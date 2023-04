Prasówka 16.04.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak Dorota Szelągowska urządziła kuchnię Mateusza Gesslera. Zobaczcie zdjęcia!”?

Prasówka 16.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak Dorota Szelągowska urządziła kuchnię Mateusza Gesslera. Zobaczcie zdjęcia! Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska.

📢 Tak wygląda dziś Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989. Trudno uwierzyć, ale skończyła 58 lat Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 34 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 58 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Tak wygląda Danuta Martyniuk po metamorfozie. Tomasz Kammel: "Kurcze, gratuluję przemiany!" Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka - króla disco-polo, przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła 20 kilogramów. Zrobiła sobie operację nosa oraz lifting twarzy. Wymieniła też niemal całą swoją garderobę. - Kurcze, gratuluję przemiany! - wyznał w programie "Pytanie na śniadanie" Tomasz Kammel. Zenek Martyniuk również jest zadowolony. Najszczęśliwsza z tej przemiany jest jednak sama Danuta Martyniuk. Zobaczcie, jak się zmieniła.

Prasówka 16.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda córka Johna Travolty. Ella Bleu skończyła właśnie 23 lata - jest piękna Ella Bleu Travolta jest córką Johna Travolty i Kelly Preston. Ma już za sobą pierwszy aktorskie próby. Córka Johna Travolty zagrała między innymi w takich filmach, jak "Stare wygi" i "The Poison Rose". Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Dzięki temu wiemy, że swoje 23. urodziny spędziła z tatą. Jest przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak wygląda dziś Ella Bleu Travolta.

📢 Zawisza Bydgoszcz odwrócił losy meczu. Kibice byli bardzo zadowoleni [zdjęcia] W 24. kolejce II grupy III ligi Zawisza Bydgoszcz podejmował rezerwy Pogoni Szczecin. Niebiesko-czarni nie mogli pozwolić sobie na stratę punktów, by zachować kontakt z drużynami czołówki. 📢 Tak wygląda we wsi Jeruzal, gdzie kręcono serial Ranczo. Miejsca znane z telewizji na co dzień Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Katarzyna Puzyńska. Ma piękny domek w malowniczej wsi pod Brodnicą. Zobaczcie zdjęcia! Katarzyna Puzyńska to jedna z najpopularniejszych dziś autorek kryminałów w Polsce. Mieszka w niewielkiej wsi w Pokrzydowie (gmina Zbiczno) pod Brodnicą. Sama mówi o sobie, że jest babą z lasu. Rzeczywiście żyje w malowniczo położonej wsi, które wielokrotnie trafiało na karty jej powieści. W swoich książkach nazywa ją Lipowem. - Tworząc książkowe Lipowo, inspirowałam się istniejącą naprawdę miejscowością - moim ukochanym Pokrzydowem - podkreśla Katarzyna Puzyńska. W gminie gminie Zbiczno powstała nawet Ścieżka Śladami Powieści Puzyńskiej. Zobaczcie, jak mieszka i żyje jedna z najpopularniejszych autorek kryminałów w Polsce.

📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Derby Torunia. FAF Elana - Pomorzanin. Kibice dobrze się bawili [zdjęcia] Wydarzeniem 23. kolejki IV ligi kujawsko - pomorskiej były derby Torunia, w których FAF Elana podejmowała Pomorzanina. 📢 Tak wygląda Laura Michnowicz. To była żona Józefa Wojciechowskiego, jednego z najbogatszych biznesmenów w Polsce [zdjęcia] Józef Wojciechowski zanim poznał młodszą o pół wieku modelkę Patrycją Tuchlińską, wchodził w relacje z innymi, o wiele młodszymi, kobietami. Miał dwie żony, a 10 lat temu jedną z nich była Laura Michnowicz. Zobaczcie jak wygląda piękna eksmodelka i była żona miliardera.

📢 IX Festiwal Smaków Food Trucków w Bydgoszczy. Co można zjeść? [zdjęcia] W sobotę, 15 kwietnia w Bydgoszczy rozpoczął się IX Festiwal Smaków Food Trucków. Jak co roku, nie zabrakło ulubionych dań mieszkańców i festiwalowych nowości. Na miłośników kulinarnych niespodzianek czekają przysmaki m.in. kuchni meksykańskiej, węgierskiej czy azjatyckiej i sporo dodatkowych atrakcji. 📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło - galeria [16.04.2023 r.] O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Przez taki błąd ogórki kiszone są mętne i gazują. Tak przyrządzisz je prawidłowo Choć przygotowanie ogórków kiszonych wydaje się być prostym zadaniem, po drodze czeka nas kilka pułapek, które mogą popsuć nasze kiszonki. Już jeden błąd sprawia, że ogórki są mętne i gazują. Tymczasem można go uniknąć stosując się do pewnej zasady. Sprawdź w artykule, jak prawidłowo przyrządzić ogórki kiszone.

📢 Tak mieszka Iga Świątek. "Kawa plus książka to ideał". Tak żyje i spędza czas wolny najlepsza tenisistka świata Iga Świątek wraca na światowe korty! Jak najlepsza tenisistka spędziła przymusową przerwę z powodu kontuzji? Miała czas na czytanie książek, słuchanie mocnego rocka i dla ukochanego kota. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Tak sobie załatwisz umorzenie zaległości za abonament RTV. Oto co napisać we wniosku do KRRiT Decyzję o umorzeniu długu może podjąć tylko Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Indywidualnie rozpatrzy każdy wniosek. Oto co się w nim powinno znaleźć. 📢 Tak wyglądają miejsca, w których kręcono komedię "Sami swoi" o Kargulu i Pawlaku. Zobaczcie zdjęcia! Kultową komedię "Sami swoi" o perypetiach Kargula i Pawlaka nakręcono 56 lat temu. Teraz powstaje prequel legendarnego filmu ze Zbigniewem Zamachowskim i Mirosławem Baką w rolach głównych. Zobaczcie, jak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Wówczas w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. 📢 Uwaga posiadacze telefonów. Te funkcje w telefonie wyłącz dla bezpieczeństwa i oszczędności baterii Hakerzy coraz częściej próbują się włamać do naszych telefonów komputerów. jak się okazuje najczęściej dochodzi do oszukania użytkowników smartfonów. Wygodne urządzenie, w którym przechowujemy większość cennych dla nas danych, jest łakomym kąskiem dla oszustów. Zobaczcie, jak się przed nimi chronić o czym pamiętać i jakie funkcje koniecznie trzeba wyłączyć w telefonie.

📢 Takie imiona noszą najbardziej wredne osoby. Na nich musisz uważać Do imion przypisywane jest szereg cech charakteru zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych. Bo każdy z nas posiada zarówno te dobre jak i te złe cechy. Czy to jacy jesteśmy może zależeć od naszych imion? Zobaczcie jakim imionom przypisuje się bycie wrednym. 📢 Tak mieszkają książę William i księżna Kate. Zobacz zdjęcia wnętrz - ich posiadłość jest warta fortunę Książę William i księżna Kate cieszą się ogromną sympatią Brytyjczyków. Wielu z nich to właśnie ich najchętniej widzieliby na królewskim tronie. Po śmierci królowej Elżbiety II na tron wstąpił jej syn - król Karol III, a książę William i księżna Kate stali się księciem i księżną Walii. To tytuł, który przysługuje następcy tronu i jego żonie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają książę William i księżna Kate. Ich apartament w Adelaide Cottage jest wart fortunę!

📢 Tyle wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku. Mamy obliczenia z prognozowanym wskaźnikiem waloryzacji Takie będą emerytury w 2024 roku - podajemy prognozowane wyliczenia. Emeryci i renciści otrzymują już wypłaty po rekordowej waloryzacji emerytur w tym roku. Prognozy rządu sugerują, że 2024 rok może być ostatnim z dwucyfrową waloryzacją emerytur i rent. Ministerstwo Rolnictwa ujawniło plany, które wskazują na zmniejszenie podwyżek w przyszłości. Do sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. W tym dokumencie resort rolnictwa ujawnił prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur między innymi w 2024 roku. Wejdź w galerię i sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku.

📢 Mamy horoskop na weekend 14-16 kwietnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 14-16 kwietnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Tak dziś wygląda piękna Lamia z "Seksmisji", czyli Bożena Stryjkówna. Zobacz jak zmieniła się gwiazda! Czterdzieści lat minęło już od nakręcenia "Seksmisji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film stał się prawdziwym hitem w PRL-u i obecnie jest uznawany za kultowy. W tamtych czasach "Seksmisja" uczyniła z Bożeny Stryjkówny, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, prawdziwą gwiazdę. Sprawdź, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu. 📢 4000 zł dla każdego w 2023 roku. Rekompensata za inflacje już wiosną na kontach wielu Polaków Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Rządy w całej Europie próbują reagować na wysoką inflację i rosnące ceny w sklepach. Oferowane są dodatki, które mają złagodzić następstwa kryzysu.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Oto projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Mecz na szczycie IV ligi kujawsko-pomorskiej: Chemik Moderator Bydgoszcz - Włocłavia. Zdecydował jeden gol [zdjęcia] W hicie 23. koleki IV ligi kujawsko-pomorskiej Chemik Moderator Bydgoszcz podejmował Włocłavię. Na stadionie na Glinkach spotkały się lider z trzecią drużyną.

📢 XV "Motoserce" 2023 w Grudziądzu. Ogólnopolska akcja oddawania krwi przez motocyklistów. Zobacz zdjęcia W Grudziądzu, w sobotę odbyła się XV edycja akcji "Motoserce". Akcję honorowego oddawania krwi zorganizowały grudziądzkie kluby motocyklowe. 📢 Takie są najmodniejsze stylizacje dla pań na wiosnę 2023. Nie tylko kobaltowy jest hitem tego sezonu Zbliża się sezon uroczystości rodzinnych w plenerze, przed nami przyjęcia komunijne, chrzciny, wesela. To nie tylko czas rozmyślań, co kupić, czy może dać po prostu pieniądze. Rozglądamy się za kreacjami. Nic dziwnego. Każda z pań chce na wydarzeniu wśród najbliższych wyglądać olśniewająco.

📢 III liga piłki nożnej: Zawisza Bydgoszcz - Pogoń II Szczecin. Zapis relacji na żywo W 24. kolejce II grupy III ligi piłki nożnej Zawisza Bydgoszcz podejmował rezerwy Pogoni Szczecin. Poniżej zapis tekstowej relacji na żywo z meczu.

📢 To dzieje się z organizmem, gdy spożywamy cynamon. Taki wpływ na nas ma ta przyprawa Cynamon znany jest praktycznie każdemu, jako jedna z najpopularniejszych przypraw. Jednak ma on zastosowanie nie tylko w kuchni, ale również w kosmetologii i lecznictwie. Spożywanie cynamonu może mieć bardzo dobre korzyści dla naszego organizmu. Zobacz, kto powinien spożywać potrawy z cynamonem. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Teresa Werner. Piosenkarka pokazała nowy teledysk nagrany w Portugalii. "Cała w słońcu" Teresa Werner to polska piosenkarka pochodząca z Nakła Śląskiego. Pojawiła się na scenach największych teatrów świata, w tym m.in. Carnegie Hall oraz Broadway. Teraz odwiedzi również m.in. Kujawsko-Pomorskie i sąsiednią Wielkopolskę. 📢 Alarm w polskich sklepach - oto ostrzeżenia GIS. Te produkty zostały wycofane ze sklepów w całej Polsce Alarm w polskich sklepach - oto ostrzeżenia GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 W tych sytuacjach bank zablokuje nam dostęp do aplikacji bankowej Aplikacje bankowe są coraz popularniejsze. Płacenie telefonem jest wygodne. Gorzej, gdy zablokujemy sobie aplikację bo stracimy dostęp do pieniędzy co może być dla nas uciążliwe. Sprawdźcie w jakich sytuacjach aplikacja bankowa może zostać zablokowana.

📢 Takie kwoty pieniędzy skarbówka oddaje emerytom. Mamy tabele wyliczeń po Polskim Ładzie Ponad 15 milionów osób może liczyć na zwrot nadpłaconego podatku za 2022 roku. Wszystko jest zasługą zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Niektórzy mogą liczyć nawet na kilkaset złotych. Kto doczeka się zwrotu podatku? Na taki zwrot podatku mogą liczyć emeryci. Mamy stawki! 📢 Mamy listę rachunków, które możemy już wyrzucić. Tych dokumentów zapłaty nie musimy już przechowywać Szuflada lub komoda z dokumentami to stałe miejsce każdego domu. Przechowujemy tam dokumenty przez kilka lat, jak się okazuje całkiem niepotrzebnie. Rachunki po określonym czasie przestają mieć wartość i spokojnie możemy je wyrzucić, bo nie są już istotnym dokumentem. Zobaczcie po ilu latach możemy wyrzucać stare dokumenty i rachunki.

📢 Taka jest zakładana waloryzacja emerytur w 2025 roku. Wstępna tabela wyliczeń wpływów na konto emerytów Oto prognozowane wyliczenia dotyczące przyszłorocznych emerytur w 2025 roku. Obecnie emeryci i renciści cieszą się rekordową waloryzacją emerytur w tym roku. Jednak prognozy rządu wskazują na spodziewane zmniejszenie podwyżek w przyszłości, gdzie waloryzacja emerytur ma być jednocyfrowa i wynosić 5,77 proc. Ministerstwo Rolnictwa ujawniło swoje plany, w tym również prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur, m.in. na rok 2025, które sugerują zmniejszenie podwyżek. Dodatkowo, do Sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. Aby poznać szacunkową wysokość emerytury w 2025 roku, zapraszamy do wejścia w galerię i zapoznania się z prognozami. 📢 Odważne i oryginalne stylizacje Maryli Rodowicz. Są barwne, szalone i jedyne w swoim rodzaju Maryla Rodowicz to jedna z najsłynniejszych polskich wokalistek. Jej piosenki znają zarówno starsze, jak i młodsze osoby. Swoją ogromną popularność zawdzięcza nie tylko muzyce, ale też barwnym strojom, które towarzyszą jej niemal od początku kariery. Choć aktorka ma już 78 lat, to jej stylizacje nadal wzbudzają ogromne zainteresowanie. Oto jej oryginalne stylizacje!

📢 Te znaki zodiaku mogą liczyć w kwietniu na pełny portfel. Im się poszczęści w finansach Do osób spod pewnych znaków uśmiechnie się w tym miesiącu los - mają szansę dostać spadek, może wygrają na loterii, kupią szczęśliwą zdrapkę? Sprawdź, czy ty też jesteś na tej liście i czy szczęście ci sprzyja! 📢 Oto dom Michała i Adrianny z programu "Rolnik szuka żony 9" w TVP. Zobaczcie zdjęcia Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Uwaga na tablice rejestracyjne z numerem 0. Osoby o takich tablicach mają pecha Istnieje wiele przesądów motoryzacyjnych. Niewiele osób jednak wie, że niedobrze jest posiadać w numerze rejestracyjnym cyfrę 0. Ezoterycy wskazują, że taki numer może nam przynieść pecha w trasie. Jakie jeszcze przesądy na drodze warto znać? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Luksusowe życie Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego. Willa z basenem, kortem tenisowym i helikopterem! [zdjęcia] Patrycja Tuchlińska, ukochana milionera Stanisława Wojciechowskiego wiedzie luksusowe życie. Podróże, drogie restauracje, jacht, a wreszcie piękne ubrania i samochody. Mało kto może poszczycić się takimi wygodami! Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Patrycja Tuchlińska - ukochana milionera Stanisława Wojciechowskiego. 📢 Oto lista długów, które przedawniają się w 2023 roku. Sprawdź, czego już nie musisz płacić Przedawnienie długu to sytuacja, w której nasze długi nie muszą być już spłacane. Gdy jednak zapłacimy dług, który jest przedawniony nie możemy domagać się zwrotu tych pieniędzy. Zobaczcie co musicie wiedzieć o przedawnieniu długów i które długi przedawniają się w 2023 roku. 📢 Takie są skutki picia wody. To dzieje się z naszym organizmem, gdy codziennie spożywamy wodę Picie wody jest niezwykle ważne dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia i jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Woda jest podstawowym składnikiem naszego ciała, reguluje jego temperaturę, umożliwiając nam utrzymanie prawidłowej temperatury wewnętrznej. Woda jest także niezbędna do transportu składników odżywczych do komórek, usuwania produktów przemiany materii oraz utrzymania odpowiedniego poziomu nawodnienia organizmu. Na co wpływa picie odpowiedniej ilości wody? Jakie skutki niesie za sobą jej spożywanie?

📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Tak zmienia się życie znanej pary [zdjęcia] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają własne gniazdko. Gwiazda "M jak Miłość" pochwaliła się w sieci relacjami z projektowania domu. Zobaczcie w naszej galerii, jak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. 📢 Trzynasta emerytura 2023 - oto stawki brutto i netto. Mamy tabelę wyliczeń podstawowej emerytury i "trzynastki" Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymują nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są i będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur. 📢 Alarm od lekarzy - gastrolodzy nie kupią tych produktów. Takie jedzenie sieje spustoszeje w organizmie Jelita w organizmie człowieka odpowiadają za między innymi wchłanianie składników odżywczych i przetwarzanie resztek żywności, które są później wydalane. To bardzo ważny narząd, o który nieustannie należy dbać. Niektóre produkty, jedzone regularnie, mogą doprowadzić do kompletnego spustoszenia w jelitach. Co znajduje się na liście? Jakich produktów nie polecają gastrolodzy? Sprawdź!

📢 Tyle dajemy w prezencie na komunię w 2023 roku. Ile wypada włożyć zdaniem rodziny i znajomych? [stawki] Przed nami sezon komunijny. Zaproszeni na tę ważną uroczystość zastanawiają się - co dać w prezencie na komunię. Obecnie przyjęło się, że zamiast prezentów, dzieci dostają pieniądze. Ile należy włożyć do koperty na komunię w 2023 roku? Stawki zaskakują! 📢 Takie są skutki jedzenia kiwi. Zobacz - co zyskasz wprowadzając jeden z najzdrowszych owoców świata do diety Takie są skutki jedzenia kiwi - sprawdź, co możesz zyskać wprowadzając ten owoc do swojej diety! Kiwi to egzotyczne owoce pochodzące z Nowej Zelandii, choć obecnie są uprawiane na wielu obszarach świata. Są małe, owalne, o brązowej, owłosionej skórce i soczystym, zielonym wnętrzu z charakterystycznymi czarnymi nasionkami. Kiwi jest bogate w witaminę C, witaminę E, błonnik i przeciwutleniacze, co czyni go zdrowym dodatkiem do diety. Wejdź do galerii zdjęć i poznaj 15 korzyści z jedzenia kiwi. Zapraszamy!

📢 Gdy wykonasz te czynności - nie musisz płacić abonamentu RTV. Wyjaśniamy zasady opłat w 2023 roku Kontroli mogą się spodziewać przede wszystkim osoby, które nie wyrejestrowały odbiorników radiowych i telewizyjnych, a przestały za nie płacić. Jeśli nie chcemy mieć problemów z płaceniem zaległego abonamentu RTV z odsetkami, pamiętajmy o tym, by rezygnując z posiadania telewizora lub radia, wyrejestrować odbiornik na poczcie. 📢 Takie prawa masz jako pracownik. Oto co warto wiedzieć w pracy - stan danych na kwiecień 2023 Kodeks pracy wyraźnie określa zakres obowiązków pracownika w miejscu pracy, ale przyznaje mu także szereg praw. Warto pamiętać, że nie tylko pracownik ma obowiązki, ale także pracodawca. Wśród podstawowych praw pracownika jest prawo do wynagrodzenia czy urlopu wypoczynkowego w odpowiednim wymiarze. Zobaczcie co należy się pracownikowi w miejscu pracy.

📢 Tak mieszkała księżna Diana - uwielbiała róż i modne dodatki. Zobaczcie niezwykłe wnętrza Pałacu Kensington [zdjęcia] Uwielbiana za styl, wdzięk i niezwykłą empatię. "Królowa ludzkich serc", bo tak nazywano księżną Dianę, zmieniła obliczę monarchii brytyjskiej. Niedługo minie 26 lat od jej tragicznej śmierci. Zobaczcie w naszej galerii archiwalne zdjęcia księżnej Diany. Tak mieszkała Diana Spencer - księżna Walii, pierwsza żona króla Karola III i matka księcia Williama i Harrego. 📢 Takich drzew i krzewów nie sadź koło domu. One przyciągają pecha, biedę i złą energię Od pokoleń ludzie wierzyli, że drzewa i krzewy mają swoją symbolikę. Jedne przynoszą szczęście, dobrobyt i harmonię, inne zaś przyciągają chaos, biedę i negatywną energię. O symbolice wielu drzew dziś się nie pamięta, tymczasem ezoterycy ostrzegają, aby pod żadnym pozerem nie sadzić ich koło własnego domu. Oto lista drzew i krzewów, które mogą przyciągnąć pecha.

📢 Czternasta emerytura 2023 - takie mają być zasady. Wypłata pieniędzy w drugiej połowie roku Projekt ustawy o corocznej 14. emeryturze jest elastyczny co do jej wysokości – to minimalna emerytura rokrocznie waloryzowana, ale może być wyższa. Będzie o tym decydowała Rada Ministrów – poinformowała w Programie I Polskiego Radia szefowa MRiPS Marlena Maląg. 📢 Alerty w polskich sklepach - oto wycofane produkty po decyzjach GIS. Tego nie wolno kupować! Alerty w polskich sklepach - oto wycofane produkty po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Policjanci, strażacy, strażnik miejski. Oto najlepsi funkcjonariusze w Grudziądzu. Odebrali nagrody prezydenta miasta [zdjęcia] Sześcioro najlepszych funkcjonariuszy w Grudziądzu odebrało nagrody prezydenta miasta. Poznajcie najlepszych policjantów, strażaków i strażnika miejskiego w Grudziądzu. 📢 Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie po latach oczekiwań wreszcie ma własną siedzibę! W piątek, 14 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku, w którym mieścić się będzie Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie. Już niebawem w jego murach rozbrzmi szkolny gwar. Prace budowlane trwały prawie dwa lata. Zostały one w całości sfinansowane przez powiat lipnowski, który jest organem prowadzącym tę szkołę. Bryła budynku zwraca uwagę swym nowoczesnym wyglądem, a pomieszczenia dla uczniów są w pełni przystosowane do ich potrzeb i doskonale wyposażone.

📢 Od 1 maja OPEC Grudziądz kolejny raz podniesie ceny ciepła. Podwyżka najbardziej dotknie przedsiębiorców Nowy miesiąc przyniesie wyższe ceny ciepła w Grudziądzu. Od 1 maja 2023 więcej płacić będą wszyscy korzystający z ciepła systemowego, ale najbardziej podwyżkę odczują osoby prowadzące działalność gospodarczą.

📢 Tak mieszka Kinga Rusin. Luksusowy dom ze szklanymi ścianami i niesamowitym widokiem. Zobacz, jak się urządziła Kinga Rusin z Markiem Kujawą Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Centralnej Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu i salonu zapamiętasz na długo! 📢 Paser z powiatu grudziądzkiego był poszukiwany od siedmiu lat! Namierzyli go policjanci z Bydgoszczy 50-latek z powiatu grudziądzkiego był poszukiwany od marca 2016 roku aby odbyć karę za paserstwo. Długo udawało mu się ukrywać przed więzieniem. W końcu został namierzony przez policjantów z wydziału poszukiwań celowych i identyfikacji osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. I trafił prosto za kraty.

📢 Trwa modernizacja drogi krajowej nr 62 w Kruszwicy. Zdjęcia z placu budowy Kilkanaście dni temu rozpoczęła się modernizacja biegnącego przez Kruszwicę odcinka drogi krajowej nr 62. Są duże utrudnienia w ruchu, nie tylko pojazdów mechanicznych. 📢 Tragedia w Unisławiu! Nie żyje trzech mężczyzn i wykluczono zatrucie tlenkiem węgla Tragedia w Unisławiu! Nie żyje trzech mężczyzn. Prokurator bada, co się wydarzyło. Strażacy wykluczyli możliwość zatrucia tlenkiem węgla. 📢 To wydarzy się w kolejnych kwietniowych odcinkach "M jak Miłość". Iza zdradza męża, Piotrek ukrywa chorobę przed Kingą Serial „M jak Miłość” to znana i bardzo lubiana przez Polaków saga o rodzie Mostowiaków. Serial emitowany jest w TVP2 od 2000 roku. Ma wielu fanów i to grono wciąż się poszerza. Obecnie możemy go oglądać w poniedziałki i wtorki o 20.55. Zobaczcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach "M jak Miłość" w kwietniu. Mamy dla was streszczenia aż pięciu najnowszych odcinków!

📢 Działki rolne na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle kosztuje ziemia pod uprawy, pasiekę, fotowoltaikę W ciągu 10 lat hektar ziemi rolnej na Kujawach i Pomorzu podwoił swoją wartość. W obrocie są grunty wszystkich klas. Sprzedają się nie tylko pod uprawy, także pod inwestycje. Zobaczcie aktualne ceny działek rolnych w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii.

📢 Te długi przedawnią się w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać - to warto wiedzieć Przedawnienie długów to termin znany wielu dłużnikom. To prawna możliwość nie płacenia swoich finansowych zobowiązań jeśli zajdą określone bardzo dokładnie przesłanki. Co ważne przedawnionego długu nie trzeba spłacać. Nie oznacza to jednak, że nasze konto będzie czyste. Zobaczcie, jakie długi przedawniają się w 2023 roku.

📢 Artur Witkowski z programu Nasz Nowy Dom prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień kierownik budowy Artur Witkowski dał się poznać szerszej publiczności jako sympatyczny kierownik budowy z hitu telewizji Polsat "Nasz nowy dom". To właśnie on zarządzał ekipą budowlaną, która odmieniała wnętrza domów rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Choć Artur Witkowski odszedł już z programu, wciąż może pochwalić się szerokim gronem fanów. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok.

📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu - stan danych na kwiecień 2023 Choć coraz częściej korzystamy z możliwości płatności kartą to czasem warto nadal posiadać gotówkę. Nie wszędzie da się zapłacić kartą. A czy są jakieś limity dotyczące posiadania gotówki? Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w domu? Postanowiliśmy to sprawdzić.

📢 Obchody 83. rocznicy zbrodni katyńskiej w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia W Grudziądzu pod pomnikiem ofiar Katynia odbyła się miejska uroczystość patriotyczna. Dziś (13 kwietnia) przypada 83. rocznica zbrodni katyńskiej. 📢 Mamy najnowszy horoskop celtycki 2023 dla wszystkich znaków. To cię czeka wiosną Horoskop celtycki nie cieszy się taką popularnością jak przepowiednie dotyczące zodiaków. Na jego podstawie można znaleźć jednak dowiedzieć się wielu rzeczy o sobie. Za autorów horoskopu celtyckiego uznaje się druidów. To właśnie oni mieli dobrać drzewo do daty urodzenia. Zobaczcie, co mówi o nas "nasze drzewo".

📢 Czternaste Emerytury 2023 - tabele wyliczeń. Kiedy wypłata "czternastki" i komu przysługuje? Trzynaste emerytury już rozliczone, część seniorów ma już pieniądze na kontach. Teraz czas na czternaste emerytury. Rząd oficjalnie potwierdził, że 14. emerytura będzie wypłacona w 2023. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Łączny koszt wypłaty dodatków i waloryzacji emerytur wyniesie 72 mld złotych. Jakie kwoty trafią do seniorów? Kiedy będą wypłaty czternastej emerytury? Wyjaśniamy. 📢 Alert w wielu polskich sklepach w kwietniu 2023. Te produkty są wycofywane ze sklepów Biedronka czy Lidl po decyzjach GIS Alert w wielu polskich sklepach. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Buty do sukienki - najlepsze stylizacje na wiosnę 2023. To się będzie nosić! Wiosna już przyszła, robi się coraz cieplej, czas wyjąć z szafy lżejsze, wiosenne sukienki. Zastanawiacie się, jakie buty będą w tym sezonie modne do sukienek? Mamy najnowsze trendy -to się będzie nosić na wiosnę 2023. Zobacz i uzupełnij swoją garderobę o najnowsze trendy!

📢 Najdziwniejsze ogłoszenia z klatek schodowych. Niektóre fotki rozbawiają do łez, inne mogą zdenerwować Ogłoszenia wiszące na klatkach schodowych to najprostszy sposób na komunikację między wszystkimi sąsiadami lub między mieszkańcami bloku a spółdzielnią mieszkaniową. 📢 W tych godzinach prąd w domach jest najtańszy - wyliczenia. O tej porze najlepiej nie włączać pralki, zmywarki i piekarnika W jakich godzinach prąd w naszych domach jest najtańszy? Kiedy w ciągu dnia prąd jest droższy i lepiej nie włączać pralki, zmywarki, piekarnika czy żelazka? Warto wiedzieć, że dostawcy energii mają różne taryfy obowiązujące w konkretnych godzinach. To, kiedy prąd jest najtańszy i najdroższy zależy od tego, jaką mamy taryfę za prąd oraz w jakich godzinach korzystamy z urządzeń elektrycznych. Sprawdź teraz w naszej galerii, w jakich godzinach prąd jest najtańszy a kiedy w ciągu dnia jest najdroższy.

📢 Takie są sposoby, aby truskawka obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste jak nigdy Truskawki to z pewnością obok jabłek jeden z ulubionych owoców Polaków. Sezon letni większości z nas kojarzy się z tym pysznym, czerwonym owocem. Niestety nie zawsze można trafić na smaczne owoce. Aby truskawka była słodka i soczysta warto zastosować kilka sprawdzonych trików już teraz. Zobaczcie, co zrobić. 📢 Grudziądz. Rodzina i przyjaciele pożegnali tragicznie zmarłego śp. Rafała Dominikowskiego. Zobacz zdjęcia Po mszy żałobnej w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w intencji tragicznie zmarłego Rafała Dominikowskiego, bliscy i przyjaciele odprowadzili go w ostatnią drogę na cmentarz farny w Grudziądzu. 📢 Tak mieszkają Ania i Grzegorz Bardowscy z programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia Ania i Grzegorz Bardowscy są już 6 lat po ślubie. Poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony" w TVP1. Właśnie wprowadzili się do swojego nowego domu Uniejowicach pod Legnicą, który wybudowali kilometr od gospodarstwa Grzegorza. Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto - WYLICZENIA. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę. 📢 Tak mieszkała Meghan Markle zanim poślubiła księcia Harrego. Już wtedy prowadziła luksusowe życie Meghan Markle przed poznaniem księcia Harrego prowadziła interesujące życie. Grała w serialach, podróżowała, a także aktywnie działała społecznie. Głównie na rzecz kobiet. Jej dawny Instagram był pewien prywatnych zdjęć. Księżna Sussexu przy grillu, bawiąca się z psem, przygotująca obiad - to niecodzienny widok. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkała Meghan Markle przed poznaniem księcia Harrego. 📢 Takie są skutki picia kawy z cytryną. To się dzieje, gdy pijesz kawę z dodatkiem cytryny - zaskakujące skutki Wiele osób zaczyna swój dzień od kawy albo od szklanki wody z cytryną. Kawa z cytryną to dość nietypowe połączenie, jednak jest coraz bardziej popularne głównie ze względu na wiele właściwości zdrowotnych. Jakie są zalety i wady tego napoju? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz kawę z cytryną? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

📢 Najmodniejsze kolory ubrań na wiosnę 2023. Zobacz co będzie modowym hitem - mamy stylizacje z butików Wiosna zbliża się wielkimi krokami. W sklepach pojawiły się nowe kolekcje ubrań. Widać już jakie będą kolorystyczne trendy na wiosnę 2023. Zobacz w galerii kolory, które będą HITEM. 📢 MISTRZOWIE AGRO Wielki plebiscyt sołecki i rolniczy rozpoczęty! Zagłosuj lub zgłoś swoich kandydatów do nagród Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzą "Express Bydgoski", "Gazeta Pomorska" i "Nowości Dziennik Toruński", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody finansowe. Plebiscyt, który jest prowadzony pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakończy ogólnopolski finał i gala Mistrzów Agro, na której zostaną wręczone główne nagrody.

📢 Takie są skutki jedzenia siemienia lnianego. To dzieje się z organizmem, gdy jemy siemię lniane Siemię lniane to nieduże ziarenka lnu pospolitego, mają brązowy lub lekko złotawy kolor. Te oleiste ziarna są zaliczane do tzw. superfoods, czyli do zdrowej żywności o cennych właściwościach prozdrowotnych. Zawierają wiele witamin, aminokwasów oraz makro- i mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zebraliśmy dla was listę zalet spożywania siemienia lnianego. Sprawdźcie teraz w naszej galerii. 📢 Mamy nową listę wycofanych aplikacji z Google Play. Te aplikacje musisz sam usunąć z telefonu Każdego dnia na swoich smartfonach instalujemy masę aplikacji to zdecydowanie ułatwia nam życie. Mamy w jednym urządzeniu kontakty do wszystkich, konta bankowe, społecznościowe, aplikacje dbające o naszą kondycję czy zdrową dietę. A to przecież nie wszystko. Niestety nie wszystkie aplikacje działają uczciwie mając na uwadze dobro użytkownika. Google regularnie odinstalowuje szkodliwe aplikacje. Zobaczcie, czy macie je na swoich telefonach i jak najszybciej usuńcie - lista na kolejnych slajdach naszej galerii.

📢 Te osoby mogą starać się o umorzenie długów za abonament RTV. Niektórzy w ogóle nie muszą płacić Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć albo rozłożyć na raty dług z tytułu niezapłaconego abonamentu RTV. Trzeba złożyć wniosek w tej sprawie i dobrze go umotywować. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku mogą pić najwięcej alkoholu. Muszą szczególnie uważać Zdaniem astrologów znak zodiaku może determinować nasze zachowania. Na podstawie charakterystyki znaków przygotowaliśmy dla Was zestawienie znaków, które nie stronią od alkoholu. Zobaczcie czy jesteście na liście.

📢 Nieseksowne imiona - przygotowano ranking. Zobacz, czy jesteś na liście [lista] Przez pięć lat portal BabyNameWizard.com zbierał opinie na temat imion uważanych na całym świecie za seksowne. Na tej podstawie opracowano ranking imion uznawanych za seksowne i tych mniej. Imiona te często wykorzystywane są przez twórców filmowych i książkowych. Wiele z tych imion nadano bohaterkom romantycznych filmów i książek. Zobaczcie czy jesteście na liście w powyższej galerii.

