Prasówka 18.06.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dwa dni z Dinner in the Sky w Bydgoszczy. Uczta kulinarna i wizualna na wysokości 60 metrów [zdjęcia]”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dwa dni z Dinner in the Sky w Bydgoszczy. Uczta kulinarna i wizualna na wysokości 60 metrów [zdjęcia] W piątek 16 czerwca po raz pierwszy w Bydgoszczy można było wziąć udział w podniebnej kolacji. Dinner in the Sky to propozycja nie tylko dla miłośników dobrej kuchni, ale również amatorów ekstremalnych wrażeń. W wyjątkowej uczcie, zorganizowanej na wysokości około 60 metrów nad ziemią, można wziąć udział także w sobotę.

📢 Trwa Ster na Bydgoszcz. Pierwszego dnia imprezy odbyła się parada jednostek pływających [zdjęcia] W sobotę (17 czerwca) ruszyła kolejna edycja popularnego miejskiego festiwalu Ster na Bydgoszcz. Pierwszego dnia imprezy, która jest organizowana od 2008 roku, odbyła się m.in. parada jednostek pływających.

📢 Tych aplikacji musisz się pozbyć z telefonu. One wykradają dane i pieniądze - aktualizacja czerwiec 2023 Aplikacje w smartfonach służą do ułatwiania nam korzystania z telefonu. Chcąc wejść na jakaś aplikacje nie musimy jej szukać bo mamy ją w zasięgu. To zdecydowanie ułatwia korzystanie z urządzeń mobilnych, ale i jest furtką dla oszustów, którzy regularnie próbują wykraść dane użytkowników. W Google Play regularnie pojawiają się nowe aplikacje, niestety nie wszystkie są tym za kogo się podają. Często są tylko zasłoną dla hakerów, aby dostać się do naszego smartfona. Przygotowaliśmy dla Was najnowsza listę aplikacji których koniecznie trzeba pozbyć się z telefonu.

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę w Inowrocławiu. Mamy zdjęcia Ponad 60. żołnierzy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy zakończyli szkolenie złożyło przysięgę wojskową w Inowrocławiu. Uroczystość odbyła się w sobotę, 17 czerwca.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Kasia Kowalska. Piosenkarka skończyła niedawno 50 lat Kasia Kowalska 13 czerwca 2023 obchodziła 50 urodziny. Okazuje się, że artystka ma także pozamuzyczne pasje, lubi aktywnie spędzać czas, często na łonie natury. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje piosenkarka, autorka tekstów i producentka. 📢 Tak nie powinno się myć truskawek. To dzieje się z organizmem, gdy jemy truskawki Opłukanie truskawek samą wodą nie wystarczy, gdyż poza bakteriami oraz jajami pasożytów, truskawki mogą być zanieczyszczone chemią. Wyjaśniamy, jak myć truskawki, aby pozbyć się całego brudu i chemii. 📢 Dzięki temu trikowi krzaki ogórka będą się uginać od warzyw. Ten nawóz do ogórków jest skuteczny i tani Ogórek to jedno z najpopularniejszych warzyw, często gości na stołach w polskich domach. Jest smaczny, zdrowy, a w dodatku bardzo niskokaloryczny. Ogórek składa się z wody nawet w 96 procentach! Ogórek jest dość łatwy w uprawie, także domowej. Jak wyhodować piękne, duże ogórki w ogródku? Ten tani, ale skuteczny nawóz zdziała cuda na twojej uprawie. Ogórki będą rosły znacznie szybciej i będą mieć dużo więcej owoców. Wystarczy, że podlejesz swoje grządki tym nawozem raz w tygodniu, a przyśpieszy to wzrost ogórków nawet o 25%!

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Takie są teraz świadczenia dla seniorów - wyliczenia brutto i netto Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Takie objawy mogą teraz świadczyć, że masz słabe krążenie. Oto pierwsze oznaki problemów z krążeniem - uważają specjaliści Problemy z krążeniem są najczęściej wynikiem nieprawidłowej pracy serca. Niewydolność krążenia może doprowadzić przede wszystkim do niedokrwienia narządów lub do obrzęku płuc. Mogą to być stany zagrożenia życia, bowiem niemal połowę wszystkich zgonów na świecie powodują dwie przyczyny – choroby sercowo-naczyniowe oraz nowotwory złośliwe. Jak rozpoznać niewydolność krążenia? Co może świadczyć o słabym krążeniu? Jakie są pierwsze objawy problemów z krążeniem? Sprawdź! 📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi". Zobaczcie zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami.

📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2024. Takie są prognozy stawek świadczeń Waloryzacja emerytur 2024 - sprawdź wyliczenia! W galerii zdjęć przedstawiamy szacunkowe wyliczenia waloryzacji emerytur na 2024 rok, oparte na obecnym wskaźniku waloryzacji 10,19%. Zanosi się na zmianę w świadczeniach emerytalnych w 2024 roku, bo rząd już pracuje nad ich waloryzacją.

📢 Oto modne fryzury na lato 2023. Zobacz najmodniejsze pomysły na włosy krótkie i długie Modne fryzury na lato 2023. Latem chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Lato to także dobry czas na odrobinę szaleństwa - ostre cięcie, grzywkę czy zmianę koloru włosów. Wiemy, jakie są modne fryzury na lato 2023. Najmodniejsze stylizacje to wielki powrót z lat 90. XX wieku. Tegorocznym hitem jest także grzywka! Zobacz modne pomysły na fryzury dla włosów długich i krótkich na lato 2023. 📢 W Lipnie rozpoczął się 16. Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni”. Chwilo trwaj! W piątkowe popołudnie rozpoczął się w Lipnie 16. Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni”, organizowany przez Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri. Po raz pierwszy odbywa się w zmodernizowanym kinie Nawojka. W uroczystej gali otwarcia wzięli przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i miejskich władz samorządowych. Było klimatycznie i z fasonem!

📢 Oto obsada nowego "Znachora". Oni wcielą się w rolę prof. Wilczura, Marysi i hrabiego Czyńskiego Netflix ogłosił, że jeszcze w tym roku można spodziewać się premiery nowej wersji filmu „Znachor”, według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Choć data pozostaje jeszcze tajemnicą, dostępne są już pierwsze zdjęcia z planu. Znana jest również obsada. Kto zagra profesora Wilczura, Marysię czy hrabiego Czyńskiego? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Te osoby nie dostaną ślubu w 2023 roku. To wyklucza możliwość wzięcia ślubu cywilnego Ślub cywilny, czyli małżeństwo zawarte przed urzędnikiem państwowym. Formalności w urzędzie musimy załatwić również w przypadku ślubu kościelnego. Ślub cywilny możemy wziąć w urzędzie lub w dowolnym wyznaczonym przez nas miejscu, wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. Jest jednak kilka wyjątków, które wykluczą wzięcie ślubu cywilnego.

📢 Oto aplikacje wycofane przez Google Play. Musisz je usunąć z telefonów Samsung, Xiaomi i innych Aplikacje w Sklepie Google Play pochodzą od różnych deweloperów i nie wszystkie są bezpieczne. Jeśli Google zweryfikuje ją jako zagrożoną, zostaje usunięta. Niestety nie zostanie automatycznie usunięta z telefonów, na które zostały pobrane. Musimy to zrobić samodzielnie. Dlatego zobaczcie aktualną listę wycofanych aplikacji. 📢 Takie są modne fryzury na wesele 2023. Oto propozycje fryzur na wesele od fryzjerów Przyjęcie weselne to okazja, aby zaprezentować się rodzinie i przyjaciołom w najpiękniejszej odsłonie. Gdy mamy wybraną już sukienkę oraz buty, czas pomyśleć o uczesaniu. Jakie fryzury będą modne w sezonie weselnym 2023? Salony fryzjerskie już dzielą się swoimi pracami. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie stylizacje włosów są teraz na topie.

📢 Dzięki tej zmianie niektórzy emeryci zyskają. Takie będą dodatkowe przelewy z Trzynastej Emerytury Trzynasta emerytura w tym roku wyniosła 1588,44 zł brutto. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury. 📢 Takie są teraz modne sypialnie. Zobacz projekty Doroty Szelągowskiej - mamy zdjęcia Sypialnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Dzięki temu trikowi surfinie i petunie na balkonie będą kwitły jak nigdy dotąd. Ten nawóz sprawi cuda Surfinia to królowa balkonów i ogródków. A petunia to odmiana surfinii, również bardzo piękna. Kwiaty na balkonie wyglądają atrakcyjnie, pięknie pachną i sprawiają, że wypoczynek jest jeszcze przyjemniejszy. Zarówno surfinie, jak petunie są łatwe w uprawie, mają duże, kolorowe kwiaty. Ale trzeba o nie odpowiednio zadbać. Jak wyhodować piękne surfinie i petunie na balkonie czy w ogródku? Ten nawóz zdziała cuda. Jest tani, ale bardzo skuteczny. Będziesz zachwycony efektem!

📢 Tak orzechy włoskie działają na nasz organizm. Takie właściwości ma orzech włoski Orzechy włoskie to owoce z drzewa orzecha włoskiego. Są bardzo bogatym źródłem wielu cennych składników: zdrowych tłuszczów, białka, aminokwasów, witamin, mikro- i makroelementów. Orzechy włoskie mają też duże walory smakowe i są wykorzystywane w kuchni (ciasto z orzechami włoskimi to wspaniały deser) i gastronomii, do produkcji kosmetyków, mają też właściwości lecznicze i pomagają w odchudzaniu. Jak działają na organizm orzechy włoskie? Jakie korzyści daje jedzenie orzechów włoskich? Sprawdź. 📢 Taki jest najlepszy chleb w sklepach Biedronki. Znany YouTuber ocenia skład pieczywa Najzdrowszy chleb z Biedronki - sprawdź, który produkt wybrać na zakupach. Znany dietetyk i trener sportowy, Michał Wrzosek, postanowił sprawdzić, który chleb dostępny w Biedronce jest najzdrowszy. Przeanalizował składy różnych pieczyw i wybrał ten, który zdaniem specjalisty oferuje najwięcej wartości odżywczych, jednocześnie zachowując atrakcyjną cenę. W swoim poszukiwaniu nie tylko wskazał zwycięzcę, ale także pieczywo, którego należy unikać. Dowiedz się, który chleb z tych dostępnych w sieci sklepów Biedronka jest najzdrowszy!

📢 Mamy horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co cię czeka w miłości i finansach Nazwa horoskop wywodzi się z języka greckiego, powstało ono po połączeniu dwóch słów – oro (godzina) oraz skopein (podglądać). Wróżka Azalia potrafi zajrzeć w gwiazdy i odkryć zapisane tam tajemnice! Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz! 📢 Tak wygląda nowy dom Ani i Grzegorza Bardowskich z programu "Rolnik szuka żony" - mamy zdjęcia Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu.

📢 Tu w Kujawsko-Pomorskiem kręcono zdjęcia do serialu "Samochodzik i Templariusze". Zobaczcie zdjęcia "Samochodzik i Templariusze" to jeden z najbardziej kultowych seriali młodzieżowych lat 70. XX wieku w Polsce. Na 2023 roku zaplanowano premierę nowej wersję filmu. Czy jest w stanie pobić popularnością serial, który kolejne pokolenia widzów oglądają już od 50 lat? Czas pokaże. Do wielkich fanów pierwszej wersji należy z pewnością Sławomir Szeliga z Inowrocławia. Wraz z rodziną wybrał się w podróż śladami kultowego serialu. Zobaczcie, jak dziś wyglądają miejsca znane nam z serialu "Samochodzik i Templariusze". 📢 Tak wyglądają plenery z serialu "Czterej pancerni i pies" na Dolnym Śląsku. Zobaczcie zdjęcia! Sławomir Szeliga wraz z rodziną od kilku już lat podróżuje po Polsce śladami plenerów znanych z kultowych polskich filmów i seriali. Tym razem wybrał się na Dolny Śląsk. Odwiedził miejsca, w którym kręcono serial "Czterej pancerni i pies". - Tym razem mieliśmy wspaniałego przewodnika - Marka Łazarza - miłośnika turystyki filmowej, szefa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klub Pancernych, autora przewodnika po serialu i okolicach - zdradza Sławomir Szeliga. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto horoskop na drugą połowę czerwca. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach, a te muszą uważać Wróżka Roma przygotowała horoskop na drugą połowę czerwca. Niektóre znaki zodiaku mogą liczyć na duże szczęście, inne muszą zachować ostrożność, ponieważ w ich otoczeniu czają się wrogowie. Sprawdź w naszym artykule, co czeka cię w miłości, zdrowiu, pracy czy finansach w najbliższych tygodniach. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Sprawdź, jakie są podwyżki rok do roku Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 To on zastąpi Kargula w "Samych swoich". Tak mieszka i żyje na co dzień Karol Dziuba Już w 2024 roku na ekrany trafi film "Sami swoi. Początek", czyli prequel kultowej komedii Sylwestra Chęcińskiego. Na krześle reżyserskim ma zasiąść Artur Żmijewski, a fabuła ponownie opiera się na scenariuszu Andrzeja Mularczyka ("Sami swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć"). Znana jest również obsada. Jedna z głównych ról - Władysława Kargula - przypadła Karolowi Dziubie. Postanowiliśmy zajrzeć do prywatnych zdjęć aktora. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Osoby o tych imionach tworzą najgorsze małżeństwa. Te pary się ze sobą nie dogadają Małżeństwo to ważny krok w życiu pary. To nie tylko zmiana stanu cywilnego w dokumentach, ale i szereg zmian natury prawnej ale i duchowej. Ślub to pierwszy krok do założenia rodziny. Związek powinien opierać się na zaufaniu, wierności ale przede wszystkim miłości. Zobaczcie na podstawie znaczenia imion, kto nie nadaje się do małżeństwa ze względu na szereg cech charakteru przypisanych właśnie do imienia.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze na świecie. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów. Ich widok zachwyca Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne. 📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata. 📢 Tak wyglądają teraz miejsca, w których kręcono film Znachor. Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania - mamy fotki. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Właściciele tych samochodów dostaną wezwanie do serwisu. W tych autach wykryto wiele nieprawidłowości [lista] Właściciele popularnych samochodów w Polsce są pilnie wzywani do punktów serwisowych. UOKiK opublikował komunikaty dotyczące wielu nieprawidłowości w autach. Na liście samochodów, w których ujawniono spore problemy, są takie marki jak Hyundai, Toyota, Mercedes czy auta grupy Volkswagen. Czytaj więcej!

📢 Olimpia Grudziądz na pięknej Polsat Plus Arenie zakończyła udany sezon w III lidze Na zakończenie rozgrywek III ligi Olimpia Grudziądz zagrała na gdańskiej Polsat Plus Arenie z Gedanią. Biało-zieloni przypieczętowali awans do eWinner 2. Ligi.

📢 Tyle zarabiają na koncertach gwiazdy polskiej muzyki. Ile za występ biorą: Bajm, Ich Troje, Kasia Kowalska, czy Doda? Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztują koncerty największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Stawki takich artystów jak: IRA, Beata Kozidrak i Bajm, Dody czy Kasi Kowalskiej przekraczają 30 tys. zł. Jakie stawki mają najpopularniejsze zespoły popowe i rockowe w Polsce? Sprawdź.

📢 Sezon kajakowy w pełni. Tutaj można wybrać się na spływ w Kujawsko-Pomorskiem Sezon turystyczny, także ten kajakowy, ruszył z początkiem maja. Teraz rozkręca się na dobre. Nie ma dnia, aby Brdzie, Wdzie i Drwęcy nie pojawił się spływ. 📢 Trwają "Dni Grudziądza", a w ich trakcie Nadwiślański Jarmark Staroci 2023. Zobacz zdjęcia W ramach obchodów 732. urodzin Grudziądza, tradycyjnie odbywa się także XXI Nadwiślański Jarmark Staroci. Co można kupić? Zobacz zdjęcia!

📢 Koncert DJ Gromee, Grzegorza Hyżego i Bryski nad Wisłą w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Pierwszy duży koncert z okazji Dni Grudziądza i "Jarmarku Spichrzowego" odbył się na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu, w piątkowy wieczór. Zobacz zdjęcia. 📢 Te objawy wskazują na niedobór żelaza. Na to zwracają uwagę lekarze - to świadczy o niedoborze żelaza [lista] Niedobór żelaza może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru żelaza mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje żelaza? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory żelaza mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia.

📢 Najdroższy dom w Toruniu na sprzedaż. Cudowny widok za 17,5 tys. zł za metr kw. Zobacz na zdjęciach Dom marzeń w Toruniu znajdzie niebawem nowego nabywcę. Kto zostanie właścicielem willi nad brzegiem Wisły nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 12,5 miliona. 📢 Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową. Te osoby skorzystają z przepisów W marcu 2023 r. emerytury pomostowe pobierało 39,9 tys. osób, w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. liczba ta wzrosła o 3,4 proc. Świadczenie w 90 proc. otrzymują mężczyźni, gdyż to właśnie oni najczęściej są zatrudnieni przy pracach ciężkich - wynika z danych ZUS. 📢 Tyle zarabiają za koncert polskie gwiazdy. Tyle za koncert biorą Martyniuk czy Rodowicz O zarobkach polskich muzyków krąży wiele legend. Sami artyści rzadko mówią wprost o stawkach koncertowych. W internecie znaleźć można kwoty, jakie trzeba zapłacić za występ największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Sprawdziliśmy więc jakie stawki za koncert mogą mieć najpopularniejsi polscy muzycy i zespoły muzyczne.

📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Zobaczcie prywatne zdjęcia rezydencji siłacza! Mariusz Pudzianowski to od lat jeden z najpopularniejszych polskich sportowców. Najsilniejszy człowiek świata, a potem gwiazda MMA pilnie strzeże swojej prywatności. Mamy jednak trochę zdjęć ze środka rezydencji w Białej Rawskiej. Zobaczcie jak mieszka "Pudzian"! 📢 Takie imiona noszą najgorsi mężowie. Oni nie potrafią dochować wierności Mąż to najlepszy przyjaciel, opiekun i kochanek w jednym. Potrafi być romantyczny i dający poczucie bezpieczeństwa żonie i rodzinie. Niektórzy panowie są wręcz stworzeni do tej roli, inni wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy mężczyzna będzie mężem idealnym czy wręcz przeciwnie. na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy dla Was listę imion najgorszych mężów. 📢 Tyle zarabiają kierowcy samochodów ciężarowych w 2023 roku. Zdradzili nam ile zarabiają Praca kierowcy samochodów ciężarowych nie należy do łatwych i przyjemnych. Praca zdala od domu, częste kłopoty ze znalezieniem noclegu, spanie w samochodzie, brak prysznica. To tylko kilka wad tej pracy. Kierowcy ciężarówek mogą liczyć za to na stosunkowo wysokie wynagrodzenia. Jakie? Mamy kilka przykładów.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze mogą stracić ważność i wartość nominalną Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie, kiedy należy wymienić banknoty. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce. Takie mogą być zasady wcześniejszych emerytur Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Takie imiona noszą najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów Żona to zarówno partnerka, przyjaciółka jak i kochanka. Niektóre kobiety są wręcz stworzone do roli żony inne wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy któraś z pań będzie idealną żoną czy wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion najgorszych zon wraz z ich znaczeniem.

📢 Te rasy kotów są najbardziej leniwe. Przedstawiamy listę największych kanapowców Niedawno (17.02) obchodziliśmy Światowy Dzień Kota. Z tej okazji przygotowaliśmy materiał, który przybliży charakter naszych ukochanych mruczków. Które z nich są najbardziej leniwe? Wbrew pozorom nie wszystkie! Zobaczcie najbardziej leniwe rasy kotów. 📢 Wesoła i kolorowa parada ulicami Grudziądza. To początek Jarmarku Spichrzowego 2023 [zobacz zdjęcia] Parada kilkuset osób rozpoczęła weekend obchodów 732. rocznicy uzyskania przez Grudziądz praw miejskich. Na Rynku oficjalnie otwarto "Jarmark Spichrzowy". 📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Eurojackpot - 16.06.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

📢 Zastosuj ten trik, a zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Eurojackpot Lotto - 16.06.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 16.06.2023 roku.

📢 Jubileusz stulecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie. Zobaczcie zdjęcia i wideo 9 czerwca 2023 roku Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Żninie świętowało 100-lecie istnienia. Placówka ma przebogate dzieje, a spisane zostały w najnowszej publikacji "Dawniej i dziś", tom trzeci.

📢 Jak mieszka Roxie Węgiel? Zobacz, jak wygląda dom topowej polskiej wokalistki. Tutaj lubi spędzać wolny czas Roksana Węgiel Roksana Węgiel mieszka w domu za miastem. Polska piosenkarka, która jest popularna pod pseudonim Roxie jeszcze nie ma własnego lokum. Jedna z najbardziej znanych artystek młodego pokolenia sporo czasu spędza z rodzicami i mieszka w ich nieruchomości pod Jasłem. Sprawdź, gdzie odpoczywa po koncertach Roxie Węgiel i jak żyje na co dzień młoda gwiazda. 📢 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie bawili się na balu ósmoklasistów. Zabawa była świetna! Zobaczcie zdjęcia Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie mieli w czwartek (15.05.2023) swój bal. 📢 Tragedia na drodze pod Tucholą. Zginął mężczyzna kierujący ruchem - sprawca pijany! Do wypadku ze skutkiem śmiertelnym doszło w piątek, 16 czerwca ok. godz. 11 w miejscowości Bysław w powiecie tucholskim. Ofiarą jak ustalili policjanci jest 58-letni mężczyzna, który kierował ruchem na remontowanej Drodze Wojewódzkiej nr 240. Na miejscu działają służby. Ruch w miejscu akcji jest całkowicie zablokowany. Są objazdy.

📢 Frombre nails, czyli połączenie ombre z manicurem francuskim. Przepiękne paznokcie skradły kobiece serca! Frombre nails to stylizacja paznokci łącząca dwie inne. W tym manicure współgrają ze sobą ombre i frencz, czyli niezwykle popularne zdobienia. Nowa technika malowania ma szansę stać się hitem tego lata. Pasuje kobietom w każdym wieku i może mieć wiele odsłon. Tylko spójrz, jak niesamowicie wygląda!

📢 Takie zapachy kobiety lubią czuć na mężczyźnie. Oto lista męskich zapachów, które przyciągają kobiety Czy jest jakaś dama, z którą chciałbyś się zapytać, ale nie wiesz, jak zwrócić jej uwagę? Które zapachy najbardziej przyciągają kobiety? Mężczyzna, który dobrze pachnie, jest bardziej atrakcyjny dla kobiet. Zapach kusi, przyciąga i uwodzi. Od pikantnych zapachów po kwiatowe i skórzane - kobiety uwielbiają dobrze pachnących mężczyzn. Jakie zapachy kobiety uwielbiają na mężczyznach? Naukowo udowodniono, że te zapachy podniecają kobiety. Poznaj je w naszej galerii.

📢 Taki wygląd dłoni może oznaczać poważną chorobę. Oto znaki ostrzegawcze widoczne na dłoniach Z dłoni można wyczytać przyszłość, ale ręce mogą również wskazywać na poważne choroby. Ciało ma wiele niezawodnych wskaźników diagnostycznych, które informują, gdy coś jest nie tak. Okazuje się, że wygląd dłoni, palców i paznokci może wiele powiedzieć na temat kondycji organizmu. Zobacz koniecznie, jakie są częste znaki ostrzegawcze widoczne na dłoniach. 📢 Te osoby unikną opłat za Abonament RTV. Oto aktualna lista zwolnionych - czerwiec 2023 Te osoby unikną opłat za Abonament RTV. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Paulina Chapko, aktorka z "Na Wspólnej" wyszła za mąż za piłkarza z Ekwadoru. Jest młodszy o 9 lat Paulina Chapko wyszła za mąż! Znana z serialu "Na Wspólnej" aktorka wzięła ślub z piłkarzem młodszym o 9 lat. Ceremonia odbyła się na Dominikanie. Zobacz zdjęcia!

📢 Tego nie można robić na ogrodach działkowych. Za to można dostać karę w 2023 roku Ogrody działkowe zyskały popularność szczególnie w czasie pandemii. Ich ceny wtedy podskoczyły, a ludzie zaczęli szukać miejsca na odpoczynek. Wiele osób dowiedziało się wtedy o rodzinnych ogrodach działkowych i zaczęli interesować się tymi miejscami. Sprawdzamy co musimy wiedzieć o ogrodach działkowych. Wiemy czego nie można robić na działkach. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Martyna Kupczyk. Oto dom słynnej pani architekt z programu „Nasz nowy dom” Martyna Kupczyk to słynna pani architekt związana z programem telewizji Polsat „Nasz nowy dom”. Jej metamorfozy domów i mieszkań od lat robią ogromne wrażenie na widzach show. Gwiazda jest aktywna w mediach społecznościowych, w których udostępnia fanom fragmenty swojej codzienności. Sprawdzamy, jak mieszka i żyje na co dzień Martyna Kupczyk. To ona projektuje domy uczestników programu „Nasz nowy dom”!

📢 Świadectwo z paskiem pokazane w internecie. Duma rodzica, ale czasem też powód do wstydu dla ucznia Internet znów zaleje fala czerwonych pasków, gdy rodzice wstawią zdjęcia świadectw wzorowych uczniów. - Nie oceniajmy dzieci jedynie po ich ocenach - kwitują niektórzy. 📢 Te osoby otrzymają czternastą emeryturę w tym roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto Od tego roku 14. emerytura będzie wypłaca seniorom na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. 📢 Te długi się nie przedawniają. Mamy listę zobowiązań przed którymi nie uciekniesz Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Przedawnienie długów to czasem jedyna nadzieja dla dłużników. Warto jednak pamiętać że do przedawnienia dochodzi bardzo rzadko bo muszą zostać spełnione określone warunki, aby móc mówić o przedawnieniu

📢 Horoskop miłosny na lato 2023 roku. Te znaki zodiaku może czekać rozstanie Lato coraz bliżej a wraz z nim wyczekiwane wakacje, wolne i słoneczna pogoda. Ten czas warto dzielić z kimś bliskim, kto będzie się z nami cieszył i smucił. W nadchodzące lato wiele znaków zodiaku odnajdzie miłość i to czasem taką na całe życie. Inne niestety dojdą do wniosku, że czas w swoim życiu coś zmienić. W lato czeka nas też kilka rozstań. Zobaczcie, które znaki czeka rozstanie. 📢 Takie są teraz modne meble. Pomysły na pokój dzienny Dariusza Wardziaka, czyli "Stolarza Szelągowskiej" Dariusz Wardziak, czyli Darek-Stolarz znany z programów Doroty Szelągowskiej często wykonuje meble. Wiele z nich robi od podstaw, na wymiar. Niekiedy w realizacjach wykorzystuje też meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych, wzbogacając je o dodatkowe elementy. Zobacz modne meble do pokoju dziennego od popularnego stolarza.

📢 Dzięki temu trikowi krzak pomidora w ogródku obrodzi. Ten nawóz do pomidorów zdziała cuda Pomidor to jedno z najpopularniejszych warzyw. Jest smaczny i ma właściwości zdrowotne. Często gości na naszych stołach, jest też dość łatwy w uprawie. Jak wyhodować piękne i zdrowe pomidory w ogródku? Co zrobić, gdy pomidory nie rosną, a liście opadają i żółkną? Ten prosty nawóz odmieni twoją uprawę. Rośliny będą rosły i będą mieć dużo więcej pomidorów. Podlewanie tym nawozem raz w tygodniu przyśpieszy ich wzrost nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzak pomidora będzie się uginać od owoców! To najtańszy, a zarazem jeden z najskuteczniejszych sposobów na obfite plony.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku.

📢 Mamy tabelę wyliczeń dodatkowej kasy z Trzynastej Emerytury. Takie będą dodatkowe przelewy na konta To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Wszystkie świadczenia dla emerytów są obecnie opodatkowane, niezależnie od tego, w jaki sposób są finansowane. Polski Ład to przede wszystkim reforma podatkowa i z tego właśnie powodu część osób otrzyma jeszcze dodatkowe pieniądze w ramach "trzynastki". 📢 Mamy horoskop chiński na 2023. To czeka te znaki w drugiej części roku w miłości, finansach i życiu osobistym Horoskop chiński jest równie interesujący jak horoskop klasyczny. Początek roku chińskiego jest ruchomy - Nowy Rok nie ma stałej umownej daty, bowiem chińska astrologia bazuje na kalendarzu księżycowym. Astrologowie wierzą, że na podstawie chińskiego znaku zodiaku można określić nasze cechy charakteru, a także przewidzieć co nas czeka w nadchodzącym roku. Sprawdź w artykule, kto jest twoim patronem w chińskim horoskopie oraz co cię czeka w życiu osobistym i finansach w 2023!

📢 Tak kawa może pozwolić nam schudnąć. Takie są najlepsze dodatki do kawy na odchudzanie Wiele osób zastanawia się, jakie są najlepsze produkty, które należy jeść czy pić, aby schudnąć. Czy istnieje lista najlepszych produktów spożywczych, które można kupić w każdym sklepie a które są najbardziej skuteczne w walce z otyłością? Rodzaj kawy i sposób, w jaki się ją pije, może mieć większy wpływ na zdrowie, niż nam się wydaje. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które dodane do kawy prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że ta niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do kawy pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat.

📢 Zmiany w wieku emerytalnym w Polsce. Takie będą korzystne zmiany dla wielu pracowników Emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł. 📢 Manicure ombre. Zobacz 10 modnych stylizacji i pomysłów na paznokcie na lato 2023 Zadbane dłonie z pomalowanymi paznokciami to uzupełnienie outfitu. Manicure ombre to popularna w tym sezonie i efektowna metoda stylizacji paznokci. Takie pomysły i wzory będą równie dobrze wyglądały wykonane zwykłym lakierem, jak i hybrydowym. Zobacz 10 najmodniejszych trendów na manicure ombre na tegoroczne lato. Którą stylizację wybierasz dla siebie? 📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Taki styl wnętrz lubi była prowadząca „Nasz Nowy Dom”. Koniecznie zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Prowadząca „Nasz Nowy Dom”, która właśnie musiała rozstać się z programem, stworzyła klimatyczny dom, w którym lubi spędzać każdą wolną chwilę z rodziną oraz ukochanymi psami, kotem i koniem. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Dowbor.

📢 Kim jest nowa prowadząca „Nasz Nowy Dom”? Zobacz, jak mieszka Elżbieta Romanowska, która zastąpi Katarzynę Dowbor. Zajrzyj do jej domu Już wiemy, kto stanie się nową twarzą programu „Nasz Nowy Dom”. Dziennikarkę Katarzynę Dowbor zastąpi w roli prowadzącej gwiazda „Twoja twarz brzmi znajomo” i wielu seriali. Już jesienią będziemy mogli zobaczyć lubianą aktorkę teatralną i filmową w kolejnych odcinkach programu o metamorfozach domów rodzin ciężko doświadczonych przez los. Zobacz, jak na co dzień żyje Elżbieta Romanowska – nowa gwiazda „Nasz Nowy Dom”. 📢 Artur Witkowski z programu Nasz Nowy Dom prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień kierownik budowy Artur Witkowski dał się poznać szerszej publiczności jako sympatyczny kierownik budowy z hitu telewizji Polsat "Nasz nowy dom". To właśnie on zarządzał ekipą budowlaną, która odmieniała wnętrza domów rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Choć Artur Witkowski odszedł już z programu, wciąż może pochwalić się szerokim gronem fanów. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Roksana Węgiel jest teraz nie do poznania. Zobacz, jak na co dzień mieszka młoda wokalistka Zadebiutowała w jednym z popularnych programów rozrywkowych The Voice Kids. Od tego czasu minęło kilka lat, a w tym czasie młoda wokalistka zdążyła zrobić wielką karierę muzyczną. Roksana Węgiel dzisiaj już nie przypomina tej grzecznej dziewczynki, którą była. Przez ten czas nie tylko wykonywana przez nią muzyka się zmieniła, ale także jej wizerunek. Jej styl jest zdecydowanie dojrzalszy i bardziej szalony. Jak na co dzień wygląda życie idolki wielu nastolatek? Przedstawiamy prywatne zdjęcia zwyciężczyni Eurowizji Junior. Tak na co dzień mieszka i żyje Roksana Węgiel!

📢 Tak mieszkają i żyją Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman. Siatkarska miłość kwitnie! [zdjęcia] Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć!

83. rocznica pierwszego transportu do Auschwitz