Prasówka 14.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Taka na co dzień jest Małgorzata Tomaszewska. Tak żyje znana prezenterka TVP Znana prezenterka Małgorzata Tomaszewska rzadko dzieli się swoim prywatnym życiem. W ostatnich dniach ujawniła jednak, że spodziewa się drugiego dziecka. Zobaczcie jak żyje i mieszka gwiazda TVP.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir Świerzyński. Mamy pywatne zdjęcia lidera Bayer Full Gwiazdor disco polo posiada gospodarstwo rolne w miejscowości Wola Łącka (woj. mazowieckie). To tam na co dzień mieszka. W domu ma m.in. imponującą kolekcję własnych płyt. Zobaczcie, jaki prywatnie jest Sławomir Świerzyński z Bayer Full. 📢 Mamy nowy horoskop numerologiczny na sierpień i wrzesień. To nas czeka w najbliższych tygodniach Numerologia może być odpowiedzią na nasze pytania dotyczące przyszłości. Horoskop numerologiczny nie cieszy się taką popularnością jak horoskop tradycyjny. Ale także z niego możemy wyczytać co nas czeka. Sprawdziliśmy co nas czeka w najbliższych tygodniach na podstawie numerologii.

📢 Stare banknoty i monety z PRL warte 100 000 nowych złotych. Mamy przykłady z serwisu OLX Monety i banknoty PRL są dziś cenne na numizmatycznym rynku kolekcjonerskim. Niektóre unikaty są warte majątek! Co wpływa na cenę peerelowskich pieniędzy? Jak rozpoznać, że dany pieniądz jest dużo warty? Jakie ceny osiągają stare monety i banknoty? Zobacz szczegóły w artykule i galerię z przykładami ofert z portalu OLX. 📢 Marcelina Ziętek na wakacjach. Tak spędza czas partnerka Piotrka Żyły - znanego skoczka Marcelina Ziętek od 2019 roku jest partnerką Piotra Żyły. To początkująca aktorka, która mogliśmy zobaczyć między innymi w serialach "Szkoła" czy "19+". Uwielbia morze, plażę i słońce. Tegoroczne wakacje spędzała już w Kołobrzegu oraz we Włoszech. Zobaczcie, jak wypoczywa Marcelina Ziętek, partnerka Piotra Żyły.

📢 Dowborowie zdradzili skąd mieli pieniądze na dom w Hiszpanii. Tak mieszkają Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska Aktorka Joanna Koroniewska-Dowbor i prezenter telewizyjny Maciej Dowbor od przeszło 9 lat tworzą zgrane małżeństwo. Niedawno zakupili sobie także dom w Hiszpanii, który od czasu do czasu pokazują swoim fanom na Instgramie. Niektórzy z nich są ciekawi, skąd para miała fundusze na zakup tej posiadłości. 📢 Tyle można zarobić w komisji wyborczej 2023. Oto nowe wyższe stawki dla członków obwodowych komisji wyborczych Wybory parlamentarne 2023 - ile zarobią członkowie komisji wyborczych? PKW zapowiada spore podwyżki za pracę w komisji wyborczej - nawet 800 zł! Nabór już ruszył. Zobacz, ile można zarobić w komisji wyborczej, kto może pracować w komisji, co należy do zadań obwodowej komisji wyborczej i jak do niej dołączyć.

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to rosół traci tradycyjny smak Rosół to tradycyjna polska zupa - aromatyczna, podawana z kluseczkami i makaronem, kojarzy się z domem i dzieciństwem. To także jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też zdrowy - pomaga na wiele dolegliwości i chorób, wzmacnia układ odpornościowy, rozgrzewa i poprawia nastrój. Gotując rosół często popełniamy błędy, przez które zupa traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie rosołu podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania rosołu. 📢 Oto najbardziej toksyczne produkty spożywcze na świecie. One mogą zawierać niebezpieczne poziomy metali ciężkich Takie produkty spożywcze są najbardziej toksyczne zdaniem ekspertów - mogą zawierać niebezpieczne poziomy metali ciężkich, które wpływają niekorzystnie na nasze zdrowie. Jak wskazuje amerykańska instytucja Agencja Żywności i Leków (FDA), produkty żywnościowe dla niemowląt wielu firm zawierają znaczne ilości toksycznych pierwiastków, w tym arsenu, ołowiu, kadmu i rtęci. Jakie produkty spożywcze są najbardziej narażone na skażenie metalami ciężkimi? Mamy listę najbardziej niebezpiecznych produktów. Oto najbardziej toksyczna żywność - sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Tak wygląda dom Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy. Mamy zdjęcia posiadłości Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska mają wiele nieruchomości. Posiadłość w Szczawnicy nazywają swoim drugim domem. Rodzina Heleny Lubomirskiej-Lanckorońskiej odzyskała ją od Skarbu Państwa w 2005 roku. Zobaczcie, jak wygląda. 📢 Tylko te długi mogą się przedawnić. Zobacz jakich długów nie musisz spłacać - także w sierpniu 2023 Przedawnienie długów to termin który zna wielu dłużników. Przedawnienie może być ratunkiem dla osób w trudnej sytuacji finansowej, ale warto wiedzieć, ze nie dotyczy ono każdego długu od zaciągnięcia którego upłynął określony czas. Czas to nie jedyny warunek do przedawnienia długu. Zobaczcie które długi mogą się przedawnić.

📢 Alerty w Biedronce, Lidlu i wielu polskich sklepach. Te produkty zostały wycofane i nie wolno ich kupować! Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Na takie pasty do zębów musisz uważać. Te składniki nie są dobre dla Twojego zdrowia Po pastę do zębów sięgamy codziennie. Przy jej wyborze kierujemy się różnymi czynnikami: znajomością dalej marki, smakiem pasty i jej konsystencją. Czasem decyduje nawet kolor! Ale czy patrzymy na skład pasty do zębów i wiemy, która może szkodzić, mimo zapewnień w reklamach? Takiej pasty do zębów lepiej unikaj. Szczegóły podajemy niżej. 📢 Emerytury we wrześniu 2023 - tabela wyliczeń. Seniorzy dostaną więcej - na konta trafią "czternastki" Wiemy, jakie stawki emerytur zostaną wypłacone emerytom we wrześniu. Większość seniorów otrzyma większe świadczenie, wzbogacone o czternastą emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia także wszystkie zasady wypłaty dodatkowego świadczenia. Zobacz, jakie będą stawki. 📢 Takie ulgi przysługują po 60. roku życia. Zobacz ile pieniędzy można oszczędzić Seniorzy to grupa w społeczeństwie, która zapracowała już na wiele przywilejów. Po 60. roku życia przysługuje całkiem sporo zniżek, z których warto korzystać, dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jak się okazuje wielu seniorów nie wie że mają prawo do wielu ulg, dlatego przygotowaliśmy ściągę dotycząca obowiązujących zniżek w 2023 roku.

📢 Takie imiona pochodzą od kwiatów. Oto najpiękniejsze kwiatowe imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion Imiona pochodzące od kwiatów uważane są za jedne z najpiękniejszych imion. Przyszli rodzice stają przed wieloma trudnymi wyborami i decyzjami, a jednym z nich jest nadanie imienia córce lub synowi. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Istnieje wiele imion dla dziewczynek i chłopców, które pochodzą od kwiatów. Poznaj teraz najpiękniejsze kwiatowe imiona. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię pochodzi od nazwy kwiatu! 📢 Tyle teraz kosztuje pobyt w sanatorium. Zmiany w opłatach dla kuracjuszy, oto nowe ceny za pokoje Od 2024 roku prawdopodobnie szykują się spore podwyżki opłat dla kuracjuszy za pobyt w sanatorium. Ile wyniosą nowe opłaty za pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i wieloosobowe? To zależy m.in. od pory roku i standardu pokoju. Mamy nowe stawki!

📢 Takie będą zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Oni są stabilni w uczuciach Kobieca energia różni się od męskiej. Podczas gdy większość kobiet poszukuje spokoju i stabilizacji u boku jednego partnera, mężczyźni zazwyczaj dość późno podejmują decyzję o ustatkowaniu się. Zdarzają się jednak wyjątki od rej reguły. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Zobacz, kto znalazł się na liście.

📢 Oto tabela wrześniowych emerytur. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i podatkach Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. 📢 Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka. Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Mamy horoskop na długi weekend 11-15 sierpnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy długi weekend - 11-15 sierpnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Tak Katarzyna Skrzynecka wygląda w stroju kąpielowym. "Trzeba umieć z gracją nosić takie ciało" Katarzyna Skrzynecka z mężem i córką spędzili wakacje na Sardynii. Aktorka pokazała się w stroju kąpielowym, czym wzbudziła emocjonalne reakcje internautów. - Moja mama, która była babeczką o znacznie jeszcze okrąglejszych wymiarach niż ja, zawsze mawiała: "Grubsza wcale nie musi oznaczać nieapetyczna" - napisała na Instagramie Katarzyna Skrzynecka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Modne paznokcie na sierpień 2023. Stylizacje, wzory, kolory na lato - zdjęcia manicure od stylistek Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na sierpień 2023. Co jest modne w stylizacjach na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

📢 To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania. Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii. 📢 Takie kryształy i kolorowe szkło z PRL są warte majątek. Te wazony, misy i popielnice są w 2023 roku bardzo kosztowne W czasach PRL kryształy zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują peerelowskie kryształy i kolorowe szkło? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek - zdjęcia. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy. 📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach, ale... dla chętnych! Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku. 📢 Tak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. "Polski prince" ma luksusowy pałac Życie książęcych rodzin budzi zainteresowanie całego świata. Monako ma księcia Alberta II, Wielka Brytania - księcia Wiliama, Szwecja - księcia Karola Filipa. Choć w Polsce monarchia oficjalnie zakończyła się w 1918 roku, to mamy potomków rodzin książęcych. Czartoryscy, Radziwiłłowie, Krasińscy, Poniatowscy - to tylko część z nich. Dziś pokazujemy jak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Tak wygląda Danuta Martyniuk po metamorfozie. Tomasz Kammel: "Kurcze, gratuluję przemiany!" Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka - króla disco-polo, przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła 20 kilogramów. Zrobiła sobie operację nosa oraz lifting twarzy. Wymieniła też niemal całą swoją garderobę. - Kurcze, gratuluję przemiany! - wyznał w programie "Pytanie na śniadanie" Tomasz Kammel. Zenek Martyniuk również jest zadowolony. Najszczęśliwsza z tej przemiany jest jednak sama Danuta Martyniuk. Zobaczcie, jak się zmieniła.

📢 W Jeziorach Wielkich odbył się XIX Wielki Festyn Pomidorowy. Zobaczcie zdjęcia Tłumy mieszkańców regionu odwiedziły 13 sierpnia Jeziora Wielkie (pow. mogileński), gdzie odbywała się XIX Wielki Festyn Pomidorowy. 📢 Święto Wojska Polskiego w Grudziądzu. Festyn militarny dla mieszkańców Grudziądza. Zobaczcie zdjęcia Wystawa sprzętu wojskowego, pokazy dla dzieci i dorosłych, pieczone kiełbaski i wojskowa grochówka to jedne z wielu atrakcji jakie dla mieszkańców Grudziądza w niedzielę, 13 sierpnia przygotowało Wojsko. Zainteresowanie było ogromne. Wcześniej uroczystości patriotyczne odbyły się na Rynku. Z okazji Święta Wojska Polskiego jeszcze we wtorek, 15 sierpnia piknik militarny przygotował Fort Wielka Księża Góra. 📢 Piknik Wojskowy Silna Biało-Czerwona 2023 w Barcinie. Mamy zdjęcia i wideo! Na targowisku w Barcinie w niedzielę (13.08.2023) zorganizowano Piknik Wojskowy Silna Biało-Czerwona. Wydarzenie odbyło się z okazji Święta Wojska Polskiego.

📢 Tragedia w Brodnicy. Z Drwęcy wyłowiono ciało 56-letniego mężczyzny W niedzielę 13 sierpnia przy ul. 67 Pułku Piechoty w Brodnicy wyłowiono z Drwęcy ciało około 56-letniego mężczyzny. Obecny przy tym lekarz stwierdził zgon. 📢 Tak kibicowaliście w meczu Apatora z Motorem. Zobaczcie zdjęcia z trybun Motoareny For Nature Solution Apator Toruń rozpoczął walkę w drugiej części sezonu. Żużlowcy obu drużyn jak zwykle mogli liczyć na swoich fanów. Zobaczcie, co działo się w niedzielę na Motoarenie! 📢 Pod Mogilnem i Inowrocławiem trwają poszukiwania dwóch osób, które zniknęły pod wodą Trwają poszukiwania dwóch mężczyzn, którzy w niedzielę po południu zaginęli podczas kąpieli w jeziorze oraz dawnej żwirowni. W obu akcjach udział biorą strażacy z jednostek ratownictwa wodnego.

📢 Spacer z przewodnikiem PTTK po Grudziądzu. Hasłem przewodnim "Grudziądzkie kamienice dawniej i dziś" [zdjęcia] Spacer w niedzielę, 13 sierpnia pod hasłem "Grudziądzkie kamienice dawniej i dziś" poprowadził przewodnik PTTK, Paweł Kacała. Chętni wędrowali ulicami Legionów, Wybickiego, Starą, Długą aż do Rynku i poznawali historię oraz ciekawostki mijanych kamienic. Kolejny spacerek w kolejną niedzielę, 20 sierpnia. Hasłem przewodnim będzie "Od Dworcowego do Królewskiego Dworu - historia grudziądzkich hoteli". Zbiórka chętnych o godz. 10 przy ul. Dworcowa, przed dworcem kolejowym. Spotkanie poprowadzi Piotr Łukiewski. Udział bezpłatny.

📢 Święto Wojska Polskiego na Rynku w Grudziądzu. Awanse i słowa uznania. Zobacz zdjęcia Po uroczystej mszy świętej w intencji żołnierzy i Ojczyzny w Bazylice, dalsze obchody Święta Wojska Polskiego w niedzielę, 13 sierpnia przeniosły się na Rynek pod pomnik Żołnierza Polskiego gdzie m.in. delegacje samorządowe, rządowe, organizacji patriotycznych, służb złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Były przemówienia oraz wręczono awanse i odznaczenia. Następnie nad Wisłą był piknik militarny. 📢 For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin. Powtórki nie było, Motor górą na Motoarenie [zdjęcia] Po pierwszym starciu to Motor Lublin jest dużo bliżej awansu do półfinałów. Torunianie muszą liczyć na korzystne wyniki na innych torach i spiąć się na rewanż. 📢 Alerty o upałach w naszym regionie. Zrobi się naprawdę gorąco! Ostrzeżenia IMGW przed upałami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla wielu regionów Polski. Wśród nich są także południowe powiaty naszego województwa. W niektórych miejscach zrobi się naprawdę upalnie. Sprawdź prognozy i ostrzeżenia.

📢 Koncert Bedoesa w Bydgoszczy. Blisko 140 osobom trzeba było udzielić pomocy. Pełna mobilizacja służb Podczas sobotniego (12 sierpnia) koncertu Bedoesa w Bydgoszczy bawiło się kilkanaście tysięcy osób. Prawie 140 trzeba było udzielić pomocy medycznej. Ratownicy musieli prosić o wsparcie, interweniowało aż 10 zastępów straży pożarnej. Podczas akcji trzeba było wprowadzić procedurę zdarzenia masowego. 📢 Dwie śmiertelne ofiary wypadków na torach kolejowych pod Toruniem i we Włocławku Czarna doba na torach w kujawsko-pomorskiem. Pod kołami pociągów zginęły dwie osoby. Do jednego z wypadków doszło w niedzielę przed południem. Tor z Włocławka do Torunia jest zablokowany. 📢 Nastrojowa Góra Zamkowa w Grudziądzu. Nieme kino z filmem „Brzdąc" z muzyką na żywo zespołu Czerwie. Zobacz zdjęcia Wieczór z Charlie Chaplinem połączony z koncertem zespołu Czerwie. W programie słynny film niemy „Brzdąc" z 1921 roku. Dopełnieniem niemego filmu była muzyka grana na żywo przez zespół Czerwie. Impreza w ramach Festiwali "Lato na Starym Mieście" odbyła się na Górze Zamkowej.

📢 Festyn charytatywny w Pieczyskach. Zbierano pieniądze dla Szymka z Gogolinka [zdjęcia] Niespełna 4-letni Szymek Skotnicki z Gogolinka walczy o zdrowie. To dla niego w sobotę 12 sierpnia zorganizowano festyn charytatywny na plaży w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim. 📢 Mamy wyliczenia emerytur wrześniowych 2023. Oto stawki po dodaniu "czternastki" Wiemy, jakie stawki emerytur zostaną wypłacone emerytom we wrześniu. Większość seniorów otrzyma większe świadczenie, wzbogacone o czternastą emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia także wszystkie zasady wypłaty dodatkowego świadczenia. Zobacz, jakie będą stawki. 📢 To mówi o Tobie spanie na plecach, brzuchu czy na boku. Tak pozycja snu wpływa na zdrowie Sen ma wielkie znaczenie dla naszego zdrowia. Właściwie śpimy pół swojego życia. Podczas snu człowiek się regeneruje. Jak się okazuje, specjaliści na podstawie pozycji, w jakiej śpimy, starają się określić charakter człowieka. Co mówi o Tobie pozycja snu? Tak pozycja snu wpływa na Twoje zdrowie. O tym piszemy niżej.

📢 Tak wygląda syn Clinta Eastwooda. Zobaczcie, czy 37-latek jest podobny do swojego ojca Scott Eastwood jest jednym z siedmiorga dzieci Clinta Eastwooda. Podobnie jak ojciec, jest aktorem. Grał między innymi w filmach "Legion samobójców" oraz "Szybcy i wściekli 8". Ma 37 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Scott Eastwood, syn Clinta Eastwooda. Mamy zdjęcia! 📢 Czternasta Emerytura na stałe. Mamy tabele wyliczeń brutto i netto świadczenia w 2023 roku Ustawa wprowadzająca trwałe, dodatkowe świadczenie, czyli tzw. 14. emeryturę, została oficjalnie zatwierdzona przez prezydenta. Jaką kwotę osiągnie to dodatkowe świadczenie w 2023 roku? Kiedy nastąpi wypłata? Kto zostanie objęty tym dodatkiem emerytalnym w obecnym roku? Szczegółowe informacje znajdziesz w tekście oraz galerii zdjęć - sprawdź szczegóły! 📢 Tak wyglądają synowie Pierce'a Brosnana. Na tych zdjęciach są przystojnymi modelami Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Te osoby nie powinny jeść pomidorów. To się dzieje z organizmem, gdy jesz pomidory Pomidory są smaczne i często goszczą na naszych stołach. Są niskokaloryczne i zawierają wiele cennych witamin, jednak są niewskazane przy pewnych dolegliwościach. Wbrew pozorom, przeciwwskazania do jedzenia pomidorów wcale nie są rzadkie. Kto nie powinien jeść pomidorów? Jakie choroby są przeciwskazaniem do spożywania pomidorów? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje. Zobacz 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście.

📢 Piłkarskie derby kujawsko-pomorskie: Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń. Zapis relacji na żywo W 2. kolejce III ligi 2. grupy Zawisza Bydgoszcz podejmował Elanę Toruń. Poniżej zapis relacji na żywo. 📢 W Inowrocławiu trwa III Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych. Mamy zdjęcia W Inowrocławiu trwa III Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych. Zespoły występują w muszli koncertowej Solanek. W imprezie uczestniczy 9 kapel, które bawią nie tylko muzyką, ale dowcipnymi żartami ze swojego regionu. 📢 Spływ kajakowy w Grudziądzu: z jeziora Tarpno do młyna w Kłódce [zdjęcia] Miłośnikom aktywnego wypoczynku, którzy wzięli udział w spływie kajakowym z jeziora Tarpno do młyna w Kłódce dopisała pogoda. Trasa wiodła z "tarpiny" w górę kanału Trynka, do schronu nr 11 na linii Osy, aż do młyna w Kłódce i z powrotem.

📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu "Rolnik szuka żony". Są już po ślubie Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał. 📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk, Marcin Miller i Magda Narożna i inne gwiazdy disco-polo. Zobaczcie zdjęcia! Gwiazdy takie jak Zenek Martyniuk, Marcin Miller, Magda Narożna czy Partyk Pegza sporo koncertują, a na ich występy przychodzą tłumy fanów. Gwiazdy disco-polo na brak pracy nie narzekają. Nie narzekają również na brak pieniędzy. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień gwiazdy disco-polo.

📢 Rowerem wokół Zalewu Smukalskiego nad Brdą. Oto pomysł na wycieczkę dla każdego turysty To propozycja jednodniowej wycieczki zwłaszcza dla bydgoszczan i mieszkańców podmiejskich miejscowości – okrążenie utworzonego na Brdzie Zalewu Smukalskiego. Nic wszakże nie stoi na przeszkodzie, aby zainteresowali się nią także turyści z regionu. 📢 Kamil Stoch 2023. Tak wygląda wewnątrz domu mistrza skoków narciarskich Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Drugi taki dom trudno bowiem znaleźć na Podhalu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Kamil Stoch wraz ze swoją żoną Ewą. Zaglądamy do wnętrz posesji trzykrotnego mistrza olimpijskiego w skokach narciarskich. 📢 To oznacza burczenie w brzuchu. Bulgotanie i przelewanie w brzuchu może być sygnałem poważnej choroby Organizm wysyła pewne znaki ostrzegawcze, które są sygnałem, że coś może być nie tak. Bulgotanie i burczenie w brzuchu oraz przelewanie się w jelitach jest nie tylko kłopotliwe i krępujące, ale również niepokojące. Zwykle jest to naturalny i niegroźny efekt działania organizmu. Jednak takie burczenie w brzuchu może również oznaczać poważną chorobę. Kiedy warto skonsultować się z lekarzem? Co oznacza burczenie i bulgotanie w brzuchu? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 11 sierpnia 2023 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie! 📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska, czyli Grażynka z serialu "Klan". Mamy zdjęcia! Małgorzata Ostrowska-Królikowska to aktorka znana zarówno z seriali telewizyjnych, desek teatralnych, jak i filmów kinowych. Sławę przyniosła jej jednak rola Grażynki Lubicz w telenoweli "Klan". Zobaczcie, jak mieszka dziś Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi" - mamy zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik. 📢 Danuta Martyniuk to muza króla disco polo. Celebrytka ostatnio bardzo się zmieniła. Jak wygląda dzisiaj i z jakich zabiegów korzystała? Danuta Martyniuk wychodzi z cienia swojego męża. Pewności siebie nabrała po tym, jak schudła 30 kg i poddała się zabiegom medycyny estetycznej. Sprawdź, jak wyglądała jej dieta, ćwiczenia i jakim operacjom się poddała. Zobacz zdjęcia żony króla disco-polo w młodości, przed metamorfozą i po.

📢 Tak wyglądają na zdjęciach dzieci Dominiki Kulczyk i Jana Lubomirskiego. Syn Jeremi wkrótce rozpocznie studia Dominika Kulczyk i jej były małżonek Jan Lubomirski-Lanckoroński doczekali się dwojga dzieci. Jak dziś wyglądają księżniczka Weronika Karla Konstancja i książę Jeremi Sebastian - latorośle najbogatszej Polki i księcia wywodzącego się z jednego z najbardziej znanych, arystokratycznych rodów w Polsce? Szczegóły w artykule niżej.

📢 Oto ranking najbardziej zazdrosnych znaków zodiaku. One denerwują się nie tylko na partnerów Zazdrość uważana jest zazwyczaj za uczucie negatywne, choć w łagodnej formie może być też bodźcem do pozytywnej konkurencji i realizacji własnych aspiracji. Nie wszyscy są jednakowo zazdrośni. Nie wszyscy tak samo ją odczuwają. 📢 Mamy listę telefonów, które stracą dostęp do internetu. Duże zmiany w sieci Orange i T-Mobile Dwóch dużych operatorów telekomunikacyjnych planuje wycofać się z użytkowania sieci 3G, którą mają zastąpić standardy LTE i 5G. Aktualnie wdrażana technologia 5G ma pozwalać na zwiększenie prędkości pobierania danych powyżej 1 Gb/s. Wobec ograniczonych zasobów dostępnego widma niezbędne jest jednak uwolnienie częstotliwości. Z tego powodu operatorzy telekomunikacyjni postanowili sukcesywnie wyłączać 3G.

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Zenona Martyniuka. Król disco polo lubi dobre buty i kuchnię swojej żony Zenek Martyniuk to największa gwiazda muzyki disco polo w Polsce. Zenek jest liderem zespołu Akcent. Najbardziej znana piosenka Martyniuka, którą zna i nuci cała Polska, to "Przez twe oczy zielone". Piosenkarz ma żonę Danutę i syna Daniela. Jak wygląda codzienne życie króla disco polo? Zobaczcie razem z nami. 📢 Oto horoskop dla grających w Lotto i Eurojackpot. Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej Wygląda na to, że znak zodiaku może mieć wpływ na szanse wygrywania w grach losowych! To dobra wiadomość szczególnie dla osób spod trzech znaków zodiaku... Zobaczcie, co o grze w Lotto i Eurojackpot mówią horoskopy. 📢 Tak wygląda łazienka Ani i Grzegorza Bardowskich z programu Rolnik szuka żony. Mamy zdjęcia! Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej sympatycznych par, które połączył program "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Dzięki temu, że są bardzo aktywni na portalach społecznościowych, możemy obserwować, jak rozwija się ich związek. Od kilku miesięcy mieszkają w nowym domu. Ciągle go jednak upiększają i udoskonalają. Właśnie pokazali, jak wygląda ich nowa łazienka.

📢 Te osoby mają szanse na duże pieniądze. Mamy horoskop numerologiczny na lato 2023 Horoskop numerologiczny nie jest tak popularny jak ten oparty na znakach zodiaku. Wiele osób jednak sięga i po ten rodzaj wróżby, przepowiedni dotyczącej naszej przyszłości. I choć często patrzymy na to z przymrużeniem oka to warto podkreślić, że tego typu przepowiednie powinniśmy odczytywać jak wskazówki. Sprawdziliśmy kogo czekają duże pieniądze według horoskopu numerologicznego. 📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje [10.08.23] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. 📢 Te znaki zodiaku będą miały finansowe problemy w sierpniu 2023 roku. Oni muszą uważać na swoje pieniądze Baran, Ryby, a może Panna? Które znaki czekają finansowe tarapaty? Który ze znaków zodiaku poradzi sobie z kłopotami w kwestiach pieniędzy. Jak się okazuje oszczędzanie nie jest mocną stroną dla niektórych znaków zodiaku. Dla kogo ostatni miesiąc wakacji nie będzie łaskawy, a kto będzie mógł spać spokojnie? Sprawdzamy horoskop finansowy na sierpień 2023 roku.

📢 Takie rzeczy wkłada się do portfela na szczęście. Te rośliny i przedmioty przyciągną bogactwo Niektórzy wierzą, że istnieje finansowa energia, którą możemy przyciągnąć odpowiednimi przedmiotami. Wiele osób marzy o portfelu wypełnionym banknotami. Jakie rzeczy powszechnie wkłada się do portfela na szczęście? Jakie przedmioty sprowadzą do nas bogactwo, a czego lepiej nie trzymać w portfelu? Sprawdź w artykule. 📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV.

📢 Manicure z ombre. Oto 10 inspiracji na modne paznokcie ombre na lato 2023 - to się nosi tego lata Bądź piękna latem - postaw na najmodniejsze w tym sezonie trendy w manicure: ombre. To metoda polegająca na takim malowaniu paznokci, że kolory przechodzą jeden w drugi, przenikają się. Manicure ombre z powodzeniem zrobisz sama w domu - to naprawdę nic skomplikowanego. Zobacz 10 najmodniejszych inspiracji na manicure w stylu ombre. 📢 Pary o takich znakach zodiaku są najbardziej narażone na kryzys. Te pary ciągle się kłócą Nasz znak zodiaku może podpowiedzieć nam, z kim stworzymy udany związek, a jakie relacje, pomimo szczerych starań są z góry skazane na porażkę. Pary o pewnych znakach zodiaku ciągle się kłócą, a ich uczucie najpewniej nie przetrwa próby czasu. Sprawdź w artykule, jakie znaki zodiaku są narażone na kryzys.

📢 Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Te banknoty i monety mogą być wartę fortunę Niektóre banknoty i monety są wiele warte dla kolekcjonerów. Okazuje się, że banknot o nominale 10 złotych może być wart nawet kilka tysięcy złotych! Wiele osób ma w portfelu czy w domu banknoty, które mogą kosztować więcej niż ich wartość nominalna. Sprawdziliśmy, które banknoty i monety są obecnie najwięcej warte i kosztują spore pieniądze. Można na nich naprawdę dobrze zarobić. To nie tylko banknoty i monety z czasów PRL. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu. Kiedy warto mieć gotówkę? Płatność gotówką z każdym rokiem jest coraz mniej popularna. Płacenie bezgotówkowo jest wygodniejsze i wydaje się bezpieczniejsze. Mimo, że coraz częściej korzystamy z płatności kartą to każdy z nas jest w sytuacjach, że potrzebuje gotówki. Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa ale i anonimowości. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. 📢 Tak mieszka Zenek Martyniuk. Gwiazdor Disco-Polo ma ogromny dom! [zdjęcia] Zenek Martyniuk to zdecydowanie ikona muzyki disco-polo. Lider zespołu "Akcent" od lat cieszy się ogromną sympatią fanów. Na co dzień muzyk wraz z żoną Danutą mieszka w Białymstoku. Jego dom jest niezwykle piękny. Zobaczcie, jak mieszka Zenek Martyniuk. 📢 Tak wygląda w środku dom Kajry i Sławomira. Zaglądamy do stylowych wnętrz gwiazd disco polo Sławomir jest jednym z najbardziej znanych artystów disco polo w naszym kraju. Jest nie tylko wokalistą, ale i aktorem, prezenterem, można go zobaczyć także w reklamach. Równie znana jest także żona wokalisty, która występuje obok niego na scenie nie tylko. Zobaczcie, jak mieszkają na co dzień Kajra i Sławomir. Sprawdzamy, jak wygląda ich domowe gniazdko.

📢 Uwaga posiadacze telefonów. Te funkcje w telefonie wyłącz dla bezpieczeństwa i oszczędności baterii Hakerzy coraz częściej próbują się włamać do naszych telefonów komputerów. jak się okazuje najczęściej dochodzi do oszukania użytkowników smartfonów. Wygodne urządzenie, w którym przechowujemy większość cennych dla nas danych, jest łakomym kąskiem dla oszustów. Zobaczcie, jak się przed nimi chronić o czym pamiętać i jakie funkcje koniecznie trzeba wyłączyć w telefonie. 📢 Nowy dworzec ma powstać w Grudziądzu. Tak obiekt wygląda obecnie [zdjęcia] Politycy PiS i prezes PKP obiecują, że w 2022 roku w Grudziądzu powstanie nowy dworzec PKP. Obecnie obiekt przypomina ruinę i wręcz odstrasza.

