Prasówka 15.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Szczyt sezonu ślubnego za nami. Póki jednak koronawirus nie blokuje gospodarki, przyjęcia weselne nadal się odbywają. Imprezy weselne przybierają przeróżne formy, od eleganckich przyjęć, bo wiejskie przyjęcia w remizach. Bez względu na to, gdzie obywa się impreza, konieczny jest prezent, a z tym rodzi się problem. Od kilku lat zarówno pary młode jak i goście stawiają na gotówkę. Tylko ile wypada dać w kopercie? Sprawdzamy.

Nauczyciele to jedna z grup zawodowych, która jest najbardziej krytykowana. Etat nauczyciela wynosi 18 godzin przy tablicy i to budzi ogólny sprzeciw. Bo mają za długie wakacje, bo za mało pracują, a ciągle chcą podwyżki. Prawda jest taka, że nauczyciele poza pracą przy tablicy muszą się do tych lekcji przygotować. Często pracując zdecydowanie dłużej, niż 40 godzin tygodniowo. Zobaczcie, jakie emerytury mają osoby pracujące jako nauczyciel.