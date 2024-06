Prasówka 14.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te znaki zodiaku czeka sukces zawodowy w czerwcu. Oto horoskop na drugą część miesiąca [14.06.2024 r.]”?

Prasówka 14.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te znaki zodiaku czeka sukces zawodowy w czerwcu. Oto horoskop na drugą część miesiąca [14.06.2024 r.] Cztery znaki zodiaku czekają spore zmiany w sferze zawodowej w drugiej połowie czerwca. Długo oczekiwany awans, spora podwyżka wynagrodzenia, a może udział w rozwijającym kursie? Sprawdź czy to właśnie do ciebie uśmiechnie się los!

📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza. Zobacz zdjęcia Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień.

📢 Tragedia na Dolnym Śląsku. W wycieczkę szkolną uderzył piorun! Do tragicznego zdarzenia doszło na przełęczy Łącznik w Górach Izerskich na Dolnym Śląsku. Ponad 20 osób ucierpiało, gdy tuż obok grupy turystów uderzył piorun. Poszkodowani zostali ewakuowani, część trafiła do szpitala.

Prasówka 14.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mariolka z serialu "Świat według kiepskich" - tak dziś wygląda Barbara Mularczyk [14.06.2024 r.] Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka [14.06.2024 r.] Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej. 📢 Ciche rasy psów - te psy prawie nigdy nie szczekają. To są rasy idealne, gdy lubisz ciszę [14.06.2024 r.] Szczekanie psa potrafi być bardzo uciążliwe. Ktoś przechodzi koło twoich drzwi - pies zaczyna szczekać, ptak przeleci obok - pies szczeka, rzucisz mu piłkę - pies szczeka. Jednak na szczęście istnieją rasy psów, które są ciche i nie szczekają zbyt wiele. Dużo zależy oczywiście od charakteru psa, jednak niektóre rasy zwyczajnie prawie w ogóle nie szczekają. Zobacz, jakie to rasy.

📢 Storczyki - takie są na nie najlepsze triki. Raz na miesiąc wsyp to do doniczki [14.06.2024 r.] Storczyki są bardzo atrakcyjne, występują w wielu odmianach, a ich kwiaty mają bajeczne kolory: od białego, przez żółte, pomarańczowe, różowe, liliowe, bordowe, aż po fioletowy. Właśnie ze względu na piękny wygląd storczyki są chętnie kupowane jako roślina ozdobna do domów i mieszkań. Jednak storczyki są dość wymagające. Nieodpowiednia pielęgnacja łatwo może doprowadzić do tego, że storczyk zgubi kwiaty i zmarnieje. Zobacz, jak właściwie dbać o storczyka - takie warunki lubi storczyk. 📢 Zośka ze "Znachora" zdobyła serca widzów. Tak mieszka i żyje na co dzień Anna Szymańczyk [14.06.2024 r.] Annę Szymańczyk pokochali Polacy za rolę Zośki w nowym "Znachorze" w reżyserii Michała Gazdy. Choć postać nie pojawiła się w ekranizacji z 1982 roku, to szybko zaskarbiła sobie sympatię widzów swoją charyzmą i naturalnością. Filmowa "Zośka, czyli Anna Szymańczyk, kocha naturę i wieś. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Hubert Hurkacz - tak urządził się w Monte Carlo. Tak mieszka i żyje na co dzień najlepszy polski tenisista [14.06.2024 r.] Hubert Hurkacz to jeden z najlepszych tenisistów świata, choć akurat Roland Garros nie poszedł mu najlepiej. Na co dzień Hubert Hurkacz mieszka w Monte Carlo, najsłynniejszym osiedlu księstwa Monako. Bardzo ceni sobie wsparcie rodziny, chroni prywatność i uwielbia szybkie auta. Zobaczcie jak się tam urządził i jak żyje na co dzień jeden z najlepszych tenisistów świata. 📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka [14.06.2024 r.] Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 [14.06.2024 r.] Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Tak wygląda córka Agnieszki Osieckiej. Po matce odziedziczyła ogromny majątek [14.06.2024 r.] Agnieszka Osiecka już od samego początku swojej kariery charakteryzowała się ogromnym talentem, do przekazywania rzeczy pozornie prostych, w sposób wybitny. Prawdziwa mistrzyni słowa, której teksty nawet nieświadomie wyśpiewują miliony Polaków.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [14.06.2024 r.] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [14.06.2024 r.] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [14.06.2024 r.] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [14.06.2024 r.] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [14.06.2024 r.] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach [14.06.2024 r.] Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów. 📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [14.06.2024 r.] Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [14.06.2024 r.] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [14.06.2024 r.] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Te liczby padają w grze Lotto najczęściej. One dają milionowe wygrane [14.06.2024 r.] Gra Lotto to najpopularniejsza z dostępnych w Totalizatorze Sportowym. Ma ona wieloletnią tradycję, bo wygrywać w niej można pieniądze od 1957 roku. Aktualnie losowanie gry Lotto odbywa się trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. Zobaczcie, jakie liczby padają najczęściej w okresie od 2019 roku. 📢 Marchew będzie jędrna i słodka - oto sposób cioci Krysi. Wystarczy, że tym ją podlejesz [14.06.2024 r.] Marchew warto mieć wśród swoich upraw ogrodowych lub działkowych. Możemy zrobić z niej pyszne soki, surówki, dodać do zup i dań obiadowych. Marchew jest jednak warzywem, które wymaga dużo nawozów. Moje pierwsze plony były mało dorodne. Warzywa były gorzkie i niewielkich rozmiarów. Zapytałam o radę ciocię Krysię, a ta podała mi przepis na prosty i domowy nawóz do marchwi. Efekt bardzo mnie zaskoczył!

📢 Te pary są razem dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, co u nich słychać! [14.06.2024 r.] "Rolnik szuka żony" to niezwykle popularny w Polsce program rozrywkowy, który łączy w pary ludzi z całej Polski. Wielu uczestników dzięki temu, że zdecydowało się wziąć udział w tym reality show, poznało miłość swojego życia. Mieszkają razem, pobrali się, mają dzieci, są szczęśliwi. Zobaczcie, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP stanęli na ślubnym kobiercu.

📢 Zarobki w Lasach Państwowych w 2024 roku. Najnowsze dane o zarobkach leśników po podwyżce [14.06.2024 r.] Średnia płaca w Lasach Państwowych wyniosiła 11 100 złotych brutto. Ale niebawem wzrośnie, bo planowane są solidne podwyżki. Jako pierwsi publikujemy nowe stawki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników. 📢 Te długi już się przedawniły. Oto zobowiązania, których nie musisz spłacać [14.06.2024 r.] Przedawnienie długów może być rozwiązaniem dla osób, które wpadły w spiralę finansowych zobowiązań. Nie jest to jednak szansa dla osób, które nie spłacają swoich zobowiązań. Przedawnienie długów choć pojawia się w kodeksie cywilnym to spełnienie wszystkich warunków jest bardzo mało prawdopodobne. Zobaczcie kiedy dochodzi do przedawnienia i które długi już się przedawniły.

📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż [14.06.2024 r.] Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami. 📢 Znaki zodiaku, które czekają w czerwcu zmiany w finansach. Dodatkowa gotówka i niespodziewane wydatki [14.06.2024 r.] Przez zdecydowaną większość czerwca Słońce będzie znajdowało się w znaku Bliźniąt, zaś po 20 czerwca wstąpi do Raka. To właśnie te znaki zodiaku mogą spodziewać się największych zawirowań w życiu finansowym - od bogactwa po niespodziewane wydatki. Który jeszcze znak zodiaku będzie miał szczęście w finansach, a kto powinien uważać? Oto horoskop finansowy na czerwiec 2024.

📢 Takie mogą być stawki renty wdowiej 2024 - mamy wyliczenia. Tyle mogą dostać seniorzy [14.06.2024 r.] Jakie mogą być stawki renty wdowiej? Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że koszt tego programu to około 8-10 miliardów rocznie. Takie mają być zasady wypłat dla seniorów. 📢 Oto trik na dużo ogórków. Podlej tym teraz ogórki, a dzięki temu wystrzelą jak szalone [14.06.2024 r.] Koniec maja i początek czerwca to idealny czas na posadzenie ogórków wprost do gruntu. Warzywo ma wtedy odpowiednią temperaturę i poziom nasłonecznienia. Aby ogórki szybko urosły i było ich dużo należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. W przypadku domowych upraw świetnie sprawdzą się ekologiczne nawozy, które można zrobić samodzielnie. Oto trik, aby ogórki wystrzeliły jak szalone.

📢 Pelargonia nie kwitnie i gubi kwiaty? Dodaj to warzywo do doniczki, a pelargonia obsypie się kwiatami [14.06.2024 r.] Pelargonie swój triumf święciły w czasach PRL-u, jednak od kilku lat znów stały się bardzo modne. Pelargonie są ładne, mają wielobarwne kwiaty, bardzo długo kwitną - bo od czerwca aż do września, a do tego są dość odporne na niesprzyjające warunki pogodowe. Jednak zdarza się, że pelargonie przestają kwitnąć, nie mają nowych kwiatów, a stare odpadają. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić. Wypróbuj ten trik z popularnym warzywem, a twój balkon zniknie pod kwiatami pelargonii.

📢 Janina z "Sanatorium miłości" na prywatnych zdjęciach. Widać na nich radość i zadowolenie z życia! [14.06.2024 r.] Janina z "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się do programu, aby pokonać samotność i znaleźć mężczyznę, który będzie dla niej ważny. Świetnie dogadywała się z Tadeuszem z Krzyżanowic. Widzowie byli przekonani, że po programie stworzą parę. Nic jednak z tego nie wyszło. Janina jest jednak bardzo szczęśliwa. Widać to na jej prywatnych zdjęciach. 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [14.06.2024 r.] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie [14.06.2024 r.] Joanna Przetakiewicz, założycielka marki La Mania, dawna partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, dziś żona Rinke Rooyensa, jest nie tylko znaną bizneswoman, ale także dumą matką Aleksandra, Filipa i Jakuba. Dorośli synowie są owocem jej związku z lat młodości. Milionerka utrzymuje z nimi bliskie kontakty, synowie wspierają mamę w działaniach biznesowych. Zobaczcie piękne zdjęcia Joanny Przetakiewicz-Rooyens oraz Aleksandra, Filipa i Jakuba Przetakiewiczów. Pokazujemy je w naszej galerii.

📢 To wszystko jest zwolnione z egzekucji komorniczych. To się zmienia od lipca 2024 roku [14.06.2024 r.] Komornicy zajmują się odzyskiwaniem niespłaconych długów. Działają one w interesie wierzycieli. Nie znaczy to jednak, że zostawią dłużnika w skarpetkach. Komorników obowiązują przepisy prawa, które zwalniają wiele rzeczy z zajęć komorniczych. Sprawdzamy, czego komornik nie może zabrać dłużnikowi.

📢 Petunia bujnie rozkwitnie - oto trik na mnóstwo kwiatów. Użyj tej przyprawy jako nawozu do petunii [14.06.2024 r.] Petunie to piękne kwiaty, bardzo popularne w ogródkach i na balkonach w polskich domach. Petunie mają delikatne kwiaty w kształcie kielicha, w wielu barwach: białe, żółte, różowe, bordowe, fioletowe. Zadbane petunie są prawdziwą ozdobą okien i balkonów. Co jednak, gdy marnieją i gubią kwiaty? Jest na to rada. Koniecznie wypróbuj ten prosty nawóz domowy. Zrobisz go w kilka chwil z popularnej przyprawy, którą na pewno masz w kuchennej szafce. 📢 To będą największe atrakcje Jarmarku Spichrzowego 2024. Tych wydarzeń nie możesz przegapić! 14, 15, 16 czerwca 2024 W piątek, w Grudziądzu rozpoczyna się Jarmark Spichrzowy 2024. Przez cały weekend świętować będziemy urodziny Grudziądza. W programie są koncerty, m.in. Dawida Kwiatkowskiego oraz Urszuli. Trwać będą Jarmarki: Spichrzowy oraz Staroci. Imprez na weekend 14, 15, 16 czerwca 2024 przygotowano wiele. My wybraliśmy dla Was te najciekawsze.

📢 Żona Łukasza Nowickiego - tak wygląda Olga Paszkowska, aktorka i psychoterapeutka [14.06.2024 r.] Łukasz Nowicki to popularny polski aktor i prezenter telewizyjny, syn wielkiego Jana Nowickiego. Przez 9 lat jego żoną była piosenkarka Halina Mlynkowa. W 2016 roku wziął ślub z młodszą o 13 lat aktorką, Olgą Paszkowską. To przepiękna kobieta. Zobaczcie, jak na prywatnych zdjęciach wygląda żona Łukasza Nowickiego.

📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [14.06.2024 r.] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Oto lista banknotów, która straciła ważność. Niektóre z nich można wymienić! [14.06.2024 r.] Banknoty, które mamy w obiegu nie mają terminu przydatności, jednak są sytuacje, w których papierowe pieniądze tracą ważność. W niektórych przypadkach możemy je wymienić. Są jednak tez sytuacje, w których banknot traci i ważność i wartość. Dowiedz się, jakie kroki należy podjąć, jeśli posiadamy nieważny banknot. 📢 Dzięki temu szczypiorek wystrzeli do góry i zgęstnieje. Oto prosty i domowy nawóz do szczypiorku [14.06.2024 r.] Szczypiorek to jedno z najchętniej uprawianych warzyw w ogródkach i doniczkach na parapecie. Jego ostry, delikatnie cebulowy posmak i intensywny aromat doskonale komponuje się z daniami kuchni tradycyjnej i orientalnej. Szczypiorek w doniczce opadł? Jest przerzedzony i rośnie wolno? Wypróbuj ten domowy nawóz. Wystarczy podlać tym szczypiorek a wystrzeli do góry i zgęstnieje.

📢 Podlej tym grządki, a cebula obrodzi. Ten nawóz sprawi, że cebule nie będą się mieścić na grządkach! [14.06.2024 r.] Cebula to warzywo smaczne, bardzo zdrowe, a do tego łatwe w uprawie. To wielka satysfakcja, gdy możemy zjeść warzywa, które samodzielnie wyhodowaliśmy. Cebulę można uprawiać w ogródku, na balkonie, a nawet po prostu w donicach na oknie. Gdy hodujemy cebulę, mamy też własny szczypiorek - pyszny, świeży, chrupiący. Domowe nawozy wracają do łask. Są skuteczne, dostępne praktycznie od ręki, tanie - bo wykorzystujemy organiczne odpadki, a do tego potrafią zdziałać cuda. Twoja cebula będzie rosła szybko, gdy zastosujesz ten domowy nawóz.

📢 Żona Norbiego - tak wygląda Marzena Chełmińska. Zobaczcie, czym się zajmuje na co dzień! [14.06.2024 r.] Norbi to popularny piosenkarz oraz prezenter telewizyjny i radiowy. Któż nie zna bowiem jego hitu "Kobiety są gorące". Norbi żenił się aż trzy razy. Poznajcie jego trzecią żonę. Oto Marzena Chełmińska, żona Norbiego, na prywatnych zdjęciach.

📢 Tyle płacą w 2024 roku za sanatoria pacjenci, NFZ i ZUS. Mamy dokładne wyliczenia. Państwowe dopłaty robią wrażenie [14.06.2024 r.] Mieszkańcy regionu chętnie jadą podreperować zdrowie do sanatorium. Pani Anna z Inowrocławia niedawno wróciła: - Denerwuje mnie jak komercyjni pacjenci komentują, że oni płacą, więc mają lepsze warunki, a my to niby jeździmy za darmo? 📢 Bon senioralny 2024 - zasady. Będzie "druga emerytura" co miesiąc? Oto nowy pomysł rządu [14.06.2024 r.] W lipcu rozpoczną się konsultacje międzyresortowe i publiczne dot. założeń ustawy o bonie senioralnym – poinformowała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Mają potrwać kilka miesięcy i po ich zakończeniu zostanie określony koszt wprowadzenia usługi. 📢 Natalia Niemen i jej córka Danusia - zdjęcia. Tak wygląda piękna miłość artystki do swojego dziecka [14.06.2024 r.] Natalia Niemen, owoc związku legendarnego artysty Czesława Niemena i modelki Małgorzaty Niemen, jest mamą dorosłych synów i córeczki Danusi, która cierpi na nieuleczalną chorobę. Wokalistka nieczęsto mówi o swoim prywatnym życiu, jednak jest jeden, wyjątkowy dzień, gdy czyni wyjątek. To Dzień Chorób Rzadkich. A taka właśnie choroba dotknęła jej najmłodsze dziecko. Wokalistka podkreśla, że wspiera wszystkie rodziny dotknięte wyzwaniem choroby rzadkiej. "Łączymy się" - apeluje i podnosi świadomość różnorodności. Uczy, abyśmy tę różnorodność akceptowali i kochali. Oto Natalia Niemen i jej córka Danusia. Tak wygląda piękna miłość artystki, córki Czesława Niemena i Małgorzaty Niemen, do swojego dziecka. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Jedyny syn Anny Seniuk - tak teraz wygląda. Gdy przyszedł na egzamin do szkoły teatralnej, mama wyszła z sali [14.06.2024 r.] Anna Seniuk to popularna aktorka teatralna i telewizyjna. Nie wszyscy zapewne wiecie, że jej jedyny syn poszedł w jej ślady. To Grzegorz Małecki, który ma na koncie udział w kilkudziesięciu produkcjach telewizyjnych, jest także cenionym aktorem teatralnym. Tak dziś wyglądają Anna Seniuk i jej jedyny syn Grzegorz - zobaczcie zdjęcia. 📢 Ta fryzura będzie najmodniejsza latem 2024 roku. Szybkie i modne upięcia włosów [14.06.2024 r.] Włosy długie i półdługie w sezonie letnim często staramy się upiąć, aby nie przeszkadzały, ale przede wszystkim było chłodniej. Tradycyjny kucyk, czy szybki luźny warkocz to tylko niektóre z propozycji. Przygotowaliśmy dla Was kilka szybkich i modnych upięć, które będą popularne latem 2024 roku. Zobaczcie kilka inspiracji.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [14.06.2024 r.] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie. 📢 Według numerologii osoby urodzone tego dnia to najwięksi szczęściarze. Zobaczcie listę [14.06.2024 r.] Numerologia zakłada, że liczby związane z naszym urodzeniem mają związek z tym co nas czeka. Według numerologii nasz los zapisany jest między innymi w dniu czy dacie urodzenia. Zobaczcie, jaki dzień urodzenia to gwarancja szczęśliwego życia. Przygotowaliśmy listę najszczęśliwszych dni urodzenia. Oto one.

📢 Zakaz palenia na balkonie w Polsce - czy obowiązuje? Tego nie można robić na balkonie, za to teraz grozi mandat [14.06.2024 r.] Czy zakaz palenia na balkonach obowiązuje w Polsce? Palenie na balkonie wywołuje wiele pytań i kontrowersji. Najważniejsze pytanie brzmi: czy można palić na balkonie? Sprawdź w naszej galerii, czego nie można robić na balkonie - za takie zachowanie grozi wysoki mandat! 📢 Oto pomysły na krótkie włosy. Mamy listę 10 sposobów pielęgnacji - dzięki nim twoja fryzura zachwyci wszystkich [14.06.2024 r.] W tym sezonie niezwykle modne są fryzury typu bob, czy pixie cut. Pasują do każdego typu urody, są bardzo praktyczne, szczególnie podczas upalnego lata, a dodatkowo odejmują lat. Jeśli jednak nie będziemy odpowiednio dbać o nasze włosy, to osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego.

📢 Anna Lewandowska w objęciach przystojnego Hiszpana. Jest komentarz Roberta Lewandowskiego. Mocne słowa o Polsce! [14.06.2024 r.] Co to jest bachata? Z kim spędza czas i tańczy Anna Lewandowska? Co na taneczną pasję żony Robert Lewandowski? Te pytanie elektryzowały fanów najsłynniejszego piłkarskiego małżeństwa w Polsce. Anna Lewandowska milczy, natomiast swoje zdanie na ten temat wyraził ostatnio Robert Lewandowski. Sprawdźcie jak skomentował popisy swojej żony. 📢 Oprysk na ćmę bukszpanową - domowy trik Pani Patrycji. Dzięki temu pozbędziesz szkodników [14.06.2024 r.] Ćma bukszpanowa to jeden z najbardziej uciążliwych szkodników, który może zniszczyć piękne krzewy bukszpanowe. Jej larwy żerują na liściach, powodując poważne uszkodzenia, a czasami nawet całkowite zniszczenie rośliny. Pani Patrycja, pasjonatka ogrodnictwa, korzysta ze sprawdzonego sposobu na walkę z tym szkodnikiem – zdradza nam przepis na domowy oprysk z roztworu octu i wody.

📢 Takie będą podwyżki dla emerytów. Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur 2025 [14.06.2024 r.] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek. 📢 Przy tych schorzeniach nie można pić kawy rozpuszczalnej. Oto kiedy nie jest wskazana [14.06.2024 r.] Kawa rozpuszczalna uznawana jest za mniej zdrową, bo jest przetworzona. Zawiera mniej kofeiny niż parzona, ale za to ma więcej antyoksydantów. Kawa ta zawiera takie składniki mineralne jak: cynk, wapń, magnez. Do produkcji kawy rozpuszczalnej wykorzystuje się ziarna niższej jakości. Zobaczcie, kto nie powinien pić kawy rozpuszczalnej.

📢 Poszukiwana biżuteria PRL - ceny, zdjęcia unikatów. Tyle są dziś warte stare kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki [14.06.2024 r.] Stare pierścionki, kolczyki, naszyjniki, bransoletki z czasów PRL cieszą się dziś popularnością. Zachowałaś jeszcze takie po babci? Nie wyrzucaj, bo dziś możesz na takiej biżuterii zarobić. Za niektóre perełki miłośnicy stylu vintage i retro są w stanie zapłacić fortunę. Sprawdź, jakie są aktualne ceny biżuterii PRL. Zobacz zdjęcia. 📢 Córka Lucy z "Rancza" - tak wygląda dziś Miłosława Borcuch, dziecko Ilony Ostrowskiej i Jacka Borcucha. Zobaczcie [14.06.2024 r.] Ilona Ostrowska to polska aktorka, której wielką sławę i rozpoznawalność przyniosła rola Lucy w serialu "Ranczo". Jacek Borcuch jest aktorem i reżyserem. Para w latach 2004 -2012 była małżeństwem. Mają córkę Miłosławę. To już 18-letnia dziewczyna. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Te zapachy pojawiają się przy udarze i guzie mózgu. Odczuwanie tych zapachów może być sygnałem poważnej choroby [14.06.2024 r.] Dlaczego czujesz zapachy, których nie ma? Zaburzenia węchu mogą być objawem poważnych chorób. Niektóre fantomowe zapachy są przyjemne, częściej jednak zapachy te są opisywane jako nieprzyjemne, brzydkie lub obrzydliwe. Odczuwanie niektórych zapachów może być objawem choroby. Co mogą oznaczać zaburzenia węchowe? O czym mogą świadczyć urojenia zapachowe? Jeśli masz podobne odczucia, lepiej skonsultuj się z lekarzem. Czytaj więcej. 📢 Maria Andrejczyk - tak mieszka i żyje na co dzień. Piękna lekkoatletka pokonała kontuzje i znowu walczy o medale [14.06.2024 r.] Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych polskich lekkoatletek, a już wśród oszczepniczek nie ma sobie równych. Tej dziewczyny nic nie jest w stanie złamać! Polka poradziła sobie z ciężką chorobą, długą kontuzją i znowu walczy o medale na wielkich imprezach. Prywatnie jest szczęśliwie zakochana, mieszka na Podlasu. Tak żyje na co dzień Maria Andrejczyk, czołowa oszczepniczka świata.

📢 Natalia Kaczmarek - tak piękna lekkoatletka mieszka i żyje na co dzień. Plan na 2024 rok? Medal w Paryżu i ślub! [14.06.2024 r.] Natalia Kaczmarek na ustach kibiców w Polsce i Europie. Piękna lekkoatletka została mistrzynią Europy w Rzymie i pobiła rekord Polski Ireny Szewińskiej. Nie lekkoatletycznej znalazła nie tylko sławę i medale, ale także wielką miłość. Tak mieszka i żyje na co dzień Natalia Kaczmarek. 📢 Dom pod Warszawą Edyty Herbuś i Piotra Bukowieckiego - zdjęcia. Zamieszkają w dawnej bibliotece [14.06.2024 r.] 43-letnia tancerka, choreografka, aktorka i prezenterka Edyta Herbuś od siedmiu lat jest w szczęśliwym związku z 44-letnim producentem filmowym Piotrem Bukowieckim. Wychowuję jego trojkę dzieci, mają dwa psy, a obecnie budują dom. Para zamieszka w budynku, gdzie dawniej była biblioteka - To moje miejsce na ziemi - podkreśla gwiazda. Zobacz na zdjęciach, jak tam wygląda.

📢 Antyki i meble PRL z lat 70. i 80. przeżywają w 2024 roku renesans - oto zdjęcia i ceny. Tyle dziś trzeba za nie zapłacić [14.06.2024 r.] Boom na wystrój lub elementy wnętrz z PRL nieprzerwanie trwa. Do łask wróciły meble sprzed kilku dekad: stylizowane na tamte lata, oryginały, w stylu vintage, retro lub takie, które dostały "drugie życie". Nic dziwnego – polski design tamtych lat to prawdziwa perełka. Wtedy królowały wersalki, meblościanki, półkotapczany, kredensy, komody i meble wypoczynkowe na smukłych nóżkach. Na te ostatnie znów jest moda. Niektóre z nich kosztują dziś majątek, szczególnie antyki w stylu art deco. Zobacz zdjęcia i ceny mebli PRL. 📢 Karolina Czarnecka - tak dziś wygląda. To ona śpiewała "Hera, koka, hasz, LSD". Zobaczcie zdjęcia! [14.06.2024 r.] Karolina Czarnecka to polska wokalistka i aktorka, o której 10 lat temu zrobiło się głośno po tym, jak w genialny sposób zaprezentowała utwór "Hera, Koka, Hasz, LSD". Co u niej słychać? Czym się dziś zajmuje i jak wygląda? Zapraszamy do naszej galerii.

📢 Dzięki temu twoje ogórki będą rosły jak szalone. Mamy listę 5 naturalnych sposobów [14.06.2024 r.] Chcesz cieszyć się obfitymi zbiorami ogórków i zabezpieczyć je przed szkodnikami oraz chorobami? Zapomnij o sztucznych preparatach! Wypróbuj te naturalne nawozy, które zrobisz z produktów, które na pewno masz już w domu lub ogrodzie! 📢 Nowy wiek emerytalny 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [14.06.2024 r.] Pomysł przepisów wprowadzających emerytury stażowe w Polsce od 2024 roku wywołują szerokie dyskusje. Ta planowana istotna modyfikacja w systemie emerytalnym budzi emocje i stawia wiele pytań dotyczących przyszłości świadczeń emerytalnych w Polsce.

📢 Katarzyna Zdanowicz rozstała się z mężem! Taka jest prywatnie dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego [14.06.2024 r.] Katarzyna Zdanowicz to znana widzom telewizji Polsat dziennikarka i prezenterka "Wydarzeń". Pochodzi z podbydgoskiego Solca Kujawskiego, jednak na co dzień mieszka w Warszawie. Katarzyna Zdanowicz poinformowała, ze po wielu latach rozstała się z mężem. Dziennikarka opublikowała oświadczenie na Instagramie. Zobacz w naszej galerii, jaka jest prywatnie Katarzyna Zdanowicz.

📢 Takie objawy raka pojawiają się najczęściej. Oto wczesne i najbardziej alarmujące objawy raka [14.06.2024 r.] Nowotwory złośliwe są jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie, obok chorób układu sercowo-naczyniowego. Liczba chorych na nowotwory rośnie. Rak może dawać różne objawy. Niektóre z nich łatwo przeoczyć lub pomylić z infekcją czy dolegliwościami żołądkowymi. Lekarze wskazują najbardziej alarmujące objawy raka, te pierwsze sygnały mogą świadczyć o chorobie nowotworowej. Czytaj, na co trzeba zwrócić uwagę.

📢 Taka będzie płaca minimalna w 2025 roku. Rząd podał stawkę - wiemy, ile zarobią miliony Polaków [14.06.2024 r.] Rząd podał ile będzie wynosić płaca minimalna i stawka godzinowa w Polsce od 1 stycznia 2025 roku. Zobacz, ile będą zarabiać miliony Polaków już od nowego roku. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień!

📢 Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Tłumy pożegnały Halinkę ze "Świata według Kiepskich" Tłumy legniczan, środowiska artystyczne oraz przedstawiciele lokalnych władz pożegnali w czwartek aktorkę Marzenę Kipiel-Sztukę. Artystka spoczęła w na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Legnicy. Życzeniem zmarłej było, żeby żałobnicy przynieśli kolorowe kwiaty, nie wieńce. Rodzina i przyjaciele prosili też by ubrać się kolorowo, nie w czerń. 📢 Emilka zginęła pod tramwajem. Nowe informacje w sprawie śmierci 15-latki w Bydgoszczy Emilia zginęła w kwietniu, kiedy została popchnięta i wpadła pod tramwaj na przystanku przy Fordońskiej-Bałtyckiej. Postępowanie w tej sprawie ma zmierzać w kierunku stwierdzenia czynu z art 155 kodeksu karnego. To przepis odnoszący się do okoliczności wypadku, którego skutkiem jest śmierć. 📢 Ostatnie wyniki Lotto z 13.06.2024 - Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada Nowe losowanie Lotto już o godzinie 22:00. Sprawdź wyniki losowania Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada z 13.06.2024 tuż po jego zakończeniu.

📢 Elana Toruń zdobyła Puchar Polski K-PZPN. Tak było na Bema. Zdjęcia kibice + mecz Elana Toruń zdobyła Puchar Polski Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Tym samym Zawisza Bydgoszcz nie obronił trofeum. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem kibiców żółto-niebieskich. Mamy zdjęcia z meczu oraz z trybun. 📢 Tak wyglądał pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Modne paznokcie, na których nie widać odrostu. Oto najmodniejszy manicure - zdjęcia Odrosty to zmora kobiet, które lubią mieć pomalowane paznokcie. Odrosty na paznokciach wyglądają nieestetycznie. Nie zawsze mamy czas, by zrobić nowy manicure. Warto zatem wybrać takie stylizacje i lakiery do paznokci, przy których nie widać odrostów. Zobacz najmodniejsze pomysły na manicure, przy których odrosty paznokci są niewidoczne.

📢 Tak wyglądają dzieci "Popka". Oto Julia i Borys, córka i syn Pawła Mikołajuwa - zdjęcia "Popek" to jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych raperów na polskiej scenie muzycznej i rozrywkowej. Popek czyli Paweł Mikołajuw to nie tylko raper, ale także zawodnik MMA. Jego cechy charakterystyczne to czarne gałki oczne i blizny na twarzy. Popek prowadził bardzo rozrywkowe życie, niestety, w złym tego słowa znaczeniu - pił i zdradzał partnerkę. Gdy na świecie pojawiła się jego córka, Popek odmienił swoje życie. Julka jest jego oczkiem w głowie. Zobaczcie, jak wyglądają dzieci Pawła Popka - Julka i Borys. 📢 GIS wycofuje towary ze sklepów - alarm w sklepach. Groźna bakteria wywołująca listeriozę w wędlinie Główny Inspektorat Sanitarny kontroluje jakość produktów spożywczych i przedmiotów mających kontakt z żywnością. Gdy są zagrożenia dla konsumentów, wydaje ostrzeżenia. Teraz GIS ostrzega o szkodliwych dla zdrowia produktach spożywczych dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych w Polsce. To między innymi groźna bakteria Listeria monocytogenes wykryta w wędlinie. Zakażenie tą bakterią może wywołać chorobę listeriozę. Sprawdź, czy masz niebezpieczny towar, a jeśli tak - koniecznie go wyrzuć.

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu w czasie czuwania. Mamy listę opłat Czy wiesz, że wiele z naszych codziennych urządzeń elektrycznych zużywa energię nawet wtedy, gdy są wyłączone? To zjawisko, znane jako "tryb czuwania", może znacząco wpływać na rachunki za prąd. Dlatego warto zastanowić się, które z naszych urządzeń są największymi "wampirami energii". 📢 Kibice Zawiszy Bydgoszcz dopingowali w Wakeparku. Oglądali finałowy mecz z Elaną Kibice Zawiszy Bydgoszcz w Wakeparku w Myślęcinku dopingowali niebiesko-czarnych, którzy w Toruniu walczyli z Elaną w finale Pucharu Polski Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

📢 Na plaży w Wierzchucinku wiele zmian. W ofercie ratownicy i wypożyczalnia sprzętu wodnego Gmina Sicienko szykuje się do nowego sezonu. Będzie on wyjątkowy bo po raz pierwszy na gminnej plaży w Wierzchucinku pojawią się ratownicy. Otwarta zostanie też wypożyczalnia sprzętu.

📢 Dopłaty do ogrodzenia gospodarstwa 2024. Nabór zaczyna się w czerwcu. Jest jeden kluczowy warunek Jeśli chcesz postawić nowe ogrodzenie gospodarstwa, masz szansę zrobić to z dopłatą. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapowiedziała nabór wniosków, który potrwa ponad 2 miesiące. Dofinansowanie dotyczy metra bieżącego ogrodzenia, bram i furtek. Wsparcie będzie finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 11 czerwca 2024 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie!

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one. 📢 Kierowca autobusu w Grudziądzu zatrzymał się, by przepuścić rodzinkę jeży. Wzruszający widok. Zobaczcie zdjęcia Mieszkańcy, pasażerowie i władze MZK gratulują wzorowej postawy kierowcy. Dodajmy, że Miejski Zakład Komunikacji w Grudziądzu od dawna bierze udział w akcji "Po jeżu nie jeżdżę". 📢 Stypendia i nagrody dla najlepszych sportowców w Grudziądzu! Mamy nazwiska i zdjęcia wyróżnionych Wielką galą w teatrze podsumowano osiągnięcia grudziądzkich sportowców. Najlepsi otrzymali stypendia i nagrody. Oprócz zawodników uhonorowano także ich trenerów. Zobaczcie sportowców, którzy odnieśli największe sukcesy, a kibicom dostarczyli emocji: radości i wzruszeń.

📢 Dorota Szelągowska wzięła ślub? Tak teraz mieszka i żyje prezenterka i projektantka wnętrz Dorota Szelągowska to polska prezenterka telewizyjna i ceniona projektantka wnętrz domów i mieszkań. Popularność przyniosły jej takie programy, jak "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej" czy "MasterChef Nastolatki". Dorota Szelągowska na Instagramie opublikowała tajemnicze nagranie ze swoim partnerem. - Czy wzięła pani ślub? - dopytują fani. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Dorota Szelągowska.