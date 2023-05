Prasówka 18.05.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia”?

Prasówka 18.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Ten senior przeszedł na emeryturę przed 90-tką. Tyle ma teraz pieniędzy - jest rekordzistą w Polsce Najwyższa emerytura w kraju jest wypłacana w Zabrzu. A jak to wygląda na Kujawach i Pomorzu? Okazuje się, że nie brakuje u nas osób, których świadczenie przekracza nawet 30 tys. zł. Ale są i tacy, którzy mają grosze. Szczegóły niżej.

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Niedawno został ojcem Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 18.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To ona była twarzą ABBY i prawdziwą pięknością. Tak teraz wygląda Agnetha Faltskog Zespół ABBA był bezdyskusyjnie jednym z najchętniej słuchanych zespołów muzycznych na świecie. Sprzedali ponad 300 mln płyt. Grupę tworzyli Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus i Agnetha Fältskog. Swoją urodą i charyzmą zachwycała szczególnie Agnetha Fältskog. Zobacz, jak przez lata zmieniła się blond piękność z ABBY.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Ilona Janyst, czyli Aneta z "M jak miłość". Aktorka jest szczęśliwą mamą Ilona Janyst zabłysnęła na ekranach telewizorów rolą charyzmatycznej i pewnej siebie Anety w serialu TVP "M jak miłość". Na co dzień aktorka jest szczęśliwą żoną i mamą. Ma przytulny dom i chętnie podróżuje. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Ilona Janyst, czyli Aneta Chodakowska.

📢 Zwrot pieniędzy dla wielu emerytów. Mamy tabele wyliczeń zwrotu ze względu na Polski Ład Zwrot podatku dla emerytów to skutek półrocznego obowiązywania 17 proc. stawki podatkowej. Wartość ta od 1 lipca 2022 jest niższa i wynosi 12 proc. Co ciekawe, obowiązuje jednak z mocą wsteczną od… 1 stycznia 2022 roku. Od początku 2023 roku rozpoczyna się więc procedura zwrotu pieniędzy, ale na przelewy będzie trzeba trochę poczekać.

📢 Horoskop na drugą połowę maja 2023. Wróż Roman mówi o finansach i miłości Maj to niezwykle urodziwy miesiąc, gdy wszystko dookoła rozkwita, a w powietrzu czuć pierwsze oznaki lata. Nic więc dziwnego, że w tej wspaniałej aurze, wiele osób marzy o romantycznej miłości lub romansie. Zobaczcie horoskop na drugą część maja. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku łatwo wpadają w długi. Te znaki powinny uważać na finanse Horoskop to swego rodzaju przepowiednia dotycząca naszej przyszłości. Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji. Na podstawie cech charakteru przypisanych do konkretnego znaku zodiaku sprawdziliśmy, które z nich łatwo popadają w długi. 📢 Tak w środku wygląda dom Marceliny Zawadzkiej - zdjęcia. Zaglądamy do mieszkania gwiazdy Instagramowy profil Marceliny Zawadzkiej obserwuje ponad 600 tys. osób. Celebrytka dzieli się z fanami swoją codziennością, w skład której wchodzą częste wyjazdy zagraniczne do najodleglejszych zakątków świata. Dzięki aktywności Zawadzkiej w social media możemy też podejrzeć, jak mieszka telewizyjna gwiazda.

📢 Te rośliny warto sadzić obok róż. Dzięki temu róże obsypią się kwiatami i będą zdrowo rosły Róże to prawdziwe królowe ogrodów. Jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów nie są łatwe w uprawie, jednak kilka trików sprawi, że będą obficie kwitły i zdrowo rosły. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których bliskość róże bardzo lubią. Jakie rośliny warto sadzić obok róż? Oto lista roślin, które powinny znaleźć się blisko róż w ogrodzie. Sprawdź - dzięki temu róże obsypią się kwiatami!

📢 Tyle pieniędzy dostaniemy na wakacje 2023 roku. Takie kwoty dostaniemy w ramach wczasów pod gruszą - mamy przykłady Wczasy pod gruszą to świadczenie, które otrzymujemy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. O jego wysokości decyduje przede wszystkim wysokość dochodów z ubiegłego roku na członka rodziny. Kilka osób zdradziło nam stawki, jakie otrzymują w ramach wczasów pod gruszą w 2023 roku. Zobaczcie.

📢 Tak dziś wygląda Olga Buława, Miss Polski 2018. Najpiękniejsza polska stewardessa w dzieciństwie odwiedzała Sępólno Krajeńskie Jedna z najpiękniejszych Polek 1,5 roku temu wyszła za mąż i urodziła dziecko. Olśniewająca urodą stewardessa Polskich Linii Lotniczych LOT, zwyciężając w 2018 roku konkurs Miss Polski, była jego najstarszą uczestniczką. Mało kto wie, że 32-letnia Olga Buława ma rodzinę w Sępólnie Krajeńskim. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku tworzą idealne związki. To najlepiej dobrane pary Czy idealne związki istnieją? Czy dwie obce osoby mogą stworzyć zgodną parę? Które pary mają sukces zapisany w gwiazdach. Możecie wierzyć lub nie, ale ludzie urodzeni danym czasie mają szereg podobnych cech charakteru. O tym, że niektóre cechy bardziej do siebie pasują, a inne mniej chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Zobaczcie, które znaki zodiaku według astrologów tworzą najlepsze pary.

📢 Tyle trafi do kopert na weselu w 2023 roku. Takie kwoty daje rodzina i znajomi w prezencie ślubnym Młode pary już na zaproszeniach informują swoich gości, że w ramach ślubnego prezentu chcą dostać pieniądze. To zdecydowanie eliminuje gościom problem wyboru prezentu. Rodzi się jednak nowy, ile włożyć do koperty. Tu warto podkreślić, ze nie ma czegoś takiego jak odpowiednia kwota w ramach prezentu. Przygotowaliśmy dla Was przykłady, ile wkładamy do kopert ślubnych w 2023 roku. Zobaczcie.

📢 Po tym można rozpoznać, że kot jest chory. Oto niepokojące objawy u kota - na te sygnały trzeba zwrócić uwagę Koty ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę i cierpią w ciszy, przez co często jest ona zauważana za późno. Obserwując zachowanie kota można zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Koty wysyłają też subtelne znaki. Każda zmiana w zachowaniu kota może być objawem kociej choroby. Jak rozpoznać, że kot jest chory? Po czym poznać że kotu coś dolega? Zobacz teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki, że kot jest chory.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki". Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe. 📢 Tak przedłużyć żywotność bzów w wazonie. Oto skuteczne sposoby, by bukiet bzów zachował świeżość Bzy kwitną w maju a ich piękne kwiaty mają niesamowity zapach. Bez często rośnie w ogrodach a bukiety bzów są chętnie przynoszone do domu. Bez w wazonie to jedna z piękniejszych dekoracji. Kwiaty bzu w kolorach bieli i fioletu zdobią i ożywiają wnętrza, poprawiają nastrój, wprowadzają cudowny aromat, radość i powiew wiosny. Co zrobić, aby bukiet bzów stał w wazonie dłużej? Jak przedłużyć kwitnienie bzu w wazonie? Zebraliśmy skuteczne sposoby na utrzymanie świeżości bzów. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Horoskop na lato 2023. Taki jest horoskop na wakacje dla wszystkich znaków zodiaku Taki jest horoskop na lato 2023. Co nas czeka w najbliższych miesiącach? Który ze znaków zodiaku powinien zadbać o swoje zdrowie? Co zapisały dla Ciebie gwiazdy na lato 2023 roku? Sprawdźcie horoskop dla wszystkich znaków zodiaku dotyczący miłości, pracy i zdrowia. Przygotowaliśmy najnowszy letni horoskop.

📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Oto najlepsze pomysły na paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Ela Romanowska. Grała Jolę w "Ranczu", teraz poprowadzi "Nasz nowy dom"! 11 maja media obiegła wiadomość, że to właśnie Elżbieta Romanowska zastąpi Katarzynę Dowbor w popularnym programie telewizji Polsat "Nasz nowy dom". Zwolnienie Dowbor spotkało się z negatywną reakcją wielu fanów formatu, jednak wśród nich są również ci, którzy kibicują nowej prowadzącej i gratulują nowego wyzwania. Jaka jest na co dzień Ela Romanowska? Sprawdźcie w naszym artykule.

📢 Wakacje w PRL-u i w latach 90. Tak kiedyś wyglądał letni wypoczynek - zobacz archiwalne zdjęcia Pobyt w nadmorskim kurorcie, górskim ośrodku, na koloniach i obozach w schroniskach, u babci na wsi, pod namiotem, w domku letniskowym – tak wyglądały wakacje Polaka w czasach PRL-u. Wówczas letni wypoczynek był tani, bo przysługiwał każdemu pracownikowi z Funduszu Wczasów Pracowniczych lub „wczasów pod gruszą”. W tamtych latach nie były to egzotyczne podróże, lecz skromny wypad – najczęściej nad Bałtyk lub łono natury. 📢 Takie są skutki jedzenia arbuza. To się dzieje z organizmem, gdy jemy arbuzy Arbuz to sezonowy owoc, który cieszy się popularnością szczególnie w sezonie letnim. Ten owoc składa się w ponad 90% z wody, dzięki temu doskonale gasi pragnienie. Jedzenie arbuza wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Zobaczcie, dlaczego warto jeść te owoce.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku. 📢 Takie są skutki jedzenia truskawek. Te osoby powinny włączyć je do diety, a te powinny ich unikać Najczęściej spożywamy je na surowo, ale można je także dodawać do koktajli, czy robić z nimi pyszne ciasta. Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców sezonowych. Niedługo wiele polskich odmian truskawek pojawi się w sklepach. Zobaczcie, jaki mają wpływ na nasz organizm i kto powinien włączyć je do swojej diety.

📢 Nawet takie prezenty musisz zgłosić do urzędu skarbowego. Oni muszą zapłacić podatek Prezenty uznawane są za darowiznę, która podlega podatkowi od spadków i darowizn. Prezenty otrzymujemy z różnych okazji: urodzin, ślubu, świąt. To jakie to są prezenty zależy od naszych możliwości finansowych. Jeśli chodzi o darowizny, prezenty od najbliższej rodziny są zwolnione z podatku, jednak trzeba dopełnić formalności. Zobaczcie, które prezenty musimy zgłosić do urzędu skarbowego. 📢 Czternasta emerytura od 2023 roku na stałe dla seniorów. Takie będą zasady wypłaty świadczenia Czternasta emerytura od 2023 roku na stałe dla seniorów. Rada Ministrów przyjęła we wtorek (16.05.2023) projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. To projekt ustawy wprowadzającej wypłatę tzw. 14. emerytury na stałe - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Wyjaśniamy najlepsze terminy dla emerytów Zobaczcie wyliczenia przejścia na emeryturę w poszczególnych miesiącach 2023 roku. Jeśli niektórzy zdecydują się poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. 📢 Tak wygląda wewnątrz domu i ogrodzie Katarzyny Pakosińskiej. W tym miejscu jest pięknie niczym w bajce Katarzyna Pakosińska sławę zyskała dzięki "Kabaretowi Moralnego Niepokoju". Choć od lat nie jest członkiem grupy, aktywnie udziela się w przestrzeni artystycznej i rozwija karierę aktorską. Jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zobacz w naszym artykule, jak mieszka i żyje na co dzień! 📢 Tak wygląda posiadłość Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy. "To nasz drugi dom" Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska mają wiele nieruchomości. Posiadłość w Szczawnicy nazywają swoim drugim domem. Rodzina Heleny Lubomirskiej-Lanckorońskiej odzyskała ją od Skarbu Państwa w 2005 roku. Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Jeśli masz kłopoty z pamięcią - nie jedz tych produktów. Seniorzy i uczniowie powinni ich unikać Za pamięć odpowiada nasz mózg. Warto pamiętać, że trzeba go ćwiczyć tak samo jak inne mięśnie aby działał jak najdłużej. O tym, że musimy dbać o nasze serce, wątrobę czy nogi nie musimy nikogo przekonywać. Tak samo powinniśmy zadbać o mózg. Na początek warto wprowadzić zdrową dietę, która usprawni działanie mózgu. Przede wszystkim warto wyeliminować z menu produkty zbędne, które pogarszają naszą pamięć. Jakie to produkty? Sprawdźcie. 📢 Tyle masz pieniędzy na subkoncie ZUS. Tak można sprawdzić zgromadzone środki Subkonto w ZUS to część pieniędzy zbieranych na naszym koncie emerytalnym w ZUS. Pieniądze te podlegają dziedziczeniu jeśli osoba ubezpieczona nie pobrała jeszcze emerytury ze swojego konta emerytalnego. Zobaczcie, ile pieniędzy mamy na subkoncie i jak sprawdzić ile mamy środków zgromadzonych w ramach subkonta ZUS.

📢 Tak możesz dostać zwrot składki zdrowotnej. Ekspertki ZUS wyjaśniają wątpliwości Do 22 maja przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu, muszą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok. Jeśli rozliczenie roczne wykaże nadpłatę, a płatnik nie ma na zaległości, to do 1 czerwca może złożyć wniosek o jej zwrot. Na pytania dotyczące składki zdrowotnej odpowiadają ekspertki ZUS. 📢 Oto, co się stanie, gdy przestaniesz jeść chleb. Takie są zaskakujące skutki rezygnacji z pieczywa Eksperci wymieniają wiele efektów niejedzenia pieczywa. Jeden z najbardziej oczekiwanych efektów pod odstawieniu pieczywa jest utrata wagi. Zmiany po odstawieniu chleba, bułek i innych wypieków można zauważyć nawet gołym okiem. Co się dzieje z organizmem, kiedy zupełnie zrezygnuje się z pieczywa? Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie mogą być skutki niejedzenia chleba w naszej galerii.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Takie kwoty netto seniorzy dostaną na konto [TABELA, TERMINY] W tym roku na konta emerytów znów trafią czternaste emerytury. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Na jakich zasadach będą przyznawane 14. emerytury? Czy "czternastki" będą przyznawane już co roku, na stałe? Wyjaśniamy, jakie plany w tym temacie ma rząd, kto dostanie pieniądze, jaki będzie termin wypłat, a przede wszystkim - jakie będą stawki czyli ile netto czternastej emerytury senior dostanie na konto. 📢 Dodatkowe zwroty podatku z Trzynastej Emerytury 2023. Mamy wyliczenia, ale na przelewy trzeba poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury.

📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie. 📢 Takie badania może zlecić lekarz rodzinny. Te badania możesz wykonać za darmo z NFZ. Mamy pełną listę! Pacjenci często decydują się na wykonywanie badań prywatnie. Niektórzy nie wiedzą nawet, że wiele z nich mogłoby być zrealizowanych w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakie badania można wykonać na NFZ? Co może zlecić lekarz rodzinny?

📢 Te znaki zodiaku pasują do siebie najbardziej. One stworzą udany związek w 2023 roku Gdy te znaki zodiaku się spotkają, niechybnie zakończy się to związkiem, a przynajmniej romansem. Horoskop podpowiada, kto jest naszą bratnią duszą, a z kim znajomość to strata czasu. Zobacz, co tobie zapisano w gwiazdach i z którym znakiem zodiaku czeka cię prawdziwa miłość!

📢 Dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu dla emerytów - tabele wyliczeń. Przelewy ze skarbówki na konta emerytów Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe powyżej 2,5 tys. zł brutto. Wypłata dodatkowych pieniędzy z Urzędu Skarbowego wynika ze zmian w prawie podatkowym w ramach reformy Polski Ład. Seniorzy mogą otrzymać nawet 700 zł ze zwrotu podatku. Kiedy zostaną wypłacone pieniądze i co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Wyjaśniamy. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja to ich drugie imię Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać!

📢 Tak wygląda w środku dom Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie! 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii.

📢 Tej substancji boją się kleszcze. Zobacz ten trik z internetu - spryskaj ubranie, a na pewno uciekną Maj i czerwiec to jeden z okresów wzmożonej aktywności kleszczy. Populacja tych pajęczaków jest w Polsce coraz większa. Nawet co trzeci kleszcz może być nosicielem patogenów chorobotwórczych. Kleszcze wywołują m.in. boreliozę, babeszjozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Jakie są popularne domowe sposoby na kleszcze? Czy działają? Zobacz, jak możesz się uchronić przed kleszczami. 📢 Kryształy z PRL - te kolekcje są warte nawet 100 000 złotych. Mamy przegląd najdroższych ofert Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte!

📢 Takie są limity wypłat pieniędzy z banków. Tyle można wypłacić z PKO, Pekao, Millennium i innych Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych. 📢 Tych roślin nie sadź obok róż. Przez takie błędy róże nie kwitną i chorują. Tak można zniszczyć róże w ogrodzie Róże to jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów. W ogrodzie nie może zabraknąć królowej kwiatów, czyli róży. Róże uwielbiają słońce - wtedy kwitną obficie! Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których róże nie lubią. Przez takie błędy w uprawie róże nie kwitną i chorują. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok róż? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko róż. Sprawdź, żeby nie zniszczyć róż w swoim ogrodzie!

📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Mamy wyliczenia najlepszych terminów W roku 2023 blisko 300 tysięcy ludzi osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się oni poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. Ważną decyzją dla nich będzie więc wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę, ponieważ może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie. 📢 Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV Krzysztof Miruć jest jednym z najpopularniejszych projektantów wnętrz w naszym kraju. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Zobaczcie projekty kuchni Krzysztofa Mirucia znane z telewizyjnych programów.

📢 Tak w środku wygląda dom Piotra Żyły - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości mistrza skoków Piotr Żyła nowy dom wybudował w Ustroniu i w miarę możliwości i talentów brał aktywny udział w jego budowie i urządzaniu wnętrz. Posiadłość skoczka nie jest zbyt duża, ale skrojona i wykończona na miarę potrzeb skoczka i jego ukochanej Marceliny Żyły. W takim domu mieszka teraz Piotr Żyła, zaglądamy do środka posiadłości naszego skoczka. 📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność - zobacz listę! Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie. 📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Oto najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę! 📢 1/2 finału Regionalnego Pucharu Polski: Chemik Bydgoszcz - Pogoń Mogilno. Znamy pierwszego finalistę [zdjęcia] W środowym półfinale Pucharu Polski na szczeblu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Chemik Bydgoszcz podejmował Pogoń Mogilno. Kibice zgromadzeni na stadionie przy ul. Glinki oglądali ciekawe spotkanie. 📢 Wielkie gwiazdy na otwarciu Festiwalu Filmowego w Cannes 2023. Tak się prezentowały - ZDJĘCIA Na gali otwarcia 76. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes spotkały się gwiazdy z całego świata. W stolicy kina na Lazurowym Wybrzeżu pojawiły się ikony kina i wielkie nazwiska ze świata show-biznesu, a wśród nich Michael Douglas, Catherine Deneuve, Johny Depp, Alessandra Ambrosio, Uma Thurman i wiele innych. Zobacz zdjęcia z czerwonego dywanu.

📢 Łatwe domowe drożdżówki i rogaliki. Oto 9 najlepszych przepisów na Światowy Dzień Pieczenia. Tak pyszne, że place lizać Według kalendarza świąt nietypowych 17 maja obchodzimy Światowy Dzień Pieczenia. Z tej okazji warto upiec coś pysznego. Masz ochotę na pyszne drożdżówki czy słodkie rogaliki? Nie musisz kupować ich w cukierni czy piekarni. Oto 9 przepisów na proste domowe wypieki, które zachwycają smakiem. Z naszymi wskazówkami zrobisz je szybko i bez problemu. To m.in. drożdżówki z rabarbarem, cynamonki i ekspresowe francuskie rogaliki. Wypróbuj nasze polecane przepisy.

📢 Tragiczny wypadek pod Chełmżą. Zginął 47-letni pieszy Do wypadku doszło 17 maja, krótko przed godziną 4:00 rano, na drodze krajowej nr 91. Okoliczności tragedii bada toruńska policja pod nadzorem prokuratora. 📢 Stare banknoty i monety są warte fortunę. Zobacz, czego szukają kolekcjonerzy. Masz takie w domu? Stare monety i banknoty są w cenie. Kolekcjonerzy szukają ich w Polsce i zagranicą na różnych aukcjach i stronach. Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Sprawdziliśmy w serwisie OLX, jakie banknoty i monety są obecnie w sprzedaży i kosztują spore pieniądze. To nie tylko banknoty i monety z czasów PRL. W naszej galerii zdjęć znajdziesz konkretne ceny, jakich oczekują właściciele.

📢 Pożar w lesie w miejscowości Rafa pod Dąbrową Chełmińską. Poparzona 11-letnia dziewczynka, będzie wniosek do sądu Według nieoficjalnych relacji ogień w lesie miały zaprószyć dzieci. Przestraszona dziewczynka próbowała gasić pożar stopami. Została przetransportowana do szpitala. Szczęśliwie obrażenia były niewielkie. Wkrótce ma wrócić do szkoły. Rodzina jest pod nadzorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. 📢 Te prezenty na Dzień Matki są hitem na Instagramie. Dużo oryginalnych, tanich i personalizowanych prezentów na Dzień Matki 26 maja świętujemy Dzień Matki. Z tej okazji wiele osób poszukuje wyjątkowego upominku, dzięki któremu będziemy mogli pokazać naszym mamom, jak bardzo je kochamy i jak wdzięczni jesteśmy za opiekę i troskę, którą nas darzą. Z pomocą przychodzi internet. Oczywiście możemy szukać pomysłu na prezent na Dzień Matki tradycyjnie, poprzez wyszukiwarkę, lecz dobrym sposobem jest również użycie mediów społecznościowych. Takie prezenty na Dzień Matki są hitem na Instagramie!

📢 Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski spotkał się z mieszkańcami osiedla Lotnisko [zdjęcia] We wtorkowy wieczór mieszkańcy osiedla Lotnisko w Grudziądzu, spotkali się z Maciejem Glamowskim, prezydentem Grudziądza. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele firmy Schumacher Packaging, do którego działalności mieszkańcy mają sporo uwag. 📢 Eurojackpot Lotto - 16.05.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 16.05.2023 roku. 📢 Targi Pracy i Edukacji w Grudziądzu. Tłumy zainteresowanych ofertami pracy [zdjęcia] W jednym miejscu - Starostwie Powiatowym w Grudziądzu - pojawili się przedsiębiorcy z różnych branż z ofertami pracy bądź w przypadku młodzieży - przyszłych praktyk zawodowych. W sumie ponad 20 pracodawców. Zainteresowanie było ogromne. Targi zostały zorganizowane z myślą o młodzieży uczącej się, a przede wszystkim o osobach poszukujących pracy, bezrobotnych i wszystkich innych osobach zainteresowanych odnalezieniem nowej drogi kariery zawodowej. Ich organizatorem było Młodzieżowe Centrum Kariery w Grudziądzu – jednostki organizacyjne K-P WKOHP, a patronem prasowym "Gazeta Pomorska".

📢 Rozpoczął się proces dewelopera z Bydgoszczy. Poszkodowani klienci, którzy wpłacili pieniądze na mieszkania W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie wstępne w sprawie Jarosława G., Aleksandry G. i Romana D. Chodzi o spółkę Dom M-4 i sprawę niedokończonej inwestycji, budowy kilkudziesięciu mieszkań na Osiedlu Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy. Klienci już w 2014 roku zapłacili za mieszkania, a wielu do dzisiaj nie może nimi dysponować.

📢 Matura 2023: Geografia na poziomie rozszerzonym. Tutaj znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE. Stara formuła 2015 16 maja o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym. Co było na maturze? To przedmiot dodatkowy bez minimalnego progu zdawalności. Tutaj znajdziesz ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI - FORMUŁA 2015. Zostaną udostępnione po godz. 14.00. 📢 Matura 2023: Geografia na poziomie rozszerzonym. Tutaj znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE. Nowa formuła 2023 16 maja o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym. Co było na maturze? To przedmiot dodatkowy bez minimalnego progu zdawalności. Tutaj znajdziesz ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI - FORMUŁA 2023. Zostaną udostępnione po godz. 14.00.

📢 Gigantyczne kolejki do poradni specjalistycznych przy szpitalu w Grudziądzu! Do gastroenterologicznej trzeba czekać ponad dwa lata! Każdego kto jest pacjentem i chce skorzystać z porady specjalisty z pewnością uderzają terminy wizyt jakie są wyznaczane przez rejestratorów. I są one zwykle dłuższe niż tego byśmy oczekiwali. Jest to problem ogólnopolski, czyli tym samym zderzają się z nim także mieszkańcy Grudziądza i okolic. W największym kompleksie poradni specjalistycznych przy szpitalu czas oczekiwania do niektórych specjalistów wynosi nawet ponad dwa lata, a do niektórych kilka dni. 📢 Tak mieszkają Lara Gessler i Piotr Szeląg. Zajrzyj do luksusowego apartamentu córki Magdy Gessler z niezwykłym widokiem Lara Gessler, podobnie jak jej rodzice, pasjonuje się gotowaniem i z tym związała swoje zawodowe życie. Córka słynnej restauratorki Magdy Gessler jest też szczęśliwą żoną i mamą. Zaglądamy, do jej przytulnego mieszkania z tarasami w modnej dzielnicy. Zobacz, jak urządziła swoje rodzinne gniazdko Lara Gessler bez pomocy architekta wnętrz. Sprawdź, jakie meble i designerskie dekoracje ma w swoim mieszkaniu właścicielka znanej warszawskiej cukierni.

📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu… 📢 Tragedia w Grudziądzu. W pożarze domu przy ul. Parkowej zginął mężczyzna [zdjęcia] Jedna osoba zginęła w pożarze domu przy ul. Parkowej w Grudziądzu. Ogień pojawił się tam we wtorek (16 maja 2023) nad ranem. W akcji brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej. 📢 Strażacy z Grudziądza: "To była trudna akcja". Pożar w pomieszczeniach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego [zdjęcia] Kościół znajduje się przy ul. Szkolnej w Grudziądzu. Akcja gaśnicza trwała ponad dwie godziny. Na miejscu działało dziewięć zastępów straży pożarnej z Grudziądza oraz OSP z regionu. Wjazd w jednokierunkową ulicę Szkolną był zablokowany. Na miejscu była policja, która zabezpieczała teren akcji.

📢 Najlepsze sąsiedztwo dla papryki w ogrodzie. Co sadzić, żeby rośliny zdrowo rosły? Tych roślin nigdy nie sadź obok papryki Najlepszy czas na wysiew papryki to koniec maja i początek czerwca, ponieważ roślina ta potrzebuje dobrze nagrzanej ziemi i słońca, żeby się przyjąć i zdrowo rosnąć. Żeby nasze zbiory papryki były jeszcze bardziej udane, warto sadzić ją w towarzystwie innych roślin, które będą sobie wzajemnie pomagać również w odstraszaniu szkodników. Są jednak i takie rośliny, których sadzenie w pobliżu papryki nie jest dobrym pomysłem. Sprawdzamy co sadzić, a czego nie sadzić w sąsiedztwie papryki. 📢 Takie ważne zmiany czekają teraz emerytów. Przez to ZUS może zmniejszyć lub nawet wstrzymać wypłatę emerytury Tak zmienią się limity dorabiania do emerytury! Ważne zmiany czekają emerytów już od 1 czerwca 2023 roku. Osoby, które dorabiają do rent i wcześniejszych świadczeń powinny to wiedzieć, bo po przekroczeniu limitu można stracić świadczenie - ZUS zmniejszy wypłatę lub zupełnie ją wstrzyma. Zmiany dotkną też osoby na powszechnej emeryturze. Co czeka emerytów? Ile można zarobić, żeby ZUS nie zmniejszył emerytury? Sprawdź najważniejsze informacje w naszej galerii.

📢 UŚMIECH DZIECKA Szukamy dziecka na okładkę! Prześlij zdjęcie już dziś - czekają nagrody, a wśród nich 40 000 zł na spełnienie marzeń Z tej okazji Dnia Dziecka tworzymy wielką galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci naszych Czytelników. 1 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich wybierzemy maluchy, które trafią na okładkę. Czeka mnóstwo nagród, a wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK oraz wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu. Nowością w naszej akcji jest główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 W Kościele Pallotynów w Chełmnie dzieci przyjęły I Komunę Świętą (14.05.2023). Zdjęcia W Kościele Pallotynów dzieci przyjęły pierwszą Komunię Świętą. Uroczystość odbyła się w niedzielę (14.05.2023).

📢 Te kobiety to prawdopodobnie ofiary morderstwa! "Niektóre były gwałcone i głodzone". Policja apeluje o pomoc [zdjęcia] Interpol prosi o pomoc w zidentyfikowaniu 22 kobiet, które prawdopodobnie zostały zamordowane. Policja belgijska, holenderska i niemiecka a także INTERPOL rozpoczęły operację "Zidentyfikuj mnie" ("Operation Identify Me"). Interpol po raz pierwszy udostępnia publicznie wszystkie szczegóły. - Większość z ofiar zginęła gwałtownie, niektóre były również maltretowane lub głodzone przed śmiercią - podaje policja. Służbom do tej pory nie udało się ustalić tożsamości kobiet. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. "Trzynastki" nie dla wszystkich i likwidacja czternastych emerytur Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. Organizacje, które zrzeszają polskich przedsiębiorców chcą bardzo dużych zmian, dotyczących dodatkowych wypłat dla seniorów - poinformował dziennik "Fakt", który dotarł do pisma, jakie trafiło do Rady Ministrów.

📢 Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty Banknoty i monety z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla kolekcjonerów są wiele warte. Okazuje się, że dziś można zarobić na nich duże pieniądze. Sprawdź, czy masz w domu stare pieniądze i zobacz w naszej galerii, na ile są wyceniane. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Rusza sezon na szczupaki. Od kiedy wolno je łowić? Uwaga wędkarze - zmieniły się przepisy! Zobacz zdjęcia Rozpoczyna się sezon połowu szczupaków. To jedne z najbardziej cenionych przez wędkarzy ryb. Od kiedy wolno je łowić? Nawet doświadczeni łowcy mogą się zdziwić. W ostatnim czasie zmieniło się wiele przepisów dotyczących połowu tych drapieżników. Warto je poznać, by nie narazić się na mandat i łowić etycznie i zgodnie z prawem.

📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 MISTRZOWIE AGRO Poznaliśmy laureatów nagród w powiatach. Już od poniedziałku wojewódzki finał plebiscytu. Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzą "Express Bydgoski", "Gazeta Pomorska" i "Nowości Dziennik Toruński", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody finansowe. Plebiscyt, który jest prowadzony pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakończy ogólnopolski finał i gala Mistrzów Agro, na której zostaną wręczone główne nagrody.

