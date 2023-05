Prasówka 16.05.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia [16.05.2023] ”?

Prasówka 16.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia [16.05.2023] "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Tyle pieniędzy dostaniemy na wakacje 2023 roku. Takie kwoty dostaniemy w ramach wczasów pod gruszą - mamy przykłady [16.05.2023] Wczasy pod gruszą to świadczenie, które otrzymujemy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. O jego wysokości decyduje przede wszystkim wysokość dochodów z ubiegłego roku na członka rodziny. Kilka osób zdradziło nam stawki, jakie otrzymują w ramach wczasów pod gruszą w 2023 roku. Zobaczcie.

📢 Te rośliny warto sadzić obok róż. Dzięki temu róże obsypią się kwiatami i będą zdrowo rosły [16.05.2023] Róże to prawdziwe królowe ogrodów. Jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów nie są łatwe w uprawie, jednak kilka trików sprawi, że będą obficie kwitły i zdrowo rosły. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których bliskość róże bardzo lubią. Jakie rośliny warto sadzić obok róż? Oto lista roślin, które powinny znaleźć się blisko róż w ogrodzie. Sprawdź - dzięki temu róże obsypią się kwiatami!

Prasówka 16.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność [16.05.2023] Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Horoskop na lato 2023. Taki jest horoskop na wakacje dla wszystkich znaków zodiaku [16.05.2023] Taki jest horoskop na lato 2023. Co nas czeka w najbliższych miesiącach? Który ze znaków zodiaku powinien zadbać o swoje zdrowie? Co zapisały dla Ciebie gwiazdy na lato 2023 roku? Sprawdźcie horoskop dla wszystkich znaków zodiaku dotyczący miłości, pracy i zdrowia. Przygotowaliśmy najnowszy letni horoskop. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Ela Romanowska. Grała Jolę w "Ranczu", teraz poprowadzi "Nasz nowy dom"! [16.05.2023] 11 maja media obiegła wiadomość, że to właśnie Elżbieta Romanowska zastąpi Katarzynę Dowbor w popularnym programie telewizji Polsat "Nasz nowy dom". Zwolnienie Dowbor spotkało się z negatywną reakcją wielu fanów formatu, jednak wśród nich są również ci, którzy kibicują nowej prowadzącej i gratulują nowego wyzwania. Jaka jest na co dzień Ela Romanowska? Sprawdźcie w naszym artykule.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku łatwo wpadają w długi. Te znaki powinny uważać na finanse [16.05.2023] Horoskop to swego rodzaju przepowiednia dotycząca naszej przyszłości. Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji. Na podstawie cech charakteru przypisanych do konkretnego znaku zodiaku sprawdziliśmy, które z nich łatwo popadają w długi. 📢 Horoskop na drugą połowę maja 2023. Wróż Roman mówi o finansach i miłości [16.05.2023] Maj to niezwykle urodziwy miesiąc, gdy wszystko dookoła rozkwita, a w powietrzu czuć pierwsze oznaki lata. Nic więc dziwnego, że w tej wspaniałej aurze, wiele osób marzy o romantycznej miłości lub romansie. Zobaczcie horoskop na drugą część maja.

📢 Takie są skutki jedzenia truskawek. Te osoby powinny włączyć je do diety, a te powinny ich unikać [16.05.2023] Najczęściej spożywamy je na surowo, ale można je także dodawać do koktajli, czy robić z nimi pyszne ciasta. Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców sezonowych. Niedługo wiele polskich odmian truskawek pojawi się w sklepach. Zobaczcie, jaki mają wpływ na nasz organizm i kto powinien włączyć je do swojej diety.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Takie kwoty netto seniorzy dostaną na konto [TABELA, TERMINY - 16.05.2023] W tym roku na konta emerytów znów trafią czternaste emerytury. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Na jakich zasadach będą przyznawane 14. emerytury? Czy "czternastki" będą przyznawane już co roku, na stałe? Wyjaśniamy, jakie plany w tym temacie ma rząd, kto dostanie pieniądze, jaki będzie termin wypłat, a przede wszystkim - jakie będą stawki czyli ile netto czternastej emerytury senior dostanie na konto. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki". Oto prywatne zdjęcia gwiazdy [16.05.2023] Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Po tym można rozpoznać, że kot jest chory. Oto niepokojące objawy u kota - na te sygnały trzeba zwrócić uwagę [16.05.2023] Koty ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę i cierpią w ciszy, przez co często jest ona zauważana za późno. Obserwując zachowanie kota można zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Koty wysyłają też subtelne znaki. Każda zmiana w zachowaniu kota może być objawem kociej choroby. Jak rozpoznać, że kot jest chory? Po czym poznać że kotu coś dolega? Zobacz teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki, że kot jest chory.

📢 Zwrot pieniędzy dla wielu emerytów. Mamy tabele wyliczeń zwrotu ze względu na Polski Ład [16.05.2023] Zwrot podatku dla emerytów to skutek półrocznego obowiązywania 17 proc. stawki podatkowej. Wartość ta od 1 lipca 2022 jest niższa i wynosi 12 proc. Co ciekawe, obowiązuje jednak z mocą wsteczną od… 1 stycznia 2022 roku. Od początku 2023 roku rozpoczyna się więc procedura zwrotu pieniędzy, ale na przelewy będzie trzeba trochę poczekać.

📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Ten sposób może zdziałać cuda [16.05.2023] Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule.

📢 Tej substancji boją się kleszcze. Zobacz ten trik z internetu - spryskaj ubranie, a na pewno uciekną [16.05.2023] Maj i czerwiec to jeden z okresów wzmożonej aktywności kleszczy. Populacja tych pajęczaków jest w Polsce coraz większa. Nawet co trzeci kleszcz może być nosicielem patogenów chorobotwórczych. Kleszcze wywołują m.in. boreliozę, babeszjozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Jakie są popularne domowe sposoby na kleszcze? Czy działają? Zobacz, jak możesz się uchronić przed kleszczami.

📢 Kryształy z PRL - te kolekcje są warte nawet 100 000 złotych. Mamy przegląd najdroższych ofert [16.05.2023] Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte! 📢 Takie są limity wypłat pieniędzy z banków. Tyle można wypłacić z PKO, Pekao, Millennium i innych [16.05.2023] Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych.

📢 Tych roślin nie sadź obok róż. Przez takie błędy róże nie kwitną i chorują. Tak można zniszczyć róże w ogrodzie [16.05.2023] Róże to jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów. W ogrodzie nie może zabraknąć królowej kwiatów, czyli róży. Róże uwielbiają słońce - wtedy kwitną obficie! Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których róże nie lubią. Przez takie błędy w uprawie róże nie kwitną i chorują. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok róż? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko róż. Sprawdź, żeby nie zniszczyć róż w swoim ogrodzie!

📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Mamy wyliczenia najlepszych terminów [16.05.2023] W roku 2023 blisko 300 tysięcy ludzi osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się oni poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. Ważną decyzją dla nich będzie więc wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę, ponieważ może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie.

📢 Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV [16.05.2023] Krzysztof Miruć jest jednym z najpopularniejszych projektantów wnętrz w naszym kraju. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Zobaczcie projekty kuchni Krzysztofa Mirucia znane z telewizyjnych programów. 📢 Tak w środku wygląda dom Piotra Żyły - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości mistrza skoków [16.05.2023] Piotr Żyła nowy dom wybudował w Ustroniu i w miarę możliwości i talentów brał aktywny udział w jego budowie i urządzaniu wnętrz. Posiadłość skoczka nie jest zbyt duża, ale skrojona i wykończona na miarę potrzeb skoczka i jego ukochanej Marceliny Żyły. W takim domu mieszka teraz Piotr Żyła, zaglądamy do środka posiadłości naszego skoczka.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [16.05.2023] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [16.05.2023] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność - zobacz listę! [16.05.2023] Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie. 📢 Takie są skutki jedzenia jajek na miękko - zobacz! To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka na miękko [16.05.2023] Przez długi czas na temat jajek krążył mit, że należy ograniczyć ich spożycie ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że osoby zdrowe, którym nie dokuczają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, mogą spożywać nawet 2-3 jajka dziennie 📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary [16.05.2023] Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [16.05.2023] Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Tak wygląda w środku domu Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki [16.05.2023] Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie! 📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja to ich drugie imię [16.05.2023] Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać!

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [16.05.2023] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu dla emerytów - tabele wyliczeń. Przelewy ze skarbówki na konta emerytów [16.05.2023] Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe powyżej 2,5 tys. zł brutto. Wypłata dodatkowych pieniędzy z Urzędu Skarbowego wynika ze zmian w prawie podatkowym w ramach reformy Polski Ład. Seniorzy mogą otrzymać nawet 700 zł ze zwrotu podatku. Kiedy zostaną wypłacone pieniądze i co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Wyjaśniamy.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Ilona Janyst, czyli Aneta z "M jak miłość". Aktorka jest szczęśliwą mamą [16.05.2023] Ilona Janyst zabłysnęła na ekranach telewizorów rolą charyzmatycznej i pewnej siebie Anety w serialu TVP "M jak miłość". Na co dzień aktorka jest szczęśliwą żoną i mamą. Ma przytulny dom i chętnie podróżuje. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Ilona Janyst, czyli Aneta Chodakowska. 📢 Te znaki zodiaku pasują do siebie najbardziej. One stworzą udany związek w 2023 roku [16.05.2023] Gdy te znaki zodiaku się spotkają, niechybnie zakończy się to związkiem, a przynajmniej romansem. Horoskop podpowiada, kto jest naszą bratnią duszą, a z kim znajomość to strata czasu. Zobacz, co tobie zapisano w gwiazdach i z którym znakiem zodiaku czeka cię prawdziwa miłość!

📢 Tego jeszcze nie było! W Toruniu urodziły się czworaczki [zdjęcia] Takiego porodu w dziejach szpitala na Bielanach w Toruniu jeszcze nie było. Na świat przyszły tu czworaczki: Zosia, Alicja, Amelka i Antoś. To znak dużej zmiany w szpitalu wojewódzkim. 📢 Strażacy z Grudziądza: "To była trudna akcja". Pożar w pomieszczeniach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego [zdjęcia] Kościół znajduje się przy ul. Szkolnej w Grudziądzu. Akcja gaśnicza trwała ponad dwie godziny. Na miejscu działało dziewięć zastępów straży pożarnej z Grudziądza oraz OSP z regionu. Wjazd w jednokierunkową ulicę Szkolną był zablokowany. Na miejscu była policja, która zabezpieczała teren akcji. 📢 Tego nie odzobaczysz. Tak wygląda koszmar nauczycieli. Oto nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek 2023 Tego nie odzobaczysz. Tak wygląda koszmar nauczycieli. Zdjęcia prac, jakie odkryjesz w tym artykule doprowadziły niestety niejednego nauczyciela do łez. Sprawdzanie i poprawianie tego rodzaju "twórczości" jest prawdziwą katorgą. Właśnie dlatego belfrowie powinni otrzymywać nagrody lub dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Kartkówki uczniów, jakie zebraliśmy w tym tekście, z pewnością niejednego doprowadziłyby do szału. I dlatego nauczyciele szukają sposobów na radzenie sobie z tym problemem. Część z nich publikują w sieci prace swoich podopiecznych jako hity z klasówek. Jednak w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki pojawiają się w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. Pamiętajcie jednak, że czytacie na własną odpowiedzialność!

📢 Tragedia pod Bełchatowem! Nie żyje Urszula Rozmarynowska, szefowa Rady Miejskiej w Sieradzu, wiceprezydent Rafał Matysiak w ciężkim stanie W wypadku drogowym, do którego doszło w niedziele rano na drodze między Bełchatowem a Wieluniem w powiecie bełchatowski zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu. Z kolei wiceprezydent miasta, Rafał Matysiak został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łodzi. 📢 Kolejna kolizja z udziałem zdziczałego bydła w Jarużynie pod Bydgoszczą Na drodze krajowej nr 256 w Jarużynie pod Bydgoszczą miał miejsce kolejny wypadek z krową. Nasz Czytelnik twierdzi, że to jedno ze zwierząt ze zdziczałego stada, które od ponad roku bytuje w okolicy. Sprawa trafiła do wojewódzkiego i powiatowego lekarza weterynarii, starosty bydgoskiego i Urzędu Gminy Osielska. 📢 Takie ważne zmiany czekają teraz emerytów. Przez to ZUS może zmniejszyć lub nawet wstrzymać wypłatę emerytury Tak zmienią się limity dorabiania do emerytury! Ważne zmiany czekają emerytów już od 1 czerwca 2023 roku. Osoby, które dorabiają do rent i wcześniejszych świadczeń powinny to wiedzieć, bo po przekroczeniu limitu można stracić świadczenie - ZUS zmniejszy wypłatę lub zupełnie ją wstrzyma. Zmiany dotkną też osoby na powszechnej emeryturze. Co czeka emerytów? Ile można zarobić, żeby ZUS nie zmniejszył emerytury? Sprawdź najważniejsze informacje w naszej galerii.

📢 Tak wygląda kuchnia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para pokazała swoje mieszkanie Miłość Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego rozkwita, o czym świadczą nowe zdjęcia i nagrania udostępniane przez parę w mediach społecznościowych. Ostatnio podzielili się z fanami filmem, na którym wspólnie gotują. Przy okazji zaprezentowali, jak wygląda ich kuchnia. Zobacz w naszym artykule!

📢 Tak dziś wygląda Krystyna Podleska - metamorfoza po latach. Gwiazda PRL i bohaterka filmu "Miś" ma 75 lat Krystyna Podleska, obecnie Christine Paul-Podlasky, to aktorka, która zasłynęła rolą Aleksandry Kozeł, kochanki Ryszarda Ochódzkiego w filmie "Miś" Stanisława Barei. "Miś" z 1981 roku stał się prawdziwym hitem. To kultowa polska komedia ukazująca absurdy PRL-u. Krystyna Podleska - seksbomba PRL-u i gwiazda "Misia" - ma dziś 75 lat. Jak wygląda? Zobacz, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu.

📢 Taka może być waloryzacja emerytur w 2024 roku. Mamy prognozowaną tabelę wyliczeń Waloryzacja emerytur to proces dostosowywania wysokości emerytur i rent do zmiany poziomu cen towarów i usług na rynku. Celem waloryzacji jest zachowanie realnej wartości świadczeń emerytalnych i rentowych w czasie, aby emeryci i renciści nie tracili na wartości swojego świadczenia w wyniku inflacji. Zobaczcie, do jakich zmian w emeryturach może dojść w 2024 roku. 📢 Takimi kartami płatniczymi nie zapłacisz. Nimi nie dokonamy zakupów Karta płatnicza to instrument płatniczy wydawany przez instytucje finansowe, najczęściej banki. Dzięki kartom szybko i sprawnie możemy dokonać transakcji bez użycia gotówki. Jest jednak kilka sytuacji w których kartą nie uda nam się zapłacić. Na przykład gdy zabraknie prądu lub terminal nie będzie mógł się połączyć z internetem. Są też sytuacje kiedy to z winy naszej karty nie dokonamy zakupów. Zobaczcie, jakie to sytuacje.

📢 To on ponad 20 lat grał Waldusia w "Świecie według Kiepskich". Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Żukowski Bartosz Żukowski znany jest przede wszystkim z roli Waldusia Kiepskiego w popularnym serialu komediowym Polsatu "Świat według Kiepskich". Związał swoje losy z serialem pod koniec lat 90. aż do 2005 roku, a w 2011 roku ponownie dołączył do obsady. Co słychać obecnie u 47-letniego aktora? Żukowski ma stały kontakt z fanami w mediach społecznościowych. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie bananów prowadzi do utraty wagi Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi banany. W jaki sposób jedzenie bananów może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że banany prowadzą do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Te rasy psów nie nadają się do mieszkania w bloku. Oto lista ras, które potrzebują więcej ruchu Pies to powinien być świadomy i przemyślany wybór. Musimy liczyć się z tym, że to będzie członek naszej rodziny przez najbliższe kilkanaście lat i w tym czasie musimy mu zapewnić dobre warunki. Mieszkając w bloku powinniśmy wybierać takie psy, które nie będą się męczyć. Zobaczcie, które rasy psów nie nadają się do bloku. 📢 Takie jedzenie dostają pacjenci w polskich szpitalach. Te zdjęcia wysłali nam czytelnicy - nie są podrabiane Szpitalne jedzenie od lat jest tematem wielu sporów i dyskusji. Jedni sobie je chwalą, drudzy nie zostawiają na nim suchej nitki. Jak to wygląda w rzeczywistości? Z pomocą przyszli nam jak zwykle niezawodni czytelnicy. Te zdjęcia od pacjentów nie są podrabiane. Zobaczcie, jak karmią w polskich szpitalach w 2023 roku. Zdjęcia posiłków znajdziesz w naszej galerii.

📢 Tak wygląda teraz Laura Michnowicz, była żona Józefa Wojciechowskiego. Po rozwodzie zmieniła wizerunek Laura Michnowicz 10 lat temu była żoną znanego dewelopera Józefa Wojciechowskiego. Ma z nim dwóch synów, a po rozwodzie zmieniła image, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem w mediach społecznościowych.

📢 Te objawy pojawiają się trzy tygodnie przed atakiem serca. Uważaj - to oznaki stanu zawałowego Zawał serca to stan bezpośredniego zagrożenia życia. Część objawów ataku serca łatwo rozpoznać, ale niektóre mogą być bardzo nietypowe. Powszechnie uważa się, że atak serca pojawia się nagle i niespodziewanie. Jednak u około połowy pacjentów niepokojące sygnały mogą pojawić się już wcześniej - u jednych będzie to kilka godzin, u innych nawet kilka tygodni wcześniej! Jakie to są objawy? Sprawdź teraz!

📢 Tak w środku wygląda dom Marceliny Zawadzkiej - zdjęcia. Zaglądamy do mieszkania gwiazdy Instagramowy profil Marceliny Zawadzkiej obserwuje ponad 600 tys. osób. Celebrytka dzieli się z fanami swoją codziennością, w skład której wchodzą częste wyjazdy zagraniczne do najodleglejszych zakątków świata. Dzięki aktywności Zawadzkiej w social media możemy też podejrzeć, jak mieszka telewizyjna gwiazda. 📢 Na takie owady i pajęczaki trzeba uważać wiosną. Stanowią duże zagrożenie dla ludzi. Spotkasz je w lesie czy ogrodzie Gdy tylko temperatury na zewnątrz zaczynają rosnąc, pojawiają się owady i pajęczaki. Najwięcej gatunków spotkamy oczywiście na łonie natury - w lasach, parkach, na łąkach i przydomowych ogródkach. Większość z insektów żyjących w Polsce jest dla ludzi zupełnie niegroźna. Istnieje jednak kilka gatunków, od których powinniśmy się trzymać z daleka.

📢 Horoskop miłosny na drugą połowę maja 2023. Wróż Roman mówi o finansach i miłości Maj to niezwykle urodziwy miesiąc, gdy wszystko dookoła rozkwita, a w powietrzu czuć pierwsze oznaki lata. Nic więc dziwnego, że w tej wspaniałej aurze, wiele osób marzy o romantycznej miłości lub romansie. Zobaczcie horoskop miłosny na drugą część maja.

📢 Pociąg potrącił mężczyznę w Bydgoszczy. Ofiara lekko ranna. W rozkładzie opóźnienia do 90 minut W niedzielę, 14 maja, po godzinie 20.30 doszło do potrącenia mężczyzny przez pociąg. Do zdarzenia doszło w okolicy Dworca Błonie. Na szczęście, ofiara jest tylko lekko ranna w rękę. Na miejscu interweniowały zastępy straży pożarnej oraz ratownictwa medycznego. 📢 Siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz trzecim zespołem Tauron I Ligi [zdjęcia] Siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz dwa razy pokonali Gwardię Wrocław w rywalizacji o trzecie miejsce w Tauron I Lidze. Bydgoszczanie już trzeci raz z rzędu wywalczyli brązowe medale.

📢 Tak było na imprezie w Golubiu-Dobrzyniu z okazji 400-lecia wizyty króla Zygmunta III Wazy. Zobacz zdjęcia Waldemara Kosińskiego W piątek 12 maja w Golubiu-Dobrzyniu świętowano 400-lecie wizyty króla Zygmunta III Wazy w mieście. Niezwykłe zdjęcia zrobił Waldemar Kosiński ze Studia Art F/X. 📢 To najgorszy czas na picie zielonej herbaty. Kiedy w ciągu dnia lepiej nie pić zielonej herbaty? To mówią dietetycy Zielona herbata od wieków słynie ze swoich niesamowitych korzyści zdrowotnych. Chociaż prozdrowotne właściwości zielonej herbaty są powszechnie znane, są chwile w ciągu dnia, kiedy nie powinno się jej pić - nie tylko nie przyniesie spodziewanych korzyści, ale może być wręcz szkodliwa. Kiedy lepiej nie pić zielonej herbaty? Jaki jest najgorszy czas na picie zielonej herbaty w ciągu dnia? Zobacz teraz, co mówią dietetycy.

📢 Oto lista najzdrowszych ryb. Znajdziesz w nich najwięcej kwasów omega-3 Kwasy omega-3 są bardzo ważne dla organizmu, wspierają bowiem pracę mózgu oraz układu nerwowego. Ich głównym źródłem w diecie są ryby. Warto wiedzieć, które z nich dostarczają największą ilość tego cennego składnika. Prezentujemy listę ryb, zawierających najwięcej kwasów omega-3!

📢 Zdjęcia kibiców i cheerleaders podczas meczu Anwil Włocławek - King Szczecin 70:64 14 maja w Hali Mistrzów w czwartym meczu I rundy play off Anwil Włocławek zagrał z Kingiem Szczecin. Zobacz zdjęcia z trybun oraz występów Cheerleaders KK Włocławek podczas niedzielnego spotkania. 📢 Run Toruń - Zwiedzaj Ze Zdrowiem 2023. Kolorowo, wesoło i słonecznie: mamy zdjęcia z trasy! Run Toruń - Zwiedzaj Ze Zdrowiem to rywalizacja, ale i świetna zabawa oraz bardzo oryginalne i cenne medale na mecie. Mamy dla Was dużo zdjęć z trasy niedzielnych biegów. Kto wziął udział w dwunastej edycji Run Toruń? Poszukajcie na zdjęciach siebie i znajomych!

📢 Te kobiety to prawdopodobnie ofiary morderstwa! "Niektóre były gwałcone i głodzone". Policja apeluje o pomoc [zdjęcia] Interpol prosi o pomoc w zidentyfikowaniu 22 kobiet, które prawdopodobnie zostały zamordowane. Policja belgijska, holenderska i niemiecka a także INTERPOL rozpoczęły operację "Zidentyfikuj mnie" ("Operation Identify Me"). Interpol po raz pierwszy udostępnia publicznie wszystkie szczegóły. - Większość z ofiar zginęła gwałtownie, niektóre były również maltretowane lub głodzone przed śmiercią - podaje policja. Służbom do tej pory nie udało się ustalić tożsamości kobiet. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Minikowo. Ogromne korki na krajowej "10" i tłumy gości. Tak było na targach "Lato na wsi – święto smaku i tradycji" [nowe zdjęcia] Do godz. 17 w niedzielę 14 maja w podbydgoskim Minikowie trwała impreza targowa "Lato na wsi – święto smaku i tradycji". Pogoda dopisała, podobnie jak frekwencja.

📢 W weekend grudziądzanie chętnie zaglądają do wyremontowanego spichlerza 57 [zdjęcia] Otwarty po generalnym remoncie spichlerz 57 w Grudziądzu, w sobotę i niedzielę przyciąga grudziądzan ciekawych jak wygląda teraz ten budynek. Czekają na nich: kawa, słodycze i zabawy.

📢 Ponad 130 osób pobiegło w V biegu "Delfin" Cross Run po leśnych ścieżkach gminy Grudziądz [zdjęcia, wyniki] W Grudziądzu, na dystansach 5 i 10 kilometrów rywalizowali uczestnicy V biegu Delfin Cross Run po okolicach ośrodka wypoczynkowego "Delfin" nad jeziorem Rudnik. 📢 Obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni Kruszwica. Najlepsi wyróżnieni [zdjęcia] 90-lecie działalności świętowała w sobotę (13 maja) Ochotnicza Straż Pożarna w Cukrowni Kruszwica. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, po którym uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na mszę św. do kościoła pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

📢 Tak zmienił się Paweł Małaszyński. Zaniepokoił fanów nowym wpisem: "Nic już nie jest i nie będzie jak kiedyś (...) Bez odbioru" Paweł Małaszyński to jeden z najbardziej znanych i lubianych aktorów w Polsce. Na swoim koncie ma filmy, seriale i sztuki teatralne. Ma też swój zespół rockowy. Paweł Małaszyński należy do grona gwiazd, które niezbyt często dzielą się w sieci szczegółami ze swojego życia prywatnego. Jeden z nowych wpisów na Instagramie Pawła Małaszyńskiego zaniepokoił internautów. Fani są zaniepokojeni zdrowiem i samopoczuciem aktora. Pod wpisem pojawiła się lawina komentarzy. Zobacz więcej. 📢 Takie będzie lato 2023. Mamy nową prognozę pogody. Na Kujawach i Pomorzu ma być cieplej niż zwykle Meteorolodzy przewidują wyższe niż zwykle temperatury w całym kraju w czerwcu i sierpniu. Lipiec i wrzesień nie mają odbiegać od wieloletniej normy. Za to od poniedziałku czeka nas załamanie aury.

📢 Sezon na szczupaki w 2023 roku. Uwaga wędkarze - zmieniły się przepisy dotyczące łowienia tych ryb Za nami kolejne wiosenne zarybianie. W 14 obwodach rybackich administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy narybek wpuszczono do 20 jezior.

📢 UPC znika z rynku, koniec kablówki i internetu. Klienci przechodzą do Play. Co ich tam czeka? UPC to duża kablówka znana klientom. Ma ich przede wszystkim w większych miastach, m.in. na Kujawach i Pomorzu. Wkrótce czekają ich zmiany. 📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023 - porównanie po waloryzacji. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii.

📢 Takie są triki na wyższą emeryturę. ZUS zdradził nam zasady i wyliczenia wyższych emerytur Każdy dodatkowy rok pracy to emerytura wyższa średnio o ok. 8 proc. Doradcy emerytalni ZUS pomogą podjąć decyzję osobom, które wahają się w kwestii terminu zakończenia aktywności zawodowej. Zobaczcie, jakie są triki na wyższą emeryturę. 📢 Takie są skutki jedzenia cebuli. To dzieje się z organizmem, gdy jemy cebulę Cebula to jedno z najpopularniejszych warzyw, nie tylko w Polsce. Ma wiele walorów smakowych oraz zdrowotnych. Cebula używana jest jako dodatek do dań mięsnych lub czysto warzywnych, jako dodatek do kanapek, sałatek, do dań na ciepło, sosów. Ponadto cebula stosowana jest w lecznictwie, przy przeziębieniu (np. jako syrop z cebuli). wspomaga odporność. Zobaczcie, jakie właściwości ma cebula. 📢 Tak przedłużyć żywotność bzów w wazonie. Oto skuteczne sposoby, by bukiet bzów zachował świeżość Bzy kwitną w maju a ich piękne kwiaty mają niesamowity zapach. Bez często rośnie w ogrodach a bukiety bzów są chętnie przynoszone do domu. Bez w wazonie to jedna z piękniejszych dekoracji. Kwiaty bzu w kolorach bieli i fioletu zdobią i ożywiają wnętrza, poprawiają nastrój, wprowadzają cudowny aromat, radość i powiew wiosny. Co zrobić, aby bukiet bzów stał w wazonie dłużej? Jak przedłużyć kwitnienie bzu w wazonie? Zebraliśmy skuteczne sposoby na utrzymanie świeżości bzów. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Oto, co się stanie, gdy przestaniesz jeść chleb. Takie są zaskakujące skutki rezygnacji z pieczywa Eksperci wymieniają wiele efektów niejedzenia pieczywa. Jeden z najbardziej oczekiwanych efektów pod odstawieniu pieczywa jest utrata wagi. Zmiany po odstawieniu chleba, bułek i innych wypieków można zauważyć nawet gołym okiem. Co się dzieje z organizmem, kiedy zupełnie zrezygnuje się z pieczywa? Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie mogą być skutki niejedzenia chleba w naszej galerii. 📢 Taki błąd podczas prania popełnia wiele osób. W ten sposób zniszczysz pralkę i ubrania - zobacz Pranie ubrań to czynność, którą wykonuje się regularnie. W niektórych domach pralka jest włączana niemal codziennie. Pranie w pralce wydaje się być prostą czynnością, jednak wiele osób popełnia ten błąd przy robieniu prania. W najlepszym wypadku pranie trzeba będzie zrobić ponownie. Może to może mieć także bardzo negatywne konsekwencje dla zdrowia. W taki sposób można zniszczyć ubrania i pralkę! Sprawdź koniecznie, czy też tak robisz.

📢 Skąd ten dziwny zapach moczu po szparagach? Oto skutki jedzenia szparagów. To dzieje się z organizmem, gdy jesz szparagi Dlaczego mocz po szparagach ma dziwny zapach? "Szparagowy mocz" to efekt tego, w jaki sposób ludzki organizm przetwarza szparagi. Zdolność do wyczuwania ostrego zapachu moczu po zjedzeniu szparagów jest uwarunkowana genetycznie. Szparagi są coraz bardziej popularne w Polsce a ich właściwości dla zdrowia są wręcz zaskakujące! To bardzo delikatne warzywo dostępne jest w sezonie tylko przez dwa miesiące w roku. Szparagi warto włączyć je do diety. Dlaczego? Sprawdź, co dzieje się z organizmem, gdy jesz szparagi.

📢 Zenon Martyniuk wystąpił na majówce w Sicienku. Zobaczcie zdjęcia z koncertu! W sobotę 13 maja odbyła się Majówka z Gminą Sicienko. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji: pyszności kulinarne, występy małych i wielkich gwiazd sceny, a dla dzieci specjalna, bezpłatna strefa Miluś.

📢 To największe kamienne kręgi w Polsce. Rezerwat Odry zaprasza. Poznaj moc kręgów sprzed dwóch tysięcy lat | ZDJĘCIA Kamienne kręgi w Odrach liczą sobie około dwóch tysięcy lat i są związane z kulturą Gotów. To nie tylko miejsce pochówków, ale także zgromadzeń plemiennych z rytualnymi ucztami i składaniem ofiar, tak ze zwierząt, jak i ludzi. Podobno te konstrukcje mają nadzwyczajną moc, energię. Mogą nas uzdrowić, ale mogą nam też zaszkodzić. 📢 Run Toruń - Zwiedzaj Ze Zdrowiem. Prawie dwa tysiące biegaczy w Toruniu. Poszukajcie się na mecie! [zdjęcia] Run Toruń - Zwiedzaj Ze Zdrowiem to największa impreza biegowa w mieście. Zainteresowane rywalizacją o oryginalne medale jest tak duże, że organizatorzy wprowadzili limity startowe. Na trasie biegu na 10 km stanęło 1050 biegaczy. Kto wziął udział w dwunastej edycji Run Toruń? Poszukajcie na zdjęciach z mety siebie i znajomych!

📢 Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych w Kruszwicy [zdjęcia] W Kruszwicy odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych. 📢 Hit IV ligi: FAF Elana Toruń - Włocłavia. Emocje na boisku i na trybunach [zdjęcia kibice + mecz] W hicie IV ligi FAF Elana Toruń podejmowała Włocłavię. Na stadionie przy ul. Bema spotkały się lider i drugi zespół w tabeli. Mecz obserwowało ponad tysiąc kibiców obu drużyn. Były duże emocje na boisku, a na na trybunach niesłabnący doping fanów.

📢 W Grudziądzu trwa Międzynarodowy Zlot Motocyklowy "Viking Party" 2023. Zobacz zdjęcia Do Grudziądza na "Viking party" przyjechali motocykliści z Niemiec i Szwecji. Ich bazą jest kemping Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku. 📢 Noc muzeów 2023 w Grudziądzu. Atrakcje dla dzieci i najmłodszych. Zobacz zdjęcia Z okazji "Nocy muzeów" placówka w Grudziądzu szeroko otworzyła swoje drzwi przed zwiedzającymi. Przygotowano cos dla dorosłych oraz warsztaty dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia.

📢 W Grudziądzu otwarto wyremontowany Spichlerz 57. W sobotę i niedzielę będą tutaj atrakcje. Zobacz zdjęcia W Grudziądzu oficjalnie otwarto gruntownie zmodernizowany spichlerz 57. W weekend 13 i 14 maja można go zwiedzić, a organizatorzy przygotowali atrakcje. 📢 Gmina Grudziądz odstąpiła od umowy z wykonawcą "Delfina". Właściciel firmy: - Zapędzili nas w kozi róg. Grozi nam bankructwo Jacek Zyglewicz, zastępca wójta Gminy Grudziądz: - Powodem odstąpienia od umowy, chcę zaznaczyć z wyłącznej winy wykonawcy, było to że nie realizował prac zgodnie z haromonogramem i planem rzeczowo - finansowym i nie dojścia do porozumienia w sprawie waloryzacji. Michał Żarłok, właściciel firmy "Żarbud" twierdzi, że nie mógł realizować robót gdyż samorząd zwlekał z przyznaniem i wypłatą pieniędzy o jakie wnioskował w związku z podwyżką cen materiałów i usług jakie nastąpiły w trakcie budowy. Dodajmy, że ta sama firma także realizuje przebudowę GOK-u w Małym Rudniku i tutaj również są problemy.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty Banknoty i monety z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla kolekcjonerów są wiele warte. Okazuje się, że dziś można zarobić na nich duże pieniądze. Sprawdź, czy masz w domu stare pieniądze i zobacz w naszej galerii, na ile są wyceniane.

📢 Rusza sezon na szczupaki. Od kiedy wolno je łowić? Uwaga wędkarze - zmieniły się przepisy! Zobacz zdjęcia Rozpoczyna się sezon połowu szczupaków. To jedne z najbardziej cenionych przez wędkarzy ryb. Od kiedy wolno je łowić? Nawet doświadczeni łowcy mogą się zdziwić. W ostatnim czasie zmieniło się wiele przepisów dotyczących połowu tych drapieżników. Warto je poznać, by nie narazić się na mandat i łowić etycznie i zgodnie z prawem.

📢 Tyle teraz zarabiają nauczyciele. Tak im płacą po podwyżce w 2023 roku - przykłady Jak są wynagradzani nauczyciele? Tu zdania są podzielone. Społeczeństwo uznaje, że zarabiają zbyt wiele, sami nauczyciele wiedząc, ile pracy wkładają w swoje obowiązki uznają, że nie są to zbyt wysokie pensje, co z pewnością potwierdza coraz mniejsze zainteresowanie pracą w tym zawodzie wśród młodych ludzi. Zobaczcie, zatem jakie wypłaty wpływają na konta nauczycieli. 📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Dziennikarze XX i XXI wieku [nowe zdjęcia w galerii] Po okresie wakacyjnej przerwy autorzy wzięli się do wytężonej pracy. W galerii "Dziennikarze XX i XXI wieku" pojawiły się nowe zdjęcia. Już wkrótce 65-lecie "Gazety Pomorskiej" i autorzy zapowiadają kolejne zdjęcia. Przypominamy, że do Jerzego i Grzegorza Zielińskich dołączył Adam Lewandowski. To on będzie teraz zajmował się opisywaniem zdjęć.

