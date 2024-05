Prasówka 19.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Truskawki - trik na obrodzenie. Po tym nawozie truskawki urosną jak szalone, a owoce będą słodkie”?

Prasówka 19.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Truskawki - trik na obrodzenie. Po tym nawozie truskawki urosną jak szalone, a owoce będą słodkie Truskawki to jeden z ulubionych owoców Polaków. Z niecierpliwością wyczekujemy, kiedy pojawią się na rynkach i targach soczyste truskawki muśnięte słońcem. Czerwone, słodkie, soczyste - do zjedzenia ze śmietaną, do deserów, do lodów, tortów, a nawet na obiad jako sos do makaronu. Zastosowań dla truskawek jest wiele. Uprawa truskawek nie jest szczególnie trudna, ale trzeba odpowiednio zadbać o truskawki, by pięknie obrodziły. Użyj tego domowego nawozu do truskawek, a przyśpieszysz wzrost truskawek nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzaczki truskawek obsypią się owocami.

📢 Syn Grigorija z "Czterech pancernych" - tak wygląda. Jest podobny do Włodzimierza Pressa Włodzimierz Press to wybitny polski aktor, który sympatię widzów zdobył dzięki roli Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies". Nie wszyscy wiedzą, że to on użyczył głosu kotu Sylwestrowi w "Zwariowanych melodiach" oraz Kermitowi w "Muppet Show". Ma syna Grzegorza, który jest fotografem. Zobaczcie, czy jest podobny do swojego ojca.

📢 Aryna Sabalenka - tak żyje na co dzień wielka rywalka Igi Świątek. Dom w Miami, ubrania od projektantów Piękne miejsca, markowe ubrania, podróże i dobre samochody - tak mieszka i żyje na co dzień tenisistka Aryna Sabalenka.

Prasówka 19.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur w lipcu 2024. Takie będą rekordowe zmiany po przeliczeniu - mamy wyliczenia Wiele osób zastanawia się, czy teraz jest dobry moment na przejście na emeryturę. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że 1 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi waloryzację kapitału zgromadzonego na kontach. Prognozy wskazują, że tegoroczna waloryzacja może być rekordowa.

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory. 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Tak teraz mieszka Agnieszka Radwańska. Gwiazda tenisa przenosi się do luksusowego domu! Agnieszka Radwańska zainwestowała w kilka mieszkań, ale teraz buduje swój wymarzony dom. Tak będzie wyglądała jej piękna posiadłość, a do tej pory słynna tenisistka mieszkała najczęściej w apartamencie w Warszawie. Tak urządziła się Agnieszka Radwańska z mężem i synem Jakubem - zobaczcie zdjęcia! 📢 Pelargonie pokryją cały balkon - oto trik na bujne kwitnienie. Prosty i tani nawóz do pelargoni Początek maja to doskonały czas, aby zająć się sadzeniem kwiatów. Przymrozki już im nie grożą, a słońce umożliwia odpowiednie warunki rozwoju. Na przełomie kwietnia i maja dobrze jest posadzić pelargonie. Będą one zdobiły balkony bujnymi kwiatami przez całe lato. Oto prosty i tani domowy nawóz, który wspomoże kwitnienie pelargonii.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień! 📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto. 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Pomysł na balkon i taras. Modne meble, rośliny, dodatki - zobacz zdjęcia pomysłowych aranżacji Balkon czy taras to przestrzeń, która może służyć do relaksu i spędzania wolnego czasu. Zobacz jak pomysłowo ją zaaranżować. Sielski, romantyczny, boho, nadmorski, loftowy - to tylko część stylów sprawdzających się w aranżacjach balkonu. 📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 W Kujawsko-Pomorskiem kwitnie czosnek niedźwiedzi. Zobaczcie piękne łany tej chronionej rośliny To roślina, której właściwości ceniono już w starożytności. Była pierwszym posiłkiem niedźwiedzi po przebudzeniu z zimowego snu. W Kujawsko-Pomorskiem mamy piękne połacie cebuli czarownic, np. w rezerwacie Szumny Zdrój.

📢 Dzięki temu trikowi bukszpan wypuści nowe pędy. Walka ze ćmą bukszpanową to nie wszystko Bukszpan jest cenioną rośliną ogrodową ze względu na swoje piękne, zielone liście oraz łatwość formowania w różne kształty. Jest stosunkowo prosty w uprawie i długowieczny. Aby bukszpan rozwijał się prawidłowo i gęsto, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, zwłaszcza dotyczących przycinania

📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach. 📢 Eurojackpot - te liczby padają najczęściej w losowaniu. Dzięki nim wygrywa się miliony Eurojackpot to gra Totalizatora Sportowego z najwyższą wygraną. Do wygrania przy kumulacji jest nawet kilkaset milionów złotych! Systemów gry jest kilka. Niektórzy skreślają szczęśliwe dla siebie liczby, inni stawiają na statystyki. Właśnie na ich podstawie można sprawdzić, które liczby padają w losowaniach częściej niż inne.

📢 Najpiękniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu i na balkon - lista. Idealne do donic i na rabaty Rośliny wieloletnie to doskonały wybór dla każdej osoby, która pragnie cieszyć się pięknym ogrodem przez wiele lat bez dużego nakładu pracy. Ich zaletą jest nie tylko długowieczność, ale również niewielkie wymagania pielęgnacyjne i przystępna cena. Oto propozycje najpiękniejszych roślin wieloletnich, które sprawdzą się zarówno w donicach na na tarasie czy balkonie, jak i na rabatach kwiatowych.

📢 Imiona przyciągające pieniądze - lista ezoteryków. Osoby o tych imionach mają szansę na bogactwo Imiona, które przyciągają pieniądze, są uważane za jedne z najbardziej pożądanych, bo każdy chciałby osiągnąć sukces i bezpieczeństwo finansowe. Okazuje się, że przyszłość i los można określić już od urodzenia - wybierając odpowiednie imiona. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Istnieje wiele imion dla dziewczynek i chłopców, które przyciągają pieniądze. Poznaj teraz najpiękniejsze imiona - osoby, które je noszą mają szansę na bogactwo! Sprawdź, czy Twoje imię jest na liście!

📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Zosia z "Rodziny zastępczej" na odważnych zdjęciach. Misheel Jargalsaikhan szokuje! Misheel Jargalsaikhan, znana polskiej publiczności jako Zosia Kwiatkowska z kultowego serialu "Rodzina zastępcza", obecnie prowadzi praktykę jako specjalista medycyny naturalnej. 35-latka nadal emanuje energią i pozytywnym podejściem do życia. Zobaczcie odważne zdjęcia Zosi z "Rodziny zastępczej". 📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w maju - horoskop na maj. Duże pieniądze albo miłość Tworzenie horoskopów to sztuka z wielowiekową tradycją. Już w starożytnym Babilonie powstawały pierwsze zwoje z horoskopami. Astrologowie uważają, że to pod jakim znakiem zodiaku się urodziliśmy, wpływa na nasze życie, na nasz charakter, usposobienie. W maju osoby spod niektórych znaków zodiaku czekają spore zmiany w życiu. Jedni mogą liczyć na duże pieniądze, innych czeka prawdziwa miłość. Zobacz w najnowszym horoskopie od wróżki Azalii, co ciebie czeka w maju.

📢 Kultowe meble PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie są poszukiwane przez kolekcjonerów staroci, miłośników retro i vintage perełek Stare krzesła, fotele, stoliki, komody poszukiwane są przez kolekcjonerów staroci z czasów PRL. Jeśli masz takie w domu, możesz się na nich wzbogacić. Niektóre perełki z PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane meble na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Modne są też takie w stylu vintage. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu w czasie czuwania. Mamy listę opłat Czy wiesz, że wiele z naszych codziennych urządzeń elektrycznych zużywa energię nawet wtedy, gdy są wyłączone? To zjawisko, znane jako "tryb czuwania", może znacząco wpływać na rachunki za prąd. Dlatego warto zastanowić się, które z naszych urządzeń są największymi "wampirami energii".

📢 Osoby o tych imionach są najmądrzejsze. To te imiona mają "zaprogramowaną" inteligencje Od wieków ludzie zastanawiają się nad znaczeniem imion i ich wpływem na charakter człowieka. Dawniej wierzono, że imiona mają właściwości magiczne, które mogą kształtować losy i osobowość noszących je osób. Choć dzisiaj podejście do tego tematu jest bardziej rozrywkowe, wiele osób nadal przywiązuje dużą wagę do wyboru imienia dla swojego dziecka, wierząc, że może ono wpłynąć na jego przyszłość. 📢 Chleb pełnoziarnisty i razowy - skutki jedzenia. Te osoby nie powinny jeść chleba pełnoziarnistego Czy chleb pełnoziarnisty jest zdrowy? Kto nie powinien jeść chleba razowego? Chleb cieszy się złą sławą - niesłusznie. Chociaż w wielu dietach unika się chleba, tak naprawdę może on pomóc w osiągnięciu celów związanych z utratą wagi w zdrowy sposób. Zarówno pieczywo razowe, jak i pełnoziarniste znane są ze swoich właściwości zdrowotnych i są bardzo pożywne. Co się dzieje z organizmem, gdy jemy chleb pełnoziarnisty i razowy? Jakie są możliwe korzyści i skutki uboczne jedzenia chleba pełnoziarnistego? Sprawdź, co mówią eksperci.

📢 Wyjaśniamy czerwcowo-lipcową waloryzację emerytur 2024. Mamy wyliczenia brutto W obliczu nadchodzącej waloryzacji kapitału zgromadzonego na kontach emerytalnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 1 czerwca, wiele osób zastanawia się nad optymalnym momentem przejścia na emeryturę. Prognozy sugerują, że tegoroczna waloryzacja może osiągnąć rekordowy poziom od 14,8 do 14,9 proc., co czyni lipiec 2024 roku wyjątkowo korzystnym momentem dla przyszłych emerytów, planujących zakończenie aktywności zawodowej. 📢 Tyle wody zużywasz przy praniu czy zmywaniu. Tak możesz płacić mniejsze rachunki 6-minutowy prysznic pochłania aż 36 litrów wody, a przeciętny Polak każdego dnia wykorzystuje nawet do 100 litrów. Sprawdzamy, ile wody średnio zużywa się przy praniu, kąpieli, myciu zębów, zmywaniu naczyń czy spłukiwaniu toalety. Oto sposoby na zaoszczędzenie wody i mniejsze rachunki.

📢 Takie są objawy boreliozy - lista. Oto najpowszechniejsze symptomy boreliozy Populacja owadów i pajęczaków, w tym kleszczy, rośnie z każdym rokiem. Wiosenna pogoda zachęca do spędzania czasu na zewnątrz, jednak nie zawsze pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa. Parki, lasy i inne tereny zielone są miejscem, gdzie łatwo jest złapać kleszcza i zarazić się boreliozą. Oto najpowszechniejsze objawy boreliozy. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

📢 Znaczenie znaków zodiaku - te znaki bywają złośliwe. Potrafią dopiec innym do żywego Horoskopy towarzyszą ludziom już od tysięcy lat. Od dawna ludzie pokładają wiarę w to, co zapisane w gwiazdach. Analizowaniem układu ciał niebieskich i tworzeniem przepowiedni zajmują się ezoterycy i wróżbici. Wiadomo, że znaki zodiaku w pewnym stopniu wpływają na nasz charakter, sposób bycia. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają większą niż inni skłonność do bycia złośliwym. Oni często dogryzają innym. Zobacz, jakie to znaki zodiaku.

📢 To najmodniejszy bob w tym sezonie. Takie fryzury wybierają teraz kobiety Bob to fryzura, która od lat cieszy się zainteresowaniem kobiet. Od momentu pojawienia się jej na salonach po raz pierwszy powstało już wiele wariantów tego uczesania, dzięki czemu można je dopasować niemal do każdej kobiety. Zobaczcie, jaki jest najmodniejszy bob w tym sezonie. Oto kilka inspiracji na lato 2024 roku.

📢 Mateusz Damięcki, jego żona i dzieci - zdjęcia. Tak żyje i mieszka popularny aktor "Furiozy" i "Prostej sprawy" Mateusz Damięcki już jako dziecko zaczął grać w filmach. Teraz sam jest ojcem dwóch synów, Franciszka i dwa lata młodszego Ignacego. Na brak aktorskich zadań nigdy nie narzekał, zarówno przed kamerą, jak i na teatralnych deskach. Prywatnie dzieli szczęśliwe życie z Pauliną Andrzejewską, mamą jego dzieci. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Mateusz Damięcki ze swoją rodziną w Warszawie. 📢 Zasady tańszego prądu w określonych godzinach. Takie są możliwe taryfy do włączenia Ceny prądu do końca czerwca są zamrożone. Dzięki temu nasze rachunki są znacznie niższe, bo na poziomie tych z 2022 roku. Aby dodatkowo zminimalizować koszty, warto rozważyć oferty różnych dostawców energii, zwłaszcza taryfy oferujące tańszy prąd w określonych godzinach. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące taryf G11 i G12 oraz korzyści związane z wyborem tych ostatnich.

📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej!

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

📢 Oto modne fryzury odmładzające na lato. Pixie cut w tym kolorze odejmuje lat - zobacz zdjęcia Modne fryzury odmładzające na lato. Fryzurą można odejmować, ale i dodawać lat - cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura pixie cut to gorący trend na lato 2024. Jest bardzo twarzowa i kobieca a także łatwa w codziennej stylizacji. Pixie cut - szczególnie w jednym kolorze - jest polecane między innymi kobietom po 40. Te uczesania odmładzają! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury - mamy zdjęcia, pomysły i inspiracje od fryzjerów i stylistów. 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście!

📢 Domowy trik Cioci Krysi na skrzydłokwiat. Dzięki temu będzie mieć znów mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to urocze rośliny, które stanowią doskonałą dekorację wnętrz. Ich zdrowe egzemplarze charakteryzują się lśniącymi liśćmi w głębokim odcieniu zieleni oraz pięknymi, białymi kwiatami. Oprócz walorów estetycznych, są niezwykle łatwe w uprawie. Niemniej jednak, zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak dbać o skrzydłokwiat, aby znów cieszył się kwiatami? Wystarczy zastosować odpowiedni składnik, by roślina znów zachwycała obfitością kwiatów, jak radzi ciocia Krysia. 📢 Tabela wypłat Czternastych Emerytur 2024. Nie wszyscy dostaną tyle samo - mamy wyliczenia Czternasta emerytura początkowo miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki dla seniorów. Poprzedni rząd zdecydował jednak wpisać "czternastki" do kalendarza wypłat na stałe, a nowi rządzący jeszcze w ubiegłym roku zapewniali, że z pewnością w tym roku takie świadczenie trafi do emerytów. Zobaczcie, ile wyniosą Czternaste Emerytury 2024.

📢 Mamy horoskop na weekend 17-19 maja 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 17-19 maja 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Modne paznokcie na maj i czerwiec 2024 od Ukrainek. Oto nowe wzory i kolory Ukraińskie manikiurzystki podbijają polski rynek kosmetyczny. Pracują w większych salonach bądź zakładają jednoosobowe firmy i świadczą usługi na własny rachunek. Wykonanie hybrydy u Ukrainki zajmuje, razem ze zdjęciem starego lakieru i nałożeniem wzorów, około dwóch godzin. Warto jednak na taką wizytę się zdecydować, by długo cieszyć się oryginalnym i trwałym efektem na paznokciach. Zobaczcie, jakie są teraz modne paznokcie od Ukrainek. Oto wzory i kolory na wiosnę 2024. Zdjęcia wzorów pokazujemy w naszej galerii.

📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Zielone Świątki 2024 - co to za dzień? To święto nakazane w Kościele. Tak w obchodzimy Zesłanie Ducha Świętego Zielone Świątki przypadają w niedzielę 19 maja 2024 roku. Co to za święto w Polsce? Zielone Świątki to ludowa nazwa kościelnego dnia Zesłania Ducha Świętego. Jest to święto nakazane w Kościele katolickim. Uroczystość nazywana jest też "Pięćdziesiątnicą", ponieważ przypada 7 tygodni (50 dni) od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Jak obchodzimy Zielone Świątki, inaczej dzień Zesłania Ducha Świętego? Czytaj więcej! 📢 Takie rzeczy w stylu vintage można dostać na OLX - ceny, zdjęcia. Design PRL jest teraz w modzie Meble, elektronika, biżuteria, aparaty fotograficzne, lustra, kryształowe i porcelanowe ozdoby do domu w stylu PRL to obecnie najbardziej pożądane przedmioty dla miłośników rzeczy vintage i retro. Boom na designe sprzed lat trwa nieprzerwanie od kilku sezonów. Takie perełki klasyki można dostać na portalu OLX - niektóre za symboliczne kwoty, za inne trzeba wyłożyć fortunę. Zobacz ceny i zdjęcia klimatycznych rzeczy vintage.

📢 Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfini Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów. 📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Na tych starociach z PRL można najwięcej zarobić - lista, zdjęcia. Tego szukają kolekcjonerzy Niektóre perełki PRL to prawdziwe skarby. Warto poszperać w szafach, na strychu, w piwnicy w poszukiwaniu cennych pamiątek. Dziś można dużo zarobić na przykład na unikatowych zabawkach, biżuterii, kryształach, porcelanie, książkach, meblach. Za krocie wystawiane są peerelowskie bombki, banknoty, winyle i znaczki pocztowe. Ile są dziś warte? Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Oto rzeczy z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów - na takich można zbić fortunę.

📢 Lotto - wyniki 18.05.2024. Ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 kolejne w 2024 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 18.05.2024 tuż po jego zakończeniu. 📢 Zawisza Bydgoszcz w końcu się przełamał. Kibice mogli świętować - zdjęcia W 31. kolejce III ligi piłki nożnej Zawisza Bydgoszcz podejmował Polonię Środa Wielkopolska. Niebiesko-czarni po serii czterech meczów bez wygranej chcieli się w końcu przełamać i wrócić na zwycięską ścieżkę.

📢 Zwłoki w nieczynnej lodówce. Kolejne przerażające znalezisko w lokalu Toruńskiej Kociej Straży W piątek 17 maja, w domku na terenie jednego z ogrodów działkowych, gdzie do września ubiegłego roku miała siedzibę fundacja Toruńska Kocia Straż, policja zabezpieczyła zwłoki kolejnych zwierząt. Najprawdopodobniej były to koty. Chyba pięć. W tej chwili trudno to stwierdzić z całą pewnością ze względu na bardzo zaawansowany rozkład. Zwłoki od dawna znajdowały się w nieczynnej lodówce. 📢 Zawody sportowo - pożarnicze OSP gminy Grudziądz. Mamy wyniki. Zobacz zdjęcia i wideo Młodzież i dorośli należący do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grudziądz wzięły udział w zawodach sportowo - pożarniczych, które odbyły się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku. 📢 Kwiaty (prawie) za darmo na festynie "Maj w ogrodzie" w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. Mamy zdjęcia Setki sadzonek kwiatów otrzymali grudziądzanie podczas sobotniego festynu "Maj w ogrodzie" zorganizowanego przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu.

📢 Pchli targ w Przyłękach rozpoczął sezon. Nasz fotoreporter podglądał handlowanie... Ten adres - nadnotecka łąka na granicy Przyłęk i Olimpina, niedaleko Bydgoszczy - znają wszyscy miłośnicy pchlego targowania. Po tygodniach wytęsknionego czekania nadszedł upragniony początek sezonu. Byliśmy tam z aparatem fotograficznym.

📢 Twarda woda w Grudziądzu. Mieszkańcy walczą z kamieniem w czajnikach. Co na to Tomasz Pasikowski, prezes "Wodociągów"? Z problemem twardej wody borykają się dziesiątki tysięcy grudziądzan, korzystających z miejskiego wodociągu. - Może trzeba zamontować filtry?- proponują radni. Tomasz Pasikowski, prezes MWiO odpowiada: - Można, ale... 📢 Tak wygląda 19-letnia córka Monici Bellucci - Deva. Urodę odziedziczyła po matce Monica Bellucci uznanwana jest za jedną z najpiękniejszych gwiazd. Aktorka i modelka od dekad zachwyca swoją urodą. Pomimo 59-lat wciąż nie zwalnia tempa i budzi podziw zgrabną sylwetką oraz młodzieńczym blaskiem. Monica Bellucci ma córkę Devę - wszystko wskazuje na to, że pójdzie ona w ślady słynnej matki. Oto jak wygląda!

📢 Archiwalne zdjęcia miast w województwie kujawsko-pomorskim przed wojną i w PRL-u Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, akweny wodne, uzdrowiska, zabytki i fabryki. 📢 Taka ma być waloryzacja emerytur 2025. Mamy wyliczenia na rękę po zmianach [STAWKI BRUTTO i NETTO] Według najnowszych doniesień resortu finansów, przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych będzie znacząco bardziej skromna niż w poprzednich latach. Druga waloryzacja 2024 wydaje się też mało prawdopodobna. Wyjaśniamy powody takiej zmiany i pokazujemy prognozowane wyliczenia, które mogą zaskoczyć wielu seniorów, przyzwyczajonych do dotychczasowych, często dwucyfrowych wzrostów swoich świadczeń. 📢 IMGW ostrzega przed burzami w Bydgoszczy i regionie - te mogą pojawić się w sobotę, 18 maja 18 maja 2024 roku wydano ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące burz, które mogą występować w Bydgoszczy i w województwie kujawsko-pomorskim. Ostrzeżenie IMGW obejmuje 11 powiatów: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, lipnowski, świecki, Toruń, toruński, tucholski, Włocławek oraz włocławski.

📢 Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 we Włocławku. Wiemy kto wystąpi we podczas koncertu "Fajansowe sny" Czerwiec w Kujawsko-Pomorskiem to czas pełen muzyki, kultury i niezapomnianych wrażeń. Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obchodzone z wielkim rozmachem, przyciąga do prezydenckich miast regionu tłumy mieszkańców i turystów. W 2024 roku organizatorzy przygotowali wyjątkowe atrakcje, w tym serię koncertów, we Włocławku pod nazwą "Fajansowe Sny". Na scenie zaprezentują się wiodące postacie polskiej sceny muzycznej. Szczegóły. 📢 Powiatowy Dzień Strażaka 2024 w Radziejowie - awanse i wyróżnienia. Zdjęcia z uroczystości W piątek, 17 maja, w Radziejowie odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka, które zgromadziły liczne grono strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotników, a także przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Wydarzenie to było okazją do uhonorowania tych, którzy na co dzień ryzykują swoje życie, aby chronić nas przed ogniem i innymi niebezpieczeństwami. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

📢 Eurojackpot - 17.05.2024 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Eurojackpot Lotto - 17.05.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 17.05.2024 roku. 📢 Kontrowersje wokół pożaru w Bajerzu. Czytelnik: "Wymarzony dom", na który prowadzą zbiórkę - próbowali sprzedać! W sobotę (11.05.2024) palił się domu w Bajerzu. Bardzo szybko właścicielka domu ogłosiła zbiórkę pieniędzy na stronie szczytny-cel.pl. A jej mąż bardzo się zdenerwował, gdy strażacy oszacowali straty na 100 tys. zł - co podaliśmy cytując ich komunikat - w artykule. Mężczyzna publicznie zagroził autorce tekstu i redakcji pozwem. Na stronie zbiórki właścicielka napisała, że nie zdążyli się nacieszyć domem, a tymczasem znaleźliśmy ogłoszenia… iż chcieli go sprzedać.

📢 OSOBOWOŚĆ ROKU 2023 Prezentujemy liderów plebiscytu z miast i powiatów Poznaj osoby, które za sprawą lokalnych społeczności zdobyły dotychczas wiele głosów w plebiscycie Osobowość Roku. 📢 Rzeczy z Temu, które musisz mieć, ale jeszcze o tym nie wiesz. 7 najtańszych i najlepszych zakupów na start, które odmienią twoje życie Zakupy w chińskich sklepach stały się niezwykle popularne w Polsce, ale i na świecie. Cały czas pojawiają się nowe miejsca, z których można zamawiać produkty w okazyjnych cenach. Duży boom rozpoznawalności przeżywa obecnie Temu, które zaskakuje niskimi cenami i krótkim czasem wysyłki. Zobacz 7 najlepszych tanich rzeczy, które musisz kupić po założeniu konta na Temu.

📢 Wypadek na rondzie Fordońskim w Bydgoszczy. Karetka na sygnale zderzyła się z autem Poważny wypadek na Rondzie Fordońskim w Bydgoszczy. Dwie osoby - przewożony karetką pacjent oraz ratownik medyczny - zostały poszkodowane po tym, jak "erka" zderzyła się z samochodem osobowym.

📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Patrycja Tuchlińska - odważne zdjęcia ukochanej Józefa Wojciechowskiego. 29-letnia pani inżynier dużo pokazuje Modelka Patrycja Tuchlińska w mediach społecznościowych chwali się na zdjęciach swoją piękną figurą. Dużo młodsza partnerka 77-lletniego milionera Józefa Wojciechowskiego pokazuje się w bikini i skąpych kreacjach, odsłaniających ciało. Zobacz 29-letnią Patrycję Tuchlińską na jej prywatnych, gorących zdjęciach.

📢 Dorota Gardias i jej styl - zdjęcia. Możesz być modna jak popularna pogodynka i... piosenkarka Dorota Gardias to znana i lubiana dziennikarka oraz prezenterka pogody. Jak się jednak okazuje, praca przed kamerą to nie jedyna pasja gwiazdy. Niewiele osób wie, że Dorota jest uzdolniona muzycznie. Po latach wróciła do śpiewania i wydała kolejny singiel! Tym, co ją wyróżnia, jest także świetny styl. Zobacz, jak się ubiera Dorota Gardias i posłuchaj, jak śpiewa.

📢 Ćma bukszpanowa - sprawdzone triki na pozbycie się jej z ogrodu. Mamy najlepsze metody Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) to szkodnik atakujący bukszpan. Pojawia się w coraz to nowych miejscach w Polsce i spędza sen z powiek właścicielom ogrodów. Niektórzy nawet są zdania, że jeśli nie będziemy jej skutecznie zwalczać, bukszpany znikną z naszego zielonego otoczenia. Takie są sposoby, by pozbyć się ćmy bukszpanowej. 📢 Zarobki w Lidlu w 2024 roku - mamy tabele wypłat na różnych stanowiskach. Tyle zarabia się pracując w Lidlu Lidl jest jednym z pracodawców, który oficjalnie podaje wysokość zarobków swoich pracowników. Od lat sieć stawia na transparentność. Lidl od kilku lat regularnie podnosi też wynagrodzenia swoich pracowników. W 2024 roku dostali kolejne podwyżki. Zobaczcie ile teraz zarabia się pracując w Lidlu.

📢 Zarobki w Biedronce w 2024 roku - tyle teraz się zarabia w Biedronce. Stawki od magazyniera po kierownika Wynagrodzenie w 2024 roku poszło do góry, a już od 1 lipca jeszcze wzrośnie. Minimalne wynagrodzenie na etacie będzie wynosiło 4300 złotych brutto, czyli nieco ponad 3250 złotych netto. Ile aktualnie zarabiają pracownicy Biedronki. Zobaczcie stawki, jakie mają osoby zatrudnione na stanowisku kasjera, obsługi sklepu, magazyniera a nawet kierownika.

📢 Modne paznokcie na maj 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na wiosnę Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na maj 2024. Co jest trendy w stylizacjach na wiosnę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Oto ukochana Zbigniewa Bońka - Wiesława. Są już razem pół wieku. Tak wygląda ich apartament w Rzymie Zbigniew Boniek żonę poznał już w szkole średniej w Bydgoszczy. Razem z Wiesławą tworzą zgrany związek już pół wieku i doczekali się siedmioro wnucząt. - Wszystko zawdzięczam swojej żonie - przyznaje słynny piłkarz. Zbigniew Boniek i jego ukochana Wiesława od lat mieszkają w Rzymie. Tak się tam urządzili - zobaczcie zdjęcia ich apartamentu.

📢 Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży w całej Polsce! - Prosimy o zwrot - drogeria ostrzega klientów Rossmann informuje klientów o wycofaniu partii produktu, który był dostępny w ofercie sklepów w całej Polsce. - Może prowadzić do choroby - ostrzega GIS. W komunikacie Rossmann prosi klientów o zwrot produktów i odbiór pieniędzy za zakup - paragon nie jest wymagany. Czytaj więcej! 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Nadchodzą zmiany w doręczaniu listów od komornika. Czego mogą spodziewać się dłużnicy? Niektórzy zadłużeni błędnie sądzą, że nie będą musieli oddawać pieniędzy, skoro nie odbiorą upomnienia, przesłanego przez komornika. Tymczasem nadchodzą zmiany w przepisach, dotyczące właśnie odbioru korespondencji od komorników.

📢 Triki na obfite kwiaty pelargonii. Zastosuj te porady, a będziesz cieszyć się z pięknego parapetu lub balkonu Pelargonie od wielu lat należą do najpopularniejszych kwitnących roślin balkonowo - rabatowych. Rosną szybko, kwitną obficie i nieprzerwanie od wiosny do jesieni, są łatwe w utrzymaniu i odporne na trudne warunki atmosferyczne - pelargonie to niewątpliwie kwiaty piękne i bujnie kwitnące. 📢 Co zjada krzewy w Bydgoszczy? Białe gniazdo oplata rośliny i ogołaca je z liści Czytelnicy z Bydgoszczy wysyłają zdjęcia krzewów oplecionych przędzą. Namiotniki żerują na trzmielinach i kruszynach. Ogołacają je z liści.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Halina Frąckowiak. 77-letnia piosenkarka ma konto na Instagramie Halina Frąckowiak to zasłużona polska wokalistka. Pomimo 77 lat wciąż pozostaje aktywna zawodowo i pojawia się gościnnie na scenie. Prywatnie Halina Frąckowiak mieszka w przytulnym mieszkaniu w Warszawie. Wnętrza urządzone są w klasycznym stylu. Znajdują się tam solidne drewniane meble i antyki. Oto jak mieszka i żyje na co dzień gwiazda. 📢 Zastosuj ten nawóz, a aksamitki zakwitną jak nigdy. Domowy trik na mnóstwo kwiatów! Maj to odpowiedni miesiąc na sadzenie aksamitek. Przepiękne bujne żółto-pomarańczowe kwiaty robią wrażenie na balkonach, tarasach i w ogrodzie. Choć aksamitki nie należą do wymagających roślin, zdarza się, że kwitną słabo. Oto prosty i tani nawóz, który sprawi, że obsypią się kwiatami!