Prasówka 13.06.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te osoby otrzymają czternastą emeryturę w tym roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto [13.06.2023]”?

Prasówka 13.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te osoby otrzymają czternastą emeryturę w tym roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto [13.06.2023] Od tego roku 14. emerytura będzie wypłaca seniorom na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur.

📢 To ona gra córkę doktora Wilczura w nowym "Znachorze". Tak żyje aktorka Maria Kowalska [13.06.2023] Coraz większą popularność w świecie filmu zdobywa Maria Kowalska. W drugiej połowie 2023 roku zobaczymy ją w nowym "Znachorze" wyreżyserowanym przez Michała Gazdę na podstawie kultowej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Młoda, utalentowana aktorka, zagra Marysię Wilczur, córkę profesora Wilczura, i będzie to jej debiut w pierwszoplanowej roli.

📢 Oto horoskop na drugą połowę czerwca. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach, a te muszą uważać [13.06.2023] Wróżka Roma przygotowała horoskop na drugą połowę czerwca. Niektóre znaki zodiaku mogą liczyć na duże szczęście, inne muszą zachować ostrożność, ponieważ w ich otoczeniu czają się wrogowie. Sprawdź w naszym artykule, co czeka cię w miłości, zdrowiu, pracy czy finansach w najbliższych tygodniach.

Prasówka 13.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze na świecie. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów. Ich widok zachwyca! [13.06.2023] Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne.

📢 Tanie domy do remontu w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle musisz wydać! Sprawdź ogłoszenia [czerwiec 2023] Jakie tanie domy do remontu można kupić obecnie w województwie kujawsko-pomorskim? Sprawdźcie sami! W naszym materiale prezentujemy najnowsze ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą tego typu nieruchomości. 📢 Tak wygląda dom Ani i Grzegorza Bardowskich z programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia [13.06.2023] Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu. 📢 Te osoby będą mogły skorzystać z nowego wieku emerytalnego. Nowe zasady emerytur dla chętnych [13.06.2023] Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy i wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej. Projekt jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem.

📢 Zmiany w wieku emerytalnym w Polsce. Takie będą korzystne zmiany dla wielu pracowników [13.06.2023] Emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł. 📢 Tego nie można robić na ogrodach działkowych. Za to można dostać karę w 2023 roku [13.06.2023] Ogrody działkowe zyskały popularność szczególnie w czasie pandemii. Ich ceny wtedy podskoczyły, a ludzie zaczęli szukać miejsca na odpoczynek. Wiele osób dowiedziało się wtedy o rodzinnych ogrodach działkowych i zaczęli interesować się tymi miejscami. Sprawdzamy co musimy wiedzieć o ogrodach działkowych. Wiemy czego nie można robić na działkach.

📢 Dzięki temu trikowi krzaki ogórka będą się uginać od warzyw. Ten nawóz do ogórków jest skuteczny i tani [13.06.2023] Ogórek to jedno z najpopularniejszych warzyw, często gości na stołach w polskich domach. Jest smaczny, zdrowy, a w dodatku bardzo niskokaloryczny. Ogórek składa się z wody nawet w 96 procentach! Ogórek jest dość łatwy w uprawie, także domowej. Jak wyhodować piękne, duże ogórki w ogródku? Ten tani, ale skuteczny nawóz zdziała cuda na twojej uprawie. Ogórki będą rosły znacznie szybciej i będą mieć dużo więcej owoców. Wystarczy, że podlejesz swoje grządki tym nawozem raz w tygodniu, a przyśpieszy to wzrost ogórków nawet o 25%! 📢 Horoskop miłosny na lato 2023 roku. Te znaki zodiaku może czekać rozstanie [13.06.2023] Lato coraz bliżej a wraz z nim wyczekiwane wakacje, wolne i słoneczna pogoda. Ten czas warto dzielić z kimś bliskim, kto będzie się z nami cieszył i smucił. W nadchodzące lato wiele znaków zodiaku odnajdzie miłość i to czasem taką na całe życie. Inne niestety dojdą do wniosku, że czas w swoim życiu coś zmienić. W lato czeka nas też kilka rozstań. Zobaczcie, które znaki czeka rozstanie.

📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2024. Takie są prognozy stawek świadczeń [13.06.2023] Waloryzacja emerytur 2024 - sprawdź wyliczenia! W galerii zdjęć przedstawiamy szacunkowe wyliczenia waloryzacji emerytur na 2024 rok, oparte na obecnym wskaźniku waloryzacji 10,19%. Zanosi się na zmianę w świadczeniach emerytalnych w 2024 roku, bo rząd już pracuje nad ich waloryzacją. 📢 Taki jest najgorszy czas na picie kawy. O tej porze i w takim połączeniu lepiej nie pić kawy [13.06.2023] Kawa ma dobroczynny wpływ na zdrowie, gdyż ma liczne właściwości lecznicze. Stwierdzono, że picie kawy zmniejsza ryzyko raka prostaty, zmniejsza ryzyko niewydolności serca, a nawet zmniejsza ryzyko utraty słuchu. Picie kawy może nawet pomóc schudnąć. Ale zdaniem ekspertów lepiej zrezygnować ze spożywania kawy w kilku konkretnych momentach dnia, gdyż może mieć ona więcej negatywnych skutków niż pozytywnego działania.

📢 W tych sytuacjach można stracić mieszkanie. Zobacz kiedy możemy stracić prawo do lokalu [13.06.2023] W naszym kraju mamy mieszkania własnościowe, lokatorskie, socjalne czy komunalne. Prawo do takiego mieszkania mamy na zupełnie innych zasadach, ale do każdego z nich możemy to prawo stracić. Oczywiście główną przyczyną utraty mieszkania są długi. Sprawdzamy, w jakich sytuacjach możemy stracić mieszkanie. 📢 Tych aplikacji musisz się pozbyć z telefonu. One wykradają dane i pieniądze - aktualizacja czerwiec 2023 [13.06.2023] Aplikacje w smartfonach służą do ułatwiania nam korzystania z telefonu. Chcąc wejść na jakaś aplikacje nie musimy jej szukać bo mamy ją w zasięgu. To zdecydowanie ułatwia korzystanie z urządzeń mobilnych, ale i jest furtką dla oszustów, którzy regularnie próbują wykraść dane użytkowników. W Google Play regularnie pojawiają się nowe aplikacje, niestety nie wszystkie są tym za kogo się podają. Często są tylko zasłoną dla hakerów, aby dostać się do naszego smartfona. Przygotowaliśmy dla Was najnowsza listę aplikacji których koniecznie trzeba pozbyć się z telefonu.

📢 Tak kawa może pozwolić nam schudnąć. Takie są najlepsze dodatki do kawy na odchudzanie [13.06.2023] Wiele osób zastanawia się, jakie są najlepsze produkty, które należy jeść czy pić, aby schudnąć. Czy istnieje lista najlepszych produktów spożywczych, które można kupić w każdym sklepie a które są najbardziej skuteczne w walce z otyłością? Rodzaj kawy i sposób, w jaki się ją pije, może mieć większy wpływ na zdrowie, niż nam się wydaje. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które dodane do kawy prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że ta niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do kawy pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Te osoby nie powinny pić kawy. Ostrzegamy - ludziom z tej grupy kawa może mocno zaszkodzić [13.06.2023] Choć picie kawy niesie wiele pozytywnych skutków, nie wszyscy powinni ją pić. Niektórym może bowiem zaszkodzić.

📢 Paulina Chapko, aktorka z "Na Wspólnej" wyszła za mąż za piłkarza z Ekwadoru. Jest młodszy o 9 lat [13.06.2023] Paulina Chapko wyszła za mąż! Znana z serialu "Na Wspólnej" aktorka wzięła ślub z piłkarzem młodszym o 9 lat. Ceremonia odbyła się na Dominikanie. Zobacz zdjęcia! 📢 Anna Maria Sieklucka skończyła 31 lat! Tak mieszka i żyje na co dzień Laura z "365 dni" [13.06.2023] Anna Maria Sieklucka to polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Laury Biel w "365 dni". Jest to polski film erotyczny, który w 2020 roku był najpopularniejszą produkcją na platformie Netflix oraz najchętniej oglądanym polskim filmem w kinach. Anna Maria Sieklucka skończyła właśnie 31 lat. Zobaczcie, jak wygląda i żyje dziś ta popularna aktorka. Na Instagramie obserwuje ją aż 4,6 miliona fanów.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze mogą stracić ważność i wartość nominalną [13.06.2023] Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie, kiedy należy wymienić banknoty. 📢 Oto horoskop wakacyjny 2023. Te znaki zodiaku będą musiały oszczędzać [13.06.2023] Przygotowaliśmy dla Was finansowy horoskop na wakacje 2023. Wakacje to najlepszy czas na naładowanie akumulatorów nie tylko dla uczniów. Choć w tym czasie jest największy tłok to i tak chętnie wybieramy właśnie ten czas na wypoczynek. A jeśli urlop to niestety potrzebne będą i pieniądze. Sprawdzamy co mówią gwiazdy o Waszych pieniądzach w nadchodzącym czasie.

📢 Takie są korzyści dla organizmu, gdy jemy ogórki małosolne. Wielu Polaków kocha ten smak [13.06.2023] Teraz jest pora na ogórki małosolne. Są w wielu domach, bo też i wielu z nas uwielbia ten smak. Jak się okazuje, ogórki małosolne mają sporo korzyści zdrowotnych. Zobaczcie!

📢 Tak należy przechowywać truskawki. Skuteczny trik, by truskawki zachowały świeżość i nie gniły [13.06.2023] Sezon na truskawki w Polsce rozpoczyna się pod koniec maja i na początku czerwca. Truskawki to popularne owoce sezonowe, uwielbiane i chętnie kupowane. Niestety truskawki po przyniesieniu do domu szybko tracą swoją świeżość, psują się, gniją a nawet pojawia się na nich pleść. Jak przechowywać truskawki, aby zachowały świeżość na dłużej? Poznaj skuteczne triki! 📢 Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Prognozowane podwyżki dla emerytów [13.06.2023] Zanosi się na zmianę w świadczeniach emerytalnych w 2024 roku, bo rząd już pracuje nad ich waloryzacją. Inflacja spada, więc nie będzie to tak duża podwyżka, jak w tym roku, ale i tak seniorzy mogą liczyć na pokaźny bonus. Mówi się o programie 300 plus dla emerytów, który "wzmocni" tradycyjną waloryzację emerytur.

📢 Jak często się myć? Te części ciała myjemy zbyt rzadko. Sprawdź, co najczęściej zapominamy umyć [13.06.2023] Codziennie powinno się myć dokładnie tylko trzy części ciała - stopy, pachy i okolice pachwin. Resztę ciała wystarczy każdego dnia spłukać wodą. Okazuje się jednak, że są takie obszary ciała, które myjemy za rzadko a niektórych w ogóle zapominamy umyć! Takie części ciała myjemy zdecydowanie za słabo - uważają eksperci. Zwłaszcza jedno miejsce jest szczególnie często pomijane. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tak wygląda dziś Izabella Scorupco. Właśnie skończyła 53 lata. Zobaczcie zdjęcia! [13.06.2023] Izabella Scorupco to polska aktorka, która odniosła sukces nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Pamiętamy ją przede wszystkim z roli dziewczyny Bonda w "GlodenEye", Heleny w "Ogniem i Mieczem" oraz Ale we "Władcach ognia". Właśnie skończyła 53 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski. Kacper Boski z serialu Rodzinka.pl. skończył właśnie 19 lat. Zobaczcie zdjęcia [13.06.2023] Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl. 📢 Takie imiona noszą najgorsi mężowie. Oni nie potrafią dochować wierności [13.06.2023] Mąż to najlepszy przyjaciel, opiekun i kochanek w jednym. Potrafi być romantyczny i dający poczucie bezpieczeństwa żonie i rodzinie. Niektórzy panowie są wręcz stworzeni do tej roli, inni wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy mężczyzna będzie mężem idealnym czy wręcz przeciwnie. na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy dla Was listę imion najgorszych mężów.

📢 Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Takie będą podwyżki dla emerytów [13.06.2023] Seniorzy zainteresowani są prognozami dotyczącymi waloryzacji emerytur na 2024 rok. Średnioroczna inflacja, która jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wskaźnik waloryzacji, powinna być niższa. Wstępne wyliczenia sugerują, że najniższa emerytura wzrośnie o 162 zł. Przygotowaliśmy dla Państwa tabelę z prognozowanymi kwotami wzrostów, którą można znaleźć w naszej galerii zdjęć 📢 Zastosuj ten trik, a zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki [13.06.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Dzięki temu trikowi krzak pomidora w ogródku obrodzi. Ten nawóz do pomidorów zdziała cuda [13.06.2023] Pomidor to jedno z najpopularniejszych warzyw. Jest smaczny i ma właściwości zdrowotne. Często gości na naszych stołach, jest też dość łatwy w uprawie. Jak wyhodować piękne i zdrowe pomidory w ogródku? Co zrobić, gdy pomidory nie rosną, a liście opadają i żółkną? Ten prosty nawóz odmieni twoją uprawę. Rośliny będą rosły i będą mieć dużo więcej pomidorów. Podlewanie tym nawozem raz w tygodniu przyśpieszy ich wzrost nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzak pomidora będzie się uginać od owoców! To najtańszy, a zarazem jeden z najskuteczniejszych sposobów na obfite plony. 📢 Najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato [13.06.2023] Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

📢 Takie imiona noszą najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów [13.06.2023] Żona to zarówno partnerka, przyjaciółka jak i kochanka. Niektóre kobiety są wręcz stworzone do roli żony inne wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy któraś z pań będzie idealną żoną czy wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion najgorszych zon wraz z ich znaczeniem. 📢 Taki błąd popełnia wielu emerytów. Przez to świadczenie jest niższe - tak emeryci tracą nawet kilkaset złotych [13.06.2023] Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że wielu emerytów popełnia błąd, przez który świadczenie jest niższe. To nawet kilkaset złotych miesięcznie! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Zmiany w przejściu na wcześniejszą emeryturę - "rząd się ugiął" [13.06.2023] Negocjacje rządu z "Solidarnością" są na finiszu. Wiele wskazuje na to, że emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł. 📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [13.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat [13.06.2023] Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat. 📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna [13.06.2023] Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia [13.06.2023] "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". 📢 Tak wygląda dziś Wioletka z serialu Ranczo. Ma 42 lata. Zobaczcie, jak zmieniła się Magdalena Waligórska [13.06.2023] Magdalena Waligórska-Lisiecka to aktorka, której największą rozpoznawalność przyniosła rola barmanki w kultowym serialu "Ranczo" w TVP 1. W komedii obyczajowej grała barmankę. Widzowie ją pokochali. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska-Lisiecka. Zmieniła się. I to bardzo.

📢 Tłumy przy Muszli Koncertowej w Ciechocinku. Tak bawili się na Ciechocińskim Dniu Seniora 2023 [zdjęcia] Po raz kolejny Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku zorganizowała imprezę dla kuracjuszy i najstarszych mieszkańców uzdrowiska. W Parku Zdrojowym były tłoczno to za sprawą koncertów i licznych wystawców. 📢 Tak mieszka dziś Seweryn Nowak z programu Rolnik szuka żony. Żonę znalazł poza programem. Zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najdroższy dom w Toruniu na sprzedaż. Cudowny widok za 17,5 tys. zł za metr kw. Zobacz na zdjęciach Dom marzeń w Toruniu znajdzie niebawem nowego nabywcę. Kto zostanie właścicielem willi nad brzegiem Wisły nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 12,5 miliona.

📢 Dodatek Stażowy 2023 - takie są zasady. Wyjaśniamy, komu przysługuje wyższe wynagrodzenie Dodatek stażowy to forma dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom po przepracowaniu określonego czasu. Dodatek ten jest obowiązkowy w tak zwanej "budżetówce", natomiast w pozostałych branżach jest to świadczenie nieobowiązkowe. Komu zatem przysługuje dodatek stażowy? Jak się go nalicza i ile wynosi? Sprawdzamy. 📢 Takie są skutki jedzenia młodej kapusty. To dzieje się z organizmem, gdy jemy to warzywo w trakcie sezonu Kapusta to jedno z popularniejszych polskich warzyw. Gości na naszych stołach kilka razy w tygodniu. Kapusta ma także czterokrotnie więcej silnego przeciwutleniacza - witaminy C, niż uznawana za bombę witaminową kapusta kiszona. Zobaczcie dlaczego warto jeść to warzywo, ma zdecydowanie więcej pozytywnych właściwości.

📢 Tak wygląda w środku domu Dawida Kubackiego. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Dom Dawida Kubackiego stoi w Szaflarach, kilkanaście kilometrów od Zakopanego. Piętrowy dom jest dość duży, wybudowany w tradycyjnym dla tego regionu stylu. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda skoków narciarskich.

📢 Mamy tabelę wyliczeń dodatkowej kasy z Trzynastej Emerytury. Takie będą dodatkowe przelewy na konta To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Wszystkie świadczenia dla emerytów są obecnie opodatkowane, niezależnie od tego, w jaki sposób są finansowane. Polski Ład to przede wszystkim reforma podatkowa i z tego właśnie powodu część osób otrzyma jeszcze dodatkowe pieniądze w ramach "trzynastki". 📢 Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Te kobiety utrudnią ci życie i uczynią je nieznośnym! "Życie z nią to droga przez mękę", "Zrobi ci z życia piekło" Tak niektórzy mówią o swoich teściowych. Niektórzy wierzą, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne. Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Sprawdź, czy twoja teściowa (może przyszła?) też jest na liście! 📢 Mężczyźni spod takich znaków są najlepszymi mężami. To oni zdaniem astrologów są najbardziej zaradni Zaradność to cecha charakteru ceniona zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Zdaniem astrologów mężczyźni spod niektórych znaków zodiaku zostali obdarzeni przez gwiazdy specjalnymi predyspozycjami, dzięki którym świetnie radzą sobie w życiu. Mężczyźni spod takich znaków zodiaku są najlepszymi mężami!

📢 Taki banknot 10 złotych jest wart fortunę! Sprawdź - może masz go w swoim portfelu Nie zawsze nominał banknotu wskazuje na jego wartość. Może się zdarzyć, że banknot, który na pierwszy rzut oka wygląda przeciętnie, jest wart fortunę. Tajemnica tkwi w kilku szczegółach. Oto banknoty 10 złotych, za które kolekcjonerzy zapłacą majątek. Sprawdź koniecznie w swoim portfelu, czy go masz.

📢 Te długi się nie przedawniają. Od tych zobowiązań nie uciekniesz - zobacz listę Przedawnienie długów to czasem jedyna nadzieja dla dłużników. Warto jednak pamiętać że do przedawnienia dochodzi bardzo rzadko bo muszą zostać spełnione określone warunki, aby móc mówić o przedawnieniu. Są tez takie długi, których nie da się uniknąć bo się one zgodnie z prawem nie przedawniają. Od tych długów nie da się uciec. Zobaczcie, jakie długi się nie przedawniają.

📢 Taki jest najgorszy czas na jedzenie bananów. Kiedy w ciągu dnia lepiej nie jeść tych owoców? Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo - owoce te obniżają ciśnienie i utrzymują poziom energii. Chociaż banany mają wiele zalet, są chwile w ciągu dnia, kiedy nie powinno się ich jeść - nie tylko nie przyniosą oczekiwanych korzyści, ale mogą być wręcz szkodliwe. Kiedy lepiej nie jeść bananów? Jaki jest najgorszy czas na jedzenie bananów w ciągu dnia? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy. 📢 Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia. To ona była Mariolką ze Świata Według Kiepskich Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Oto sekrety wielkiej księgi imion Agnieszka, Natalia, Urszula, Magda. Kobiety o tych imionach wyróżniają się inteligencją. Są bystre, zaradne i potrafią znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Sprawdź w naszej galerii, które jeszcze panie zalecane są do grona najmądrzejszych.

📢 Kobiety o tych imionach nie będą dobrymi żonami. One to najgorsze żony - lepiej się ich wystrzegaj Wszystko wiedzą najlepiej, rozstawiają po katach, są wymagające i roszczeniowe. Życie z nimi to często droga przez mękę. O kogo chodzi? Niektórzy wierzą, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne. Według znaczeń imion, kobiety o takich imionach nie będą dobrymi żonami! 📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 wyłonione. Zobacz zdjęcia W niedzielę 11 czerwca wyłonione zostały najpiękniejsze mieszkanki województwa Kujawsko-Pomorskiego. W City Hotel w Bydgoszczy odbyła się gala finałowa wyborów Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W finale konkursu zaprezentowało się 28 finalistek ubiegających się o tytuł Miss Woj. Kujawsko-Pomorskiego i 15 kandydatek do korony Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Podajemy wyniki gali, którą poprowadził konferansjer i DJ Wacław Tomalak, a wystąpili: Paweł Tur i Adi Kowalski. Zdjęcia. 📢 Marsz dla życia i rodziny w Grudziądzu. Mieszkańcy przeszli z bazyliki do ogrodów Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na festyn. Zdjęcia Mieszkańcy przeszli ulicami Grudziądza z bazyliki pw. św. Mikołaja do ogrodów Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, gdzie odbył się festyn rodzinny.

📢 Dawid Kwiatkowski dał koncert podczas Dni Inowrocławia 2023. Zobacz zdjęcia Jedną z gwiazd Dni Inowrocławia 2023 był Dawid Kwiatkowski. W sobotę wieczorem, 10 czerwca, wystąpił na Lotnisku Aeroklubu Kujawskiego. 📢 Piknik charytatywny w Pieczyskach. Zbierano pieniądze dla dzieci chorych na raka [zdjęcia] Wesoło i kolorowo było w weekend przy plaży w Pieczyskach. Wszystko za sprawą Stowarzyszenia „Łatwo Pomagać”, które już po raz piąty zorganizowało w kurorcie piknik charytatywny. 📢 Nowa gra Lotto - Ekspres Losy. Już pięć głównych wygranych w Kujawsko-Pomorskiem Przez pierwsze dni czerwca padło pięć głównych wygranych w Ekspres Losach. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 37 wygranych na sumę blisko 7 milionów złotych. Ile tym razem wygrali szczęśliwcy? Gdzie? Szczegóły w artykule poniżej.

📢 Terenowa Masakra w Bydgoszczy tylko dla wytrwałych. Tak było w sobotę w Myślęcinku [zdjęcia] To była rywalizacja tylko dla wytrwałych. Poza dystansem biegowym, uczestnicy mieli do pokonania przeszkody wymagające wytrzymałości, siły, sprytu i umiejętności współpracy. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia Terenowej Masakry w bydgoskim Myślęcinku. 📢 Kulinarna bitwa Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu grudziądzkiego. Kto wygrał? [zdjęcia, wyniki] 19 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu grudziądzkiego zmierzyło się w kulinarnej "Bitwie regionów". Zobaczcie co przygotowały panie na konkurs i kto go wygrał. 📢 Samochody, komputery i inny sprzęt od wojska. To wyprzedaje AMW w Kujawsko-Pomorskiem Tu znajdziesz najnowsze oferty z wyprzedaży prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, czyli w oddziale na województwo kujawsko-pomorskie. Od wojska można kupić samochody osobowe, terenowe, ciężarowe, przyczepy, sprzęt komputerowy i wiele innych rzeczy. W galerii zamieszczamy zdjęcia wojskowego sprzętu, który został wystawiony w przetargach w czerwcu.

📢 Manicure ombre. Zobacz 10 modnych stylizacji i pomysłów na paznokcie na lato 2023 Zadbane dłonie z pomalowanymi paznokciami to uzupełnienie outfitu. Manicure ombre to popularna w tym sezonie i efektowna metoda stylizacji paznokci. Takie pomysły i wzory będą równie dobrze wyglądały wykonane zwykłym lakierem, jak i hybrydowym. Zobacz 10 najmodniejszych trendów na manicure ombre na tegoroczne lato. Którą stylizację wybierasz dla siebie? 📢 Modne kolory paznokci na lato 2023. Takie lakiery do paznokci są trendy w tym sezonie Takie są najnowsze trendy na paznokcie na tegoroczne lato. W tym sezonie postaw na żywe, intensywne barwy. Na paznokciach modne będą błękity i odcienie niebieskiego, odcienie żółtego, pomarańczowy, czerwony. Możesz też pobawić się zdobieniem paznokci - na topie obecnie jest stylizacja paznokci w stylu ombre. Zobacz propozycje na modne paznokcie!

📢 Oto ubrania, które odmładzają. Takie stroje odejmują lat - warto je nosić, by wyglądać młodziej Kolory i kroje ubrań wpływają na wizerunek. Są ubrania, które odmładzają a są i takie, w których wygląda się starzej. Stylistki wskazują konkretne ubrania, które mogą odjąć lat. Zobacz teraz, jakie stroje warto mieć w szafie, by wyglądać młodo i atrakcyjnie. Przestawiamy odmładzające fasony ubrań. 📢 Oto tabela wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Prognozowane podwyżki dla emerytów Chociaż prognozy na rok 2024 sugerują mniejszą waloryzację, to pamiętajmy, że są to tylko przewidywania, które mogą ulec zmianie w zależności od wielu czynników, takich jak inflacja, stopa bezrobocia czy produktywność gospodarki. W galerii zdjęć przedstawiamy szacunkowe wyliczenia waloryzacji emerytur na 2024 rok, oparte na obecnym wskaźniku waloryzacji 10,19%. Planuje się natomiast jeszcze wprowadzenie programu "300 plus dla emerytów". Według informacji, które są publikowane przez portale internetowe, przewidywana jest waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa. W takim przypadku minimalna emerytura zostałaby podniesiona kwotowo. Obecnie wynosi ona 1 588 zł 44 gr, a po podwyżce o 300 zł wzrosłaby do 1 888 zł 44 gr brutto. Osoby otrzymujące świadczenia poniżej 2 800 zł brutto miałyby zagwarantowane podwyżki kwotowe. Wyższe emerytury z kolei byłyby podnoszone procentowo, ponieważ byłoby to bardziej korzystne. Ten program to na razie jednak tylko plany, a więc nie umieszczaliśmy go w naszych wyliczeniach.

📢 Rajd Koguta zawitał do Sępólna Krajeńskiego. Zobacz zdjęcia z największego przejazdu starych pojazdów! Ponad 2,5 tysiąca zabytkowych pojazdów zaparkowało przy Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim. Siódma edycja zorganizowanego z dużym rozmachem charytatywnego Rajdu Koguta, przyciągnęła pasjonatów klasyki motoryzacji. Tylu samochodów jeszcze tu nie było!

📢 Tyle wynoszą alimenty wypłacane na dziecko w 2023 roku. Mamy przykłady wypłat na konto Alimenty są najczęściej wypłacane przez jednego z rodziców na dziecko. W ten sposób drugi rodzić dokłada się finansowo do wychowania swojego dziecka. O wysokości alimentów przyznawanych na dziecko decyduje wiele czynników. Udało nam się uzyskać informacje o kwotach, jakie w 2023 roku otrzymują rodzice na dziecko. 📢 Oto limity wypłat z bankomatów. Tyle maksymalnie wypłacisz pieniędzy w czerwcu 2023 Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Mimo że coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu, to jednak zdarza się jednak, że transakcję możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów.

📢 Oto najpiękniejsze perfumy dla kobiet. Zobacz zestawienie najmodniejszych damskich zapachów na lato Zapach to jeden z najstarszych produktów kosmetycznych w historii. Odpowiednie perfumy pomagają stworzyć tożsamość, określić siebie. Zapach to coś bardzo osobistego, działa na zmysły i sprawia, wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani i odbierani przez otoczenie, to także informacja o charakterze. Perfumy mogą dodać pewności siebie i sprawić, że czujemy się bardziej atrakcyjne. Przygotowaliśmy ranking najpiękniejszych perfum damskich na lato 2023. Takie perfumy są teraz najmodniejsze. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku.

📢 Jubileusz stulecia I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie. Zobaczcie zdjęcia i wideo 9 czerwca 2023 roku Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Żninie świętowało 100-lecie istnienia. Placówka ma przebogate dzieje, a spisane zostały w najnowszej publikacji "Dawniej i dziś", tom trzeci. 📢 58-letni mężczyzna zatrzymany przez "Łowców pedofili" w Grudziądzu. Usłyszał zarzut i wolny Zatrzymany w Grudziądzu 58-latek, który namawiał 11, 12 i 13-letnie dziewczynki do wykonania czynności o charakterze seksualnym, usłyszał zarzuty. Ale aresztowany nie został. Według prokuratury nie było takiej konieczności. 📢 Pacjentka bydgoskiego szpitala z nieodwracalnie uszkodzonym płodem. Szpital miał przeprowadzić cesarskie cięcie 32-letnia pacjentka bydgoskiego szpitala Biziela obawia się konsekwencji oczekiwania na obumarcie nieodwracalnie uszkodzonego płodu. 8 czerwca podano nieoficjalną informację o wykonaniu u niej cesarskiego cięcia. Szpital komentuje, że decyzje podejmuje na bieżąco i nie mogą być one wymuszane medialną presją.

📢 Ojciec Jakuba, którego wyłowiono martwego z Brdy w Bydgoszczy, prowadzi prywatne śledztwo Ryszard Chrobotka twierdzi, że znalazł i ustalił dane kilkunastu osób, które mogły mieć udział w pobiciu jego syna. Ostatecznie do sądu trafił akt oskarżenia wobec trzech mężczyzn. Inne osoby nieletnie osądzi sąd rodzinny. "Grożono mi i pobito mnie", mówi ojciec zmarłego 26-latka. 📢 Ta ceramika i antyki kosztują krocie. Niewiarygodne, na ile są wyceniane. Masz takie w domu? Możesz zbić majątek Naczynia z cyny i mosiądzu, średniowieczne monety, porcelanowe zastawy, srebrne naczynia z XIX wieku, średniowieczne ceramiczne wazony - antyczne przedmioty są dla kolekcjonerów warte majątek. Ich ceny na portalach aukcyjnych sięgają nawet pół miliona złotych! Oto najdroższe antyki na sprzedaż

📢 Procesja Bożego Ciała w Grudziądzu na osiedlach Rządz i Dębowe Wzgórze. Zobacz zdjęcia z 8 czerwca 2023 W Grudziądzu pierwszy raz procesja Bożego Ciała przeszła dziś (8 czerwca 2023) ulicami osiedla Dębowe Wzgórze. W procesji uczestniczyło i przy czterech ołtarzach modliło się kilkuset wiernych z parafii na Rządzu.

📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie. 📢 Te osoby mogą pojechać za darmo do sanatorium. Oto lista uprawnionych do bezpłatnego wyjazdu Wyjazd do sanatorium to szansa na podreperowanie zdrowia. Z sanatorium można skorzystać w ramach pobytów tzw. „komercyjnych” (pełna odpłatność ze strony kuracjusza) oraz kierowanych przez instytucje ubezpieczeniowe (NFZ, ZUS, KRUS). My sprawdzamy, kto może pojechać do sanatorium bezpłatnie, a właściwie za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Stanisława Celińska. Oto prywatne zdjęcia słynnej aktorki Stanisława Celińska to wybitna polska aktorka, która swoją przygodę ze sceną rozpoczęła już niemal 70 lat temu. W ostatnich latach, ze względu na problemy zdrowotne, postanowiła odpocząć od blasku fleszy i przeniosła się pod Warszawę, na wieś. Posiada tam działkę i niewielki dom. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Kobiety o tym imieniu są najlepszymi żonami. Zobaczcie, co mówią o was gwiazdy! [lista] Na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy zestawienie najlepszych żon. Zobaczcie panie, o jakim imieniu się na nim znalazły. 📢 Gęś na Jaśku zamknięta po Kuchennych rewolucjach [OPINIE, MENU, CENY] Gęś na Jaśku to restauracja, która przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Z informacji, które można znaleźć w internecie wynika, że Gęś na Jaśku została zamknięta. Dlaczego? Jakie były opinie gości? Co znalazło się w menu i jakie były ceny w lokalu po rewolucjach? Sprawdźcie.

