cechy charakteru, ale również wyglądu. Niektóre znaki zodiaku są wyjątkowo piękne, inne seksowne, a jeszcze inne mają nietypową urodę. Na podstawie znaku zodiaku można przewidzieć także kto ma tendencję do tycia. Oto lista znaków, które muszą uważać. 📢 Niesamowity dom Lewandowskich w Hiszpanii. Tak mieszkają teraz Robert i Anna Lewandowscy Rodzina Lewandowskich coraz lepiej czuje się w Katalonii. Mamy nowe zdjęcia willi Roberta i Anny Lewandowskich: nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Tak mieszkają Robert i Anna Lewandowscy w Hiszpanii - zobaczcie ich prywatne zdjęcia.

📢 Te długi przedawnią się w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać - to warto wiedzieć Przedawnienie długów to termin znany wielu dłużnikom. To prawna możliwość nie płacenia swoich finansowych zobowiązań jeśli zajdą określone bardzo dokładnie przesłanki. Co ważne przedawnionego długu nie trzeba spłacać. Nie oznacza to jednak, że nasze konto będzie czyste. Zobaczcie, jakie długi przedawniają się w 2023 roku. 📢 Oto najlepsze przepisy Ani Bardowskiej z "Rolnik Szuka Żony". Żona rolnika świetnie radzi sobie w kuchni Ania Bardowska zasłynęła udziałem w drugiej edycji programu TVP "Rolnik szuka żony". Piękna kobieta od początku programu była faworytką rolnika Grzegorza i ostatecznie zdobyła jego serce. Para jest obecnie po ślubie i ma dwójkę dzieci. Ania Bardowska na co dzień świetnie radzi sobie w kuchni, o czym doskonale wiedzą jej fani na Instagramie. Poznajcie najlepsze przepisy z jej profilu!

📢 Buty do sukienki - najlepsze stylizacje na wiosnę 2023. To się będzie nosić! Wiosna już przyszła, robi się coraz cieplej, czas wyjąć z szafy lżejsze, wiosenne sukienki. Zastanawiacie się, jakie buty będą w tym sezonie modne do sukienek? Mamy najnowsze trendy -to się będzie nosić na wiosnę 2023. Zobacz i uzupełnij swoją garderobę o najnowsze trendy! 📢 Oto triki fryzjerów na mycie włosów. Ten błąd popełniamy najczęściej. Przez to włosy puszą się i nieładnie wyglądają Mycie włosów to czynność, którą wiele osób wykonuje co kilka dni a nawet codziennie. Mycie włosów wydaje się być prostą czynnością, której nie trzeba poświęcać szczególnie wiele czasu i uwagi. Warto znać kilka trików stosowanych przez fryzjerów, które ułatwią mycie włosów i sprawią, że będą się one dobrze układać. Wiele osób często nieświadomie popełnia błędy, przez które włosy nie wyglądają dobrze, puszą się, nie chcą się układać i tracą blask. Zobacz teraz, jakie błędy popełnia się najczęściej podczas mycia włosów. Oto triki fryzjerów na mycie włosów.

📢 Tak wygląda dziś 42-letnia Wioletka z serialu Ranczo. Zobaczcie, jak zmieniła się Magdalena Waligórska Magdalena Waligórska-Lisiecka to aktorka, której największą rozpoznawalność przyniosła rola barmanki w kultowym serialu "Ranczo" w TVP 1. W komedii obyczajowej grała barmankę. Widzowie ją pokochali. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska-Lisiecka. Zmieniła się. I to bardzo. 📢 Oto uczestnicy programu Rolnik Szuka Żony 10. Te osoby zobaczymy w programie Rolnik Szuka Żony Program Rolnik Szuka Żony doczekał się właśnie 10. edycji. Przez ten czas wiele osób połączyło się w pary. Niektóre z nich nawet stanęły na ślubnym kobiercu i doczekały się dzieci.

📢 Oto najlepsze domowe sposoby na kleszcze. Takie triki musisz po prostu znać - olejki są niezawodne Cieplejsze dni oznaczają większą aktywność na świeżym powietrzu, na łonie natury. Wiosną do życia budzą się także insekty, owady i niektóre pajęczaki, takie jak kleszcze. Stanowią one duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Warto więc wdrożyć pewne działania profilaktyczne. Istnieją pewne zapachy, których kleszcze nie lubią. Sprawdź, jak odstraszyć je domowymi sposobami.

📢 Takie są teraz modne salony. Oto projekty pokoi dziennych od Doroty Szelągowskiej Salony i pokoje dzienne pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, boho, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Artur Witkowski z programu Nasz Nowy Dom prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień kierownik budowy Artur Witkowski dał się poznać szerszej publiczności jako sympatyczny kierownik budowy z hitu telewizji Polsat "Nasz nowy dom". To właśnie on zarządzał ekipą budowlaną, która odmieniała wnętrza domów rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Choć Artur Witkowski odszedł już z programu, wciąż może pochwalić się szerokim gronem fanów. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska [zdjęcia] Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska. 📢 ZUS zwróci nadpłatę składki zdrowotnej. Wyjaśniamy, kto może dostać zwrot pieniędzy Przedsiębiorco, jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą i sam opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne, w 2023 roku musisz złożyć, co jest nowością, roczne rozliczenie tej składki. ZUS przypomina, co się zmieniło w tej kwestii i jak uzyskać zwrot ewentualnej nadpłaty, jeśli taka wystąpi. 📢 Mamy horoskop miłosny na kwiecień i dalszą część roku. Te osoby będą mieć szansę na wiosenną miłość Wszyscy czekamy z utęsknieniem na wielką miłość. Wydaje nam się, że wokół każdy jest szczęśliwy i oczekujemy, że los uśmiechnie się również do nas. Wróżka podpowiada, jak skraść serce poszczególnych znaków zodiaku. Zdaniem astrologów to, jaki będzie rok i jaka będzie przyszłość, zależeć może także od miesiąca, w którym się urodziliśmy, czyli od naszego znaku zodiaku. Dla których znaków zodiaku rok 2022 będzie najlepszy? Zobacz w naszej galerii!

📢 Takie są cechy znaków zodiaku według sztucznej inteligencji. Zobacz ranking wygenerowany przez bota Zapytaliśmy sztuczną inteligencję za pośrednictwem aplikacji OpenAI chat o cechy poszczególnych znaków zodiaku - Jako sztuczna inteligencja, posiadam wiedzę na temat cech poszczególnych znaków zodiaku - otrzymaliśmy odpowiedź. 📢 Tak zdrożeje prąd po przekroczeniu 2000kWh. Oto dlaczego warto oszczędzać energie Ceny prądu poszły do góry. Rząd aby pomóc zamroził je, jednak pod pewnymi warunkami. Ustalono limity zużycia w skali roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe. 📢 Takie statki, barki i jachty można zobaczyć na bydgoskiej Brdzie i Kanale Bydgoskim [zdjęcia] Żegluga na dolnym, bydgoskim odcinku Brdy, ma tak długą tradycję jak historia osady, która wyrosła na znane nam dziś 350-tysięczne miasto, a może nawet – kto wie - dłuższą.

📢 Tak wygląda Ania z Rolnik Szuka Żony 10. Jest wolna - jej związek rozpadł się po kilku latach Odcinek zerowy programu Rolnik Szuka Żony 10 tradycyjnie cieszy się ogromny zainteresowaniem telewidzów podczas świąt wielkanocnych. Uwagę fanów programu przyciągnęła między innymi Anna. Jesteśmy pewni - wkrótce będzie mogła liczyć na sporo listów. 📢 Działki rolne na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle kosztuje ziemia pod uprawy, pasiekę, fotowoltaikę W ciągu 10 lat hektar ziemi rolnej na Kujawach i Pomorzu podwoił swoją wartość. W obrocie są grunty wszystkich klas. Sprzedają się nie tylko pod uprawy, także pod inwestycje. Zobaczcie aktualne ceny działek rolnych w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Taki błąd przy płaceniu kartą popełnia wiele osób. W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz Płatność kartą to jedna z najpowszechniejszych metod płacenia. Jest prosta, bezpieczna i znacznie wygodniejsza niż używanie gotówki. Jednak wiele osób popełnia ten błąd przy płaceniu kartą. Może się on skończyć utratą środków z konta. W taki sposób można stracić pieniądze! Sprawdź koniecznie, czy też tak robisz.

📢 Nie ma kamer, więc kradną na potęgę. Efekt? W tych sklepach już nic nie przymierzymy, bo rezygnują z przymierzalni W przymierzalniach nie ma kamer, więc nie można zauważyć, jak złodzieje zakładają na siebie kradzione rzeczy. Sklepy mają dość i, jak np. Pepco, likwidują takie miejsca. W sklepach jest coraz więcej kradzieży. Ekspert: - Sklepy nie panują nad sytuacją. Efekt? Ceny mogą być jeszcze wyższe! 📢 Takie są stawki kwietniowych emerytur w 2023 roku. Oto tabela wypłat brutto i netto z trzynastą emeryturą Takie są stawki kwietniowych emerytur w 2023 roku. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku najgorzej znoszą samotność. Oni chcą być w związku za wszelką cenę Samotność rozumiana jako brak partnera to etap, przez który większość osób przebrnęła w swoim życiu. U jednych okres ten trwał dłużej, u innych krócej. Niektórzy przeszli go gładko - wykorzystali ten czas dla siebie, aby rozwijać się i pielęgnować przyjaźnie, inni zaś poświęcali całą energię i czas na poszukiwanie nowego partnera. Okazuje się, że to, jak znosimy samotność, może zależeć od naszego znaku zodiaku. Oto lista znaków, które radzą sobie z tym stanem najgorzej.

📢 Mamy horoskop finansowy na kwiecień i dalszą część roku. Te osoby będą mieć szansę na kasę Sprawdzamy, jakie znaki zodiaku mają największe predyspozycje do "robienia" pieniędzy. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się z nami wróżka. Szykują się poważne wydatki, a może fortuna będzie sprzyjać twojemu znaku zodiaku? Sprawdź, co czeka twoje finanse w dalszej części 2023 roku.

📢 Najlepsze ubrania od "Królowej życia" Izabeli Macudzińskiej. Sprawdzamy, ile kosztują ubrania od gwiazdy programu Izabela Macudzińska to jedna z najbardziej wyrazistych postaci z programu TTV "Królowe życia". Zawodowo związana z branżą modową, projektuje ubrania. Sprawdzamy ile kosztują i jak wyglądają.

📢 Takie emerytury mają byli nauczyciele po waloryzacji w 2023 roku. Mamy przykłady ile trafia na ich konta Za nami waloryzacja emerytur 2023. Seniorzy już otrzymali wypłaty świadczenia po zmianie w marcu 2023 roku. Emeryci otrzymali w tym roku rekordowa waloryzację. Wiemy jak zmieniły się ich wypłaty. Sprawdziliśmy, jakie emerytury trafiają na konta byłych nauczycieli po marcowej waloryzacji. 📢 Takie prawa ma uczeń w polskiej szkole. Uczniowie mogą być jednak zaskoczeni W szkole obowiązuje szereg zasad, których społeczność powinna przestrzegać. Każdy uczeń ma w niej wiele obowiązków, ale i praw. Zobaczcie, do czego ma prawo uczeń w polskiej szkole. Prawa ucznia to katalog czynności, które mogą wykonywać uczniowie, a także uprawnień, które uczniom przysługują. Takie zasady obowiązują w naszych szkołach i warto o tym wiedzieć.

📢 Leo z Grudziądza zagrał w 400 hollywoodzkich filmach. Był ulubieńcem Charlie Chaplina Pamiętacie złośliwego typa z charakterystycznym wąsem? Leo White stał się jednym z najbardziej wziętych aktorów charakterystycznych w dziejach Hollywood. 📢 Grudziądz. Rodzina i przyjaciele pożegnali tragicznie zmarłego śp. Rafała Dominikowskiego. Zobacz zdjęcia Po mszy żałobnej w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w intencji tragicznie zmarłego Rafała Dominikowskiego, bliscy i przyjaciele odprowadzili go w ostatnią drogę na cmentarz farny w Grudziądzu. 📢 Grudziądz. Budowa hali targowej na giełdzie i dróg coraz bliżej? Aż 15 firm stanęło do przetargu Przedsiębiorcy czekają na tę inwestycję gdyż mają złe warunki bytowe, socjalne - mówi Tomasz Kaliszewski radny powiatu grudziądzkiego. I choć finansowanie jej jest zabezpieczone z puli Polskiego Ładu od czerwca ub. roku to procedura wciąż trwa! Po otwarciu kopert z ofertami firm chętnych podjęcia się realizacji tego przedsięwzięcia nie jest też oczywiste, że już "pójdzie z górki"... bowiem okazuje się, że brakuje pieniędzy. Jakie zostaną podjęte decyzje? W tej chwili trwa analiza formalna złożonych ofert.

📢 - Tak nie dają żyć! - skarży się mieszkanka osiedla w Osiu. Co zarzuca zarządowi świeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej? Dlaczego zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu przy ul. Prusa 1 dokucza mieszkańcom bloków w Osiu hałasem i drganiami z nieprawidłowo zamontowanych powietrznych pomp ciepła? - pyta Czytelniczka. Co na to w świeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej? - Sprawdzimy zasadność zgłoszenia - mówi Mariusz Sajdak, zastępca prezesa SM w Świeciu. 📢 Tomasz Gollob kończy 52 lata. Walczył na torze, teraz walczy o zdrowie. "Wierzę, że ten moment w końcu nadejdzie" [zdjęcia] Najwybitniejszy w historii polski żużlowiec - Tomasz Gollob - 11 kwietnia 2023 roku, skończył 52 lata. I tak jak walczył kiedyś na żużlowych torach, tak teraz walczy o powrót do sprawności. Co słychać u mistrza?

📢 Mamy horoskop miłosny 2023 roku. Osoby spod tych znaków zodiaku czekają miłosne zawirowania Zawirowania w życiu miłosnym to nie zawsze zmiany na gorsze. Zmiany mogą być także dobre. W 2023 roku wiele znaków zodiaków czekają duże zmiany, zarówno te dobre jak i te gorsze. Zobaczcie co Was czeka, czy znajdziecie miłość, czy weźmiecie w tym roku ślub, a może czekają Was niespodziewane zaręczyny lub zmiana partnera. 📢 Oto tajemnicza dziewczyna Marcina Hakiela. "Wyglądacie kwitnąco, dużo szczęścia" [zdjęcia] Marcin Hakiel od kilku miesięcy ma partnerkę. Nie ujawnia jednak personaliów swojej ukochanej. Coraz częściej jednak na Instagramie uchyla rąbka tajemnicy. Dzięki temu wiemy, jak się ubiera dziewczyna Marcina Hakiela, jakie ma włosy oraz figurę. Zobaczcie prywatne zdjęcia Marcina Hakiela.

📢 Tym nigdy nie karm swojego psa! Uważaj na te produkty - możesz wyrządzić mu ogromną krzywdę Wychowanie i opieka nad psem to nie lada wyzwanie. Nasi czworonożni przyjaciele potrafią jak mało kto umilić nam życie. Są wierni, przyjacielscy i zawsze cieszą się na twój widok. Potrafi być również bardzo przekonujący kiedy chce posmakować potrawy z twojego talerza. Niestety to, co dla człowieka jest zdrowe, dla pupila może okazać się trujące. Sprawdź czym pod żadnym pozorem nie wolno karmić psa.

📢 Kiedy seniorzy otrzymają 13. emeryturę? Mamy termin wypłat - sprawdź, kiedy i jaka kwota trafi na Twoje konto Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał harmonogram wypłat tzw. "trzynastek" dla emerytów i rencistów. Już ponad 1 mln seniorów otrzymało dodatkową emeryturę. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczęła się pierwsza transza wypłat trzynastek dla seniorów. Pierwsze przelewy zostały zrealizowane w sobotę 1 kwietnia: ponad milion osób otrzymało na swoje konta kwotę 1445,48 zł netto - tyle wynosi trzynasta emerytura. Jednak co z pozostałymi emerytami i rencistami, którzy również mają prawo do tego świadczenia? ZUS podaje harmonogram wypłat.

📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Takie są teraz nowe stawki świadczeń Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur.

📢 Restauracja Hej Sokoły po Kuchennych rewolucjach została zamknięta [OPINIE, MENU, CENY] Restauracja Hej Sokoły przeszła Kuchenne rewolucje. Jakie miała opinie po programie i dlaczego została zamknięta? Sprawdziliśmy, jak restauracja Hej Sokoły (dawna Filmowa) radziła sobie po wizycie Magdy Gessler.

