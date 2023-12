Prasówka 17.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dni wolne i urlopy w 2024 roku. Tak można "cudownie" rozmnożyć 10 dni w 33 dni wolnego! [17.12.2023]”?

Prasówka 17.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dni wolne i urlopy w 2024 roku. Tak można "cudownie" rozmnożyć 10 dni w 33 dni wolnego! [17.12.2023] W 2024 roku możemy tak sobie zaplanować odpoczynek, że biorąc 10 dni urlopu będziemy mieć 33 dni wolnych od pracy. Wiemy, jak to zrobić!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 17.12.23

📢 Osoby o tych schorzeniach nie powinny jeść bigosu. Im bigos z kapusty kiszonej może zaszkodzić [17.12.2023] Bigos to jedno z tradycyjnych polskich dań. Gości na wielu stołach na święta Bożego Narodzenia, ale także przy innych okazjach. Bigos przyrządza się z kapusty, z dodatkiem innych warzyw, mięsa, grzybów, śliwek suszonych. Bigos jest ceniony przez Polaków, ale także przez wielu cudzoziemców za wyjątkowy smak. Ta potrawa zawiera witaminy, minerały i błonnik pokarmowy. Jednak niektóre osoby nie powinny jeść bigosu, gdyż może im zaszkodzić. Sprawdź, kto powinien unikać bigosu w swojej diecie.

📢 Tyle wynosi zasiłek chorobowy 2024 - czasem jest to 100%! Taka jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego [17.12.2023] Zasiłek może wypłacać pracodawca albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z reguły jest to 80 proc. podstawy wymiaru. Są jednak sytuacje, gdy można dostać 100 proc. podstawy wymiaru.

Prasówka 17.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te aplikacje rozładowują telefon - na te aplikacje musisz uważać. Przez nie bateria pada w kilka godzin [17.12.2023] W smartfonach mamy wiele aplikacji, dzięki czemu w jednym miejscu mamy dostęp do poczty, kont społecznościowych, konta w banku, aplikacji do odtwarzania filmów, muzyki, ale także mierzących naszą aktywność. Przez z telefonów korzystamy przez kilka godzin dziennie. Zobaczcie, które aplikacje sprawiają, ze bateria telefonu rozładowuje się w kilka godzin.

📢 Majka z serialu Rodzina Zastępcza. Tak zmieniła się przez lata Monika Mrozowska [17.12.2023] Od Serialowej Majki do matki czwórki dzieci. Monika Mrozowska, zyskując popularność pod koniec lat 90. dzięki roli Majki w kultowym serialu "Rodzina zastępcza", zdobyła serca widzów w Polsce. Przez dziesięć lat wcielała się w postać najstarszej córki Anki i Jacka Kwiatkowskich, a jej talent aktorski przyniósł jej ogólnopolską rozpoznawalność. 📢 Oto przegląd najmodniejszych sukienek na sylwestra. Zobacz zdjęcia i inspiracje pięknych kreacji sylwestrowych [17.12.2023] 31 grudnia pożegnamy stary rok i przywitamy nowy. W tę wyjątkową noc możemy pozwolić sobie na więcej szaleństwa w kreacjach. To wspaniała okazja, by zabłysnąć w domu i na parkiecie. Prezentujemy przegląd najmodniejszych sukienek na sylwestra. Oto kreacje na domówkę, imprezę na mieście czy bal sylwestrowy. Szczegóły w galerii.

📢 Oto horoskop miłosny na 2024 rok. Na te znaki zodiaku czeka miłość i szczęście w związku [17.12.2023] Mamy horoskop miłosny na cały 2024 rok. Co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny dla każdego znaku zodiaku na 2024 rok. Płomienny romans, wyjątkowa randka, znalezienie miłości życia a może burzliwe rozstanie? Niektóre znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu miłosnym! Skorpion, Byk, Ryby, Rak i Koziorożec - te znaki czeka ogromne szczęście w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Najnowsze ulgi podatkowe. Także to odliczysz od podatku w 2024 roku [17.12.2023] Te ulgi podatkowe warto znać. Obowiązują od niedawna, a dzięki nim możemy zyskać sporo pieniędzy. Zebraliśmy dla Was listę najnowszych ulg podatkowych, dzięki którym po rozliczeniu podatków w 2024 roku możemy otrzymać zwrot i jeszcze zrobić dodatkowe pieniądze. Zobaczcie koniecznie.

📢 Tak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" - zobaczcie zdjęcia. "Idziemy jak burza" [17.12.2023] Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego [17.12.2023] "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz.

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - wyliczenia nowych wypłat. Tyle pieniędzy trafi na konta nauczycieli [17.12.2023] Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy. 📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 15 grudnia 2023 [17.12.2023] Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie!

📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024 po zmianie rządu. Tabela wyliczeń emerytur brutto i netto w nowym roku [17.12.2023] Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [17.12.2023] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 Waloryzacja Emerytur 2024 po zmianie rządu. Tabela brutto i netto podwyżek emerytur [17.12.2023] Emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnego znacznego wzrostu swoich świadczeń finansowych, ponieważ wysoka inflacja wymusza podwyżki emerytur. Przygotowaliśmy tabelę wyliczeń dotyczącą waloryzacji emerytur na rok 2024, prezentując przewidywane świadczenia dla seniorów od marca. Dodatkowo omawiamy, jak sytuacja może się zmienić w kontekście waloryzacji emerytur po zmianie rządu. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [17.12.2023] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

📢 Te znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w sylwestra! Oni będą mieć szczęście [17.12.2023] 31 grudnia żegnamy stary rok. Niektórym znakom zodiaku odchodzący rok może jeszcze sprawić miłą niespodziankę. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają dużą szansę na wygraną na loterii w sylwestra, ostatni dzień starego roku. Dzięki temu nadchodzący rok będzie można powitać z radością i uśmiechem na ustach. Zobacz, które znaki zodiaku mają szansę na wygraną w sylwestra! 📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów [17.12.2023] Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [17.12.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc.

📢 Takie są pomysły na aranżacje małej kuchni. Inspiracje od Krzysztofa Mirucia [17.12.2023] Kuchnie w blokach są małe. Kilka metrów kwadratowych a chcemy pomieścić wszystkie niezbędne urządzenia elektryczne. Coraz częściej kuchnie to jedynie aneksy. Zagospodarowanie małej kuchni to często wyzwanie. Z takimi zadaniem świetnie poradzi sobie architekt znany z HGTV - Krzysztof Miruć. 📢 Mamy horoskop na weekend 15-17 grudnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [17.12.2023] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 15-17 grudnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Dodaj ten składnik do pierogów, a ciasto wyjdzie idealne! Oto trik na miękkie i elastyczne ciasto [17.12.2023] Pierogi to jedne z podstawowych potraw kuchni polskiej. Choć przepis jest niezwykle prosty i wszystkim znany, zdarza się, że ciasto nie wychodzi po naszej myśli, a jego konsystencja i smak odbiega od wyobrażeń. Tymczasem wystarczy do pierogów dodać jeden składnik, a staną się miękkie, elastyczne i rozpływające w ustach. Sprawdź ten trik. 📢 Tyle zwrotu z podatku dostaniesz w 2024 roku. Oto ile pieniędzy można dostać [17.12.2023] Zwrot z podatku należy się osobom, które płaciły podatki i mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Dzięki temu przy rocznym rozliczeniu podatków możemy dostać nawet kilka tysięcy zwrotu z urzędu skarbowego. Sprawdźcie, ile pieniędzy będziecie mogli dostać i jak z nich skorzystać. To warto wiedzieć przed sezonem podatkowym.

📢 Najładniejsze stroiki świąteczne na stół lub komodę. Zobacz dekoracje na Boże Narodzenie z kwiaciarni [17.12.2023] Stroiki na stół lub komodę to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Zobacz w galerii zdjęcia najpiękniejszych stroików świątecznych wykonanych przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - tak teraz wygląda. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [17.12.2023] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej.

📢 Tak ubiera się Kasia Tusk. Oto modne stylizacje córki premiera Donalda Tuska [17.12.2023] Kasia Tusk - znana polska blogerka modowa i szafiarka, córka premiera - Donalda Tuska. Jej blog "Make Life Easier" jest jednym z najpopularniejszych blogów o modzie w Polsce! A jak się ubiera Katarzyna Tusk? Zawsze wygląda elegancko. Dba o każdy szczegół garderoby. Stylowe spodnie, marynarki, swetry i oczywiście kozaczki. Do tego modne dodatki. Taki styl ma Katarzyna Tusk. Zobacz modne stylizacje córki premiera Donalda Tuska. 📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych [17.12.2023] Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście.

📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [17.12.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na grudzień 2023. Co jest modne w stylizacjach na zimę, święta i sylwestra? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [17.12.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Mateusz Masternak - tak mieszka i żyje bokser. W ringu nie ma litości, w domu czuły ojciec i mąż pięknej Darii [17.12.2023] Mateusz Matesrnak w niedzielny wieczór walczył o mistrzostwo świata WBO wagi junior ciężkiej w Wielkiej Brytanii. Prywatnie polski bokser tworzy zgrany duet z piękną Darią, z którą wychowuje trójkę dzieci. 36-letni bokser niedawno wybudował dom we Wrocławiu, a w nim m.in. urządził swoją prywatną salę do ćwiczeń Master Gym. Tak mieszka Mateusz Masternak z rodziną - zobaczcie zdjęcia wnętrz jego domu!

📢 Osoby o tych imionach kradną energię i odbierają radość. To są energetyczne wampiry - uważaj na nich [17.12.2023] Wielu z nas miało okazję nieświadomie zetknąć się z tzw. "wampirem energetycznym". Nawet po niedługiej interakcji czy rozmowie czujemy się, jakbyśmy przebiegli maraton. Jesteśmy otumanieni, zmęczeni, smutni, boli nas głowa. Okazuje się, że osoby o pewnych imionach mogą mieć skłonności do odbierania energii i radości innym ludziom. Oto lista osób, które mogą być wampirami energetycznymi. 📢 Tak dziś wygląda syn Moniki Richardson i Jamiego Malcolma. Jest modelem, aktorem i muzykiem [17.12.2023] Monika Richardson i Jamie Malcolm byli małżeństwem przez 11 lat. W 2001 roku na świecie pojawił się ich syn Tomasz. Chłopiec dorastał na oczach kamer. Dziś jest już dorosłym mężczyzną i prowadzi bardzo aktywny tryb życia - uczy się na pilota, jest modelem, aktorem, stawia też kroki w świecie muzycznym. Oto jak wygląda.

📢 Kryształy z lat 80. i 90. - zdjęcia, ceny. Tyle dziś kosztują wazony, misy, karafki, a 20 lat temu uchodziły za kiczowate [17.12.2023] Kryształowe naczynia produkowane w czasach PRL zyskują dziś na wartości. Kiedyś wielu uważało kryształy za piękne i eleganckie. Były synonimem luksusu i zdobiły każdą peerelowską meblościankę. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli masz takie w domu, możesz sprzedać i zarobić. Ile kosztują w 2023 roku? Zobacz zdjęcia i ceny z OLX. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [17.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Eurojackpot Lotto - 15.12.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry [17.12.2023] Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 15.12.2023 roku. 📢 Emerytury dla seniorów od marca 2024 - takie mają być podwyżki. Mamy nową tabelę wyliczeń po waloryzacji [17.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Najładniejsze wieńce świąteczne na drzwi lub stół. Zobacz najpiękniejsze dekoracje na Boże Narodzenie 2023 z kwiaciarni [17.12.2023] Wieniec to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Te na Boże Narodzenie mogą mieć formę wiszącą idealną nad kominek i na drzwi oraz stojącą, która pięknie ozdabia stół lub komodę. Zobacz w galerii najpiękniejsze wieńce świąteczne wykonane przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Modne paznokcie na święta 2023 od Ukrainek - zdjęcia. Takie są wzory paznokci na Boże Narodzenie [17.12.2023] W salonikach manikiurzystek z Ukrainy spory ruch. Wszyscy zapisują się na terminy przed Bożym Narodzeniem. - Najwięcej będzie czerwieni na paznokciach - mówi Olga Stakhova spod Winnicy, obecnie pracująca w Polsce. Jakie wzory proponują na święta, na paznokcie hybrydowe, manikiurzystki z Ukrainy? Zobacz niżej i zainspiruj się. 📢 Małpia ospa - takie są pierwsze objawy małpiej ospy. Pojawił się nowy groźny szczep mpox [17.12.2023] Pierwszy przypadek małpiej ospy w Europie potwierdzono w maju 2022 roku, miesiąc później - w czerwcu - małpia ospa pojawiła się w Polsce. Małpia ospa to groźna choroba. Może być nawet śmiertelna. Teraz lekarze stwierdzają kolejne zachorowania na całym świecie. Wywoływane są przez nowy szczep małpiej ospy - mpox. Mpox jest bardziej zjadliwy i ma większą śmiertelność, niż zwykły wirus. Zobacz, jakie są pierwsze objawy małpiej ospy.

📢 Dodaj te przyprawy do bigosu, a będzie łatwiej strawny. Oto przepis na lekkostrawny bigos [17.12.2023] Bigos to danie uwielbiane przez Polaków. Chętnie spożywamy go również w okresie świąt Bożego Narodzenia. Armatyczna, lekko kwaskowa potrawa ma jeden minus - jest bardzo ciężkostrawna. Możemy jednak wzbogacić go o pewne zioła i przyprawy, dzięki którym będzie łagodniejszy dla naszego układu trawiennego. Zobacz, co należy dodać do bigosu, aby był łatwiej strawny.

📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy [17.12.2023] Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [17.12.2023] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy. 📢 Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia z Omanu! [17.12.2023] Iwona i Gerard to najbardziej znana para z "Sanatorium miłości", kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść ogórków kiszonych. Im kiszonki mogą bardzo zaszkodzić [17.12.2023] Wyobrażacie sobie zimę bez ogórków kiszonych? To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiej kuchni. Jedni sami przygotowują przetwory, inni kupują gotowe słoiki w sklepach lub na wagę w popularnych warzywniakach. Ogórki kiszone są bardzo zdrowe, mają mnóstwo witamin, ale to nie jest rarytas dla każdego. Czy ogórki kiszone są zdrowe? Komu mogą zaszkodzić ogórki kiszone? Lista nie jest wcale krótka, sprawdźcie!

📢 Pieniądze PRL - zdjęcia, ceny. Stare banknoty i monety zyskują dziś na wartości [17.12.2023] Po wojnie wyemitowano wiele w Polsce banknotów i monet, które dziś są przedmiotem zainteresowania numizmatyków i miłośników historii. Kolekcjonowanie takich starych pieniędzy to dla niektórych fascynujące hobby. Niektóre egzemplarze po latach mogą być sporo warte. Zobacz, które banknoty i monety są poszukiwane przez kolekcjonerów i na jakich można się wzbogacić. 📢 Edyta Herbuś o byciu macochą – zdjęcia. Tak żyje na co dzień tancerka i aktorka [17.12.2023] Tancerka, choreografka, aktorka i prezenterka telewizyjna Edyta Herbuś prowadzi życie pełne podróży i wyzwań. Prywatnie jest macochą dla trójki dzieci swojego partnera Piotra i ukochaną wnuczką Otylii i Tadeusza. Z dziadkami łączy ją wyjątkowa międzypokoleniowa więź. Oto, jaka jest prywatnie Edyta Herbuś.

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [17.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść maku. Im może zaszkodzić świąteczny makowiec [17.12.2023] W grudniu spożycie maku w Polsce gwałtownie rośnie. Na świątecznych stołach pojawiają się torty makowe, tradycyjne makowce, pokryte słodkim lukrem szneczki, a wcześniej często kluski z makiem. Trudno sobie wyobrazić święta Bożego Narodzenia bez tych smakołyków. Kto nie powinien jeść maku? Osoby z tymi schorzeniami powinny go ograniczać. Sprawdzamy co się dzieje z organizmem, gdy jemy mak.

📢 Tragedia na jeziorze Wolickim w pow. żnińskim. Nie żyje kajakarz, który zaginął na wodzie W sobotę, 16 grudnia, otrzymaliśmy informację o poszukiwaniach kajakarza, który tego samego dnia wypłynął na jezioro Wolickie (miejscowość Knieja, pow. żniński). W poszukiwania zaginionego włączyli się funkcjonariusze policji, straż pożarna, WOPR i grupy specjalistyczne. Późnym wieczorem odnaleziono ciało mężczyzny. 📢 Kamień Krajeński gospodarzem Powiatowej Wystawy Stołów Wigilijnych. Zobacz zdjęcia Degustacja potraw wigilijnych, promocja rękodzieła lokalnych wytwórców, występy artystyczne i wspólne kolędowanie oraz dzielenie betlejemskim światełkiem pokoju – tak wyglądała tegoroczna prezentacja stołów wigilijnych. Tym razem gospodarzem wydarzenia był Kamień Krajeński. 📢 Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do Grudziądza. Na Rynek przybyli z nim harcerze. Mamy zdjęcia Po mszy w grudziądzkiej Bazylice pw. św. Mikołaja Biskupa druhowie z hufca Grudziądz przenieśli Betlejemskie Światło Pokoju na Rynek gdzie przy dźwiękach kolęd i pastorałek można było pobrać płomień pokoju i zabrać do swoich domów. Częstowano też gorącą herbatą i piernikami.

📢 Parkrun Toruń 379. Kolejne udane spotkanie amatorów aktywnego wypoczynku [zdjęcia] 16 grudnia 2023 roku odbyła się już 379. edycja Parkrun Toruń. Amatorzy aktywnego wypoczynku tradycyjnie zebrali się w lesie na Skarpie. 📢 W Pakości podczas spotkania świąteczno-noworocznego ogłoszono wyniki plebiscytu Człowiek Roku 2023. Zdjęcia Podczas spotkania świateczno-noworocznego zorganizowanego z inicjatywy Zygmunta Gronia, burmistrza Pakości, ogłoszono wyniki plebiscytu Człowiek Roku 2023. 📢 800 plus - oto termin wypłaty świadczenia! Taki jest harmonogram wypłat 800 plus w 2024 roku 800 plus od stycznia 2024 roku zastąpi 500 plus - potwierdziła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej i podała termin zmiany świadczenia. Już 2 stycznia 2024 roku rodzice i opiekunowie mogą spodziewać się na swoich kontach bankowych wyższych niż zwykle przelewów. Jaki będzie harmonogram wpłat 800 plus? Kto powinien złożyć nowy wniosek? Czytaj więcej.

📢 Barbara Nowacka i jej styl - prywatne zdjęcia. Nowa minister edukacji dba o kondycję. Regularnie biega Nowa minister Barbara Nowacka dba o kondycję fizyczną. Relacje z biegania zamieszcza w mediach społecznościowych. Jaka jest na co dzień minister edukacji? Oto jej prywatny styl - zobacz niżej i w naszej galerii. 📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Oto najgorsze ryby, tych gatunków lepiej nie jeść. Takie ryby są najbardziej toksyczne Jakie ryby są najbardziej toksyczne? Zdecydowanie zbyt rzadko w codziennej diecie pojawiają się ryby, które są bogatym źródłem cennych składników odżywczych. Ryby należą do najzdrowszych produktów spożywczych a spożywanie ich jest zalecane przez lekarzy i dietetyków. Jednak warto wiedzieć, których gatunków ryb lepiej nie jeść. Mięso niektórych gatunków może gromadzić rtęć i metale ciężkie. Sprawdź teraz najgorsze gatunki ryb. 📢 Oto błędy przy robieniu sałatki jarzynowej - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to sałatka traci tradycyjny smak Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Ta tradycyjna sałatka jest uwielbiana w Polsce. Wiele osób nie wyobraża sobie świąt i rodzinnych uroczystości bez sałatki jarzynowej. Przepisów na sałatkę jarzynową jest mnóstwo. I chociaż łatwo ją przygotować, często popełniamy błędy, przez które sałatka jarzynowa traci swój tradycyjny smak. Kilka trików na sałatkę jarzynową podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy, robiąc sałatkę jarzynową.

📢 Zabawki z czasów PRL - zdjęcia, aktualne ceny z OLX. Takich teraz dzieci nie znają Stare zabawki z dzieciństwa u każdego wywołują nostalgię. Pamiętasz jeszcze zabawki z PRL-u? Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki, pluszaki – dziś na niektórych można sporo zarobić. Zobacz na zdjęciach najpopularniejsze zabawki z czasów PRL. Tyle dziś kosztują. Oto ceny z portalu OLX. 📢 Skoczek Maciej Kot - tak mieszka i żyje w Nowym Targu. Oto jego śliczna żona Agnieszka i syn Filip Maciej Kot po długiej przerwie wrócił do kadry A w skokach narciarskich i wystartował w Pucharze Świata w Klingenthal. Trochę w cieniu największych gwiazd reprezentacji Maciej Kot ułożył sobie życie u boku pięknej Agnieszki, jego oczkiem w głowie jest syn Filip. Tak mieszka i żyje na co dzień w Nowym Targu skoczek Maciej Kot.

📢 Bombki vintage - zdjęcia, ceny. Świąteczne ozdoby z czasów PRL mają swój niepowtarzalny urok Reflektorki, pajacyki, muchomorki, koszyczki, torebki, łabędzie, księżyce, parasolki, mikołaje, babuszki - takie bombki z czasów PRL przeżywają dziś prawdziwy renesans. Takich świątecznych ozdób w stylu vintage próżno dziś szukać w sklepach. A mają swój urok i... swoją cenę. Unikatowe modele mogą naprawdę sporo kosztować. Kolekcjonerzy polują na konkretne ozdoby. Jakie? Sprawdź, jakie są ceny OLX. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść pierogów. Oni powinni uważać na nie w święta Pierogi to jedna z tradycyjnych potraw kuchni polskiej i ukraińskiej. Na stołach pojawiają się szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jednak czy każdemu pierogi służą? Przy niektórych schorzeniach powinniśmy unikać pewnych rodzajów pierogów. Sprawdź, kto powinien je ograniczyć.

📢 Takie są ceny karpia w marketach - Lidl, Biedronka i inne. Żywy karp przechodzi do historii Polskie społeczeństwo gotowe jest na wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych karpi. 59,3 proc. Polek i Polaków popiera taki zakaz. Większość ludzi kupuje karpie patroszone, filetowane, dzwonka. Sprawdzamy, ile w grudniu 2023 roku kosztuje karp w marketach. 📢 Tak Zbigniew Boniek urządził swój apartament w Rzymie. Tak żyje na co dzień we Włoszech Zbigniew Boniek pochodzi z Bydgoszczy, ale wielką sławę zyskał w Juvenstusie i Romie. I właśnie w Rzymie od lat mieszka z żoną Wiesławą, tam też wychowali troje dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Zbigniew Boniek - zaglądamy do środka włoskiego apartamentu jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii. 📢 Takie fryzury damskie postarzą Cię nawet o 10 lat. Oto fryzury, które podkreślą każdą zmarszczkę Na to jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie wpływa wiele elementów - postawa, strój, makijaż, sylwetka, sposób poruszania się. Jednym z ważniejszych jest fryzura. Odpowiednie uczesanie dodaje pewności siebie, odmładza, odciąga uwagę od niedoskonałości. Zła fryzura zaś podkreśla cienie pod oczami, zmarszczki, sprawia, że twarz wygląda na bladą i zmęczoną. Oto lista fryzur, które postarzają. Mogą dodać ci wiele lat!

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka.

📢 Kamila Urzędowska, czyli Jagna z "Chłopów" na odważnych zdjęciach. Oto wschodząca gwiazda kina Kamila Urzędowska ma za sobą wiele charakterystycznych ról filmowych, jednak to rola Jagny w "Chłopach" - filmu nominowanego do Oscara w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny dała jej dużą rozpoznawalność. Dzięki temu kariera Kamili Urzędowskiej nabrała rozpędu. Zobaczcie główną bohaterkę tego kinowego hitu - Kamilę Urzędowską na odważnych zdjęciach. Publikujemy je w naszej galerii niżej. 📢 Sylwia Mor - adoptowana córka Agaty Młynarskiej. Tak wygląda teraz na zdjęciach rodzinnych 25 lat temu los połączył Agatę Młynarską i Sylwię Mor, wówczas 11-latkę z domu dziecka nieopodal Suwałk. Dziś Sylwia Mor ma już swoją rodzinę, jednak więź z popularną dziennikarką, która dała je miłość i dom, pozostanie na zawsze. Tak wyglądała Sylwia Mor, gdy mieszkała z Agatą Młynarską. O tym piszemy niżej.

📢 Urządzenia zużywające najwięcej prądu - tabela w grudzień 2023. Tyle prądu zużywają pralka, lodówka czy ładowarka Warto wiedzieć, które urządzenia elektryczne zużywają najwięcej prądu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Zobacz, które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej. Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd.

📢 Bożonarodzeniowy Koncert Charytatywny w Szkole Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu. Zobaczcie zdjęcia Już po raz drugi w tym roku w Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu odbył się koncert charytatywny. Tym razem impreza nawiązywała repertuarem do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 📢 W Grudziądzu kursował Kolędowy Tramwaj Mocy! Pasażerowie byli pozytywnie zaskoczeni. Zdjęcia Inicjatywę muzykowania w tramwajach zapoczątkowała w ubiegłym roku Grudziądzka Orkiestra Dęta. Tym razem dołączyły kolejne chóry i zespoły: Piosenkarnia, chór Alla camera, The G Singers, Cantores Graudentes. W zajezdni z kolei zaśpiewali: Marysia Trętkiewicz i Krzysztof Szuca. Tramwaj Kolędowej Mocy kursował po torach przez kilka godzin w piątkowe popołudnie, 15 grudnia.

📢 Finał akcji Onko - Mikołaje w Grudziądzu. Prezenty, Mikołaj i wspólna zabawa! Maluchy z domu dziecka były szczęśliwe. Zobacz zdjęcia Ekipa Onko - Mikołajów z prezentami przybyli do małych i większych podopiecznych Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu. Był Mikołaj, który nietypowo, bo na motocyklu, przybył do maluchów a te były przeszczęśliwe z jego wizyty. Wspólnie bawiono się przy rytmach świątecznych piosenek. W przeniesieniu paczek świątecznych z samochodów do budynku domu dziecka pomagała młodzież z klas mundurowych III LO. Prezenty, te wymarzone z listów do Mikołaja oraz dodatkowe zebrane podczas zbiórek, zostaną wręczone dzieciom w Wigilie. Organizatorem akcji były wolontariuszki Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei Dzieciom z Bydgoszczy. Przed nami jeszcze jeden finał akcji Onko - Mikołaje... już w poniedziałek, 18 grudnia Onko - Mikołaje zawitają do domów dziecka w Łasine i Wydrznie.

📢 Tak było na "Wigilii dla samotnych i przyjaciół" w Inowrocławiu. Mamy zdjęcia Już po raz 31. Grzegorz Kaczmarek zorganizował w Inowrocławiu „Wigilię dla samotnych i przyjaciół”.

📢 Strażacy wyjechali z Torunia nowymi wozami. Kolejny sprzęt dla OSP z Kujawsko-Pomorskiego Jednostki ochotniczych straży pożarnych odebrały trzynaście wozów pożarniczych oraz motopompy przeznaczone do działań ratowniczo-gaśniczych. Wszystko za sprawą Regionalnego Programu Operacyjnego. 📢 Kontrowersje we wspólnocie na bydgoskim Szwederowie? Mieszkańcy chcą zerwania umowy z administracją Część mieszkańców z ulicy Strzeleckiej 32 w Bydgoszczy twierdzi, że zarząd ich wspólnoty mieszkaniowej nie wykonuje uchwały o wypowiedzeniu umowy administracji bloku. Administrator twierdzi też, że żadne wieści o tym, że rezygnacji z jego usług do niego nie dotarły. 📢 Nowe kontrakty w Anwilu Włocławek i Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz Krzysztof Szubarga wybrał obcokrajowca do Astorii. We Włocławku Przemysław Frasunkiewicz postanowił, że Igor Wadowski zostanie z Anwilem do końca tego sezonu.

📢 Sępólno Krajeńskie było gospodarzem konwentu burmistrzów województwa kujawsko-pomorskiego Włodarze gmin miejskich i miejsko-wiejskich z całego województwa kujawsko-pomorskiego spotkali się w Sępólnie Krajeńskim. Miasto to było gospodarzem konwentu burmistrzów. W sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki dowiedzieli się, jak funkcjonuje gmina oraz dyskutowali na temat bieżących inwestycji i problemów samorządowych. 📢 Tego lepiej nie wkładać do zmywarki. Oto najczęstsze błędy - przez to zmywarka nie domywa naczyń Zmywarka to urządzenie, które w wielu domach jest włączana nawet codziennie. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez zmywarki. Ale lepiej uważać, co się wkłada do zmywarki, bo można wyrządzić wiele szkody. Oto lista rzeczy, których nie należy wkładać do zmywarki - w ten sposób można zniszczyć naczynia a nawet samą zmywarkę. Takie błędy popełniamy najczęściej, korzystając ze zmywarki. Sprawdź, czy też tak robisz.

📢 Tak udekorowali swoją willę na święta Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz zdjęcia Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedawno zamieszkali w nowym pięknym domu. Teraz przyszedł czas, aby udekorować swoje miłosne gniazdko na okres świąt Bożego Narodzenia. Aktorka pochwaliła się już na Instagramie choinką i ozdobami świątecznymi. Zobacz zdjęcia! 📢 Abonament RTV 2024 - tyle zapłacimy w 2024 roku. Takie będą stawki od stycznia Abonament RTV 2024 - tyle zapłacimy w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o stawkach, jakie trzeba będzie zapłacić za abonament RTV w 2024 roku. Zobacz, jakie opłaty będą nas dotyczyć za oglądanie telewizji i słuchanie radia. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto i netto. Takie mają być podwyżki od marca Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto i netto. Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Ania Bardowska z Rolnik Szuka Żony dekoruje dom na Święta! Zobacz galerię zdjęć Ania i Grzegorz Bardowscy połączyli swoje życiowe drogi na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Od tamtego momentu para zdobyła serca widzów, utrzymując niezmiennie wysoką popularność i zdobywając sympatię fanów. Ich życie pełne jest wyjątkowych chwil, które z radością dzielą się z publicznością za pośrednictwem mediów społecznościowych. 📢 Kuchnia PRL - zdjęcia. Takie meble i sprzęt były wtedy popularne, a babciny wystrój miał klimat Między współczesnym wyposażenie kuchni, a tym z czasów PRL, jest spora różnica. Wielu z sentymentem powraca do tych czasów, a i moda na sprzęt i meble z lat 70. i 80. powraca. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Niektóre ze sprzętów gospodynie używają do dziś. Oto babcina kuchnia, jej wystrój i sprzęt na zdjęciach.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie. 📢 Takie są emerytury grudniowe 2023 - tabele wyliczeń brutto i netto. Tyle dostaną seniorzy w grudniu Na konta seniorów w grudniu wpłyną emerytury obliczone zgodnie z zasadami waloryzacji, które obowiązują od 1 lipca 2023 roku. Mamy tabele wyliczeń brutto oraz netto grudniowych emerytur. Zobacz, jakie dokładnie kwoty otrzymają w grudniu seniorzy z ZUS. Takie będą emerytury grudniowe 2023 - w tabeli prezentujemy dokładne wyliczenia.

📢 Horoskop indiański - takim jesteś zwierzęciem. Sprawdź swój totem i zobacz horoskop wróżki Azalii Horoskopy mają wielu zwolenników. Wiele osób wierzy w to, co zapisano w gwiazdach. Różne kultury wykształciły swoje własne sposoby na odczytywanie ludzkich losów z gwiazd. Również Indianie mają swój horoskop. Zamiast znaków zodiaku są tam zwierzęta. Horoskop indiański wyjaśnia aspekty życia w oparciu o założenie, że wszystko - ludzie, zwierzęta, natura - to jeden wielki krąg życia. Każde istnienie jest ważne i wnosi coś istotnego do tego kręgu. Zobacz, którym zwierzęciem jesteś według horoskopu indiańskiego i co to oznacza.

Wideo Sachajko o pracy Hołowni. Jest jak u Barei