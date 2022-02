Prasówka 14.02.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Luty jest dość trudnym miesiącem, jeśli chodzi o kalendarz sezonowy. Co warto jeść w tym miesiącu, aby zachować dobre zdrowie? Dietetycy zalecają doceniać jabłka, sięgać częściej po buraki. Sprawdź w naszej galerii, co warto jeść w lutym.

To już pewne - od 1 marca świadczenia emerytalne wzrosną o 7 procent. Waloryzacja emerytur wchodzi w życie zawsze z pierwszym dniem marca każdego roku. Podwyżki oznaczają, że od 1 marca najniższa emerytura w Polsce wyniesie ponad 1 200 złotych. Z ust Mateusza Morawieckiego padły także obietnice wypłaty tzw. 14. emerytury, która miała być świadczeniem jednorazowym. W 2022 roku będzie także "trzynastka". W naszej galerii zobaczcie wyliczenia stawek emerytur po waloryzacji 2022.

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 4/64GB szary (ZA5T0302SE)

Prasówka 14.02: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Praca w sklepach to dość popularne zajęcie w naszym kraju. Duże sieci handlowe zatrudniają nawet kilkadziesiąt tysięcy pracowników. Zajęcie to nie należy do najłatwiejszych dlatego, sieci dbają o swoich pracowników doceniając ich dodatkami i coraz wyższymi pensjami. W galerii poniżej znajdziecie stawki pracowników na różnych stanowiskach w najpopularniejszych marketach!