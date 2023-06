Prasówka 17.06.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

Modne fryzury na lato 2023. Latem chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Lato to także dobry czas na odrobinę szaleństwa - ostre cięcie, grzywkę czy zmianę koloru włosów. Wiemy, jakie są modne fryzury na lato 2023. Najmodniejsze stylizacje to wielki powrót z lat 90. XX wieku. Tegorocznym hitem jest także grzywka! Zobacz modne pomysły na fryzury dla włosów długich i krótkich na lato 2023.

Mąż to najlepszy przyjaciel, opiekun i kochanek w jednym. Potrafi być romantyczny i dający poczucie bezpieczeństwa żonie i rodzinie. Niektórzy panowie są wręcz stworzeni do tej roli, inni wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy mężczyzna będzie mężem idealnym czy wręcz przeciwnie. na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy dla Was listę imion najgorszych mężów.

Praca kierowcy samochodów ciężarowych nie należy do łatwych i przyjemnych. Praca zdala od domu, częste kłopoty ze znalezieniem noclegu, spanie w samochodzie, brak prysznica. To tylko kilka wad tej pracy. Kierowcy ciężarówek mogą liczyć za to na stosunkowo wysokie wynagrodzenia. Jakie? Mamy kilka przykładów.

Żona to zarówno partnerka, przyjaciółka jak i kochanka. Niektóre kobiety są wręcz stworzone do roli żony inne wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy któraś z pań będzie idealną żoną czy wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion najgorszych zon wraz z ich znaczeniem.

Już w 2024 roku na ekrany trafi film "Sami swoi. Początek", czyli prequel kultowej komedii Sylwestra Chęcińskiego. Na krześle reżyserskim ma zasiąść Artur Żmijewski, a fabuła ponownie opiera się na scenariuszu Andrzeja Mularczyka ("Sami swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć"). Znana jest również obsada. Jedna z głównych ról - Władysława Kargula - przypadła Karolowi Dziubie. Postanowiliśmy zajrzeć do prywatnych zdjęć aktora. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu.

Horoskop japoński to przepowiednia dotycząca przyszłości oparta na numerologii i dodatkowo przypisanej planecie. Z horoskopów możemy się dowiedzieć co nas czeka w ważnych sferach naszego życia takich jak miłość, zdrowie, praca czy pieniądze. Zobaczcie co Was czeka w najbliższym czasie.

W piątek 16 czerwca po raz pierwszy w Bydgoszczy można było wziąć udział w podniebnej kolacji. Dinner in the Sky to propozycja nie tylko dla miłośników dobrej kuchni, ale również amatorów ekstremalnych wrażeń. W wyjątkowej uczcie, zorganizowanej na wysokości około 60 metrów nad ziemią, można wziąć udział także w sobotę.

Picie wody z cytryną rano to rytuał, który wiele osób traktuje często jako skuteczny sposób na odchudzanie i rozświetlenie skóry. Szklanka wody z cytryną o poranku staje się domowym szybkim spa dla organizmu. Dietetycy twierdzą, że woda z cytryną nie tylko ugasi pragnienie, ale również korzystnie wpłynie na cały organizm. Woda z cytryną z samego rana dodaje energii, oczyszcza organizm i nawilża skórę od wewnątrz. Oto zaskakujące skutki codziennego picia wody z cytryną. Zobacz teraz, co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę z cytryną.

Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe. Przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Z emerytury pomostowej skorzystać mogą osoby, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W ostatnich dniach pojawił się nowy projekt, zapowiadający dużą nowość i zmianę w zasadach emerytury pomostowej. Po zmianach emerytura pomostowa mogłaby objąć większą liczbę osób. Co dokładnie ma się zmienić? Kto może przejść na emeryturę pomostową i jakie warunki trzeba spełnić? Kiedy najlepiej przejść na emeryturę pomostową 2023? Wyjaśniamy w naszym artykule.

Mleko to bardzo wartościowy produkt, bogaty w witaminy i minerały. Często popijamy nim posiłek lub używamy do przygotowania niektórych potraw i deserów. Niektóre osoby powinny jednak wykluczyć je z diety lub ograniczyć jego spożywanie. Sprawdź w artykule, przy jakich dolegliwościach mleko jest szkodliwe.

Małżeństwo to ważny krok w życiu pary. To nie tylko zmiana stanu cywilnego w dokumentach, ale i szereg zmian natury prawnej ale i duchowej. Ślub to pierwszy krok do założenia rodziny. Związek powinien opierać się na zaufaniu, wierności ale przede wszystkim miłości. Zobaczcie na podstawie znaczenia imion, kto nie nadaje się do małżeństwa ze względu na szereg cech charakteru przypisanych właśnie do imienia.

Dodatek stażowy to dodatkowe wynagrodzenie, które wypłacane jest pracownikom po przepracowaniu określonego czasu. Dodatek stażowy w budżetówce jest obowiązkowy, w pozostałych branżach jest to świadczenie nieobowiązkowe, zależne w zasadzie od dobrej woli pracodawcy. Kto może liczyć na dodatek stażowy i jak go obliczyć? Ile wynosi dodatek stażowy w jakiej grupie zawodowej? Ile dodatku stażowego dostaje policjant, a ile nauczyciel? Wyjaśniamy.