Prasówka 15.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Wilfredo Leon. Siatkarz z żoną Małgorzatą i dziećmi mieszkają na pięknym osiedlu [15.08.2023]”?

Prasówka 15.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Wilfredo Leon. Siatkarz z żoną Małgorzatą i dziećmi mieszkają na pięknym osiedlu [15.08.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi.

📢 Na dożynkach gminnych w Woli bawiły się całe rodziny. Każdy znalazł coś dla siebie! [15.08.2023] Gmina Kikół jako pierwsza w powiecie lipnowskim podziękowała za tegoroczne plony. Dożynki gminne odbyły się w niedzielę w Woli na placu przy remizie Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęto od dziękczynnej mszy świętej w miejscowej kaplicy.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska. Piosenkarka ma duży dom pod Warszawą - zobaczcie zdjęcia [15.08.2023] Justyna Steczkowska to polska piosenkarka, która wraz z mężem Maciejem Myszkowskim mieszkają w pięknym domu pod Warszawą. Artystka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu pokazuje wnętrza swojego domu. Dzięki temu wiemy, jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 15.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taki ma być wiek emerytalny 2024. Takie będą zmiany w emeryturach i stawki po waloryzacji [15.08.2023] Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. To zmiana dla wielu emerytów, którzy będą mogli wcześniej przejść na emeryturę. Ponadto dla wszystkich emerytów szykowana jest waloryzacja.

📢 Emerytury we wrześniu 2023 - tabela wyliczeń. Seniorzy dostaną więcej - na konta trafią "czternastki" [15.08.2023] Wiemy, jakie stawki emerytur zostaną wypłacone emerytom we wrześniu. Większość seniorów otrzyma większe świadczenie, wzbogacone o czternastą emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia także wszystkie zasady wypłaty dodatkowego świadczenia. Zobacz, jakie będą stawki. 📢 Tyle teraz kosztuje pobyt w sanatorium. Zmiany w opłatach dla kuracjuszy, oto nowe ceny za pokoje [15.08.2023] Od 2024 roku prawdopodobnie szykują się spore podwyżki opłat dla kuracjuszy za pobyt w sanatorium. Ile wyniosą nowe opłaty za pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i wieloosobowe? To zależy m.in. od pory roku i standardu pokoju. Mamy nowe stawki!

📢 Mamy nowy horoskop numerologiczny na sierpień i wrzesień. To nas czeka w najbliższych tygodniach [15.08.2023] Numerologia może być odpowiedzią na nasze pytania dotyczące przyszłości. Horoskop numerologiczny nie cieszy się taką popularnością jak horoskop tradycyjny. Ale także z niego możemy wyczytać co nas czeka. Sprawdziliśmy co nas czeka w najbliższych tygodniach na podstawie numerologii.

📢 Takie będą zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [15.08.2023] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Takie ulgi przysługują po 60. roku życia. Zobacz ile pieniędzy można oszczędzić [15.08.2023] Seniorzy to grupa w społeczeństwie, która zapracowała już na wiele przywilejów. Po 60. roku życia przysługuje całkiem sporo zniżek, z których warto korzystać, dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jak się okazuje wielu seniorów nie wie że mają prawo do wielu ulg, dlatego przygotowaliśmy ściągę dotycząca obowiązujących zniżek w 2023 roku.

📢 Takie imiona pochodzą od kwiatów. Oto najpiękniejsze kwiatowe imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion [15.08.2023] Imiona pochodzące od kwiatów uważane są za jedne z najpiękniejszych imion. Przyszli rodzice stają przed wieloma trudnymi wyborami i decyzjami, a jednym z nich jest nadanie imienia córce lub synowi. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Istnieje wiele imion dla dziewczynek i chłopców, które pochodzą od kwiatów. Poznaj teraz najpiękniejsze kwiatowe imiona. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię pochodzi od nazwy kwiatu!

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Oni są stabilni w uczuciach [15.08.2023] Kobieca energia różni się od męskiej. Podczas gdy większość kobiet poszukuje spokoju i stabilizacji u boku jednego partnera, mężczyźni zazwyczaj dość późno podejmują decyzję o ustatkowaniu się. Zdarzają się jednak wyjątki od rej reguły. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Zobacz, kto znalazł się na liście.

📢 Oto tabela wrześniowych emerytur. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i podatkach [15.08.2023] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. 📢 Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka. Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś [15.08.2023] Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Tak Katarzyna Skrzynecka wygląda w stroju kąpielowym. "Trzeba umieć z gracją nosić takie ciało" [15.08.2023] Katarzyna Skrzynecka z mężem i córką spędzili wakacje na Sardynii. Aktorka pokazała się w stroju kąpielowym, czym wzbudziła emocjonalne reakcje internautów. - Moja mama, która była babeczką o znacznie jeszcze okrąglejszych wymiarach niż ja, zawsze mawiała: "Grubsza wcale nie musi oznaczać nieapetyczna" - napisała na Instagramie Katarzyna Skrzynecka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Takie kryształy i kolorowe szkło z PRL są warte majątek. Te wazony, misy i popielnice są w 2023 roku bardzo kosztowne [15.08.2023] W czasach PRL kryształy zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują peerelowskie kryształy i kolorowe szkło? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Mamy listę telefonów, które stracą dostęp do internetu. Duże zmiany w sieci Orange i T-Mobile [15.08.2023] Dwóch dużych operatorów telekomunikacyjnych planuje wycofać się z użytkowania sieci 3G, którą mają zastąpić standardy LTE i 5G. Aktualnie wdrażana technologia 5G ma pozwalać na zwiększenie prędkości pobierania danych powyżej 1 Gb/s. Wobec ograniczonych zasobów dostępnego widma niezbędne jest jednak uwolnienie częstotliwości. Z tego powodu operatorzy telekomunikacyjni postanowili sukcesywnie wyłączać 3G.

📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy [15.08.2023] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu! 📢 Modne paznokcie na sierpień 2023. Stylizacje, wzory, kolory na lato - zdjęcia manicure od stylistek [15.08.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na sierpień 2023. Co jest modne w stylizacjach na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii - zobaczcie zdjęcia [15.08.2023] Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Takie są zarobki w sklepach po kolejnej podwyżce najniższej krajowej w 2023 roku. Tyle teraz się zarabia na kasie [15.08.2023] Od 1 lipca 2023 roku najniższe wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie wynosi 3600 złotych brutto. W związku z podwyżką zmieniły się wynagrodzenia pracowników z minimalną pensją ale nie tylko. Dlatego sprawdzamy ile zarabiają pracownicy popularnych sklepów, takich jak Lidl, Biedronka, Kaufland i inne. 📢 Tak wygląda Danuta Martyniuk po metamorfozie. Tomasz Kammel: "Kurcze, gratuluję przemiany!" [15.08.2023] Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka - króla disco-polo, przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła 20 kilogramów. Zrobiła sobie operację nosa oraz lifting twarzy. Wymieniła też niemal całą swoją garderobę. - Kurcze, gratuluję przemiany! - wyznał w programie "Pytanie na śniadanie" Tomasz Kammel. Zenek Martyniuk również jest zadowolony. Najszczęśliwsza z tej przemiany jest jednak sama Danuta Martyniuk. Zobaczcie, jak się zmieniła.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej [15.08.2023] Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Tak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. "Polski prince" ma luksusowy pałac [15.08.2023] Życie książęcych rodzin budzi zainteresowanie całego świata. Monako ma księcia Alberta II, Wielka Brytania - księcia Wiliama, Szwecja - księcia Karola Filipa. Choć w Polsce monarchia oficjalnie zakończyła się w 1918 roku, to mamy potomków rodzin książęcych. Czartoryscy, Radziwiłłowie, Krasińscy, Poniatowscy - to tylko część z nich. Dziś pokazujemy jak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

📢 Takie błędy popełniamy najczęściej przy robieniu paznokci hybrydowych. Przez to lakier nie trzyma się długo [15.08.2023] Choć znasz podstawy wykonania manicure hybrydowego, starannie dobierasz lakiery do paznokci i postępujesz krok po kroku według instrukcji, paznokcie nie wyglądają dobrze a lakier jest nietrwały i szybko odpryskuje? Podczas wykonywania hybrydy można popełnić poważne błędy, które wpływają na stan płytki paznokcia czy na trwałość lakieru a nawet na wygląd manicure. Zobacz koniecznie, jakie błędy są popełniane najczęściej podczas robienia paznokci hybrydowych. Przez to paznokcie nie wygląda dobrze. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu hybrydy. 📢 Oto horoskop dla grających w Lotto i Eurojackpot. Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej [15.08.2023] Wygląda na to, że znak zodiaku może mieć wpływ na szanse wygrywania w grach losowych! To dobra wiadomość szczególnie dla osób spod trzech znaków zodiaku... Zobaczcie, co o grze w Lotto i Eurojackpot mówią horoskopy.

📢 Tak wygląda w Kruszwicy. Mysia Wieża to wcale nie jest najważniejszy zabytek miasta [15.08.2023] Kruszwica. Legenda mówi, że tu narodziła się dynastia piastowska i polska państwowość. Okazałe zabytki potwierdzają przynajmniej to, że mamy do czynienia z nietuzinkową historią. 📢 Czternasta emerytura 2023. Tabela wyliczeń brutto i netto - takie przelewy trafią na konta emerytów Rząd oficjalnie potwierdził, że 14. emerytura będzie wypłacona w 2023 i że będzie od teraz świadczenie stałym. Przelewów na konta seniorów dokonuje ZUS. Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Mamy tabele wyliczeń brutto i netto czternastej emerytury. Zobacz, ile pieniędzy trafi na twoje konto.

📢 To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania. Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

📢 Będzie nowy wiek emerytalny w 2024 roku? Mogą być korzystne zmiany dla wieku Polaków Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki. 📢 Czternasta Emerytura na stałe. Mamy tabele wyliczeń brutto i netto świadczenia w 2023 roku Ustawa wprowadzająca trwałe, dodatkowe świadczenie, czyli tzw. 14. emeryturę, została oficjalnie zatwierdzona przez prezydenta. Jaką kwotę osiągnie to dodatkowe świadczenie w 2023 roku? Kiedy nastąpi wypłata? Kto zostanie objęty tym dodatkiem emerytalnym w obecnym roku? Szczegółowe informacje znajdziesz w tekście oraz galerii zdjęć - sprawdź szczegóły!

📢 Takie są skutki jedzenia pomidorów. Te osoby nie powinny jeść pomidorów, bo mogą im zaszkodzić Pomidory są smaczne i często goszczą na naszych stołach. Są niskokaloryczne i zawierają wiele cennych witamin, jednak są niewskazane przy pewnych dolegliwościach. Wbrew pozorom, przeciwwskazania do jedzenia pomidorów wcale nie są rzadkie. Kto nie powinien jeść pomidorów? Jakie choroby są przeciwskazaniem do spożywania pomidorów? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Na takie pasty do zębów musisz uważać. Te składniki nie są dobre dla Twojego zdrowia Po pastę do zębów sięgamy codziennie. Przy jej wyborze kierujemy się różnymi czynnikami: znajomością dalej marki, smakiem pasty i jej konsystencją. Czasem decyduje nawet kolor! Ale czy patrzymy na skład pasty do zębów i wiemy, która może szkodzić, mimo zapewnień w reklamach? Takiej pasty do zębów lepiej unikaj. Szczegóły podajemy niżej.

📢 Pary o takich znakach zodiaku są najbardziej narażone na kryzys. Te pary ciągle się kłócą Nasz znak zodiaku może podpowiedzieć nam, z kim stworzymy udany związek, a jakie relacje, pomimo szczerych starań są z góry skazane na porażkę. Pary o pewnych znakach zodiaku ciągle się kłócą, a ich uczucie najpewniej nie przetrwa próby czasu. Sprawdź w artykule, jakie znaki zodiaku są narażone na kryzys.

📢 We Włocławku ciężarówka potrąciła rowerzystkę. Kobietę do szpitala zabrało LPR W poniedziałek, 14 sierpnia 2023 r., we Włocławku doszło do potrącenia rowerzystki. Kierowca pojazdu ciężarowego wykonywał w tym czasie manewr skrętu w prawo. Policja ustala, jak doszło do zdarzenia. 📢 Abramczyk Polonia Bydgoszcz kontra Landshut Devils. "Czas na męskie decyzje" - komentują kibice Trafił nam się trudny rywal, ale jeśli mamy drżeć przed Landshut, to już po nas - piszą kibice Abramczyk Polonii. I apelują o zmiany.

📢 Co stało się na koncercie Bedoesa w Bydgoszczy? Sprawą zajmuje się policja Policja wszczęła postępowanie dotyczące organizacji i przebiegu koncertu w Bydgoszczy, na którym bawiło się kilkanaście tysięcy osób. Ponad 140 uczestnikom zabawy, którzy omdleli, pomoc musieli nieść ratownicy medyczni i strażacy. Konieczne było wdrożenie trybu pracy służb w ramach "zdarzenia o charakterze masowym". 📢 Wypadek śmiertelny pod Lubieniem Kujawskim. Nie żyje kierowca seata W poniedziałek, 14 sierpnia br., o godzinie 14.08 doszło do śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 91 pod Lubieniem Kujawskim w powiecie włocławskim. Pas ruchu w kierunku Łodzi został na pewien czas zamknięty. 📢 Trwa budowa nowej komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Choć robotników nie widać na placu budowy, to nie oznacza że prace nie postępują. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem.

📢 Ledwo co jest już widoczna woda w Trynce w Grudziądzu. Kanał jest zarośnięty zielskiem! [zobaczcie zdjęcia] Czy ktoś zrobi porządek z Trynką? Przecież tam samo zielsko rośnie! Żal patrzeć na kaczki, które już z ledwością tam mogą pływać - alarmuje Czytelniczka "Pomorskiej". Interpelacje w tej sprawie złożyła też Marzena Makowska, radna PiS-u. Jak informuje Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza także urzędnicy z Ratusza monitowali w Wodach Polskich.

📢 Auto wjechało w wózek z malutkim dzieckiem! Mamy nagranie dramatycznego zdarzenia W Aleksandrowie Kujawskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Auto uczestniczące w kolizji wjechało na chodnik, a następnie w wózek spacerowy, w którym znajdowało się 17-miesięczne dziecko. Wszystko zarejestrowała kamera. Policja apeluj o ostrożność i jazdę zgodnie z przepisami. 📢 Tak bawiliście się na Wielkim Festynie Pomidorowym 2023 w Jeziorach Wielkich. Był też piknik 800 plus Tłumy mieszkańców regionu odwiedziły 13 sierpnia Jeziora Wielkie (pow. mogileński), gdzie odbywała się XIX Wielki Festyn Pomidorowy oraz piknik 800 plus.

📢 Jarmark „Nadwiślańskie Smaki” - Festiwal Wisły 2023 we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia W sobotę przed południem we Włocławku ruszył Festiwal Wisły 2023. Atrakcji na bulwarach nad Wisłą nie brakuje - stoiska z wyrobami kulinarnymi, rękodziełem, warsztaty szkutnicze... Zobaczcie zdjęcia.

📢 Taka na co dzień jest Małgorzata Tomaszewska. Tak żyje znana prezenterka TVP Znana prezenterka Małgorzata Tomaszewska rzadko dzieli się swoim prywatnym życiem. W ostatnich dniach ujawniła jednak, że spodziewa się drugiego dziecka. Zobaczcie jak żyje i mieszka gwiazda TVP. 📢 Tak zmieniła się Agnieszka Pilaszewska. Zobacz, jak teraz wygląda gwiazda serialu Miodowe Lata Agnieszka Pilaszewska zyskała sympatię widzów rolą Aliny Krawczyk w serialu "Miodowe lata" emitowanym na antenie telewizji Polsat w latach 1998-2004. Z obsady odeszła w 2001 roku i została zastąpiona przez Katarzynę Żak. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zmieniła się od tego czasu. Oto jak obecnie wygląda Agnieszka Pilaszewska. Da się rozpoznać?

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir Świerzyński. Mamy pywatne zdjęcia lidera Bayer Full Gwiazdor disco polo posiada gospodarstwo rolne w miejscowości Wola Łącka (woj. mazowieckie). To tam na co dzień mieszka. W domu ma m.in. imponującą kolekcję własnych płyt. Zobaczcie, jaki prywatnie jest Sławomir Świerzyński z Bayer Full. 📢 Oto najlepsze pomysły na krótkie paznokcie. Takie kolory i zdobienia na krótkich paznokciach są teraz najmodniejsze Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Krótkie paznokcie są bardzo popularne wśród kobiet - są nie tylko wygodne, ale i modne. Paznokcie są wizytówką każdej kobiety. Krótkie paznokcie mogą być śliczne i bardzo kobiece, często prezentują się lepiej prezentować, niż długie paznokcie. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje krótkich paznokci. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Mamy stawki za abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, ile trzeba będzie płacić od nowego roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o stawkach, jakie trzeba będzie zapłacić za abonament RTV w 2024 roku. Zobacz, jakie opłaty będą nas dotyczyć za oglądanie telewizji i słuchanie radia.

📢 Tyle można zarobić w komisji wyborczej 2023. Oto nowe wyższe stawki dla członków obwodowych komisji wyborczych Wybory parlamentarne 2023 - ile zarobią członkowie komisji wyborczych? PKW zapowiada spore podwyżki za pracę w komisji wyborczej - nawet 800 zł! Nabór już ruszył. Zobacz, ile można zarobić w komisji wyborczej, kto może pracować w komisji, co należy do zadań obwodowej komisji wyborczej i jak do niej dołączyć. 📢 Tak wygląda dom Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy. Mamy zdjęcia posiadłości Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska mają wiele nieruchomości. Posiadłość w Szczawnicy nazywają swoim drugim domem. Rodzina Heleny Lubomirskiej-Lanckorońskiej odzyskała ją od Skarbu Państwa w 2005 roku. Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Tylko te długi mogą się przedawnić. Zobacz jakich długów nie musisz spłacać - także w sierpniu 2023 Przedawnienie długów to termin który zna wielu dłużników. Przedawnienie może być ratunkiem dla osób w trudnej sytuacji finansowej, ale warto wiedzieć, ze nie dotyczy ono każdego długu od zaciągnięcia którego upłynął określony czas. Czas to nie jedyny warunek do przedawnienia długu. Zobaczcie które długi mogą się przedawnić. 📢 Oto czego nie może zabrać nam komornik. Mamy listę rzeczy, których nie stracisz nawet przy dużych długach Komornik pojawia się w naszym życiu kiedy mamy kłopoty ze spłacaniem swoich finansowych zobowiązań. Mimo ogromnych długów komornik nie może nam zabrać wszystkiego. Zgodnie z przepisami prawa komornicy mają pewne ograniczenia, które chronią część naszych pieniędzy i rzeczy. Zobaczcie, czego nie stracimy nawet przy bardzo dużym zadłużeniu.

📢 Mamy horoskop na długi weekend 11-15 sierpnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy długi weekend - 11-15 sierpnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Piknik rodzinno-sportowy na 85-lecie MLKS Krajna Sępólno. Zobacz zdjęcia Setka biegaczy zainaugurowała obchody 85-lecia Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Krajna Sępólno. Jubileusz na stadionie miejskim świętowało środowisko sportowe: członkowie klubu, działacze, sportowcy i goście. Z tej okazji dla mieszkańców przygotowano piknik rodzinno-sportowy, który wpisał się w obchody Dni Miasta. 📢 Święto Wojska Polskiego w Grudziądzu. Festyn militarny dla mieszkańców Grudziądza. Zobaczcie zdjęcia Wystawa sprzętu wojskowego, pokazy dla dzieci i dorosłych, pieczone kiełbaski i wojskowa grochówka to jedne z wielu atrakcji jakie dla mieszkańców Grudziądza w niedzielę, 13 sierpnia przygotowało Wojsko. Zainteresowanie było ogromne. Wcześniej uroczystości patriotyczne odbyły się na Rynku. Z okazji Święta Wojska Polskiego jeszcze we wtorek, 15 sierpnia piknik militarny przygotował Fort Wielka Księża Góra.

📢 Tak kibicowaliście w meczu Apatora z Motorem. Zobaczcie zdjęcia z trybun Motoareny For Nature Solution Apator Toruń rozpoczął walkę w drugiej części sezonu. Żużlowcy obu drużyn jak zwykle mogli liczyć na swoich fanów. Zobaczcie, co działo się w niedzielę na Motoarenie! 📢 Spacer z przewodnikiem PTTK po Grudziądzu. Hasłem przewodnim "Grudziądzkie kamienice dawniej i dziś" [zdjęcia] Spacer w niedzielę, 13 sierpnia pod hasłem "Grudziądzkie kamienice dawniej i dziś" poprowadził przewodnik PTTK, Paweł Kacała. Chętni wędrowali ulicami Legionów, Wybickiego, Starą, Długą aż do Rynku i poznawali historię oraz ciekawostki mijanych kamienic. Kolejny spacerek w kolejną niedzielę, 20 sierpnia. Hasłem przewodnim będzie "Od Dworcowego do Królewskiego Dworu - historia grudziądzkich hoteli". Zbiórka chętnych o godz. 10 przy ul. Dworcowa, przed dworcem kolejowym. Spotkanie poprowadzi Piotr Łukiewski. Udział bezpłatny.

📢 Święto Wojska Polskiego na Rynku w Grudziądzu. Awanse i słowa uznania. Zobacz zdjęcia Po uroczystej mszy świętej w intencji żołnierzy i Ojczyzny w Bazylice, dalsze obchody Święta Wojska Polskiego w niedzielę, 13 sierpnia przeniosły się na Rynek pod pomnik Żołnierza Polskiego gdzie m.in. delegacje samorządowe, rządowe, organizacji patriotycznych, służb złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Były przemówienia oraz wręczono awanse i odznaczenia. Następnie nad Wisłą był piknik militarny. 📢 24 najbardziej niesamowite punkty widokowe w Polsce. Rekordowa wieża, najwyższy klif, ruchoma platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Piknik wojskowy. Na stadionie w Nowem każdy mógł poczuć się jak żołnierz W słoneczną sobotę na stadionie w Nowem każdy mógł poczuć się jak żołnierz. Na pikniku wojskowym można było zobaczyć, dotknąć, a nawet zasiąść za sterami pojazdów wojskowych takich jak czołgi Abrams, Leopard, K2, KTO Rosomak, WR Langusta, Poprad oraz Rak. 📢 Nastrojowa Góra Zamkowa w Grudziądzu. Nieme kino z filmem „Brzdąc" z muzyką na żywo zespołu Czerwie. Zobacz zdjęcia Wieczór z Charlie Chaplinem połączony z koncertem zespołu Czerwie. W programie słynny film niemy „Brzdąc" z 1921 roku. Dopełnieniem niemego filmu była muzyka grana na żywo przez zespół Czerwie. Impreza w ramach Festiwali "Lato na Starym Mieście" odbyła się na Górze Zamkowej.

📢 Festyn charytatywny w Pieczyskach. Zbierano pieniądze dla Szymka z Gogolinka [zdjęcia] Niespełna 4-letni Szymek Skotnicki z Gogolinka walczy o zdrowie. To dla niego w sobotę 12 sierpnia zorganizowano festyn charytatywny na plaży w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim.

📢 Tak wyglądają synowie Pierce'a Brosnana. Na tych zdjęciach są przystojnymi modelami Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan. 📢 Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje. Zobacz 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście.

📢 Kibice na derbach Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń. Zobaczcie zdjęcia z trybun Wydarzeniem soboty były piłkarskie derby w III lidze pomiędzy Zawiszą Bydgoszcz a Elaną Toruń. Na trybunach stadionu przy ul. Gdańskiej pojawiło się ponad cztery tysiące kibiców, w tym około pięciuset fanów gości. 📢 Derby Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń. W rolach głównych bramkarze i kibice [zdjęcia] W 2. kolejce III ligi 2. grupy Zawisza Bydgoszcz podejmował Elanę Toruń. Derby województwa kujawsko - pomorskiego z trybun śledziło ponad cztery tysiące widzów, w tym około 500 fanów gości.

📢 Toruń. Dziewczęta zgwałcone na imprezie? Tajemnica ul. Szewskiej przed sądem. Główny oskarżony to 19-letni kibic Elany Trzej młodzi mężczyźni (19-22 lata) oskarżeni są o seksualne skrzywdzenie czterech nastolatek na imprezie przy ul. Szewskiej w Toruniu. Główny oskarżony to Damian W., kibic Elany. Swoją ofiarę miał odurzyć, a potem zgwałcić. Trudny i bolesny proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Toruniu.

📢 Spływ kajakowy w Grudziądzu: z jeziora Tarpno do młyna w Kłódce [zdjęcia] Miłośnikom aktywnego wypoczynku, którzy wzięli udział w spływie kajakowym z jeziora Tarpno do młyna w Kłódce dopisała pogoda. Trasa wiodła z "tarpiny" w górę kanału Trynka, do schronu nr 11 na linii Osy, aż do młyna w Kłódce i z powrotem. 📢 W Sarnowie na autostradzie A1 zderzyło się siedem samochodów. Jedna osoba ranna. Były spore utrudnienia [zdjęcia] Ze sporymi utrudnieniami mierzyli się przed południem kierowcy na autostradzie A1 w naszym regionie. W okolicach Grudziądza i Włocławka doszło do kilku kolizji. 📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk, Marcin Miller i Magda Narożna i inne gwiazdy disco-polo. Zobaczcie zdjęcia! Gwiazdy takie jak Zenek Martyniuk, Marcin Miller, Magda Narożna czy Partyk Pegza sporo koncertują, a na ich występy przychodzą tłumy fanów. Gwiazdy disco-polo na brak pracy nie narzekają. Nie narzekają również na brak pieniędzy. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień gwiazdy disco-polo.

📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska, czyli Grażynka z serialu "Klan". Mamy zdjęcia! Małgorzata Ostrowska-Królikowska to aktorka znana zarówno z seriali telewizyjnych, desek teatralnych, jak i filmów kinowych. Sławę przyniosła jej jednak rola Grażynki Lubicz w telenoweli "Klan". Zobaczcie, jak mieszka dziś Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi" - mamy zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik. 📢 Zderzenie pociągu i ciężarówki. Kilkanaście osób zostało rannych W miejscowości Dalanówek niedaleko Płońska (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką. PAP podaje, że ranne zostały 22 osoby. 📢 Danuta Martyniuk to muza króla disco polo. Celebrytka ostatnio bardzo się zmieniła. Jak wygląda dzisiaj i z jakich zabiegów korzystała? Danuta Martyniuk wychodzi z cienia swojego męża. Pewności siebie nabrała po tym, jak schudła 30 kg i poddała się zabiegom medycyny estetycznej. Sprawdź, jak wyglądała jej dieta, ćwiczenia i jakim operacjom się poddała. Zobacz zdjęcia żony króla disco-polo w młodości, przed metamorfozą i po.

📢 Tak wyglądają na zdjęciach dzieci Dominiki Kulczyk i Jana Lubomirskiego. Syn Jeremi wkrótce rozpocznie studia Dominika Kulczyk i jej były małżonek Jan Lubomirski-Lanckoroński doczekali się dwojga dzieci. Jak dziś wyglądają księżniczka Weronika Karla Konstancja i książę Jeremi Sebastian - latorośle najbogatszej Polki i księcia wywodzącego się z jednego z najbardziej znanych, arystokratycznych rodów w Polsce? Szczegóły w artykule niżej. 📢 Oto ranking najbardziej zazdrosnych znaków zodiaku. One denerwują się nie tylko na partnerów Zazdrość uważana jest zazwyczaj za uczucie negatywne, choć w łagodnej formie może być też bodźcem do pozytywnej konkurencji i realizacji własnych aspiracji. Nie wszyscy są jednakowo zazdrośni. Nie wszyscy tak samo ją odczuwają. 📢 Te meble to hity PRL-u. Wystrój pokoi z lat 60-80. znów w modzie w wersji vintage. Zobacz zdjęcia i ceny z OLX Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz naszych mieszkań w latach 60., 70. i 80. Dziś meble stylizowane na lata PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne.

📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje [10.08.23] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Modne kolory paznokci na lato 2023. Takie lakiery do paznokci są trendy w tym sezonie Takie są najnowsze trendy na paznokcie na tegoroczne lato. W tym sezonie postaw na żywe, intensywne barwy. Na paznokciach modne będą błękity i odcienie niebieskiego, odcienie żółtego, pomarańczowy, czerwony. Możesz też pobawić się zdobieniem paznokci - na topie obecnie jest stylizacja paznokci w stylu ombre. Zobacz propozycje na modne paznokcie! 📢 Te osoby mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Mamy listę uprawnionych - stan na sierpień 2023 Wcześniejsza emerytura to atut wielu zawodów, szczególnie służb mundurowych. Mniej lat pracy i wysokie świadczenie to argument przy wyborze zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Zobaczcie, w jakich zawodach można pracować krócej.

📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Manicure z ombre. Oto 10 inspiracji na modne paznokcie ombre na lato 2023 - to się nosi tego lata Bądź piękna latem - postaw na najmodniejsze w tym sezonie trendy w manicure: ombre. To metoda polegająca na takim malowaniu paznokci, że kolory przechodzą jeden w drugi, przenikają się. Manicure ombre z powodzeniem zrobisz sama w domu - to naprawdę nic skomplikowanego. Zobacz 10 najmodniejszych inspiracji na manicure w stylu ombre.

📢 Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Te banknoty i monety mogą być wartę fortunę Niektóre banknoty i monety są wiele warte dla kolekcjonerów. Okazuje się, że banknot o nominale 10 złotych może być wart nawet kilka tysięcy złotych! Wiele osób ma w portfelu czy w domu banknoty, które mogą kosztować więcej niż ich wartość nominalna. Sprawdziliśmy, które banknoty i monety są obecnie najwięcej warte i kosztują spore pieniądze. Można na nich naprawdę dobrze zarobić. To nie tylko banknoty i monety z czasów PRL. Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu. Kiedy warto mieć gotówkę? Płatność gotówką z każdym rokiem jest coraz mniej popularna. Płacenie bezgotówkowo jest wygodniejsze i wydaje się bezpieczniejsze. Mimo, że coraz częściej korzystamy z płatności kartą to każdy z nas jest w sytuacjach, że potrzebuje gotówki. Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa ale i anonimowości. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji.

