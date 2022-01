Prasówka 19.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 19.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Stopień alarmowy ALFA-CRP w całej Polsce. Premier Mateusz Morawiecki wprowadził w całym kraju 1. stopień ALFA-CRP. Komunikat w tej sprawie wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 18 stycznia (od godz. 23:59) do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59). O co chodzi?