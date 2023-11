Prasówka 19.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taka planowana jest waloryzacja emerytur i inne świadczenia w 2024. Zmiany dla emerytów [19.11.2023]”?

Prasówka 19.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taka planowana jest waloryzacja emerytur i inne świadczenia w 2024. Zmiany dla emerytów [19.11.2023] Ile pieniędzy dostaną emeryci od 1 marca 2024 roku? Mamy dobre informacje - ponownie będą to rekordowe kwoty, choć wynikające także z wysokiej inflacji w pierwszej połowie obecnego roku.

📢 Jakub Piotrowski i jego piękna dziewczyna Wiktoria. Tak mieszka i żyje na co dzień strzelec gola dla Polski w meczu z Czechami [19.11.2023] Kim jest Jakub Piotrowski? 26-letni pomocnik zastąpił w reprezentacji Piotra Zielińskiego i dał Polsce prowadzenie w meczu z Czechami w eliminacjach Euro. 26-letni pomocnik pochodzi z małego miasteczka w województwie kujawsko-pomorskim, a teraz jest gwiazdą bułgarskiego Łudogorec Razgrad. Tak mieszka i żyje na co dzień piłkarz Jakub Piotrowski.

📢 Banany - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo bananów [19.11.2023] Banany to z całą pewnością jeden z najbardziej lubianych owoców w Polsce. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ niewielka słodycz połączona z miękką konsystencją wydaje się być połączeniem idealnym.

Prasówka 19.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Płacę to chcę szynkę, a nie mortadelę!" Tak jedzą w sanatoriach komercyjni i na NFZ [19.11.2023] "Dawniej szlachta też jadała obficie na salonach, a poddani gdzie i co popadło". Zebraliśmy opinie na temat wyżywienia w sanatoriach od osób, które były tam na turnusach prywatnych oraz na NFZ.

📢 Tak dziś wygląda Agata Buzek. Córka Jerzego Buzka niedawno skończyła 47 lat - zobaczcie zdjęcia! [19.11.2023] Agata Buzek to utytułowana polska aktorka, córka Jerzego Buzka i Ludgardy Buzek, wegetarianka i działaczka na rzecz praw człowieka. Niedawno skończyła 47 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Mamy zdjęcia! 📢 Najbardziej chorowite rasy psów. Te psy dużo chorują - oto TOP 8 chorowitych ras psów [19.11.2023] Decyzja o przygarnięciu psa powinna być przemyślana. Pies to członek rodziny. Wymaga, by poświęcić mu czas, uwagę, zapewnić dobrą karmę i witaminy, zabawki, a także, by zadbać o jego właściwy rozwój i stan zdrowia. Wizyty u weterynarza to obowiązek właściciela psa. Z psem trzeba chodzić do lecznicy zarówno na profilaktyczne badania, na kastrację, na zaczipowanie, jak i w przypadku objawów chorobowych. Takie leczenie może wiązać się ze sporymi kosztami. Dlatego zanim zdecydujesz się na psa, zobacz, które rasy psów są chorowite.

📢 Elżbieta Czabator i Adam Kraśko z "Rolnik szuka żony" są razem? Chwalą się wspólnie spędzonymi chwilami [19.11.2023] Elżbieta Czabator to gwiazda 8. edycji programu "Rolnik szuka żony", z kolei Adam Kraśko pojawił się w 1. edycji show. Obojgu niestety nie powiodło się w miłości i nie udało im się znaleźć stałego partnera. Okazuje się, że lubią spędzać razem czas, czym ostatnio pochwalili się na swoim profilu na Instagramie. Fani spekulują, czy to tylko koleżeństwo, czy może coś poważniejszego. 📢 Mamy zdjęcia Marcina Hakiela z nową partnerką. Tancerz bierze ślub z nową partnerką Dominiką? [19.11.2023] Po rozstaniu z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel intensywnie poszukuje miłości. Tym razem na ściankach często pokazuje się ze zgrabną brunetką o imieniu Dominika. Wszystko wskazuje na to, że ich relacja jest poważna. Ostatnio celebryta i tancerz dodał na swoim profilu na Instagramie bardzo wymowne zdjęcie, które może wskazywać, że para chce zrobić w związku duży krok naprzód. W mediach zawrzało!

📢 Gwiazda betlejemska - tak należy o nią dbać, aby nie opadły liście. Oto porady ekspertów [19.11.2023] Gwiazda betlejemska, czyli poinsencja lub wilczomlecz piękny, nieodłącznie kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia. Ten piękny kwiat dostępny jest w sklepach od listopada. Jak dbać o gwiazdę betlejemską, abyśmy długo cieszyli się jej pięknem i aby nie opadły jej liście? - oto wskazówki ekspertów. Zobacz porady dotyczące gwiazdy betlejemskiej w artykule niżej oraz naszej galerii. 📢 Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji [19.11.2023] Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku.

📢 Pechowe znaki zodiaku według Wróżki Romy. Te znaki nie mają szczęścia według horoskopu [19.11.2023] Czy zdarza Wam się myśleć, że prześladuje Was pech? Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni, czasem wszystko się udaje, a innym razem mimo trudu włożonego w zadanie nic nam nie wychodzi. A myśleliście kiedyś że pech prześladuje Was zdecydowanie za często? Może wpływ na to ma znak zodiaku? Okazuje się, że niektóre znaki przyciągają pecha jak magnes. Zobaczcie, kto jest na liście! 📢 Adrianna Tyszka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Teraz jestem wieśniarą" [19.11.2023] Adrianna Tyszka to gwiazda 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Do udziału w programie zaprosił ją Michał, jej dzisiejszy mąż. Zobaczcie, jak Adrianna Tyszka wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" [19.11.2023] Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Była kiedyś blondynką! [19.11.2023] Magdalena Białas to uczestniczka 9. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci dobrali ją w parze z Krzysztofem. Para okazała się być bardzo dobrana - wspólnie interesują się psychologią, ezoteryką i życiem duchowym. Magda prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się swoją wiedzą i informacjami z życia prywatnego. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak działa metoda 30-30-30 na odchudzanie. Oto sposób, by skutecznie schudnąć [19.11.2023] Wiele osób zastanawia się, jak schudnąć skutecznie, zdrowo, bez diety i stresu. Prawidłowa jest utrata 1 kg tygodniowo, czyli można schudnąć nawet 5 kg w 30 dni. Metoda odchudzania 30-30-30 zdobywa coraz większą popularność. Na czym polega 30-30-30 i czy naprawdę działa? Sprawdź teraz, co mówią eksperci. 📢 Tak mieszka Emilia Krakowska - zdjęcia. Oto wiejski dom kultowej Jagny z "Chłopów" [19.11.2023] Emilia Krakowska, mimo ukończenia 83 lat, wciąż jest aktywna zawodowo. Fani uwielbiają spotkania z aktorką, która zaraża życiowym optymizmem. Jednak kultowa Jagna z "Chłopów" Reymonta potrzebuje też odpoczynku. Jej prywatnym światem i domem jest urocza wieś Kopki. Tu Emilia Krakowska ma swoje wiejskie królestwo relaksu. Zobaczcie, jak mieszka popularna aktorka Emilia Krakowska - oto jej wiejski dom niedaleko Otwocka.

📢 Emilia Krakowska - taki jej styl odejmuje lat. Tak się ubiera niezapomniana Jagna z "Chłopów" [19.11.2023] Emilia Krakowska - wielka dama polskiego kina i teatru, kobieta z klasą, gwiazda wśród gwiazd, jak określa ją wielu, to rodowita poznanianka, która w tym roku skończyła 83 lata i niezmiennie zachwyca. Aktorka jest młoda duchem, pełna aktywności, uśmiechu, czego niejeden mógłby jej pozazdrościć. Emilia Krakowska udowadnia, że wiek to tylko liczba. Swoją osobowość podkreśla oryginalnymi strojami - dużo tu kolorów i dodatków, które odejmują lat! Tak się ubiera Emilia Krakowska, czyli Jagna z kultowych "Chłopów". Zobacz i zainspiruj się - zdjęcia Emilii Krakowskiej i jej stylizacje pokazujemy w naszej galerii. 📢 Mamy odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!" [19.11.2023] Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze.

📢 Emerytury w grudniu 2023 - takie będą stawki brutto i netto. Oto wyliczenia emerytur grudniowych [19.11.2023] Emerytury w grudniu zostaną wypłacone zgodnie z zasadami tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. Zobacz, jakie są stawki świadczeń dla seniorów. Mamy grafiki z wyliczeniami emerytur grudniowych. 📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [19.11.2023] Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek.

📢 Anna z "Rolnik szuka żony" - prywatne zdjęcia. Rolniczka prowadzi też studio urody! [19.11.2023] Anna Derbiszewska to jedna z dwóch rolniczek biorących udział w 10. edycji programu TVP "Rolnik szuka żony". Kobieta jest nie tylko bardzo zaradna i pracowita, ale również bardzo atrakcyjna. Swoje umiejętności dbania o urodę wykorzystuje w praktyce. Okazuje się, że rolniczka prowadzi własne studio, w którym zajmuje się stylizacją rzęs i brwi. Jaka jeszcze jest na co dzień? Oto prywatne zdjęcia Anny z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów [19.11.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Osobom o tych schorzeniach mogą zaszkodzić ogórki kiszone. Te osoby nie powinny ich jeść [19.11.2023] Ogórki kiszone to zdecydowanie jeden z ulubionych dodatków Polaków. Goszczą często na wielu stołach w naszym kraju. Sprawdzą się jako dodatek do obiadu, kanapki czy zupy. Mają masę zastosowań i wiele pozytywnych właściwości zdrowotnych. Warto je jeść szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Niestety nie każdy powinien sięgać po ogórki kiszone. Kto powinien ich unikać? Sprawdzamy.

📢 Ile kosztuje parking w sanatorium? Zobacz jakie są opłaty za parkowanie samochodu w uzdrowiskach [19.11.2023] Jeśli decydujesz się na dojazd do sanatorium samochodem, musisz liczyć się z opłatami za jego parkowanie. W niektórych obiektach stawki są na poziomie kilkudziesięciu złotych za turnus. Jednak są też miejsca gdzie zapłacić trzeba niemal tysiąc złotych za 28 dni postoju.

📢 Oto modne paznokcie od Ukrainek - zdjęcia. Zobacz wzory manicure na listopad i grudzień 2023 [19.11.2023] Paznokcie od Ukrainek robią w Polsce furorę. Polki chętnie eksperymentują, lubią nowe wzory i pomysły w manicure. Ukraińskie saloniki manicure dostosowują się do gustów swoich klientek. Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek - zobacz wzory i pomysły na listopad i grudzień 2023 - prezentujemy je w naszej galerii niżej.

📢 Emerytury nauczycieli - kwoty netto. Takie świadczenia dostają emerytowani nauczyciele [19.11.2023] Nauczyciel to osoba o wyższym kierunkowym wykształceniu, z nieposzlakowaną opinią, ale i umiejętnościami przekazania wiedzy innym. Na lekcjach poza przekazaniem wiedzy nauczyciel musi zapanować nad grupom nastolatków. Wymaga się od nauczycieli aby uczyli i jeszcze wychowywali. Niestety oczekiwania nie idą w parze a wynagrodzeniem. A jakie emerytury dostają osoby odpowiedzialne za kształtowanie kolejnych pokoleń uczniów? Sprawdzamy. 📢 Tak mieszka książę Jan Lubomirski - 100 komnat i 10 tys. mkw. Zobaczcie wnętrza jego zamku w Lubniewicach [19.11.2023] W takim zamku mieszka książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. To posiadłość w Lubniewicach, nad jeziorem Lubiąż w Lubuskiem. Gmach ma 100 komnat, które zajmują 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni! Przy zamku jest 10-hektarowy park, a po drugiej stronie jeziora pałac. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza zamku książąt Lubomirskich w Lubniewicach.

📢 Stare porcelanowe naczynia z PRL - zdjęcia, ceny. Wazony, kury, serwisy kawowe, obiadowe warte fortunę [19.11.2023] Porcelana była modna kilka dekad temu w PRL-u, a dziś przeżywa renesans. Na niektórych naczyniach i wazonach można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje porcelany z czasów PRL osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z listopada 2023.

📢 Mamy zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Tak wyglądają nowi Kargul i Pawlak [19.11.2023] To najsłynniejszy sąsiedzki spór w polskim kinie – Pawlak kontra Kargul. Kto zaczął? Jaka jest geneza opowieści, która bawiła Polaków przez lata? Tego dowiemy się z filmu „Sami swoi. Początek”. Powstaje bowiem prequel legendarnego filmu Sami Swoi.

📢 Te rasy psów nie powinny chodzić po schodach. One nie nadają się do mieszkania w bloku bez windy [19.11.2023] Psy to najlepsi towarzysze dla człowieka. Potrafią wysłuchać, pocieszyć, dotrzymać towarzystwa. To jednak my musimy zadbać o nasze czworonogi i nie możemy ich narażać na niepotrzebne schorzenia. Jednym z poważniejszych psich problemów są problemy z chodzeniem. Zobaczcie, jakim psim rasom nie służy chodzenie po schodach i warto je ograniczać. 📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" na zdjęciach sprzed lat. Piękna 30-latka jest nie do poznania! [19.11.2023] Ewa Kryza to jedna z gwiazd 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna 30-latka napisała list do rolnika Waldemara i została zaproszona do niego na gospodarstwo. Od razu zostawiła konkurencję w tyle, stając się faworytką do serca Waldka. Nie każdy wie, że Ewa od lat próbuje swoich sił w branży muzycznej. Oto jej zdjęcia sprzed lat. Bardzo się zmieniła?

📢 Tacy są na co dzień Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zobacz prywatne zdjęcia [19.11.2023] Kornelia i Marek to uczestnicy 9. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dobrana przez ekspertów para od razu przypadła sobie do gustu i nic nie wskazuje na to, aby ich sielanka miała się zakończyć. Zarówno Kornelia, jak i Marek są obecni na Facebooku i Instagramie. Zobacz, jacy są prywatnie!

📢 Tak wygląda bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich. Ich drewniany pałac na Mazurach To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem.

📢 Meble PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Takich retro foteli, stolików, kredensów poszukują kolekcjonerzy [19.11.2023] Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Wnętrza w starym stylu to w ostatnim czasie trend w urządzaniu mieszkań. Taki klimat w stylu lat 60., 70. czy 80 jest w duchu vintage jest teraz w modzie. Meble stylizowane na dawne lata na portalach aukcyjnych osiągają niekiedy zawrotne ceny, zwłaszcza te odrestaurowane perełki. Zobacz, ile dziś kosztują i jak można zaaranżować starymi meblami wnętrza mieszkań. 📢 Tak się ubiera Alicja Majewska, piosenkarka 70 plus - zdjęcia. Jej TOP projektantem jest Maciej Zień [19.11.2023] Alicja Majewska skończyła w tym roku 75 lat. Zachwyca sylwetką, energią i gustownymi stylizacjami. Jej ulubionym, polskim projektantem jest Maciej Zień. W swojej garderobie ma wiele bardzo dobrej jakości kreacji - nierzadko wygląda w nich zjawiskowo. Jak się ubiera Alicja Majewska - ikona polskiej piosenki, uwielbiana i szanowana przez tysiące fanów? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Najmniej inteligentne rasy psów. Te psy uznaje się za niezbyt mądre [19.11.2023] Choć dla nas, nasz pies zawsze będzie najpiękniejszy i najmądrzejszy to specjaliści zakwalifikowali rasy psów do tych najinteligentniejszych i tych mniej mądrych. Oczywiście rasa to jedynie predyspozycja a to czego i jak nauczymy psa zależy już tylko od nas. Zebraliśmy dla Was rasy psów zakwalifikowane do tych najmniej inteligentnych.

📢 Te rośliny przyciągają pieniądze, miłość i szczęście. Takie rośliny doniczkowe warto mieć w domu i pracy [19.11.2023] Roślinom od tysięcy lat przypisuje się magiczną moc. Wiele osób wierzy, że niektóre rośliny mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Jakie rośliny warto mieć w swoim domu czy pracy? Zobaczcie teraz najpopularniejsze rośliny doniczkowe, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia [19.11.2023] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie. 📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [19.11.2023] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze!

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [19.11.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Modne paznokcie na listopad 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień [19.11.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na listopad 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w listopadzie. Oni mogą liczyć na dużą kasę [19.11.2023] Horoskopy obecnie większość osób traktuje jako ciekawostę lub zabawę. Wciąż jednak mają spore grono zwolenników. Dla tych, którzy są ciekawi, jaki los został zapisany im w gwiazdach na najbliższe tygodnie, Wróżka Roma przygtowała horoskop na listopad 2023. Sprawdź, jakie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach. Na niektórych czeka duża kasa!

📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [19.11.2023] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [19.11.2023] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Oto najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia. Te uczesania i cięcia bezlitośnie postarzają [19.11.2023] Kobiety w każdym wieku chcą wyglądać ładnie. W dzisiejszych czasach mają mnóstwo możliwości, by zadbać o siebie - o strój, makijaż, manicure, a także o fryzurę. Nieodpowiednia fryzura może wiele popsuć w wyglądzie kobiety. Ważne jest, by dobrać cięcie i uczesanie odpowiednie do kształtu twarzy, a także do wieku. Również kolor fryzury ma duże znaczenie - powinien pasować do karnacji, do typu urody. Mamy zestawienie najgorszych fryzur po 60. roku życia. Takie uczesania dodają lat i sprawiają, że twarz wygląda staro.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [19.11.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Iza z "M jak miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Kalska. Cegła w kuchni, drewno w salonie [19.11.2023] Adrianna Kalska od 2015 roku wciela się w rolę Izy w serialu "M jak miłość". Jej parnerem zarówno w serialu, jak i życiu prywatnym przez wiele lat był Mikołaj Roznerski. Para jednak rozstała się w 2021 roku, co było dużym zaskoczeniem dla fanów. Nadal jednak widują się na planie "M jak miłości". Jak urządziła się Kalska po rozstaniu z Roznerskim? Tak mieszka serialowa Iza z "M jak miłość". 📢 Maryla Rodowicz - zdjęcia domu gwiazdy. Zobaczcie wnętrza domu gwiazdy polskiej piosenki [19.11.2023] Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej od kilkunastu lat. Kupiła go razem z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a współlokatorami piosenkarki są piękne koty, które artystka uwielbia.

📢 Lotto - wyniki 18.11.2023. Ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 18.11.2023 tuż po jego zakończeniu.

📢 Mamy horoskop tygodniowy. To czeka nas w trzecim tygodniu listopada - wróży Wróż Roman [19.11.2023] Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz horoskop na kolejny tydzień. 📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 Trzy gole i zwycięstwo Zawiszy Bydgoszcz. Tak kibicowaliście piłkarzom! Jest przełamanie Zawiszy. Bydgoszczanie pokonali 3:1 Noteć Czarnków, to pierwsze gole i punkty od 28 października. Kibice liczą, że to zwiastun dużo lepszej rundy rewanżowej. 📢 Tańce i śpiewy na II Przeglądzie Twórczości Osób z Niepełnosprawnościami w Grudziądzu. Mamy zdjęcia W sobotę, w grudziądzkiej marinie swoimi talentami popisali się niepełnosprawni z Grudziądza. Były śpiewy, tańce, a także wystawy prac plastycznych. Celem imprezy była integracja środowiska osób niepełnosprawnych z Grudziądza. Wszyscy bawili się świetnie. 📢 Kolejne zwycięstwo Elany Toruń, kapitalna runda beniaminka! Tak kibicowaliście piłkarzom Elana Toruń - Stolem Gniewino 3:0. Jedenaste zwycięstwo w rundzie wiosennej i dwunasty mecz bez straty gola - Elana Toruń wciąż w III lidze jest świetna i przezimuje na pozycji wicelidera.

📢 Tak mieszka Magda Mołek. Zobaczcie na zdjęciach jej warszawskie gniazdko Magda Mołek to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, a od pewnego czasu również youtuberka. Ma piękne mieszkanie w Warszawie. Hitem w jej czterech kątach jest kuchnia, nad którą internauci się wprost rozpływają. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek.

📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow. 📢 Mamy horoskop na weekend 17-19 listopada 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 17-19 listopada 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Darek z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach - uwielbia selfie. Tak wyglądał, gdy był nastolatkiem edycja programu "Rolnik szuka żony" powoli dobiega końca. Część rolników dokonało już ostatecznego wyboru, pozostali mają to zrobić w nadchodzącym odcinku. W mediach można zdobyć coraz więcej informacji na temat życia prywatnego uczestników. Najmłodszy z nich - Dariusz - uwielbia robić sobie selfie! Na jego profilu na Facebooku można znaleźć także wiele zdjęć z czasów, gdy był nastolatkiem. 📢 Tak się ubiera Marta Kaczyńska - zdjęcia. Oto modne stylizacje córki pary prezydenckiej O stylizacjach Marty Kaczyńskiej można zdecydowanie powiedzieć, że króluje w nich ponadczasowa elegancja. Marta Kaczyńska od lat ma idealną figurę. Sukienki, żakiety czy spodnie - wszystko wygląda na niej doskonale. Uwielbia szpilki i markowe torebki. Rzadko zakłada rzucającą się w oczy biżuterię. Choć i ta czasem się zdarza. Tak się ubiera Marta Kaczyńska - zobaczcie jej modne stylizacje na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Dieta na dobry sen - te produkty ułatwiają zasypianie. To warto jeść, żeby szybko zasnąć Co warto zjeść przed snem? Jakie produkty spożywcze ułatwiają zasypianie? Okazuje się, że jest kilka produktów do picia i jedzenia, które pomagają zasnąć. Na tej liście jest nie tylko mleko. Oto dieta na dobry sen - zobacz teraz, jakie produkty pozwolą spokojnie zasnąć i dobrze spać. 📢 Te oznaki świadczą, że jesz za dużo cukru. Oto ważne sygnały ostrzegawcze, że spożywasz zbyt dużo cukru Jeśli jesz za dużo cukru, organizm wysyła wyraźnie sygnały. Nadmiar cukru jest bardzo szkodliwy, a pierwsze sygnały tego, że spożywasz zbyt wiele cukru, można dostrzec gołym okiem. Co dzieje się z organizmem, gdy spożywamy za dużo cukru? Eksperci wymieniają kilka zaskakujących oznak, że jest za cukru w codziennej diecie. Sprawdź, czy masz takie objawy!

📢 Skutki picia wody z cytryną. Tak woda z sokiem z cytryny działa na organizm Cytryna to popularny i lubiany owoc. Najczęściej używany jest do przygotowywania napojów, na przykład lemoniady, także jako dodatek do herbaty czy drinków z alkoholem. Z cytryny robi się słodki lemon curd do ciast, desery, lody, kremy do ciast i tortów. Cytryna to także naturalny środek na wzmocnienie odporności. Często stosowana jest przy przeziębieniu, bo dzięki witaminie C łagodzi przebieg sezonowych infekcji, a zawarta w cytrynie rutyna uszczelnia naczynia krwionośne. Cytryna to także popularny dodatek do świeżej wody. Wiele osób zaczyna dzień od szklanki wody z cytryną. Dlaczego? Picie wody z cytryną ma dobroczynny wpływ na organizm. Zobacz teraz, jakie są skutki picia wody z cytryną.

📢 Najgorsze żony - znaczenie znaków zodiaku. Spod tych znaków są najtrudniejsze partnerki Spod jakiego znaku zodiaku może być najgorsza kandydatka na żonę? Postanowiliśmy to sprawdzić. Choć nie każdy wierzy w horoskopy, którym przeciwnicy zarzucają dużą ogólnikowość przez co łatwo dopasować opis do swojego życia. Zwolennicy tych przepowiedni zwracają uwagę, ze nie trzeba odczytywać ich tak dosłownie, a trzeba dostrzegać w nich wskazówki i ostrzeżenia. Zobaczcie, które kobiety nie nadają się na zony ze względu na swój znak zodiaku.

📢 Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie zdjęcia serialowej Kingi Katarzyna Cichopek to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Sławę i niezwykłą popularność przyniósł jej serial "M jak miłość". Media wręcz rozpisują się o jej związkach z Marcinem Hakielem i Maciejem Kurzajewskim. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 600 tysięcy internautów. Zobaczcie niezwykle odważne zdjęcia z Katarzyną Cichopek w roli głównej! 📢 Te psy ślinią się najbardziej - lista nazw psiaków. Takie rasy psów mają mocny ślinotok Wszystkie psy się ślinią, jednak niektóre robią to częściej i bardziej obficie niż inne. Ślinotok jest normalny niemal u wszystkich psów, ale szczególnie intensywny jest zwłaszcza u ras psów, które mają luźne, opadające wargi. Ważne jest, by zauważyć różnicę między ślinieniem się uwarunkowanym genetycznie, a tym wynikającym z czynników chorobotwórczych. Zobacz teraz, jakie rasy psów ślinią się najbardziej. U tych psów ślinienie się jest obfite, a niekiedy może być wręcz uciążliwe.

📢 Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

📢 Bajeczna rezydencja nad Jeziorem Zegrzyńskim. Luksusy w ogromnej willi Tuchlińskiej i Wojciechowskiego Prywatne korty tenisowe, ptaszarnia, egzotyczne palmy, basem i własny helikopter. Tak mieszkają milionerzy - Józef Wojciechowski z Patrycją Tuchlińską. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim ocieka luksusem. Deweloper rozpieszcza młodą narzeczoną i ich synka Augustyna. Zobacz na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z młodszą o pół wieku modelką. 📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień Blanka to jedna z wybranek Artura z "Rolnik szuka żony". Zaprosił ją do swojego gospodarstwa na Mazowszu. W szóstym odcinku postanowił się z nią pożegnać. Blanka odeszła z klasą. - Sorry, ale księżniczki nie płaczą - wyznała przed kamerami. A jak wygląda jej życie poza programem? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Takie są emerytury listopadowe - mamy tabele wyliczeń brutto i netto. Takie będą emerytury w listopadzie Emerytury, które wpłyną na konta seniorów w listopadzie, będą kwotami po waloryzacji. Naliczone zostaną zgodnie z zasadami waloryzacji, które obowiązują od 1 lipca 2023 roku. Takie będą emerytury listopadowe 2023 - mamy tabele wyliczeń brutto oraz netto. Zobacz w tabeli dokładne wyliczenia emerytur w listopadzie 2023 - takie kwoty otrzymają seniorzy.

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Jajka - z tym warto jeść jajka, aby schudnąć. Takie są najlepsze dodatki do jajek na odchudzanie Jajka same w sobie są wyjątkowym produktem, często pojawiającym się w dietach odchudzających. A połączone z innymi składnikami spalającymi tłuszcz sprawiają, że można schudnąć w mgnieniu oka. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które w połączeniu z jajkami prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że ta niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do jajek pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Rośliny odstraszające kleszcze - lista kwiatów i ziół. Takie kwiaty i zioła warto posadzić na działce Kleszcze to jedne z najgorszych pajęczaków. Kleszcze, poprzez ukłucie, mogą przenosić bardzo groźne choroby zakaźne. W Europie do takich chorób należą borelioza i kleszczowe zapalenia mózgu. Choroby odkleszczowe to jedno z największych naturalnych zagrożeń, które występuje w naszym klimacie. Zobaczcie, jakie rośliny warto zasadzić w ogrodzie lub na działce, aby uniknąć pojawienia się kleszczy. Koniecznie sprawdźcie.

📢 Eurojackpot Lotto - 17.11.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 17.11.2023 roku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - takie są prognozy. Mamy tabele wyliczeń netto emerytur po waloryzacji 2024 Jakich kwot mogą się spodziewać seniorzy po waloryzacji emerytur w 2024 roku? Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Emerytów kolejna waloryzacja emerytur czeka w 2024 roku. Prognozowany wskaźnik waloryzacji na 2024 rok to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, to emerytury po waloryzacji w 2024 roku będą rekordowo wysokie. Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024.

📢 Ciche rasy psów - te psy prawie nigdy nie szczekają. To są rasy idealne, gdy lubisz ciszę Szczekanie psa potrafi być bardzo uciążliwe. Ktoś przechodzi koło twoich drzwi - pies zaczyna szczekać, ptak przeleci obok - pies szczeka, rzucisz mu piłkę - pies szczeka. Jednak na szczęście istnieją rasy psów, które są ciche i nie szczekają zbyt wiele. Dużo zależy oczywiście od charakteru psa, jednak niektóre rasy zwyczajnie prawie w ogóle nie szczekają. Zobacz, jakie to rasy. 📢 Tak uratujesz brązowe tuje z ogrodu. Tylko jeden składnik jest kluczowy - domowy oprysk na schnące tuje Tuje to wspaniała ozdoba ogrodów i zarazem sposób na żywopłot, na zachowanie prywatności. Tuje są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także łatwe w uprawie i pielęgnacji. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją. Soczyście zielone z zewnątrz, od środka tuje schną. Dlaczego tak się dzieje? Co można poradzić na brązowe i schnące tuje? Mamy dla was łatwy i tani domowy sposób!

📢 Niedobór witamy D3 - objawy. Takie symptomy wskazują, że masz za mało witaminy D3 Witamina D3 jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Witamina D3 stymuluje układ immunologiczny, co skutkuje zwiększoną odpornością na infekcje i zakażenia. Wpływa także na prawidłową mineralizację tkanki kostnej. Zbyt niski poziom witaminy D3 przyspiesza starzenie się skóry. Niedobór witaminy D zwiększa również ryzyko rozwoju otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, a nawet nowotworów. Zobacz, jakie są objawy niedoboru witaminy D3.

📢 Sonia Mietielica i Kamila Urzędowska zachwyciły publiczność na EnergaCAMERIMAGE 2023! „Chłopi” hitem festiwalu Festiwal EnergaCAMERIMAGE 2023 trwa w najlepsze. Za nami kolejne spotkania twórców z widzami, które cieszą się olbrzymią popularnością. Zobaczcie, jak wyglądało spotkanie z autorami filmu „Ferrari” oraz jak publiczność zachwyciły piękne Kamila Urzędowska i Sonia Mietielica z „Chłopów”!

📢 Tomasz Gollob walczy. "Do końca, tak samo jak na torze". Co słychać u mistrza żużla? Od czasu wypadku na torze motocrossowym w kwietniu 2017 roku, Tomasz Gollob walczy o powrót do pełnej sprawności. 📢 Jesienne zarybianie w Kujawsko-Pomorskiem. Do jezior trafił lin i karaś pospolity Trwa jesienne zarybianie jezior w zlewni rzeki Noteci administrowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Do 10 jezior trafiły kolejne ryby, tym razem liny i karasie pospolite. 📢 Tabela waloryzacji emerytur po wyborach. Wyliczenia wskazują nawet 400 złotych więcej Jeśli wskaźnik obecny wskaźnik waloryzacji emerytur się utrzyma, to oznaczałoby to wzrost rent i emerytur nawet o kilkaset złotych. Waloryzacja emerytur po wyborach jest pewna, bo wynika to z ustawy. Emeryci muszą jednak czekać na decyzje nowego rządu, czy ten utrzyma wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,3%. Na kolejnych slajdach naszej galerii zobacz w galerii prognozowane kwoty emerytur po waloryzacji.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela wyliczeń netto. Takie będą prognozowane świadczenia Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela wyliczeń netto. Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet nie tylko na wakacje. Pixie Cut, bob i undercut ciągle na topie Istnieje wiele różnych rodzajów fryzur krótkich, które można dostosować do różnych stylów i preferencji. W takich cięciach odejmiesz sobie wizualnie lat, sprawisz, że będziesz wyglądała kobieco i stylowo. Zobacz modne uczesania, które sprawdzą się nie tylko latem.

