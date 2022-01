Prasówka 13.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka i żyje na co dzień Anita Włodarczyk. Uwielbia śląską kuchnię i podróże [zdjęcia - 13.01.2022]”?

Prasówka 13.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Anita Włodarczyk. Uwielbia śląską kuchnię i podróże [zdjęcia - 13.01.2022] Anitę Włodarczyk śmiało można nazwać królową polskiej lekkiej atletyki. Sportsmenka ma na koncie trzy złote medale olimpijskie, kilka rekordów świata i półki uginające się od trofeów wywalczonych na stadionach w Polsce i na świecie.

📢 Te urządzenia domowe pobierają najwięcej energii. Zobacz, na co uważać w 2022 roku [13.01.2022] Rok 2022 przyniesie nam między innymi podwyżkę cen za energię elektryczną. To już ostatni dzwonek, aby nauczyć się oszczędzać prąd, co przysłuży środowisku i naszym portfelom. Niestety wysokie rachunki za prąd to często wina naszych złych nawyków i zaniedbań. A wystarczy czasami tylko pamiętać o wyłączaniu niektórych urządzeń z prądu, gdy z nich nie korzystamy! Zobaczcie jak oszczędzać prąd w 2022 roku.

📢 Te składniki w zupach prowadzą do utraty wagi. Takie połączenia pomogą najszybciej schudnąć [lista - 13.01.2022] Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które połączone i spożywane w postaci zup prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że to niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te kombinacje pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

Prasówka 13.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zawisza Bydgoszcz rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej [zdjęcia] Zawisza Bydgoszcz rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej. Na razie niebiesko-czarni przechodzą serię badań. Od czwartku treningi na boiskach, a w sobotę pierwszy sparing.

📢 Takie rzeczy można odliczyć od podatku w 2022 roku. Oto zasady ulgi podatkowej [13.01.2022] Początek roku kojarzy nam się z rozliczeniami podatkowymi. Choć w tym roku nastąpiło wiele zmian dotyczących podatków, to pamiętajmy, że rozliczamy się za rok 2021. Co możemy sobie odliczyć od podatku? Na jakie ulgi podatkowe możemy liczyć? Warto z nich skorzystać, aby nie stracić. 📢 Tak zmieniły się emerytury od stycznia. Oto tabela wyliczeń emerytur bez podatku [13.01.2022] Tak zmieniły się emerytury od stycznia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.