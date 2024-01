Prasówka 17.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby o tych imionach czeka szczęście w miłości. Kupidyn wystrzelił już swą strzałę w styczniu [17.01.2024]”?

Prasówka 17.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Osoby o tych imionach czeka szczęście w miłości. Kupidyn wystrzelił już swą strzałę w styczniu [17.01.2024] Imiona mają wielką moc i skrywają pewne tajemnice. Nie bez przyczyny wybór właściwego imienia jest tak ważny. Wróżka Azalia odczytuje to, co ukryte w imionach kobiecych i męskich! Te osoby jeszcze w styczniu mogą liczyć na miłość! Kupidyn wystrzelił swą strzałę miłości - kogo nią ugodzi? Zobacz, czy i twoje imię jest na liście!

Prasówka 17.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Eurojackpot - 16.01.2024 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [17.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Kwoty wolne od podatków i darowizn w 2024 roku. Oto ile teraz możemy dostać od bliskich [17.01.2024] Od 1 lipca 2023 roku znacząco wzrosły kwoty darowizn i spadków wolne od podatku. Obowiązują one również w 2024 roku. Wyjaśniamy również co z darowiznami weselnymi i ze zbiórek.

📢 Najmodniejsze sukienki na studniówkę 2024 - zdjęcia. Oto TOP sukienki na bal maturalny [17.01.2024] W styczniu i lutym 2024 roku tysiące maturzystów w Polsce bawić się będą na balach studniówkowych. Jakie trendy w studniówkowej modzie obowiązują w 2024 roku? Oto propozycje sukienek na bal maturalny. Takie kolory i długości kreacji są obecnie na topie. Przedstawiamy najmodniejsze wzory sukienek w naszej galerii niżej.

📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury [17.01.2024] Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura.

📢 Zwroty z Trzynastej i Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabelę wyliczeń [17.01.2024] Jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego potrącenia zaliczki na podatek dochodowy w ubiegłym roku. Oprócz standardowej składki zdrowotnej, od trzynastki i czternastki również pobierana była kwota przeznaczona na podatek dochodowy. 📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" pochwaliła się, że została "matką". Oto jak mieszka i żyje na co dzień [17.01.2024] Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" ostatnio pochwaliła się fanom na swoim profilu na Instagramie radosną nowiną. Gwiazda została matką chrzestną Wiktora, który prawdopodobnie jest jednym z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie. "Mieć Krystynę za ciocie to meeeega szczęście", "On ma szczęście że ma taką ciotkę i chrzestną" - komentują fani. 📢 Piotr Żyła i Marcelina Ziętek pokazują wnętrza swojego domu! Tak urządzili się w Ustroniu [17.01.2024] Piotr Żyła i Marcelina Ziętek mieszkają w nowym domu w Ustroniu. Zaglądamy do środka ich nieruchomości. W salonie imponujący komplet wypoczynkowy, bardzo jasna kuchnia i łazienka, nie mogło zabraknąć kominka i tarasu, na którym w letnie miesiące swoje wdzięki prezentuje Marcelina Ziętej. Tak Piotr Żyła wykończył swój nowy dom - zobaczcie zdjęcia ze środka.

📢 Katarzyna Zdanowicz pochodzi z małego miasta pod Bydgoszczą - zdjęcia. Tak żyje dziennikarka Polsatu [17.01.2024] Jak byłam dorastającą dziewczyną, chciałam wyrwać się z tego miejsca. Im jestem starsza, tym z większą przyjemnością i chęcią wracam w rodzinne strony. Z czasem człowiek docenia uroki małych miast, gdzie życie toczy się wolniej, spokojniej – mówi Katarzyna Zdanowicz, prezenterka „Wydarzeń” Telewizji Polsat. Zobacz na zdjęciach, jaka jest prywatnie dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego. 📢 Rasy psów są idealne dla osób starszych. Oto rasy, które dobrze współpracują z seniorami [17.01.2024] Pies to doskonały towarzysz dla osób starszych. Motywuje do aktywności i zdrowotnych spacerów, poprawia samopoczucie i dotrzymuje towarzystwa w chwilach samotności. Wybierając odpowiednią rasę, seniorzy powinni liczyć się jednak ze swoimi ograniczeniami. Oto najlepsze rasy psów dla osób starszych!

📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [17.01.2024] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść tatara. To się dzieje z nami, gdy jemy surowe mięso [17.01.2024] Dobrze przyprawiony tatar z surowym jajkiem to jedna z popularnych karnawałowych przystawek. To pyszne danie, ale nie dla wszystkich. Sprawdzamy, kto powinien unikać surowego mięsa wołowego i co się dzieje z naszym organizmem, gdy jemy takie mięso. Zwłaszcza osoby z pewnymi schorzeniami powinny unikać jedzenia tatara. Sprawdź czy jesteś na liście.

📢 Sergiusz Żymełka ma już 32 lata - tak dziś wygląda. Grał Filipa w serialu "Rodzina zastępcza" [17.01.2024] Sergiusz Żymełka zyskał ogólnopolską popularność i rozpoznawalność dzięki dziecięcej roli w serialu "Rodzina zastępcza". W tym hicie Polsatu grał małego Filipa, którego widzowie wręcz pokochali. Dziś to już dorosły mężczyzna. Sprawdźcie, czym zajmuje się dziś i jak wygląda Filip Kwiatkowski z "Rodziny zastępczej". Jest nie do poznania. 📢 Takie znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w weekend 12-14 stycznia 2024. Oni mogą wygrać pieniądze! Zbliża się drugi tydzień stycznia. Układ gwiazd i planet na nieboskłonie wskazuje, że niektóre znaki zodiaku czeka duża pomyślność między 12 a 14 stycznia 2024 roku. Wróżka Roma zdradziła nam, kto powinnien zagrać na loterii w najbliższy weekend. 📢 Tak luksusowo żyje i ubiera się Allan Enso, syn Edyty Górniak - zdjęcia. Oto jego stylizacje warte majątek [17.01.2024] Allan Enso, do niedawna Krupa, postanowił iść w ślady sławnej mamy Edyty Górniak i dwa lata temu, na osiemnaste urodziny, wypuścił debiutancki singiel. Od tego czasu raper rozwija ścieżkę kariery i zdobywa coraz większą popularność. Nie tylko jednak muzyka jest jego pasją. Allan Enso znany jest z oryginalnych, ale i wartych majątek stylizacji. Zobacz w naszej galerii niżej, jak się ubiera i luksusowo żyje Allan Enso, syn Edyty Górniak.

📢 Biżuteria vintage PRL - zdjęcia, ceny w 2024. Wraca moda na kolczyki, pierścionki, wisiory w stylu lat 80 [17.01.2024] Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Takie zmiany w szkołach czekają uczniów i nauczycieli. Oto plany resortu edukacji [17.01.2024] Zmiany w szkołach - Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad wprowadzeniem ważnych zmian w szkolnictwie. Niektóre z nich mają wejść w życie już po feriach zimowych. Zmiany potwierdzają między innymi minister edukacji Barbara Nowacka, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer oraz posłanka KO - Dorota Łoboda. Zobacz, jakie zmiany czekają uczniów i nauczycieli.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [17.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim. 📢 Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach [17.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Sprawdzamy, co dzieje się w sprawie, o której głośno było przed wyborami parlamentarnymi. 📢 Tak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie jak wyglądał znany architekt HGTV [17.01.2024] Krzysztof Miruć od lat prowadzi telewizyjne programy dotyczące remontów w HGTV. Znany jest z zamiłowania do czarnego koloru, motocykli czy odmieniania wnętrz. Od lat jest gospodarzem dwóch popularnych programów "Zgłoś remont" i "Weekendowe metamorfozy", w których odmienia ludziom wnętrza. Zobaczcie jak się zmienił na przestrzeni lat.

📢 Modne fryzury dla kobiet po 50 w 2024 - zdjęcia, inspiracje. Oto najmodniejsze uczesania [17.01.2024] W 2024 roku ponownie będziemy stawiać na naturalność. Nie zabraknie oczywiście nowych trendów inspirowanych między innymi Instagramem czy nowymi produkcjami Netflixa. Warto wiedzieć, Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzając. Zebraliśmy dla Was inspiracje, które pomogą Wam dobrać odpowiednią fryzurę.

📢 Halina Frąckowiak, piękna i szykowna po 70-tce - zdjęcia. Taki styl ma nowa trenerka w "The Voice Senior" [17.01.2024] Halina Frąckowiak urodziła się w Poznaniu, w 1947 roku. To piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, a od stycznia 2024 roku także trenerka w "The Voice Senior" TVP2. Halina Frąckowiak ujmuje elegancją i urodą. Udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zobaczcie w naszej galerii, jak pięknie się prezentuje i jaki styl ma sławna poznanianka.

📢 Tak zmniejszysz apetyt na słodycze. Oto produkty, które powstrzymują ochotę na słodkie [17.01.2024] Co zrobić, aby zmniejszyć apetyt na słodycze? Ochota na słodkie może mieć różne przyczyny. Najczęściej wynika z tego, że jemy zbyt często słodycze - trzustka wyrzuca do organizmu insulinę, która zbija cukier co sprawia, że znów mamy na niego ochotę... Dietetycy podpowiadają, jak powstrzymać ochotę na słodycze. Oto produkty, które powstrzymują apetyt na słodkie - zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Córka Katarzyny Dowbor kończy 25 lat - prywatne zdjęcia. Tak wygląda teraz i wyglądała kiedyś u boku pięknej mamy [17.01.2024] Katarzyna Dowbor jest mamą Macieja, prezentera telewizyjnego, oraz Marii, studentki mieszkającej za granicą. O ile Maciej i jego żona Joanna Koroniewska chętnie dzielą się życiem prywatnym w mediach społecznościowych, o Marysi wiadomo niewiele. W ostatnim czasie córka Katarzyny Dowbor uchyliła jednak rąbka tajemnicy i pokazała się z partnerem. Tak teraz wygląda Maria Dowbor-Baczyńska, dorosła córka prezenterki telewizyjnej. Zobacz w naszej galerii.

📢 Grażyna Kulczyk - tak się zmieniła przez ostatnie 15 lat. Miliarderka to była żona Jana Kulczyka [17.01.2024] Grażyna Kulczyk to znana postać polskiego biznesu. Była żoną najbogatszego Polaka, Jana Kulczyka. Grażyna Kulczyk jest prawniczką, kolekcjonerką dzieł sztuki, ale najbardziej znana jest jako polska miliarderka. Bierze udział w wielu projektach biznesowych, kulturalnych. Szczególnie związała się ze sztuką. W miejscowości Susch w Szwajcarii buduje prywatną galerię sztuki. Ma na tym polu wiele doświadczenia, zasług i sukcesów. Choć Grażyna Kulczyk ma już 73 lata, wciąż jest kobietą zadbaną i elegancką. Zobaczcie, jak przez ostatnie lata się zmieniła. Mamy zdjęcia, jak wyglądała kiedyś, i jak wygląda teraz. 📢 Te dokumenty zwolnią Cię z płacenia abonamentu RTV w 2024 roku. Oto co musisz okazać na poczcie [17.01.2024] W 2024 roku nie zmienił się krąg osób zwolnionych z płacenia na publiczne media. Wyjaśniamy jakie dokumenty są niezbędne, by na poczcie załatwić niezbędne formalności.

📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [17.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym.

📢 Najbardziej wytatuowana Polka. Była gwiazda "Królowych życia" Adrianna Eisenbach szokuje fanów [17.01.2024] Adrianna Eisenbach pierwszy tatuaż wykonała w wieku 48 lat w 2017 roku. Sześć lat temu malunki na skórze pokryły ponad 96 procent jej ciała. To rekord Polski, a niewiele brakuje do rekordu świata. Tak wygląda i żyje na co dzień najbardziej wytatuowana Polka - zobaczcie prywatne zdjęcia Adrianna Eisenbach. - Dla niektórych jestem piękna, dla innych szpetna - mówi była gwiazda "Królowych Życia".

📢 Najnowszy horoskop tygodniowy 15-21 stycznia. Wróżka Azalia przepowiada, co cię czeka! [17.01.2024] Horoskopy - jedni wierzą, inni traktują z przymrużeniem oka. Jednak sztuka stawiania horoskopów pochodzi sprzed ponad 2 i pół tysiąca lat! Czy zatem w horoskopach kryje się prawda? Sprawdź, co tobie przepowiada wróżka Azalia na najbliższy tydzień od 15 do 21 stycznia. To masz zapisane w gwiazdach! 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść marchwi. Im może ona zaszkodzić [17.01.2024] Marchewka to jedno z najpopularniejszych polskich warzyw. Jest ważnym składnikiem wielu tradycyjnych potraw, jak chociażby rosół czy sałatka jarzynowa. Nic dziwnego, to jedno z tańszych i smaczniejszych warzyw. Doskonale nadaje się jako składnik surówek czy do przegryzienia w ramach przekąski. Niestety nie każdy powinien sięgać po to pyszne warzywo. Zobaczcie komu może zaszkodzić.

📢 Takie są najmodniejsze kuchnie - zdjęcia, inspiracje 2024. Oto projekty znanych projektantów [17.01.2024] Trendy w meblowaniu mieszkań zmieniają się podobnie jak te w modzie. Od kilku sezonów najpopularniejszym rozwiązaniem są proste meble z białymi połyskującymi frontami, z frezowaniami zamiast uchwytów. To rozwiązanie, które pasuje niemal do każdego wnętrza. Zobaczcie, jakie są najmodniejsze kuchnie teraz.

📢 Tak żyją Maciej Orłoś i jego młodsza o ponad 20 lat partnerka - prywatne zdjęcia. Paulina Koziejowska nie kryje dumy [17.01.2024] Maciej Orłoś to aktor i dziennikarz. Przez 25 lat był twarzą "Teleexpressu", do którego aktualnie wrócił. Jego obecną partnerką jest młodsza o ponad 20 lat Paulina Koziejowska, koleżanka z branży. Para często dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak teraz żyją Maciej Orłoś i jego partnerka Paulina Koziejowska. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Tak żyje Sylwia Bomba. Oto urocza córeczka Tosia i partner Sylwii, Grzegorz Collins - zobacz zdjęcia [17.01.2024] Sylwia Bomba to influencerka i fotografka. Jednak popularność przyniósł jej udział w programie telewizji TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Sylwia jest prawdziwą weteranką tego programu - uczestniczy w nim jako komentatorka od pierwszej edycji! Sylwia Bomba ma wielu fanów, na Instagramie jej konto obserwuje ponad 700 tysięcy osób. Celebrytka chętnie pokazuje zdjęcia swoje i swojej córeczki. Ostatnio widzimy tam także zdjęcia jej partnera, Grzegorza Collinsa z programu "Odjazdowe bryki braci Collins". Zobaczcie uroczą córeczkę Sylwii - Antosię oraz Grega Collinsa! 📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami [17.01.2024] Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami.

📢 Eurojackpot Lotto - 16.01.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 16.01.2024 roku. 📢 Takie objawy cukrzycy pojawiają się po przebudzeniu. Na to musisz zwrócić uwagę [17.01.2024] Cukrzyca to bardzo podstępna choroba, a jej objawy potrafią być bardzo niejednoznaczne. Często bagatelizujemy je, zrzucając winę na niewystarczający odpoczynek, stres czy braki składników odżywczych. Tymczasem niekontrolowana cukrzyca sieje prawdziwe spusztoszenie w organizmie. Oto objawy choroby, które zauważymy zaraz po przebudzeniu. One powinny wzbudzić naszą czujność! 📢 Tak obecnie wygląda Leszek z "Daleko od szosy", czyli Krzysztof Stroiński. Oto jak zmienił się aktor [17.01.2024] Krzysztof Stroiński zyskał ogólnopolską popularność przede wszstkim dzięki roli sympatycznego i prostodusznego Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Od premiery serialu minęło już prawie 50 lat! Jak zmienił się uwielbiany niegdyś aktor. Zobacz zdjęcia!

📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny unikać cytryn. Ten owoc nie jest wskazany dla każdego [17.01.2024] Cytryna to jeden z częściej używanych owoców w naszej kuchni. To dodatek do herbaty, ryby, kremów, sosów, surówek i wielu innych potraw. Choć cytryna znana jest jak źródło witaminy C to nie jedyne czego dostarcza do naszego organizmu. Jest jednak spora grupa osób, która powinna unikać cytryny. Zobaczcie dlaczego. 📢 Te liczby padają najrzadziej w losowaniach Eurojackpot. Z nimi nie zostaniesz Lottomilionerem [17.01.2024] Wygrana w grach liczbowych może odmienić życie, szczególnie taka w której można wygrać kilkaset milionów złotych. Nawet wygrane drugiego stopnia to nierzadko kilka milionów zysku. Żeby wygrać mamy dwie możliwości gra na skreślone liczby lub na chybił-trafił. Zobaczcie według statystyk, które liczby wypadały najrzadziej.

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca [17.01.2024] Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. 📢 Weronika Rosati - aktorka ma 40 lat i wychowuje małą Elizabeth. Mamy jej stare i aktualne zdjęcia [17.01.2024] Aktorka Weronika Rosati robi karierę w Stanach Zjednoczonych. Tam mieszka z 6-letnią córką Elizabeth, ze związku z ortopedą Robertem Śmigielskim, o których rozstaniu było kiedyś głośno. Jej inne związki ze znanymi mężczyznami z branży artystycznej też nie przeszły bez echa. Przez lata aktorka przeszła dużą metamorfozę. Zobacz, jak dziś żyje Weronika Rosati.

📢 Andrzej Piaseczny - tak mieszka w 2024 roku. Zamieszkał w ogromnej drewnianej willi w Górach Świętokrzyskich [17.01.2024] Andrzej Piaseczny to z całą pewnością jedna z legend polskiej sceny muzycznej. Przez wiele lat swojej kariery zdołał wypuścić sporo przebojów, które pokochały pokolenia Polaków. Nic więc dziwnego, że pomimo mijającego czasu nazwisko popularnego Pisaka wciąż przyciąga tłumy. Zobaczcie, jaki dom ma popularny artysta. 📢 Horoskop finansowy na drugą połowę stycznia 2024. Te znaki czekają niespodziewane wydatki [17.01.2024] Połowa stycznia 2024 roku już za nami. Astrologowie ostrzegają, że los bywa przewrotny. Ci, którym dotychczas sprzyjała karta, muszą mieć świadomość, że druga część miesiąca może nie być tak łaskawa. Kogo czekają niespodziewane wydatki? Kto będzie miał pecha po 15 stycznia? Sprawdziła to Wróżka Roma.

📢 Shazza - tak dziś wygląda królowa disco-polo lat 90. Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024] Marlena Magdalena Pańkowska, znana szerokiej publiczności jako Shazza, to ikona polskiej sceny muzycznej, szczególnie w gatunku disco-polo. Pomimo upływu lat, artystka nie tylko ciągle jest obecna na scenie, ale i przyciąga przed nią rzesze fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda 56-letnia Shazza.

📢 Michał Koterski i Marcela Leszczak wzięli ślub w tajemnicy! "Stało się" - oto zdjęcia pary [17.01.2024] Michał Koterski i Marcela Leszczak wzięli cichy ślub w tajemnicy, podczas swojej podróży z synkiem Frysiem na południe Stanów Zjednoczonych. "Stało się" - napisali Misiek Koterski i Marcela Leszczak pod wspólnym zdjęciem na Instagramie, dodając emotikonę z czerwonym sercem. Michał Koterski i Marcela Leszczak są parą od wielu lat, choć ich związek nie był usłany różami a para rozstawała się wiele razy. Zobacz więcej! 📢 Mamy zdjęcia z planu filmu Sami Swoi. Sprawdźcie, kto zagra Kargula i Pawlaka w nowej wersji [17.01.2024] Już 16 lutego 2024 roku premierę będzie miał nowy film o przygodach Kargulów i Pawlaków "Sami swoi. Początek". Scenariusz opiera się na książce Andrzeja Mularczyka "Czyim ja żyłem życiem", który odpowiada również za scenariusze poprzednich filmów. Zobaczcie zdjęcia z planu! Oto jak będzie wyglądał nowy Kargul i Pawlak.

📢 Tak dziś wygląda Erika Eleniak ze "Słonecznego patrolu". Dziś ma już 54 lata - zdjęcia [17.01.2024] Erika Eleniak to amerykańska aktorka, znana przede wszystkim z roli ratowniczki Shaun McLain z serialu "Słoneczny patrol". Grała też w takich hitach jak "E.T." czy "Gotowe na wszystko". Dwa razy trafiła na okładkę "Playboya". Od tamtego czasu minęło kilkadziesiąt lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Erika Eleniak ze "Słonecznego patrolu"!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Według znaczenia imion mają trudny charakter [17.01.2024] Każde imię niesie ze sobą nie tylko dźwięk, ale również ukryte znaczenia i przekonania. Wielu ludzi uznaje, że imię może dostarczyć wglądu w charakter posiadacza oraz jego skłonności do określonych zachowań. Oto jak niektórzy wierzą, że pewne imiona mogą być zwiastunem cech, które nie zawsze są pozytywne.

📢 Wezwania do wojska 2024 - te osoby mogą otrzymać wezwanie na ćwiczenia. Nowe zasady kwalifikacji i powołania [17.01.2024] 12 stycznia rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa obejmująca okres do 30 kwietnia tego samego roku, dotycząca aż 230 tysięcy osób. Proces ten obejmuje ocenę zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. Warto zauważyć, że od 13 stycznia obowiązują nowe przepisy, ograniczające czas na stawienie się w jednostce wojskowej do zaledwie 6 godzin w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojny. 📢 Po tragedii na S5 pod Bydgoszczą. Mała Ksenia przed rokiem przeżyła poważny wypadek samochodowy Czterolatka, która zmarła po wypadku na drodze S5 pod Bydgoszczą, przed rokiem cudem wyszła z życiem z innego zdarzenia drogowego. Straciła w nim ciotkę i dziadka. W sobotę 4-latka wracała do domu z rehabilitacji. Wszelkie okoliczności wypadku, który miał miejsce w Szczutkach, wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

📢 Plebiscyt Edukacyjny w Kujawsko-Pomorskiem. Laureaci nagrodzeni - zdjęcia z gali We wtorek 16 stycznia 2024 roku laureaci wojewódzkiego etapu Plebiscytu Edukacyjnego odebrali wyróżnienia podczas uroczystej gali w Hotelu City w Bydgoszczy. 📢 Policyjny pościg w Grudziądzu zakończył się tragicznie dla 19-letniego Olka. Ulicami miasta przejdzie marsz Chcemy pokazać, że nie godzimy się na agresję, hejt - mówi pani Małgorzata, mama tragicznie zmarłego 19-letniego Olka z Grudziądza. - To pokojowy marsz. W Grudziądzu ubyło uśmiechu... Mamy nadzieję, że z czasem Grudziądz znowu będzie radosnym miastem. Marsz w niedzielę, 21 stycznia. Można dołączyć.

📢 Grudziądz to Świetlna Stolica Województwa Kujawsko-Pomorskiego! Zobacz zdjęcia Wspaniale prezentowała się świąteczno-noworoczna iluminacja w Grudziądzu. Docenili to także głosujący w konkursie "Świeć się z Energą". Nasze miasto wygrało etap wojewódzki i będzie rywalizowało w ogólnopolskim finale tej rywalizacji.

📢 Morderstwo w Złotorii. Daniel O. zabił teściową? Sołtys: "Znaliśmy rodzinę. Nic takiego dramatu nie zapowiadało" Czy 40-letni Daniel O. zabił swoją teściową? Zwłoki kobiety policjanci znaleźli w wannie, gdy przybyli do Złotorii na interwencję domową. Zięć uciekł, ale po obławie w nocy został ujęty. Zarzuty w prokuraturze usłyszeć może w najbliższych dniach.

📢 Morderstwo w Złotorii. Policyjna obława zakończona! W Toruniu zatrzymano 40-latka - odpowiada za śmierć 69-letniej kobiety? Jak informowaliśmy o tym wczoraj - w godzinach popołudniowych, w gminie Lubicz znaleziono zwłoki 69-letniej kobiety. Funkcjonariusze udali się na miejsce po zgłoszeniu awantury. Tragiczne odkrycie doprowadziło do rozpoczęcia obławy za mężczyzną podejrzanym o związek ze zbrodnią. W obławie wzięło udział kilkuset policjantów oraz psy tropiące. Mamy zdjęcia domu, gdzie znaleziono ciało kobiety.

📢 Monika Miller - tak mieszka i żyje na co dzień. Wnuczka znanego polityka ma elegancki i przestronny dom Monika Miller to wnuczka byłego premiera oraz przewodniczącego partii Sojusz Lewicy Demokratycznej - Leszka Millera. Choć piosenkarka i fotomodelka uwielbia wzbudzać kontrowersję, jej dom zdaje się być bardzo elegancki i uporządkowany. Sprawdźcie, jak mieszka i żyje na co dzień Monika Miller.

📢 Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska-Pela. Kolorowy dom i pokoje dzieci gwiazdy serialu Klan Agnieszka Kaczorowska, znana ze swoich unijności tanecznych oraz roli w seriali "Klan" ma wielu fanów, a na Instagramie obserwuje ją pół miliona ludzi. Gwiazda telewizyjna ma duży, piękny dom. Mieszka tam ze swoją rodziną, wnętrza są przytulne, ale też eleganckie. Zobaczcie, jak mieszka Agnieszka Kaczorowska. 📢 Kolejny grudziądzki spichlerz przejdzie remont. Za ok. 13,6 mln zł powstanie Muzealne Centrum Edukacyjne Miasto Grudziądz ogłosiło przetarg na dokumentację modernizacji spichlerza nr 37. Mają w nim powstać pomieszczenia do prowadzenia zajęć warsztatowych, których brakuje grudziądzkiemu muzeum. Pieniądze na tę inwestycję już są.

📢 Ale piękne te gołębie! Tłumy hodowców i zwiedzających wystawę gołębi rasowych w Grudziądzu. Zdjęcia z 14 stycznia 700 pięknych ptaków wzbudzało podziw osób zwiedzających wystawę gołębi rasowych w Grudziądzu, która czynna była w niedzielne przedpołudnie.

📢 Już od 56 tys. zł! PKP tanio sprzedaje mieszkania! Oferty w Chełmży, Grudziądzu, pod Bydgoszczą i nie tylko Kawalerka za 56 tys. zł? Trzypokojowe mieszkanie za 110 tys. zł? Tak, to możliwe! PKP dalej wyprzedaje mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. W styczniu są nowe oferty z Chełmży, Grudziądza, spod Bydgoszczy i nie tylko. 📢 Studniówka III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 2024. Zobacz zdjęcia i wideo W piątkowy wieczór 12 stycznia na studniówce bawią się uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. Zobaczcie zdjęcia z imprezy w Sali Kryształowej restauracji Modrzewiowa w Starorypinie. Tak wygląda najważniejszy bal tegorocznych maturzystów z Brodnicy.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Książki z czasów PRL, które mogą być teraz warte fortunę! Te stare książki są poszukiwane przez kolekcjonerów Masz w domu stare książki z czasów PRL? O takie książki walczą teraz kolekcjonerzy. Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare książki są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie egzemplarze książek, których wartość sięga kilkuset złotych. Jakie tytuły książek osiągają najwyższe ceny? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Te imiona dla dziewczynek wybierano najczęściej w Grudziądzu w 2023 roku. TOP 10 Z danych Urzędu Stan Cywilnego w Grudziądzu wynika, że w 2023 roku urodziło się 796 dzieci z czego 401 dziewczynek i 395 chłopców. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera! 📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - mamy dwie tabele. Wyliczenia brutto i netto W 2024 roku szykują się kolejne spore podwyżki dla seniorów. Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - mamy nową tabelę. Wyliczenia świadczeń po zmianie rządu Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Wysoka inflacja sprawi, że podwyżki emerytur muszą być wyższe. Przedstawiamy wyliczenia emerytur brutto i netto przy obecnie zatwierdzonym wskaźniku, ale wiemy też już, że mogą szykować się kolejne zmiany. 📢 Najdroższe koty na świecie - te rasy kotów są najdroższe. Za takie koty zapłacisz najwięcej Kot jest najpopularniejszym zwierzęciem domowym na świecie. W większości domów swoje schronienie znalazły koty nierasowe, tak zwane dachowce. Jednak niektórzy ludzie chcą mieć kota rasowego i są w stanie zapłacić za niego naprawdę sporo. A ceny najdroższych ras kotów na świecie rzeczywiście mogą szokować. Za koty z podium ceny liczą się w setkach tysięcy złotych! Oto najdroższe rasy kotów na świecie - zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska. 📢 Fryzury bez widocznego odrostu - zdjęcia i inspiracje. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 MISTRZOWIE HANDLU 2024 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.