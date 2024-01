Prasówka 2.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur 2024 - mamy nową tabelę. Wyliczenia świadczeń po zmianie rządu [2.01.2024]”?

📢 Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur po zmianie wskaźnika. Duże zmiany w wyliczeniach [2.01.2024] Od kilku miesięcy podajemy najnowsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur. Zawsze zaznaczyliśmy, że to prognozy na dany moment publikacji materiału. Prognozy się zmieniły! Dobre informacje są takie, że powodem jest spadek inflacji. Gorsze są takie, że nasze poprzednie wyliczenia będzie można prawdopodobnie wyrzucić do kosza, gdyż waloryzacja może być mniejsza niż zapowiadano!

📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024. Sytuacja emerytur po zmianie rządu - wyliczenia brutto i netto [2.01.2024] Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

Prasówka 2.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop zdrowotny dla wszystkich znaków zodiaku na 2024 rok. Te znaki powinny szczególnie na siebie uważać [2.01.2024] Nowy rok to nowe szanse i możliwości, ale również nowe wyzwania i pułapki. Do realizacji celów i pokonywania przeszkód potrzebne jest dobre zdrowie! Na co musisz uważać w 2024? Co zmienić w swojej diecie i stylu życia? Sprawdzili to astrologowie. Oto horoskop zdrowotny na 2024 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Takim znakom dopisze zdrowie, a te powinny być ostrożne.

📢 Liczby, które wygrywają w Eurojackpot. Te liczby dają miliony złotych [2.01.2024] Eurojackpot to gra dostępna w Totalizatorze Sportowym, w której można wygrać największe pieniądze w naszym kraju. Eurojackpot to gra dostępna nie tylko w naszym kraju. Główna wygrana to kilkaset milionów złotych! Zobaczcie, jakie liczby najczęściej wygrywają i przynoszą graczom miliony! 📢 Emerytury styczniowe 2024 - tabela brutto i netto. Takie będą wypłaty emerytur w styczniu [2.01.2024] Emerytury w styczniu 2024. Świadczenia będą wypłacane zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent, która weszła w życie w marcu 2023 roku. Zobacz, jakie są stawki świadczeń. Przygotowaliśmy specjalne wyliczenia. 📢 Tak mieszkają Wojciechowski i Tuchlińska - zdjęcia. Luksusowa willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim od środka [2.01.2024] Posiadłość nad Zalewem Zegrzyńskim 76-letniego Józefa Wojciechowskiego i jego pół wieku młodszej narzeczonej Patrycja Tuchlińskiej ocieka luksusem. Milionerzy żyją jak w bajce w willi z basenem, kortami tenisowymi, ptaszarnią i egzotycznymi palmami w ogrodzie. Zaglądamy do wnętrz ich domu i ogrodu - zobacz zdjęcia.

📢 Oto horoskop numerologiczny na 2024 rok. Wróżka o miłości, zdrowiu i finansach [2.01.2024] Numerologia - poznaj znaczenie swojej liczby! Horoskop numerologiczny na 2024 rok mówi, co nas czeka, jakie staną przed nami wyzwania, co się wydarzy w miłości i finansach w nowym roku. Numerologia zakłada, że w liczbie zapisany jest los. Jak obliczyć swoją numerologię? Wystarczy zsumować wszystkie cyfry z daty urodzenia. Sprawdź teraz, jaką jesteś liczbą i co Cię czeka w 2024 roku według numerologii. 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [2.01.2024] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich w 2024 roku są warte fortunę. Zobacz te 10 starych modeli [2.01.2024] Kolekcjonerzy szaleją na punkcie unikatowych modeli telefonów komórkowych. Twój stary telefon może być cennym skarbem, a nie zdajesz sobie z tego sprawy! Niektóre z tych antyków osiągają dzisiaj kilka tysięcy euro. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [2.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Tak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" - zobaczcie zdjęcia. "Idziemy jak burza" [2.01.2024] Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Tak teraz wygląda aktor z "Kevin sam w domu" - zdjęcia. Macaulay Culkin skończył 43 lata i ma dwoje dzieci Kevina McCallistera z kultowej serii "Kevin sam w domu" uwielbiają miliony widzów na całym świecie. Grający go Macaulay Culkin stał się sławny i bogaty właśnie dzięki tej roli. W dorosłym życiu los go nie oszczędzał. Jednak teraz wyszedł na prostą. Jego nową rodzinę świat zobaczył pierwszego grudnia br., gdy Culkin odsłonił swoją gwiazdę w Hollywood. Tak teraz wygląda Macaulay Culkin, słynny Kevin - jest ojcem, tworzy szczęśliwy związek. Zobacz aktora z rodziną na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Imiona uważane za królewskie. Oto najpiękniejsze imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion [2.01.2024] Imię od zawsze było wróżbą, błogosławieństwem, życzeniem. Wierzono, że imiona mogą mieć w sobie niezwykłą moc. Nic dziwnego, że wiele osób decyduje się wybrać dla swojego dziecka imię, które jest kojarzone z potęgą, siłą, sukcesem i władzą. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Są imiona, które kiedyś były uważane za królewskie. Nadawano je chłopcom i dziewczynkom z rodzin królewskich. Teraz imiona te cieszą się sporą popularnością. Poznaj teraz najpiękniejsze imiona uważane za królewskie. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię jest na tej liście!

📢 Na to pomaga kot. Takie są dla człowieka skutki felinoterapii, czyli terapii kotem - lista [2.01.2024] Nie wszyscy lubią koty. Nie wszyscy też koty rozumieją. Posiadanie w domu tego zwierzęcia, jak się okazuje, może mieć wpływ na nasze zdrowie. Na co pomaga kot? Zobacz, jakie są dla człowieka skutki felinoterapii. Szczegóły zamieszczamy w galerii.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 [2.01.2024] Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Wojna przeciwko piecom gazowym wypowiedziana. Pierwsze duże zmiany już za trzy lata [2.01.2024] Utkwiliśmy w oparach (nomen omen) gazowego absurdu. Z jednej strony cały czas inwestujemy miliony z europejskich dotacji w rozwój sieci gazowniczej. Z drugiej – przyłączyliśmy się do unijnej wojny z gazem ziemnym. 📢 Sylwester w Polsacie i TVP. Tyle zarabiają na koncertach gwiazdy muzyki - zobaczcie wyliczenia Najbardziej prestiżowe imprezy sylwestrowe od lat są organizowane przez czołowe stacje telewizyjne w Polsce, takie jak TVP 2 i Polsat, przyciągając uwagę z największymi nazwiskami show-biznesu. Jakie honorarium przewija się podczas tych wyjątkowych nocnych wystąpień? Postanowiliśmy zbadać, ile gwiazdy zarabiają w jedną sylwestrową noc, a ile "biorą" za koncert na co dzień. 📢 Pogrzeb Krzysztofa Respondka w Tarnowskich Górach. Wzruszające sceny, przejmujące gesty i tłumy żałobników. Zobacz film z uroczystości 30 grudnia 2023 roku w sobotę odbył się pogrzeb Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, wokalista i aktor, uwielbiany przez tysiące widzów, zmarł na dwa dni przed Wigilią w wieku 54 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Tarnowskich Górach odprowadziły go tłumy ludzi, których serca dogłębnie poruszył. Żegnamy dziś nie tylko uzdolnionego artystę estradowego, ale też dobrego i życzliwego człowieka, "przede wszystkim Ślązaka".

📢 Życzenia noworoczne 2024. Mamy życzenia i kartki do wysłania na Messenger, Facebook, WhatsApp Zebraliśmy dla Was kilkanaście najciekawszych wierszyków noworocznych z życzeniami: śmieszne, poważne, krótki - każdy znajdzie coś dla siebie! Złóżcie je znajomym w Nowy Rok 2024. W galerii prezentujemy również noworoczne kartki. W galerii powyżej prezentujemy kartki noworoczne, natomiast poniżej życzenia w formie tekstu, do wysłania SMS-em. 📢 Bydgoszczanie hucznie powitali 2024 rok. Mamy dużo zdjęć ze Starego Rynku Na domowych imprezach, przed telewizorami, w restauracjach, barach, klubach, dyskotekach - tak bydgoszczanie witali nowy rok. Władze Bydgoszczy - podobnie jak w poprzednich latach - zrezygnowały z organizowania miejskiej imprezy. Około północy na Starym Rynku pojawili się mieszkańcy, którzy świętowali nadejście 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia od naszego fotoreportera. 📢 W tych miejscach kręcono film Sami Swoi. Tak wyglądają miejsca znane z filmu nagrywanego 56 lat temu Śladami miejsc, w których kręcono ten kultowy film wybrał się przed laty Sławomir Szeliga z żoną Agnieszką i synem Kacprem. Inowrocławianie poszukują plenerów znanych z polskich filmów. Wybrali się więc i na Dolny Śląsk, by lepiej poczuć klimat filmu "Sami swoi".

📢 Derby dla Anwilu i Sandersa. Cztery tysiące fanów w Arenie Toruń. Tak kibicowaliście koszykarzom! Prawie cztery tysiące kibiców i wielkie emocje w Arenie Toruń w derbach Arriva Polski Cukier Toruń - Anwil Włocławek. Torunianie odrobili straty, prowadzili w ostatniej kwarcie, ale Anwil ma Victora Sandersa. Byliście na meczu? Poszukajcie się na zdjęciach! 📢 Spontanicznie i chwilami niebezpiecznie. Nowy Rok na Rynku Staromiejskim w Toruniu Tradycyjnie o północy część mieszkańców Torunia przywitała Nowy Rok na Rynku Staromiejskim. Zobaczcie jak było.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [2.01.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci [2.01.2024] Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [2.01.2024] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [2.01.2024] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Najmniej inteligentne znaki zodiaku. Według horoskopu wśród nich nie ma wielu geniuszów [2.01.2024] To pod jaką gwiazdą się urodziliśmy ma spore znaczenie jacy jesteśmy. Do każdego ze znaków zodiaku przypisanych jest wiele cech charakteru zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych. Znaki podzielone są na cztery żywioły: wody, ognia, powietrza i ziemi. Zobaczcie jakie znaki zodiaku uznaje się za najmniej inteligentne i dlaczego.

📢 Ulgi podatkowe 2024. Oto lista osób, które nie skorzystają z ulgi podatkowej na dziecko [2.01.2024] Ulga na dziecko to najpopularniejsze odliczenie od podatku, z którego korzystają rodzice. To spory zastrzyk gotówki, a im więcej dzieci mamy tym zwrot jest wyższy. Niestety są sytuacje w których zwrot pieniędzy z podatku na dziecko nie będzie nam przysługiwał. Zobaczcie, kiedy nie odliczymy ulgi prorodzinnej. 📢 Oto czego nie zabierze komornik nawet przy ogromnych długach. To się zmienia w 2024 roku [2.01.2024] Komornicy budzą strach wśród dłużników. To właśnie komornicy zajmują się ściganiem niespłaconych długów. Jeśli kredytobiorca nie spłaca swoich zobowiązań, a wierzyciel chce je odzyskać z pomocą przychodzi komornik, który stara się odzyskać pieniądze. Zgodnie z prawem komornik nie może zabrać 23wszystkiego nawet przy dużych długach. Zobaczcie, czego w 2024 roku nie może zabrać komornik.

📢 Google Play - te aplikacje w systemie kradną dane i pieniądze. Mamy listę groźnych aplikacji [2.01.2024] Aplikacje tworzone są aby ułatwić użytkowanie smartfonów czy tabletów. To dzięki nim poprzez jedno kliknięcie mamy dostęp do naszych ulubionych stron i działają w tle. To zdecydowanie ułatwia korzystanie z telefonów. Niestety coś co cieszy się dużym zainteresowaniem użytkowników przyciąga także uwagę oszustów. Zobaczcie, w jakich aplikacjach wykryto szkodliwe oprogramowanie, które ma na celu wykraść dane i pieniądze.

📢 Tak wyglądały mieszkania czasów PRL - zdjęcia. Takie były meble, wystrój, sprzęt [2.01.2024] Zazwyczaj były do siebie bardzo podobne, a luksusów nie było. Pokoje, łazienki, kuchnie z lat 60., 70., i 80. nie przypominają tych współczesnych. Przedpokój z boazerią, półkotapczany, górnopłuki, meblościanki, kuchenny mleczny kredens i podkręcane ławy odeszły w niepamięć. Jednak niektóre kultowe meble powracają w wersji vintage. Zobacz mieszkania z czasów PRL.

📢 Te dojazdy do pracy można odliczyć w rozliczeniu PIT 2024. Na takie zwroty można liczyć - wyliczenia [2.01.2024] Podczas składania corocznego rozliczenia PIT warto zwrócić uwagę na możliwość skorzystania z ulgi na dojazdy do pracy, co może znacząco wpłynąć na nasze podatki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy mają prawo pomniejszać swoje przychody z tytułu ponoszonych kosztów dojazdów, co stanowi istotny element optymalizacji podatkowej.

📢 Zakaz sprzedaży energetyków osobom nieletnim - zasady. W sklepach już "sprytne" zamienniki [2.01.2024] 1 stycznia w życie wchodzi ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom nieletnim. Jakich produktów nie kupisz już bez okazania w sklepie dowodu osobistego? Sprawdź zasady. Producenci wprowadzili już do obrotu zamienniki.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść pora. To warzywo może im zaszkodzić [2.01.2024] Por to warzywo bez którego nie wyobrażamy sobie rosołu. To najintensywniejsze warzywo wśród popularnej włoszczyzny. Por jest rodziną takich warzyw jak cebula, szczypiorek czy czosnek, łączy je między innymi wyrazisty smak i charakterystyczny zapach. Choć por ma wiele właściwości prozdrowotnych, nie każdy może sięgać po to warzywo. Zobaczcie, komu por może zaszkodzić. 📢 Zwrot z podatku 2024. Oto lista osób, które nie dostaną zwrotu z podatku w 2024 roku [2.01.2024] Zwrot z podatku to dodatkowy zastrzyk pieniędzy dla wielu Polaków. W 2024 roku dostępnych jest wiele ulg podatkowych, z których możemy skorzystać. Niestety nie zawsze dane ulgi będą nam przysługiwały. Zobaczcie, w jakich sytuacjach nie dostaniemy zwrotu z podatku. Oto lista przypadków.

📢 Takie małe ziemiórki pojawiają się w domach na początku 2024 roku. Co to za owady? [2.01.2024] Kiedy zima za oknem, w naszych domach zaczynają się pojawiać pojedyncze muszki, które choć niegroźne, mogą być niebywale uciążliwe także na początku 2024 roku. Skąd się biorą i jak sobie z nimi poradzić?

📢 Najmodniejsze brokatowe paznokcie na styczeń 2024. Zobacz piękne zdobienie paznokci od stylistek [2.01.2024] Brokatowe paznokcie - złote i srebrne, a także z drobinkami zatopionymi w kolorowych lakierach - to hit tej zimy. Zobaczcie w galerii najmodniejsze zdobienia paznokci na styczeń 2024, które wykonały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia [2.01.2024] Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Tak mieszka, żyje i taki ma styl Magda Mołek - zdjęcia. To jedna z popularniejszych gwiazd telewizji [2.01.2024] Magda Mołek, dziennikarka okrzyknięta ikoną mody, przez wiele lat była gwiazdą telewizji polskiej. Obecnie skupia się na prowadzeniu własnego kanału na YouTube oraz wychowywaniu dwóch synów. Jak mieszka i żyje Magda Mołek, pokazujemy w naszej galerii. 📢 Taka stara porcelana z czasów PRL zyskuje na wartości. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny z OLX [2.01.2024] Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury i inne przedmioty z PRL w 2023 roku sporo kosztują. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów niczym bumerang. Niektóre wystawione na sprzedażna portalu OLX kolekcje lub pojedyncze przedmioty osiągają niemałe ceny. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić.

📢 Kasia Tusk - tak mieszka i żyje blogerka. Zobaczcie stylowe wnętrza domu córki premiera Donalda Tuska [2.01.2024] Katarzyna Tusk to nie tylko córka premiera Donalda Tuska. Jest znaną blogerką modową, sama zapracowała na swoją markę i renomę. Prowadzi blog Make Life Easier, wydała książkę - modowy poradnik pt. "Elementarz stylu", ma także własną markę ubraniową MLE Collection. Jest żoną Stanisława Cudnego, ma dwójkę dzieci. A jak mieszka Kasia Tusk? Ma piękne mieszkanie w secesyjnej kamienicy w Sopocie. Zaglądamy do wnętrza domu Kasi Tusk. 📢 "1670" na Netflix - 10 najlepszych cytatów z serialu. Zobaczcie zdjęcia! [2.01.2024] Serial "1670" to polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto 10 najlepszych cytatów z serialu "1670".

📢 Oto tabela waloryzacji emerytur 2024 brutto i netto. Takie mają być planowane podwyżki od marca [2.01.2024] Za sprawą wysokiej inflacji, podwyżki dla emerytów i rencistów muszą być wyższe. Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Mamy wyliczenia emerytur brutto i netto, jakie mają obowiązywać od marca przyszłego roku. Zobacz, ile dostaniesz pieniędzy. 📢 Horoskop numerologiczny 2024. To koniecznie zrób w nowym roku [2.01.2024] Horoskop numerologiczny oparty jest na cyfrach związanych z naszym urodzeniem. Swoją cyfrę z horoskopu numerologicznego tworzymy poprzez dodanie wszystkich cyfr z naszej daty urodzenia (dzień, miesiąc i rok). Przygotowaliśmy dla Was rady na 2024 roku. To zróbcie w nowym roku. 📢 Noworoczny Rajd Rowerowy w Kruszwicy 2024. Cykliści pojechali nowymi ścieżkami rowerowymi Klub Turystyki Rowerowej „Goplanie” przy PTTK w Kruszwicy był organizatorem VII Noworocznego Rajdu Rowerowego. W imprezie uczestniczyło kilkudziesięciu cyklistów z Mazowsza, Wielkopolski i Kujaw.

📢 Noworoczna kąpiel Morsów z Grudziądza. Taneczna rozgrzewka i hop... do jeziora! Morsy z Grudziądza jak co roku wejście w nowy rok uczciły kąpielą w jeziorze w Rudniku. Grupa miłośników zimowych kąpieli spotkała się w poniedziałek, 1 stycznia w samo południe na plaży miejskiej w Rudniku. Nie zabrakło szampana, a po życzeniach nastąpiła rozgrzewka tym razem jednak w tanecznym rytmie. Do wody weszło ponad czterdzieści osób! 📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień Blanka to jedna z wybranek Artura z "Rolnik szuka żony". Zaprosił ją do swojego gospodarstwa na Mazowszu. W szóstym odcinku postanowił się z nią pożegnać. Blanka odeszła z klasą. - Sorry, ale księżniczki nie płaczą - wyznała przed kamerami. A jak wygląda jej życie poza programem? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Taki jest twój kamień urodzenia - zobacz. Oto lista kamieni szlachetnych przypisanych do znaków zodiaku Każdy miesiąc w roku, a więc i znaki zodiaku, mają przypisane sobie kamienie szlachetne. Mówi się, że to kamienie urodzenia - talizmany, które przynoszą szczęście. JUż w starożytności kamienie urodzenia miały chronić, dać siłę i przynosić szczęście. Sprawdź, jaki jest Twój kamień urodzenia. Oto lista kamieni szlachetnych przypisanych do znaków zodiaku. 📢 Joanna Krupa - na tych zdjęciach rozpala zmysły. Tak teraz wygląda prowadząca Top Model "Top Model", najpopularniejsze reality show dla młodych, którzy marzą o karierze w modelingu, wystartował z 12. edycją. W zapowiedziach oczy wszystkich zwrócone były na jedną z prowadzących - Joannę Krupę. Gwiazda modowego programu telewizyjnego nie stroni od odważnych stylizacji. Tak teraz wygląda Joanna Krupa. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 W Szubinie z przytupem zakończono rok. Dwa koncerty rozgrzały publiczność - zdjęcia W Szubiński Domu Kultury posłuchać można było kolęd i pastorałek w wykonaniu rodzimych artystów i Zbigniewa Zaranka. Melomanów zaproszono także na koncert karnawałowo – noworoczny. 📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście na loterii w Nowy Rok. Oni powinni puścić kupon Nowy rok jest jak nowy rozdział. Dobrze jest rozpocząć 2024 od dużego zastrzyku gotówki, nowego auta czy sprzętu RTV. Wróżka Roma uważa, że w przypadku niektórych znaków zodiaku taki scenariusz jest możliwy. Oto lista znaków zodiaku, które będą miały szczęście na loterii w Nowy Rok. Oni powinni puścić kupon! 📢 Staropolskie przesądy na temat nowego roku i nocy sylwestrowej. W to wierzyli nasi przodkowie Sylwester to dzień niepodobny do innych. To jeden z niewielu momentów, który łączy niemalże cały świat w wielkim świętowaniu nadejścia nowego roku. O ogromnym statusie tego dnia, wiedzieli także nasi przodkowie, ponieważ tam również, dzień ten miał niesamowite znaczenie.

📢 Oni wygrali ten rok - subiektywna lista 10 ludzi sukcesu w Kujawsko-Pomorskiem 2023 Życie byłoby nieznośne, gdyby nie ludzie, którzy potrafią je upiększyć. Stworzyliśmy subiektywną listę tych, którzy wygrali rok 2023. Nie tylko dla siebie, głównie - dla nas wszystkich 📢 Robert Lewandowski i jego Sylwester. Nowy Rok przywitał w trampkach, na imprezie tanecznej w Barcelonie. Z kim się bawił? Robert Lewandowski świętował Sylwestra na zamkniętej imprezie w Barcelonie. Nowy Rok 2024 przywitał z żoną Anną i gronem wspólnych znajomych. Nie bez powodu założył... trampki.

📢 Sylwester w Polsacie - lista wykonawców. Zobacz, kto wystąpi na Sylwestrowej Nocy Przebojów [PROGRAM] Sylwester zbliża się wielkimi krokami, dlatego też telewizje coraz śmielej odsłaniają kolejne karty, pokazując kto wystąpi na ich imprezach sylwestrowych. Jedną ze stacji, która pochwaliła się już niemalże pełnym składem jest Polsat.

📢 Doda - wnętrze jej mieszkania. Zobaczcie jej czarno-biały apartament w centrum Warszawy Doda to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Specyficzny i oryginalny styl bycia piosenkarki sprawia, że wzbudza zainteresowanie nie tylko fanów jej twórczości. Nic więc dziwnego, że profil na Instagramie obserwuje już 1,7 miliona internautów. Jak mieszka i żyje na co dzień Doda? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Lotto - wyniki 30.12.2023. Ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 30.12.2023 tuż po jego zakończeniu.

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w styczniu 2024! Oni rozpoczną rok z wielką kasą Wielu z nas z nadzieją patrzy na 2024 rok. Czy tym razem nastąpi przełom i uda się odnieść sukces w życiu zawodowym, finansowym i uczuciowym? Według Wróźki Romy niektóre znaki zodiaku nie będą musiały czekać na odpowiedź zbyt długo. Oto lista znaków zodiaku, które będą miały szczęście w styczniu 2024. 📢 Tak wygląda wewnątrz domu Zenona Martyniuka. Zdjęcia domu, żony, mamy i siostry artysty Zenon Martyniuk wybrał sobie miejsce zamieszkania w malowniczej Grabówce pod Białymstokiem. Choć dom, w którym mieszka, nie jest olbrzymi, to wnętrza tego miejsca z pewnością robią duże wrażenie. Oprócz tego, Państwo Martyniukowie mogą cieszyć się przestronnym ogrodem, który zapewne stanowi urokliwe miejsce relaksu dla tej znanej rodziny. Niech obrazki mówią więcej niż słowa – zerknijcie sami!

📢 Te znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w sylwestra! Oni będą mieć szczęście 31 grudnia żegnamy stary rok. Niektórym znakom zodiaku odchodzący rok może jeszcze sprawić miłą niespodziankę. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają dużą szansę na wygraną na loterii w sylwestra, ostatni dzień starego roku. Dzięki temu nadchodzący rok będzie można powitać z radością i uśmiechem na ustach. Zobacz, które znaki zodiaku mają szansę na wygraną w sylwestra!

📢 Ostatnie wyniki Lotto z 30.12.2023 [Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada] O godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 30.12.2023 tuż po jego zakończeniu. 📢 Sylwestrowo-noworoczny Parkrun Grudziądz. Zobaczcie zdjęcia biegaczy z trasy Ostatni raz w 2023 roku wystartował Parkrun Grudziądz po trasie wyznaczonej ścieżkami lasu komunalnego. Jak przystało na okolicznościową edycję biegu stroje uczestników stosowne do sytuacji. Z powodu ogromnej kałuży w miejscu zwyczajowego startu przesunięto go o kilkadziesiąt metrów. Jak zwykle humory biegaczy i piechurów wyśmienite.

📢 Opuszczone kościoły w Kujawsko-Pomorskiem - zdjęcia. Tu mieli odprawiać czarną mszę, były też zapasy w kisielu Ginące, opuszczone miejsca - kaplice, zrujnowane kościoły widma - takie obiekty natrafić można w Kujawsko-Pomorskiem. Wśród tych ostatnich szczególne zaciekawienie wzbudza świątynia poewangelicka w Zrazimiu. Kilka lat temu, jak donosiły lokalne media, miały się tu rozegrać sceny niczym z horroru. Niektórzy mówili nawet o odprawianej tu czarnej mszy. Opuszczonych kościołów w województwie kujawsko-pomorskim jest jednak więcej. Niektóre słynęły z dyskotek i zapasów w kisielu. Oto ich lista. 📢 Nowe zasady waloryzacji emerytur 2024. Zmiany w tabeli netto i brutto po wyborach Wiemy coraz więcej na temat waloryzacji emerytur w 2024. Poprzedni rząd proponował latem procentową waloryzację emerytur i rent na poziomie 12,3%, ale w kuluarach mówiło się także o waloryzacji kwotowej najniższych świadczeń. Wiemy już, że po zmianie rządu waloryzacji procentował nie będzie.

📢 Horoskop na 2024 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Te osoby czeka miłość, szczęście, pieniądze i zdrowe życie Horoskop na cały 2024 rok dla wszystkich znaków zodiaku mówi, co nas czeka w miłości, zdrowiu i finansach. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości, finansach i zdrowiu! Sprawdź horoskop dla każdego znaku zodiaku na 2024 rok. Co wydarzy się w życiu Barana i Ryb? Czy na Koziorożca i Panny czekają zmiany w życiu miłosnym? Co los przyniesie Wodnikom? Sprawdź, co Cię czeka 2024 roku. Oto najnowszy horoskop dla każdego znaku zodiaku na 2024 rok.

📢 Oto modne paznokcie na święta i Sylwestra 2023. Aura Nails to jeden z najpiękniejszych trendów na paznokciach Oto modne paznokcie na święta Bożego Narodzenia i na Sylwestra 2023. Aura Nails, czyli paznokcie na podstawie naszej aury, to jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Aura Nails - paznokcie, które odzwierciedlają naszą energię i aurę, którą wytwarzamy - to efekt zniewalający, magiczny, wręcz hipnotyzujący! Sprawdź, jak się prezentują Aura Nails i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na święta i Sylwestra 2023 - zobacz pomysły stylistek paznokci i salonów kosmetycznych.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS - Biedronka, Lidl i inne. Te produkty zostały wycofane ze sklepów Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego przeprowadzili kolejne kontrole. Ich wyniki zostały opublikowane. Zobacz, które produkty nie nadają się do spożycia i użytkowania. Mamy listę wycofanych towarów. 📢 Waloryzacja Emerytur 2024 po zmianie rządu. Tabela brutto i netto podwyżek emerytur Emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnego znacznego wzrostu swoich świadczeń finansowych, ponieważ wysoka inflacja wymusza podwyżki emerytur. Przygotowaliśmy tabelę wyliczeń dotyczącą waloryzacji emerytur na rok 2024, prezentując przewidywane świadczenia dla seniorów od marca. Dodatkowo omawiamy, jak sytuacja może się zmienić w kontekście waloryzacji emerytur po zmianie rządu. 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024 po zmianie rządu. Tabela wyliczeń emerytur brutto i netto w nowym roku Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 29 grudnia 2023 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie! 📢 45 lat temu przeżyliśmy zimę stulecia. Tunele w śniegu i pamiętny sylwester '78 Trzymetrowe zaspy, sparaliżowana komunikacja, kłopoty z dostawą węgla do elektrociepłowni. Zima, która zaatakowała na przełomie 1978 i 1979 roku nazywana jest "zimą stulecia". Mija 45 lat od tych wydarzeń. W galerii prezentujemy zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które wykonano w tamtym czasie. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową zastawę stołową. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na powitanie 2024 roku. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały odświętną aranżację. Zobacz, jak wygląda luksusowy stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka również robi ogromne wrażenie! 📢 Te znaki zodiaku będą miały finansowe kłopoty w 2024 roku. Mamy horoskop finansowy Horoskop finansowy na 2024 roku powie nam co nas czeka w sprawach pieniędzy w nowym roku. Finanse to ważna kwestia w naszym życiu, dlatego tak bardzo nas interesują. Zobaczcie co gwiazdy przewidują dla znaków zodiaku na kolejny rok. To wydarzy się w finansach w 2024 roku. Sprawdźcie horoskop finansowy dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Laura Michnowicz - zdjęcia po zmianie wizerunku. Taką przeszła metamorfozę po rozwodzie z Józefem Wojciechowskim W 2013 roku Józef Wojciechowski wziął ślub z młodszą o 36 lat Laurą Michnowicz, z którą chętnie pokazywał się na salonach. Modelka była drugą żoną 76-letniego dziś milionera. Mają dwóch synów: Alexa i Alana. Po rozwodzie Michnowicz przeszła metamorfozę. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - wyliczenia po wyborach. Mamy tabele wyliczeń brutto i netto 13 emerytury Trzynasta emerytura to istotne zasilenie budżetu seniorów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Teraz wiadomo już, że w 2024 roku zostanie wypłacona 13. i 14. emerytura. Premier Donald Tusk na konferencji prasowej dotyczącej budżetu na rok 2024 potwierdził, że są na to pieniądze. Przewidywany wskaźnik waloryzacji marcowej ma wynieść 12,3 proc., zatem "trzynastki" będą spore. Mamy tabele wyliczeń prognozowanej trzynastej emerytury, jaka może wpłynąć na konta seniorów w 2024 roku. Zobacz.

📢 Taka jest prywatnie Martyna Byczkowska, czyli Aniela z "1670". Aktorka zachwyca urodą na ekranie "1670" to nowy serial na Netflixie, który bije rekordy popularności w Polsce. W jedną z głównych ról, Anieli, córki szlachcica Jana Pawła, wcieliła się młoda aktorka Martyna Byczkowska. Na ekranie zniewala swoją naturalnością i urodą, a jaka jest na co dzień? Zobacz prywatne zdjęcia. 📢 Joanna Liszowska - tak teraz wygląda. Aktorka pokazała teraz zdjęcia bez makijażu Joanna Liszowska, polska aktorka, piosenkarka i prezenterka telewizyjna, opublikowała na Instagramie zdjęcie bez makijażu. - Love yourself... I do... 40+ ktoś coś? I przytyła... I co?? A wciąż cieszy się życiem - napisała w opisie zdjęcia. Jak teraz wygląda Joanna Liszowska? Ile ma lat? Zobacz w naszej galerii, jak się zmieniła!

📢 Sylwester 2023 - tyle zarabiają gwiazdy na koncertach. Mamy stawki z ostatniego roku Przed nami sylwestrowa noc. Jak co roku będą organizowane imprezy miejskie pod chmurką. To zwykle duże imprezy, na których występują popularne gwiazdy muzyki. Największe imprezy organizowane są przez największe stacje telewizyjne i na nich pojawiają się najgorętsze nazwiska. A ile zarabiają na jednej nocy? Sprawdzamy ich zeszłoroczne zarobki. 📢 Tak dziś wygląda Kevin Sam w Domu. Oto dorosły Macaulay Culkin [prywatne zdjęcia] Gdy kręcono film "Kevin sam w domu", Macaulay Culkin miał zaledwie 10 lat. Dziś filmowy Kevin sam w domu, czyli Macaulay Culkin, ma 40 lat i jest nie tylko aktorem, ale również muzykiem. Zobacz, jak teraz wygląda! 📢 Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Wówczas możemy po cichu liczyć na przedawnienie. Które długi i po jakim czasie się przedawniają? Sprawdzamy.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

