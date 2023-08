Prasówka 16.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak teraz wygląda Anna Bardowska [16.08.2023 r.]”?

Prasówka 16.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak teraz wygląda Anna Bardowska [16.08.2023 r.] W programie "Rolnik szuka żony" uczestnicy poszukiwali przede wszystkim miłości - dla niektórych z nich marzenie to się spełniło. Dzięki temu reality show biorące w nim udział osoby zyskały rozpoznawalność i oddanych fanów. Co słychać teraz u tych, którzy brali udział w tym programie? W galerii prezentujemy najnowsze fotografie jednej z uczestniczek - Anny Bardowskiej, która przeszła niezwykłą metamorfozę! Koniecznie wejdźcie do naszej galerii i zapoznajcie się ze zdjęciami.

📢 Poważny wypadek w miejscowości Miedzno w pow. świeckim. Samochód uderzył w drzewo. W aucie 7 dzieci! Poważny wypadek w powiecie świeckim, w miejscowości Miedzno. Samochód, którym podróżowało 9 osób, w tym siedmioro dzieci, uderzył w drzewo.

📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 15 sierpnia 2023 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie!

Prasówka 16.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Eurojackpot - 15.08.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Święto Wojska Polskiego. Piknik militarny w Forcie Wielka Księża Góra pod Grudziądzem [zdjęcia] Jak zwykle sporo atrakcji przygotowali organizatorzy pikniku militarnego w Forcie Księża Góra Wielka. Setki zainteresowanych przewinęło się po wielkim obiekcie oraz muzeum gdzie oprowadzał przewodnik PTTK Wiesław Podsiadły.

📢 Tak najlepiej ochłodzić mieszkanie w czasie upałów. Oto sprawdzone sposoby bez klimatyzacji [16.08.2023 r.] Jak schłodzić pokój bez użycia klimatyzacji szybko i skutecznie? W upalne dni w mieszkaniach mocno dokucza gorąco i duchota. Okazuje się, że łatwo można ochłodzić mieszkanie bez użycia klimatyzacji. Przedstawiamy sprawdzone sposoby na ochłodzenie mieszkania w upalne dni. 📢 W tych bankach drożeją konta, karty i wypłaty z bankomatów. Znamy kwoty [PKO BP, SANTANDER, ING, CREDIT AGRICOL] Opłaty za usługi, z których każdego dnia korzystają klienci banków idą w górę. Banki mają coraz większe koszty i ktoś musi za to zapłacić! Kto? Banki nawet nie kryją, że... klienci.

📢 Oto horoskop dla grających w Lotto i Eurojackpot. Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej [16.08.2023 r.] Wygląda na to, że znak zodiaku może mieć wpływ na szanse wygrywania w grach losowych! To dobra wiadomość szczególnie dla osób spod trzech znaków zodiaku... Zobaczcie, co o grze w Lotto i Eurojackpot mówią horoskopy.

📢 Takie błędy popełniamy najczęściej przy robieniu paznokci hybrydowych. Przez to lakier nie trzyma się długo [16.08.2023 r.] Choć znasz podstawy wykonania manicure hybrydowego, starannie dobierasz lakiery do paznokci i postępujesz krok po kroku według instrukcji, paznokcie nie wyglądają dobrze a lakier jest nietrwały i szybko odpryskuje? Podczas wykonywania hybrydy można popełnić poważne błędy, które wpływają na stan płytki paznokcia czy na trwałość lakieru a nawet na wygląd manicure. Zobacz koniecznie, jakie błędy są popełniane najczęściej podczas robienia paznokci hybrydowych. Przez to paznokcie nie wygląda dobrze. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu hybrydy. 📢 Tak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. "Polski prince" ma luksusowy pałac [16.08.2023 r.] Życie książęcych rodzin budzi zainteresowanie całego świata. Monako ma księcia Alberta II, Wielka Brytania - księcia Wiliama, Szwecja - księcia Karola Filipa. Choć w Polsce monarchia oficjalnie zakończyła się w 1918 roku, to mamy potomków rodzin książęcych. Czartoryscy, Radziwiłłowie, Krasińscy, Poniatowscy - to tylko część z nich. Dziś pokazujemy jak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej [16.08.2023 r.] Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tak wygląda Danuta Martyniuk po metamorfozie. Tomasz Kammel: "Kurcze, gratuluję przemiany!" [16.08.2023 r.] Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka - króla disco-polo, przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła 20 kilogramów. Zrobiła sobie operację nosa oraz lifting twarzy. Wymieniła też niemal całą swoją garderobę. - Kurcze, gratuluję przemiany! - wyznał w programie "Pytanie na śniadanie" Tomasz Kammel. Zenek Martyniuk również jest zadowolony. Najszczęśliwsza z tej przemiany jest jednak sama Danuta Martyniuk. Zobaczcie, jak się zmieniła.

📢 Mamy listę telefonów, które stracą dostęp do internetu. Duże zmiany w sieci Orange i T-Mobile [16.08.2023 r.] Dwóch dużych operatorów telekomunikacyjnych planuje wycofać się z użytkowania sieci 3G, którą mają zastąpić standardy LTE i 5G. Aktualnie wdrażana technologia 5G ma pozwalać na zwiększenie prędkości pobierania danych powyżej 1 Gb/s. Wobec ograniczonych zasobów dostępnego widma niezbędne jest jednak uwolnienie częstotliwości. Z tego powodu operatorzy telekomunikacyjni postanowili sukcesywnie wyłączać 3G.

📢 Takie kryształy i kolorowe szkło z PRL są warte majątek. Te wazony, misy i popielnice są w 2023 roku bardzo kosztowne [16.08.2023 r.] W czasach PRL kryształy zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują peerelowskie kryształy i kolorowe szkło? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach, ale... dla chętnych! [16.08.2023 r.] Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku. 📢 Tak Katarzyna Skrzynecka wygląda w stroju kąpielowym. "Trzeba umieć z gracją nosić takie ciało" [16.08.2023 r.] Katarzyna Skrzynecka z mężem i córką spędzili wakacje na Sardynii. Aktorka pokazała się w stroju kąpielowym, czym wzbudziła emocjonalne reakcje internautów. - Moja mama, która była babeczką o znacznie jeszcze okrąglejszych wymiarach niż ja, zawsze mawiała: "Grubsza wcale nie musi oznaczać nieapetyczna" - napisała na Instagramie Katarzyna Skrzynecka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka. Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś [16.08.2023 r.] Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Oto tabela wrześniowych emerytur. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i podatkach [16.08.2023 r.] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku.

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Oni są stabilni w uczuciach [16.08.2023 r.] Kobieca energia różni się od męskiej. Podczas gdy większość kobiet poszukuje spokoju i stabilizacji u boku jednego partnera, mężczyźni zazwyczaj dość późno podejmują decyzję o ustatkowaniu się. Zdarzają się jednak wyjątki od rej reguły. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Zobacz, kto znalazł się na liście.

📢 Takie imiona pochodzą od kwiatów. Oto najpiękniejsze kwiatowe imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion [16.08.2023 r.] Imiona pochodzące od kwiatów uważane są za jedne z najpiękniejszych imion. Przyszli rodzice stają przed wieloma trudnymi wyborami i decyzjami, a jednym z nich jest nadanie imienia córce lub synowi. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Istnieje wiele imion dla dziewczynek i chłopców, które pochodzą od kwiatów. Poznaj teraz najpiękniejsze kwiatowe imiona. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię pochodzi od nazwy kwiatu! 📢 Takie ulgi przysługują po 60. roku życia. Zobacz ile pieniędzy można oszczędzić [16.08.2023 r.] Seniorzy to grupa w społeczeństwie, która zapracowała już na wiele przywilejów. Po 60. roku życia przysługuje całkiem sporo zniżek, z których warto korzystać, dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jak się okazuje wielu seniorów nie wie że mają prawo do wielu ulg, dlatego przygotowaliśmy ściągę dotycząca obowiązujących zniżek w 2023 roku.

📢 Takie będą zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [16.08.2023 r.] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Mamy nowy horoskop numerologiczny na sierpień i wrzesień. To nas czeka w najbliższych tygodniach [16.08.2023 r.] Numerologia może być odpowiedzią na nasze pytania dotyczące przyszłości. Horoskop numerologiczny nie cieszy się taką popularnością jak horoskop tradycyjny. Ale także z niego możemy wyczytać co nas czeka. Sprawdziliśmy co nas czeka w najbliższych tygodniach na podstawie numerologii.

📢 Taki ma być wiek emerytalny 2024. Takie będą zmiany w emeryturach i stawki po waloryzacji [16.08.2023 r.] Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. To zmiana dla wielu emerytów, którzy będą mogli wcześniej przejść na emeryturę. Ponadto dla wszystkich emerytów szykowana jest waloryzacja.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska. Piosenkarka ma duży dom pod Warszawą - zobaczcie zdjęcia [16.08.2023 r.] Justyna Steczkowska to polska piosenkarka, która wraz z mężem Maciejem Myszkowskim mieszkają w pięknym domu pod Warszawą. Artystka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu pokazuje wnętrza swojego domu. Dzięki temu wiemy, jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak wakacje spędzają Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy ich wspólne zdjęcia [16.08.2023 r.] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w te wakacje już dwukrotnie wypoczywali za granicą. Byli w Turcji i w Grecji. Oboje uwielbiają lato. Zachęcają do tego, by cieszyć się życiem i podróżować na własną rękę. Zobaczcie, jak wypoczywają na wakacjach Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy zdjęcia!

📢 Nawet takie rachunki zapłacimy w sierpniu za prąd po przekroczeniu limitu. Ceny za prąd według kalkulatora zużycia energii Wielu z nas już przekroczyło limity dotyczące zamrożenia cen prądu w 2023 roku. Oznacza to, ze z dnia na dzień rachunki za energię elektryczną drastycznie się zwiększyły. Wiele gospodarstw domowych jeszcze mieści się w limicie, ale lada dzień może się to zmienić. Sprawdzamy jak zmieniają się rachunki za prąd po przekroczeniu limitu 2000 kWh. 📢 Tak było na Pikniku Wojskowym w Sępólnie Krajeńskim. Święto Wojska Polskiego w Krajna Park - zobacz zdjęcia Czołg Leopard, wóz pancerny Rosomak, sprzęt saperski i występy artystyczne – wszystko to można było można zobaczyć w Sępólnie Krajeńskim. W Krajna Park odbył się bowiem Piknik Wojskowy. Chętnych na obejrzenie sprzętu nie brakowało.

📢 Święto Wojska Polskiego w Toruniu. Zobaczcie zdjęcia z uroczystych obchodów w mieście Z okazji święta Wojska Polskiego w Toruniu odbyły się uroczystości patriotyczne. 15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 r. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia. 📢 Święto Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Muzeum Wojsk Lądowych przygotowało atrakcje dla zwiedzających W całym kraju, także w województwie kujawsko-pomorskim trwają obchody Święta Wojska Polskiego. Z tej okazji w swoje progi tradycyjnie zaprosiło bydgoskie Muzeum Wojsk Lądowych. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 Takie są skutki odwodnienia. To się dzieje z organizmem, gdy pijesz za mało wody Woda jest niezbędna do życia. Jej niedobory w organizmie mogą prowadzić do odwodnienia i niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego tak ważne jest regularne nawadnianie organizmu. Ale to też trzeba robić umiejętnie. Wypicie dużej ilości wody na raz może dać skutek odwrotny do zamierzonego - może na przykład obciążyć nerki. Ile zatem wody powinno się spożywać dziennie, jak ją pić, by było to korzystne dla organizmu? Wyjaśniamy.

📢 Pątnicy modlili się idąc z Grudziądza do Sanktuarium Maryjnego w Mokrem. Zobacz zdjęcia Tradycyjnie, piesza pielgrzymka z Grudziądza udała się do Sanktuarium Maryjnego w Mokrem (gm. Grudziądz) we wtorek, 15 sierpnia. Wierni wyszli w trasę wczesnym rankiem spod kościoła w Mniszku. Chętni dołączali po drodze, by dojść do Sanktuarium Maryjnego w Mokrem, gdzie w południe rozpoczęła się suma odpustowa. Powrót do Grudziądza podstawionym specjalnie autobusem. 📢 Tak było na terapii śmiechem w Ciechocinku. Kabareton 2023 w uzdrowisku Ciechocinek uzdrawia potężnie. Kuracjusze mogą korzystać z mikroklimatu, zabiegów, ale także licznych festiwali. Jeden z nich, Kabareton to prawdziwa terapia śmiechem. To już czwarty Ciechociński kabareton, który do Parku Zdrojowego przyciąga tłumy. 📢 Tak obchodzono Święto Wojska Polskiego w Grudziądzu 2023. Festyn militarny przyciągnął mieszkańców Wystawa sprzętu wojskowego, pokazy dla dzieci i dorosłych, pieczone kiełbaski i wojskowa grochówka to jedne z wielu atrakcji jakie dla mieszkańców Grudziądza przygotowało Wojsko. Zainteresowanie było ogromne. Wcześniej uroczystości patriotyczne odbyły się na Rynku. Z okazji Święta Wojska Polskiego piknik militarny przygotował także Fort Wielka Księża Góra.

📢 Na dożynkach gminnych w Woli bawiły się całe rodziny. Każdy znalazł coś dla siebie! Gmina Kikół jako pierwsza w powiecie lipnowskim podziękowała za tegoroczne plony. Dożynki gminne odbyły się w niedzielę w Woli na placu przy remizie Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęto od dziękczynnej mszy świętej w miejscowej kaplicy. 📢 Tak było na święcie gminy Osielsko. Impreza zamiast dożynek w powiecie bydgoskim W niektórych podbydgoskich gminach, gdzie tradycje rolnicze są nieco mniejsze, zamiast typowych dożynek organizuje się w sierpniu „Święto Gminy”. Tak jest m. in. w Osielsku.

📢 Piknik Wojskowy Silna Biało-Czerwona 2023 w Barcinie. Mamy zdjęcia i wideo! Na targowisku w Barcinie w niedzielę (13.08.2023) zorganizowano Piknik Wojskowy Silna Biało-Czerwona. Wydarzenie odbyło się z okazji Święta Wojska Polskiego.

📢 Tłumy włocławian na bulwarach! Festiwal Wisły 2023 we Włocławku - zobaczcie wideo i zdjęcia W weekend (12-13.08) Festiwal Wisły we Włocławku ściągnął tłumy na bulwary. Wzdłuż brzegu rozlokowano kilkadziesiąt stoisk i kramów. Największą jednak atrakcją była parada łodzi wszelkiego kalibru i rodzaju oraz wielka parada flisaków ulicami Włocławka. Zobaczcie zdjęcia z włocławskich Bulwarów, oraz wyspy na Wiśle, gdzie również atrakcji nie brakowało. 📢 Na piknik motocyklowy do Brzeźna zjechały setki motocykli. Maszyny były piękne i głośne! Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie w gm. Lipno wraz z pasjonatami motocykli zorganizowała już II Piknik Motocyklowy przy swojej remizie. Spotkał się on z bardzo dużym zainteresowaniem, bo wzięło w nim udział aż 375 motocykli. Impreza ściągnęła prawdziwą rzeszę ich miłośników, którzy o swoje maszyny dbają niczym o członków rodziny. To coś więcej niż pasja czy hobby.

📢 Festiwal Wisły 2023. Tak było na paradzie łodzi we Włocławku - mamy zdjęcia i wideo Parada łodzi na Wiśle była w sobotę jednym z głównych punktów programu Festiwalu Wisły 2023 we Włocławku. Wzdłuż bulwarów przepłynęło kilkadziesiąt statków i łodzi biorących udział w tym największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych. Poza mniejszymi jednostkami i w tym roku było także kilkanaście dużych statków. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak wygląda w Kruszwicy. Mysia Wieża to wcale nie jest najważniejszy zabytek miasta [15.08.2023] Kruszwica. Legenda mówi, że tu narodziła się dynastia piastowska i polska państwowość. Okazałe zabytki potwierdzają przynajmniej to, że mamy do czynienia z nietuzinkową historią.

📢 Czternasta emerytura 2023. Tabela wyliczeń brutto i netto - takie przelewy trafią na konta emerytów Rząd oficjalnie potwierdził, że 14. emerytura będzie wypłacona w 2023 i że będzie od teraz świadczenie stałym. Przelewów na konta seniorów dokonuje ZUS. Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Mamy tabele wyliczeń brutto i netto czternastej emerytury. Zobacz, ile pieniędzy trafi na twoje konto.

📢 To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania. Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii. 📢 Czternasta Emerytura na stałe. Mamy tabele wyliczeń brutto i netto świadczenia w 2023 roku Ustawa wprowadzająca trwałe, dodatkowe świadczenie, czyli tzw. 14. emeryturę, została oficjalnie zatwierdzona przez prezydenta. Jaką kwotę osiągnie to dodatkowe świadczenie w 2023 roku? Kiedy nastąpi wypłata? Kto zostanie objęty tym dodatkiem emerytalnym w obecnym roku? Szczegółowe informacje znajdziesz w tekście oraz galerii zdjęć - sprawdź szczegóły!

📢 Mamy horoskop na drugą połowę sierpnia 2023 roku. Wróż Roman o finansach i miłości Niektóre znaki będą miały trudniejszy czas w kwestiach finansowych i będą musiały sięgnąć po oszczędności. Wróż Roman przygotował horoskop na drugą część sierpnia 2023 roku.

📢 Tych rzeczy nie wolno nosić w portfelu. Te rzeczy odpychają pieniądze i ściągną na ciebie biedę Istnieje wiele przesądów na temat bogactwa. Jedne z najpopularniejszych dotyczą tego co należy, a czego nie wolno kłaść do portfela. Zdaniem niektórych, istnieje energia finansowa - pewne przedmioty przyciągają bogactwo, inne zaś odpychają pieniądze. Podpowiadamy, jakich rzeczy nie można nosić w portfelu. 📢 Parada Łodzi na Festiwalu Wisły w Toruniu. Mamy zdjęcia! Przepiękny widok! W dniach 14-15 sierpnia w Toruniu odbywa się doroczny Festiwal Wisły. Na festiwalu moc flisackich atrakcji, wyśmienite przekąski i przepiękne rękodzieło. Dzisiaj późnym popołudniem podziwialiśmy Paradę Łodzi, która jest ważnym punktem programu festiwalu. Zobaczcie te zdjęcia w galerii!

📢 Abramczyk Polonia Bydgoszcz kontra Landshut Devils. "Czas na męskie decyzje" - komentują kibice Trafił nam się trudny rywal, ale jeśli mamy drżeć przed Landshut, to już po nas - piszą kibice Abramczyk Polonii. I apelują o zmiany. 📢 Co stało się na koncercie Bedoesa w Bydgoszczy? Sprawą zajmuje się policja Policja wszczęła postępowanie dotyczące organizacji i przebiegu koncertu w Bydgoszczy, na którym bawiło się kilkanaście tysięcy osób. Ponad 140 uczestnikom zabawy, którzy omdleli, pomoc musieli nieść ratownicy medyczni i strażacy. Konieczne było wdrożenie trybu pracy służb w ramach "zdarzenia o charakterze masowym". 📢 Wypadek śmiertelny pod Lubieniem Kujawskim. Nie żyje kierowca seata W poniedziałek, 14 sierpnia br., o godzinie 14.08 doszło do śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 91 pod Lubieniem Kujawskim w powiecie włocławskim. Pas ruchu w kierunku Łodzi został na pewien czas zamknięty.

📢 Taka na co dzień jest Małgorzata Tomaszewska. Tak żyje znana prezenterka TVP Znana prezenterka Małgorzata Tomaszewska rzadko dzieli się swoim prywatnym życiem. W ostatnich dniach ujawniła jednak, że spodziewa się drugiego dziecka. Zobaczcie jak żyje i mieszka gwiazda TVP. 📢 Oto najlepsze pomysły na krótkie paznokcie. Takie kolory i zdobienia na krótkich paznokciach są teraz najmodniejsze Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Krótkie paznokcie są bardzo popularne wśród kobiet - są nie tylko wygodne, ale i modne. Paznokcie są wizytówką każdej kobiety. Krótkie paznokcie mogą być śliczne i bardzo kobiece, często prezentują się lepiej prezentować, niż długie paznokcie. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje krótkich paznokci. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Tylko te długi mogą się przedawnić. Zobacz jakich długów nie musisz spłacać - także w sierpniu 2023 Przedawnienie długów to termin który zna wielu dłużników. Przedawnienie może być ratunkiem dla osób w trudnej sytuacji finansowej, ale warto wiedzieć, ze nie dotyczy ono każdego długu od zaciągnięcia którego upłynął określony czas. Czas to nie jedyny warunek do przedawnienia długu. Zobaczcie które długi mogą się przedawnić.

📢 Mamy horoskop na długi weekend 11-15 sierpnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy długi weekend - 11-15 sierpnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Tak kibicowaliście w meczu Apatora z Motorem. Zobaczcie zdjęcia z trybun Motoareny For Nature Solution Apator Toruń rozpoczął walkę w drugiej części sezonu. Żużlowcy obu drużyn jak zwykle mogli liczyć na swoich fanów. Zobaczcie, co działo się w niedzielę na Motoarenie! 📢 Święto Wojska Polskiego na Rynku w Grudziądzu. Awanse i słowa uznania. Zobacz zdjęcia Po uroczystej mszy świętej w intencji żołnierzy i Ojczyzny w Bazylice, dalsze obchody Święta Wojska Polskiego w niedzielę, 13 sierpnia przeniosły się na Rynek pod pomnik Żołnierza Polskiego gdzie m.in. delegacje samorządowe, rządowe, organizacji patriotycznych, służb złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Były przemówienia oraz wręczono awanse i odznaczenia. Następnie nad Wisłą był piknik militarny.

📢 Perspektywy - 9 Hills Festival w Chełmnie przyciąga mnóstwo turystów. Mamy zdjęcia Niedziela, 13 sierpnia jest ostatnim dniem Perspektywy -9 Hills Festival w Chełmnie. W jego ramach dużo się dzieje: spektakle, koncerty, instalacje i działania animacyjne, w tym otwarte podwórka starego miasta. Sprawdźcie co przygotowano na zamknięcie Festivalu.

📢 24 najbardziej niesamowite punkty widokowe w Polsce. Rekordowa wieża, najwyższy klif, ruchoma platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Festyn charytatywny w Pieczyskach. Zbierano pieniądze dla Szymka z Gogolinka [zdjęcia] Niespełna 4-letni Szymek Skotnicki z Gogolinka walczy o zdrowie. To dla niego w sobotę 12 sierpnia zorganizowano festyn charytatywny na plaży w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim. 📢 Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje. Zobacz 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście. 📢 Kibice na derbach Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń. Zobaczcie zdjęcia z trybun Wydarzeniem soboty były piłkarskie derby w III lidze pomiędzy Zawiszą Bydgoszcz a Elaną Toruń. Na trybunach stadionu przy ul. Gdańskiej pojawiło się ponad cztery tysiące kibiców, w tym około pięciuset fanów gości.

📢 Toruń. Dziewczęta zgwałcone na imprezie? Tajemnica ul. Szewskiej przed sądem. Główny oskarżony to 19-letni kibic Elany Trzej młodzi mężczyźni (19-22 lata) oskarżeni są o seksualne skrzywdzenie czterech nastolatek na imprezie przy ul. Szewskiej w Toruniu. Główny oskarżony to Damian W., kibic Elany. Swoją ofiarę miał odurzyć, a potem zgwałcić. Trudny i bolesny proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Toruniu. 📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu "Rolnik szuka żony". Są już po ślubie Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska, czyli Grażynka z serialu "Klan". Mamy zdjęcia! Małgorzata Ostrowska-Królikowska to aktorka znana zarówno z seriali telewizyjnych, desek teatralnych, jak i filmów kinowych. Sławę przyniosła jej jednak rola Grażynki Lubicz w telenoweli "Klan". Zobaczcie, jak mieszka dziś Małgorzata Ostrowska-Królikowska. 📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Danuta Martyniuk to muza króla disco polo. Celebrytka ostatnio bardzo się zmieniła. Jak wygląda dzisiaj i z jakich zabiegów korzystała? Danuta Martyniuk wychodzi z cienia swojego męża. Pewności siebie nabrała po tym, jak schudła 30 kg i poddała się zabiegom medycyny estetycznej. Sprawdź, jak wyglądała jej dieta, ćwiczenia i jakim operacjom się poddała. Zobacz zdjęcia żony króla disco-polo w młodości, przed metamorfozą i po. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce od 2024. Kto będzie mógł skorzystać z wcześniejszej emerytury? Ogromna większość mieszkańców Polski wyraża przekonanie, że nadal będzie kontynuować pracę nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Niemniej jednak, istnieje stanowisko, że jest to wybór, nie zaś obowiązek. Warto przyjrzeć się bliżej ewentualnym planowanym zmianom dotyczącym przejścia na emeryturę. Przymusowej zmiany nie będzie, ale niektórzy będą mogli przejść na emeryturę wcześniej po spełnieniu kilku warunków.

📢 Tak wygląda łazienka Ani i Grzegorza Bardowskich z programu Rolnik szuka żony. Mamy zdjęcia! Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej sympatycznych par, które połączył program "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Dzięki temu, że są bardzo aktywni na portalach społecznościowych, możemy obserwować, jak rozwija się ich związek. Od kilku miesięcy mieszkają w nowym domu. Ciągle go jednak upiększają i udoskonalają. Właśnie pokazali, jak wygląda ich nowa łazienka. 📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Zgodnie z prawem w 2024 roku zeznania podatkowe będziemy składać od 15 lutego. Już teraz warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku. Zobaczcie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku.

📢 Takie są teraz skutki jedzenia ziemniaków. Kto i dlaczego nie powinien jeść ziemniaków? Ziemniaki to idealny dodatek do obiadu. Są sycące, doskonale pasują do mięsa i ryb. Ziemniaki zawierają błonnik, który pomaga zachować sytość i daje uczucie satysfakcji po posiłku. Powinniśmy je często włączać do diety, mają wiele pozytywnych właściwości. Jednak spożywanie tych warzyw w nadmiarze może prowadzić do nieprzyjemnych skutków ubocznych. 📢 Te meble to hity PRL-u. Wystrój pokoi z lat 60-80. znów w modzie w wersji vintage. Zobacz zdjęcia i ceny z OLX Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz naszych mieszkań w latach 60., 70. i 80. Dziś meble stylizowane na lata PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne.

📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje [10.08.23] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Te banknoty i monety mogą być wartę fortunę Niektóre banknoty i monety są wiele warte dla kolekcjonerów. Okazuje się, że banknot o nominale 10 złotych może być wart nawet kilka tysięcy złotych! Wiele osób ma w portfelu czy w domu banknoty, które mogą kosztować więcej niż ich wartość nominalna. Sprawdziliśmy, które banknoty i monety są obecnie najwięcej warte i kosztują spore pieniądze. Można na nich naprawdę dobrze zarobić. To nie tylko banknoty i monety z czasów PRL. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Taki styl wnętrz lubi była prowadząca „Nasz Nowy Dom”. Koniecznie zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Prowadząca „Nasz Nowy Dom”, która właśnie musiała rozstać się z programem, stworzyła klimatyczny dom, w którym lubi spędzać każdą wolną chwilę z rodziną oraz ukochanymi psami, kotem i koniem. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Dowbor.

📢 Te osoby dostaną dopłaty na dzieci, prąd, gaz, węgiel i do kredytu. Oto aktualne zasady i kwoty Rządowa pomoc dotyczy m.in. rodziców, ale nie tylko oni mogą liczyć na dopłaty. Jednak od nich zacznijmy. 📢 Tych rzeczy nie wolno trzymać i przewozić w samochodzie osobowym. Takie przedmioty w aucie są zakazane [lista] Co wolno przewozić w samochodzie osobowym, a czego nie? Przepisy prawa drogowego określają, jak ma wyglądać podstawowe wyposażenie samochodu, ale również, czego nie można umieszczać lub montować w pojeździe. Jakie przedmioty są zabronione w samochodzie? Czego nie wolno trzymać i przewozić w aucie? Zobacz koniecznie w naszej galerii.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

Piknik Wojskowy Silna Biało-Czerwona w Ciechocinku