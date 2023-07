Prasówka 14.07.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie są skutki picia zielonej herbaty. To się dzieje z organizmem, gdy codziennie pijesz zieloną herbatę [14.07.2023]”?

Prasówka 14.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie są skutki picia zielonej herbaty. To się dzieje z organizmem, gdy codziennie pijesz zieloną herbatę [14.07.2023] Zielona herbata od wieków słynie ze swoich niesamowitych korzyści zdrowotnych. Wiele osób rezygnuje z kawy i czarnej herbaty na rzecz zielonej herbaty. Czy zielona herbata jest tak zdrowa, jak się o niej mówi? Jakie są jej zalety i wady? Zobacz, jakie właściwości ma zielona herbata i jak działa na nasz organizm, gdy ją pijemy codziennie.

📢 Tak mieszkają i żyją Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman. Siatkarska miłość kwitnie! [14.07.2023] Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć!

📢 Nowa waloryzacja emerytur - stan wyliczeń na lipiec 2023. Tak mogą zmienić emerytury w 2024 roku [14.07.2023] Przyjęto już założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3 proc, a jej łączny koszt to ponad 43 mld złotych. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Prasówka 14.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto tabela emerytur w lipcu 2023 brutto i netto. Tak wzrosły świadczenia rok do roku [14.07.2023] Oto tabela emerytur w lipcu 2023 brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Zobacz - ten sposób może zdziałać cuda [14.07.2023] Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule. 📢 Osoby o tych imionach tworzą najgorsze małżeństwa. Te pary się ze sobą nie dogadają [14.07.2023] Małżeństwo to ważny krok w życiu pary. To nie tylko zmiana stanu cywilnego w dokumentach, ale i szereg zmian natury prawnej ale i duchowej. Ślub to pierwszy krok do założenia rodziny. Związek powinien opierać się na zaufaniu, wierności ale przede wszystkim miłości. Zobaczcie na podstawie znaczenia imion, kto nie nadaje się do małżeństwa ze względu na szereg cech charakteru przypisanych właśnie do imienia.

📢 Tak ZUS wypłacał zaniżone emerytury. W taki sposób emeryci mogą odzyskać pieniądze [14.07.2023] ZUS wypłacał zaniżone emerytury! Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że ZUS źle wyliczył emerytury i wypłacił zaniżone kwoty. Chodzi o miliony złotych! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu. 📢 14 emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Najnowsze wyliczenia kwot - stawki netto [14.07.2023] Emeryci w roku 2023 ponownie otrzymają 14 emeryturę. Już wkrótce na konta seniorów trafią przelewy z ZUS. Trwają prace legislacyjne nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Wiadomo już jednak, że czternaste emerytury trafią do kanonu świadczeń stałych, wypłacanych co roku. Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Prezentujemy, jakie kwoty w ramach czternastej emerytury zostaną wypłacone emerytom w 2023 roku.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność [14.07.2023] Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień nie mają terminu ważności. Banknoty i monety w obiegu są ważne jeśli są w stanie niezniszczonym. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, jakie banknoty musimy wymienić w lipcu 2023 roku. 📢 Horoskop indiański. Jakim zwierzęciem jesteś? Sprawdź swój totem i co on oznacza! [14.07.2023] Horoskop indiański wyjaśnia aspekty życia w oparciu o założenie, że wszystko - ludzie, zwierzęta, natura - to jeden wielki krąg życia. Każde istnienie jest ważne i wnosi coś istotnego do tego kręgu. Każdej istocie należy się szacunek. Przyroda to bardzo ważna część egzystencji Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Zapewnia ubranie, pożywienie, broń, ozdoby, leki - wszystko, czego człowiek potrzebuje do szczęśliwego życia. Na tym kręgu życia opisane jest dwanaście zwierząt - totemów. Zobacz, którym jesteś i co to oznacza.

📢 Oto oryginalne i dziwne nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź tę listę! Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę! 📢 Tak wygląda dziś Walduś z serialu Świat według Kiepskich. Bartosz Żukowski ma 48 lat i mocno się zmienił. Zobaczcie zdjęcia! Bartosz Żukowski to aktor, który na swoim koncie ma sporo ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, lecz znany jest przede wszystkim jako Walduś Kiepski z serialu "Świat według Kiepskich". Dziś już jednak nie wygląda tak jak w słynnym serialu Polsatu. Zmienił się. Nosi brodę i wąsy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Walduś Kiepski.

📢 Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra. Zobaczcie zdjęcia Edyta i Łukasz Golcowie to małżeństwo stanowiące trzon zespołu Golec uOrkiestra. Mają góralski drewniany dom w Beskidzie Żywieckim. O tym, jak wygląda wnętrze tej pięknej chaty decydujący głos miała Edyta. Łukasz w trakcie pandemii miał więcej czasu, więc sam go remontował. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Golce. 📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu Rolnik szuka żony. Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Oto 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie! 📢 W galerii Akcent została otwarta wakacyjna wystawa prac grudziądzkich artystów. Zobacz zdjęcia Wystawa grudziądzkich artystów to propozycja cykliczna. Mieszkańcy i turyści mogą odwiedzać galerię Akcentu, gdzie swoje prace zaprezentowali lokalni twórcy. Podczas otwarcia wernisażu kilkudziesięciu autorów były tłumy zainteresowanych. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: już od 30 tys. zł! Jak je kupić? PKP Nieruchomości wystawia w lipcu na sprzedaż mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem naprawdę niskiej cenie. Np. kawalerkę z ceną 30 tys. zł lub trzypokojowe mieszkanie z ceną 50 tys. zł. Jak można kupić te mieszkania?

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto [14.07.2023] W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź. 📢 Te osoby mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Mamy listę uprawnionych - stan na lipiec 2023 [14.07.2023] Wcześniejsza emerytura to atut wielu zawodów, szczególnie służb mundurowych. Mniej lat pracy i wysokie świadczenie to argument przy wyborze zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Zobaczcie, w jakich zawodach można pracować krócej.

📢 Takie są zasady nowego wieku emerytalnego. Mamy też prognozę waloryzacji emerytur 2024 [14.07.2023] Nie po to przywracaliśmy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), aby teraz pracować nad jego wydłużeniem - oświadczyła szefowa MRiPS. Planowane są jednak duże zmiany dla przedstawicieli niektórych zawodów, a ponadto już teraz prognozuje się waloryzację przyszłorocznej emerytury. 📢 Takie są najmodniejsze aneksy kuchenne w 2023 roku. Zobacz stylowe projekty Krzysztofa Mirucia [14.07.2023] Krzysztofa Mirucia znamy z programów emitowanych w HGTV dotyczących remontów domów. Widzowie mogą zgłosić się do programu "Zgłoś remont" lub "Weekendowej metamorfozy". Oba programy cieszą się duża popularnością. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie aneksy kuchenne są teraz najmodniejsze i w co warto zainwestować. Zobaczcie aranżacje serca domu według Krzysztofa Mirucia.

📢 Takie są teraz modne łazienki. Oto projekty stylowych łazienek od Doroty Szelągowskiej [14.07.2023] Dorota Szelągowska to ceniona projektantka wnętrz. Jej prace można obejrzeć nie tylko w telewizji - gwiazda prowadzi również prywatne studio, gdzie obsługuje klientów indywidualnych. Swoje dokonania chętnie udostępnia fanom w mediach społecznościowych. Wśród nich nie brakuje modnych łazienek. Sprawdź w artykule, jakie pomysły na łazienki ma Dorota Szelągowska.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w sierpniu 2023. Oto wyliczenia brutto i netto oraz porównanie rok do roku [14.07.2023] Takie będą emerytury dla seniorów w sierpniu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [14.07.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur w 2024 roku. Tak mogą zmienić się emerytury od marca [14.07.2023] Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe. Dla niektórych rząd szykuje jednak niespodzianką - bierze się pod uwagę także kwotową waloryzację emerytur.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [14.07.2023] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Oliwia Bieniuk. W domu pamiątki po mamie Annie Przybylskiej [14.07.2023] Oliwia Bieniuk to córka byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, nie żyjącej już popularnej aktorki. Oliwia jest z roku na rok bardziej podobna do mamy. Tak żyje i mieszka na co dzień. Tak wygląda jej rodzinny dom z widokiem na morze w Orłowie. 📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni [14.07.2023] Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Takie są skutki jedzenia wiśni. To się dzieje z organizmem, gdy je jemy [14.07.2023] Wakacje to pełnia sezonu na wiśnie. Z owoców możemy zrobić różnego rodzaju przetwory i kompoty, a także wykorzystać jako przekąskę i dodatek do deserów. Okazuje się, że wiśnie mają również wiele cennych właściwości zdrowotnych. To się dzieje z naszym organizmem, gdy je jemy.

📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście [14.07.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Tak wyglądają miejsca związane z filmem Znachor. Możesz je odwiedzić Zobacz zdjęcia! [14.07.2023] "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". 📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia [14.07.2023] Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Tak wygląda w domu Doroty Szelągowskiej. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? [14.07.2023] Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u.

📢 Tak żyje na co dzień Hubert Hurkacz w Monte Carlo. Tenisista wynajmuje mieszkanie w luksusowej dzielnicy [14.07.2023] Monte Carlo słynie z pięknych plaż, wspaniałych widoków, luksusowego kasyna oraz świetnych klubów tenisowych z dobrze utrzymaną infrastrukturą. To właśnie tutaj postanowił wynająć mieszkanie Hubert Hurkacz. Sprawdź w naszym artykule, jak żyje na co dzień słynny tenisista. 📢 Te osoby nie dostaną 800 plus. Komu nie przysługuje świadczenie? [14.07.2023] Program 500 plus działa od 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 stycznia 2024 roku będzie to program 800 plus. Oznacza to, ze rodzice będą otrzymywać o 300 złotych więcej na dziecko. Program ma zapobiegać ubóstwu rodzin. Nie każdy jednak jest uprawniony do otrzymania tych pieniędzy. Zobaczcie kto nie otrzyma pieniędzy z programu.

📢 Takie są skutki jedzenia bobu. To się dzieje z organizmem, gdy jemy bób [14.07.2023] Bób to znane i smaczne warzywo, popularne zwłaszcza w sezonie letnim. Z bobu można przyrządzić różne dania, często sięgamy po niego także jako po przekąskę. Najlepiej smakuje ugotowany z solą i podany z odrobiną masełka. Bób stanowi też świetną alternatywę dla mięsa. Bób to źródło wielu cennych składników odżywczych. Zobacz, jakie właściwości ma bób i jak działa na nasz organizm, gdy go spożywamy. 📢 Takie są skutki jedzenia miodu. Pszczelarze radzą - tak rozpoznasz prawdziwy zdrowy miód [14.07.2023] Korzystanie z produktów pszczół w celach leczniczych jest znane od niepamiętnych czasów. Cenimy to, co naturalne. Jednym z takich produktów jest miód. Jednak działanie lecznicze miodu jest różne w zależności od tego, jak miód został przez pszczelarza przygotowany do sprzedaży, jak się go przechowuje u producenta czy konsumenta, a także, jak ten miód się spożywa.

📢 Taka stara ceramika i porcelana z PRL-u dziś jest dużo warta. Możesz się wzbogacić - mamy ceny [14.07.2023] Ceramika i porcelana z okresu PRL-u są świadectwem czasów, które minęły. Jej wzornictwo, uważane jest przez kolekcjonerów jako rzemieślnicze dzieło sztuki. Kiedyś takie naczynia były modne w PRL-u, a dziś przeżywają renesans. Ile dziś jest warta stara ceramika i porcelana? Zobacz unikaty wystawiane na portalu OLX. 📢 Liście twoich pomidorów zwijają się i więdną? Takie są przyczyny. Sprawdź, jak odratować krzaki pomidora [14.07.2023] Pomidor to bardzo popularne warzywo. Jest smaczny i ma duże właściwości zdrowotne. Pomidory można uprawiać w przydomowym ogródku, na tarasie, balkonie, a nawet w donicach na parapecie okiennym, jeśli nie mamy ogrodu. Jeśli liście twoich krzaków pomidora więdną i zwijają się w "rulon", to znak, że są niewłaściwie hodowane. Liście to czuły wskaźnik stanu rośliny. Zobacz, jakie są przyczyny tego, że liście pomidora zwijają się.

📢 Wakacje 2023. Łowisz letnie promocje? Tak mogą ci wyczyścić konto. To musisz robić, aby nie paść ofiarą oszustów Wakacje to czas, gdy sklepy oferują nam promocje na zakupy online, kupony rabatowe itp. Wykorzystują to oszuści internetowi, którzy mogą podszywać się pod znane marki. Nie daj się nabrać. To musisz robić, aby nie paść ofiarą oszustów. 📢 Zderzenie aut na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Trzy osoby trafiły do szpitala [zdjęcia] Około godz. 12:40 na ul. Fordońskiej doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów. Po zderzeniu doszło do sporych utrudnień, trzeba było zmienić trasę dwóch linii autobusowych. 📢 Tego nie można robić na plaży. Za takie zachowania można dostać mandat Plaża to ulubione miejsce wielu osób w okresie letnim. Plaże zarówno te nadmorskie jak i nad jeziorem dzielimy na strzeżone z ratownikiem w określonych porach dnia i dzikie, gdzie nad bezpieczeństwem plażowiczów nie czuwają ratownicy. Bez względu na to na jakiej plaży przebywamy obowiązują nas zasady, których nie przestrzeganie może skutkować mandatem. Więc lepiej ich unikać.

📢 Weekend w Grudziądzu? Oto na jakie imprezy można się wybrać od 14 do 16 lipca Będzie można wspomóc bezdomne zwierzaki podczas imprezy charytatywnej w Marinie. Dla melomanów w ramach "Lata na Starym Mieście" koncert Happy Play Dixieland. Miłośnicy dziejów Grudziądza z kolei wybrać się będą mogli na spacer z przewodnikiem PTTK, a zbieracze rzeczy z "duszą" na pchli targ do Tarpna. 📢 Brzózki koło Szubina. Tak wygląda najbardziej artystyczna wieś w Kujawsko-Pomorskiem! [zdjęcia, wideo] Brzózki - drugiej tak artystycznej wsi w Kujawsko-Pomorskiem nie znajdziecie. Najbliżej stąd do Szubina, stolicy gminy - zaledwie 11 km, niedaleko do Bydgoszczy - ok. 30, oraz Żnina - 36 km.

📢 Apator Toruń chce Wilkom z Krosna zabrać ekstraligę i lidera. GKM Grudziądz też ma ofertę dla mistrza świata Wiele wskazuje na to, że Jason Doyle po tym sezonie trafi na Pomorze. O względy byłego mistrza świata rywalizują For Nature Solution Apator Toruń i ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Sezon transferowy w PGE Ekstralidze kwitnie w najlepsze, na liście życzeń "Aniołów" także młodzi Duńczycy, w Grudziądzu mogą wymienić połowę drużyny.

📢 Takie imiona noszą najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów Żona to zarówno partnerka, przyjaciółka jak i kochanka. Niektóre kobiety są wręcz stworzone do roli żony inne wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy któraś z pań będzie idealną żoną czy wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion najgorszych zon wraz z ich znaczeniem. 📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat.

📢 Najpiękniejsze ogrody w powiecie bydgoskim. Znamy pierwszych laureatów. Zobacz zdjęcia! Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy rzuciło wyzwanie mieszkańcom pow. bydgoskiego. Mogli oni wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy ogród. W niektórych gminach wybrano już laureatów. 📢 Takie imiona noszą osoby, które mają najwięcej pozytywnych cech charakteru. One dają dobry start Imiona nadawane czasem przypadkiem, zdarzają się nawet że przez pomyłkę mają jednak w sobie pewną moc, w co wierzono już od dawna. Wraz z imieniem młody człowiek otrzymuje szereg cech charakteru. Czy to możliwe, ze bylibyśmy innymi ludźmi, gdybyśmy dostali inne imię? Nie do końca, bo imiona według ich znaczenia mają pewną moc, ale człowiek posiada wolną wolę i rozum aby pokierować swoim życiem. My sprawdzamy jakie imiona dają młodemu człowiekowi dobry start.

📢 Gniewkowo ma piękny kompleks basenowy. Powstał dzięki wsparciu z "Polskiego Ładu" Miły prezent na letnie wakacje otrzymali mieszkańcy miasta i gminy Gniewkowo. W miejscowym Parku Wolności 23 czerwca otwarty został kompleks składający się z 3 basenów. 📢 Najlepsze romantyczne hotele w Kujawsko-Pomorskiem. Tu możesz wybrać się na randkę [lista] Kujawsko-Pomorskie może się poszczycić różnorodnością krajobrazów, zabytków, oferty kulturalnej i rozrywkowej. W obrębie jednego województwa nudzić się nie sposób. Możemy wypocząć w leśnym zaciszu, wśród cudownej przyrody i czystych jezior. Ofertę uzupełniają stylowe hotele. Takie są najlepsze, romantyczne hotele w Kujawsko - Pomorskiem. Oto TOP lista zdaniem internautów. 📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Tyle będzie wynosiła nasza emerytura. Oto kalkulator emerytalny Jak będą wyglądały nasze emerytury w przyszłości? najniższe świadczenie emerytalne aktualnie to nawet nie polowa najniższej krajowej. Już teraz możemy zadbać aby nasze świadczenie było wyższe odkładając dodatkowe pieniądze na emeryturę. Na podstawie kalkulatora emerytalnego sprawdzamy ile będzie wynosiła emerytura aktualnych 30, 40, 50 latków. 📢 Tak wygląda w środku dom Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

📢 ZUS oddaje należne pieniądze. Mamy tabele wyliczeń niespodziewanych zwrotów z Polskiego Ładu 316 mln zł - taką łączną kwotę wypłacił przedsiębiorcom ZUS z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejne transze są przygotowywane poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki.

📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka i żyje skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirm Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 TOP lista modeli i modelek. Tak dziś żyją najpopularniejsi uczestnicy "Top Model" Top Model to program telewizyjny, tzw. reality show, emitowany w TVN od 2010 roku. Po emisji kolejnych odcinków wielu młodych zrobiło karierę na modowych wybiegach. Duża grupa rozwija grono swoich fanów w mediach społecznościowych, pokazując prywatne życie, a jednocześnie promując znane marki. Niektórzy mają dzieci, założyli rodziny. We wrześniu 2023 roku rusza kolejna, 12. już odsłona Top Model.

📢 Takie niezwykłe właściwości ma liść laurowy. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Takie osoby muszą wymienić tablice rejestracyjne. Nowe przepisy obejmą tysiące pojazdów Gotowa jest już nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają pomóc uporządkować Centralną Ewidencję Pojazdów oraz ukrócić przestępcze procedery złodziei samochodów. W ich ramach tysiące Polaków będzie musiało wymienić tablice rejestracyjne, w innym przypadku ich pojazd może zostać wyrejestrowany. Sprawdź w artykule, kto znalazł się na liście.

📢 Tyle dajemy w prezencie ślubnym w 2023 roku. Takie kwoty daje rodzina i znajomi Mamy szczyt sezonu ślubnego. W wakacje wesela odbywają się niemal każdego dnia. Pary młode organizują przyjęcia weselne, niektóre małe i skromne, inne duże i wystawne. Wesele wiąże się z dużymi kosztami zarówno dla pary młodej jak i zaproszonych gości. Koszty to przede wszystkim prezent dla młodej pary. I tu rodzi się dylemat. Ile wypada dać? Szczegóły znajdziecie w naszym materiale. 📢 To będzie odstraszać mrówki atakujące twój ogród. Tak pozbędziesz się mrówek z ogrodu Kilka mrówek to nie problem. Jeśli jednak w twoim ogrodzie mrówki zadomowiły się na dobre, potrzebujesz skutecznych i sprawdzonych sposobów, aby się ich pozbyć. Mrówki w zasadzie są pożyteczne dla ekosystemu - usuwają organiczne odpady, wspomagają napowietrzanie gleby poprzez tworzenie tuneli, zabijają gąsienice i larwy ogrodowych szkodników. Jednak bywają sytuacje, gdy kolonia mrówek rozrośnie się za bardzo i przynosi więcej szkody, niż pożytku. Wówczas zastosuj te sprawdzone metody, a w mig pozbędziesz się mrówek z ogrodu.

📢 Taki ma być wiek emerytalny - zmiany w lipcu 2023. Oto prognozy waloryzacji emerytur 2024 Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków - podajemy informacje, jakie znamy w lipcu 2023 na temat tych zmian - prawdopodobnie od początku przyszłego roku. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Takie będą limity zamrożenia cen prądu w 2024 roku. Tyle zapłacimy po przekroczeniu limitu W 2024 roku ponownie będziemy mogli skorzystać z zamrożenia cen prądu, dzięki czemu nasze rachunki za prąd będą znacznie niższe. Ministerstwo Klimatu przygotowało już projekt nowelizacji ustawy i szykują się wyższe limity dla gospodarstw domowych. To bardzo dobra wiadomość, bo ceny prądu po przekroczeniu limity są znacznie wyższe.

📢 Takich owoców nie powinny jeść psy. One mogą spowodować śmiertelne zatrucie "Czy mogę dać ten owoc swojemu psu?" to pytanie, które często zadajemy sobie w sezonie letnim. To właśnie wtedy dojrzewa większość popularnych gatunków owoców. Niektóre czworonogi je uwielbiają, inne odsuwają się z niesmakiem. Okazuje się, że pewne owoce mogą stanowić dla psów śmiertelne zagrożenie. Oto lista owoców, których nie można podawać psu. 📢 Od calibry do ferrari - oto samochody Kuby Wojewódzkiego. Zobacz jakie auta miał i jakimi jeździ teraz Kuba Wojewódzki to dziennikarz i celebryta. Spore zainteresowanie budzi także jego motoryzacyjna pasja. W mediach społecznościowych regularnie publikuje zdjęcia aut jakimi jeździ. Są archiwalne fotografie w bmw, vw czy oplu oraz te z ostatnich aut - w jeepie, lamborghini czy ferrari.

📢 Oświadczenia majątkowe 2022. Co w portfelu mają wiceprezydenci Grudziądza: Róża Lewandowska i Szymon Gurbin? Jakie oszczędności i nieruchomości mają wiceprezydenci Róża Lewandowska i Szymon Gurbin? Ile zarobili, jakimi samochodami jeżdżą? Czy mają kredyty, pożyczki? Oto oświadczenia majątkowe za 2022 rok. 📢 Osoby o tych imionach mają niezwykłe szczęście w miłości. Sam Amor ma na nich oko! Mówi się, że imię, jakie nosimy, ma duży wpływ na wiele sfer naszego życia. Nie bez przyczyny nasi rodzice tak wiele czasu poświęcają na wymyślenie najlepszego imienia. Czasem imię bywa wręcz idealnie dobrane do osoby, wówczas ten człowiek ma szczęście większe niż inni. Wróżka Azalia zdradziła nam listę imion osób, które mają niebywałe szczęście w miłości. Zobacz!

📢 Wypadek pod Grudziądzem. Zderzyły się dwie osobówki, w których podróżowali Litwini i samochód ciężarowy. Trzy osoby w szpitalu Na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Szczepanki w gminie Łasin zderzyły się dwa pojazdy osobowe, którymi podróżowali Litwini i samochód ciężarowy. W sumie podróżowało nimi dziesięć osób. Trzy: jeden mężczyzna i dwie kobiety, w tym jedna w zaawansowanej ciąży zostały zabrane do szpitala. Ruch na czas akcji odbywał się wahadłowo.

📢 Oto 7 trików, dzięki którym pakowanie walizki będzie banalnie proste Pakowanie walizki na wakacje może być nieco stresującym zajęciem. Często zastanawiamy się, jak zmieścić wszystkie rzeczy w jednej walizce, jednocześnie zachowując porządek. Oto kilka trików, które pomogą Ci w pakowaniu i sprawią, że cały proces będzie bardziej zorganizowany i przyjemny. 📢 Najlepsze atrakcje na lato i wakacje dla dzieci w Kujawsko-Pomorskiem. To pomysły nie tylko na weekend Wiosenna aura zachęca do aktywności. Mamy sporo propozycji jak i gdzie ciekawie spędzić czas z dzieckiem. Zobacz dokąd warto wybrać się na weekend w Kujawsko-Pomorskiem. Proponujemy miejsca zabaw, parki tematyczne, ciekawe muzea, które prowadzą rozmaite warsztaty, a to nie koniec atrakcji! Sprawdźcie resztę w galerii. 📢 Zastosuj ten trik, a koperek urośnie dwa razy szybciej. Koperek to bogactwo witamin! Koperek często gości na naszych stołach. To popularny dodatek do wielu dań: zup, sałatek, sosów, mięs. Któż nie zna młodych ziemniaczków z koperkiem? Koperek jest smaczny, aromatyczny, a w dodatku bardzo zdrowy - to bardzo cenne źródło witamin i minerałów. Koperek jest łatwy w uprawie, można go hodować nawet w doniczce na oknie czy na balkonie. Jednak dość długo trwa, zanim wyrośnie z nasion. Mamy trik, dzięki któremu wyhodujesz koperek znacznie szybciej. Zobacz, jakie to łatwe.

📢 Takie są limity wypłat pieniędzy z bankomatów w lipcu 2023. Tyle jednorazowo wypłacisz gotówki Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Te mają jednak swoje limity. Ile pieniędzy można jednorazowo wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile maksymalnie, a ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów. 📢 Nawet tyle zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitu. Taki rachunek zapłacimy według kalkulatora zużycia prądu Jeśli nie przekroczyliśmy limitu 2000 kWh nadal płacimy rachunki za prąd po stawkach z 2022 roku. Jeśli jednak przekroczyliśmy limity nasze rachunki za prąd znacznie się zwiększą. Sprawdzamy, jakie są stawki za prąd w 2023 roku, czyli po przekroczeniu limitów pozwalających nam korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Te dni będą wolne w nowym roku szkolnym 2023/24. Aż tyle wolnego będą mieć uczniowie Choć dopiero zaczęły się wakacje warto zobaczyć jak wygląda nowy rok szkolny. W nadchodzącym roku szkolnym będzie blisko 180 wolnych dni. Kalendarz dni wolnych od zajęć dydaktycznych ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wiemy, jakie dni będą wolne w nowy roku szkolnym. Zobaczcie, ile wolnego będą mieli uczniowie. 📢 Niepełnosprawne bliźniaczki Magda i Marta z gminy Inowrocław wzięły udział w niesamowitej sesji! Mamy piękne zdjęcia! Nasza zdjęciowa w Gdańsku to spontaniczny pomysł. Czas odczarować niepełnosprawność i pokazać, że takie kobiety też mogą być piękne i seksowne! - mówią chorujące na Dziecięce Porażenie Mózgowe Magda i Marta Wróbel.

📢 Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Te kobiety utrudnią ci życie i uczynią je nieznośnym! "Życie z nią to droga przez mękę", "Zrobi ci z życia piekło" Tak niektórzy mówią o swoich teściowych. Niektórzy wierzą, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne. Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Sprawdź, czy twoja teściowa (może przyszła?) też jest na liście!

📢 Sukienki na wesele dla kobiet 40 i 50 plus. Oto modne propozycje dla dojrzałych kobiet Sezon weselny w pełni, czas więc wybrać odpowiednią stylizację. Prezentujemy przegląd modnych sukienek dla kobiet po 40 oraz 50 roku życia. Takie fasony są bardzo eleganckie i jednocześnie sprawiają, że wyglądamy młodziej. Zobacz nasze propozycje sukienek dla dojrzałych kobiet.

📢 Przez te urządzenia płacimy więcej za prąd. Wyłącz z gniazdka gdy ich nie używasz i nie płać za tryb czuwania W domach mamy wiele urządzeń elektrycznych, zarówno tych które pracują bez przerwy jak i te których używamy znacznie rzadziej. I właśnie to te sprzęty kosztują nas więcej ze względu na naszą wygodę. Chodzi oczywiście o tryb czuwania, który pobiera energię elektryczną kiedy nie korzystamy z urządzeń. Zobaczcie ile kosztuje nas tryb czuwania w popularnych sprzętach elektrycznych.

📢 Oto horoskop miłosny i finansowy na drugą część lipca. Te znaki zodiaku czeka wielka kasa i miłość! Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Nazwa horoskop wywodzi się z języka greckiego, powstało ono po połączeniu dwóch słów – oro (godzina) oraz skopein (podglądać). Wróżka Azalia specjalnie dla was zajrzała w gwiazdy, by sprawdzić co czeka was w miłości i finansach w lipcu. Oto najnowszy horoskop - zobacz! 📢 Tak mieszkała królowa Elżbieta II. Mamy zdjęcia - oto niezwykłe wnętrza Pałacu Buckingham Pałac Buckingham od lat pełni funkcję rezydencji królewskiej. To w nim niegdyś królowa Elżbieta II, a teraz jej następca król Karol trzecia przyjmuje gości. To również dla zwiedzających obowiązkowe miejsce na mapie Londynu. Obrazy przodków, złoto, marmury i klasyczne meble. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza Pałacu Buckingham.

📢 Sylwia Bomba pokazała fotki z wakacji. Co za imponująca figura, jak ona schudła! [zobacz zdjęcia] Sylwia Bomba to gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Celebrytka wraz z Ewą Mrozowską komentuje produkcje pokazywane w telewizji. Program "Gogglebox. Przed telewizorem" oglądać można na antenie TTV. Sylwia Bomba postawiła sobie jakiś czas temu wyzwanie: schudnąć i wyrzeźbić ciało. Czy się udało? No, ba - sami zobaczcie zdjęcia w galerii artykułu. Sylwia Bomba wygląda - oględnie mówiąc - bombowo!

📢 Confetti nails – oryginalne zdobienia paznokci idealne na lato. Bez problemu zrobisz je sama w domu. Zobacz inspiracje na wakacyjne pazurki Lato to czas, kiedy chętnie eksperymentujemy z paznokciami. Sięgamy po odważniejsze wzory, kolory i zdobienia. To idealny moment na to, żeby wypróbować confetti nails – kolorowy, ale delikatny manicure. Jego dodatkową zaletą jest to, że przez długi czas na nie widać odrostu na paznokciu. Zobacz nasze inspiracje i wypróbuj ten wakacyjny trend.

📢 Plaże w Grudziądzu w upalną pogodę są oblegane przez mieszkańców i gości [zobacz zdjęcia] Jak upał to do Rudnika na plażę MORiW w Grudziądzu. Pogoda prawdziwie letnia przyciąga na grudziądzkie plaże tłumy plażowiczów. Jedynym mankamentem są parkingi, które pękają w szwach. 📢 Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy. 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty Banknoty i monety z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla kolekcjonerów są wiele warte. Okazuje się, że dziś można zarobić na nich duże pieniądze. Sprawdź, czy masz w domu stare pieniądze i zobacz w naszej galerii, na ile są wyceniane. 📢 Tak w środku wygląda dom Piotra Żyły - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości mistrza skoków Piotr Żyła nowy dom wybudował w Ustroniu i w miarę możliwości i talentów brał aktywny udział w jego budowie i urządzaniu wnętrz. Posiadłość skoczka nie jest zbyt duża, ale skrojona i wykończona na miarę potrzeb skoczka i jego ukochanej Marceliny Żyły. W takim domu mieszka teraz Piotr Żyła, zaglądamy do środka posiadłości naszego skoczka.

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

📢 Tak mieszka Jarosław Bieniuk. Widok na Bałtyk i pamiątki po Annie Przybylskiej [zdjęcia] Tak mieszka Jarosław Bieniuk z trójką dzieci. Niedawno przeprowadzili się do domu tuż nad Bałtykiem. W domu nie brakuje pamiątek po ukochanej Annie Przybylskiej. Zobaczcie zdjęcia ze środka domu Jarosława Bieniuka. 📢 Tak mieszka i wypoczywa Iga Świątek. Pokazujemy na zdjęciach, jak odpoczywa gwiazda tenisa Iga Świątek to nie tylko znakomita tenisistka, ale także miłośniczka książek, seriali i dobrej kawy. W wolnych od sportowych obowiązków chwilach lubi wpadać do rodzinnego domu w Raszynie. Taka jest Iga Świątek prywatnie - zobaczcie zdjęcia!

📢 Kobiety o tym imieniu są najlepszymi żonami. Zobaczcie, co mówią o was gwiazdy! [lista] Na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy zestawienie najlepszych żon. Zobaczcie panie, o jakim imieniu się na nim znalazły.

