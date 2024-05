Prasówka 14.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To powinno znaleźć się w środku plecaka ewakuacyjnego. Takie są oficjalne zalecenie [14.05.2024]”?

Prasówka 14.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To powinno znaleźć się w środku plecaka ewakuacyjnego. Takie są oficjalne zalecenie [14.05.2024] W obliczu rosnących zagrożeń, zarówno naturalnych, jak i spowodowanych przez człowieka, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego staje się ważnym elementem życia. Sytuacja międzynarodowa, groźby wojenne oraz zmiany klimatu wymagają od nas gotowości do szybkiej ewakuacji. Były rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej podkreśla, że przygotowanie do ewentualnych zagrożeń to zadanie nie tylko dla służb, ale także dla każdego z nas.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.05.24

📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei [14.05.2024] Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Syn Krzysztofa Kowalewskiego - tak wygląda. Jest podobny do ojca - zobaczcie zdjęcia [14.05.2024] Krzysztof Kowalewski to jeden z najlepszych aktorów w historii polskiej kinematografii. Zmarł 6 lutego 2021 roku. Nie wszyscy wiedzą, że z kubańską tancerką ma syna Wiktora, który od kilkudziesięciu lat mieszka za granicą. Zobaczcie, jak wygląda Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego.

Prasówka 14.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rafał Mroczek wziął ślub! Tak wygląda jego żona Magdalena Czech - zobacz zdjęcia [14.05.2024] Rafał Mroczek, znany jako Paweł z serialu "M jak Miłość", wziął ślub w tajemnicy! 41-letni aktor ożenił się z Magdaleną Czech, o 13 lat młodszą finalistką konkursu Miss Polonia. Kim jest żona Rafała Mroczka? Tak wygląda ukochana serialowego Pawła Zduńskiego. Zobacz zdjęcia Rafała Mroczka i Magdaleny Czech.

📢 W tych miejscach w Płocku kręcono zdjęcia do filmu "Stawka większa niż życie". Zobaczcie zdjęcia! [14.05.2024] Sławomir Szeliga z Inowrocławia razem z żoną Agnieszką i synem Kacprem od 4 już lat podróżują po Polsce śladami kadrów znanych z kultowych polskich filmów i seriali. Wspaniale spędzają wolny czas, a przy okazji dzielą się swoją pasją z naszymi Czytelnikami. Tym razem wybrali się do Płocka w poszukiwaniu plenerów, w których kręcono serial "Stawka większa niż życie". 📢 Ola Kot – zdjęcia. Tak zaczynała prezenterka Eska TV. Ma na koncie nagą sesję w Playboyu i udział w Hot or Not [14.05.2024] Aleksandra Kot, zanim zdobyła popularność jako prezenterka Eska TV, brała udział w konkursach miss. Do telewizji trafiła po udziale w programie rozrywkowym „Hot or Not”. Dziennikarka ma też na koncie sesję fotograficzną w negliżu w magazynie dla panów. Oto prywatne zdjęcia 34-letniej dziennikarki Oli Kot.

📢 Waloryzacja emerytur w lipcu 2024. Takie będą rekordowe zmiany po przeliczeniu - mamy wyliczenia [14.05.2024] Wiele osób zastanawia się, czy teraz jest dobry moment na przejście na emeryturę. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że 1 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi waloryzację kapitału zgromadzonego na kontach. Prognozy wskazują, że tegoroczna waloryzacja może być rekordowa. 📢 Mamy horoskop tygodniowy. To czeka nas w trzecim tygodniu maja - wróży Wróż Roman [14.05.2024] Czy nie czujesz ciekawości, co przyniesie nadchodzący tydzień? Może to będzie czas, który odmieni Twoje życie, przyniesie wielką miłość albo niespodziewaną wygraną? Właśnie teraz możesz zajrzeć do gwiazd i odkryć, co mogą przygotować dla Ciebie planety. Mamy horoskop tygodniowy od 13 maja 2024.

📢 Triki na obfite kwiaty pelargonii. Zastosuj te porady, a będziesz cieszyć się z pięknego parapetu lub balkonu [14.05.2024] Pelargonie od wielu lat należą do najpopularniejszych kwitnących roślin balkonowo - rabatowych. Rosną szybko, kwitną obficie i nieprzerwanie od wiosny do jesieni, są łatwe w utrzymaniu i odporne na trudne warunki atmosferyczne - pelargonie to niewątpliwie kwiaty piękne i bujnie kwitnące.

📢 Halina Frąckowiak na odważnych zdjęciach z młodości. Wokalista zachwycała urodą [14.05.2024] Halina Frąckowiak zadebiutowała na scenie w wieku 16 lat. W młodości gwiazda zachwycała swoim talentem i urodą. Na facebookowym profilu piosenkarki nie brakuje archiwalnych zdjęć z początku jej kariery. Niektóre są bardzo odważne! Tak dawniej wyglądała 77-letnia Halina Frąckowiak. 📢 Tych truskawek nigdy nie kupuj. Oto najgorszy wybór na zakupach w marketach i warzywniakach [14.05.2024] Truskawki obok jabłek to zdecydowane najbardziej lubiane owoce w naszym kraju. Zjadamy ich w sezonie po kilka kilogramów. Właśnie rozpoczyna się sezon na te pyszne owoce. Jak zatem kupować truskawki aby nie trafić źle? Mamy dla Was kilka porad jak kupować truskawki. Oto jakich truskawek nie kupować. 📢 Bogusław Linda na prywatnych zdjęciach. "Super facet... Zawsze z klasą" Bogusław Linda to jeden z najlepszych polskich aktorów, znany przede wszystkim z takich filmów jak "Przypadek", "Kroll", "Psy", "Tato" czy "Reich". Ostatnio rzadziej przyjmuje nowe role. Za to chętnie podróżuje. Relacje zamieszcza na Instagramie, na którym obserwuje go już prawie 80 tysięcy fanów. Zobaczcie prywatne zdjęcia Bogusława Lindy.

📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024.

📢 Tak zmieniła się Joanna Racewicz. Dziennikarka o medycynie estetycznej - zobaczcie zdjęcia! Joanna Racewicz to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która w ostatnich latach nieustannie atakowana jest za to, że korzysta z medycyny estetycznej. W maju obchodzić będzie swoje 51. urodziny. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 20 lat. Mamy zdjęcia! 📢 Kinga Duda - tak ubiera się córka prezydenta. Oto styl córki prezydenta naszego kraju Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. W listopadzie skończyła 28 lat. Nie umknęło uwadze mediów polskich i zagranicznych, że prezydencka córka ma doskonałe wyczucie stylu. Ubiera się z klasą i śledzi światowe trendy. Wiele osób inspiruje się jej stylizacjami. Tak ubiera się córka prezydenta RP - zobacz zdjęcia.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Wiktoria Bosc - tak teraz wygląda córka Beaty Tyszkiewicz i Jacka Padlewskiego. Mamy zdjęcia Beata Tyszkiewicz - pierwsza dama polskiego kina, charyzmatyczna gwiazda zwana Catherine Deneuve zza wschodniej granicy, doczekała się dwóch córek: Karoliny i Wiktorii. Młodsza Wiktoria dzieli swoje życie między Polską a Szwajcarią, gdzie obecnie mieszka. Zobacz, jak teraz wygląda córka 85-letniej Beaty Tyszkiewicz z jej związku z Jackiem Padlewskim. Zdjęcia pokazujemy w galerii.

📢 Syn Tomasza Stockingera - tak wygląda i mieszka Robert Stockinger. Ma piękną żonę i dwójkę dzieci Jego ojciec jest lubianym aktorem, znanym choćby ze "Znachora", syn postawił na karierę w telewizji. Robert Stockinger to dziennikarz porannego programu w TVP. Tak mieszka i żyje na co dzień jedyny syn Tomasza Stockingera. 📢 Modne paznokcie na maj i czerwiec 2024 od Ukrainek. Oto nowe wzory i kolory Ukraińskie manikiurzystki podbijają polski rynek kosmetyczny. Pracują w większych salonach bądź zakładają jednoosobowe firmy i świadczą usługi na własny rachunek. Wykonanie hybrydy u Ukrainki zajmuje, razem ze zdjęciem starego lakieru i nałożeniem wzorów, około dwóch godzin. Warto jednak na taką wizytę się zdecydować, by długo cieszyć się oryginalnym i trwałym efektem na paznokciach. Zobaczcie, jakie są teraz modne paznokcie od Ukrainek. Oto wzory i kolory na wiosnę 2024. Zdjęcia wzorów pokazujemy w naszej galerii.

📢 Jolanta Kwaśniewska - tak zmieniał się przez lata. Ubiór i styl Pierwszej Damy od dekad wzbudza podziw Jolanta Kwaśniewska przez wielu nazywana jest najlepiej ubraną pierwszą damą III RP. Żona byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego zachwycała na salonach szykiem i klasą. Jak jest dziś? Oto jak zmieniła się na przełomie lat. Taki styl ma Jolanta Kwaśniewska. 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Tych produktów nie jedz, gdy masz podwyższony cukier. Koniecznie z nich zrezygnuj Podwyższony poziom cukru to zwykle stan ostrzegawczy przed między innymi cukrzycom. Nie można go bagatelizować. I jeśli wyjdzie na za wysoki wynik trzeba działać od razu. Najprostszym sposobem, który możemy sami wprowadzić jest wyeliminowanie niektórych produktów z diety. Oto lista produktów zakazanych jeśli mamy wysoki cukier. 📢 Rak żołądka - wczesne objawy. Ten nowotwór rozwija się po cichu, objawy łatwo pomylić z niestrawnością Rak żołądka to piąty pod względem częstości występowania nowotwór na świecie. Zapadalność na raka żołądka wzrasta wraz z wiekiem, częściej występuje u mężczyzn, niż u kobiet. Każdego roku w Polsce raka żołądka diagnozuje się u ponad 5 tys. osób. Rak żołądka częściej występuje u osób z grupą krwi A. Niestety, nowotwór ten początkowo nie daje swoistych objawów, co oznacza, że objawy raka żołądka łatwo pomylić z innymi dolegliwościami, na przykład z niestrawnością. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, jakie sygnały powinny zaniepokoić i skłonić do wizyty u lekarza specjalisty. Zobacz teraz, jakie są wczesne objawy raka żołądka.

📢 Biżuteria PRL - ceny 2024, zdjęcia. Takich pierścionków, kolczyków, bransoletek szukają kolekcjonerzy Pamiątki z czasów PRL mogą być teraz bardzo cenne. Stara biżuteria z lat 60., 70. i 80. wraca do mody. Niektóre pierścionki, kolczyki, bransoletki czy naszyjniki mogą być dzisiaj sporo warte. Masz w domu taką biżuterię? Nie wyrzucaj jej. Przeszukaj szkatułki po babci i szuflady - być może możesz się na takiej starej biżuterii wzbogacić. Zobacz, ile jest warta. Oto przykładowe zdjęcia i ceny. 📢 Natalia Nykiel - odważne zdjęcia. 29-letnia królowa polskiego electro popu dużo odsłania Natalia Nykiel to jedna z tych artystek, które za każdym razem wyglądają inaczej. Królowa polskiego electro popu kocha bowiem zmiany i lubi się sprawdzać w nowych rolach. Artystka przyciąga uwagę nie tylko swoimi piosenkami i charyzmą, ale też ekstrawaganckimi stylizacjami i fryzurami. W mediach społecznościowych pokazuje swoje odważne zdjęcia. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Tak mieszka Paulina Młynarska - zdjęcia wnętrz. Oto sielskie życie dziennikarki na Krecie Paulina Młynarska-Moritz, młodsza córka Wojciecha Młynarskiego, urodziła się w 1970 roku w Warszawie. Jest dziennikarką, pisarką i certyfikowaną nauczycielką jogi. Pięć lat temu przeprowadziła się na Kretę. Mieszka w wiosce niedaleko Chanii, a wraz z nią jej czworonożni przyjaciele. Dom Młynarskiej sprawia wrażenie niezwykle przytulnego. Z jego dachu rozpościera się widok na góry, a z drugiej na morze. Sami zobaczcie. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Halina Frąckowiak. 77-letnia piosenkarka ma konto na Instagramie Halina Frąckowiak to zasłużona polska wokalistka. Pomimo 77 lat wciąż pozostaje aktywna zawodowo i pojawia się gościnnie na scenie. Prywatnie Halina Frąckowiak mieszka w przytulnym mieszkaniu w Warszawie. Wnętrza urządzone są w klasycznym stylu. Znajdują się tam solidne drewniane meble i antyki. Oto jak mieszka i żyje na co dzień gwiazda.

📢 Patrycja Tuchlińska - odważne zdjęcia ukochanej Józefa Wojciechowskiego. 29-letnia pani inżynier dużo pokazuje Modelka Patrycja Tuchlińska w mediach społecznościowych chwali się na zdjęciach swoją piękną figurą. Dużo młodsza partnerka 77-lletniego milionera Józefa Wojciechowskiego pokazuje się w bikini i skąpych kreacjach, odsłaniających ciało. Zobacz 29-letnią Patrycję Tuchlińską na jej prywatnych, gorących zdjęciach. 📢 Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży w całej Polsce! - Prosimy o zwrot - drogeria ostrzega klientów Rossmann informuje klientów o wycofaniu partii produktu, który był dostępny w ofercie sklepów w całej Polsce. - Może prowadzić do choroby - ostrzega GIS. W komunikacie Rossmann prosi klientów o zwrot produktów i odbiór pieniędzy za zakup - paragon nie jest wymagany. Czytaj więcej! 📢 Andrea Bocelli - tak teraz mieszka. Muzyk kupił cały hotel i urządził w nim posiadłość Andrea Bocelli to światowej sławy śpiewak i kompozytor. Pochodzi z Włoch i choć występuje na całym świecie, to właśnie w swojej ojczyźnie ma dom. W posiadłości muzyka dawniej mieścił się hotel. Przestrzeń urządzona została w klasycznym stylu i robi piorunujące wrażenie. Przed domem mieści się basen i ogród.

📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

📢 Oto luksusowy styl Dominiki Kulczyk - tak się ubiera biznesmenka. Najbogatsza Polka inspiruje wiele kobiet Dominika Kulczyk to najbogatsza Polka, kobieta z klasą, filantropka. Jest inspiracją dla wielu pań, które podziwiają ją za działalność charytatywną i biznesową. Dominika Kulczyk to także wzór elegancji, mody od najlepszych projektantów. Zobacz, jak luksusowo ubiera się najbogatsza Polka. Jej styl pokazujemy w naszej galerii.

📢 Trik na odmłodzenie zamiokulkasa. Dzięki temu zamiokulkas będzie bujny i zielony Zamiokulkas jest popularną rośliną doniczkową, jednak z upływem czasu może marnieć i robić się mniej gęsty. Zdarza się też, że brązowieją i odpadają. Warto wówczas pomyśleć o rozmnożeniu zamiokulkasa, by znów stał się gęsty, bujny, a jego liście - soczyście zielone. Rozmnożenie zamiokulkasa jest łatwe i można to zrobić na kilka sposobów. Zobacz, jak rozmnożyć zamiokulkasa. 📢 Znikną kolejne opakowania jednorazowe. Będziesz zaskoczony w barze i w hotelu Wiele jednorazowych opakowań, które dziś są dla nas normą zniknie w najbliższych latach z rynku. Wojna. 📢 Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka 2024 - atak zimy w środku maja? Meteorolodzy ostrzegają - taka będzie teraz pogoda Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka mogą dać się we znaki a pogoda potrafi zaskoczyć - kilka lat temu w środku maja spadł śnieg! Zimni Ogrodnicy to Pankracy, Serwacy i Bonifacy. Trzymają przez trzy dni (12-14 maja) a 15 maja przychodzi Zimna Zośka lub Izydor – w zależności od regionu. Jaka będzie pogoda w najbliższych tygodniach? Mamy nowe prognozy na maj i czerwiec.

📢 Anna Werblińska - tak teraz wygląda i mieszka. Była wybierana najpiękniejszą siatkarką świata, pozowała dla Playboya Anna Werblińska ma na koncie wiele sukcesów z reprezentacją polskich siatkarek, przez kibiców na całym świecie była uznawana za najpiękniejszą siatkarkę globu, jako pierwsza polska sportsmenka pozowała dla Playboya. Dziś spełnia się w roli żony i matki. Tak wygląda i żyje na co dzień była gwiazda polskiej siatkówki Anna Werblińska z mężem i dwójką dzieci.

📢 Najgorsze żony. Kobiety spod tych znaków zodiaku nie nadają się na żonę Horoskop może przepowiedzieć nam wiele rzeczy. Poza tym co nas czeka w najbliższym czasie w miłości, pracy czy zdrowiu dowiemy się także wiele o charakterze wszystkich znaków zodiaku. Na podstawie właśnie charakterystyki znaków zodiaku można sprawdzić, panie spod jakich znaków zodiaku nie mają predyspozycji do bycia typową żoną.

📢 Taka jest minimalna emerytura 2024. Tyle netto ZUS musi przelewać teraz na konta emerytów W 2024 roku emeryci w Polsce doświadczyli znaczącej podwyżki swoich świadczeń, w tym emerytury minimalnej. Ta zmiana finansowa ma bezpośredni wpływ na życie wielu osób, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów życia. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jakie są obecne stawki emerytury minimalnej netto, jakie inne świadczenia są z nią powiązane oraz jakie przyszłe zmiany mogą wpłynąć na emerytury w Polsce. 📢 Co zjada krzewy w Bydgoszczy? Białe gniazdo oplata rośliny i ogołaca je z liści Czytelnicy z Bydgoszczy wysyłają zdjęcia krzewów oplecionych przędzą. Namiotniki żerują na trzmielinach i kruszynach. Ogołacają je z liści. 📢 Joanna Wołosz - tak mieszka we Włoszech gwiazda polskiej siatkówki. Z pucharem pozowała nago, a teraz została psiarą Apartament w miasteczku Conegliano blisko Wenecji, ukochany pies Tadeusz i niemal bez przerwy uśmiech na twarzy - tak mieszka i żyje na co dzień Joanna Wołosz. To gwiazda reprezentacji Polski siatkarek i jedna z najlepszych rozgrywających na świecie. Siatkarka lubi zaskoczyć, a czasami nawet szokować swoich fanów odważnymi zdjęciami.

📢 Gwiazda "Świata według Bundych". Tak dziś wygląda Ed O'Neill - aktor ma 77 lat "Świat według Bundych" to popularny na całym świecie sitcom, który powstał dla telewizji FOX w latach 1987–1997. Serial cieszył się ogromnym entuzjazmem widzów i dziś uznawany jest za kultowy. Główna rola Ala Bundy'ego, głowy rodziny Bundych, przypadła Edowi O'Neillowi. Oto jak przez lata zmienił się aktor! W kwietniu skończył 77 lat.

📢 Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra - tak wygląda ich dom. Mamy zdjęcia wnętrz ich posiadłości Edyta i Łukasz Golcowie to małżeństwo stanowiące trzon zespołu Golec uOrkiestra. Mają góralski drewniany dom w Beskidzie Żywieckim. O tym, jak wygląda wnętrze tej pięknej chaty decydujący głos miała Edyta. Łukasz w trakcie pandemii miał więcej czasu, więc sam go remontował. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Golce.

📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach. 📢 Sanatorium miłości - kto zmarł? Tych uczestników nie ma już z nami. Emocjonalne pożegnania - zdjęcia "Sanatorium miłości" to niezwykły program TVP 1. Pojawiają się w nim seniorzy, często w bardzo dojrzałym już wieku, którzy chcą znów poczuć się młodzi. Bawią się razem, flirtują, a czasami nawet zakochują. Przez program przewinęło się już kilkudziesięciu uczestników. Kilkoro z nich nie ma wśród nas. Odeszli, ale pamięć o nich pozostała. Poznajcie bliżej ich sylwetki.

📢 Wypłacanie pieniędzy z bankomatu - takie wypłacanie to błąd. W ten sposób można stracić pieniądze To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie!

📢 Wyższe opłaty za nocleg i wyżywienie w sanatorium z NFZ. Mamy nowe stawki za cały turnus Pobyt dziecka w sanatorium z NFZ jest bezpłatny. Natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny. Nowe stawki obowiązują od 1 maja do 30 września 2024 roku. 📢 Tak teraz wyglądają Spice Girls. Oto, jak zmieniły się słynne piosenkarki - ikony popkultury Spice Girls to dziś symbol lat 90. Jak zmieniły się słynne Spice Girls? Ile mają lat? Jak teraz wyglądają Geri, Mel B, Mel C, Emma i Victoria? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Emilia Dankwa na odważnych zdjęciach. Zosia z serialu "Rodzinka.pl" ma już 18 lat! Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Eurojackpot - te liczby padają najczęściej w losowaniu. Dzięki nim wygrywa się miliony Eurojackpot to gra Totalizatora Sportowego z najwyższą wygraną. Do wygrania przy kumulacji jest nawet kilkaset milionów złotych! Systemów gry jest kilka. Niektórzy skreślają szczęśliwe dla siebie liczby, inni stawiają na statystyki. Właśnie na ich podstawie można sprawdzić, które liczby padają w losowaniach częściej niż inne. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Oto ukochana Zbigniewa Bońka - Wiesława. Są już razem pół wieku. Tak wygląda ich apartament w Rzymie Zbigniew Boniek żonę poznał już w szkole średniej w Bydgoszczy. Razem z Wiesławą tworzą zgrany związek już pół wieku i doczekali się siedmioro wnucząt. - Wszystko zawdzięczam swojej żonie - przyznaje słynny piłkarz. Zbigniew Boniek i jego ukochana Wiesława od lat mieszkają w Rzymie. Tak się tam urządzili - zobaczcie zdjęcia ich apartamentu. 📢 Banknoty - takie z nich straciły teraz ważność. Nimi już nie zapłacisz w 2024 roku Choć w obiegu mamy pieniądze, które nie mają daty przydatności, bo wydane są bezterminowo to są sytuacje, w których polska waluta traci ważność. Chodzi przede wszystkim o pieniądze zniszczone i uszkodzone, które tracą ważność i w niektórych przypadkach także wartość. Zobaczcie, co warto wiedzieć o wymianie pieniędzy w 2024 roku.

📢 Domowy trik Cioci Krysi na skrzydłokwiat. Dzięki temu będzie mieć znów mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to urocze rośliny, które stanowią doskonałą dekorację wnętrz. Ich zdrowe egzemplarze charakteryzują się lśniącymi liśćmi w głębokim odcieniu zieleni oraz pięknymi, białymi kwiatami. Oprócz walorów estetycznych, są niezwykle łatwe w uprawie. Niemniej jednak, zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak dbać o skrzydłokwiat, aby znów cieszył się kwiatami? Wystarczy zastosować odpowiedni składnik, by roślina znów zachwycała obfitością kwiatów, jak radzi ciocia Krysia. 📢 Takie mają być emerytury w czerwcu 2024 - oto wyliczenia. Mamy stawki po waloryzacji brutto i netto Za kilkanaście dni ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą przelewy? Seniorzy otrzymają stawki powiększone o wskaźnik tegorocznej waloryzacji. Zobacz, ile pieniędzy przeleje ZUS. Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 Pelargonie pokryją cały balkon - oto trik na bujne kwitnienie. Prosty i tani nawóz do pelargonii Początek maja to doskonały czas, aby zająć się sadzeniem kwiatów. Przymrozki już im nie grożą, a słońce umożliwia odpowiednie warunki rozwoju. Na przełomie kwietnia i maja dobrze jest posadzić pelargonie. Będą one zdobiły balkony bujnymi kwiatami przez całe lato. Oto prosty i tani domowy nawóz, który wspomoże kwitnienie pelargonii. 📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Oto modne fryzury odmładzające na lato. Pixie cut w tym kolorze odejmuje lat - zobacz zdjęcia Modne fryzury odmładzające na lato. Fryzurą można odejmować, ale i dodawać lat - cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura pixie cut to gorący trend na lato 2024. Jest bardzo twarzowa i kobieca a także łatwa w codziennej stylizacji. Pixie cut - szczególnie w jednym kolorze - jest polecane między innymi kobietom po 40. Te uczesania odmładzają! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury - mamy zdjęcia, pomysły i inspiracje od fryzjerów i stylistów. 📢 Dorota Gardias i jej styl - zdjęcia. Możesz być modna jak popularna pogodynka i... piosenkarka Dorota Gardias to znana i lubiana dziennikarka oraz prezenterka pogody. Jak się jednak okazuje, praca przed kamerą to nie jedyna pasja gwiazdy. Niewiele osób wie, że Dorota jest uzdolniona muzycznie. Po latach wróciła do śpiewania i wydała kolejny singiel! Tym, co ją wyróżnia, jest także świetny styl. Zobacz, jak się ubiera Dorota Gardias i posłuchaj, jak śpiewa.

📢 Zarobki w Biedronce w 2024 roku - tyle teraz się zarabia w Biedronce. Stawki od magazyniera po kierownika Wynagrodzenie w 2024 roku poszło do góry, a już od 1 lipca jeszcze wzrośnie. Minimalne wynagrodzenie na etacie będzie wynosiło 4300 złotych brutto, czyli nieco ponad 3250 złotych netto. Ile aktualnie zarabiają pracownicy Biedronki. Zobaczcie stawki, jakie mają osoby zatrudnione na stanowisku kasjera, obsługi sklepu, magazyniera a nawet kierownika.

📢 Nadchodzą zmiany w doręczaniu listów od komornika. Czego mogą spodziewać się dłużnicy? Niektórzy zadłużeni błędnie sądzą, że nie będą musieli oddawać pieniędzy, skoro nie odbiorą upomnienia, przesłanego przez komornika. Tymczasem nadchodzą zmiany w przepisach, dotyczące właśnie odbioru korespondencji od komorników. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Truskawki - trik na obrodzenie. Po tym nawozie truskawki urosną jak szalone, a owoce będą słodkie Truskawki to jeden z ulubionych owoców Polaków. Z niecierpliwością wyczekujemy, kiedy pojawią się na rynkach i targach soczyste truskawki muśnięte słońcem. Czerwone, słodkie, soczyste - do zjedzenia ze śmietaną, do deserów, do lodów, tortów, a nawet na obiad jako sos do makaronu. Zastosowań dla truskawek jest wiele. Uprawa truskawek nie jest szczególnie trudna, ale trzeba odpowiednio zadbać o truskawki, by pięknie obrodziły. Użyj tego domowego nawozu do truskawek, a przyśpieszysz wzrost truskawek nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzaczki truskawek obsypią się owocami. 📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfinii Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów. 📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w maju - horoskop na maj. Duże pieniądze albo miłość Tworzenie horoskopów to sztuka z wielowiekową tradycją. Już w starożytnym Babilonie powstawały pierwsze zwoje z horoskopami. Astrologowie uważają, że to pod jakim znakiem zodiaku się urodziliśmy, wpływa na nasze życie, na nasz charakter, usposobienie. W maju osoby spod niektórych znaków zodiaku czekają spore zmiany w życiu. Jedni mogą liczyć na duże pieniądze, innych czeka prawdziwa miłość. Zobacz w najnowszym horoskopie od wróżki Azalii, co ciebie czeka w maju.

📢 Wakacje kredytowe 2024 - wnioski można już składać. Oto najważniejsze zasady Można już składać wnioski o wakacje kredytowe w 2024 roku. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, którzy spłacają kredyty mieszkaniowe, będą mogli również w tym roku skorzystać z wakacji kredytowych. Jednak w tej wersji programu załapie się mniej osób.

📢 Matura 2024 język angielski – poziom rozszerzony. Mamy odpowiedzi i arkusz CKE. Zakończył się egzamin maturalny z angielskiego Matura rozszerzona z języka angielskiego 2024 jest jednym z przedmiotów dodatkowych, który uczniowie mogą zdawać na egzaminie dojrzałości. Zdający zakończyli już pisanie. Arkusz CKE i odpowiedzi do zadań zamieściliśmy w artykule po godzinie 14. Rozwiązania zadań zostały dla nas przygotowane przez eksperta. Sprawdź odpowiedzi oraz terminy kolejnych matur.

📢 Opłata 2024 za spacer wokół tężni w Ciechocinku. Jest drożej. Zdjęcia Za spacer wokół tężni w nadwiślańskim uzdrowisku w sezonie 2024 kuracjusze zapłacą nieco więcej. Z opłaty zwolnieni są goście obiektów Uzdrowiska Ciechocinek SA. Sprawdź, ile wynoszą bilety za korzystanie z obszaru okołotężniowego. 📢 Tak było na 7. Ciechocińskiej Paradzie Majowej 2024. Tłumy w uzdrowisku. Zobaczcie zdjęcia i wideo W sobotę, 11 maja odbyła się 7. Ciechocińska Parada Majowa. Ulicami uzdrowiska przeszła kolorowa i radosna parada. Impreza przyciągnęła tłumy turystów z całej Polski.

📢 100 lat polskiej szkoły w Łochowie. Uczył w niej m. in. dziadek Radosława Sikorskiego Szkoła w Łochowie powstała w 1756 roku. Jednak dopiero 100 lat temu zaczęto w niej uczyć w języku polskim. Od 25. lat patronem placówki jest Jan Paweł II. Oba jubileusze uczczono hucznie. 📢 Grudziądz elektryczne tramwaje ma od 125 lat. Zobacz archiwalne zdjęcia 125 lat temu - 12 maja 1899 roku - grudziądzkie tramwaje zaczęły jeździć na prąd. O tym, że decyzja o elektryfikacji wcześniej istniejącej linii konnej była słuszna, przekonujemy się każdego dnia wsiadając do tramwajów MZK Grudziądz. Przypominamy historię grudziądzkich tramwajów. 📢 Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w tym roku w Koronowie. Posypały się medale Strażacy z Pomorza i Kujaw świętowali w Koronowie. Uczczono też 125- lecie OSP Koronowo. Uroczystą galę zorganizowano na rynku. Dla druhów grała strażacka orkiestra ze Świekatowa.

📢 Wiemy, co wydarzy się w finale programu Sanatorium Miłości. Dotarliśmy do zdjęć z finału! Ostatni odcinek szóstego sezonu „Sanatorium miłości” obiecuje poruszenie i niespodzianki, podtrzymując napięcie widzów do samego końca. Przygotujcie się na niezapomnianą randkę oraz intymną rozmowę w „4 oczy” kuracjusza z Martą Manowską. A to wszystko poprzedzone będzie uroczystym balem, na którym poznamy Króla i Królową turnusu! My już mamy zdjęcia z finałowego odcinka.

📢 Beata Pawlikowska - gdzie mieszka? Jej willa ma 300 metrów i zachwyca luksusami - mamy zdjęcia Ogromny gabinet, luksusowa łazienka, romantyczny ogród z altanką - tak mieszka Beata Pawlikowska. Pisarka może pochwalić się ponad 300 metrową posiadłością. Luksusowy dom zachwyca stylowymi wnętrzami. Zobaczcie w naszej galerii, ja mieszka Beata Pawlikowska. 📢 Tabela zwrotów po Trzynastej i Czternastej Emeryturze. Dodatkowa kasa dla emerytów Rozliczenie podatkowe za rok 2023 zakończone, a emeryci również mieli szansę na zwrot nadpłaconego podatku. Chociaż termin składania wniosków minął już 30 kwietnia, to jednak wiele osób ciągle czeka na zwroty podatku. Przedstawiamy kompleksowe wyjaśnienie procedury oraz kwoty, na które mogą liczyć emeryci.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Małgorzata Socha - tak wygląda w jej ogrodzie. Ta posiadłość robi wrażenie: kwiaty, zioła, drewniane meble Małgorzata Socha należy do najbardziej lubianych polskich aktorek. Uznawana za ikonę stylu i klasy, Małgosia Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. Gwiazda "Przyjaciółek" często wrzuca do sieci zdjęcia ze swojego domu i ogrodu. Zobacz teraz, jak wygląda w ogrodzie Małgorzaty Sochy.

📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów. 📢 Tyle mogą zarobić nauczyciele za sprawdzanie matur i egzaminu ósmoklasistów - oto nowe stawki Matura 2024 - nowe stawki dla egzaminatorów na maturze i egzaminie ósmoklasisty. Ile mogą zarobić nauczyciele? Egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej analizują i punktują arkusze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i pozostałych przedmiotów. Zarobki nauczycieli są ustalane za każdy skorygowany arkusz. Jakie są stawki w 2024 roku? Czytaj więcej.

📢 Miodowy blond to hit dla 50-latek - zdjęcia, inspiracje. Ta fryzura jest modna na lato i odmładza! Fryzjerzy podkreślają, że przy wyborze fryzury dla kobiet po 50 roku życia ważne jest nie tylko cięcie, ale też koloryzacja. Dopiero gdy wszystkie czynniki współgrają ze sobą, możemy uzyskać efekt odmłodzenia. Latem 2024 roku hitem będzie miodowy blond. Kolor rozświetli skórę i odciągnie uwagę od niedoskonałości. 📢 Na tych starociach z PRL można najwięcej zarobić - lista, zdjęcia. Tego szukają kolekcjonerzy Niektóre perełki PRL to prawdziwe skarby. Warto poszperać w szafach, na strychu, w piwnicy w poszukiwaniu cennych pamiątek. Dziś można dużo zarobić na przykład na unikatowych zabawkach, biżuterii, kryształach, porcelanie, książkach, meblach. Za krocie wystawiane są peerelowskie bombki, banknoty, winyle i znaczki pocztowe. Ile są dziś warte? Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Oto rzeczy z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów - na takich można zbić fortunę.