Prasówka 2.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień nie mają terminu ważności. Banknoty i monety w obiegu są ważne jeśli są w stanie niezniszczonym. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, jakie banknoty musimy wymienić w lipcu 2023 roku.

📢 Oto kryształy z PRL w 2023 roku warte majątek. Takie szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd muzyki Edyta i Łukasz Golcowie to małżeństwo stanowiące trzon zespołu Golec uOrkiestra. Mają góralski drewniany dom w Beskidzie Żywieckim. O tym, jak wygląda wnętrze tej pięknej chaty decydujący głos miała Edyta. Łukasz w trakcie pandemii miał więcej czasu, więc sam go remontował. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Golce.

📢 Tyle będą zarabiać nauczyciele w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy zmienią się wynagrodzenia? Już od kilku lat związki zawodowe informują o niskich wynagrodzeniach nauczycieli w stosunku do stale rosnącej pensji minimalnej. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. To rodzi wiele nieścisłości na drodze nauczyciel - społeczeństwo. W 2023 roku nauczyciele otrzymali podwyżkę, czy czeka ich kolejna od nowego roku szkolnego? Sprawdzamy. 📢 Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu. Kiedy warto mieć gotówkę? Płatność gotówką z każdym rokiem jest coraz mniej popularna. Płacenie bezgotówkowo jest wygodniejsze i wydaje się bezpieczniejsze. Mimo, że coraz częściej korzystamy z płatności kartą to każdy z nas jest w sytuacjach, że potrzebuje gotówki. Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa ale i anonimowości. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji.

📢 Oto rzeczy na które musisz uważać, a masz je przy sobie. To one odpychają pieniądze Co przyciąga a co odpycha od nas pieniądze i szczęście? Może się okazać, że to przedmioty które nosimy przy sobie. Nawet jeśli nie wierzycie w takie przesądy to może warto sprawdzić co odpycha od nas pieniądze i farta? I tylko na próbę pozbyć się tych rzeczy. Przecież niczego nie tracimy sprawdzając. Zobaczcie jakie przedmioty od dawna uznaje się za pechowe. Sprawdźcie czy nosicie je przy sobie. 📢 Oto aktualna lista osób zwolnionych z płacenia Abonamentu RTV - lipiec 2023. Zobacz, czy musisz płacić Oto aktualna lista osób zwolnionych z płacenia Abonamentu RTV - lipiec 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Takie mogą być wcześniejsze emerytury w Polsce. Będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny? Takie mogą być wcześniejsze emerytury w Polsce. Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki. 📢 XVIII Zlot Motocyklowy "Na Soli" w Inowrocławiu. Parada motocykli pokaz stuntu. Zdjęcia XVIII Zlotowi Motocyklowy "Na Soli" w Inowrocławiu towarzyszyła tradycyjna parada motocykli, które przejechały ulicami miasta w sobotę, 1 lipca. Pod Galerią Solną odbył się pokaz stuntu w wykonaniu Rafałą Kanika i jego żony Dominiki. 📢 Horoskop dla par na lipiec 2023 roku. Te znaki zodiaku mają szansę spotkać miłość na całe życie Horoskop jest przepowiednią na przyszłość, którą odczytuje się z układu gwiazd. Horoskop może być wskazówką dla nas jak należy postępować. Niektóre znaki zodiaku w wakacje mają szansę spotkać miłość na całe życie. Sprawdźcie jakie znaki zodiaku w lato stworzą pary.

📢 Oto wyliczenia dodatkowych zwrotów podatku z emerytury. Nowe przelewy do seniorów dzięki Trzynastej Emeryturze Część seniorów odzyska podatek od trzynastej emerytury. Złe wiadomością są jednak takie – że na pieniądze będą musieli poczekać do przyszłego roku. Zobaczcie, na jakie zwroty podatków z trzynastej emerytury można liczyć w przyszłym roku. 📢 Gala 100-lecia Olimpii Grudziądz. Wręczono ponad sto wyróżnień i podziękowań. Zobacz zdjęcia W piątkowy wieczór, w grudziądzkim Centrum Kultury Teatr odbyła się gala z okazji 100-lecia Grudziądzkiego Klubu Sportowego Olimpia. Wręczono ponad sto podziękowań i wyróżnień. Brązową odznakę "Za zasługi dla sportu" odebrał Mirosław Maliszewski.

📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze na świecie. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze - są urocze! Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Takie imiona noszą osoby, które mają najwięcej pozytywnych cech charakteru. One dają dobry start Imiona nadawane czasem przypadkiem, zdarzają się nawet że przez pomyłkę mają jednak w sobie pewną moc, w co wierzono już od dawna. Wraz z imieniem młody człowiek otrzymuje szereg cech charakteru. Czy to możliwe, ze bylibyśmy innymi ludźmi, gdybyśmy dostali inne imię? Nie do końca, bo imiona według ich znaczenia mają pewną moc, ale człowiek posiada wolną wolę i rozum aby pokierować swoim życiem. My sprawdzamy jakie imiona dają młodemu człowiekowi dobry start. 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka i żyje skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Oto stawki emerytur wypłacanych seniorom w lipcu 2023. Mamy wyliczenia kwot brutto i netto po waloryzacji Mamy stawki emerytur wypłacanych seniorom w lipcu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Oto 69-letni Dieter Bohlen z Modern Talking. Dziś wygląda lepiej niż 40 lat temu. Zobaczcie zdjęcia Dieter Bohlen to niemiecki muzyk kompozytor i producent, który w latach 80. XX wieku razem z Thomas Andersem współtworzył niezwykle popularny zespół Modern Talking. Thomas Anders stosunkowo często odwiedza Polskę. Wiemy, więc, jak wygląda. Dieter Bohlen w 2023 roku skończył 69 lat. Bardzo się zmienił. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Tak już dziś nie wygląda Walduś z serialu "Świat według Kiepskich". Bartosz Żukowski ma 48 lat i mocno się zmienił Bartosz Żukowski to aktor, który na swoim koncie ma sporo ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, lecz znany jest przede wszystkim jako Walduś Kiepski z serialu "Świat według Kiepskich". Dziś już jednak nie wygląda tak jak w słynnym serialu Polsatu. Zmienił się. Nosi brodę i wąsy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Walduś Kiepski.

📢 Tyle będą wynosić raty kredytów w lipcu 2023 roku. Tyle będziemy musieli zapłacić - wyliczenia Kredyt hipoteczny to dla wielu jedyna szansa na własne mieszkanie czy dom. Kredyt na 30 lat tez ogromny koszt i konieczność oddanie ponad dwukrotności pożyczonej kwoty. W ostatnim czasie raty kredytów hipotecznych drastycznie wzrosły stając się dużym obciążeniem domowych budżetów. Ile będzie wynosić rata tradycyjnego kredytu hipotecznego w wakacje 2023 roku?

📢 Takie imiona noszą największe kłamczuchy i kłamcy. Te osoby najwięcej kłamią! Każdemu z nas zdarzy się czasem skłamać. Ale niektórzy wierzą, że osoby o konkretnych imionach mają skłonność do mówienia nieprawdy większą, niż inni. Według znaczeń imion, na osoby o takich imionach lepiej uważać, gdyż często kłamią. Sprawdź naszą listę imion - czy jest tu ktoś, kogo znasz?

📢 Oto tabela waloryzacji emerytur od marca 2024. Takie są prognozy emerytur dla seniorów netto i brutto Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe emerytur. Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, rozważane jest zwiększenie podwyżek kwotowych do 250 zł, a może nawet 300 zł w porównaniu do bieżącego roku. Prognozy waloryzacji emerytur 2024 zobaczysz na kolejnych slajdach naszej galerii. 📢 Tak kiedyś wyglądał Józef Wojciechowski. Mamy stare zdjęcia miliardera - zobacz metamorfozę Jeden z najbogatszych biznesmenów w Polsce nie zawsze tak wyglądał. 76-letni Józef Wojciechowski zmienił nieco na przestrzeni lat swój wygląd. Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Jest ojcem sześciorga dzieci. Zobacz na zdjęciach, jak kiedyś wyglądał.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Tak wygląda dom Marcina Mellera na Mazurach. Zobaczcie zdjęcia domu dziennikarza Marcin Meller to polski dziennikarz, pisarz i prezenter telewizyjny. W przeszłości był między innymi redaktorem naczelnym miesięcznika "Playboy". Prowadził też takie programy jak "Dzień Dobry TVN" czy "Drugie Śniadanie Mistrzów". Ma piękny dom na Mazurach, a dokładnie w gminie Reszel. Zobaczcie, jak tam pięknie.

📢 Oto tabela waloryzacji emerytur w marcu 2024. Takie są prognozy netto i brutto Planuje się wprowadzenie waloryzacji emerytur na rok 2024, w tym także programu "300 plus". Według informacji, które są publikowane przez portale internetowe, przewidywana jest waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa. 📢 Takie leki będą refundowane od lipca 2023. Ważne dla pacjentów z nadciśnieniem i depresją Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Zdrowia z 20 czerwca, od lipca wprowadzone zostaną istotne zmiany w refundacji leków. Będą one szczególnie istotne dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, depresją lekoodporną i szpiczakiem plazmocytowym oraz ich rodzin. Jakie leki znalazły się na zaktualizowanej liście? 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Michała Wiśniewskiego. Gwiazdor i jego piąta żona mieszkają w ogromnej willi [zdjęcia] Charakterystyczna czerwona czupryna, zachrypnięty głos, duża ilość kolczyków - Michała Wiśniewskiego nie da się pomylić z nikim innym. Legendarny lider "Ich troje" cały czas jest aktywny zawodowo. Obecnie wraz ze swoją piątą żoną - Polą, skupia się na życiu rodzinnym. Para spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Michał Wiśniewski.

📢 Oto horoskop miłosny na lipiec 2023. Te znaki połączy namiętność, w tych związkach zaiskrzy Oto miesięczny horoskop miłosny na lipiec 2023. Te znaki zodiaku czeka miłość! Płomienny romans, wyjątkowa randka, znalezienie miłości życia a może burzliwe rozstanie? Które znaki zodiaku czekają zmiany w życiu miłosnym? Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości. Sprawdź horoskop na lipiec 2023.

📢 Tak wyglądają członkowie zespołu Ich Troje po 25 latach. Zobaczcie nowe i historyczne zdjęcia Ich utwory znała cała Polska. Grupa "Ich Troje" powstała w 1996 roku i do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością wśród fanów. Żeński skład zespołu wielokrotnie się zmieniał, jednak trzon od początku tworzą jego założyciele - Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa. Zobaczcie w naszej galerii, jak na przestrzeni lat zmienili się byli i obecni członkowie zespołu "Ich Troje".

📢 Była wokalistką zespołu "Ich Troje" i wielką gwiazdą. Tak obecnie wygląda Justyna Majkowska Na początku lat dwutysięcznych Justynę Majkowską znała cała Polska. Gwiazda zyskała ogromną popularność, dzięki zespołowi "Ich Troje", którego była wokalistką. Zdecydowała się jednak odejść w 2003 roku. Co obecnie u niej słychać? Jak zmieniła się po 20 latach? Tak teraz wygląda Justyna Majkowska z zespołu "Ich Troje". Gwiazda w lipcu skończy 46 lat. 📢 Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu Rachunki za prąd większość z nas płaci jeszcze po stawkach z 2022 roku. Niestety im bliżej końca roku tym te rachunki mogą wzrosnąć, bo jest szansa, że przekroczymy limit rocznego zużycia energii elektrycznej, który pozwala nam na korzystanie z zamrożenia cen. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Tak wygląda dziś miejsce po okopie Gustlika z serialu Czterej pancerni i pies - mamy zdjęcia Sławomir Szeliga, pasjonat polskich filmów z Inowrocławia, wraz ze swoją rodziną odwiedził kolejne miejsce, w którym kręcony był serial "Czterej pancerni i pies". To słynny okop Gustlika. Miejsce to znajduje się w gminie Nieporęt (województwo mazowieckie), na drodze między Wólką Radzymińską a dworcem kolejowym Dąbkowizna. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym Gustlik - według słów Honoraty - "bił przeważnie wroga".

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi" - mamy zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Tak mieszka Anna Korcz, która od 20 już lat gra Izabelę Brzozowską w serialu "Na Wspólnej". Zobaczcie zdjęcia! Anna Korcz to polska aktorka, której największą rozpoznawalność przyniosła roli Izabeli Brzozowskiej w serialu "Na Wspólnej". Anna Korcz gra już w tym filmie ponad 20 lat. Na koncie ma jednak wiele innych ról. Prowadzi też Ośrodek "Zacisze" pod Warszawą. Zobaczcie, jak mieszka dziś Anna Korcz. 📢 Oto zarobki ławników. Takie są zarobki ławników i zasady naboru na te stanowiska 1 grudnia 2023 r. kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów powszechnych. Do 30 czerwca trwa nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-27. Zobacz kto może zostać ławnikiem, a kto jest wykluczony z takiej możliwości oraz ile zarabia ławnik. 📢 Oto wyliczenia nowych zwrotów podatku z emerytury. Takie przelewy trafią do seniorów dzięki Trzynastej Emeryturze Wszystkie świadczenia dla emerytów są obecnie opodatkowane, niezależnie od tego, w jaki sposób są finansowane. Polski Ład to jednak przede wszystkim reforma podatkowa i z tego właśnie powodu część osób otrzyma jeszcze dodatkowe pieniądze w ramach "trzynastki". Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia!

📢 We Włocławku padła pierwsza historyczna główna wygrana w nowej grze Lotto Pierwsza w historii główna wygrana w Ekspres Losach padła we Włocławku. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 50 wygranych na sumę blisko 7,5 mln złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? Gdzie? Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Rodzina i przyjaciele pożegnali Józefa Pinterę, zasłużonego działacza NSZZ "Solidarności" w Bydgoszczy Odszedł działacz opozycji w czasach PRL-u, członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, następnie Komisji Zakładowej. Józef Pintera został pochowany na cmentarzu św. Mikołaja w Bydgoszczy. 📢 Takie urządzenia zużywające najwięcej prądu. Mamy dane - tyle prądu zużywa teraz ładowarka, pralka, czy lodówka Wiele osób stara się oszczędzać prąd, ponieważ wysokość rachunków może naprawdę zaskoczyć. Które urządzenia w naszych domach zużywają teraz najwięcej energii? Warto to wiedzieć, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Co zużywa najwięcej energii w domu? Które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej? Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd.

📢 Taki ma być wiek emerytalny - duże zmiany od nowego roku. Oto prognozy waloryzacji emerytur 2024 Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku. 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 Oto limity wypłat z bankomatów. Tyle maksymalnie wypłacisz w lipcu z bankomatu Mimo że coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu, to jednak zdarza się jednak, że transakcję możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków Znamy limity wypłat gotówki z bankomatów.

📢 Te liczby dają duże pieniądze w 2023 roku. Takie liczby najczęściej wygrywały w grach Lotto Wygrana w grach liczbowych jest mało prawdopodobna, jednak są ludzie, który udaje się zgarnąć wysoką wygraną i odmienić swoje życie. Nim jednak wygramy trzeba zagrać. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na swoje szczęśliwe liczby, inni systemem chybił-trafił, a inni polegają na statystyce. I właśnie ten system sprawdzamy. Jakie liczby padały najczęściej w 2023 roku we wszystkich grach liczbowych totalizatora sportowego. 📢 Dodaj tę przyprawę do doniczki storczyka. Zastosuj ten trik, a storczyk będzie się uginał od nowych kwiatów Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów.

📢 Oto tabela emerytur w lipcu 2023 brutto i netto. Tak wzrosły świadczenia rok do roku Oto tabela emerytur w lipcu 2023 brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - duże zmiany od nowego roku. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian... choć niektórzy będą mogli skorzystać z opcji 📢 Oto horoskop finansowy na lipiec 2023. Kto powinien oszczędzać? Te znaki zodiaku się wzbogacą! Oto miesięczny horoskop finansowy na lipiec 2023. Te znaki zodiaku mogą liczyć na przypływ gotówki! Do kogo uśmiechnie się fortuna, a kto będzie musiał zacisnąć pasa? Jakie będą nasze finanse w lipcu? Horoskop finansowy na lipiec 2023 wyraźnie zwiastuje zmiany u kilku znaków zodiaku. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w finansach. Sprawdź horoskop na lipiec 2023.

📢 Mamy horoskop na weekend 30 czerwca – 2 lipca 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 30 czerwca – 2 lipca 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Dzięki temu trikowi pelargonie będą kwitły jak szalone od maja do października. Oto najlepszy nawóz dla pelargonii Pelargonie to kwiaty, które latem powszechnie można spotkać w doniczkach na balkonach i tarasach. Są tanie i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Aby kwitły jak nigdy dotąd warto zastosować pewien domowy nawóz. Oto trik, dzięki któremu twoje pelargonie zakwitną jak szalone. 📢 Osoby o tych imionach starzeją się szybciej. Oni według ezoteryków prowadzą niezdrowy tryb życia Ezoterycy uważają, że każde imię ma określone znaczenie i może powiedzieć bardzo wiele o naszym charakterze, skłonnościach czy stylu bycia. Osoby o pewnych imionach na przykład częściej od innych prowadzą niezdrowy tryb życia, nie lubią chodzić do lekarza i nie przejmują się złymi wynikami badań. Oni mogą zestarzać się znacznie szybciej. Zobacz, czyje imię znalazło się na liście.

📢 Kochają czytać i jeździć na rowerach. To był rajd "Odjazdowy bibliotekarz" z Grudziądza do Gruty. Zobacz zdjęcia W sobotnie przedpołudnie z Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu wystartował turystyczny rajd rowerowy "Odjazdowy bibliotekarz". To jubileuszowa, dziesiąta edycja tej imprezy. Udział w niej wzięło, około 70 osób. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 01.07.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Darmowe autostrady. Bez opłat nie tylko odcinki A2 i A4. Premier Morawiecki: A1 od Torunia do Pruszcza Gdańskiego bezpłatna w weekendy Od soboty 1 lipca obowiązują bezpłatne autostrady państwowe. To obietnica złożona w połowie maja przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W sobotę premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że oprócz uwzględnionych w przyjętej ustawie odcinków A2 i A4, za darmo w weekendy będzie można przejechać także odcinkiem autostrady A1.

📢 15 lat Stowarzyszenia LGD Nasza Krajna. Zobacz zdjęcia z jubileuszu nad Mochlem w Kamieniu Krajeńskim W amfiteatrze nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim swoje 15-lecie świętowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Krajna”. Nie obyło się bez wspomnień, podziękowań, wyróżnień, okolicznościowego tortu, lokalnych specjałów kulinarnych i występów artystycznych. Gwiazdą wieczoru był „śląski słowik” Jacek Silski.

📢 Pożar peugeota w centrum Włocławka. Zdjęcia, wideo Ten dzień nie był zbyt szczęśliwy dla kierowców w centrum Włocławka. Najpierw drzewo uszkodziło cztery samochody (prawie 50 000 zł strat), a wieczorem zapalił się samochód na tucholskich numerach rejestracyjnych. Szczegóły, zdjęcia, wideo z akcji strażaków. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Osoby o takiej grupie krwi przyciągają kleszcze jak magnes. Mając taką grupę krwi musisz uważać Kleszcze przyciągają pewne zapachy, a część naukowców twierdzi, że niektóre kolory. Okazuje się, że duże znaczenie ma również grupa krwi, którą mamy. Osoby o wybranej grupie krwi są szczególnie narażone na ataki tych pajęczaków. Sprawdź w artykule, kto powinien uważać. 📢 Tak wyglądała Stanisława Celińska na początku kariery. Była niezwykle piękną i filigranową kobietą Stanisława Celińska od dekad zachwyca widzów na scenie teatralnej i przed ekranami telewizorów. Od jej debiutu minęło już blisko 70 lat. Na początku kariery zachwycała nie tylko swoim talentem, ale też nietuzinkową urodą. Zakochał się w niej sam Andrzej Seweryn. Zobacz jak wyglądała w młodości Stanisława Celińska. 📢 Takie emerytury dostają byli wojskowi - wyliczenia. Zobacz kwoty od szeregowego do generała Emerytury wojskowe uregulowane są w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Uśrednione stawki są różne, w zależności od uzyskanego stopnia. Najnowsze stawki przedstawiliśmy w naszej galerii. Zobaczcie, jakie emerytury mają wojskowi.

📢 Takie są teraz modne sypialnie. Zobacz projekty Doroty Szelągowskiej - mamy zdjęcia Sypialnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Podlej tym tuje, a odżyją i wypuszczą nowe gałązki. Ten składnik kosztuje tylko kilka złotych! Tuje to rośliny zimozielone - oznacza to, że są zielone przez cały rok. Dzięki temu tuje to idealne rośliny na żywopłot. Skutecznie, przez cały rok, odgrodzą nas od ciekawskich spojrzeń sąsiadów. Tuje są łatwe w uprawie i pielęgnacji. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją. Są piękne i soczyście zielone z zewnątrz, jednak od środka gałązki schną. Dlaczego tak się dzieje? Jaki jest sposób na brązowe i schnące tuje? Oto skuteczny i, co ważne, tani domowy sposób na schnące tuje. Zastosuj ten trik, a twoje tuje będą bujne jak nigdy!

📢 Osoby o tych imionach najczęściej zdradzają. Uważaj na nich - oni nie mają skrupułów "Będziesz przez nią oczy wypłakiwać", "Uważaj, bo źle mu z oczu patrzy", "On/ona pewnie skacze z kwiatka na kwiatek". Powiedział tak ktoś kiedyś o kimś, z kim się spotykałeś? Mówi się, że imiona maja wielką moc, że skrywają niejedną tajemnicę i można z nich wyczytać, jakim człowiekiem jest osoba, która dane imię nosi. Osoby, które noszą takie imiona, najczęściej zdradzają. Lepiej na nich uważać, żeby się nie rozczarować. 📢 Eurojackpot - 30.06.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

📢 Tak wygląda dziś Kylie Minogue. Właśnie skończyła 55 lat - zobaczcie zdjęcia Kylie Minogue to australijska aktorka i piosenkarka. Sławę zdobyła jako główna bohaterka serialu "Sąsiedzi". Potem podbiła świat jako wokalistka. Od ponad 30 lat ma podwójne obywatelstwo i mieszka w Wielkiej Brytanii. Właśnie skończyła 55 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Kylie Minogue.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których kręcono film Znachor - mamy zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". 📢 Eurojackpot Lotto - 30.06.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 30.06.2023 roku. 📢 Zmiany w wojsku w Chełmnie. Uroczyste objęcie obowiązków przez nowego dowódcę 3 Pułku Saperów. Zobaczcie zdjęcia W piątek (30.06.2023) na rynku w Chełmnie odbyła się wyjątkowa uroczystość wojskowa.

📢 W Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu zamontowano tory "przeszkód" dla kotów i psów. Zobacz zdjęcia Koty i psy też wpadają w apatię. Aby temu zapobiec, w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu przygotowano dla nich tory przeszkód, które zapewnią im rozrywkę.

📢 W Kaczkowie na Kujawach w polu pszenicy odkryto duże miejsca obrzędowo-ceremonialne sprzed ponad 6 tys. lat Pozostałości po dwóch rondelach, czyli dużych miejscach obrzędowo-ceremonialnych sprzed ponad 6 tys. lat składających się z dookolnych rowów i palisad odkryto w Kaczkowie na Kujawach. Znajdowały się w polu pszenicy. 📢 Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty: - Jest coraz więcej skarg na dyrektorów szkół i nauczycieli Skargi dotyczą na przykład niewłaściwego oceniania ucznia przez nauczyciela. Często przemocy rówieśniczej, tej werbalnej czy fizycznej. Odnotowujemy też coraz więcej przypadków wciągania Kuratorium Oświaty czy samego Kuratora w sprawy rozwodowe rodziców. Tu mamy dużo skarg na dyrektorów szkół, że na przykład - na życzenie jednego z rozwodzących się rodziców - nie wydali dziecka. Albo że przyjęli do danej szkoły ucznia, mimo że jeden z tych rozwodzących się rodziców nie wyraża na to zgody - mówi Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

📢 To musisz włożyć do portfela. Wtedy fortuna zawsze się będzie do Ciebie uśmiechała To z pewnością tylko przesąd, ale czy warto kusić los? Nawet jeśli nie wierzymy w przesądy raczej nie chcemy ryzykować utraty gotówki z naszych portfeli. Warto wypróbować czy to działa. Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. Przygotowaliśmy dla Was przesądy, które przyciągają i odpychają od nas pieniądze. 📢 Będzie lepszy dojazd do uzdrowiska w Ciechocinku. Wrócą tam pociągi. Po 12 latach! Planowane prace remontowe PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na linii 245 Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek umożliwiają powrót pociągów na linię kolejową, gdzie blisko 12 lat temu wstrzymany został ruch pociągów pasażerskich. Inwestycja poprawi dostęp do kolei mieszkańcom oraz umożliwi dojazd do uzdrowiska ekologicznym środkiem transportu, jakim jest kolej. Szacowana wartość prac to ponad 12 mln zł.

📢 Jak mieszka Roxie Węgiel? Zobacz, jak wygląda przytulny dom młodej gwiazdy. Tutaj lubi spędzać wolny czas Roksana Węgiel Roksana Węgiel mieszka z rodzicami w domu za miastem. Polska wokalistka jeszcze nie dorobiła się samodzielnego lokum. Jedna z najbardziej znanych artystek młodego pokolenia sporo czasu spędza w domu pod Jasłem. Sprawdź, gdzie odpoczywa po koncertach Roxie Węgiel i jak żyje na co dzień topowa polska wokalistka. 📢 Są wstępne ustalenia po wycieku kwasu solnego na byłym terenie bydgoskiego Zachemu. Możliwa "wada konstrukcyjna" zbiorników Trwa wyjaśnianie przyczyn wycieku około 80 tys. litrów kwas solnego ze zbiornika na terenie byłego bydgoskiego Zachemu. Postępowania prowadzą, między innymi WIOŚ, prokuratura, ale i właściciel zbiorników, firma Brenntag Polska. Z wstępnych, na razie ustnych ustaleń właściciela, wynika, że przyczyną mogła być wada konstrukcyjna zbiornika z kwasem.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Sprawdź, jakie są podwyżki rok do roku Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Horoskop miesięczny na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Wróżka mówi o miłości, finansach, zdrowiu Oto horoskop na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Z naszego horoskopu dowiesz się, co cię czeka w miłości, finansach, zdrowiu. W lipcu życie niektórych znaków zodiaku może się mocno zmienić, a u niektórych wręcz wywrócić do góry nogami. Zobacz, jakie niespodzianki przygotowały dla Ciebie gwiazdy na lipiec. Sprawdź miesięczny horoskop na lipiec 2023.

📢 Czternasta emerytura w 2023 roku - oto wyliczenia brutto i netto. Takie będą wypłaty dla seniorów Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Takie znaki zodiaku przyciągają pecha. Według Wróżki Romy oni zawsze mają pod górkę Pech czyli najprościej mówiąc niefart, czyli niepomyślny zbieg okoliczności. To przeciwieństwo szczęścia, uśmiechu losu. Niektórzy z nas wręcz przyciągają pecha niczym magnes. Możliwe że winna temu jest gwiazda pod którą się urodziliśmy, mianowicie nasz znak zodiaku. Zauważono, że niektóre znaki mają częściej pecha niż inne. Zobaczcie, które to znaki zodiaku. 📢 Osoby o takich znakach zodiaku będą mieć szczęście w lipcu. Oni mają szansę na kasę i miłość Pełnia lata przyniesie niektórym znakom zodiaku wyjątkowe szczęście. Astrologowie na podstawie faz księżyca oraz pozycji planet określili, którym znakom zodiaku los będzie sprzyjał w miłości, finansach i zdrowiu. Sprawdź w artykule najnowszy horoskop na lipiec.

📢 Seniorzy z Grudziądza z klubu w Tarpnie bawili się na imprezie integracyjnej [zdjęcia] Klub seniora w Tarpnie działa zaledwie ponad miesiąc, a osoby które do niego należą w różny sposób spędzają ze sobą czas. By jeszcze bardziej się zintegrować zorganizowano popołudniowe "fajfy" wraz z piknikiem na świeżym powietrzu. Zabawa była przednia! 📢 Oto złe imiona dla teściowych. Zobacz znaczenie imion - z tymi teściowymi możesz się nie dogadać [LISTA IMION] Masz teściową lub niedługo będziesz mieć? Zastanawiasz się, czy będziesz się w stanie z nią dogadać? Prezentujemy listę 10 imion żeńskich, do których przypisuje się konfliktowość, wścibskość i silny charakter. Należy jednak pamiętać, że to jedynie przykłady, a każda osoba jest unikalna i nie można jej ograniczać jedynie do imienia. Warto podejść do każdej relacji z otwartym umysłem i szukać kompromisów, niezależnie od imienia teściowej.

📢 Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty Banknoty i monety z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla kolekcjonerów są wiele warte. Okazuje się, że dziś można zarobić na nich duże pieniądze. Sprawdź, czy masz w domu stare pieniądze i zobacz w naszej galerii, na ile są wyceniane. 📢 Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową. Te osoby skorzystają z przepisów W marcu 2023 r. emerytury pomostowe pobierało 39,9 tys. osób, w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. liczba ta wzrosła o 3,4 proc. Świadczenie w 90 proc. otrzymują mężczyźni, gdyż to właśnie oni najczęściej są zatrudnieni przy pracach ciężkich - wynika z danych ZUS. 📢 Tak wygląda wnętrze domu Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej. Nowoczesne mieszkanie robi wrażenie Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska parą są od lat. Małżeństwo doczekało się dwóch córek i od lat tworzą jedną z barwniejszych i najzgodniejszych par w show biznesie. Para konsekwentnie od lat strzeże swojej prywatności, ale nie zostawia też swoich fanów bez informacji o swoim życiu. Od lat aktywnie działają na Instagramie, gdzie dzielą się ciekawostkami ze swojej codzienności. Zobaczcie, jak mieszkają na zdjęciach z ich prywatnego archiwum.

📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku. 📢 Dzieje się w Minikowie! Targi "Lato na wsi" to wielkie święto dla wielbicieli kwiatów i pysznego jedzenia Targi "Lato na wsi – święto smaku i tradycji" w Minikowie zgromadziły tłumy. Imprezę zorganizowano na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

📢 Takie będą limity płatności gotówką w 2024 roku! Za to nie zapłacisz już gotówką Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że nie za wszystko możemy zapłacić gotówką. Od 1 stycznia 2024 roku jako osoby fizyczne nie zapłacimy fizycznie pieniędzmi więcej niż 20 tys. złotych. Zobaczcie, za co nie zapłacimy gotówką w 2024 roku. 📢 Uwaga posiadacze telefonów. Te funkcje w telefonie wyłącz dla bezpieczeństwa i oszczędności baterii Hakerzy coraz częściej próbują się włamać do naszych telefonów komputerów. jak się okazuje najczęściej dochodzi do oszukania użytkowników smartfonów. Wygodne urządzenie, w którym przechowujemy większość cennych dla nas danych, jest łakomym kąskiem dla oszustów. Zobaczcie, jak się przed nimi chronić o czym pamiętać i jakie funkcje koniecznie trzeba wyłączyć w telefonie. 📢 Nawet takie emerytury mają nauczyciele w 2023 roku. Oto przykłady z ich kont W 2023 roku seniorów czeka rekordowa waloryzacja emerytur, tradycyjnie jest to waloryzacja kwotowo-procentowa. Oznacza to podwyżkę minimum 250 złotych brutto. Zmienią się emerytury między innymi nauczycieli. A na jakie świadczenia może liczyć emerytowany nauczyciel? Sprawdzamy.

📢 Rozmaryn po Kuchennych rewolucjach [OPINIE, MENU, CENY] Rozmaryn Pracownia Dobrych Smaków to szczecińska restauracja, która przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Jakie ma teraz opinie? Co znalazło się w odmienionym menu? Sprawdźcie.

