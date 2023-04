Prasówka 14.04.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie imiona noszą najbardziej wredne osoby. Na nich musisz uważać [14.04.2023]”?

Prasówka 14.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie imiona noszą najbardziej wredne osoby. Na nich musisz uważać [14.04.2023] Do imion przypisywane jest szereg cech charakteru zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych. Bo każdy z nas posiada zarówno te dobre jak i te złe cechy. Czy to jacy jesteśmy może zależeć od naszych imion? Zobaczcie jakim imionom przypisuje się bycie wrednym.

📢 Tak mieszkają książę William i księżna Kate. Zobacz zdjęcia wnętrz - ich posiadłość jest warta fortunę Książę William i księżna Kate cieszą się ogromną sympatią Brytyjczyków. Wielu z nich to właśnie ich najchętniej widzieliby na królewskim tronie. Po śmierci królowej Elżbiety II na tron wstąpił jej syn - król Karol III, a książę William i księżna Kate stali się księciem i księżną Walii. To tytuł, który przysługuje następcy tronu i jego żonie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają książę William i księżna Kate. Ich apartament w Adelaide Cottage jest wart fortunę!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi kandydatami na partnera. Musza się sporo postarać, aby nie zdenerwować kobiety [lista] Kłamią, manipulują, mają problem z dochowaniem wierności. Mężczyźni o tych imionach uznawani są za najgorszych partnerów. Wiążąc się z nimi narażasz się na lata nerwów i niepewności. Oni w gwiazdach mają zapisaną niewierność i krętactwo. Oto ranking Wróżki Romy. Znana astrolożka odpowiedziała na wiadomości wiernych czytelników!

Prasówka 14.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Alarm od lekarzy - gastrolodzy nie kupią tych produktów. Takie jedzenie sieje spustoszeje w organizmie Jelita w organizmie człowieka odpowiadają za między innymi wchłanianie składników odżywczych i przetwarzanie resztek żywności, które są później wydalane. To bardzo ważny narząd, o który nieustannie należy dbać. Niektóre produkty, jedzone regularnie, mogą doprowadzić do kompletnego spustoszenia w jelitach. Co znajduje się na liście? Jakich produktów nie polecają gastrolodzy? Sprawdź!

📢 Tyle za koncert dostają znani polscy raperzy i hiphopowcy 2023. Znamy stawki Smolastego, Quebonafide, Taco czy Maty W Polsce rap i hip-hop to jedne z częściej słuchanych rodzajów muzyki. Na koncerty najbardziej znanych wykonawców zjeżdżają się tłumy fanów. Za jeden koncert wykonawcy liczą sobie od 5 do nawet 25 tysięcy złotych. Ile za występ kasują Mata, Taco Hemingway, Quebonafide, Smolasty, Peja czy Malik Montana? Znamy stawki! 📢 Tyle kosztuje używanie czajnika elektrycznego. ile prądu zużywa czajnik elektryczny i jak zminimalizować zużycie prądu? Każde elektryczne urządzenie zużywa prąd zgodny z jego mocą, co ma bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanych rachunków za energię elektryczną, rozliczanych cyklicznie przez operatora. Warto wiedzieć, ile prądu pobiera czajnik elektryczny, będący jednym z najbardziej energochłonnych urządzeń w każdym domu.

📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Tak zmienia się życie znanej pary [zdjęcia] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają własne gniazdko. Gwiazda "M jak Miłość" pochwaliła się w sieci relacjami z projektowania domu. Zobaczcie w naszej galerii, jak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. 📢 Tak wygląda córka Johna Travolty. Ella Bleu skończyła właśnie 23 lata - jest piękna Ella Bleu Travolta jest córką Johna Travolty i Kelly Preston. Ma już za sobą pierwszy aktorskie próby. Córka Johna Travolty zagrała między innymi w takich filmach, jak "Stare wygi" i "The Poison Rose". Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Dzięki temu wiemy, że swoje 23. urodziny spędziła z tatą. Jest przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak wygląda dziś Ella Bleu Travolta. 📢 To wydarzy się w kolejnych kwietniowych odcinkach "M jak Miłość". Iza zdradza męża, Piotrek ukrywa chorobę przed Kingą Serial „M jak Miłość” to znana i bardzo lubiana przez Polaków saga o rodzie Mostowiaków. Serial emitowany jest w TVP2 od 2000 roku. Ma wielu fanów i to grono wciąż się poszerza. Obecnie możemy go oglądać w poniedziałki i wtorki o 20.55. Zobaczcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach "M jak Miłość" w kwietniu. Mamy dla was streszczenia aż pięciu najnowszych odcinków!

📢 Emerytury dla seniorów wraz z "trzynastką" - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie są stawki Emerytury dla seniorów wraz z "trzynastką". Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymują nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są i będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 Takie są skutki jedzenia truskawek. Oto kto nie powinien jeść tych owoców Truskawki są bardzo dobrym źródłem witaminy C, znajduje się w nich znaczna jej ilość, większa niż na przykład w cytrynie. Truskawki to owoce, które cieszą się ogromną popularnością nie tylko w sezonie letnim. Mają one wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, jest jednak kilka grup, które powinny unikać truskawek. Zobaczcie dlaczego.

📢 Te znaki zodiaku mogą liczyć w kwietniu na pełny portfel. Im się poszczęści w finansach Do osób spod pewnych znaków uśmiechnie się w tym miesiącu los - mają szansę dostać spadek, może wygrają na loterii, kupią szczęśliwą zdrapkę? Sprawdź, czy ty też jesteś na tej liście i czy szczęście ci sprzyja!

📢 Takie prawa masz jako pracownik. Oto co warto wiedzieć w pracy - stan danych na kwiecień 2023 Kodeks pracy wyraźnie określa zakres obowiązków pracownika w miejscu pracy, ale przyznaje mu także szereg praw. Warto pamiętać, że nie tylko pracownik ma obowiązki, ale także pracodawca. Wśród podstawowych praw pracownika jest prawo do wynagrodzenia czy urlopu wypoczynkowego w odpowiednim wymiarze. Zobaczcie co należy się pracownikowi w miejscu pracy. 📢 Gdy wykonasz te czynności - nie musisz płacić abonamentu RTV. Wyjaśniamy zasady opłat w 2023 roku Kontroli mogą się spodziewać przede wszystkim osoby, które nie wyrejestrowały odbiorników radiowych i telewizyjnych, a przestały za nie płacić. Jeśli nie chcemy mieć problemów z płaceniem zaległego abonamentu RTV z odsetkami, pamiętajmy o tym, by rezygnując z posiadania telewizora lub radia, wyrejestrować odbiornik na poczcie.

📢 Abonament RTV 2023 - takie są dyskutowane pomysły zmian. Poczta Polska w 2023 kontruje według starego prawa! Prof. Marcin Wiącek na antenie radia RMF FM mówił kilka tygodni temu o abonamencie RTW. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w tej sprawie i domaga się zmian w prawie. Tymczasem trwają intensywne kontrole. Co ważne, na początku 2023 roku nie doszło do większych zmian! 📢 Takich drzew i krzewów nie sadź koło domu. One przyciągają pecha, biedę i złą energię Od pokoleń ludzie wierzyli, że drzewa i krzewy mają swoją symbolikę. Jedne przynoszą szczęście, dobrobyt i harmonię, inne zaś przyciągają chaos, biedę i negatywną energię. O symbolice wielu drzew dziś się nie pamięta, tymczasem ezoterycy ostrzegają, aby pod żadnym pozerem nie sadzić ich koło własnego domu. Oto lista drzew i krzewów, które mogą przyciągnąć pecha.

📢 Takie są skutki jedzenia kiwi. Zobacz - co zyskasz wprowadzając jeden z najzdrowszych owoców świata do diety Takie są skutki jedzenia kiwi - sprawdź, co możesz zyskać wprowadzając ten owoc do swojej diety! Kiwi to egzotyczne owoce pochodzące z Nowej Zelandii, choć obecnie są uprawiane na wielu obszarach świata. Są małe, owalne, o brązowej, owłosionej skórce i soczystym, zielonym wnętrzu z charakterystycznymi czarnymi nasionkami. Kiwi jest bogate w witaminę C, witaminę E, błonnik i przeciwutleniacze, co czyni go zdrowym dodatkiem do diety. Wejdź do galerii zdjęć i poznaj 15 korzyści z jedzenia kiwi. Zapraszamy! 📢 Tak mieszkała księżna Diana - uwielbiała róż i modne dodatki. Zobaczcie niezwykłe wnętrza Pałacu Kensington [zdjęcia] Uwielbiana za styl, wdzięk i niezwykłą empatię. "Królowa ludzkich serc", bo tak nazywano księżną Dianę, zmieniła obliczę monarchii brytyjskiej. Niedługo minie 26 lat od jej tragicznej śmierci. Zobaczcie w naszej galerii archiwalne zdjęcia księżnej Diany. Tak mieszkała Diana Spencer - księżna Walii, pierwsza żona króla Karola III i matka księcia Williama i Harrego.

📢 Tyle zapłacimy za prąd kupując sprzęt wyższej klasy energetycznej. Tabela wyliczeń - to się może opłacić W naszych domach jesteśmy otoczeni sprzętami elektrycznymi. Kupując nowe urządzenie mamy duży wybór, możemy kierować się ceną sprzętu, klasą energetyczną czy specyfikacją. Jak się okazuje wybierając sprzęt najwyższej klasy energetycznej możemy zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Zobaczcie ile. 📢 Alerty w polskich sklepach - oto wycofane produkty po decyzjach GIS. Tego nie wolno kupować! Alerty w polskich sklepach - oto wycofane produkty po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Teresa Werner. Piosenkarka pokazała nowy teledysk nagrany w Portugalii. "Cała w słońcu" Teresa Werner to polska piosenkarka pochodząca z Nakła Śląskiego. Pojawiła się na scenach największych teatrów świata, w tym m.in. Carnegie Hall oraz Broadway. Teraz odwiedzi również m.in. Kujawsko-Pomorskie i sąsiednią Wielkopolskę. 📢 Tyle wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku. Mamy obliczenia z prognozowanym wskaźnikiem waloryzacji Takie będą emerytury w 2024 roku - podajemy prognozowane wyliczenia. Emeryci i renciści otrzymują już wypłaty po rekordowej waloryzacji emerytur w tym roku. Prognozy rządu sugerują, że 2024 rok może być ostatnim z dwucyfrową waloryzacją emerytur i rent. Ministerstwo Rolnictwa ujawniło plany, które wskazują na zmniejszenie podwyżek w przyszłości. Do sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. W tym dokumencie resort rolnictwa ujawnił prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur między innymi w 2024 roku. Wejdź w galerię i sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku.

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Oto projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Te długi przedawnią się w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać - to warto wiedzieć Przedawnienie długów to termin znany wielu dłużnikom. To prawna możliwość nie płacenia swoich finansowych zobowiązań jeśli zajdą określone bardzo dokładnie przesłanki. Co ważne przedawnionego długu nie trzeba spłacać. Nie oznacza to jednak, że nasze konto będzie czyste. Zobaczcie, jakie długi przedawniają się w 2023 roku.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej. 📢 4000 zł dla każdego w 2023 roku. Rekompensata za inflacje już wiosną na kontach wielu Polaków Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Rządy w całej Europie próbują reagować na wysoką inflację i rosnące ceny w sklepach. Oferowane są dodatki, które mają złagodzić następstwa kryzysu.

📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu - stan danych na kwiecień 2023 Choć coraz częściej korzystamy z możliwości płatności kartą to czasem warto nadal posiadać gotówkę. Nie wszędzie da się zapłacić kartą. A czy są jakieś limity dotyczące posiadania gotówki? Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w domu? Postanowiliśmy to sprawdzić.

📢 Artur Witkowski z programu Nasz Nowy Dom prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień kierownik budowy Artur Witkowski dał się poznać szerszej publiczności jako sympatyczny kierownik budowy z hitu telewizji Polsat "Nasz nowy dom". To właśnie on zarządzał ekipą budowlaną, która odmieniała wnętrza domów rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Choć Artur Witkowski odszedł już z programu, wciąż może pochwalić się szerokim gronem fanów. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Te miasta w Kujawsko-Pomorskiem lubią młodzi ludzie. Będziecie zaskoczeni. Zobaczcie tę listę Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Kujawsko-Pomorskiem mieszkają najmłodsi ludzie. Co ciekawe, wbrew obiegowym opiniom, nie są to największe miasta w regionie. Gdy zobaczycie listę "najmłodszych miast" w województwie, będziecie zaskoczeni. Zdradzimy, że młodym szczególnie dobrze żyje się w powiecie brodnickim. A gdzie dokładnie? Sprawdźcie!

📢 To mówi o tobie pozycja, w której śpisz. Sen może wskazywać mocne i słabe strony charakteru Naukowcy uważają, że pozycja, w której zazwyczaj zasypiamy może wiele powiedzieć na temat naszego charakteru i osobowości. Niektóre pozycje do snu świadczą o tym, że jesteśmy przyjacielscy, otwarci i pozytywnie nastawieni. Inne wskazują na nerwowość i zamknięcie w sobie. Na podstawie pozycji można rozpoznać, czy ktoś jest szczęśliwy i spełniony, czy może podejrzliwy i cyniczny. Sprawdź, co mówi o tobie pozycja, w której śpisz.

📢 Tak dziś wygląda Nicole Kidman. Wkrótce skończy 56 lat. "Widać, że dba o siebie". Zobaczcie jej zdjęcia! Nicole Kidman jest Australijką, a urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest wybitną aktorką, ale również piosenkarką. Grała w takich filmowych hitach, jak "Batman Forever", "Szybki jak błyskawica" z Tomem Cruise’em oraz "Billy Bathgate" - z Bruce’em Willisem i Dustinem Hoffmanem. Aktorka wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Tak wygląda dziś 42-letnia Wioletka z serialu Ranczo. Zobaczcie, jak zmieniła się Magdalena Waligórska Magdalena Waligórska-Lisiecka to aktorka, której największą rozpoznawalność przyniosła rola barmanki w kultowym serialu "Ranczo" w TVP 1. W komedii obyczajowej grała barmankę. Widzowie ją pokochali. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska-Lisiecka. Zmieniła się. I to bardzo. 📢 Tak wygląda dziś Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989. Trudno uwierzyć, ale skończyła 58 lat Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 34 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 58 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów. 📢 Tak dziś wygląda piękna Lamia z "Seksmisji", czyli Bożena Stryjkówna. Zobacz jak zmieniła się gwiazda! Czterdzieści lat minęło już od nakręcenia "Seksmisji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film stał się prawdziwym hitem w PRL-u i obecnie jest uznawany za kultowy. W tamtych czasach "Seksmisja" uczyniła z Bożeny Stryjkówny, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, prawdziwą gwiazdę. Sprawdź, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu.

📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Katarzyna Puzyńska. Ma piękny domek w malowniczej wsi pod Brodnicą. Zobaczcie zdjęcia! Katarzyna Puzyńska to jedna z najpopularniejszych dziś autorek kryminałów w Polsce. Mieszka w niewielkiej wsi w Pokrzydowie (gmina Zbiczno) pod Brodnicą. Sama mówi o sobie, że jest babą z lasu. Rzeczywiście żyje w malowniczo położonej wsi, które wielokrotnie trafiało na karty jej powieści. W swoich książkach nazywa ją Lipowem. - Tworząc książkowe Lipowo, inspirowałam się istniejącą naprawdę miejscowością - moim ukochanym Pokrzydowem - podkreśla Katarzyna Puzyńska. W gminie gminie Zbiczno powstała nawet Ścieżka Śladami Powieści Puzyńskiej. Zobaczcie, jak mieszka i żyje jedna z najpopularniejszych autorek kryminałów w Polsce.

📢 Arriva Twarde Pierniki masakrują rywala w wyścigu o utrzymanie. Wraca nadzieja w Toruniu! Arriva Twarde Pierniki wygrały trzeci mecz z ostatnich czterech i są coraz bliżej bezpiecznego miejsca w PLK. Przy okazji torunianie zabawili się w ofensywie, wyrównali swój punktowy rekord sezonu, a popis w rzutach za 3 dał Sterling Gibbs. 📢 Do tych miast i wsi w Kujawsko-Pomorskiem trafią dotacje z Ministerstwa. Ile? Na co? Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego​ przyznał dotacje w ramach programu Ochrona zabytków. Pieniądze trafią m.in. na zadbanie o zabytki w województwie kujawsko-pomorskim. Kto je otrzyma?

📢 Obchody 83. rocznicy zbrodni katyńskiej w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia W Grudziądzu pod pomnikiem ofiar Katynia odbyła się miejska uroczystość patriotyczna. Dziś (13 kwietnia) przypada 83. rocznica zbrodni katyńskiej.

📢 Kierowca ciężarówki wpadł podczas kontroli na obwodnicy Wąbrzeźna. Słono teraz zapłaci Prawie 14 tys. złotych grzywny, zatrzymane prawo jazdy i dowód rejestracyjny - taki był finał kontroli drogowej przeprowadzonej przez policjantów wąbrzeskiej "drogówki" oraz funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca ciężarówki miał sporo "grzechów" na sumieniu. 📢 Jaki pies sprawdzi się na wsi? To są najlepsze rasy stróżujące Obroni stado, ostrzeże gospodarza, odstraszy dziki i złodziei. Posiadanie psa na wsi ma ważny, praktyczny aspekt. Bez pomocy czworonoga, życie gospodarza jest trudniejsze. Jaki pies sprawdzi się na wsi? Zobaczcie, które rasy wyróżniają się odwagą i zamiłowaniem do stróżowania. 📢 Inowrocław uczcił pomordowanych w Katyniu i ofiary katastrofy smoleńskiej. Zdjęcia z uroczystości Z inicjatywy prezydenta Inowrocławia i dowódcy Garnizonu Inowrocław 13 kwietnia odbyła się uroczystość poświęcona 83. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

📢 Co robić w weekend w Grudziądzu i okolicy? Oto propozycje od 14 do 16 kwietnia Weekend 14-16 kwietnia będzie urozmaicony pod względem imprez. Będą: koncerty, spektakl "Znachor" w ramach Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej, akcja Motoserce, sadzenie lasu i występ Artura Andrusa. Więcej w naszej galerii. 📢 Strażacy w akcji. Paliła się szopa ogrodowa w Grudziądzu [zdjęcia] Późnym wieczorem, w środę 12 kwietnia strażacy zostali zaalarmowani o pożarze szopy ogrodowej przy ul. Roty Grudziądzkiej. Działania gaśnicze prowadziły dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1. Ogień strawiły cały drewniany obiekt. Na miejscu pracowali również policjanci.

📢 Tak dziś wygląda "polski hydraulik" ze słynnej reklamy we Francji. Tak mieszka i żyje na co dzień model Piotr Adamski Pamiętacie "polskiego hydraulika" z kampanii reklamowej we Francji kilkanaście lat temu? Tak teraz wygląda i mieszka Piotr Adamski. Model wraca do branży, ale już z kompletnie zmienionym wizerunkiem! Jego ukochaną jest modelka Iga Kozłowska. Tak mieszka i tym się teraz zajmuje Piotr Kozłowski, słynny "polski hydraulik" - zobaczcie zdjęcia!

📢 Zderzenie dwóch samochodów osobowych na Rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. Jedno auto przewróciło się na bok W środę 12 kwietnia, na Rondzie Jagiellonów na zjeździe w ul. Bernardyńską, doszło do groźnego zderzenia dwóch aut. W pojazdach znajdowały się tylko kierujące nimi kobiety.

📢 Grudziądz ma nową Młodzieżową Radę Miejską. "Jesteśmy ambitni i pełni zapału". Zobacz zdjęcia Podczas pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza wybrano przewodniczącego oraz jego zastępców. Młodzieżowi radni zapewniają, że mają wiele pomysłów na to, jak sprawić, aby poprawić życie młodych ludzi w Grudziądzu. 📢 Mamy najnowszy horoskop celtycki 2023 dla wszystkich znaków. To cię czeka wiosną Horoskop celtycki nie cieszy się taką popularnością jak przepowiednie dotyczące zodiaków. Na jego podstawie można znaleźć jednak dowiedzieć się wielu rzeczy o sobie. Za autorów horoskopu celtyckiego uznaje się druidów. To właśnie oni mieli dobrać drzewo do daty urodzenia. Zobaczcie, co mówi o nas "nasze drzewo".

📢 Czternaste Emerytury 2023 - tabele wyliczeń. Kiedy wypłata "czternastki" i komu przysługuje? Trzynaste emerytury już rozliczone, część seniorów ma już pieniądze na kontach. Teraz czas na czternaste emerytury. Rząd oficjalnie potwierdził, że 14. emerytura będzie wypłacona w 2023. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Łączny koszt wypłaty dodatków i waloryzacji emerytur wyniesie 72 mld złotych. Jakie kwoty trafią do seniorów? Kiedy będą wypłaty czternastej emerytury? Wyjaśniamy. 📢 To już pewne! Bella Skyway Festival w Toruniu wraca do starej formuły - bez biletowanych stref Otwarty, na starówce i bez stref - taki będzie najbliższy Bella Skyway Festival w Toruniu. Wydarzenie wraca do starej, dobrze sprawdzonej formuły. Znów jest szansa, że Toruń w festiwalowe dni odwiedzi kilkaset tysięcy turystów, jak bywało przed laty.

📢 Otwarcie nowego Centrum Psychiatrii w Bydgoszczy. Przy Centrum Medycznym Gizińscy powstało również Centrum Badawczo-Rozwojowe W środę 12 kwietnie uroczyście otwarto nowy szpital psychiatryczny oraz centrum badawcze przy ul. Leśnej 9 w Bydgoszczy. To inwestycja Centrum Medycznego Gizińscy, które od 35 lat zajmuje się psychiatrią.

📢 Bartosz Baranik z Grudziądza zdobył tytuł I Vice Mister Elite Poland 2023 [zdjęcia] To była fajna przygoda i nie ukrywam, że chciałbym w tym kierunku się rozwijać - o udziale w konkursie Miss & Mister Elite 2023 mówi Bartosz Baranik, na co dzień kierownik administracyjno - gospodarczy w szkole w Radzyniu Chełmińskim pod Grudziądzem. 📢 Wcześniejsza emerytura nawet w wieku 45 lat. Te osoby mogą skorzystać w wcześniejszej emerytury Powszechny wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Prawo dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej, jednak pracownik musi spełnić określone warunki.

📢 Zmarł Roman Abramczyk, założyciel i wieloletni prezes firmy Abramczyk w Bydgoszczy "Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Romana Abramczyka, najstarszego z czterech braci założycieli rodzinnej firmy ABRAMCZYK. To właśnie wizja i determinacja Śp. Romana zdecydowały o powstaniu przedsiębiorstwa. Był on także pierwszym prezesem firmy w latach 1994-2005 i przyczynił się do jej dynamicznego rozwoju" - poinformowała firma Abramczyk. 📢 Pytamy: czy przy targowisku przy Sienkiewicza w Grudziądzu potrzeba więcej miejsc parkingowych? Akcję zbierania podpisów pod tym, aby nie likwidować 40 miejsc parkingowych, a wręcz przeciwnie jeszcze wygospodarować kolejne 30 przy największym targowisku przy ul. Sienkiewicza zbierają radni PiS-u. Złożyli w tej sprawie też interpelację do prezydenta Glamowskiego załączając listę z 264. podpisami mieszkańców popierających ich inicjatywę. Prezydent Grudziądza informuje z kolei o planie na nowe miejsca parkingowe w Śródmieściu.

📢 Taki ma być wiek emerytalny. Nowe przepisy, ale i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej.

📢 Chełmża. Tak wygląda Klaudia Radtke, finalistka konkursu Polska Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 [zdjęcia] 18-letnia Klaudia Radtke z Chełmży jest w gronie finalistek konkursu Polska Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zobaczcie jak prezentowała się na półfinałowej gali wyborów. 📢 Alert w wielu polskich sklepach w kwietniu 2023. Te produkty są wycofywane ze sklepów Biedronka czy Lidl po decyzjach GIS Alert w wielu polskich sklepach. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Szpilki nie wciśniesz! Spotkanie z Arturem Barcisiem w bibliotece w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Artur Barciś ma w Grudziądzu wielu fanów. Trudno się więc dziwić, że nieduża sala biblioteki przy ul. Mikołaja z Ryńska z trudem pomieściła chętnych do posłuchania znakomitego aktora i lektora audiobooków. 📢 Osoby o takich znakach zodiaku mają tendencje do tycia. Oto lista znaków, które muszą uważać Według astrologów nasz znak zodiaku może wypływać nie tylko na cechy charakteru, ale również wyglądu. Niektóre znaki zodiaku są wyjątkowo piękne, inne seksowne, a jeszcze inne mają nietypową urodę. Na podstawie znaku zodiaku można przewidzieć także kto ma tendencję do tycia. Oto lista znaków, które muszą uważać. 📢 Niesamowity dom Lewandowskich w Hiszpanii. Tak mieszkają teraz Robert i Anna Lewandowscy Rodzina Lewandowskich coraz lepiej czuje się w Katalonii. Mamy nowe zdjęcia willi Roberta i Anny Lewandowskich: nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Tak mieszkają Robert i Anna Lewandowscy w Hiszpanii - zobaczcie ich prywatne zdjęcia.

📢 Buty do sukienki - najlepsze stylizacje na wiosnę 2023. To się będzie nosić! Wiosna już przyszła, robi się coraz cieplej, czas wyjąć z szafy lżejsze, wiosenne sukienki. Zastanawiacie się, jakie buty będą w tym sezonie modne do sukienek? Mamy najnowsze trendy -to się będzie nosić na wiosnę 2023. Zobacz i uzupełnij swoją garderobę o najnowsze trendy! 📢 Oto triki fryzjerów na mycie włosów. Ten błąd popełniamy najczęściej. Przez to włosy puszą się i nieładnie wyglądają Mycie włosów to czynność, którą wiele osób wykonuje co kilka dni a nawet codziennie. Mycie włosów wydaje się być prostą czynnością, której nie trzeba poświęcać szczególnie wiele czasu i uwagi. Warto znać kilka trików stosowanych przez fryzjerów, które ułatwią mycie włosów i sprawią, że będą się one dobrze układać. Wiele osób często nieświadomie popełnia błędy, przez które włosy nie wyglądają dobrze, puszą się, nie chcą się układać i tracą blask. Zobacz teraz, jakie błędy popełnia się najczęściej podczas mycia włosów. Oto triki fryzjerów na mycie włosów.

📢 Oto uczestnicy programu Rolnik Szuka Żony 10. Te osoby zobaczymy w programie Rolnik Szuka Żony Program Rolnik Szuka Żony doczekał się właśnie 10. edycji. Przez ten czas wiele osób połączyło się w pary. Niektóre z nich nawet stanęły na ślubnym kobiercu i doczekały się dzieci. 📢 Oto najlepsze domowe sposoby na kleszcze. Takie triki musisz po prostu znać - olejki są niezawodne Cieplejsze dni oznaczają większą aktywność na świeżym powietrzu, na łonie natury. Wiosną do życia budzą się także insekty, owady i niektóre pajęczaki, takie jak kleszcze. Stanowią one duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Warto więc wdrożyć pewne działania profilaktyczne. Istnieją pewne zapachy, których kleszcze nie lubią. Sprawdź, jak odstraszyć je domowymi sposobami.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska [zdjęcia] Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska.

📢 Takie są stawki kwietniowych emerytur w 2023 roku. Oto tabela wypłat brutto i netto z trzynastą emeryturą Takie są stawki kwietniowych emerytur w 2023 roku. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku najgorzej znoszą samotność. Oni chcą być w związku za wszelką cenę Samotność rozumiana jako brak partnera to etap, przez który większość osób przebrnęła w swoim życiu. U jednych okres ten trwał dłużej, u innych krócej. Niektórzy przeszli go gładko - wykorzystali ten czas dla siebie, aby rozwijać się i pielęgnować przyjaźnie, inni zaś poświęcali całą energię i czas na poszukiwanie nowego partnera. Okazuje się, że to, jak znosimy samotność, może zależeć od naszego znaku zodiaku. Oto lista znaków, które radzą sobie z tym stanem najgorzej.

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto - WYLICZENIA. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę. 📢 Oto modne paznokcie w 2023 roku - inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Pantone Modne paznokcie na 2023 rok. Pantone ogłosił kolor roku 2023. To Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Viva Magenta to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Viva Magenta, czyli kolor roku 2023 Pantone, jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Takie są teraz nowe stawki świadczeń Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur. 📢 Najmodniejsze kolory ubrań na wiosnę 2023. Zobacz co będzie modowym hitem - mamy stylizacje z butików Wiosna zbliża się wielkimi krokami. W sklepach pojawiły się nowe kolekcje ubrań. Widać już jakie będą kolorystyczne trendy na wiosnę 2023. Zobacz w galerii kolory, które będą HITEM. 📢 MISTRZOWIE AGRO Wielki plebiscyt sołecki i rolniczy rozpoczęty! Zagłosuj lub zgłoś swoich kandydatów do nagród Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzą "Express Bydgoski", "Gazeta Pomorska" i "Nowości Dziennik Toruński", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody finansowe. Plebiscyt, który jest prowadzony pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakończy ogólnopolski finał i gala Mistrzów Agro, na której zostaną wręczone główne nagrody.

📢 Restauracja Duchówka po Kuchennych rewolucjach [OPINIE, MENU, CENY] Duchówka w Elblągu przeszła Kuchenne rewolucje. Jakie opinie o restauracji "Duchówka" po Kuchennych rewolucjach mają klienci? Czy dawna restauracja "Figaro" odżyła? Co znalazło się w menu, jakie są ceny w restauracji "Duchówka" w Elblągu? 📢 Restauracja Hej Sokoły po Kuchennych rewolucjach została zamknięta [OPINIE, MENU, CENY] Restauracja Hej Sokoły przeszła Kuchenne rewolucje. Jakie miała opinie po programie i dlaczego została zamknięta? Sprawdziliśmy, jak restauracja Hej Sokoły (dawna Filmowa) radziła sobie po wizycie Magdy Gessler.

