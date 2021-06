Prasówka 19.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [20.06.2021 r.]”?

Prasówka 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [20.06.2021 r.] Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

📢 Oto horoskop na lato. Osoby spod tych znaków zodiaków mogą liczyć na dodatkowe pieniądze [20.06.2021 r.] Jakie będzie nadchodzące lato? Co mamy zapisane w gwiazdach? Dla kogo szykuje się zastrzyk gotówki na wakacje? Sprawdźcie, co czeka Wasze znaki zodiaku. Przygotowaliśmy dla Was horoskop dotyczący sfery finansowej.

📢 Takimi sposobami możesz zaoszczędzisz prąd. Oto urządzenia pobierające najwięcej energii [20.06.2021 r.] Jak się okazuje w ciągu roku niektóre urządzenia zużywają więcej prądu gdy działają w trybie czuwania niż we właściwym trybie pracy. Są urządzenia, których wyłączenia nie wchodzi w grę, ale jest ich niewiele. Możemy tu mówić przede wszystkim o lodówce, ale czy potrzebna jest nam podłączona do prądu pralka, zmywarka czy telewizor gdy z nich nie korzystamy? Sprawdźcie, które urządzenia lepiej wyłączyć z prądu, aby sporo zaoszczędzić.

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia - 20.06.2021 r.] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 Czy Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości są nadal razem? "Nasze ciała domagają się seksu" [20.06.2021 r.] Iwona i Gerard zapałali do siebie uczuciem w programie "Sanatorium miłości". Po nagraniach ruszyli na wspólne wakacje do Egiptu, podjęli też decyzję o wspólnym mieszkaniu. Czy ich związek przetrwał? "Tulimy się do siebie, czujemy swój zapach", opowiada 61-latka. 📢 Tak mieszka Rafał Mroczek. Oto przytulny i ciepły dom gwiazdy "M jak Miłość" [zdjęcia - 20.06.2021 r.] Rafał Mroczek razem ze swoim bratem bliźniakiem od ponad 20 lat gra w serialu "M jak Miłość", który cieszy się niesłabnącą popularnością. Prywatnie aktor to miłośnik piłki nożnej i zwierząt, cały swój wolny czas poświęca rodzinie. Na swoim instagramowym koncie chętnie dzieli się zdjęciami z ukochaną córeczką. Zobaczcie, jak mieszka Rafał Mroczek. Jego apartament jest nowoczesny i bardzo przytulny.

📢 Takie fryzury będą hitem tego lata. Zobaczcie najnowsze trendy dla młodych i dojrzałych [zdjęcia - 20.06.2021 r.] Lato to z pewnością ulubiona pora roku wielu. Wysokie temperatury sprzyja wypoczynkowi poza domem. Każdy chce na ten wyjątkowy czas pięknie wyglądać. Często urlop zaczynamy od wizyty u fryzjera. Wakacje to też czas odważniejszych uczesań i cięć. A jakie trendy panują teraz? Jaką fryzurę wybrać, aby wyglądać młodo i pięknie? Sprawdzamy jakie cięcia są teraz najmodniejsze! 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista - 20.06.2021 r.] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Taki jest domowy przepis na lody ekipy Friza. Oto sprawdzony i szybki przepis [20.06.2021 r.] Lody Ekipy Friza to prawidzy fenomen na polskim rynku. Wiele osób tłumnie ruszyło do sklepów i marketów w poszukiwaniach tych lodów. Z uwagi na niezwykle duże zainteresowanie, czasem po prostu brakuje ich w sklepach. Wiele osób zastanawia się, czy podobne lody można przygotować samemu? Otóż można! Sprawdź domowy przepis na lody zbliżone smakiem do tych od Ekipy Friza. 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" [20.06.2021 r.] Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia [20.06.2021 r.] W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Para już się nie kryje [zdjęcia - 20.06.2021 r.] Magazyn "Party" ustalił, że Piotr Żyła zakupił w miejscowości Ustroń duży dom. Razem z Marceliną Ziętek zamieszkali tam pod koniec ubiegłego ubiegłym roku i przenieśli się z mniejszego mieszkania skoczka.

📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [20.06.2021 r.] W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku.

📢 Najmodniejsze sukienki na lato 2021. Białe sukienki to hit - zwiewne, kobiece i romantyczne [zdjęcia - 20.06.2021 r.] Najmodniejsze sukienki na lato 2021. Białe sukienki na lato to hit! W kobiecej szafie nie może zabraknąć letniej białej sukienki. Klasyczne, romantyczne i ponadczasowe - takie właśnie są białe sukienki na lato 2021. Zobacz koniecznie najmodniejsze letnie kreacje w bieli. 📢 Oto osoby zwolnione z opłacania abonamentu RTV 2021. Lista niektórych zaskakuje! [20.06.2021 r.] W 2021 roku stawki za abonament RTV poszły w górę. Trzeba płacić więcej za abonament RTV, ale niektórzy są zwolnieni z tego obowiązku. Poczta Polska informuje, że uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych. Trzeba jednak pamiętać, że muszą przedstawić na poczcie odpowiednie dokumenty. . Jest duża grupa osób zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV - zobacz, kto znajduje się na tej liście w naszej galerii.

📢 Taka ma być płaca minimalna i zarobki Polaków w 2022 roku - stawki. Zobacz wyliczenia brutto i netto [20.06.2021 r.] Taka ma być płaca minimalna i zarobki Polaków w 2022 roku. Miliony Polaków mają skorzystać na reformie podatkowej, którą zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Przede wszystkim mają zmienić się pensje Polaków. Więcej zarobią ci, którzy dostają najmniej. Zobacz, jak mają się zmienić zarobki Polaków w 2022 roku.

📢 Seweryn z programu Rolnik Szuka Żony bierze ślub. Oto wspólne zdjęcia pary [zdjęcia - 20.06.2021 r.] Marzył, żeby odnaleźć kobietę, którą będzie zabierał na romantyczne randki nad jeziorem - w "Rolnik szuka żony" Seweryn Nowak ukochanej nie znalazł. Nie oznacza to jednak, że uczestnik 6. edycji programu jest samotny. Ba, Seweryn szykuje się do ślubu.

📢 Takie mają być emerytury w 2022 roku. Zobacz, ile zyskają seniorzy [20.06.2021 r.] Takie mają być emerytury w 2022 roku. Wiemy, ile mogą zyskać emeryci w przyszłym roku. Podano już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2022 roku. Do tego nastąpią zmiany, zapowiedziane w Polskim Ładzie. Zobacz, ile mogą wynosić emerytury w 2022 roku.

📢 Oto dom Maryli Rodowicz - tak mieszka piosenkarka. Kocha złote lustra, piękny ogród i koty! [zdjęcia - 20.06.2021 r.] Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej kilkanaście lat, kupiła go razem z byłym mężem Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a jej współlokatorami są piękne koty, które piosenkarka uwielbia. 📢 Modne fryzury na lato 2021! Glass hair, czyli włosy idealnie gładkie niczym tafla lustra [zdjęcia - 20.06.2021 r.] Modne fryzury na lato 2021. Glass hair, czyli włosy idealnie gładkie niczym tafla wody to jedna z najmodniejszych fryzur. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura glass hair i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje!

📢 Takie są dodatki do emerytur i rent w 2021 roku. Możesz dostać znacznie większą emeryturę [20.06.2021] Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie. By je otrzymać, trzeba spełnić ściśle określone warunki. Wszystkie wymienione kwoty dodatków obowiązują od 1 marca tego roku. Dodatki, podobnie jak emerytury i renty, są co roku waloryzowane. Jakie warunki trzeba spełnić i na jakie pieniądze można liczyć? Zobacz w dalszej części galerii. 📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? [20.06.2021 r.] Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje.

📢 Najmodniejsze fryzury na lato 2021! Waterfall layers - ta fryzura to hit, który dodaje włosom objętości [zdjęcia - 20.06.2021 r.] Modne fryzury na lato 2021. Waterfall layers to hit tego roku - najmodniejsza fryzura na lato i nie tylko. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura waterfall layers i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje! 📢 Oto horoskop miłosny na lipiec. Te znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości! [lista - 20.06.2021 r.] Wakacyjną miłość pamięta się przez całe życie. Dużo słońca, plaża, piękna pogoda, większa ilość wolnego czasu - te okoliczności sprzyjają poznawaniu nowych osób. Dla niektórych znaków los przygotował piękną niespodziankę. Miłość zagości w ich sercu na dłużej. Sprawdź w naszej galerii, które znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości w lipcu.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 20.06.2021 r.] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Zawisza Bydgoszcz awansował do III ligi. Zobaczcie zdjęcia kibiców z fety [galeria] Zawisza Bydgoszcz awansował do III ligi. Ostatnie spotkanie w grupie mistrzowskiej IV ligi z Pogonią Mogilno nie było łatwe, bo niebiesko-czarni przegrywali już 0:2, ale potrafili doprowadzić do remisu 2:2. Powiększyli przewagę nad drugą Włocłavią do trzech punktów, bo Kujawianka Izbica Kujawska wygrała we Włocławku 2:0. 📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Jest awans do III ligi! Mecz Zawisza Bydgoszcz - Pogoń Mogilno [zapis relacji na żywo] W meczu ostatniej kolejki grupy mistrzowskiej IV ligi kujawsko-pomorskiej Zawisza Bydgoszcz i Włocłavia korespondencyjnie walczyły o awans. Ci pierwsi podejmowali Pogoń Mogilno, a drudzy grali z Kujawianką Izbica Kujawska. Poniżej zapis relacji. 📢 Pierwszy dzień Krajowych Dni Pola i targów AGRO-TECH Minikowo (zdjęcia) Upał nie przestraszył zwiedzających, którzy przyjechali do Minikowa na Krajowe Dni Pola. Odbywają się one (19 i 20 czerwca 2021 r., w godz. 10 - 17) na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie już po raz drugi. Tegoroczna kolekcja roślin zajmuje ponad 13 hektarów. Jest tam ponad 500 odmian roślin uprawnych, zarówno tych najważniejszych pod względem gospodarczym gatunków, jak i roślin wzbogacających płodozmian, poprawiających strukturę upraw czy też roślin niszowych.

Międzynarodowe Targi Rolno - Przemysłowe „AGRO - TECH” Minikowo są imprezą towarzyszącą. Odbywają się już po raz 43. Łącznie z targami, Krajowe Dni Pola zajmują ponad 20 ha. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Europejski Zielony Ład na [email protected] w Polsce”.

📢 Bony turystyczne w województwie kujawsko-pomorskim. Ile bonów już aktywowano? Bony turystyczne można wykorzystać do końca marca 2022 roku. Do tej pory, w całej Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już ponad 1,6 milionów bonów turystycznych na kwotę blisko 1,5 miliarda zł. W województwie kujawsko-pomorskim mieszkańcy aktywowali już 85 tysięcy bonów na kwotę ponad 220 tysięcy zł. Komu przysługuje bon turystyczny i w jaki sposób go aktywować? 📢 To powinno znaleźć się w apteczce dla noworodka. Położna radzi, co trzeba mieć w domu na powitanie maluszka Gdy w domu pojawia się nowy członek rodziny, trzeba być przygotowanym na przyjęcie maluszka. Dlatego też warto skompletować apteczkę, w której znajdą się wszystkie niezbędne dla noworodka rzeczy. Sprawdź, co radzi młodym rodzicom położna.

📢 Zarobki nauczycieli w 2021. Nadchodzą zmiany w pensjach pedagogów. Ile zarobią nauczyciele? Wynagrodzenia nauczycieli w 2021 roku. Nadchodzą zmiany w pensjach pedagogów. Ile zarobią nauczyciele? Zmiany mają zostać uzależnione od wysokości płacy minimalnej? Ministerstwo edukacji ma już przygotowaną propozycję zmiany wynagrodzeń nauczycieli. Kiedy zaczną obowiązywać zmiany w wynagrodzeniu nauczycieli? Sprawdźcie!

📢 To wiemy o śmiertelnym wypadku w Bydgoszczy. Znicze w miejscu tragedii [zdjęcia] Na rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy doszło do tragicznego zdarzenia. W wyniku kolizji dwóch samochodów, zginęła potrącona nastolatka. Mamy więcej informacji o tragicznym wypadku. 📢 13. Zlot i Wystawa Ciągników i Maszyn Rolniczych województwa Kujawsko-Pomorskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia W sobotę 19 czerwca rozpoczął się 13. Zlot i Wystawa Ciągników i Maszyn Rolniczych województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zabytkowe pojazdy pojawiły się na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Można je oglądać także w niedzielę 20 czerwca. 📢 Ogromne korki na autostradzie A1! Jaki czas oczekiwania? ZDJĘCIA Polacy ruszyli nad morze. Na wjeździe na płatny odcinek autostrady A1 w Nowej Wsi koło Torunia tworzą się gigantyczne korki. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zator ma już co najmniej kilka kilometrów. Sprawdźcie, ile trzeba czekać.

📢 Pożar w Kowalewie niedaleko Nakła. Na miejscu ponad stu strażaków [zdjęcia] W sobotę (19.06.2021) o godz. 07:34 do dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią wpłynęło zgłoszenie o pożarze lakierni w Kowalewie. 📢 Zdjęcia grobu Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach. Grób Krzysztofa Krawczyka odwiedzają fani. Piosenkarz zmarł 2 miesiące temu 19.06.2021 Zdjęcia grobu Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach. Grób Krzysztofa Krawczyka odwiedzają fani. Piosenkarz zmarł 2 miesiące temu. Na grób Krzysztofa Krawczyka przyjeżdżają nadal wierni fani piosenkarza z całej Polski. Stawiają znicze, zostawiają rysunki, wiersze i kwiaty.

📢 Dworek generała Hallera w powiecie chełmińskim. Byliście tu? Zobaczcie zdjęcia Gorzuchowo to wieś położona w północnej części Pojezierza Chełmińskiego. Z tym miejscem właśnie związany jest człowiek - legenda, trwale związany z historią Polski, a zwłaszcza Pomorza - generał Józef Haller. To właśnie tutaj zakupił dworek i tzw. resztówkę i związał się z tym miejscem na kilkanaście lat.

📢 Food trucki nad Wisłą w Grudziądzu. Co można zjeść z okazji 730-lecia praw miejskich Grudziądza? Zobacz zdjęcia Przez cały weekend trwają Dni Grudziądza i z tej okazji do naszego miasta zjechały mobilne bary. Amatorów ulicznego jedzenia z różnych stron świata, nie brakuje. Co można zjeść? 📢 Grudziądz Foto 2021. Wojciech Chróściński zdobył Grand Prix konkursu fotograficznego [laureaci, zdjęcia z wystawy] W Centrum Kultury Teatr ogłoszono wyniki konkursu Grudziądz Foto 2021. Główną nagrodę zdobył Wojciech Chróściński. Kto jeszcze jest wśród laureatów?

📢 Byliście na indywidualnych mistrzostwach Ekstraligi? Zobaczcie zdjęcia z trybun! Był niesamowity gość W piątek (18 czerwca) na Motoarenie w Toruniu rozegrano PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi im. Zenona Plecha. Zwyciężył Jason Doyle, który w decydującym wyścigu pokonał Janusza Kołodzieja i Bartosza Zmarzlika. Nicki Pedersen został z finału wykluczony. Na trybunach nie pojawiły się tłumy, tak więc... chyba ujęliśmy na zdjęciu wszystkich lub niemal wszystkich. A na koniec pojawił się niesamowity gość. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszka Marcelina Zawadzka. W swoim mieszkaniu wygląda, jak księżniczka [prywatne zdjęcia] Marcelina Zawadza przez lata prowadziła program „Pytanie na śniadanie”. Popularność zdobyła kilka lat temu, gdy wygrała konkurs Miss Polonia. Ambitna celebrytka chętnie bierze udział w projektach związanych z show-biznesem. Nic dziwnego, że Marcelina Zawadzka ma fundusze na to, by pięknie urządzić swój dom. W ostatnim czasie prezenterka zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy. Jej fani mogli obejrzeć niektóre z wnętrz jej mieszkania. Była Miss Polonia mieszka w naprawdę pięknym miejscu! 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności:

📢 Nowe wyrównanie emerytur i rent. Te osoby dostaną więcej pieniędzy - zobacz Przyjęty projekt ustawy, który przewiduje wyrównanie świadczenia emerytalnego lub rentowego niższego niż 2400 zł do tej kwoty działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie PRL. Zapowiedziano wyrównanie emerytur i rent.

📢 Oto wyliczenia Czternastych Emerytur 2021. Takie są zasady pomysłu złotówka za złotówkę Czternasta emerytura zostanie wypłacona w wysokości minimalnej emerytury jaka obwiązuje w 2021 roku - to 1250,88 zł brutto. Jednak nie każdy będzie mógł liczyć na taką kwotę. Rząd ustalił pułap od którego "czternastka" będzie pomniejszana. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii. 📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady.

📢 Krótkie fryzury na lato 2021. Te modne fryzury odmładzają, dodają uroku i kobiecości [zdjęcia] Modne krótkie fryzury na lato 2021. Fryzura na lato powinna być przede wszystkim wygodna, świetnie się układać i zapewniać swobodę w upalne dni. Wiele kobiet na wakacyjny czas wybiera ostre cięcie i szuka modnej krótkiej fryzury. Wybraliśmy kilka krótkich fryzur, które świetnie sprawdzą na lato. Zobacz! 📢 Eurojackpot - 18 czerwca 2021 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Te osoby są poszukiwane przez policję za niepłacenie alimentów! [zdjęcia] Policja poszukuje wielu osób. Ich wizerunki publikowane są na stronie policji. Sprawdziliśmy osoby, które są poszukiwane przez policje w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie artykułu 209 kodeksu karnego, czyli uchylania się od obowiązku płacenia alimentów. W artykule znajdziecie zdjęcia poszukiwanych osób zamieszczane na stronie poszukiwani.policja.pl za niepłacenie alimentów (dostęp 18.06.2021).

📢 Oto objawy uczulenia na chlor u dorosłych i dzieci. Koniecznie zwróć na to uwagę! [lista] Uczulenie na chlor dotyka przede wszystkim osoby korzystające z basenów. Może się pojawić zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Jakie objawy mogą świadczyć o uczuleniu na chlor? Po czym rozpoznać uczulenie na chlor? Sprawdź koniecznie, czy po wizycie na basenie masz takie objawy! 📢 Tak mieszkają "Królowe Życia"! Dagmara Kaźmierska i inne gwiazdy programu TTV pokazują swoje mieszkania i archiwalne ZDJĘCIA Jak mieszkają i spędzają wolny czas i mieszkają osoby, które pokochały setki widzów? Uczestnicy programu TTV zyskali w sieci dużą popularność. Chętnie z niej korzystają dzieląc się z fanami wycinkami ze swojego życia – jak kiedyś wyglądała Dagmara Kaźmierska – najpopularniejsza królowa życia? Jak mieszka Sylwia Peretti i Anna Renusz? Zobaczcie jak wygląda iście królewska codzienność gwiazd popularnego programu TTV!

📢 Praca w upały. Sprawdź, co ma zapewnić pracodawca i jaka kara grozi za złamanie prawa Praca w upały zmniejsza naszą wydajność i negatywnie odbija się na naszym stanie psychofizycznym. Czy twój szef wywiązuje się ze swoich obowiązków, gdy temperatura sięga zenitu? Sprawdź, co powinien zrobić, aby praca podczas upałów stała się znośna. 📢 W Toruniu wielka awantura o Piękny Las, który już niebawem nie będzie lasem. Jak skończy się pojedynek? Przeznaczenie małego lasku pod budowę urosło w Toruniu do wielkiej awantury. Inne samorządy powinny przyglądać się bacznie konfliktowi o Piękny Las, bo walka Dawida z Goliatem jest nie tylko emocjonująca, ale też może mieć też nieprzewidywalne konsekwencje. 📢 Tak mieszka Weronika Rosati. Zobacz w naszej galerii, jak wygląda jej mieszkanie w USA [zdjęcia] Weronika Rosati w Stanach Zjednoczonych miała przebywać krótko, jednak pandemia koronawirusa sprawiła, że aktorka od roku mieszka w Los Angeles. Aktorka aktywnie udziela się mediach społecznościowych, dzięki czemu jej fani mogą zobaczyć wnętrza jej mieszkania. Sprawdź w naszej galerii, jak Weronika Rosati urządziła się w Stanach Zjednoczonych.

📢 Tego nie powinno pić się w upały! Te płyny nie sprawdzają się w gorące dni [lista] Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w czasie upałów musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Bezkonkurencyjnie najlepsza do tego będzie woda, ale czasem mamy już jej dość i warto ją zastąpić innymi napojami. Są jednak takie, które w upał się nie sprawdzą i koniecznie ich unikajcie. 📢 Tragiczny wypadek w fabryce w Grudziądzu. Nie żyje pracownik Nie żyje pracownik, którego w czwartek (17 czerwca 2021) wieczorem przygniótł element maszyny w jednej z fabryk przy ul. Magazynowej w Grudziądzu.

📢 Bareja w bydgoskim wydziale komunikacji. Odpowiedź urzędu też jak z PRL-u 221 nieodebranych telefonów do Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych bydgoskiego ratusza. To robi wrażenie. Gorsze wrażenie sprawiają wyjaśnienia urzędu.

📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną.

📢 Oto horoskop finansowy na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Kto może liczyć na duże pieniądze? [lista] Lipiec będzie dobrym miesiącem pod względem finansów dla wielu znaków. Niektórzy jednak powinni zacząć oszczędzać. Gwiazdy przypominają, że fortuna kołem się toczy. Sprawdź w naszej galerii horoskop finansowy na lipiec dla wszystkich znaków. 📢 Osoby o tych imionach to prawdziwi złośliwcy. Oni potrafią być wredni! [lista] Imiona, jakie nosimy to dar od naszych rodziców. Nim zdecydowali się nam je nadać przez kilka miesięcy trwały narady i spory. Jedni wybierają imiona spontanicznie, inni analizują każdy szczegół, także ich znaczenie. Do każdego z imion przypisywane są bowiem cechy charakteru, jakie wraz z imieniem trafia do człowieka. Zobaczcie, które imiona noszą osoby złośliwe.

📢 Poważny wypadek na przejściu dla pieszych przy ul. Parkowej w Grudziądzu. Nastolatek z urazem głowy w szpitalu Na przejściu dla pieszych został potrącony nastoletni chłopak. Z poważnym urazem głowy trafił do szpitala. Do wypadku doszło po godz. 14 w czwartek, 17 czerwca. Trwają czynności policji aby ustalić przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. 📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>>

📢 Polsko-niemiecka akcja policjantów w Osielsku pod Bydgoszczą. Zatrzymano pasera elektroniki z aut [zdjęcia] Wspólna praca polskich i niemieckich policjantów w Osielsku pod Bydgoszczą Zatrzymano pasera części elektronicznych ze skradzionych na terenie Europy luksusowych samochodów. 📢 W powiecie wąbrzeskim zaorano drogę, która prowadziła do domu. Właścicielka nie ma jak dojechać, sąsiedzi swojego pola oddać nie chcą W Wielkich Radowiskach w gminie Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim zaorano drogę, która od 100 lat prowadziła do jednego z budynków mieszkalnych. Właściciel tego budynku nie ma teraz możliwości dojazdu do swojego domu, a jego sąsiedzi nie chcą oddawać części swojego pola, aby umożliwić dojazd do nieruchomości. - Nie chcę, żeby mi ktoś pod oknami jeździł. Człowiek mieszka na wsi, chce mieć spokój, a nie, żeby samochody pod oknami jeździły. Nasze dzieci rosną, a jeśli będą się chciały budować, a będzie w tym miejscu droga? - mówi "Pomorskiej" Agnieszka Ciechacka, która wraz z rodziną zgłosiła się do nas z prośbą o interwencję.

📢 Takie będą emerytury bez podatku. Oto wyliczenia netto i brutto przed waloryzacją Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. oznacza, że zwolnione od podatku będą emerytury do 2,5 tys. brutto. Wielu emerytów zyska sporo pieniędzy. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tysięcy złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące złotych. To dużo więcej niż efekt ustawy obniżającej podatek PIT z 18 do 17 proc. Zobacz, ile wynosić mają ogłoszone przez rząd PiS emerytury bez podatku. Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku trafiać ma na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii. Trzeba pamiętać też, że kwoty emerytur zwiększą się jeszcze bardziej od marca 2022, gdy dojdzie do kolejnej waloryzacji.

📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione.

📢 Taka jest tabela wypłat emerytur bez podatku - wyliczenia. Tyle do ręki dostaną emeryci W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tys. złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące. Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku może trafiać już na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii. 📢 Szczury znowu w Toruniu! Gdzie tym razem? Mamy zdjęcia i wideo Do naszej redakcji zgłosiła się zaniepokojona Czytelniczka. Na jednym z osiedli w Toruniu pojawiły się szczury. Co na to miasto i Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kopernik"? Zobaczcie zdjęcia i nagranie z udziałem gryzoni.

📢 Sąd w Toruniu: dzieci zostają przy Marku Fabisiaku! "Płaczę ze szczęścia" W poniedziałek (14.06) Sąd Okręgowy w Toruniu zakończył długą sprawę rozwodową Marka Fabisiaka, ojca samotnie wychowującego trójkę dzieci. Orzekł, że dzieci zostają przy ojcu. Matka, która opuściła rodzinę, została pozbawiona praw rodzicielskich. 📢 Kujawsko-Pomorskie: Te kobiety są poszukiwane przez policję. Sprawdź, czy je rozpoznajesz! [zdjęcia] W naszej galerii prezentujemy zdjęcia kobiet z województwa kujawsko-pomorskiego, które są obecnie poszukiwane przez policję. Sprawdź, czy je rozpoznajesz! Mogą przebywać gdzieś w Twojej okolicy. Oto szczegóły!

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV. 📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

