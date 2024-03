Prasówka 16.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Eurojackpot - 15.03.2024 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot”?

Prasówka 16.03: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Eurojackpot - 15.03.2024 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

📢 Ania Starmach odchodzi z programu Masterchef. Kim jest nowy juror Przemysław Klima? Oto prywatne zdjęcia [16.03.2024] Anna Starmach odchodzi z programu Masterchef po 12 latach. Z programem żegna się również Tomasz Jakubiak. W jury programu pojawi się zupełnie nowa osoba - Anię Starmach zastąpi Przemysław Klima. To pochodzący z Krakowa mistrz kuchni, który prowadzi restaurację Bottigliera 1881 - pierwszą w Polsce restaurację z dwiema gwiazdkami Michelin! Zobacz więcej. 📢 Paznokcie jednokolorowe na wiosnę 2024. Te kolory paznokci to teraz hit - zobacz pomysły i inspiracje od stylistek [16.03.2024] Modne paznokcie w jednym kolorze na wiosnę 2024. Jednokolorowe paznokcie to gorący trend manicure. W tym roku wiele kobiet wraca do klasycznych, jednokolorowych paznokci. W trendach na 2024 rok dominują paznokcie naturalne, minimalistyczny i elegancki manicure. Sprawdź, jakie są modne paznokcie w jednym kolorze na wiosnę 2024 roku. Zobacz teraz najmodniejsze pomysły i inspiracje na paznokcie.

Prasówka 16.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie będą emerytury w kwietniu 2024 - wyliczenia brutto i netto. Seniorzy dostaną dodatkowe pieniądze [16.03.2024] W kwietniu seniorzy otrzymają powiększone przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poza podstawowym świadczeniem wpłynie także trzynasta emerytura. Jakich pieniędzy się spodziewać? Mamy wyliczenia!

📢 Rewolucja w zwolnieniach lekarskich 2025. Dla chorego pensja na raty, dla symulantów koniec ściemy! [16.03.2024] Szykują się rewolucyjne zmiany w zwolnieniach lekarskich i nadchodzą ciężkie czasy dla symulantów! Krótkie zwolnienia chorobowe, od 5 do nawet 10 dni, są zmorą polskich firm, m.in. na Kujawach i Pomorzu. Pracodawcy płacą za takie „L4”, ale to ma się zmienić. „Nareszcie!” 📢 Oto znaki zodiaku, które wygrają pieniądze w lotto w drugiej połowie marca. Takie znaki będą mieć szczęście [16.03.2024] Minęła połowa marca. Według astrologów niektóre osoby wciąż mogą wygrać dużo pieniędzy w Lotto i innych loteriach. Odpowiedni układ gwiazd i planet ześle na szczęście na wybrne znaki zodiaku miedzy 15 a 31 marca 2024. Sprawdź w artykule, kto jest na liście. 📢 Emerytury kwietniowe wraz z trzynastkami - tabela netto. Mamy oficjalne wyliczenia ZUS! [16.03.2024] Emeryci i renciści mogą liczyć na dodatkową wypłatę od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w postaci tzw. "trzynastki". Jakie są warunki jej przyznania? Kto jest uprawniony do otrzymania dodatkowego rocznego świadczenia? Zobaczcie oficjalne wyliczenia emerytur w kwietniu 2024.

📢 Dzięki tej taryfie zapłacisz niższe rachunki za prąd. Tak zaoszczędzisz w 2024 roku [16.03.2024] Choć nadal jeszcze obowiązuje tarcza solidarnościowa a nasze rachunki za prąd są zamrożone to coraz częściej patrzymy na nadchodzący czas. Od 1 lipca 2024 roku będziemy płacili rachunki po pełnych stawkach, które mogą być nawet o połowę wyższe niż dotychczasowe. Jak zatem oszczędzać na energii elektrycznej? Zobaczcie jak wybrać najlepszą taryfę. 📢 Takie są zarobki w sklepach sieci Biedronka w 2024 roku. Tak płacą szeregowym pracownikom i kierownikom [16.03.2024] Biedronka to jedna z największych sieci marketów w Polsce, obecna jest na polskim rynku od 27 lat. Sklepy Biedronki zlokalizowane są w ponad 1300 miejscowościach w całym kraju. Jak podaje sieć Biedronka, na koniec 2023 roku posiadała 3569 placówek. Jak w 2024 roku wyglądają płace w największej detalicznej sieci marketów w Polsce? Zobacz, ile zarabiają w Biedronce pracownicy szeregowi, kierownicy oraz zatrudnieni w magazynach.

📢 Pamiątki z PRL-u mogą być bardzo cenne - zdjęcia. Tego dziś szukają kolekcjonerzy starych rzeczy [16.03.2024] W 2024 roku niektóre rzeczy z czasów PRL mogą być warte fortunę. Wzbogacić można się na przykład na unikatowych zabawkach, banknotach, książkach, meblach, świątecznych ozdobach czy znaczkach pocztowych. Za krocie wystawiane są peerelowskie kryształy, porcelana i biżuteria. Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Ile są warte? Zobacz przedmioty z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów, na których można zarobić. Te perełki to prawdziwe skarby. 📢 Tyle pieniędzy na wesele dajemy w 2024 roku. Mamy przykłady od rodziców, chrzestnych, dziadków [16.03.2024] Im bliżej wiosennych dni, tym więcej uroczystości weselnych. Chociaż na pełnię sezonu weselnego 2024 musimy poczekać do czerwca, znamy już przykładowe kwoty, które dajemy do koperty w prezencie. Niektóre są naprawdę wysokie! Tyle pieniędzy wręczają rodzice, chrzestni, dziadkowie oraz dalsi krewni.

📢 Mamy horoskop na weekend 15-17 marca 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [16.03.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 15-17 marca 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Tak mieszka Hanna Lis po rozwodzie z Tomaszem Lisem. Tak urządziła się dziennikarka [16.03.2024] Tomasz i Hanna Lis rozwiedli się w 2022 roku. Po rozstaniu dziennikarka wyprowadziła się z willi w Konstancinie do swojego mieszkania na Powiślu w Warszawie. Niedawno postanowiła je opuścić i przeniosła się do eleganckiego apartamentu na Wilanowie. Oto wnętrza jej domu. Robią duże wrażenie!

📢 Taka jest sułtanka Hürrem na co dzień. Piękne zdjęcia Meryem Uzerli z 3-letnia córeczką [16.03.2024] Dziesięć lat po zakończeniu hitowego serialu "Wspaniałe Stulecie", przyglądamy się życiu głównej aktorki - Meryem Uzerli, która wcieliła się w rolę sułtanki Hürrem. Od momentu, kiedy zdobyła międzynarodową sławę, wiele się zmieniło.

📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024 - oto wyliczenia. Tak wzrosły emerytury [16.03.2024] Wiemy już o ile wzrosły emerytury w marcu. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 procent. Miliony seniorów w Polsce mają już na kontach wypłaty z powiększonym świadczeniem. Zobacz, o ile wzrosły emerytury od marca 2024. 📢 Sanatorium miłości 6 - wiemy, kim są uczestnicy kultowego programu. Kto szuka miłości w Krynicy-Zdroju? [16.03.2024] 12 odważnych ludzi postanowiło powiedzieć głośne "Nie!" samotności i wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do uzdrowiska z Krynicy-Zdroju, by znaleźć przyjaźń, a może nawet miłość. Poznajmy bliżej 6 pań i 6 panów, bohaterów kultowego programu TVP1. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w marcu. Oni się wzbogacą lub odnajdą miłość! [16.03.2024] Dzięki pomyślnemu układowi planet osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka większa pomyślność i szczęście, niż innych. Wróżka Azalia odczytała ukryte znaczenie układu gwiazd! Te osoby czekają jeszcze w marcu duże zmiany w życiu - pieniądze i szczęście w miłości. Zobacz, czy i twój znak zodiaku jest na tej liście szczęściarzy!

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu. Tego nigdy nie rób - rosół straci cały smak [16.03.2024] Rosół to tradycyjna polska zupa. Gotowały ją nasze prababcie, babcie, mamy. Rosół to danie, którego nie może zabraknąć na niedzielnym stole w wielu polskich domach. Jednak wiele gospodyń popełnia szereg błędów podczas gotowania rosołu, które sprawiają, że ta wyśmienita zupa traci cały smak. Zobacz, czego nigdy nie należy robić przy gotowaniu rosołu, by zupa zachowała tradycyjny smak i wartości odżywcze.

📢 Najnowsze projekty kuchni od Krzysztofa Mirucia. Oto modne inspiracje na 2024 rok [16.03.2024] Projektowanie kuchni w domu to bardzo trudne zadanie. To miejsce które nie tylko ma ładnie wyglądać, ale musi być funkcjonalne i praktyczne. Jak to połączyć i zrobić oryginalną kuchnię, która będzie pasowała do reszty domu? To najlepiej wie architekt Krzysztof Miruć, którego projekty możemy zobaczyć w programie telewizji HGTV Zgłoś remont. Zobaczcie jego projekty kuchni to małe arcydziała.

📢 Z tymi fryzurami odejmiesz sobie lat - zdjęcia i inspiracje 2024. Tak powinny się czesać kobiety 50+ [16.03.2024] Inspiracji na fryzurę na wiosnę znajdziemy na wybiegach mody, w filmach i serialach Netflixa, ale także na Instagramie. Jak wybrać odpowiednie uczesanie na tę porę roku? Mamy dla Was wiele inspiracji, które doskonale sprawdzą się między innymi dla kobiet dojrzałych. Koniecznie zobaczcie. 📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [16.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Zwaloryzowane emerytury - tabela zysku netto. Wiele przelewów już dotarło do emerytów [16.03.2024] Wypłata zwaloryzowanych emerytur i rent przebiega bez zakłóceń, wyższe świadczenia otrzymało do tej pory prawie 4 mln osób - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 12,12 proc. 📢 Takie dodatki na Wielkanoc dostaną pracownicy w 2024 roku. Oto przykłady [16.03.2024] Pieniądze z funduszu socjalnego lub w ramach premii dla pracowników są wypłacane przede wszystkim przed świętami Bożego Narodzenia. W niektórych firmach trafią one również na konto pracowników z okazji świąt Wielkanocnych. Mamy kilka przykładów takich premii. Zobaczcie, gdzie i ile dostają pracownicy.

📢 Żona Leo Messiego na odważnych zdjęciach. Oto piękna Antonela Roccuzzo - prywatne zdjęcia [16.03.2024] Leo Messi to piłkarz, który już za życia stał się legendą. Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników może pochwalić się rodziną niczym z obrazka. Messi ma piękną żonę Antonelę oraz trzech synów. Oto jak wyląda Antonela Roccuzzo na prywatnych zdjęciach.

📢 Tak wygląda córka Kingi Rusin i Tomasza lisa - prywatne zdjęcia. Pola Lis jest dziennikarką [16.03.2024] Pola Lis to starsza córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Młoda kobieta idzie w ślady swoich słynnych rodziców i również została dziennikarką. W oczy rzuca się udarzejące podobieństwo do Kingi Rusin - "Cała Mama" - komentują fani. Zobacz w artykule prywatne zdjęcia. 📢 Pewniaki w LOTTO. Mamy listę najczęściej padających w losowaniach przez 20 lat [16.03.2024] Lotto, popularna loteria prowadzona przez Totalizator Sportowy od 1957 roku, znana wcześniej jako Duży Lotek. Gracze w całej Polsce testują swoje szczęście, próbując poprawnie wytypować sześć liczb spośród 49 możliwości. Ale które liczby najczęściej pojawiają się w losowaniach? Zobaczcie! 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy [16.03.2024] Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku.

📢 Horoskop dla graczy Lotto na wiosnę 2024. Wiemy, kto ma szanse na duże pieniądze [16.03.2024] Nasze życie według horoskopu zapisane jest w gwiazdach, oznacza to, że w zasadzie wszystko możemy z nich wyczytać, musimy tylko wiedzieć jak to interpretować. Horoskop dla dwunastu znaków zodiaku jest oczywiście dość ogólnikowy, jednak może dać nam pewien impuls do działania. Sprawdzamy jaki jest horoskop na wiosnę 2024 roku. Do kogo uśmiechnie się szczęście?

📢 Dzieci Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta - tak wyglądają. Oto Franciszek Englert i Janina [16.03.2024] Maja Ostaszewska i jej partner Michał Englert doczekali się dwojga dzieci. Na salony wszedł prawie dorosły syn, córka na razie stroni od fleszy i ciekawskich mediów. Jak wyglądają Franciszek i Janina, owoc miłości utytułowanych aktorki i operatora filmowego - zobaczcie w naszej galerii. Do kogo bardziej podobny jest dziś Franciszek Englert?

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! [16.03.2024] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 Dekoracje wielkanocne. Zobacz wieńce, kompozycje i firgurki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem [16.03.2024] W kwiaciarniach pojawiły się propozycje na wiosenne i wielkanocne dekoracje. Są figurki, świece, kwiaty doniczkowe, stroiki oraz wińce. Zobacz w galerii jak udekorować dom na wiosnę i Wielkanoc. 📢 Prąd porazi nas ceną? Takie rachunki dostaniemy w 2024 roku za energię elektryczną [16.03.2024] Prezes URE zaakceptował nowe taryfy za prąd. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego z naszego regionu? Do połowy roku za energię płaci po staremu, a potem niektórzy mogą złapać się za głowę.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów [16.03.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz.

📢 To zrób już teraz, aby borówka amerykańska obrodziła. Oto skuteczne triki [16.03.2024] Borówka amerykańska to obok truskawek jeden z najbardziej lubianych przez Polaków owoców. Uprawa borówki jest bardzo wymagająca, ale nie skomplikowana. Jeśli poświęcimy jej odpowiednio dużo czasu możemy liczyć na obfite zbiory. Zobaczcie o czym musimy pamiętać przy uprawie borówki amerykańskiej. Oto triki, które koniecznie musicie wykorzystać. 📢 Zysk emerytów netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji [16.03.2024] Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji.

📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka [16.03.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów. 📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem [16.03.2024] Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [16.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów. 📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure [16.03.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy [16.03.2024] Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Oto nowa, wyższa kwota i rewolucyjne zmiany! [16.03.2024] Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło i przysługuje tylko na osoby do ukończenia 18. roku życia. Można łączyć jego pobieranie z pracą zawodową. To najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie od 2024 roku. Co jeszcze się zmieniło? Wyjaśniamy. 📢 Tak dziś wygląda Viktor Longo, najmłodszy syn Daniela Olbrychskiego. "Cały ojciec" - zobaczcie zdjęcia [16.03.2024] Daniel Olbrychski, jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia w Polsce, ma troje dzieci z różnych związków. Najmłodszy jest Viktor Longo, z którym przez wiele lat gwiazdor nie miał kontaktów. Viktor wychowywał się w Nowym Jorku, a ojca odwiedził jako 20-latek. Kim jest, jak wygląda i żyje Wiktor Longo, dziś 35-latek, zdaniem internautów łudząco podobny do Daniela Olbrychskiego - o tym piszemy w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację [16.03.2024] Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego [16.03.2024] "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz. 📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka [16.03.2024] Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej.

📢 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł. Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje [16.03.2024] Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście. 📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij [16.03.2024] Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [16.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Aneta Rygielska - tak mieszka i żyje na co dzień. Piękna bokserka z Torunia jedzie na igrzyska do Paryża [16.03.2024] Aneta Rygielska z Torunia właśnie wywalczyła kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. To nie tylko jednak z najlepszych bokserek na kontynencie, ale imponuje także urodą i charakterem. Tak mieszka i żyje na co dzień Aneta Rygielska.

📢 Eurojackpot Lotto - 15.03.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 15.03.2024 roku. 📢 Joanna Scheuring-Wielgus: - Grudziądz wraca na ścieżkę wsparcia i pomocy ministerstwa kultury Czasy kiedy Grudziądz był pomijany przez ministerstwa kultury już minęły - kilkukrotnie podkreśliła Joanna Scheuring-Wielgus, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podczas piątkowej wizyty w Grudziądzu. Oglądała m.in. postęp prac zabezpieczających zabytkową willę Victoriusa. 📢 Wójt gminy Białe Błota pod Bydgoszczą nie godzi się na protest rolników. Wydał zakaz: "To może zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców" Dariusz Fundator, wójt gminy Białe Błota w powiecie bydgoskim wydał decyzję zakazującą organizacji manifestacji od 20 marca do 20 kwietnia polegającej na zgromadzeniu się rolników i sprzętów, a skutkującą całkowitą blokadą węzła Bydgoszcz Miedzyń u zbiegu dróg: powiatowej 1926 C, wojewódzkiej nr 293 i ekspresowej S10.

📢 Tak należy dbać o tulipany w wazonie - oto sposoby florystów, by przedłużyć świeżość tulipanów ciętych Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Tak dziś wygląda teraz Axl Rose z Guns N' Roses. Właśnie skończył 62 lata - mamy zdjęcia Axl Rose to wokalista i lider legendarnej grupy Guns N' Roses, która na przełomie lat 80. i 90. XX wieku należała do najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie. Ich hity takie jak "November Rain", "Don't Cry" czy "Sweet Child O' Mine" podbijały niemal wszystkie listy przebojów. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak dziś wygląda Axl Rose. Właśnie obchodził swoje kolejne urodziny.

📢 Sanatorium miłości 6 - Maria z Czarnowa i Andrzej z Milanówka szczerze o udziale w programie. Zobaczcie zdjęcia! Zdjęcia do szóstej edycji programu "Sanatorium miłości" kręcono od końca sierpnia do początku października 2023 roku. Uczestnicy wiedza już, czy w Krynicy-Zdroju ktoś znalazł swoją bratnią duszę. Maria z Czarnowa i Andrzej z Milanówka w programie "Pytanie na śniadanie" opowiadali o życiu i o udziale w tym niezwykłym show. Sprawdźcie, co zdradzili. 📢 Pijani bez picia alkoholu - te produkty wykażą na alkomacie promile. Na to trzeba uważać Czy alkomat może pokazać błędny wynik? Okazuje się, że tak. Policja ma prawo zażądać od obywatela poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Jednak odczyt alkomatu może zaskoczyć, szczególnie wtedy, gdy wcale nie piliśmy alkoholu a pojawią się promile. Co może spowodować błędny wynik alkomatu? Sprawdź!

📢 Oto 14-letni Henry Tadeusz Farrell - syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella. Fani: "Cała Alicja" Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella jest już nastolatkiem! Gwiazdy chronią prywatność chłopca, nie wstawiają z nim zdjęć do internetu i nie zabierają na czerwone dywany. Raz zrobili jednak wyjątek od tej reguły. Colin Farrell pojawił się z synem na ceremonii wręczenia Oscarów w 2023 roku. Nastolatek wzbudził zachwyt obecnych na gali gwiazd oraz mediów.

📢 Te kolory ubrań przyciągają pieniądze, bogactwo i szczęście. Takie ubrania warto nosić Jaki kolor przyciąga bogactwo i dobrobyt? Kolory, jakimi się otaczamy i jakie wybieramy, mogą wpływać nie tylko na nastrój i samopoczucie. Wiele osób wierzy, że kolory mogą przyciągać pieniądze, szczęście i pomyślność. Okazuje się, że istnieją kolory, które przynoszą bogactwo. W co się ubierać, by przyciągnąć pieniądze i powodzenie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tak wygląda dziś Shakin Stevens. Wkrótce skończy 76 lat! Zobaczcie zdjęcia! Shakin Stevens to walijski piosenkarz, który najbardziej popularny był w latach 80. XX wieku. Jego piosenki takie jak "Give Me Your Heart Tonight", "Oh Julie" czy "You Drive Me Crazy" znali wówczas wszyscy. Artysta do dziś ma wielu fanów także w Polsce. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje Shakin Stevens. 📢 Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska-Pela. Kolorowy dom i pokoje dzieci gwiazdy serialu Klan Agnieszka Kaczorowska, znana ze swoich unijności tanecznych oraz roli w seriali "Klan" ma wielu fanów, a na Instagramie obserwuje ją pół miliona ludzi. Gwiazda telewizyjna ma duży, piękny dom. Mieszka tam ze swoją rodziną, wnętrza są przytulne, ale też eleganckie. Zobaczcie, jak mieszka Agnieszka Kaczorowska. 📢 Taniec z Gwiazdami 2024 - uczestniczy. Zobacz, jak gwiazdy prezentują swoje taneczne umiejętności "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" to program telewizyjny, który zdobył ogromną popularność. W trakcie trwającej obecnie czternastej edycji, produkcja śledzi wyniki oglądalności i aktywnie dzieli się nimi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pierwszy odcinek najnowszej serii przyciągnął uwagę prawie 2 milionów widzów, co stanowi imponujący wynik! Jeśli jesteście zaciekawieni, kto tym razem prezentuje swoje taneczne umiejętności, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

📢 W tych miastach i powiatach w Kujawsko-Pomorskiem zarabiają najgorzej. Mamy raport Sprawdziliśmy, w jakich miastach i powiatach w Kujawsko-Pomorskiem pracownicy mają najniższe zarobki. Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi znajdziecie w naszym rankingu. 📢 Modne paznokcie na wiosnę 2024. Dots nails, czyli paznokcie z kropką to teraz hit - zobacz pomysły, wzory i zdobienia Modne paznokcie na wiosnę 2024. Oto gorące trendy manicure w tym roku. Pierwszym skojarzeniem i pomysłem na wiosenne paznokcie jest manicure w pastelowych kolorach i kwiatowe zdobienia. Ale to nie wszystkie propozycje na wiosenne paznokcie. W trendach na 2024 rok dominują paznokcie naturalne, minimalistyczny i elegancki manicure. Gorącym trendem są "dots nails", czyli paznokcie z kropeczką. Sprawdź, jakie są modne paznokcie na wiosnę 2024 roku. Zobacz teraz najmodniejsze pomysły na paznokcie.

📢 Zarobki w handlu 2024. Tyle zarabia się w Media Ekspert, Pepco, H&M czy CCC Praca w handlu to jedna z najpopularniejszych. Choć nie wydaje się to trudne zajecie nie każdy ma do niej predyspozycje. Praca w handlu wymaga skupienia, koncentracji, ale także serdeczności i życzliwości. A jak są wynagrodzeni pracownicy znanych sieciówek? Zobaczcie, ile trafia na konto pracowników Biedronki, Lidla, CCC czy innych popularnych sklepów. 📢 Oto fryzury, na których nie widać odrostu - zdjęcia i pomysły. Takie są modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2024. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie są podwyżki od 1 marca 2024 Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca. 📢 Modne fryzury na wiosnę 2024. Włosy z refleksami to obecny hit - zobacz zdjęcia z Kujawsko-Pomorskich salonów HITEM koloryzacji włosów na wiosnę 2024 są refleksy i pasemka. Panie cenią ich stosowanie przede wszystkim za naturalny wygląd i długotrwały efekt. Zobacz najlepsze efekty pracy fryzjerów z regionu. 📢 Kiedy przyjdzie zwrot podatku? Tyle trzeba czekać na pieniądze ze skarbówki - mamy terminy Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Zwrot podatku dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2023 rok mają nadpłatę podatku. Niektórzy mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu! Jak długo trzeba czekać na zwrot z Urzędu Skarbowego? Ile czasu ma skarbówka na oddanie pieniędzy? Wyjaśniamy.

📢 Modne odcienie blond na 2024 rok. Zobacz TOP fryzury - najmodniejsze koloryzacje i strzyżenie Blond beżowy, piaskowy, śmietankowy, słoneczny, słomkowy, waniliowy - to zdecydowanie najmodniejsze odcienie dla pań preferujących jasny kolor włosów. Zobacz w galerii jakie fryzury w modnej tonacji blond powstały w salonach fryzjerskich w Kujawsko-Pomorskiem. Pokazujemy zarówno fryzury dla włosów krótkich, średniej długości, jak i długich. 📢 Tak najlepiej dbać o storczyka. Ten trik z łyżeczką niemal zawsze im pomaga Storczyk to kwiat, który coraz częściej pojawia się w naszych domach. Egzotyczna roślina szybko podbiła serca Polaków, ze względu na swój oryginalny wygląd, intensywny zapach oraz przystępną cenę. Jest jednak dosyć wymagająca i wiele osób ma problem z zapewnieniem jej właściwej pielęgnacji. Zobacz, jak najlepiej dbać o storczyki. Oto przepis na prosty nawóz do storczyków - taki trik z łyżeczką niemal zawsze im pomaga!

📢 Policjantki z Golubia-Dobrzynia. To odważne panie, które wybrały służbę w policji i m.in. prowadzą dochodzenia i patrolują ulice Z okazji Dnia Kobiet wzięliśmy pod lupę zawód, w którym jeszcze kilkanaście lat temu liczba kobiet była niemal symboliczna. Jak to obecnie wygląda? Zobacz fotografie pań, które wybrały służbę w policji w Golubiu-Dobrzyniu jako swoją drogę zawodową. Pomimo, że zawód policjanta wciąż kojarzony jest gównie z mężczyznami jest wiele kobiet, które decydują się na niego. 📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Seniorzy z indeksami w Grudziądzu. Pierwsze wykłady w Międzypokoleniowym Centrum Wiedzy w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia W Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyła się dziś (wtorek, 12 marca) uroczysta inauguracja roku akademickiego. Seniorzy wysłuchali pierwszych wykładów.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Książki z czasów PRL, które mogą być teraz warte fortunę! Te stare książki są poszukiwane przez kolekcjonerów Masz w domu stare książki z czasów PRL? O takie książki walczą teraz kolekcjonerzy. Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare książki są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie egzemplarze książek, których wartość sięga kilkuset złotych. Jakie tytuły książek osiągają najwyższe ceny? Zobacz teraz w naszej galerii.