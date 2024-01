Prasówka 15.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak obecnie wygląda Leszek z "Daleko od szosy", czyli Krzysztof Stroiński. Oto jak zmienił się aktor [15.01.2024]”?

Prasówka 15.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak obecnie wygląda Leszek z "Daleko od szosy", czyli Krzysztof Stroiński. Oto jak zmienił się aktor [15.01.2024] Krzysztof Stroiński zyskał ogólnopolską popularność przede wszstkim dzięki roli sympatycznego i prostodusznego Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Od premiery serialu minęło już prawie 50 lat! Jak zmienił się uwielbiany niegdyś aktor. Zobacz zdjęcia!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.01.24

📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami [15.01.2024] Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami.

📢 Tak żyje Sylwia Bomba. Oto urocza córeczka Tosia i partner Sylwii, Grzegorz Collins - zobacz zdjęcia [15.01.2024] Sylwia Bomba to influencerka i fotografka. Jednak popularność przyniósł jej udział w programie telewizji TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Sylwia jest prawdziwą weteranką tego programu - uczestniczy w nim jako komentatorka od pierwszej edycji! Sylwia Bomba ma wielu fanów, na Instagramie jej konto obserwuje ponad 700 tysięcy osób. Celebrytka chętnie pokazuje zdjęcia swoje i swojej córeczki. Ostatnio widzimy tam także zdjęcia jej partnera, Grzegorza Collinsa z programu "Odjazdowe bryki braci Collins". Zobaczcie uroczą córeczkę Sylwii - Antosię oraz Grega Collinsa!

Prasówka 15.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak żyją Maciej Orłoś i jego młodsza o ponad 20 lat partnerka - prywatne zdjęcia. Paulina Koziejowska nie kryje dumy [15.01.2024] Maciej Orłoś to aktor i dziennikarz. Przez 25 lat był twarzą "Teleexpressu", do którego aktualnie wrócił. Jego obecną partnerką jest młodsza o ponad 20 lat Paulina Koziejowska, koleżanka z branży. Para często dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak teraz żyją Maciej Orłoś i jego partnerka Paulina Koziejowska. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść marchwi. Im może ona zaszkodzić [15.01.2024] Marchewka to jedno z najpopularniejszych polskich warzyw. Jest ważnym składnikiem wielu tradycyjnych potraw, jak chociażby rosół czy sałatka jarzynowa. Nic dziwnego, to jedno z tańszych i smaczniejszych warzyw. Doskonale nadaje się jako składnik surówek czy do przegryzienia w ramach przekąski. Niestety nie każdy powinien sięgać po to pyszne warzywo. Zobaczcie komu może zaszkodzić. 📢 Najnowszy horoskop tygodniowy 15-21 stycznia. Wróżka Azalia przepowiada, co cię czeka! [15.01.2024] Horoskopy - jedni wierzą, inni traktują z przymrużeniem oka. Jednak sztuka stawiania horoskopów pochodzi sprzed ponad 2 i pół tysiąca lat! Czy zatem w horoskopach kryje się prawda? Sprawdź, co tobie przepowiada wróżka Azalia na najbliższy tydzień od 15 do 21 stycznia. To masz zapisane w gwiazdach!

📢 Najbardziej wytatuowana Polka. Była gwiazda "Królowych życia" Adrianna Eisenbach szokuje fanów [15.01.2024] Adrianna Eisenbach pierwszy tatuaż wykonała w wieku 48 lat w 2017 roku. Sześć lat temu malunki na skórze pokryły ponad 96 procent jej ciała. To rekord Polski, a niewiele brakuje do rekordu świata. Tak wygląda i żyje na co dzień najbardziej wytatuowana Polka - zobaczcie prywatne zdjęcia Adrianna Eisenbach. - Dla niektórych jestem piękna, dla innych szpetna - mówi była gwiazda "Królowych Życia". 📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [15.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. 📢 Oto siostra Joanny Krupy. Zobaczcie Martę Krupę na odważnych zdjęciach [15.01.2024] Marta Krupa jest modelką i piosenkarką oraz młodszą siostra Joanny Krupy z programu "Top Model". W Polsce głośno zrobiło się o niej po Tańcu z gwiazdami". Liczba obserwujących ją na Instagramie przekroczyła już 80 tysięcy. Przyjrzyjmy się bliżej nie tylko jej karierze, ale także życiu prywatnemu i muzycznej pasji. Zobaczcie, jak prezentuje się na niezwykle odważnych zdjęciach.

📢 Te dokumenty zwolnią Cię z płacenia abonamentu RTV w 2024 roku. Oto co musisz okazać na poczcie [15.01.2024] W 2024 roku nie zmienił się krąg osób zwolnionych z płacenia na publiczne media. Wyjaśniamy jakie dokumenty są niezbędne, by na poczcie załatwić niezbędne formalności. 📢 Taka będzie pogoda na wiosnę 2024. Oto nowa długoterminowa prognoza pogody IMGW aż do maja [15.01.2024] Jakie będzie pogoda na wiosnę 2024 w Polsce? Który miesiąc będzie najcieplejszy? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował nową długoterminową eksperymentalną prognozę pogody na styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2024. Pogoda wiosną 2024 może zaskoczyć, zwłaszcza w kwietniu! Sprawdź teraz najnowsze prognozy pogody IMGW na wiosnę 2024. 📢 Grażyna Kulczyk - tak się zmieniła przez ostatnie 15 lat. Miliarderka to była żona Jana Kulczyka [15.01.2024] Grażyna Kulczyk to znana postać polskiego biznesu. Była żoną najbogatszego Polaka, Jana Kulczyka. Grażyna Kulczyk jest prawniczką, kolekcjonerką dzieł sztuki, ale najbardziej znana jest jako polska miliarderka. Bierze udział w wielu projektach biznesowych, kulturalnych. Szczególnie związała się ze sztuką. W miejscowości Susch w Szwajcarii buduje prywatną galerię sztuki. Ma na tym polu wiele doświadczenia, zasług i sukcesów. Choć Grażyna Kulczyk ma już 73 lata, wciąż jest kobietą zadbaną i elegancką. Zobaczcie, jak przez ostatnie lata się zmieniła. Mamy zdjęcia, jak wyglądała kiedyś, i jak wygląda teraz.

📢 Julia Kamińska na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz jak milion funtów plus VAT" [15.01.2024] Julia Kamińska to polska aktorka, której sławę przyniosła rola Urszuli Cieplak w serialu "Brzydula". Otrzymała za nią nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Zobaczcie, jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Córka Katarzyny Dowbor kończy 25 lat - prywatne zdjęcia. Tak wygląda teraz i wyglądała kiedyś u boku pięknej mamy [15.01.2024] Katarzyna Dowbor jest mamą Macieja, prezentera telewizyjnego, oraz Marii, studentki mieszkającej za granicą. O ile Maciej i jego żona Joanna Koroniewska chętnie dzielą się życiem prywatnym w mediach społecznościowych, o Marysi wiadomo niewiele. W ostatnim czasie córka Katarzyny Dowbor uchyliła jednak rąbka tajemnicy i pokazała się z partnerem. Tak teraz wygląda Maria Dowbor-Baczyńska, dorosła córka prezenterki telewizyjnej. Zobacz w naszej galerii.

📢 Tak zmniejszysz apetyt na słodycze. Oto produkty, które powstrzymują ochotę na słodkie [15.01.2024] Co zrobić, aby zmniejszyć apetyt na słodycze? Ochota na słodkie może mieć różne przyczyny. Najczęściej wynika z tego, że jemy zbyt często słodycze - trzustka wyrzuca do organizmu insulinę, która zbija cukier co sprawia, że znów mamy na niego ochotę... Dietetycy podpowiadają, jak powstrzymać ochotę na słodycze. Oto produkty, które powstrzymują apetyt na słodkie - zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [15.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - dwie tabele wyliczeń. Takie mogą być stawki brutto i netto od marca [15.01.2024] Od marca 2024 roku będą obowiązywały nowe stawki emerytur i rent. Dla seniorów szykują się spore podwyżki. Przedstawiamy wyliczenia emerytur. Zobacz, jakie kwoty będą otrzymywali seniorzy już wkrótce.

📢 Szef informacji Polsatu prywatnie - zdjęcia. Jego życiową partnerką jest redakcyjna koleżanka Daria Wąsiewska [15.01.2024] Pochodzący z Włocławka dziennikarz Piotr Witwicki jest nowym dyrektorem pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat. Prywatnie związany jest z prezenterką tej samej stacji, Darią Wąsiewską. Tak żyje dziennikarska para - zobacz na zdjęciach. 📢 Halina Frąckowiak, piękna i szykowna po 70-tce - zdjęcia. Taki styl ma nowa trenerka w "The Voice Senior" [15.01.2024] Halina Frąckowiak urodziła się w Poznaniu, w 1947 roku. To piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, a od stycznia 2024 roku także trenerka w "The Voice Senior" TVP2. Halina Frąckowiak ujmuje elegancją i urodą. Udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zobaczcie w naszej galerii, jak pięknie się prezentuje i jaki styl ma sławna poznanianka.

📢 Modne fryzury dla kobiet po 50 w 2024 - zdjęcia, inspiracje. Oto najmodniejsze uczesania [15.01.2024] W 2024 roku ponownie będziemy stawiać na naturalność. Nie zabraknie oczywiście nowych trendów inspirowanych między innymi Instagramem czy nowymi produkcjami Netflixa. Warto wiedzieć, Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzając. Zebraliśmy dla Was inspiracje, które pomogą Wam dobrać odpowiednią fryzurę. 📢 Tak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie jak wyglądał znany architekt HGTV [15.01.2024] Krzysztof Miruć od lat prowadzi telewizyjne programy dotyczące remontów w HGTV. Znany jest z zamiłowania do czarnego koloru, motocykli czy odmieniania wnętrz. Od lat jest gospodarzem dwóch popularnych programów "Zgłoś remont" i "Weekendowe metamorfozy", w których odmienia ludziom wnętrza. Zobaczcie jak się zmienił na przestrzeni lat. 📢 Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach [15.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Sprawdzamy, co dzieje się w sprawie, o której głośno było przed wyborami parlamentarnymi.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [15.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim. 📢 Grała Alutkę w serialu Rodzina Zastępcza. Tak dziś wygląda Joanna Trzepiecińska [15.01.2024] "Rodzina zastepcza" to jeden z najbardziej kultowych polskich seriali obyczajowych. Perypetie rodziny Kwiatkowskich przed telewizorami śledziło miliony widzów. Jedną z najzabawniejszych postaci był Alutka, sąsiadka i przyjaciółka rodziny. W tę rolę od początku emisji wcielała się Joanna Trzepiecińska. Oto jak wygląda obecnie. Ma już 58 lat. 📢 Takie zmiany w szkołach czekają uczniów i nauczycieli. Oto plany resortu edukacji [15.01.2024] Zmiany w szkołach - Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad wprowadzeniem ważnych zmian w szkolnictwie. Niektóre z nich mają wejść w życie już po feriach zimowych. Zmiany potwierdzają między innymi minister edukacji Barbara Nowacka, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer oraz posłanka KO - Dorota Łoboda. Zobacz, jakie zmiany czekają uczniów i nauczycieli.

📢 Biżuteria vintage PRL - zdjęcia, ceny w 2024. Wraca moda na kolczyki, pierścionki, wisiory w stylu lat 80 [15.01.2024] Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Tak luksusowo żyje i ubiera się Allan Enso, syn Edyty Górniak - zdjęcia. Oto jego stylizacje warte majątek [15.01.2024] Allan Enso, do niedawna Krupa, postanowił iść w ślady sławnej mamy Edyty Górniak i dwa lata temu, na osiemnaste urodziny, wypuścił debiutancki singiel. Od tego czasu raper rozwija ścieżkę kariery i zdobywa coraz większą popularność. Nie tylko jednak muzyka jest jego pasją. Allan Enso znany jest z oryginalnych, ale i wartych majątek stylizacji. Zobacz w naszej galerii niżej, jak się ubiera i luksusowo żyje Allan Enso, syn Edyty Górniak.

📢 Takie znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w weekend 12-14 stycznia 2024. Oni mogą wygrać pieniądze! [15.01.2024] Zbliża się drugi tydzień stycznia. Układ gwiazd i planet na nieboskłonie wskazuje, że niektóre znaki zodiaku czeka duża pomyślność między 12 a 14 stycznia 2024 roku. Wróżka Roma zdradziła nam, kto powinnien zagrać na loterii w najbliższy weekend. 📢 Sergiusz Żymełka ma już 32 lata - tak dziś wygląda. Grał Filipa w serialu "Rodzina zastępcza" [15.01.2024] Sergiusz Żymełka zyskał ogólnopolską popularność i rozpoznawalność dzięki dziecięcej roli w serialu "Rodzina zastępcza". W tym hicie Polsatu grał małego Filipa, którego widzowie wręcz pokochali. Dziś to już dorosły mężczyzna. Sprawdźcie, czym zajmuje się dziś i jak wygląda Filip Kwiatkowski z "Rodziny zastępczej". Jest nie do poznania. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść tatara. To się dzieje z nami, gdy jemy surowe mięso [15.01.2024] Dobrze przyprawiony tatar z surowym jajkiem to jedna z popularnych karnawałowych przystawek. To pyszne danie, ale nie dla wszystkich. Sprawdzamy, kto powinien unikać surowego mięsa wołowego i co się dzieje z naszym organizmem, gdy jemy takie mięso. Zwłaszcza osoby z pewnymi schorzeniami powinny unikać jedzenia tatara. Sprawdź czy jesteś na liście.

📢 Torty rozwodowe 2024 - zdjęcia. Tak wyglądają torty z okazji rozpadu małżeństwa: smutne, humorystyczne, upiorne [15.01.2024] Moda na celebrowanie rozwodu dotarła do Polski. Torty z okazji rozpadu związku cieszą się coraz większą popularnością i trzeba przyznać, że są naprawdę pomysłowe. Jedne są humorystyczne, inne wyglądają upiornie. Zobacz je na zdjęciach. 📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [15.01.2024] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Mamy horoskop na weekend 12-14 stycznia 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [15.01.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 12-14 stycznia 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Rasy psów są idealne dla osób starszych. Oto rasy, które dobrze współpracują z seniorami [15.01.2024] Pies to doskonały towarzysz dla osób starszych. Motywuje do aktywności i zdrowotnych spacerów, poprawia samopoczucie i dotrzymuje towarzystwa w chwilach samotności. Wybierając odpowiednią rasę, seniorzy powinni liczyć się jednak ze swoimi ograniczeniami. Oto najlepsze rasy psów dla osób starszych! 📢 Katarzyna Zdanowicz pochodzi z małego miasta pod Bydgoszczą - zdjęcia. Tak żyje dziennikarka Polsatu [15.01.2024] Jak byłam dorastającą dziewczyną, chciałam wyrwać się z tego miejsca. Im jestem starsza, tym z większą przyjemnością i chęcią wracam w rodzinne strony. Z czasem człowiek docenia uroki małych miast, gdzie życie toczy się wolniej, spokojniej – mówi Katarzyna Zdanowicz, prezenterka „Wydarzeń” Telewizji Polsat. Zobacz na zdjęciach, jaka jest prywatnie dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego.

📢 To antyafrodyzjaki - stracisz po nich ochotę na seks. Tych rzeczy nie jedz na randce [15.01.2024] Między wami jest chemia, dobrze się dogadujecie, lubicie spędzać razem czas, a jednak w sprawach miłosnych coś nie gra? Brak ochoty na seks może być spowodowany stresem, wynikającym na przykład z życia zawodowego czy z problemów osobistych, ale nie tylko! Przyczyną obniżonego libido może być także niewłaściwa dieta. Zobacz, jakie produkty spożywcze powodują, że brakuje ochoty na seks. 📢 Piotr Żyła i Marcelina Ziętek pokazują wnętrza swojego domu! Tak urządzili się w Ustroniu [15.01.2024] Piotr Żyła i Marcelina Ziętek mieszkają w nowym domu w Ustroniu. Zaglądamy do środka ich nieruchomości. W salonie imponujący komplet wypoczynkowy, bardzo jasna kuchnia i łazienka, nie mogło zabraknąć kominka i tarasu, na którym w letnie miesiące swoje wdzięki prezentuje Marcelina Ziętej. Tak Piotr Żyła wykończył swój nowy dom - zobaczcie zdjęcia ze środka.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" pochwaliła się, że została "matką". Oto jak mieszka i żyje na co dzień [15.01.2024] Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" ostatnio pochwaliła się fanom na swoim profilu na Instagramie radosną nowiną. Gwiazda została matką chrzestną Wiktora, który prawdopodobnie jest jednym z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie. "Mieć Krystynę za ciocie to meeeega szczęście", "On ma szczęście że ma taką ciotkę i chrzestną" - komentują fani. 📢 Zwroty z Trzynastej i Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabelę wyliczeń [15.01.2024] Jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego potrącenia zaliczki na podatek dochodowy w ubiegłym roku. Oprócz standardowej składki zdrowotnej, od trzynastki i czternastki również pobierana była kwota przeznaczona na podatek dochodowy.

📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury [15.01.2024] Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura.

📢 Najmodniejsze sukienki na studniówkę 2024 - zdjęcia. Oto TOP sukienki na bal maturalny [15.01.2024] W styczniu i lutym 2024 roku tysiące maturzystów w Polsce bawić się będą na balach studniówkowych. Jakie trendy w studniówkowej modzie obowiązują w 2024 roku? Oto propozycje sukienek na bal maturalny. Takie kolory i długości kreacji są obecnie na topie. Przedstawiamy najmodniejsze wzory sukienek w naszej galerii niżej. 📢 Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku. Tymi pieniędzmi nie zapłacisz [15.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Taka będzie płaca minimalna i stawka godzinowa od stycznia 2024. Oto stawki od nowego roku [15.01.2024] Wiemy, jaka będzie płaca minimalna i stawka godzinowa w Polsce w 2024 roku. Rada Ministrów przyjęła propozycje w tej sprawie. Zobacz, jakie będą zarobki od stycznia przyszłego roku.

📢 Modne paznokcie na styczeń 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [15.01.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na styczeń 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Kwoty wolne od podatków i darowizn w 2024 roku. Oto ile teraz możemy dostać od bliskich [15.01.2024] Od 1 lipca 2023 roku znacząco wzrosły kwoty darowizn i spadków wolne od podatku. Obowiązują one również w 2024 roku. Wyjaśniamy również co z darowiznami weselnymi i ze zbiórek. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [15.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Studniówka III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 2024. Zobacz zdjęcia i wideo W piątkowy wieczór 12 stycznia na studniówce bawią się uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. Zobaczcie zdjęcia z imprezy w Sali Kryształowej restauracji Modrzewiowa w Starorypinie. Tak wygląda najważniejszy bal tegorocznych maturzystów z Brodnicy. 📢 Studniówka 2024 III LO w Grudziądzu 2024. Tak było na balu maturzystów - mamy zdjęcia Maturzyści III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Grudziądzu przeżyli niezapomnianą noc pełną wrażeń podczas swojej studniówki, która odbyła się w prestiżowym Hotelu Rudnik. Całe wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego otwarcia balu, gdzie młodzi absolwenci zatańczyli tradycyjnego poloneza, dodając niewątpliwego uroku temu ważnemu momentowi. 📢 Studniówka 2024 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Wspaniała zabawa! Maturzyści z I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu spotkali się na studniówce w Dworze Biesiadnym w Rojewie. To był bardzo udany bal!

📢 Studniówka 2024 XI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Bal w Hotelu Best Inn [zdjęcia] Z gracją zatańczony polonez, podziękowania dla nauczycieli, duża dawka humoru oraz dobrej zabawy - w sobotę (13 stycznia) w Hotelu Best Inn w Bydgoszczy rozpoczęła się studniówka maturzystów XI LO im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego. 📢 Studniówka 2024 Technikum Logistyczno-Spożywczego nr 13 w Bydgoszczy. Bal w Restauracji Telimena - zobacz zdjęcia Jeszcze na początku tego tygodnia mieli egzaminy zawodowe, ale w piątek (12 stycznia) nikt nie myślał o nauce, tylko o dobrej zabawie. Maturzyści z Technikum Logistyczno-Spożywczego nr 13 w Bydgoszczy spotkali się tego dnia na studniówce.

📢 Studniówka 2024 Technikum Budowlanego nr 3 w Bydgoszczy. Uczniowie bawili się w Hotelu City [zdjęcia] Sezon studniówkowy nabiera tempa. W sobotę (13 stycznia) na swoim pierwszym ważnym balu w życiu pojawili się maturzyści z Technikum Budowlanego nr 3 w Bydgoszczy. Na parkiecie w Hotelu City bawiło się łącznie prawie 300 osób.

📢 Ale piękne te gołębie! Tłumy hodowców i zwiedzających wystawę gołębi rasowych w Grudziądzu. Zdjęcia z 14 stycznia 700 pięknych ptaków wzbudzało podziw osób zwiedzających wystawę gołębi rasowych w Grudziądzu, która czynna była w niedzielne przedpołudnie. 📢 Morsy w Pieckach. 14 stycznia 2024 nad Jeziorem Jezuickim spotkali się amatorzy zimnych kąpieli [zdjęcia] Tradycyjnie w niedzielne południe w Pieckach nad Jeziorem Jezuickim spotkali się amatorzy zimnych kąpieli. 14 stycznia 2024 roku nie było inaczej.

📢 Studniówka 2024 maturzystów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie. Zdjęcia Co to był za bal! Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie bawili się w sobotę (13.01.2024) na swoim pierwszym wielkim balu. 📢 Tragedia w Brzozie pod Bydgoszczą. W pożarze domu zginął mężczyzna W niedzielę (14 stycznia 2024 roku) przed południem w domu jednorodzinnym w Brzozie pod Bydgoszczą doszło do tragedii. W pożarze zginął starszy mężczyzna.

📢 Najtańsze domy w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz oferty - ceny w styczniu 2024 Prezentujemy najtańsze domy z rynku wtórnego w Kujawsko-Pomorskiem. Są oferty z powiatu wąbrzeskiego, inowrocławskiego, golubsko-dobrzyńskiego, mogileńskiego, włocławskiego, brodnickiego i świeckiego. Ceny zaczynają się od 95 000 zł.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Takie są skutki picia nalewki z orzecha włoskiego. Oto zaskakujące efekty dla zdrowia Znane są zdrowotne właściwości orzechów włoskich. Okazuje się, że można z nich przygotować nalewkę, która doskonale pomaga na dolegliwości żołądkowe i wiele innych. Oto skutki picia nalewki z orzecha włoskiego.

📢 Książki z czasów PRL, które mogą być teraz warte fortunę! Te stare książki są poszukiwane przez kolekcjonerów Masz w domu stare książki z czasów PRL? O takie książki walczą teraz kolekcjonerzy. Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare książki są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie egzemplarze książek, których wartość sięga kilkuset złotych. Jakie tytuły książek osiągają najwyższe ceny? Zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Zamek krzyżacki w Świeciu już otwarty po remoncie. Zobacz zdjęcia i wideo Zakończono dwa z trzech etapów remontu świeckiego zamku. W piątek nowe oblicze warowni oglądali samorządowcy i zaproszeni goście. Od soboty obiekt będą mogli zwiedzać mieszkańcy.

📢 Te rasy psów uznaje się za najmniej mądre. Zobaczcie, które psy nie należą do najinteligentniejszych Gdy mówimy o psiej inteligencji to nie możemy porównywać jej z tą ludzką, jednak pewnie nie raz zauważyliście, ze niektóre psy są bardziej posłuszne, potrafią wykonywać polecenia. To zwykle nie kwestia inteligencji ale pracy z psem. Okazuje się jednak, ze zauważono, ze niektóre psie rasy uczą się niech łatwiej, szybciej przez co uznaje się je za mądrzejsze. Zobaczcie, które psy uznawane są za najmniej mądre wśród ras.

📢 Tragiczny wypadek w bydgoskim Fordonie. Co widać na nagraniu z wideorejestratora? W piątek (12 stycznia) około godziny 15 w Fordonie doszło do tragicznego wypadku z udziałem pieszej i tramwaju linii nr 5. W wyniku zdarzenia poważnych obrażeń doznała 14-latka, niestety jej życia nie udało się uratować. W sobotę do naszej redakcji przesłano nagranie z kamery samochodowej, na której widać moment wypadku.

📢 Kujawsko-Pomorski Protest w Obronie Mediów i Więźniów Politycznych przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy Wolność słowa! Hańba! Zdrajcy! Do Berlina! Zwyciężymy! - skandowali ludzie, którzy zebrali się w sobotę, 13 stycznia 2024, przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zorganizowano tu Kujawsko-Pomorski Protest w Obronie Mediów i Więźniów Politycznych. Po manifestacji odbyła się msza w kościele św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy na Placu Kościeleckich. Zdjęcia zamieszczamy w galerii.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Studniówki 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. Tak bawią się maturzyści na balach - mamy dużo zdjęć! Trwa sezon studniówkowy. Także w Kujawsko-Pomorskiem uczniowie bawią się na balach. W styczniu i lutym 2024 roku tysiące maturzystów z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, Żnina i innych miast regionu bawić się będą na swoich studniówkach. Zobaczcie zdjęcia maturzystów ze studniówek w 2024 roku w województwie kujawsko-pomorskim. 📢 Tak żyje Marta Żmuda Trzebiatowska – zdjęcia. Taka jest na co dzień znana aktorka Pochodząca spod Człuchowa Marta Żmuda Trzebiatowska i jej mąż tworzą aktorską parę od prawie dekady. 40-latka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Dla roli potrafi poświęcić wiele. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci, Brunona i Pauliny. Oto jaka jest na co dzień Marta Żmuda Trzebiatowska.

📢 Tak ubiera się Marcelina Zawadzka - Miss Polonia 2011. "Cudowne stylówki" - zobaczcie zdjęcia Marcelina Zawadzka to Miss Polonia 2011. Jest też polską modelką i prezenterką telewizyjną. Nie jest zawodową aktorką, lecz można ją podziwiać w polskich filmach. Zagrała między innymi w serialach "Pierwsza miłość" i "Na sygnale". Na swoim koncie ma nagrodę dla najlepiej ubranej kobiety pracującej w mediach. Zobaczcie, jak dziś ubiera się Marcelina Zawadzka, Miss Polonia 2011.

📢 Tak ubiera się Patrycja Markowska. Piosenkarka ostatnio lubi nas zaskakiwać Patrycja Markowska to polska piosenkarka, córka Grzegorza Markowskiego, wokalisty Perfectu. Jej hity nuciła i nuci cała Polska. Bo któż nie zna takich piosenek, jak "Gdy gasną światła", "Świat się pomylił" czy "Ocean". Patrycja Markowska sporą wagę przykłada do tego jak się ubiera. Ma swój własny, rozpoznawalny styl. Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska!

📢 Oto nowy modny kolor włosów 2024 - "zimne kakao". To fryzury idealne dla blondynek i brunetek Modne fryzury na 2024 rok. "Zimne kakao" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie jasnego brązu i liliowego fioletu daje fantastyczny efekt na włosach, wygląda oryginalnie i efektownie. To koloryzacja idealna dla blondynek, brunetek i szatynek. To odważna fryzura a jej efekt jest zniewalający! Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "zimne kakao" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje. 📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich w 2024 roku są warte fortunę. Zobacz te 10 starych modeli Kolekcjonerzy szaleją na punkcie unikatowych modeli telefonów komórkowych. Twój stary telefon może być cennym skarbem, a nie zdajesz sobie z tego sprawy! Niektóre z tych antyków osiągają dzisiaj kilka tysięcy euro.

📢 Kolorowe szkło, kryształy, porcelana z PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie wazony i naczynia mogą być warte fortunę W latach 70. i 80. były bardzo modne i zdobiły niejedną meblościankę peerelowskiego mieszkania. Stare kryształowe i porcelanowe wazony, naczynia, figurki, kury i takie z kolorowego szkła w 2024 roku nie dość, że wracają do łask, to kosztują krocie.

📢 Najmodniejsze brokatowe paznokcie na styczeń 2024. Zobacz piękne zdobienie paznokci od stylistek Brokatowe paznokcie - złote i srebrne, a także z drobinkami zatopionymi w kolorowych lakierach - to hit tej zimy. Zobaczcie w galerii najmodniejsze zdobienia paznokci na styczeń 2024, które wykonały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 12 stycznia 2024 roku Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie!

📢 13 emerytura 2024. Tyle wyniesie świadczenia w nowym roku - znamy wyliczenia netto Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej poświęconej budżetowi na rok 2024 uroczyście ogłosił, że "trzynastki" i "czternastki" są w planach, a środki na ich wypłatę zostały już zapewnione. To dobra wiadomość dla emerytów, którzy z niecierpliwością oczekiwali potwierdzenia tych dodatkowych świadczeń.

📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - mamy dwie tabele. Wyliczenia brutto i netto W 2024 roku szykują się kolejne spore podwyżki dla seniorów. Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury. 📢 Najbiedniejsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem! Mamy najnowsze dane na 2024 rok Jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są aktualnie najbiedniejsze? Udało się nam to ustalić dzięki danym z Ministerstwa Finansów. Jest to lista gmin i ich wskaźniki G., czyli wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Oto 20 najbiedniejszych gmin w województwie kujawsko-pomorskim.

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur od stycznia 2024. Zmiany w wyliczeniach po korekcie wskaźnika Od kilku miesięcy podajemy najnowsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur. Zawsze zaznaczyliśmy, że to prognozy na dany moment publikacji materiału. Prognozy się zmieniły! Dobre informacje są takie, że powodem jest spadek inflacji. Gorsze są takie, że nasze poprzednie wyliczenia będzie można prawdopodobnie wyrzucić do kosza, gdyż waloryzacja może być mniejsza niż zapowiadano! 📢 Zwrot z podatku 2024. Oto lista osób, które nie dostaną zwrotu z podatku w 2024 roku Zwrot z podatku to dodatkowy zastrzyk pieniędzy dla wielu Polaków. W 2024 roku dostępnych jest wiele ulg podatkowych, z których możemy skorzystać. Niestety nie zawsze dane ulgi będą nam przysługiwały. Zobaczcie, w jakich sytuacjach nie dostaniemy zwrotu z podatku. Oto lista przypadków.

📢 Najdroższe koty na świecie - te rasy kotów są najdroższe. Za takie koty zapłacisz najwięcej Kot jest najpopularniejszym zwierzęciem domowym na świecie. W większości domów swoje schronienie znalazły koty nierasowe, tak zwane dachowce. Jednak niektórzy ludzie chcą mieć kota rasowego i są w stanie zapłacić za niego naprawdę sporo. A ceny najdroższych ras kotów na świecie rzeczywiście mogą szokować. Za koty z podium ceny liczą się w setkach tysięcy złotych! Oto najdroższe rasy kotów na świecie - zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Takie jest znaczenie kolorów - lista. Kolory mają różne znaczenia w psychologii Kolory mają różne znaczenia w psychologii. Mogą wpływać na nasze emocje oraz zachowanie. Jeśli dany kolor dominuje w naszej stylizacji, mówi się, że podświadomie wyrażamy w taki sposób siebie, swój nastrój, pragnienia, marzenia, oczekiwania czy niepokoje. Kolory odkrywają to, co w nas ukryte. Masz swój ulubiony kolor? Zobacz, jakie jest znaczenie kolorów w psychologii. Oto, co twój kolor mówi o tobie. Szczegóły podajemy w galerii niżej.

📢 Fryzury bez widocznego odrostu - zdjęcia i inspiracje. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Piotr Witwicki i Daria Wąsiewska - zdjęcia. Tak żyje dziennikarska para Polsatu Piotr Witwicki, nowy dyrektor pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat, pochodzi z Włocławka. Prywatnie związany jest z prezenterką tej samej stacji, Darią Wąsiewską. Zobacz na zdjęciach, jak żyje dziennikarska para.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie