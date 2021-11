Prasówka 19.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Cytryna pobudza wydzielanie enzymów trawiennych i procesy trawienne, przez co przyspiesza oczyszczanie organizmu. Często stosowana jako ważny element diet odchudzających. Jest też świetna przy wspieraniu odporności i łagodzeniu infekcji. Zobaczcie, co trzeba wiedzieć o cytrynie.

Takie będą emerytury do stycznia 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.