Prasówka 19.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Grudziądzu rozpoczął się XXXIV Zjazd Kawalerzystów. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia ”?

Prasówka 19.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Grudziądzu rozpoczął się XXXIV Zjazd Kawalerzystów. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia Uroczystości rozpoczęto w 8. Grudziądzkim batalionie Walki Radioelektronicznej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, gdzie była uroczysta zbiórka i apel pamięci. Jakie atrakcje przygotowano dla mieszkańców?

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 19.08.23

📢 Festiwal Wisły w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia z piątku z imprezy w Starym Fordonie W piątek i sobotę (18-19 sierpnia) odbywa się w Bydgoszczy Festiwal Wisły. Tegoroczna impreza rozpoczęła się 12 sierpnia we Włocławku, następnie przeniosła się do Torunia, a finał zaplanowano w Starym Fordonie. To już siódma edycja Festiwalu Wisły, ale pierwsza w Bydgoszczy. 📢 Kobiety szefa JW Construction. Zobacz byłe żony, partnerkę i obecną ukochaną Józefa Wojciechowskiego [19.08.2023] Józef Wojciechowski od zawsze miał słabość do pięknych i dużo młodszych kobiet. To właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie szef JW Construction związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek.

Prasówka 19.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Eurojackpot - 18.08.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

📢 Takie nowe świadczenie wspierające będzie wypłacał ZUS. Do wzięcia nawet kilka tysięcy złotych - jak je uzyskać? [19.08.2023] ZUS będzie wypłacał nowe świadczenie. Pierwsze wypłaty ruszą już 1 stycznia 2024 roku. To będą całkiem spore pieniądze. Najwyższa kwota wsparcia przewidziana do wypłaty to aż 3500 zł. Wyjaśniamy, kto może dostać pieniądze z nowego świadczenia wspierającego.

📢 Oto lokalizacje fotoradarów w Kujawsko-Pomorskiem. W tych miejscach trzeba uważać [19.08.2023] Fotoradary, czyli tzw. żółte skrzynki to najpopularniejsze i najstarsze w Polsce rozwiązanie rejestrujące prędkość. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości to najczęściej popełniane wykroczenie przez polskich kierowców. W 2023 roku mundurowi ujawnili już ponad 1,3 mln przypadków złamania ograniczeń prędkości. Aktualnie w Polsce działa około 511 fotoradarów z czego 17 urządzeń w Kujawsko-Pomorskiem. Znamy dokładną lokalizację fotoradarów w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź szczegóły!

📢 Tak było na ślubie Adrianny Sułek. Piękna panna młoda pokazała się z partnerem [zdjęcia - 19.08.2023] Adrianna Sułek, jedna z najlepszych polskich lekkoatletek, zmieniła stan cywilny. O swoim ślubie poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. 📢 700 plus tylko dla pracujących od 2024 roku. Duże zmiany w zasadach wynagrodzenia [19.08.2023] Od lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrośnie do 4 300 zł. Choć rząd deklaruje podwyżki o 700 zł rocznie dla milionów pracujących obywateli, warto spojrzeć na tę obietnicę przez pryzmat opodatkowania. W praktyce nowe regulacje mogą skutkować faktyczną podwyżką o około 400 zł miesięcznie dla pracownika. Warto również zwrócić uwagę na różnicę między wynagrodzeniem brutto a netto. 📢 To wydarzy się w piątkowym odcinku serialu Dziedzictwo. Streszczenie odcinka 91 [19.08.2023] Po weekendzie w serialu "Dziedzictwo" do Turcji wraca śmiertelny wróg Yamana - Aksak. Mężczyzna jest pewny, że Aksak będzie chciał uregulować porachunki z przeszłości. Zobaczcie, co wydarzy się w piątkowym odcinku - emitowanym 18 sierpnia 2023 roku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - wyliczenia. Tyle pieniędzy mogą dostać emeryci z ZUS w przyszłym roku [19.08.2023] W 2024 roku będzie kolejna waloryzacja emerytur. Przeprowadzana jest ona co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Stało się tak ze względu na wysoką inflację. Od nowego roku emerytów czeka kolejna waloryzacja. Ona również ma być wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. To może być ostatni rok z tak wysoką waloryzacją, gdyż na kolejne lata prognozuje się spadek inflacji. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Możliwe są podwyżki nawet o kilkaset złotych!

📢 Takie są objawy udaru słonecznego u dzieci. Tak rozpoznać udar. Jeśli zauważysz te objawy, jedź do szpitala! [19.08.2023] Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia a wysokie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla dzieci. IMGW ostrzega, że najbliższe dni na przeważającym obszarze kraju będą upalne - w ciągu dnia zwykle temperatura powietrza wyniesie około 30 stopni, a nocami niejednokrotnie nie spadnie poniżej 20 stopni, zatem będziemy mierzyć się z nocami tropikalnymi. Jak chronić dzieci, szczególnie noworodki i niemowlęta? Takie objawy powinny być sygnałem, że czas szybko wezwać lekarza albo jechać do szpitala! Czytaj więcej!

📢 Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. To oznacza, że masz pluskwy w domu [19.08.2023] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu! 📢 Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek - fotki. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 [19.08.2023] Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy.

📢 Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii. To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania [19.08.2023] Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

📢 Tabela wrześniowych emerytur. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i aktualnych podatkach [19.08.2023] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku.

📢 Zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [19.08.2023] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak zmieniła się na zdjęciach Anna Bardowska [19.08.2023] W programie "Rolnik szuka żony" uczestnicy poszukiwali przede wszystkim miłości - dla niektórych z nich marzenie to się spełniło. Dzięki temu reality show biorące w nim udział osoby zyskały rozpoznawalność i oddanych fanów. Co słychać teraz u tych, którzy brali udział w tym programie? W galerii prezentujemy najnowsze fotografie jednej z uczestniczek - Anny Bardowskiej, która przeszła niezwykłą metamorfozę! Koniecznie wejdźcie do naszej galerii i zapoznajcie się ze zdjęciami.

📢 Taka ma być waloryzacja emerytur - stan danych na sierpień. Mamy tabele prognoz brutto i netto [19.08.2023] Perspektywa roku 2024 przynosi wiele oczekiwanych zmian dotyczących emerytur, w tym planowanej waloryzacji. Wczesne wyliczenia rządowe wskazują na prognozowany poziom inflacji wynoszący około 12 procent, co przekłada się właśnie na takie podwyżki. Zobaczcie tabele wyliczeń waloryzacji emerytur 2024.

📢 Tak wyglądają dzieci Wilfreda Leona - mamy zdjęcia z lipca. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki [19.08.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi. 📢 To oznacza sen o zmarłej osobie - informacje z sennika. Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie [19.08.2023] Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tak wygląda mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Mamy zdjęcia wnętrz jednego z apartamentów [19.08.2023] Dawid Kwiatkowski jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających wokalistów w Polsce. Oszczędności lokuje między innym w mieszkania i apartamanty. Zobaczcie, jak wygląda jedno z jego mieszkań, które zaprojektował dla piosenkarza Szymon Fiołka. Wnętrza naprawę robią ogromne wrażenie. Mamy zdjęcia! 📢 Tak wyglądała Elżbieta Romanowska jako "Gesslerowa". Podobna do Magdy Gessler? Mamy zdjęcia [19.08.2023] Elżbieta Romanowska to w ostatnim czasie jedna z najpopularniejszych gwiazd rodzimego show-biznesu. Głośno o niej zrobiło się po ogłoszeniu zmian w Polsacie. Ela Romanowska została nową prowadzącą program "Nasz Nowy Dom". Wcześniej znana była m.in. z "Rancza", gościnnie pojawiała się także w "Świecie według Kiepskich". W jednym z odcinków tego ostatniego sitcomu wcieliła się w "Gesslerową". Tak wyglądała Elżbieta Romanowska jako Magda Gessler. Podobna? Szczegóły niżej.

📢 Nowy zasiłek 1300 zł dla każdego Polaka? Takie mogą być zasady testu dochodu podstawowego [19.08.2023] Dochód bezwarunkowy to stała miesięczna kwota, niezależna od stanu zatrudnienia lub statusu majątkowego jednostki. Bez wątpienia, gdyby nie wybuch pandemii, idea wprowadzenia uniwersalnego dodatku zapewniającego minimalny poziom bytu dla każdego obywatela, niezależnie od jego kondycji materialnej czy społecznej, prawdopodobnie byłaby już wdrożona. Niestety, skutki COVID-19 wstrzymały ten ambitny projekt. Choć został on przerwany, to jednak nie został całkowicie zarzucony. Obecnie, temat ten ponownie staje się aktualny i wraca do dyskusji publicznej. 📢 Tak pobudzisz hormony szczęścia. Oto skuteczne sposoby na wywołanie endorfin i innych hormonów szczęścia [19.08.2023] Endorfiny, dopamina, oksytocyna i serotonina to tzw. hormony szczęścia. Sprawiają, że czujemy się przyjemnie, jesteśmy podekscytowani, zadowolenie z siebie, naładowani pozytywną energią i mamy dobry humor. Hormony szczęścia działają także przeciwbólowo! Są produkowane w mózgu, ale istnieją również skuteczne sposoby na pobudzenie hormonów szczęścia! Jak? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Takie są oficjalne ustalenia wieku emerytalnego. 60 lat dla kobiet i 65 mężczyzn, a korzystne zmiany dla niektórych! [19.08.2023] Kwestia zmiany wieku emerytalnego w Polsce staje się coraz bardziej głośnym tematem. Minister Marlena Maląg wydała w tej kwestii jasną deklarację. Duże zmiany w emeryturach czekają nasz jednak prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. 📢 Te produkty PEPCO wycofuje teraz ze sprzedaży w całej Polsce! "Klienci są proszeni o zwrot" - PEPCO zwraca pieniądze [19.08.2023] Sieć Pepco poinformowała o wycofaniu ze swoich sklepów w całej Polsce popularnych produktów dla dzieci. Jak poinformowano, produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa firmy PEPCO. Konsumenci są proszeni o zwrot produktu i odbiór kwoty za jego zakup - podaje UOKiK. Czytaj więcej!

📢 Tyle wyniosą opłaty za Abonament RTV w 2024 roku. Mamy oficjalne stawki, będą też zniżki [19.08.2023] Wiemy, ile wyniosą opłaty za Abonament RTV w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła stawki na przyszło rok. Zobacz, ile będzie kosztowało oglądanie telewizji i słuchanie radia od stycznia. 📢 Polityk Suwerennej Polski pojawił się na konferencji Brejzy w Inowrocławiu. Próbował przypomnieć o aferach W ramach akcji promującej obywatelską kontrole wyborów, z inowrocławianami spotkali się parlamentarzyści KO, posłowie: Barbara Nowacka, Magdalena Łośko oraz Sławomir Nitras, a także senator Krzysztof Brejza. Na spotkaniu pojawił się minister Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. 📢 15 europejskich jezior, w których grasują potwory. 4 z nich są w Polsce! Gdzie grozi spotkanie z żółwio-świnią i gigantycznym ślimakiem? Już niedługo odbędzie się największe od dekad poszukiwanie potwora z Loch Ness. Szkockie jezioro to jednak niejedyny akwen w Europie, zamieszkany podobno przez dziwną bestię. Wyszukaliśmy dla was 15 jezior w krajach Europy, w których czają się dziwne potwory, przeczące ustaleniom nauki. Aż 4 nawiedzone akweny znajdują się w Polsce. Sprawdźcie, gdzie czai się kolosalny ślimak albo żółwio-świnia. Czy odważycie się ruszyć na wycieczkę nad jedno z tych jezior, by uwiecznić potwora na zdjęciu?

📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach, ale... dla chętnych! Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku. 📢 Tak Dorota Szelągowska urządziła kuchnię Mateusza Gesslera. Mamy zdjęciach nowej kuchni Gesslera [18.08.2023] Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska.

📢 Mamy listę telefonów, które stracą dostęp do internetu. Duże zmiany w sieci Orange i T-Mobile Dwóch dużych operatorów telekomunikacyjnych planuje wycofać się z użytkowania sieci 3G, którą mają zastąpić standardy LTE i 5G. Aktualnie wdrażana technologia 5G ma pozwalać na zwiększenie prędkości pobierania danych powyżej 1 Gb/s. Wobec ograniczonych zasobów dostępnego widma niezbędne jest jednak uwolnienie częstotliwości. Z tego powodu operatorzy telekomunikacyjni postanowili sukcesywnie wyłączać 3G. 📢 Emerytury we wrześniu 2023 - tabela wyliczeń. Seniorzy dostaną więcej - na konta trafią "czternastki" Wiemy, jakie stawki emerytur zostaną wypłacone emerytom we wrześniu. Większość seniorów otrzyma większe świadczenie, wzbogacone o czternastą emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia także wszystkie zasady wypłaty dodatkowego świadczenia. Zobacz, jakie będą stawki.

📢 Alerty w Biedronce, Lidlu i wielu polskich sklepach. Te produkty zostały wycofane i nie wolno ich kupować! Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Takie grzyby można zbierać w sierpniu. Ogromny wysyp grzybów w lasach w Kujawsko-Pomorskiem Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. Kujawsko-pomorscy grzybiarze chwalą się już dużymi zbiorami, sypnęło kurkami, gąskami a nawet borowikami. W lasach znajdziemy teraz również kanie i maślaki. Sprawdź, gdzie teraz rosną grzyby i kiedy najlepiej ich szukać. 📢 Tak wakacje nad jeziorem Czorsztyńskim spędzili Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Ania i Grzegorz Bardowscy razem z dziećmi w czerwcu odpoczywali na Wyspach Kanaryjskich. W sierpniu, tuż po żniwach, wybrali się w polskie góry, a dokładnie nad Jezioro Czorsztyńskie. Mieli apartament z basenem i przepięknym widokiem na jezioro i góry. Zobaczcie zdjęcia! 📢 W Grudziądzu wmurowano akt erekcyjny pod budowę magazynu żywności Caritasu [wideo] Aktualnie posiadane przez nas powierzchnie na magazynowanie żywności są niewystarczające ze względu na to, że potrzeby są coraz większe - mówił ks. Artur Jankowski, zastępca dyrektora Caritasu w Grudziądzu podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę hali magazynowej Caritasu na potrzeby działalności banku żywności, która powstaje przy ul. Lotniczej. -Wielokrotnie zdarzało się że musieliśmy przesuwać terminy przyjęcia żywności ze względu na brak możliwości składowania.

📢 Kujawsko-Pomorskie zamki krzyżackie - te wspaniałe i te... zrujnowane. Zobacz zdjęcia! Zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej to pomniki burzliwej historii. W większości są już w ruinie, ale niektóre, jak w Radzyniu Chełmińskim, Golubiu- Dobrzyniu, czy Bierzgłowie, mogą dać wyobrażenie o ich dawnej potędze. 📢 W Lipnie w kościele Wniebowzięcia NMP odbył się odpust na Matki Boskiej Zielnej We wtorek w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lipnie odbył się odpust, w którym tłumnie wzięli udział nie tylko miejscowi wierni, ale też wielu gości. Nie zniechęcił ich nawet żar lejący się z nieba i perspektywa długiej obecności w kościele. Trwali w modlitwie!

📢 Tak wygląda w domu Roberta i Anny Lewandowskich. Tak mieszka małżeństwo wraz z dziećmi Nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Anna Lewandowska długo szukała idealnego domu dla swojej rodziny. Ostatecznie wybór padł na turystyczne miasteczko Sitges pod Barceloną. Jego atutem są piękne plaże, wiele restauracji, dobre szkoły dla córek Klary i Laury.

📢 Konkurs na najlepszy witacz dożynkowy w Kujawsko-Pomorskiem. Każda gmina może zgłosić jeden witacz Trzy tysiące złotych nagrody przewidziano dla sołectwa, które wygra konkurs na najbardziej pomysłowy witacz dożynkowy. Kreatywność mieszkańców nie zna granic. Bele słomy przekształcają w traktory, zwierzęta gospodarskie, budynki. Zobaczcie, co na dożynki wymyślają polscy rolnicy. 📢 Oto horoskop dla grających w Lotto i Eurojackpot. Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej Wygląda na to, że znak zodiaku może mieć wpływ na szanse wygrywania w grach losowych! To dobra wiadomość szczególnie dla osób spod trzech znaków zodiaku... Zobaczcie, co o grze w Lotto i Eurojackpot mówią horoskopy. 📢 Tak mieszkają i żyją Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman. Siatkarska miłość kwitnie! Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć!

📢 Tak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. "Polski prince" ma luksusowy pałac Życie książęcych rodzin budzi zainteresowanie całego świata. Monako ma księcia Alberta II, Wielka Brytania - księcia Wiliama, Szwecja - księcia Karola Filipa. Choć w Polsce monarchia oficjalnie zakończyła się w 1918 roku, to mamy potomków rodzin książęcych. Czartoryscy, Radziwiłłowie, Krasińscy, Poniatowscy - to tylko część z nich. Dziś pokazujemy jak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

📢 Tak wygląda Danuta Martyniuk po metamorfozie. Tomasz Kammel: "Kurcze, gratuluję przemiany!" Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka - króla disco-polo, przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła 20 kilogramów. Zrobiła sobie operację nosa oraz lifting twarzy. Wymieniła też niemal całą swoją garderobę. - Kurcze, gratuluję przemiany! - wyznał w programie "Pytanie na śniadanie" Tomasz Kammel. Zenek Martyniuk również jest zadowolony. Najszczęśliwsza z tej przemiany jest jednak sama Danuta Martyniuk. Zobaczcie, jak się zmieniła.

📢 Tak najlepiej ochłodzić mieszkanie w czasie upałów. Oto sprawdzone sposoby bez klimatyzacji Jak schłodzić pokój bez użycia klimatyzacji szybko i skutecznie? W upalne dni w mieszkaniach mocno dokucza gorąco i duchota. Okazuje się, że łatwo można ochłodzić mieszkanie bez użycia klimatyzacji. Przedstawiamy sprawdzone sposoby na ochłodzenie mieszkania w upalne dni. 📢 Takie są zarobki w sklepach po kolejnej podwyżce najniższej krajowej w 2023 roku. Tyle teraz się zarabia na kasie Od 1 lipca 2023 roku najniższe wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie wynosi 3600 złotych brutto. W związku z podwyżką zmieniły się wynagrodzenia pracowników z minimalną pensją ale nie tylko. Dlatego sprawdzamy ile zarabiają pracownicy popularnych sklepów, takich jak Lidl, Biedronka, Kaufland i inne. 📢 Takie kryształy i kolorowe szkło z PRL są warte majątek. Te wazony, misy i popielnice są w 2023 roku bardzo kosztowne W czasach PRL kryształy zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują peerelowskie kryształy i kolorowe szkło? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Takie rzeczy wkłada się do portfela na szczęście. Te rośliny i przedmioty przyciągną bogactwo Niektórzy wierzą, że istnieje finansowa energia, którą możemy przyciągnąć odpowiednimi przedmiotami. Wiele osób marzy o portfelu wypełnionym banknotami. Jakie rzeczy powszechnie wkłada się do portfela na szczęście? Jakie przedmioty sprowadzą do nas bogactwo, a czego lepiej nie trzymać w portfelu? Sprawdź w artykule. 📢 Tak Katarzyna Skrzynecka wygląda w stroju kąpielowym. "Trzeba umieć z gracją nosić takie ciało" Katarzyna Skrzynecka z mężem i córką spędzili wakacje na Sardynii. Aktorka pokazała się w stroju kąpielowym, czym wzbudziła emocjonalne reakcje internautów. - Moja mama, która była babeczką o znacznie jeszcze okrąglejszych wymiarach niż ja, zawsze mawiała: "Grubsza wcale nie musi oznaczać nieapetyczna" - napisała na Instagramie Katarzyna Skrzynecka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka. Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Takie imiona pochodzą od kwiatów. Oto najpiękniejsze kwiatowe imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion Imiona pochodzące od kwiatów uważane są za jedne z najpiękniejszych imion. Przyszli rodzice stają przed wieloma trudnymi wyborami i decyzjami, a jednym z nich jest nadanie imienia córce lub synowi. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Istnieje wiele imion dla dziewczynek i chłopców, które pochodzą od kwiatów. Poznaj teraz najpiękniejsze kwiatowe imiona. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię pochodzi od nazwy kwiatu!

📢 Takie ulgi przysługują po 60. roku życia. Zobacz ile pieniędzy można oszczędzić Seniorzy to grupa w społeczeństwie, która zapracowała już na wiele przywilejów. Po 60. roku życia przysługuje całkiem sporo zniżek, z których warto korzystać, dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jak się okazuje wielu seniorów nie wie że mają prawo do wielu ulg, dlatego przygotowaliśmy ściągę dotycząca obowiązujących zniżek w 2023 roku. 📢 Mamy nowy horoskop numerologiczny na sierpień i wrzesień. To nas czeka w najbliższych tygodniach Numerologia może być odpowiedzią na nasze pytania dotyczące przyszłości. Horoskop numerologiczny nie cieszy się taką popularnością jak horoskop tradycyjny. Ale także z niego możemy wyczytać co nas czeka. Sprawdziliśmy co nas czeka w najbliższych tygodniach na podstawie numerologii. 📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Oni są stabilni w uczuciach Kobieca energia różni się od męskiej. Podczas gdy większość kobiet poszukuje spokoju i stabilizacji u boku jednego partnera, mężczyźni zazwyczaj dość późno podejmują decyzję o ustatkowaniu się. Zdarzają się jednak wyjątki od rej reguły. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Zobacz, kto znalazł się na liście.

📢 Tyle teraz kosztuje pobyt w sanatorium. Zmiany w opłatach dla kuracjuszy, oto nowe ceny za pokoje Od 2024 roku prawdopodobnie szykują się spore podwyżki opłat dla kuracjuszy za pobyt w sanatorium. Ile wyniosą nowe opłaty za pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i wieloosobowe? To zależy m.in. od pory roku i standardu pokoju. Mamy nowe stawki! 📢 Taki ma być wiek emerytalny 2024. Takie będą zmiany w emeryturach i stawki po waloryzacji Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. To zmiana dla wielu emerytów, którzy będą mogli wcześniej przejść na emeryturę. Ponadto dla wszystkich emerytów szykowana jest waloryzacja.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska. Piosenkarka ma duży dom pod Warszawą - zobaczcie zdjęcia Justyna Steczkowska to polska piosenkarka, która wraz z mężem Maciejem Myszkowskim mieszkają w pięknym domu pod Warszawą. Artystka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu pokazuje wnętrza swojego domu. Dzięki temu wiemy, jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Takie są skutki jedzenia ogórków konserwowych. To się dzieje z organizmem gdy jemy ogórki Sierpień to sezon, w którym przygotowujemy przetwory na jesień i zimę. Między innymi właśnie ogórki konserwowe. To ogórki w zalewie octowej. Ogórki konserwowe to obok kiszonek ulubiony dodatek do potraw Polaków. Jedzenie ogórków w occie ma wiele pozytywnych właściwości. Zebraliśmy dla Was je wszystkie. 📢 W te dni zaplanuj urlop w 2024 roku, aby mieć więcej wolnego. To okazja do kilku dłuższych urlopów w roku Mądrze zaplanowany urlop może sprawić, że zyskamy więcej dni przerwy od pracy. Czasem wystarczy kilka dni urlopu a możemy wypoczywać przez cały tydzień. Warto dobrze zaplanować nasze urlopy. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że w pracy może być więcej takich spryciarzy i nie uda nam się uzyskać wolnego w wybranym terminie. Dlatego warto zawczasu przygotować sobie listę planowych dni wolnych na 2024 roku.

📢 Tak kot przeprasza swojego człowieka. Takie zachowanie kota ma udobruchać właściciela Koty to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych. Wiele osób kocha ich samodzielność i niezależność. Koty są wyjątkowe - inteligentne, lojalne, bystre i oddane, bardzo lubią towarzystwo człowieka choć wielcy z nich indywidualiści. Jak przepraszają koty? Okazuje się, że kot nie przeprasza, ale próbuje udobruchać właściciela i załagodzić sytuację, co w oczach człowieka może wyglądać na "przeprosiny". Warto znać znaczenia kociego zachowania. Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 W tych miejscach kręcono kultowy serial "Alternatywy 4". Zobaczcie, jak dziś wyglądają Sławomir, Agnieszka i Kacper Szeligowie z Inowrocławia wybrali się w kolejną podróż śladami polskiego filmu. Tym razem odwiedziili Warszawę, by odnaleźć kultowe miejsca znane z serialu "Alternatywy 4". Dziś każdy może je odwiedzić i przypomnieć sobie doskonale znane kadry z komedii Stanisława Barei. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wakacje spędzają Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy ich wspólne zdjęcia Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w te wakacje już dwukrotnie wypoczywali za granicą. Byli w Turcji i w Grecji. Oboje uwielbiają lato. Zachęcają do tego, by cieszyć się życiem i podróżować na własną rękę. Zobaczcie, jak wypoczywają na wakacjach Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy zdjęcia! 📢 Zawisza Bydgoszcz zyskał możnego sponsora. To ma być początek owocnej współpracy [zdjęcia] Zawisza Bydgoszcz zyskał możnego sponsora. To firma ARP E-Vehicles, właściciel prestiżowej marki Pilea. Umowa została zawarta do końca sezonu 2023/24 i przyniesie znaczące wsparcie dla klubu. 📢 Słaby sygnał Wi-Fi w domu? Zobacz 7 rzeczy blokujących sygnał nadawany przez router. Usuń je, by poprawić zasięg Wiele domów ma w dzisiejszych czasach dostęp do szybkiego, szerokopasmowego internetu Wi-Fi. Jego największą zaletą jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i spory obszar działania. Jeśli sygnał sieci jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które hamują efektywne przesyłanie pakietów. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w Twoim domu i co koniecznie powinieneś usunąć z okolic swojego routera.

📢 Weekend w Grudziądzu i okolicy. Oto imprezowy "rozkład jazdy" od 18 do 20 sierpnia. Sprawdź Rozpoczynający się w piątek, 18 sierpnia weekend będzie stał pod znakiem ułanów. Właśnie tego dnia rozpocznie się trzydniowy zjazd kawalerzystów w Grudziądzu. Ponadto także trzydniowa imprezka ruszy na Górze Zamkowej gdzie będzie strefa klubowa z dobrą muzyką. W sobotę, 19 sierpnia przygotowano też dla dzieci "Bibę na Tivoli", a w Łasinie zaplanowano dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne. W niedzielę, 20 sierpnia tradycyjnie spacerek z przewodnikiem PTTK po Grudziądzu. Szczegóły imprez w naszej galerii pod każdym ze zdjęć.

📢 Baseny letnie w Ciechocinku przyciągają tłumy. Mieszkańcy szukają ochłody. Zobaczcie zdjęcia Kompleks wodny w Ciechocinku przyciąga tłumy. We wtorek, 15 sierpnia, na wejście trzeba było czekać ponad godzinę. Mieszkańcy i goście w uzdrowisku szukali ochłody.

📢 Tak mieszka Kamil Stoch wraz z żoną. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu mistrza skoków narciarskich Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Drugi taki dom trudno bowiem znaleźć na Podhalu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Kamil Stoch wraz ze swoją żoną Ewą. Zaglądamy do wnętrz posesji trzykrotnego mistrza olimpijskiego w skokach narciarskich. 📢 Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz przed ćwierćfinałami I ligi. "Wszystkie ręce na pokład". Co z Bellego? Abramczyk Polonia Bydgoszcz w niedzielę rozpocznie rywalizację w rundzie play off. Jak szef klubu ocenia ćwierćfinałowego rywala? Czy będą zmiany w składzie?

📢 Adrianna i Michał z programu "Rolnik Szuka Żony" już po ślubie - zobaczcie zdjęcia. Na weselu bawiło się aż 200 osób Aż 200 osób bawiło się na weselu Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony". Impreza rozpoczęła się... polonezem, w którym uczestniczyli niemal wszyscy goście weselni. Potem był pierwszy taniec - "pół freestyle". Tak żyją po weselu Michał Tyszka i Adrianna Tyszka. Ada przyjęła bowiem nazwisko męża.

📢 Będzie nowy wiek emerytalny w 2024 roku? Mogą być korzystne zmiany dla wieku Polaków Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki. 📢 Taka na co dzień jest Małgorzata Tomaszewska. Tak żyje znana prezenterka TVP Znana prezenterka Małgorzata Tomaszewska rzadko dzieli się swoim prywatnym życiem. W ostatnich dniach ujawniła jednak, że spodziewa się drugiego dziecka. Zobaczcie jak żyje i mieszka gwiazda TVP. 📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu "Rolnik szuka żony". Są już po ślubie Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia. 📢 Te meble to hity PRL-u. Wystrój pokoi z lat 60-80. znów w modzie w wersji vintage. Zobacz zdjęcia i ceny z OLX Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz naszych mieszkań w latach 60., 70. i 80. Dziś meble stylizowane na lata PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne.

📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV. 📢 Tutaj kręcono zdjęcia do serialu "Samochodzik i Templariusze". Można je odwiedzić. Zobaczcie zdjęcia "Samochodzik i Templariusze" to jeden z najbardziej kultowych seriali młodzieżowych lat 70. XX wieku w Polsce. Na 12 lipca 2023 roku zaplanowano premierę nowej wersję filmu. Czy jest w stanie pobić popularnością serial, który kolejne pokolenia widzów oglądają już od 50 lat? Czas pokaże. Do wielkich fanów pierwszej wersji należy z pewnością Sławomir Szeliga z Inowrocławia. Wraz z rodziną wybrał się w podróż śladami kultowego serialu. Zobaczcie, jak dziś wyglądają miejsca znane nam z serialu "Samochodzik i Templariusze".

📢 Osoby o tych imionach dosłownie przyciągają szczęście. Im udaje się wszystko czego się dotkną Czy nasze imiona mogą mieć wpływ na nasze życie? Każdemu z imion od dawna przypisane jest znaczenie i szereg cech charakteru. Choć trudno jest nam uwierzyć, ze mając inne imię zachowywalibyśmy się inaczej, to wiele osób wierzy w moc imion. Według księgi znaczenia imion niektóre imiona wręcz przyciągają szczęście. jakie to imiona? Przekonajcie się. 📢 To oznacza budzenie się o tej samej porze w nocy. Oto, dlaczego budzimy się o 2 lub 3 godzinie Budzisz się codziennie o tej samej porze w środku nocy? Co oznacza godzina nocnej pobudki? Badania pokazują, że około 60 procent ludzi doświadcza problemów ze snem każdej lub prawie każdej nocy. Mimo to często nie możemy zasnąć albo budzimy się w nocy i nie możemy spać. Regularne budzenie się o tej samej porze warto skonsultować z lekarzem - to może być ostrzeżenie od organizmu. Sprawdź, co oznacza godzina, o której budzisz się w nocy.

📢 Średniowieczne zamki krzyżackie na Kujawach i Pomorzu. To duża atrakcja naszego regionu Ruiny gotyckich zamków krzyżackich to duża atrakcja naszego regionu. Najwięcej znajduje się na ziemi chełmińskiej, ale kilka można znaleźć na pomorskich szlakach. Zapraszamy do ich zwiedzenia - szczegóły podajemy w naszej galerii!

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Oto najlepsze miasta do życia w Polsce