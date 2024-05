Prasówka 18.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Skrzydłokwiaty to urocze rośliny, które stanowią doskonałą dekorację wnętrz. Ich zdrowe egzemplarze charakteryzują się lśniącymi liśćmi w głębokim odcieniu zieleni oraz pięknymi, białymi kwiatami. Oprócz walorów estetycznych, są niezwykle łatwe w uprawie. Niemniej jednak, zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak dbać o skrzydłokwiat, aby znów cieszył się kwiatami? Wystarczy zastosować odpowiedni składnik, by roślina znów zachwycała obfitością kwiatów, jak radzi ciocia Krysia.

Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów.

Początek maja to doskonały czas, aby zająć się sadzeniem kwiatów. Przymrozki już im nie grożą, a słońce umożliwia odpowiednie warunki rozwoju. Na przełomie kwietnia i maja dobrze jest posadzić pelargonie. Będą one zdobiły balkony bujnymi kwiatami przez całe lato. Oto prosty i tani domowy nawóz, który wspomoże kwitnienie pelargonii.

Balkon czy taras to przestrzeń, która może służyć do relaksu i spędzania wolnego czasu. Zobacz jak pomysłowo ją zaaranżować. Sielski, romantyczny, boho, nadmorski, loftowy - to tylko część stylów sprawdzających się w aranżacjach balkonu.

Niektóre perełki PRL to prawdziwe skarby. Warto poszperać w szafach, na strychu, w piwnicy w poszukiwaniu cennych pamiątek. Dziś można dużo zarobić na przykład na unikatowych zabawkach, biżuterii, kryształach, porcelanie, książkach, meblach. Za krocie wystawiane są peerelowskie bombki, banknoty, winyle i znaczki pocztowe. Ile są dziś warte? Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Oto rzeczy z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów - na takich można zbić fortunę.

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 17-19 maja 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

Eurojackpot to gra Totalizatora Sportowego z najwyższą wygraną. Do wygrania przy kumulacji jest nawet kilkaset milionów złotych! Systemów gry jest kilka. Niektórzy skreślają szczęśliwe dla siebie liczby, inni stawiają na statystyki. Właśnie na ich podstawie można sprawdzić, które liczby padają w losowaniach częściej niż inne.

Czternasta emerytura początkowo miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki dla seniorów. Poprzedni rząd zdecydował jednak wpisać "czternastki" do kalendarza wypłat na stałe, a nowi rządzący jeszcze w ubiegłym roku zapewniali, że z pewnością w tym roku takie świadczenie trafi do emerytów. Zobaczcie, ile wyniosą Czternaste Emerytury 2024.

Włodzimierz Press to wybitny polski aktor, który sympatię widzów zdobył dzięki roli Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies". Nie wszyscy wiedzą, że to on użyczył głosu kotu Sylwestrowi w "Zwariowanych melodiach" oraz Kermitowi w "Muppet Show". Ma syna Grzegorza, który jest fotografem. Zobaczcie, czy jest podobny do swojego ojca.

Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach.

Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

"Zgodnie z harmonogramem trwają prace rewitalizacyjne na Górze Zamkowej" - zapewniają urzędnicy z Grudziądza. Tymczasem na placu budowy panuje dziś błogi spokój. No i wygląda na to, że długo jeszcze zamiast atrakcji turystycznej na Górze Zamkowej będziemy mieli plac budowy.

W sobotę (11.05.2024) palił się domu w Bajerzu. Bardzo szybko właścicielka domu ogłosiła zbiórkę pieniędzy na stronie szczytny-cel.pl. A jej mąż bardzo się zdenerwował, gdy strażacy oszacowali straty na 100 tys. zł - co podaliśmy cytując ich komunikat - w artykule. Mężczyzna publicznie zagroził autorce tekstu i redakcji pozwem. Na stronie zbiórki właścicielka napisała, że nie zdążyli się nacieszyć domem, a tymczasem znaleźliśmy ogłoszenia… iż chcieli go sprzedać.

Bob to fryzura, która od lat cieszy się zainteresowaniem kobiet. Od momentu pojawienia się jej na salonach po raz pierwszy powstało już wiele wariantów tego uczesania, dzięki czemu można je dopasować niemal do każdej kobiety. Zobaczcie, jaki jest najmodniejszy bob w tym sezonie. Oto kilka inspiracji na lato 2024 roku.

3-letnia dziewczynka włożyła rękę do uruchomionej maszynki do mielenia mięsa. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło we Włocławku.

Komplety to zdecydowany HIT na wiosnę 2024. W butikach w Kujawsko-Pomorskiem jest ich spory wybór. Możemy znaleźć sportowe, dresowe stylizacje - ze spodniami lub szortami. Są też codzienne outfity - ze spódnicą czy spodniami. Mamy także eleganckie propozycje - do biura, na komunię czy inne ważne wydarzenia.

W obliczu rosnących zagrożeń, zarówno naturalnych, jak i spowodowanych przez człowieka, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego staje się ważnym elementem życia. Sytuacja międzynarodowa, groźby wojenne oraz zmiany klimatu wymagają od nas gotowości do szybkiej ewakuacji. Były rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej podkreśla, że przygotowanie do ewentualnych zagrożeń to zadanie nie tylko dla służb, ale także dla każdego z nas.

Truskawki obok jabłek to zdecydowane najbardziej lubiane owoce w naszym kraju. Zjadamy ich w sezonie po kilka kilogramów. Właśnie rozpoczyna się sezon na te pyszne owoce. Jak zatem kupować truskawki aby nie trafić źle? Mamy dla Was kilka porad jak kupować truskawki. Oto jakich truskawek nie kupować.

Od wieków ludzie zastanawiają się nad znaczeniem imion i ich wpływem na charakter człowieka. Dawniej wierzono, że imiona mają właściwości magiczne, które mogą kształtować losy i osobowość noszących je osób. Choć dzisiaj podejście do tego tematu jest bardziej rozrywkowe, wiele osób nadal przywiązuje dużą wagę do wyboru imienia dla swojego dziecka, wierząc, że może ono wpłynąć na jego przyszłość.

Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

Spice Girls to dziś symbol lat 90. Jak zmieniły się słynne Spice Girls? Ile mają lat? Jak teraz wyglądają Geri, Mel B, Mel C, Emma i Victoria? Zobacz teraz w naszej galerii.

Andrea Bocelli to światowej sławy śpiewak i kompozytor. Pochodzi z Włoch i choć występuje na całym świecie, to właśnie w swojej ojczyźnie ma dom. W posiadłości muzyka dawniej mieścił się hotel. Przestrzeń urządzona została w klasycznym stylu i robi piorunujące wrażenie. Przed domem mieści się basen i ogród.

Dominika Kulczyk to najbogatsza Polka, kobieta z klasą, filantropka. Jest inspiracją dla wielu pań, które podziwiają ją za działalność charytatywną i biznesową. Dominika Kulczyk to także wzór elegancji, mody od najlepszych projektantów. Zobacz, jak luksusowo ubiera się najbogatsza Polka. Jej styl pokazujemy w naszej galerii.

Dorota Gardias to znana i lubiana dziennikarka oraz prezenterka pogody. Jak się jednak okazuje, praca przed kamerą to nie jedyna pasja gwiazdy. Niewiele osób wie, że Dorota jest uzdolniona muzycznie. Po latach wróciła do śpiewania i wydała kolejny singiel! Tym, co ją wyróżnia, jest także świetny styl. Zobacz, jak się ubiera Dorota Gardias i posłuchaj, jak śpiewa.

Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) to szkodnik atakujący bukszpan. Pojawia się w coraz to nowych miejscach w Polsce i spędza sen z powiek właścicielom ogrodów. Niektórzy nawet są zdania, że jeśli nie będziemy jej skutecznie zwalczać, bukszpany znikną z naszego zielonego otoczenia. Takie są sposoby, by pozbyć się ćmy bukszpanowej.

Aleksandra Kot, zanim zdobyła popularność jako prezenterka Eska TV, brała udział w konkursach miss. Do telewizji trafiła po udziale w programie rozrywkowym „Hot or Not”. Dziennikarka ma też na koncie sesję fotograficzną w negliżu w magazynie dla panów. Oto prywatne zdjęcia 34-letniej dziennikarki Oli Kot.

Małgorzata Socha należy do najbardziej lubianych polskich aktorek. Uznawana za ikonę stylu i klasy, Małgosia Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. Gwiazda "Przyjaciółek" często wrzuca do sieci zdjęcia ze swojego domu i ogrodu. Zobacz teraz, jak wygląda w ogrodzie Małgorzaty Sochy.

Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

Truskawki to jeden z ulubionych owoców Polaków. Z niecierpliwością wyczekujemy, kiedy pojawią się na rynkach i targach soczyste truskawki muśnięte słońcem. Czerwone, słodkie, soczyste - do zjedzenia ze śmietaną, do deserów, do lodów, tortów, a nawet na obiad jako sos do makaronu. Zastosowań dla truskawek jest wiele. Uprawa truskawek nie jest szczególnie trudna, ale trzeba odpowiednio zadbać o truskawki, by pięknie obrodziły. Użyj tego domowego nawozu do truskawek, a przyśpieszysz wzrost truskawek nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzaczki truskawek obsypią się owocami.

Tworzenie horoskopów to sztuka z wielowiekową tradycją. Już w starożytnym Babilonie powstawały pierwsze zwoje z horoskopami. Astrologowie uważają, że to pod jakim znakiem zodiaku się urodziliśmy, wpływa na nasze życie, na nasz charakter, usposobienie. W maju osoby spod niektórych znaków zodiaku czekają spore zmiany w życiu. Jedni mogą liczyć na duże pieniądze, innych czeka prawdziwa miłość. Zobacz w najnowszym horoskopie od wróżki Azalii, co ciebie czeka w maju.