Prasówka 16.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop finansowy na drugą połowę stycznia 2024. Te znaki czekają niespodziewane wydatki [16.01.2024 r.]”?

Prasówka 16.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop finansowy na drugą połowę stycznia 2024. Te znaki czekają niespodziewane wydatki [16.01.2024 r.] Połowa stycznia 2024 roku już za nami. Astrologowie ostrzegają, że los bywa przewrotny. Ci, którym dotychczas sprzyjała karta, muszą mieć świadomość, że druga część miesiąca może nie być tak łaskawa. Kogo czekają niespodziewane wydatki? Kto będzie miał pecha po 15 stycznia? Sprawdziła to Wróżka Roma.

📢 Shazza - tak dziś wygląda królowa disco-polo lat 90. Zobaczcie zdjęcia! [16.01.2024 r.] Marlena Magdalena Pańkowska, znana szerokiej publiczności jako Shazza, to ikona polskiej sceny muzycznej, szczególnie w gatunku disco-polo. Pomimo upływu lat, artystka nie tylko ciągle jest obecna na scenie, ale i przyciąga przed nią rzesze fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda 56-letnia Shazza.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Według znaczenia imion mają trudny charakter [16.01.2024 r.] Każde imię niesie ze sobą nie tylko dźwięk, ale również ukryte znaczenia i przekonania. Wielu ludzi uznaje, że imię może dostarczyć wglądu w charakter posiadacza oraz jego skłonności do określonych zachowań. Oto jak niektórzy wierzą, że pewne imiona mogą być zwiastunem cech, które nie zawsze są pozytywne.

Prasówka 16.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [16.01.2024 r.] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku. Tymi pieniędzmi nie zapłacisz [16.01.2024 r.] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Najmodniejsze sukienki na studniówkę 2024 - zdjęcia. Oto TOP sukienki na bal maturalny [16.01.2024 r.] W styczniu i lutym 2024 roku tysiące maturzystów w Polsce bawić się będą na balach studniówkowych. Jakie trendy w studniówkowej modzie obowiązują w 2024 roku? Oto propozycje sukienek na bal maturalny. Takie kolory i długości kreacji są obecnie na topie. Przedstawiamy najmodniejsze wzory sukienek w naszej galerii niżej.

📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury [16.01.2024 r.] Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura.

📢 Zwroty z Trzynastej i Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabelę wyliczeń [16.01.2024 r.] Jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego potrącenia zaliczki na podatek dochodowy w ubiegłym roku. Oprócz standardowej składki zdrowotnej, od trzynastki i czternastki również pobierana była kwota przeznaczona na podatek dochodowy. 📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" pochwaliła się, że została "matką". Oto jak mieszka i żyje na co dzień [16.01.2024 r.] Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" ostatnio pochwaliła się fanom na swoim profilu na Instagramie radosną nowiną. Gwiazda została matką chrzestną Wiktora, który prawdopodobnie jest jednym z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie. "Mieć Krystynę za ciocie to meeeega szczęście", "On ma szczęście że ma taką ciotkę i chrzestną" - komentują fani. 📢 Piotr Żyła i Marcelina Ziętek pokazują wnętrza swojego domu! Tak urządzili się w Ustroniu [16.01.2024 r.] Piotr Żyła i Marcelina Ziętek mieszkają w nowym domu w Ustroniu. Zaglądamy do środka ich nieruchomości. W salonie imponujący komplet wypoczynkowy, bardzo jasna kuchnia i łazienka, nie mogło zabraknąć kominka i tarasu, na którym w letnie miesiące swoje wdzięki prezentuje Marcelina Ziętej. Tak Piotr Żyła wykończył swój nowy dom - zobaczcie zdjęcia ze środka.

📢 To antyafrodyzjaki - stracisz po nich ochotę na seks. Tych rzeczy nie jedz na randce [16.01.2024 r.] Między wami jest chemia, dobrze się dogadujecie, lubicie spędzać razem czas, a jednak w sprawach miłosnych coś nie gra? Brak ochoty na seks może być spowodowany stresem, wynikającym na przykład z życia zawodowego czy z problemów osobistych, ale nie tylko! Przyczyną obniżonego libido może być także niewłaściwa dieta. Zobacz, jakie produkty spożywcze powodują, że brakuje ochoty na seks. 📢 Katarzyna Zdanowicz pochodzi z małego miasta pod Bydgoszczą - zdjęcia. Tak żyje dziennikarka Polsatu [16.01.2024 r.] Jak byłam dorastającą dziewczyną, chciałam wyrwać się z tego miejsca. Im jestem starsza, tym z większą przyjemnością i chęcią wracam w rodzinne strony. Z czasem człowiek docenia uroki małych miast, gdzie życie toczy się wolniej, spokojniej – mówi Katarzyna Zdanowicz, prezenterka „Wydarzeń” Telewizji Polsat. Zobacz na zdjęciach, jaka jest prywatnie dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego.

📢 Rasy psów są idealne dla osób starszych. Oto rasy, które dobrze współpracują z seniorami [16.01.2024 r.] Pies to doskonały towarzysz dla osób starszych. Motywuje do aktywności i zdrowotnych spacerów, poprawia samopoczucie i dotrzymuje towarzystwa w chwilach samotności. Wybierając odpowiednią rasę, seniorzy powinni liczyć się jednak ze swoimi ograniczeniami. Oto najlepsze rasy psów dla osób starszych! 📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [16.01.2024 r.] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Torty rozwodowe 2024 - zdjęcia. Tak wyglądają torty z okazji rozpadu małżeństwa: smutne, humorystyczne, upiorne [16.01.2024 r.] Moda na celebrowanie rozwodu dotarła do Polski. Torty z okazji rozpadu związku cieszą się coraz większą popularnością i trzeba przyznać, że są naprawdę pomysłowe. Jedne są humorystyczne, inne wyglądają upiornie. Zobacz je na zdjęciach. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść tatara. To się dzieje z nami, gdy jemy surowe mięso [16.01.2024 r.] Dobrze przyprawiony tatar z surowym jajkiem to jedna z popularnych karnawałowych przystawek. To pyszne danie, ale nie dla wszystkich. Sprawdzamy, kto powinien unikać surowego mięsa wołowego i co się dzieje z naszym organizmem, gdy jemy takie mięso. Zwłaszcza osoby z pewnymi schorzeniami powinny unikać jedzenia tatara. Sprawdź czy jesteś na liście.

📢 Sergiusz Żymełka ma już 32 lata - tak dziś wygląda. Grał Filipa w serialu "Rodzina zastępcza" [16.01.2024 r.] Sergiusz Żymełka zyskał ogólnopolską popularność i rozpoznawalność dzięki dziecięcej roli w serialu "Rodzina zastępcza". W tym hicie Polsatu grał małego Filipa, którego widzowie wręcz pokochali. Dziś to już dorosły mężczyzna. Sprawdźcie, czym zajmuje się dziś i jak wygląda Filip Kwiatkowski z "Rodziny zastępczej". Jest nie do poznania. 📢 Takie znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w weekend 12-14 stycznia 2024. Oni mogą wygrać pieniądze! [16.01.2024 r.] Zbliża się drugi tydzień stycznia. Układ gwiazd i planet na nieboskłonie wskazuje, że niektóre znaki zodiaku czeka duża pomyślność między 12 a 14 stycznia 2024 roku. Wróżka Roma zdradziła nam, kto powinnien zagrać na loterii w najbliższy weekend.

📢 Tak luksusowo żyje i ubiera się Allan Enso, syn Edyty Górniak - zdjęcia. Oto jego stylizacje warte majątek [16.01.2024 r.] Allan Enso, do niedawna Krupa, postanowił iść w ślady sławnej mamy Edyty Górniak i dwa lata temu, na osiemnaste urodziny, wypuścił debiutancki singiel. Od tego czasu raper rozwija ścieżkę kariery i zdobywa coraz większą popularność. Nie tylko jednak muzyka jest jego pasją. Allan Enso znany jest z oryginalnych, ale i wartych majątek stylizacji. Zobacz w naszej galerii niżej, jak się ubiera i luksusowo żyje Allan Enso, syn Edyty Górniak. 📢 Biżuteria vintage PRL - zdjęcia, ceny w 2024. Wraca moda na kolczyki, pierścionki, wisiory w stylu lat 80 [16.01.2024 r.] Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Takie zmiany w szkołach czekają uczniów i nauczycieli. Oto plany resortu edukacji [16.01.2024 r.] Zmiany w szkołach - Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad wprowadzeniem ważnych zmian w szkolnictwie. Niektóre z nich mają wejść w życie już po feriach zimowych. Zmiany potwierdzają między innymi minister edukacji Barbara Nowacka, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer oraz posłanka KO - Dorota Łoboda. Zobacz, jakie zmiany czekają uczniów i nauczycieli. 📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [16.01.2024 r.] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

📢 Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach [16.01.2024 r.] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Sprawdzamy, co dzieje się w sprawie, o której głośno było przed wyborami parlamentarnymi. 📢 Tak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie jak wyglądał znany architekt HGTV [16.01.2024 r.] Krzysztof Miruć od lat prowadzi telewizyjne programy dotyczące remontów w HGTV. Znany jest z zamiłowania do czarnego koloru, motocykli czy odmieniania wnętrz. Od lat jest gospodarzem dwóch popularnych programów "Zgłoś remont" i "Weekendowe metamorfozy", w których odmienia ludziom wnętrza. Zobaczcie jak się zmienił na przestrzeni lat. 📢 Halina Frąckowiak, piękna i szykowna po 70-tce - zdjęcia. Taki styl ma nowa trenerka w "The Voice Senior" [16.01.2024 r.] Halina Frąckowiak urodziła się w Poznaniu, w 1947 roku. To piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, a od stycznia 2024 roku także trenerka w "The Voice Senior" TVP2. Halina Frąckowiak ujmuje elegancją i urodą. Udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zobaczcie w naszej galerii, jak pięknie się prezentuje i jaki styl ma sławna poznanianka.

📢 Szef informacji Polsatu prywatnie - zdjęcia. Jego życiową partnerką jest redakcyjna koleżanka Daria Wąsiewska [16.01.2024 r.] Pochodzący z Włocławka dziennikarz Piotr Witwicki jest nowym dyrektorem pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat. Prywatnie związany jest z prezenterką tej samej stacji, Darią Wąsiewską. Tak żyje dziennikarska para - zobacz na zdjęciach. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - dwie tabele wyliczeń. Takie mogą być stawki brutto i netto od marca [16.01.2024 r.] Od marca 2024 roku będą obowiązywały nowe stawki emerytur i rent. Dla seniorów szykują się spore podwyżki. Przedstawiamy wyliczenia emerytur. Zobacz, jakie kwoty będą otrzymywali seniorzy już wkrótce.

📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [16.01.2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Tak zmniejszysz apetyt na słodycze. Oto produkty, które powstrzymują ochotę na słodkie [16.01.2024 r.] Co zrobić, aby zmniejszyć apetyt na słodycze? Ochota na słodkie może mieć różne przyczyny. Najczęściej wynika z tego, że jemy zbyt często słodycze - trzustka wyrzuca do organizmu insulinę, która zbija cukier co sprawia, że znów mamy na niego ochotę... Dietetycy podpowiadają, jak powstrzymać ochotę na słodycze. Oto produkty, które powstrzymują apetyt na słodkie - zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Córka Katarzyny Dowbor kończy 25 lat - prywatne zdjęcia. Tak wygląda teraz i wyglądała kiedyś u boku pięknej mamy [16.01.2024 r.] Katarzyna Dowbor jest mamą Macieja, prezentera telewizyjnego, oraz Marii, studentki mieszkającej za granicą. O ile Maciej i jego żona Joanna Koroniewska chętnie dzielą się życiem prywatnym w mediach społecznościowych, o Marysi wiadomo niewiele. W ostatnim czasie córka Katarzyny Dowbor uchyliła jednak rąbka tajemnicy i pokazała się z partnerem. Tak teraz wygląda Maria Dowbor-Baczyńska, dorosła córka prezenterki telewizyjnej. Zobacz w naszej galerii.

📢 Julia Kamińska na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz jak milion funtów plus VAT" [16.01.2024 r.] Julia Kamińska to polska aktorka, której sławę przyniosła rola Urszuli Cieplak w serialu "Brzydula". Otrzymała za nią nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Zobaczcie, jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Grażyna Kulczyk - tak się zmieniła przez ostatnie 15 lat. Miliarderka to była żona Jana Kulczyka [16.01.2024 r.] Grażyna Kulczyk to znana postać polskiego biznesu. Była żoną najbogatszego Polaka, Jana Kulczyka. Grażyna Kulczyk jest prawniczką, kolekcjonerką dzieł sztuki, ale najbardziej znana jest jako polska miliarderka. Bierze udział w wielu projektach biznesowych, kulturalnych. Szczególnie związała się ze sztuką. W miejscowości Susch w Szwajcarii buduje prywatną galerię sztuki. Ma na tym polu wiele doświadczenia, zasług i sukcesów. Choć Grażyna Kulczyk ma już 73 lata, wciąż jest kobietą zadbaną i elegancką. Zobaczcie, jak przez ostatnie lata się zmieniła. Mamy zdjęcia, jak wyglądała kiedyś, i jak wygląda teraz.

📢 Taka będzie pogoda na wiosnę 2024. Oto nowa długoterminowa prognoza pogody IMGW aż do maja [16.01.2024 r.] Jakie będzie pogoda na wiosnę 2024 w Polsce? Który miesiąc będzie najcieplejszy? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował nową długoterminową eksperymentalną prognozę pogody na styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2024. Pogoda wiosną 2024 może zaskoczyć, zwłaszcza w kwietniu! Sprawdź teraz najnowsze prognozy pogody IMGW na wiosnę 2024. 📢 Te dokumenty zwolnią Cię z płacenia abonamentu RTV w 2024 roku. Oto co musisz okazać na poczcie [16.01.2024 r.] W 2024 roku nie zmienił się krąg osób zwolnionych z płacenia na publiczne media. Wyjaśniamy jakie dokumenty są niezbędne, by na poczcie załatwić niezbędne formalności. 📢 Oto siostra Joanny Krupy. Zobaczcie Martę Krupę na odważnych zdjęciach [16.01.2024 r.] Marta Krupa jest modelką i piosenkarką oraz młodszą siostra Joanny Krupy z programu "Top Model". W Polsce głośno zrobiło się o niej po Tańcu z gwiazdami". Liczba obserwujących ją na Instagramie przekroczyła już 80 tysięcy. Przyjrzyjmy się bliżej nie tylko jej karierze, ale także życiu prywatnemu i muzycznej pasji. Zobaczcie, jak prezentuje się na niezwykle odważnych zdjęciach.

📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [16.01.2024 r.] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym. 📢 Sylwia Bomba i jej zjawiskowe, seksowne kreacje. Tak się ubiera gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" [16.01.2024 r.] Sylwia Bomba to postać znana Polakom przede wszystkim z programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Jest też influencerką i fotografką. Podbiła serca widzów urodą, pięknym uśmiechem i poczuciem humoru. Sylwia Bomba na Instagramie ma ponad 700 tysięcy obserwujących i chętnie dzieli się z fanami ważnymi chwilami ze swojego życia. Pokazuje się też w pięknych, zjawiskowych kreacjach - obcisłych, kuszących i seksownych. Zobaczcie, jak ubiera się Sylwia Bomba.

📢 Przemysław Babiarz - tak zmieniał się przez lata. Pokochali go kibice z całej Polski [16.01.2024 r.] Przemysław Babiarz to postać doskonale znana dla większości fanów sportowych zmagań. Jego niesamowity głos i komentatorska charyzma towarzyszyła nam w wielu momentach ogromnej radości, ale także i chwilach kibicowskiego smutku. 📢 Najbardziej wytatuowana Polka. Była gwiazda "Królowych życia" Adrianna Eisenbach szokuje fanów [16.01.2024 r.] Adrianna Eisenbach pierwszy tatuaż wykonała w wieku 48 lat w 2017 roku. Sześć lat temu malunki na skórze pokryły ponad 96 procent jej ciała. To rekord Polski, a niewiele brakuje do rekordu świata. Tak wygląda i żyje na co dzień najbardziej wytatuowana Polka - zobaczcie prywatne zdjęcia Adrianna Eisenbach. - Dla niektórych jestem piękna, dla innych szpetna - mówi była gwiazda "Królowych Życia".

📢 Najnowszy horoskop tygodniowy 15-21 stycznia. Wróżka Azalia przepowiada, co cię czeka! [16.01.2024 r.] Horoskopy - jedni wierzą, inni traktują z przymrużeniem oka. Jednak sztuka stawiania horoskopów pochodzi sprzed ponad 2 i pół tysiąca lat! Czy zatem w horoskopach kryje się prawda? Sprawdź, co tobie przepowiada wróżka Azalia na najbliższy tydzień od 15 do 21 stycznia. To masz zapisane w gwiazdach! 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść marchwi. Im może ona zaszkodzić [16.01.2024 r.] Marchewka to jedno z najpopularniejszych polskich warzyw. Jest ważnym składnikiem wielu tradycyjnych potraw, jak chociażby rosół czy sałatka jarzynowa. Nic dziwnego, to jedno z tańszych i smaczniejszych warzyw. Doskonale nadaje się jako składnik surówek czy do przegryzienia w ramach przekąski. Niestety nie każdy powinien sięgać po to pyszne warzywo. Zobaczcie komu może zaszkodzić.

📢 Nadgodziny nauczycieli - stawki, możliwości 2024. Tyle zarabiają za dodatkową pracę [16.01.2024 r.] Zarobki nauczycieli są od lat komentowane. Pojawiają się dwie grupy, jedna twierdzi że zarabiają za mało, inni że za dużo i mają za dużo wolnego. Jednak zarobki osób, które kształtują kolejne pokolenia na poziomie minimalnej krajowej to zdecydowanie za mało. Nauczyciele ratują się nadgodzinami. Zobaczcie, ile zarabiają na pracy ponad etat. 📢 Takie są najmodniejsze kuchnie - zdjęcia, inspiracje 2024. Oto projekty znanych projektantów [16.01.2024 r.] Trendy w meblowaniu mieszkań zmieniają się podobnie jak te w modzie. Od kilku sezonów najpopularniejszym rozwiązaniem są proste meble z białymi połyskującymi frontami, z frezowaniami zamiast uchwytów. To rozwiązanie, które pasuje niemal do każdego wnętrza. Zobaczcie, jakie są najmodniejsze kuchnie teraz.

📢 Tak żyje Sylwia Bomba. Oto urocza córeczka Tosia i partner Sylwii, Grzegorz Collins - zobacz zdjęcia [16.01.2024 r.] Sylwia Bomba to influencerka i fotografka. Jednak popularność przyniósł jej udział w programie telewizji TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Sylwia jest prawdziwą weteranką tego programu - uczestniczy w nim jako komentatorka od pierwszej edycji! Sylwia Bomba ma wielu fanów, na Instagramie jej konto obserwuje ponad 700 tysięcy osób. Celebrytka chętnie pokazuje zdjęcia swoje i swojej córeczki. Ostatnio widzimy tam także zdjęcia jej partnera, Grzegorza Collinsa z programu "Odjazdowe bryki braci Collins". Zobaczcie uroczą córeczkę Sylwii - Antosię oraz Grega Collinsa! 📢 Takie objawy cukrzycy pojawiają się po przebudzeniu. Na to musisz zwrócić uwagę [16.01.2024 r.] Cukrzyca to bardzo podstępna choroba, a jej objawy potrafią być bardzo niejednoznaczne. Często bagatelizujemy je, zrzucając winę na niewystarczający odpoczynek, stres czy braki składników odżywczych. Tymczasem niekontrolowana cukrzyca sieje prawdziwe spusztoszenie w organizmie. Oto objawy choroby, które zauważymy zaraz po przebudzeniu. One powinny wzbudzić naszą czujność!

📢 Tak obecnie wygląda Leszek z "Daleko od szosy", czyli Krzysztof Stroiński. Oto jak zmienił się aktor [16.01.2024 r.] Krzysztof Stroiński zyskał ogólnopolską popularność przede wszstkim dzięki roli sympatycznego i prostodusznego Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Od premiery serialu minęło już prawie 50 lat! Jak zmienił się uwielbiany niegdyś aktor. Zobacz zdjęcia! 📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca [16.01.2024 r.] Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość.

📢 Andrzej Piaseczny - tak mieszka w 2024 roku. Zamieszkał w ogromnej drewnianej willi w Górach Świętokrzyskich [16.01.2024 r.] Andrzej Piaseczny to z całą pewnością jedna z legend polskiej sceny muzycznej. Przez wiele lat swojej kariery zdołał wypuścić sporo przebojów, które pokochały pokolenia Polaków. Nic więc dziwnego, że pomimo mijającego czasu nazwisko popularnego Pisaka wciąż przyciąga tłumy. Zobaczcie, jaki dom ma popularny artysta.

📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami [16.01.2024 r.] Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami. 📢 Tak żyją Maciej Orłoś i jego młodsza o ponad 20 lat partnerka - prywatne zdjęcia. Paulina Koziejowska nie kryje dumy [16.01.2024 r.] Maciej Orłoś to aktor i dziennikarz. Przez 25 lat był twarzą "Teleexpressu", do którego aktualnie wrócił. Jego obecną partnerką jest młodsza o ponad 20 lat Paulina Koziejowska, koleżanka z branży. Para często dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak teraz żyją Maciej Orłoś i jego partnerka Paulina Koziejowska. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Tragiczny wypadek na S5 w Osówcu pod Bydgoszczą. Zginęło dwóch kierowców i małe dziecko W poniedziałek, 15 stycznia 2024, nad ranem zmarł 68-latek. Jest trzecią ofiarą śmiertelną wypadku, do którego doszło w minioną sobotę (13 stycznia) w Osówcu niedaleko Bydgoszczy.

📢 Monika Miller - tak mieszka i żyje na co dzień. Wnuczka znanego polityka ma elegancki i przestronny dom Monika Miller to wnuczka byłego premiera oraz przewodniczącego partii Sojusz Lewicy Demokratycznej - Leszka Millera. Choć piosenkarka i fotomodelka uwielbia wzbudzać kontrowersję, jej dom zdaje się być bardzo elegancki i uporządkowany. Sprawdźcie, jak mieszka i żyje na co dzień Monika Miller. 📢 Kolejny grudziądzki spichlerz przejdzie remont. Za ok. 13,6 mln zł powstanie Muzealne Centrum Edukacyjne Miasto Grudziądz ogłosiło przetarg na dokumentację modernizacji spichlerza nr 37. Mają w nim powstać pomieszczenia do prowadzenia zajęć warsztatowych, których brakuje grudziądzkiemu muzeum. Pieniądze na tę inwestycję już są.

📢 Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego dał koncert w Więcborku - zdjęcia. Pieśni patriotyczne, przeboje karnawałowe i tańce W niedzielne popołudnie w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku odbył się uroczysty Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z okazji 104. rocznicy powrotu Więcborka do Macierzy. Były polskie kolędy, pieśni patriotyczne, piosenki filmowe, a wszystko przeplatane tańcami narodowymi i ludowymi. 📢 Studniówka III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 2024. Zobacz zdjęcia i wideo W piątkowy wieczór 12 stycznia na studniówce bawią się uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. Zobaczcie zdjęcia z imprezy w Sali Kryształowej restauracji Modrzewiowa w Starorypinie. Tak wygląda najważniejszy bal tegorocznych maturzystów z Brodnicy.

📢 Studniówka 2024 III LO w Grudziądzu 2024. Tak było na balu maturzystów - mamy zdjęcia Maturzyści III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Grudziądzu przeżyli niezapomnianą noc pełną wrażeń podczas swojej studniówki, która odbyła się w prestiżowym Hotelu Rudnik. Całe wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego otwarcia balu, gdzie młodzi absolwenci zatańczyli tradycyjnego poloneza, dodając niewątpliwego uroku temu ważnemu momentowi.

📢 XV Koncert Kolęd i Pastorałek grudziądzkich chórów i orkiestry dętej w kościele na Strzemięcinie w Grudziądzu. Mamy zdjęcia Siedem chórów z grudziądzkich parafii oraz Grudziądzka Orkiestra Dęta wystąpiły w niedzielny (14 stycznia) wieczór podczas XV edycji koncertu kolęd i pastorałek w kościele na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu.

📢 Studniówka 2024 Technikum Budowlanego nr 3 w Bydgoszczy. Uczniowie bawili się w Hotelu City [zdjęcia] Sezon studniówkowy nabiera tempa. W sobotę (13 stycznia) na swoim pierwszym ważnym balu w życiu pojawili się maturzyści z Technikum Budowlanego nr 3 w Bydgoszczy. Na parkiecie w Hotelu City bawiło się łącznie prawie 300 osób. 📢 Studniówka 2024 Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Był walc zamiast poloneza [zdjęcia] Nie poloneza, lecz walca zatańczyli w tym roku maturzyści z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy podczas studniówki, która w sobotę (13 stycznia) rozpoczęła się w Hotelu Holiday Inn. W galerii zamieszczamy zdjęcia z pierwszych godzin.

📢 W Kikole pobiegli dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Śmiałkowie pokonali dystans 5 km! Na czele Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kikole już od sześciu lat stoi Dariusz Baranowski. Wspólnie z grupą zaangażowanych osób oraz instytucji przy wsparciu gminnych i powiatowych władz samorządowych z roku na rok poprawiają wynik. W ubiegłym roku zebrali łącznie 57 445,23 zł. Razem z gminą Kikół „gra” gmina Chrostkowo. W każdej szkole odbywa się wiele imprez i licytacji, podczas których zbierane są pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu do polskich szpitali. W tym roku środki będą przeznaczone na urządzenia do diagnostyki płuc po pandemii.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy. 📢 Książki z czasów PRL, które mogą być teraz warte fortunę! Te stare książki są poszukiwane przez kolekcjonerów Masz w domu stare książki z czasów PRL? O takie książki walczą teraz kolekcjonerzy. Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare książki są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie egzemplarze książek, których wartość sięga kilkuset złotych. Jakie tytuły książek osiągają najwyższe ceny? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Zamek krzyżacki w Świeciu już otwarty po remoncie. Zobacz zdjęcia i wideo Zakończono dwa z trzech etapów remontu świeckiego zamku. W piątek nowe oblicze warowni oglądali samorządowcy i zaproszeni goście. Od soboty obiekt będą mogli zwiedzać mieszkańcy. 📢 Te rasy psów uznaje się za najmniej mądre. Zobaczcie, które psy nie należą do najinteligentniejszych Gdy mówimy o psiej inteligencji to nie możemy porównywać jej z tą ludzką, jednak pewnie nie raz zauważyliście, ze niektóre psy są bardziej posłuszne, potrafią wykonywać polecenia. To zwykle nie kwestia inteligencji ale pracy z psem. Okazuje się jednak, ze zauważono, ze niektóre psie rasy uczą się niech łatwiej, szybciej przez co uznaje się je za mądrzejsze. Zobaczcie, które psy uznawane są za najmniej mądre wśród ras.

📢 Tragiczny wypadek w bydgoskim Fordonie. Co widać na nagraniu z wideorejestratora? W piątek (12 stycznia) około godziny 15 w Fordonie doszło do tragicznego wypadku z udziałem pieszej i tramwaju linii nr 5. W wyniku zdarzenia poważnych obrażeń doznała 14-latka, niestety jej życia nie udało się uratować. W sobotę do naszej redakcji przesłano nagranie z kamery samochodowej, na której widać moment wypadku.

📢 Bydgoszczanka chciała oddać łóżko osobie potrzebującej. Ludzie chcieli, żeby im je przywiozła i jeszcze wniosła Mieszkanka Bydgoszczy opublikowała ogłoszenie, że odda osobie potrzebującej 2-letnie łóżko po synu. Dostała wiadomość: „Poproszę o rezerwację i przywiezienie łóżka najlepiej dzisiaj wieczorem”. 📢 Lotto - wyniki 13.01.2024. Ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 13.01.2024 tuż po jego zakończeniu. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 "1670" na Netflix - 10 najlepszych cytatów z serialu. Zobaczcie zdjęcia! Serial "1670" to polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto 10 najlepszych cytatów z serialu "1670".

📢 Oto nowy modny kolor włosów 2024 - "zimne kakao". To fryzury idealne dla blondynek i brunetek Modne fryzury na 2024 rok. "Zimne kakao" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie jasnego brązu i liliowego fioletu daje fantastyczny efekt na włosach, wygląda oryginalnie i efektownie. To koloryzacja idealna dla blondynek, brunetek i szatynek. To odważna fryzura a jej efekt jest zniewalający! Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "zimne kakao" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje.

📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - mamy dwie tabele. Wyliczenia brutto i netto W 2024 roku szykują się kolejne spore podwyżki dla seniorów. Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury. 📢 Najbiedniejsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem! Mamy najnowsze dane na 2024 rok Jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są aktualnie najbiedniejsze? Udało się nam to ustalić dzięki danym z Ministerstwa Finansów. Jest to lista gmin i ich wskaźniki G., czyli wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Oto 20 najbiedniejszych gmin w województwie kujawsko-pomorskim.

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur od stycznia 2024. Zmiany w wyliczeniach po korekcie wskaźnika Od kilku miesięcy podajemy najnowsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur. Zawsze zaznaczyliśmy, że to prognozy na dany moment publikacji materiału. Prognozy się zmieniły! Dobre informacje są takie, że powodem jest spadek inflacji. Gorsze są takie, że nasze poprzednie wyliczenia będzie można prawdopodobnie wyrzucić do kosza, gdyż waloryzacja może być mniejsza niż zapowiadano! 📢 Zwrot z podatku 2024. Oto lista osób, które nie dostaną zwrotu z podatku w 2024 roku Zwrot z podatku to dodatkowy zastrzyk pieniędzy dla wielu Polaków. W 2024 roku dostępnych jest wiele ulg podatkowych, z których możemy skorzystać. Niestety nie zawsze dane ulgi będą nam przysługiwały. Zobaczcie, w jakich sytuacjach nie dostaniemy zwrotu z podatku. Oto lista przypadków.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - mamy nową tabelę. Wyliczenia świadczeń po zmianie rządu Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Wysoka inflacja sprawi, że podwyżki emerytur muszą być wyższe. Przedstawiamy wyliczenia emerytur brutto i netto przy obecnie zatwierdzonym wskaźniku, ale wiemy też już, że mogą szykować się kolejne zmiany.

📢 Najdroższe koty na świecie - te rasy kotów są najdroższe. Za takie koty zapłacisz najwięcej Kot jest najpopularniejszym zwierzęciem domowym na świecie. W większości domów swoje schronienie znalazły koty nierasowe, tak zwane dachowce. Jednak niektórzy ludzie chcą mieć kota rasowego i są w stanie zapłacić za niego naprawdę sporo. A ceny najdroższych ras kotów na świecie rzeczywiście mogą szokować. Za koty z podium ceny liczą się w setkach tysięcy złotych! Oto najdroższe rasy kotów na świecie - zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Fryzury bez widocznego odrostu - zdjęcia i inspiracje. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

