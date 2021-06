Prasówka 17.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Na tym polega Biblijna Dieta - Post Daniela? Anna Popek przechodzi na restrykcyjną dietę [zasady, jadłospis]”?

📢 Takie są korzyści z chodzenia bez bielizny. Eksperci mówią o zaskakujących efektach Co się dzieje z organizmem, kiedy zupełnie zrezygnuje się z noszenia bielizny? Dowiedz się, jakie mogą być skutki rezygnacji z noszenia bielizny. Niektóre efekty mogą zaskoczyć! 📢 Takie mogą być skutki jedzenia czereśni. Osoby, które mają te objawy powinny przestać je jeść! [lista] Miłośnicy czereśni nie mają lekko. Ceny wciąż są dość wysokie. Ten wyjątkowo słodki owoc ma wielu swoich fanów, którzy mimo wysokiej ceny decydują się na zakup tych owoców. Czereśnie najlepsze są świeże nieprzetworzone, dlatego sezon na nie jest bardzo krótki. Jak się okazuje, owoce te nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien jeść czereśni? I dlaczego? Sprawdziliśmy.

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie mają być emerytury w 2022 roku. Zobacz, ile zyskają seniorzy Takie mają być emerytury w 2022 roku. Wiemy, ile mogą zyskać emeryci w przyszłym roku. Podano już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2022 roku. Do tego nastąpią zmiany, zapowiedziane w Polskim Ładzie. Zobacz, ile mogą wynosić emerytury w 2022 roku.

📢 Oto dom Maryli Rodowicz - tak mieszka piosenkarka. Kocha złote lustra, piękny ogród i koty! [zdjęcia] Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej kilkanaście lat, kupiła go razem z byłym mężem Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a jej współlokatorami są piękne koty, które piosenkarka uwielbia. 📢 Tak mieszka Marcelina Zawadzka. W swoim mieszkaniu wygląda, jak księżniczka [prywatne zdjęcia] Marcelina Zawadza przez lata prowadziła program „Pytanie na śniadanie”. Popularność zdobyła kilka lat temu, gdy wygrała konkurs Miss Polonia. Ambitna celebrytka chętnie bierze udział w projektach związanych z show-biznesem. Nic dziwnego, że Marcelina Zawadzka ma fundusze na to, by pięknie urządzić swój dom. W ostatnim czasie prezenterka zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy. Jej fani mogli obejrzeć niektóre z wnętrz jej mieszkania. Była Miss Polonia mieszka w naprawdę pięknym miejscu!

📢 Takie mają być nowe zasady wypłaty Emerytur 2022. Co z kontami dla seniorów? Rząd planuje, żeby od 2022 roku wszyscy seniorzy dostawali emerytury w formie bezgotówkowej. Wciąż jednak nie wszystkie starsze osoby posiadają konta w banku, a my przy okazji sprawdziliśmy, gdzie są one za darmo. 📢 Oto wyliczenia Czternastej Emerytury 2021. Na tym polegać ma zasada złotówka za złotówkę Czternasta emerytura zostanie wypłacona w wysokości minimalnej emerytury jaka obwiązuje w 2021 roku - to 1250,88 zł brutto. Rząd ustalił pułap od którego "czternastka" będzie pomniejszana, nie każdy więc otrzyma pełne świadczenie. Szczegółowe wyliczenia na kolejnych slajdach naszej galerii. 📢 Modne fryzury na lato 2021! Glass hair, czyli włosy idealnie gładkie niczym tafla lustra [zdjęcia] Modne fryzury na lato 2021. Glass hair, czyli włosy idealnie gładkie niczym tafla wody to jedna z najmodniejszych fryzur. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura glass hair i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje!

📢 Takie są dodatki do emerytur i rent w 2021 roku. Możesz dostać znacznie większą emeryturę Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie. By je otrzymać, trzeba spełnić ściśle określone warunki. Wszystkie wymienione kwoty dodatków obowiązują od 1 marca tego roku. Dodatki, podobnie jak emerytury i renty, są co roku waloryzowane. Jakie warunki trzeba spełnić i na jakie pieniądze można liczyć? Zobacz w dalszej części galerii. 📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje.

📢 Taka może być emerytura stażowa 2022 - projekt złożony w Sejmie. Jaki będzie nowy wiek emerytalny? Taka może być emerytura stażowa. W środę "Solidarność" złoży w Sejmie projekt ws. wprowadzenia emerytur stażowych. Dzięki temu Polacy będą mogli wcześniej przejść na emeryturę, ale będzie trzeba spełnić warunki. Zobacz, co znalazło się w projekcie. 📢 Te popularne kosmetyki w rzeczywistości mogą być szkodliwe. Dermatolodzy ostrzegają! Na rynku kosmetycznym istnieje wiele doskonałych produktów, które czynią cuda, dając jedwabiście gładką skórę czy lśniące włosy. Ale istnieje również garstka produktów kosmetycznych, które mogą spowodować poważne szkody lub są po prostu marnotrawstwem pieniędzy.

📢 Najmodniejsze fryzury na lato 2021! Waterfall layers - ta fryzura to hit, który dodaje włosom objętości [zdjęcia] Modne fryzury na lato 2021. Waterfall layers to hit tego roku - najmodniejsza fryzura na lato i nie tylko. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura waterfall layers i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje!

📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną. 📢 Krótkie fryzury na lato 2021. Te modne fryzury odmładzają, dodają uroku i kobiecości [zdjęcia] Modne krótkie fryzury na lato 2021. Fryzura na lato powinna być przede wszystkim wygodna, świetnie się układać i zapewniać swobodę w upalne dni. Wiele kobiet na wakacyjny czas wybiera ostre cięcie i szuka modnej krótkiej fryzury. Wybraliśmy kilka krótkich fryzur, które świetnie sprawdzą na lato. Zobacz! 📢 Horoskop zdrowotny na lipiec. Te znaki zodiaku będą się cieszyć dobrym zdrowiem [lista] Lipiec jest pierwszym miesiącem wakacji. To okres, gdzie wielu z nas planuję podróż i wakacje. Czy zdrowie nie popsuje niektórym planów? Sprawdź w naszej galerii znaki zodiaku, które w lipcu będą się cieszyć dobrym zdrowiem.

📢 Takie będą stawki czternastej emerytury 2021. Zobacz wyliczenia brutto i netto Takie będą stawki czternastej emerytury 2021. Czternasta emerytura to kolejne roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, które obiecał rząd PiS. "Czternastka" zostanie wypłacona jesienią 2021 roku.

📢 Oto horoskop finansowy na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Kto może liczyć na duże pieniądze? [lista] Lipiec będzie dobrym miesiącem pod względem finansów dla wielu znaków. Niektórzy jednak powinni zacząć oszczędzać. Gwiazdy przypominają, że fortuna kołem się toczy. Sprawdź w naszej galerii horoskop finansowy na lipiec dla wszystkich znaków. 📢 Oto wyliczenia Czternastych Emerytur 2021. Takie są zasady pomysłu złotówka za złotówkę Czternasta emerytura zostanie wypłacona w wysokości minimalnej emerytury jaka obwiązuje w 2021 roku - to 1250,88 zł brutto. Jednak nie każdy będzie mógł liczyć na taką kwotę. Rząd ustalił pułap od którego "czternastka" będzie pomniejszana. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Osoby o tych imionach to prawdziwi złośliwcy. Oni potrafią być wredni! [lista] Imiona, jakie nosimy to dar od naszych rodziców. Nim zdecydowali się nam je nadać przez kilka miesięcy trwały narady i spory. Jedni wybierają imiona spontanicznie, inni analizują każdy szczegół, także ich znaczenie. Do każdego z imion przypisywane są bowiem cechy charakteru, jakie wraz z imieniem trafia do człowieka. Zobaczcie, które imiona noszą osoby złośliwe. 📢 Nowe wyrównanie emerytur i rent. Te osoby dostaną więcej pieniędzy - zobacz Przyjęty projekt ustawy, który przewiduje wyrównanie świadczenia emerytalnego lub rentowego niższego niż 2400 zł do tej kwoty działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie PRL. Zapowiedziano wyrównanie emerytur i rent.

📢 400 złotych dodatku do pensji. Kto i kiedy może dostać wyższe wynagrodzenie? Oto wszystkie najważniejsze zasady! 400 złotych dodatku do pensji? To możliwe! W życie wchodzą nowe przepisy, które obejmą wielu pracowników. Niektórym z nich pensja wzrośnie o 400 zł miesięcznie. Jakie jeszcze zmiany wprowadza ustawa? 📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Zobacz! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Masz telefon w tej sieci? Oddadzą Ci pieniądze! Ważna decyzja UOKiK. Kto teraz może otrzymać rekompensatę? Dzięki interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów abonenci jednej z czołowych polskich sieci komórkowych dostaną zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy. Chodzi o nieprawidłowości związane z wiadomościami SMS. Zarówno nowe, jak i wcześniejsze reklamacje mają być rozpatrywane pozytywnie. 📢 Osoby o tym imieniu i znaku zodiaku to prawdziwe marudy! Niektórych lepiej unikać [lista] Jeśli nie lubicie ciągłego narzekania i marudzenia to raczej unikajcie największych marud. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie osób, które marudzenia mają we krwi. Bo jest za gorąco, bo jest za zimno, bo za późno lub za wcześnie. Każdy powód jest dobry, by sobie pomarudzić. Zobaczcie kogo lepiej unikać, jeśli nie macie dziś siły na marudzenie.

📢 Zarobki pielęgniarek idą w górę. Ile zarabiają teraz, a ile będą zarabiać od 1 lipca? Sejm uchwalił nowe pensje minimalne dla medyków Zarobki pielęgniarek. Od 1 lipca zmienią się zasady wynagradzania pracowników służby zdrowia. Forsowane przez Senat wyższe współczynniki wyliczania wynagrodzeń dla medyków przepadły w sejmowym głosowaniu. Jak na tym wyjdą pielęgniarki i ile rzeczywiście zarabiają? Zdaniem działaczek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe ich pensje różnią się od wyliczeń ministerstwa. Sprawdźcie w galerii, ile wynoszą obecnie.

📢 Historyczne, pierwsze wcielenie ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej w Grudziądzu! [zdjęcia] Rekruci po raz pierwszy przekroczyli bramy koszar nowego, 83. batalionu lekkiej piechoty w Grudziądzu. Dzięki temu 8.Kujawsko -Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej wzmocniła się o blisko 180 żołnierzy ochotników, którzy przyszli spełniać swoje, często odkładane na długie lata marzenia o byciu żołnierzem - mówi por. Paweł Banasiak, oficer prasowy 8. K-PBOT. 📢 Pogoda na czerwiec 2021. Fala upałów w Polsce. Taka będzie pogoda w regionie Pogoda na czerwiec 2021. Do naszego kraju zbliża się fala upałów. W całej Polsce zrobi się naprawdę gorąco. Termometry w wielu miejscach przekroczą 30 stopni. Zobacz, jaka będzie pogoda w naszym regionie w najbliższych dniach. 📢 Polsko-niemiecka akcja policjantów w Osielsku pod Bydgoszczą. Zatrzymano pasera elektroniki z aut [zdjęcia] Wspólna praca polskich i niemieckich policjantów w Osielsku pod Bydgoszczą Zatrzymano pasera części elektronicznych ze skradzionych na terenie Europy luksusowych samochodów.

📢 Czeski Cieszyn. Sześciometrowy pyton został znaleziony w Olzie. Gad ważył około 50 kilogramów Strażacy z rzeki Olzy w Czeskim Cieszynie wyciągnęli martwego, sześciometrowego pytona. Nie wiadomo skąd wąż znalazł się w tym miejscu i dlaczego zginął.

📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności: 📢 Na węźle pod Bydgoszczą zapalił się bus. Mamy zdjęcia! [galeria] Dwa poranne, czwartkowe (17.06), pożary samochodów w Bydgoszczy i w Białych Błotach. Na szczęście nie było poszkodowanych.

📢 Charzykowy. W kurorcie wypoczynkowym nad Jeziorem Charzykowskim już tętni życie. Zdjęcia Spacery, rowery, kultura, sport, wypoczynek - Charzykowy to miejsce, w którym jest wiele możliwości spędzania wolnego czasu - zwłaszcza latem. To miejscowość, która cieszy się popularnością wśród turystów. 📢 Ewakuacja w Zielonych Arkadach w Bydgoszczy. Spokojnie to tylko ćwiczenia Jak poinformowali nas Czytelnicy, w czwartek, 17 czerwca, zarządzono ewakuację w galerii handlowej Zielone Arkady w Bydgoszczy. Osoby przebywające w galerii poproszono, by opuściły budynek. Jak dowiadujemy się od strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy są to ćwiczenia. 📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.

📢 Uwaga! TVN: Katowana od urodzenia, 3-letnia Hania nie doczekała pomocy. "Wszyscy zawiedliśmy" Ostatnie godziny życia małej Hani były piekłem. Według prokuratury dziewczynka była brutalnie bita i polewana zimną wodą przez własną matkę i jej partnera. Nadzór nad dysfunkcyjną rodziną pełniły wszystkie, powołane do tego służby, jednak mimo licznych, niepokojących sygnałów nikt nie zdołał zapobiec tragedii. Dlaczego?

📢 Magda Narożna pokazuje swój dom i samochód. Robią wrażenie? Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" ma się czym chwalić! 17.06.2021 Magda Narożna ma piękny dom pod Łomżą. Dom jest otoczony lasem, ale wokalistka nie boi się tam mieszkać, gdyż posesji strzegą dwa olbrzymie owczarki środkowoazjatyckie. Magda Narożna może się także pochwalić wspaniałym samochodem - lexusem. Zobacz zdjęcia 📢 Od 1 lipca będziesz musiał deklarować gminie to w czym i czym palisz w domu Od 1 lipca tego roku właścicielom i zarządcom budynków mieszkalnych i niemieszkalnych przybędzie ustawowy obowiązek składania deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw.

📢 S10 - najprostsza droga ze Szczecina do Warszawy. Przez Bydgoszcz i Toruń Najszybsza trasa spod Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie pod Zamek Królewski w Warszawie prowadzi ekspresową S3 i autostradą A2 (ok. 570 km) i jest dłuższa o 45 km od bezpośredniej drogi z Pomorza Zachodniego do stolicy, czyli po DK10. Gdy obecną DK10 zastąpi droga ekspresowa S10, nie będzie trzeba już nadkładać drogi. Trasa połączy nie tylko Szczecin z Warszawą, ale również Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Płock. 📢 Piękne partnerki polskich piłkarzy. Tylko one mogą ich zmobilizować do lepszej gry? W nich cała nadzieja! Po porażce 1:2 na inaugurację Euro 2020 ze Słowacją nastroje w ekipie polskich piłkarzy są fatalne. Kto mógłby podnieść ich na duchu i umotywować do lepszej gry w kolejnych spotkaniach? Oczywiście, największy wpływ na mężczyzn mają żony i partnerki. Zwłaszcza, jeśli są piękne. I na nich opieramy swój optymizm, bo... argumenty mają spore. Zobaczcie zdjęcia WAGs polskich piłkarzy!

📢 Euro 2021. Przegrywamy, ale telewizory idą jak świeże bułki. Bydgoszczanin wyrzucił telewizor na śmietnik! Elektromarkety przeżywają oblężenie. Bo zawsze, gdy są jakieś mistrzostwa, to ludzie chcą mieć lepszy sprzęt do oglądania. Najlepiej największe ekrany. Choć polska drużyna piłkarska nie zachwyciła nas dotąd swoją grą, to zawsze, gdy odbywają się mistrzostwa w piłce nożnej wzrasta sprzedaż telewizorów. - Głównie dużych odbiorników o przekątnych 65 lub 75 cali - mówią w RTV EURO AGD . 📢 Inowrocław. Piłka nożna. MKP Noteć Inowrocław wygrywa z Dębem Bąkowo 5:2 i awansuje do V ligi. Zdjęcia Po 14 latach piłkarze MKP Noteć Inowrocław wracają do ligi okręgowej. W sezonie 2021/202 będą grać w V lidze. Inowrocławianie wywalczyli sobie awans na 3 kolejki przed końcem obecnego sezonu, pokonując na własnym boisku zespół Dębu Bąkowo 5:2.

📢 Policja skuła w kajdanki matkę na oczach 9-letniej córki. Zaczęło się od braku maseczki. Co się stało na stacji paliw pod Kielcami? [WIDEO] Zostałam obezwładniona, rzucona na auto, na siłę wykręcono mi ręce do tyłu, a świadkiem tego zdarzenia było moje dziecko, które siedziało w samochodzie. Założono mi kajdanki, w trakcie obezwładniania używano wobec mnie bardzo dużo siły, byłam ciągnięta za kark - opowiada 32-letnia kielczanka. Kobieta wychodząc ze stacji paliw w Kostomłotach Drugich, w gminie Miedziana Góra nie miała na twarzy maseczki i nie chciała się wylegitymować. To, czy policjanci mieli podstawy do użycia środków przymusu bezpośredniego bada teraz Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. 📢 Zawisza Bydgoszcz - Lider Włocławek. Kibice zobaczyli aż sześć goli [zdjęcia kibice + mecz] W zaległym meczu grupy mistrzowskiej IV ligi Zawisza Bydgoszcz pokonał Lidera Włocławek 5:1. Niebiesko-czarni odzyskali pozycję lidera i mają dwa punkty przewagi nad Włocłavią. W sobotę ostatnia kolejka, która zdecyduje o tym, który z zespołów awansuje do III ligi.

📢 Leon Madsen zwycięzcą pierwszego turnieju SEC, rozegranego w Bydgoszczy [zdjęcia] W środę w Bydgoszczy rozegrano pierwszy tegoroczny turniej o indywidualne mistrzostwo Europy na żużlu. Pierwotnie zawody miały odbyć się w sobotę, ale zostały przełożone z powodu deszczu. Za drugim podejściem udało się rozegrać imprezę bez przeszkód. 📢 730. urodziny Grudziądza. "Kapsułę czasu" i tablicę pamiątkową umieszczono w Domu Towarowym Korzeniewskich na Rynku Dziś (środa, 16 czerwca) w ścianie dawnego Domu Towarowego Korzeniewskich na Rynku w Grudziądzu zamurowano "Kapsułę czasu". Ma ona być świadectwem naszych czasów dla przyszłych pokoleń. 📢 W powiecie wąbrzeskim zaorano drogę, która prowadziła do domu. Właścicielka nie ma jak dojechać, sąsiedzi swojego pola oddać nie chcą W Wielkich Radowiskach w gminie Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim zaorano drogę, która od 100 lat prowadziła do jednego z budynków mieszkalnych. Właściciel tego budynku nie ma teraz możliwości dojazdu do swojego domu, a jego sąsiedzi nie chcą oddawać części swojego pola, aby umożliwić dojazd do nieruchomości. - Nie chcę, żeby mi ktoś pod oknami jeździł. Człowiek mieszka na wsi, chce mieć spokój, a nie, żeby samochody pod oknami jeździły. Nasze dzieci rosną, a jeśli będą się chciały budować, a będzie w tym miejscu droga? - mówi "Pomorskiej" Agnieszka Ciechacka, która wraz z rodziną zgłosiła się do nas z prośbą o interwencję.

📢 W Radzyniu Chełmińskim zderzyły się dwa samochody dostawcze. Jedna osoba trafiła do szpitala Do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów dostawczych doszło w środę (16 czerwca 2021) rano w Radzyniu Chełmińskim. Jeden z kierowców był zakleszczony w pojeździe.

📢 Dobudowali BALKONY do starych bloków! Pomysł z Tarnowa okazał się prawdziwym hitem. Teraz powielają go inne spółdzielnie [ZDIĘCIA] 16.06 Coraz więcej starych bloków w Tarnowie z czasów PRL ma dobudowywane balkony. Zapoczątkowała to Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaskółka". Jej śladem idą również inni właściciele budynków wielorodzinnych w Tarnowie. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Domy z basenami na sprzedaż, pełen luksus [zdjęcia, ceny] Komfortowe wille z basenami czekają na nowych właścicieli, również w województwie kujawsko-pomorskim. Zebraliśmy dla Was najnowsze oferty sprzedaży domów - uwzględniliśmy ich lokalizacje, powierzchnie budynków i działek oraz ceny. Zobaczcie jak może wyglądać "amerykański sen" w lokalnym wydaniu!

📢 Fryzury z lat 90. wracają do łask! Fryzura z grzywką, kolorowe frotki, refleksy i koczki. Które uczesania z lat 90. znów są modne? ZDJĘCIA Fryzury z lat 90. w pamięci wielu osób zostały zapamiętane jako szalone i rzucające się w oczy, a z perpektywy czasu jako nieco... obciachowe. Balejaż, cieniowanie, kolorowe spinki i frotki, krótka grzywka. Brzmi jak horror? Okazuje się, że nie dla wszystkich. Fryzury z lat 90. wracają do łask, a ich unowocześnione wersje podbijają coraz więcej serc. Jak wyglądają uczesania z lat 90. w wersji z 2021 roku? Są modne, charakterystyczne i twarzowe - sprawdź! 📢 Tyle ma wynosić płaca minimalna 2022 i najniższa stawka godzinowa. Kwoty mogą zaskakiwać [16.06.2021 r.] W połowie czerwca przyjęto propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz propozycję minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku. W dalszej części galerii podajemy najważniejsze informacje w sprawie.

📢 Takie będą emerytury bez podatku. Oto wyliczenia netto i brutto przed waloryzacją Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. oznacza, że zwolnione od podatku będą emerytury do 2,5 tys. brutto. Wielu emerytów zyska sporo pieniędzy. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tysięcy złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące złotych. To dużo więcej niż efekt ustawy obniżającej podatek PIT z 18 do 17 proc. Zobacz, ile wynosić mają ogłoszone przez rząd PiS emerytury bez podatku. Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku trafiać ma na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii. Trzeba pamiętać też, że kwoty emerytur zwiększą się jeszcze bardziej od marca 2022, gdy dojdzie do kolejnej waloryzacji.

📢 Takie ciekawe zjawiska astronomiczne zobaczymy jeszcze w 2021 roku [lista] Kalendarz zjawisk astronomicznych. W 2021 roku warto spoglądać w niebo. Spektakularne deszcze meteorów, kometa przelatująca blisko Ziemi i częściowe zaćmienie Księżyca to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na obserwatorów nocnego nieba. Sprawdź, co będzie można zobaczyć na niebie w 2021 r.

📢 Tak mieszka Rafał Mroczek. Oto przytulny i ciepły dom gwiazdy "M jak Miłość" [zdjęcia] Rafał Mroczek razem ze swoim bratem bliźniakiem od ponad 20 lat gra w serialu "M jak Miłość", który cieszy się niesłabnącą popularnością. Prywatnie aktor to miłośnik piłki nożnej i zwierząt, cały swój wolny czas poświęca rodzinie. Na swoim instagramowym koncie chętnie dzieli się zdjęciami z ukochaną córeczką. Zobaczcie, jak mieszka Rafał Mroczek. Jego apartament jest nowoczesny i bardzo przytulny. 📢 Tych produktów nie powinniśmy trzymać w lodówce! To im zaszkodzić! [lista] Co powinniśmy trzymać w lodówce? Wydaje się proste - te produkty, które wymagają niskich temperatur. Ale które? Jak się okazuje, jest wiele produktów, których w lodówce kategorycznie nie powinniśmy trzymać, bo im to zaszkodzi. Które to rzeczy? Sprawdzamy!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Oto najpiękniejsze sale weselne - tutaj ślub będzie wyglądał jak z bajki! [lista] Planujesz ślub? Szukasz wyjątkowej sali weselnej? Sprawdź w naszej galerii najpiękniejsze sale weselne w Kujawsko - Pomorskim. W tych miejscach ślub będzie wyglądać jak z bajki. Niektóre są naprawdę zjawiskowe! 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

📢 Te osoby dostaną wezwania do zapłaty zaległego Abonamentu RTV. Muszą uważać! [lista] Wezwanie do zapłaty zaległości dostaną tylko te osoby, które nie wyrejestrowały odbiorników radiowych i telewizyjnych, a przestały za nie płacić.

📢 Wypadek pod Grudziądzem. Czołowo zderzyły się auta dostawcze. Jedna osoba poszkodowana [zdjęcia] Do wypadku doszło przed godz. 8 w środę, 16 czerwca w miejscowości Fijewo w gminie Radzyń Chełmiński w powiecie grudziądzkim. Na miejscu strażacy zastali dwa samochody dostawcze po zderzeniu czołowym. Kierowcę jednego z pojazdów ewakuowano po wykonaniu dostępu przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Został zabrany przez pogotowie do szpitala. Ruch na DW 534 jest jeszcze utrudniony. 📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione.

📢 Taka jest tabela wypłat emerytur bez podatku - wyliczenia. Tyle do ręki dostaną emeryci W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tys. złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące. Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku może trafiać już na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii.

📢 Takie fryzury będą hitem tego lata. Zobaczcie najnowsze trendy dla młodych i dojrzałych [zdjęcia] Lato to z pewnością ulubiona pora roku wielu. Wysokie temperatury sprzyja wypoczynkowi poza domem. Każdy chce na ten wyjątkowy czas pięknie wyglądać. Często urlop zaczynamy od wizyty u fryzjera. Wakacje to też czas odważniejszych uczesań i cięć. A jakie trendy panują teraz? Jaką fryzurę wybrać, aby wyglądać młodo i pięknie? Sprawdzamy jakie cięcia są teraz najmodniejsze! 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Sposoby na ślimaki w ogrodzie. Te rośliny odstraszą ślimaka z działki, są też naturalne pułapki [lista] Ślimaki to prawdziwa zmora w ogródkach i na niektórych plantacjach. Niszczą warzywa i kwiaty na rabatach. Pozostawione same sobie mogą pozbawić liści nasze ulubione róże czy sałatę. Sposobów na ślimaki jest kilka - jedne polegają na sadzeniu odpowiednich roślin, które "odstraszą" te mięczaki, inne metody opierają się na stosowaniu pułapek.

📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady. 📢 Szczury znowu w Toruniu! Gdzie tym razem? Mamy zdjęcia i wideo Do naszej redakcji zgłosiła się zaniepokojona Czytelniczka. Na jednym z osiedli w Toruniu pojawiły się szczury. Co na to miasto i Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kopernik"? Zobaczcie zdjęcia i nagranie z udziałem gryzoni.

📢 Tragedia w Międzyborzu. Dzieci płakały nad ciałem mamy nawet dwanaście godzin Pogodna, pełna energii, zawsze uśmiechnięta...Tak swoją sąsiadkę, panią Agnieszkę, zapamiętali mieszkańcy jednego z domów wielorodzinnych w Międzyborzu. To właśnie tam doszło do tragicznego odkrycia. 📢 Te osoby załapią się na 12 tys. zł na dziecko. Będą zmiany w nowym programie dla rodzin Te osoby załapią się na 12 tys. zł na dziecko. Podczas prezentacji "Polskiego Ładu" Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało powstanie nowego programu. Rodzice będą mogli otrzymać 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dzieci. Pieniądze nie trafią jednak do wszystkich. Zobacz, kto może liczyć na wypłaty. 📢 Najlepszy stomatolog w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ranking internautów Wizyty u stomatologa nie należy do przyjemnych, ale nie powinniśmy ich unikać. Poza leczeniem ubytków pamiętajmy także o profilaktyce. Zobaczcie, jakiego stomatologa warto wybrać zdaniem internautów w województwie kujawsko-pomorskim. Jeśli wasze zęby potrzebują pomocy lub tylko przeglądu koniecznie sprawdźcie do kogo się wybrać.

📢 Tak Ciechocinek kibicował podczas meczu Polska - Słowacja! [zobacz zdjęcia] W poniedziałek, 14 czerwca Polacy rozpoczęli zmagania na EURO 2020. Niestety, w teoretycznie najłatwiejszym meczu podopieczni Paulo Sousy przegrali 1:2 ze Słowacją. W Ciechocinku Strefa Kibica została utworzona w parku Zdrojowym. Zebrały się tutaj tłumy mieszkańców. Jak było? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Jeszcze dwa mecze i... Memy po meczu Polska - Słowacja [galeria] Fatalny początek Euro dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni przegrali ze Słowacją 1:2, samobójczą bramkę wbił Wojciech Szczęsny, czerwoną kartkę zobaczył Grzegorz Krychowiak, a jedynego gola dla naszej drużyny zdobył Karol Linetty. Nie tak wyobrażaliśmy sobie mecz otwarcia. No cóż, przed nami jeszcze (przynajmniej ;) dwa mecze, a potem... Internauci już wiedzą. Zobaczcie najlepsze MEMY z meczu Polska - Słowacja >>>

📢 Sąd w Toruniu: dzieci zostają przy Marku Fabisiaku! "Płaczę ze szczęścia" W poniedziałek (14.06) Sąd Okręgowy w Toruniu zakończył długą sprawę rozwodową Marka Fabisiaka, ojca samotnie wychowującego trójkę dzieci. Orzekł, że dzieci zostają przy ojcu. Matka, która opuściła rodzinę, została pozbawiona praw rodzicielskich. 📢 Tak mieszka Paulla. Piosenkarka mieszka w przepięknym domu! [zdjęcia] Białe ściany, klasyczny kominek, drewniane dodatki - tak mieszka Paulla. Piosenkarka ma naprawdę piękny dom. Na uwagę zasługują nowoczesne dodatki w salonie. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Paulla z rodziną. 📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz. Kocha złote lustra, piękny ogród i koty! Co trzyma w mieszkaniu? [zdjęcia] Tak mieszka Maryla Rodowicz. Złote lustra, piękny ogród i koty - zaglądamy do posiadłości w Konstancinie-Jeziornej. Diva polskiej muzyki rozrywkowej lubi królewski przepych, jasne kolory, a szafa pełna butów robi wrażenie. Zobaczcie zdjęcia domu Maryli Rodowicz. 📢 Tak długo powinien trwać sen w zależności od wieku. Oto wyliczenia ekspertów Ile godzin powinno się spać? Jak długo powinien trwać zdrowy sen w zależności od wieku? Ile tak naprawdę potrzebujemy snu? Zobacz, ile snu zdaniem specjalistów jest zalecane dla każdej grupy wiekowej. 📢 Tak kibicowaliście GKM w meczu z Falubazem [zdjęcia] Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz stoczył zaciętą walkę z Falubazem Zielona Góra. Stawka meczu była bardzo wysoka, bo obie drużyny zajmowały dolne miejsca w tabeli. Po emocjonującej walce do ostatniego wyścigu, spotkanie zakończyło się remisem 45:45. Na torze wiele się działo, podobnie jak na trybunach. Zobaczcie zdjęcia kibiców >>>

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Te kobiety są poszukiwane przez policję. Sprawdź, czy je rozpoznajesz! [zdjęcia] W naszej galerii prezentujemy zdjęcia kobiet z województwa kujawsko-pomorskiego, które są obecnie poszukiwane przez policję. Sprawdź, czy je rozpoznajesz! Mogą przebywać gdzieś w Twojej okolicy. Oto szczegóły!

📢 Czy Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości są nadal razem? "Nasze ciała domagają się seksu" Iwona i Gerard zapałali do siebie uczuciem w programie "Sanatorium miłości". Po nagraniach ruszyli na wspólne wakacje do Egiptu, podjęli też decyzję o wspólnym mieszkaniu. Czy ich związek przetrwał? "Tulimy się do siebie, czujemy swój zapach", opowiada 61-latka. 📢 Tak reagują klienci, gdy ktoś im zwróci uwagę, by nie macali chleba i bułek bez rękawiczek [przykłady] Można by pomyśleć, że ilu ludzi, tyle zachowań klientów... 📢 Wilfredo Leon i jego żona torunianka prywatnie. Zobacz rodzinne zdjęcia siatkarskiej megagwiazdy! Wilfredo Leon to pupil kibiców polskiej siatkówki. Od kiedy najlepszy, zdaniem wielu fachowców i kolegów po fachu zawodnik na świecie ma polskie obywatelstwo i jest filarem reprezentacji Polski, fanów w naszym kraju przybywa mu w postępie geometrycznym. A jaki jest prywatnie? Wiadomo, że bardzo pozytywnie nastawionym do życia człowiekiem. Ostatniego lipca skończy 28 lat, jest żonaty z pochodzącą spod Torunia Małgorzatą Gronkowską - Leon, a para ma dwoje dzieci - córkę i syna. Właśnie założył w Toruniu klub siatkarski Anioły UMK i szkółkę siatkarską. Resztę zobaczcie na prywatnych zdjęciach:

📢 Te urządzenia pobierają prąd, gdy są wyłączone! Zobacz i zaoszczędź sporo pieniędzy! [lista] Chcesz zaoszczędzić? Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. Mamy w domu wiele urządzeń, które są podłączone do prądu, ale nie są włączone. Jak się okazuje te urządzenia pobierają energię także w trybie czuwania. Zobaczcie które to urządzenia! 📢 Kierowco! Tego nie zostawiaj w aucie w czasie upałów! [lista] W ciągu najbliższych dni temperatura będzie przekraczać 30 stopni. Pamiętajmy, by nie pozostawiać w nagrzanym aucie kilku rzeczy, bo może skończyć się to dla nas niebezpiecznie.

📢 Wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Życzenia i podziękowania dla nauczycieli Wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2020. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 już niebawem. Jakie życzenia złożyć na zakończenie roku szkolnego 2020? Zobacz najlepsze wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Piękne życzenia dla nauczycieli, wzruszające podziękowania dla nauczycieli.

📢 "Smacznego" / "Lis i Kura" w Baninie po Kuchennych rewolucjach [OPINIE, MENU] "Lis i Kura" to nowa nazwa dawnej restauracji "Smacznego" w Baninie. Lokal przeszedł Kuchenne rewolucje pod czujnym okiem Magdy Gessler. Jakie są teraz opinie o restauracji "Lis i Kura"? Co znalazło się w menu Magdy Gessler? Sprawdźcie! 📢 Pizzeria U' Bares w Rzeszowie przeszła Kuchenne Rewolucje [MENU, OPINIE] Magda Gessler tym razem odwiedziła Rzeszów. Kuchenne Rewolucje trafiły do pizzerii U' Bares. Co się zmieniło po Kuchennych Rewolucjach? Jak przebiegła przemiana lokalu U' Bares w Rzeszowie? Czy U' Bares zyskała rekomendację Magdy Gessler? Czy pizzeria U' Bares przetrwała przemianę? Sprawdźcie! 📢 Dzika Świnia po Kuchennych rewolucjach została zamknięta? [OPINIE, MENU, CENY] Restauracja Dzika Świnia (dawniej: Gospoda) w miejscowości Gubin przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Jakie są opinie gości o restauracji? Co znalazło się w menu i jakie są ceny? Czy restauracja została już zamknięta?

