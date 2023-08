Prasówka 17.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda w Kruszwicy. Mysia Wieża to wcale nie jest najważniejszy zabytek miasta”?

📢 W tych miejscach kręcono kultowy serial "Alternatywy 4". Zobaczcie, jak dziś wyglądają [17.08.2023] Sławomir, Agnieszka i Kacper Szeligowie z Inowrocławia wybrali się w kolejną podróż śladami polskiego filmu. Tym razem odwiedziili Warszawę, by odnaleźć kultowe miejsca znane z serialu "Alternatywy 4". Dziś każdy może je odwiedzić i przypomnieć sobie doskonale znane kadry z komedii Stanisława Barei. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak kot przeprasza swojego człowieka. Takie zachowanie kota ma udobruchać właściciela [17.08.2023] Koty to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych. Wiele osób kocha ich samodzielność i niezależność. Koty są wyjątkowe - inteligentne, lojalne, bystre i oddane, bardzo lubią towarzystwo człowieka choć wielcy z nich indywidualiści. Jak przepraszają koty? Okazuje się, że kot nie przeprasza, ale próbuje udobruchać właściciela i załagodzić sytuację, co w oczach człowieka może wyglądać na "przeprosiny". Warto znać znaczenia kociego zachowania. Sprawdź teraz w naszej galerii.

Prasówka 17.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak teraz wygląda na zdjęciach Jessica Miemiec [17.08.2023] Metamorfoza uczestniczki "Rolnik szuka żony": jak dziś wygląda Jessica Miemiec? Jessica Miemiec, która pochodzi z Leszna, wzięła udział w 5. edycji programu "Rolnik szuka żony" jako jedna z kandydatek Krzysztofa. Jej charyzma wzbudzała dużo emocji, ale nieśmiały rolnik pozostawał na pozór odporny na jej urok. Mimo to Jessica zdołała zdobyć popularność, a obecnie co jakiś czas pojawia się w mediach udzielając wywiadów. Jesteś ciekawy, jak zmieniła się Jessica Miemiec? Kliknij w naszą galerię zdjęć i przekonaj się sam!

📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy [17.08.2023] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu! 📢 Mamy listę telefonów, które stracą dostęp do internetu. Duże zmiany w sieci Orange i T-Mobile [17.08.2023] Dwóch dużych operatorów telekomunikacyjnych planuje wycofać się z użytkowania sieci 3G, którą mają zastąpić standardy LTE i 5G. Aktualnie wdrażana technologia 5G ma pozwalać na zwiększenie prędkości pobierania danych powyżej 1 Gb/s. Wobec ograniczonych zasobów dostępnego widma niezbędne jest jednak uwolnienie częstotliwości. Z tego powodu operatorzy telekomunikacyjni postanowili sukcesywnie wyłączać 3G.

📢 Takie kryształy i kolorowe szkło z PRL są warte majątek. Te wazony, misy i popielnice są w 2023 roku bardzo kosztowne [17.08.2023] W czasach PRL kryształy zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują peerelowskie kryształy i kolorowe szkło? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Tak wakacje spędzili Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek. Siatkarz i influencerka - ładna z nich para? [zdjęcia - 17.08.2023] Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek to nowa para w sportowo-celebryckim świecie. Siatkarz i popularna fryzjerka i influencerka wybrali się na wspólny wypoczynek. Zobaczcie jak spędzają czas na co dzień >>>

📢 Tak Katarzyna Skrzynecka wygląda w stroju kąpielowym. "Trzeba umieć z gracją nosić takie ciało" [17.08.2023] Katarzyna Skrzynecka z mężem i córką spędzili wakacje na Sardynii. Aktorka pokazała się w stroju kąpielowym, czym wzbudziła emocjonalne reakcje internautów. - Moja mama, która była babeczką o znacznie jeszcze okrąglejszych wymiarach niż ja, zawsze mawiała: "Grubsza wcale nie musi oznaczać nieapetyczna" - napisała na Instagramie Katarzyna Skrzynecka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka. Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś [17.08.2023] Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Oto tabela wrześniowych emerytur. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i podatkach [17.08.2023] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. 📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Oni są stabilni w uczuciach [17.08.2023] Kobieca energia różni się od męskiej. Podczas gdy większość kobiet poszukuje spokoju i stabilizacji u boku jednego partnera, mężczyźni zazwyczaj dość późno podejmują decyzję o ustatkowaniu się. Zdarzają się jednak wyjątki od rej reguły. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Zobacz, kto znalazł się na liście.

📢 Takie imiona pochodzą od kwiatów. Oto najpiękniejsze kwiatowe imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion [17.08.2023] Imiona pochodzące od kwiatów uważane są za jedne z najpiękniejszych imion. Przyszli rodzice stają przed wieloma trudnymi wyborami i decyzjami, a jednym z nich jest nadanie imienia córce lub synowi. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Istnieje wiele imion dla dziewczynek i chłopców, które pochodzą od kwiatów. Poznaj teraz najpiękniejsze kwiatowe imiona. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię pochodzi od nazwy kwiatu! 📢 Takie ulgi przysługują po 60. roku życia. Zobacz ile pieniędzy można oszczędzić [17.08.2023] Seniorzy to grupa w społeczeństwie, która zapracowała już na wiele przywilejów. Po 60. roku życia przysługuje całkiem sporo zniżek, z których warto korzystać, dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jak się okazuje wielu seniorów nie wie że mają prawo do wielu ulg, dlatego przygotowaliśmy ściągę dotycząca obowiązujących zniżek w 2023 roku.

📢 Mamy nowy horoskop numerologiczny na sierpień i wrzesień. To nas czeka w najbliższych tygodniach [17.08.2023] Numerologia może być odpowiedzią na nasze pytania dotyczące przyszłości. Horoskop numerologiczny nie cieszy się taką popularnością jak horoskop tradycyjny. Ale także z niego możemy wyczytać co nas czeka. Sprawdziliśmy co nas czeka w najbliższych tygodniach na podstawie numerologii. 📢 Takie będą zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [17.08.2023] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Te robaczki pojawiają się na teraz na parapetach i balkonach. Wchodzą do domów, jest ich coraz więcej [17.08.2023] Małe, czerwone robaczki, które wyglądem przypominają malutkie pająki nie stanowią zagrożenia - ani dla ludzi, ani dla zwierząt. Jednak gdy pojawią się na naszych balkonach i parapetach, powinniśmy się ich pozbyć. W szybkim czasie przenoszą się one bowiem także do mieszkania. Ten robaczek to Lądzień Czerwonatka. Czytaj więcej! 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska. Piosenkarka ma duży dom pod Warszawą - zobaczcie zdjęcia [17.08.2023] Justyna Steczkowska to polska piosenkarka, która wraz z mężem Maciejem Myszkowskim mieszkają w pięknym domu pod Warszawą. Artystka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu pokazuje wnętrza swojego domu. Dzięki temu wiemy, jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto lokalizacje fotoradarów w Kujawsko-Pomorskiem. W tych miejscach trzeba uważać [17.08.2023] Fotoradary, czyli tzw. żółte skrzynki to najpopularniejsze i najstarsze w Polsce rozwiązanie rejestrujące prędkość. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości to najczęściej popełniane wykroczenie przez polskich kierowców. W 2023 roku mundurowi ujawnili już ponad 1,3 mln przypadków złamania ograniczeń prędkości. Aktualnie w Polsce działa około 511 fotoradarów z czego 17 urządzeń w Kujawsko-Pomorskiem. Znamy dokładną lokalizację fotoradarów w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź szczegóły!

📢 Tak wakacje spędzają Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy ich wspólne zdjęcia [17.08.2023] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w te wakacje już dwukrotnie wypoczywali za granicą. Byli w Turcji i w Grecji. Oboje uwielbiają lato. Zachęcają do tego, by cieszyć się życiem i podróżować na własną rękę. Zobaczcie, jak wypoczywają na wakacjach Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy zdjęcia! 📢 Alerty w Biedronce, Lidlu i wielu polskich sklepach. Te produkty zostały wycofane i nie wolno ich kupować! [17.08.2023] Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak teraz wygląda Anna Bardowska [17.08.2023] W programie "Rolnik szuka żony" uczestnicy poszukiwali przede wszystkim miłości - dla niektórych z nich marzenie to się spełniło. Dzięki temu reality show biorące w nim udział osoby zyskały rozpoznawalność i oddanych fanów. Co słychać teraz u tych, którzy brali udział w tym programie? W galerii prezentujemy najnowsze fotografie jednej z uczestniczek - Anny Bardowskiej, która przeszła niezwykłą metamorfozę! Koniecznie wejdźcie do naszej galerii i zapoznajcie się ze zdjęciami.

📢 Taka ma być waloryzacja emerytur - stan na sierpień. Mamy tabele prognoz brutto i netto [17.08.2023] Perspektywa roku 2024 przynosi wiele oczekiwanych zmian dotyczących emerytur, w tym planowanej waloryzacji. Wczesne wyliczenia rządowe wskazują na prognozowany poziom inflacji wynoszący około 12 procent, co przekłada się właśnie na takie podwyżki. Zobaczcie tabele wyliczeń waloryzacji emerytur 2024.

📢 Tak wyglądają dzieci Wilfreda Leona. Zaglądamy do wnętrz domu gwiazdy siatkówki [17.08.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi. 📢 W te dni zaplanuj urlop w 2024 roku, aby mieć więcej wolnego. To okazja do kilku dłuższych urlopów w roku [17.08.2023] Mądrze zaplanowany urlop może sprawić, że zyskamy więcej dni przerwy od pracy. Czasem wystarczy kilka dni urlopu a możemy wypoczywać przez cały tydzień. Warto dobrze zaplanować nasze urlopy. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że w pracy może być więcej takich spryciarzy i nie uda nam się uzyskać wolnego w wybranym terminie. Dlatego warto zawczasu przygotować sobie listę planowych dni wolnych na 2024 roku.

📢 Oto pomysły na szybkie przekąski, które zapewnią uczucie sytości. To warto podjadać w ciągu dnia [17.08.2023] Przekąski stanowią blisko jedną trzecią wszystkich kalorii, które dorośli spożywają każdego dnia! Dlatego ważne jest, aby to, co podjadamy, było nie tylko smaczne, ale również odżywcze i zapewniało uczucie sytości na dłużej. Niestety większość przekąsek to "puste kalorie", które przyczyniają się do przybierania na wadze. Oto 12 pomysłów na pyszne i zdrowe przekąski, które wypełniają żołądek i dają uczucie sytości.

📢 Takie grzyby można zbierać w sierpniu. Ogromny wysyp grzybów w lasach w Kujawsko-Pomorskiem Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. Kujawsko-pomorscy grzybiarze chwalą się już dużymi zbiorami, sypnęło kurkami, gąskami a nawet borowikami. W lasach znajdziemy teraz również kanie i maślaki. Sprawdź, gdzie teraz rosną grzyby i kiedy najlepiej ich szukać.

📢 24 najbardziej niesamowite punkty widokowe w Polsce. Rekordowa wieża, najwyższy klif, ruchoma platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski. 📢 Oto horoskop dla grających w Lotto i Eurojackpot. Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej [16.08.2023 r.] Wygląda na to, że znak zodiaku może mieć wpływ na szanse wygrywania w grach losowych! To dobra wiadomość szczególnie dla osób spod trzech znaków zodiaku... Zobaczcie, co o grze w Lotto i Eurojackpot mówią horoskopy.

📢 Tak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. "Polski prince" ma luksusowy pałac [16.08.2023 r.] Życie książęcych rodzin budzi zainteresowanie całego świata. Monako ma księcia Alberta II, Wielka Brytania - księcia Wiliama, Szwecja - księcia Karola Filipa. Choć w Polsce monarchia oficjalnie zakończyła się w 1918 roku, to mamy potomków rodzin książęcych. Czartoryscy, Radziwiłłowie, Krasińscy, Poniatowscy - to tylko część z nich. Dziś pokazujemy jak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej [16.08.2023 r.] Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tak wygląda Danuta Martyniuk po metamorfozie. Tomasz Kammel: "Kurcze, gratuluję przemiany!" [16.08.2023 r.] Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka - króla disco-polo, przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła 20 kilogramów. Zrobiła sobie operację nosa oraz lifting twarzy. Wymieniła też niemal całą swoją garderobę. - Kurcze, gratuluję przemiany! - wyznał w programie "Pytanie na śniadanie" Tomasz Kammel. Zenek Martyniuk również jest zadowolony. Najszczęśliwsza z tej przemiany jest jednak sama Danuta Martyniuk. Zobaczcie, jak się zmieniła. 📢 Tak najlepiej ochłodzić mieszkanie w czasie upałów. Oto sprawdzone sposoby bez klimatyzacji [16.08.2023 r.] Jak schłodzić pokój bez użycia klimatyzacji szybko i skutecznie? W upalne dni w mieszkaniach mocno dokucza gorąco i duchota. Okazuje się, że łatwo można ochłodzić mieszkanie bez użycia klimatyzacji. Przedstawiamy sprawdzone sposoby na ochłodzenie mieszkania w upalne dni.

📢 Takie są zarobki w sklepach po kolejnej podwyżce najniższej krajowej w 2023 roku. Tyle teraz się zarabia na kasie [16.08.2023 r.] Od 1 lipca 2023 roku najniższe wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie wynosi 3600 złotych brutto. W związku z podwyżką zmieniły się wynagrodzenia pracowników z minimalną pensją ale nie tylko. Dlatego sprawdzamy ile zarabiają pracownicy popularnych sklepów, takich jak Lidl, Biedronka, Kaufland i inne.

📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii - zobaczcie zdjęcia [16.08.2023 r.] Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 Modne paznokcie na sierpień 2023. Stylizacje, wzory, kolory na lato - zdjęcia manicure od stylistek [16.08.2023 r.] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na sierpień 2023. Co jest modne w stylizacjach na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Tak mieszka Kamil Stoch wraz z żoną. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu mistrza skoków narciarskich Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Drugi taki dom trudno bowiem znaleźć na Podhalu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Kamil Stoch wraz ze swoją żoną Ewą. Zaglądamy do wnętrz posesji trzykrotnego mistrza olimpijskiego w skokach narciarskich. 📢 Nowa fryzura Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza dama zaskoczyła wszystkich swoim nowym wizerunkiem. Zobacz, na jakie uczesanie się zdecydowała Agata Kornhauser-Duda wielokrotnie zaskakiwała nas swoimi stylizacjami. Pierwsza dama nie boi się odważnych kolorów i oryginalnych krojów swoich ubrań. 15 sierpnia 2023 roku w dniu Święta Wojska Polskiego żona Prezydenta zaskoczyła wszystkich. Tym razem swoją nową fryzurą. 📢 Toruń. Bella Skyway Festival 2023 ruszył! Za nami oficjalne otwarcie. Mamy dużo zdjęć! Wtorkowy wieczór dla torunian był z pewnością ciekawy. Na starówce działo się wiele – a to wszystko w związku z oficjalnym otwarciem 14. edycji Bella Skyway Festiwal. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do podziwiania przygotowanych instalacji. A jest tego sporo!

📢 Lamia z "Seksmisji" zbliża się do 70-tki! Tak obecnie wygląda Bożena Stryjkówna W latach 80., gdy premierę miała "Seksmisja" w reżyserii Juliusza Machulskiego, do Bożeny Stryjkówny wzdychało miliony Polaków. Trudno w to uwierzyć, lecz aktorka, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, w sierpniu kończy 69 lat! Zobacz, jak się zmieniła! Tak dziś wygląda Bożena Stryjkówna. 📢 Nawet takie rachunki zapłacimy w sierpniu za prąd po przekroczeniu limitu. Ceny za prąd według kalkulatora zużycia energii Wielu z nas już przekroczyło limity dotyczące zamrożenia cen prądu w 2023 roku. Oznacza to, ze z dnia na dzień rachunki za energię elektryczną drastycznie się zwiększyły. Wiele gospodarstw domowych jeszcze mieści się w limicie, ale lada dzień może się to zmienić. Sprawdzamy jak zmieniają się rachunki za prąd po przekroczeniu limitu 2000 kWh.

📢 Śmiertelny wypadek w Pruszczu w pow. tucholskim. Nie żyje 43-letni motocyklista Do wypadku w miejscowości Pruszcz w powiecie tucholskim doszło we wtorek, 15 sierpnia. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Niestety, 43-letni motocyklista zmarł w szpitalu. 📢 Tak było na Pikniku Wojskowym w Sępólnie Krajeńskim. Święto Wojska Polskiego w Krajna Park - zobacz zdjęcia Czołg Leopard, wóz pancerny Rosomak, sprzęt saperski i występy artystyczne – wszystko to można było można zobaczyć w Sępólnie Krajeńskim. W Krajna Park odbył się bowiem Piknik Wojskowy. Chętnych na obejrzenie sprzętu nie brakowało. 📢 Pątnicy modlili się idąc z Grudziądza do Sanktuarium Maryjnego w Mokrem. Zobacz zdjęcia Tradycyjnie, piesza pielgrzymka z Grudziądza udała się do Sanktuarium Maryjnego w Mokrem (gm. Grudziądz) we wtorek, 15 sierpnia. Wierni wyszli w trasę wczesnym rankiem spod kościoła w Mniszku. Chętni dołączali po drodze, by dojść do Sanktuarium Maryjnego w Mokrem, gdzie w południe rozpoczęła się suma odpustowa. Powrót do Grudziądza podstawionym specjalnie autobusem.

📢 Tak obchodzono Święto Wojska Polskiego w Grudziądzu 2023. Festyn militarny przyciągnął mieszkańców Wystawa sprzętu wojskowego, pokazy dla dzieci i dorosłych, pieczone kiełbaski i wojskowa grochówka to jedne z wielu atrakcji jakie dla mieszkańców Grudziądza przygotowało Wojsko. Zainteresowanie było ogromne. Wcześniej uroczystości patriotyczne odbyły się na Rynku. Z okazji Święta Wojska Polskiego piknik militarny przygotował także Fort Wielka Księża Góra. 📢 Na dożynkach gminnych w Woli bawiły się całe rodziny. Każdy znalazł coś dla siebie! Gmina Kikół jako pierwsza w powiecie lipnowskim podziękowała za tegoroczne plony. Dożynki gminne odbyły się w niedzielę w Woli na placu przy remizie Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęto od dziękczynnej mszy świętej w miejscowej kaplicy.

📢 Piknik Wojskowy Silna Biało-Czerwona 2023 w Barcinie. Mamy zdjęcia i wideo! Na targowisku w Barcinie w niedzielę (13.08.2023) zorganizowano Piknik Wojskowy Silna Biało-Czerwona. Wydarzenie odbyło się z okazji Święta Wojska Polskiego.

📢 Na piknik motocyklowy do Brzeźna zjechały setki motocykli. Maszyny były piękne i głośne! Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie w gm. Lipno wraz z pasjonatami motocykli zorganizowała już II Piknik Motocyklowy przy swojej remizie. Spotkał się on z bardzo dużym zainteresowaniem, bo wzięło w nim udział aż 375 motocykli. Impreza ściągnęła prawdziwą rzeszę ich miłośników, którzy o swoje maszyny dbają niczym o członków rodziny. To coś więcej niż pasja czy hobby. 📢 Czternasta emerytura 2023. Tabela wyliczeń brutto i netto - takie przelewy trafią na konta emerytów Rząd oficjalnie potwierdził, że 14. emerytura będzie wypłacona w 2023 i że będzie od teraz świadczenie stałym. Przelewów na konta seniorów dokonuje ZUS. Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Mamy tabele wyliczeń brutto i netto czternastej emerytury. Zobacz, ile pieniędzy trafi na twoje konto.

📢 To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania. Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

📢 Czternasta Emerytura na stałe. Mamy tabele wyliczeń brutto i netto świadczenia w 2023 roku Ustawa wprowadzająca trwałe, dodatkowe świadczenie, czyli tzw. 14. emeryturę, została oficjalnie zatwierdzona przez prezydenta. Jaką kwotę osiągnie to dodatkowe świadczenie w 2023 roku? Kiedy nastąpi wypłata? Kto zostanie objęty tym dodatkiem emerytalnym w obecnym roku? Szczegółowe informacje znajdziesz w tekście oraz galerii zdjęć - sprawdź szczegóły!

📢 Abramczyk Polonia Bydgoszcz kontra Landshut Devils. "Czas na męskie decyzje" - komentują kibice Trafił nam się trudny rywal, ale jeśli mamy drżeć przed Landshut, to już po nas - piszą kibice Abramczyk Polonii. I apelują o zmiany.

📢 Oto najlepsze pomysły na krótkie paznokcie. Takie kolory i zdobienia na krótkich paznokciach są teraz najmodniejsze Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Krótkie paznokcie są bardzo popularne wśród kobiet - są nie tylko wygodne, ale i modne. Paznokcie są wizytówką każdej kobiety. Krótkie paznokcie mogą być śliczne i bardzo kobiece, często prezentują się lepiej prezentować, niż długie paznokcie. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje krótkich paznokci. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Tak wygląda w środku posiadłości szefa JW Construction. Tak się urządzili Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski Bajkowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski nad Jeziorem Zegrzynskim. 28-latka i jej 48 lat starszy partner wraz z synkiem wiodą luksusowe życie w ich posiadłości. Zobacz na zdjęciach, jak się urządzili.

📢 Święto Wojska Polskiego na Rynku w Grudziądzu. Awanse i słowa uznania. Zobacz zdjęcia Po uroczystej mszy świętej w intencji żołnierzy i Ojczyzny w Bazylice, dalsze obchody Święta Wojska Polskiego w niedzielę, 13 sierpnia przeniosły się na Rynek pod pomnik Żołnierza Polskiego gdzie m.in. delegacje samorządowe, rządowe, organizacji patriotycznych, służb złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Były przemówienia oraz wręczono awanse i odznaczenia. Następnie nad Wisłą był piknik militarny. 📢 Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje. Zobacz 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście.

📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu "Rolnik szuka żony". Są już po ślubie Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał. 📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska, czyli Grażynka z serialu "Klan". Mamy zdjęcia! Małgorzata Ostrowska-Królikowska to aktorka znana zarówno z seriali telewizyjnych, desek teatralnych, jak i filmów kinowych. Sławę przyniosła jej jednak rola Grażynki Lubicz w telenoweli "Klan". Zobaczcie, jak mieszka dziś Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Danuta Martyniuk to muza króla disco polo. Celebrytka ostatnio bardzo się zmieniła. Jak wygląda dzisiaj i z jakich zabiegów korzystała? Danuta Martyniuk wychodzi z cienia swojego męża. Pewności siebie nabrała po tym, jak schudła 30 kg i poddała się zabiegom medycyny estetycznej. Sprawdź, jak wyglądała jej dieta, ćwiczenia i jakim operacjom się poddała. Zobacz zdjęcia żony króla disco-polo w młodości, przed metamorfozą i po.

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce od 2024. Kto będzie mógł skorzystać z wcześniejszej emerytury? Ogromna większość mieszkańców Polski wyraża przekonanie, że nadal będzie kontynuować pracę nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Niemniej jednak, istnieje stanowisko, że jest to wybór, nie zaś obowiązek. Warto przyjrzeć się bliżej ewentualnym planowanym zmianom dotyczącym przejścia na emeryturę. Przymusowej zmiany nie będzie, ale niektórzy będą mogli przejść na emeryturę wcześniej po spełnieniu kilku warunków.

📢 Tak wygląda łazienka Ani i Grzegorza Bardowskich z programu Rolnik szuka żony. Mamy zdjęcia! Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej sympatycznych par, które połączył program "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Dzięki temu, że są bardzo aktywni na portalach społecznościowych, możemy obserwować, jak rozwija się ich związek. Od kilku miesięcy mieszkają w nowym domu. Ciągle go jednak upiększają i udoskonalają. Właśnie pokazali, jak wygląda ich nowa łazienka. 📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje [10.08.23] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Modne kolory paznokci na lato 2023. Takie lakiery do paznokci są trendy w tym sezonie Takie są najnowsze trendy na paznokcie na tegoroczne lato. W tym sezonie postaw na żywe, intensywne barwy. Na paznokciach modne będą błękity i odcienie niebieskiego, odcienie żółtego, pomarańczowy, czerwony. Możesz też pobawić się zdobieniem paznokci - na topie obecnie jest stylizacja paznokci w stylu ombre. Zobacz propozycje na modne paznokcie!

📢 Oto nowy dom Ani i Grzegorza Bardowskich z programu Rolnik Szuka Żony. Zobaczcie zdjęcia! Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Zbigniew Bartman i Zuzanna Górecka. Siatkarz zadebiutował w MMA i "udusił" Hajtę Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to znany z ciętego języka i często niepopularnych opinii były reprezentant Polski. W sobotę zadebiutował w MMA, pokonując podczas gali Clout MMA byłego piłkarza Tomasza Hajtę. Od dwóch lat nie kryją wielkiej miłości. Tak żyją na co dzień i mieszkają Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć!

📢 Laura Michnowicz, druga żona Józefa Wojciechowskiego, przeszła metamorfozę po rozwodzie. Teraz jest nie do poznania Znany milioner Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Modelka po rozwodzie zmieniła wizerunek, postawiła na naturalność. Po rozwodzie poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Mama Alana, Alexa i Alicji chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV. 📢 Bartosz Kurek i Anna Kurek pokazują Japonię od kuchni. Tak mieszkają i żyją tam na co dzień Bartosz Kurek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy reprezentacji Polski. A razem ze swoją żoną Anną Kurek (z domu Grejman) tworzą jedną z najpopularniejszych sportowych par.

📢 Baseny odkryte w Tarpnie w Grudziądzu niegdyś były centrum letniego wypoczynku. Teraz "dziura wstydu" [zdjęcia] Niestety. Kolejny sezon wakacyjny przed nami, ale wiadomo że z basenów w Tarpnie korzystać nie będzie można. Jeszcze przed pandemią tłumy mieszkańców zwłaszcza północnej części Grudziądza korzystało z ochłody, rekreacji właśnie w tym miejscu. Teraz... pozostał po nich obraz rozpaczy. Władze Grudziądza zapewniają, że będą nowe baseny. Warunek: muszą znaleźć się pieniądze. 📢 Odcinkowy pomiar prędkości - gdzie teraz działa? Tutaj łatwo dostać mandat! Oto lokalizacje - sprawdź przed podróżą [lista] Odcinkowy pomiar prędkości to system służący do rejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów na kontrolowanym odcinku drogi. W Polsce aktualnie znajduje się 58 odcinkowych pomiarów prędkości. Gdzie jest ich najwięcej? Sprawdź, w których miejscach łatwiej o mandat.

Piknik Wojskowy Silna Biało-Czerwona w Ciechocinku