Prasówka 2.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom”?

Prasówka 2.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 2.09.23

📢 Rolnicy z gminy Kruszwica świętowali tegoroczne dożynki w Racicach. Zobaczcie zdjęcia W Racicach odbyły się tegoroczne Dożynki Gminne dla rolników z Kruszwicy i okolic. Był tradycyjny przemarsz przedstawicieli sołectw z dożynkowymi wieńcami, msza święta dziękczynna, nagrody dla najlepszych gospodarzy i zabawa.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

Prasówka 2.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop na weekend 1-3 września 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 1-3 września 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Eurojackpot 2023 - te liczby wygrywają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Wygrana w Lotto to marzenie wszystkich graczy. Nawet niewielka wygrana cieszy. Oczywiście każdy liczy na główne wygrane jednak i te mniejsze wygrane mogą odmienić życie. Szczególnie w grze Eurojackpot, w której główna wygrana to kilkaset milionów złotych. Żeby wygrać trzeba mieć dużo szczęścia, a czasem trzeba mu pomóc. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w Eurojackpot. 📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela netto. Mamy prognozowane wyliczenia nowych emerytur Perspektywa roku 2024 przynosi wiele oczekiwanych zmian dotyczących emerytur, w tym planowanej waloryzacji oraz kontynuacji programu "300 plus". Zobaczcie prognozowaną tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024.

📢 Horoskop na wrzesień 2023 - wszystkie znaki zodiaku. Oto co cię czeka w finansach i miłości Myślisz o zmianie pracy, ale nie wiesz czy to odpowiedni moment? Zastanawiasz się, skąd wziąć dodatkowe pieniądze? Marzysz o wielkiej miłości? Zastanawiasz się, kiedy w końcu spotkasz swoją drugą połówkę? A może to właśnie teraz ugodzi cię strzała Amora? Może to właśnie teraz uśmiechnie się do ciebie los? Z gwiazd można wiele wyczytać, także to, co nas czeka w finansach, zdrowiu czy miłości. Wróżka Azalia przepowiada, co cię czeka we wrześniu! Zobacz!

📢 Ewa Błachnio z Kabaretu Limo - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy kabaretu Ewa Błachnio ogólnopolską rozpoznawalność zdobyła dzięki występom w kabarecie Limo. Obecnie jest samodzielną artystką kabaretową i zajmuje się głównie stand-upem. Chętnie gości również na festiwalach kabaretowych, m.in. Mazurskiej Nocy Kabaretowej czy Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej. 📢 Kurtki modne na jesień 2023. Oto modne i ciepłe kurtki oraz płaszcze przejściowe Gdy temperatury na zewnątrz spadają, zaczynamy rozglądać się za modnymi kurtkami i płaszczami na jesień. W bieżącym sezonie modne będą oversizowe modele, okazałe kołnierze, ale znajdzie się również miejsce dla klasycznych i dopasowanych fasonów. Oto najmodniejsze okrycia wierzchnie na jesień 2023. 📢 Takich owoców nie powinny jeść psy - mamy listę. One mogą spowodować śmiertelne zatrucie "Czy mogę dać ten owoc swojemu psu?" to pytanie, które często zadajemy sobie w sezonie letnim. To właśnie wtedy dojrzewa większość popularnych gatunków owoców. Niektóre czworonogi je uwielbiają, inne odsuwają się z niesmakiem. Okazuje się, że pewne owoce mogą stanowić dla psów śmiertelne zagrożenie. Oto lista owoców, których nie można podawać psu.

📢 Modne sukienki na jesień 2023. Takie wzory, kolory i fasony sukienek będą modne tej jesieni Wśród modnych sukienek na jesień 2023 dominują długości midi oraz maxi. Czas również pożegnać się z dziewczęcymi, kwiatowymi wzorami i pastelami, by zrobić miejsce sukienkom w odcieniach ciepłej czekolady, beżu, cappuccino czy butelkowej zieleni. Takie wzory, kolory i fasony sukienek będą modne tej jesieni. 📢 Jajka - z tym warto jeść jajka, aby schudnąć. Takie są najlepsze dodatki do jajek na odchudzanie Jajka same w sobie są wyjątkowym produktem, często pojawiającym się w dietach odchudzających. A połączone z innymi składnikami spalającymi tłuszcz sprawiają, że można schudnąć w mgnieniu oka. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które w połączeniu z jajkami prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że ta niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do jajek pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Rolnik Szuka Żony - oni stworzyli pary po udziale w programie. Niektórzy uczestnicy są razem do dziś Liczba relacji i małżeństw powstających w wyniku udziału w programie Rolnik Szuka Żony systematycznie wzrasta. Pary, które poznały się na planie tego znakomitego formatu TVP, zdobywają ogromną popularność w świecie online. Które związki, które zrodziły się w programie Rolnik Szuka Żony, przetrwały próbę czasu? Poniżej znajdują się pary, które wciąż są razem do dnia dzisiejszego. To im udało się odnaleźć miłość za pośrednictwem telewizji." 📢 Adrianna i Michał - tak mieszkają uczestnicy programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Ania i Grzegorz Bardowscy z Rolnik Szuka Żony. Tak mieszkają największe gwiazdy programu TVP Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu.

📢 14. emerytura 2023 - oto wyliczenia brutto i netto. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy Znamy oficjalne wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. Więcej emerytów otrzyma dodatkowe świadczenie. Sprawdź, na jakie pieniądze możesz liczyć. Mamy stawki brutto i netto. 📢 Anna Lewandowska - tak urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Darmowe leki dla dzieci i emerytów - lista. Takie leki będą w pełni refundowane od 1 września 30 sierpnia 2023 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wykaz obejmuje także długo oczekiwaną listę leków darmowych dla nowych grup pacjentów - dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz seniorów powyżej 65 lat. Nowa lista wchodzi w życie już 1 września. 📢 Skarby PRL - kryształy, porcelana, ceramika i meble. Na nich w 2023 roku można najwięcej zarobić Stylistyka retro jest teraz na topie. Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie popularne w latach 50-80. skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić.

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie - ranking. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne.

📢 Ostatnie pożegnanie Zbigniewa Pawłowicza, byłego senatora i dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy [zdjęcia] Pogrzeb odbył się w piątek, 1 września, na cmentarzu parafialnym w Osielsku przy ul. Lawendowej 10. W ostatniej drodze Zbigniewowi Pawłowiczowi towarzyszyła rodzina, bliscy oraz liczne grono przyjaciół. 📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w PRL. Teraz jest warta krocie - zdjęcia i ceny Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

📢 Eurojackpot - 1.09.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Dom Edyty Górniak - mamy zdjęcia. Jasne wnętrza, kominek i dużo rodzinnych pamiątek Edyta Górniak jest jedną z najbardziej utytułowanych piosenkarek w historii polskiej sceny muzycznej. W 1994 roku zajęła drugie miejsce w konkursie "Eurowizji". Mimo że od tego występu minęło ponad dwadzieścia lat, żadnemu innemu reprezentantowi kraju nie udało się zajść tak daleko. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Edyta Górniak. 📢 Modne kuchnie i salony od Szelągowskiej - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Bożena Dykiel - tak wyglądała w młodości. Gwiazda zniewalała urodą i długimi blond włosami! Bożena Dykiel to wybitna aktorka, znana z wielu znamienitych polskich filmów i seriali. Trudno w to uwierzyć, lecz gwiazda w sierpniu świętowała swoje 75 urodziny! Zaskakuje młodzieńczym blaskiem i zgrabną sylwetką. Na początku kariery była prawdziwą pięknością. Na ekranie zachwycała długimi blond włosami. Mamy archiwalne zdjęcia. 📢 Choroby zawodowe - wykaz w 2023 roku. Za te choroby otrzymasz gigantyczne odszkodowanie Choroby zawodowe powstają w wyniku długotrwałego narażenia na czynniki związane z pracą. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zobaczcie jakie choroby powstają w pracy. 📢 Emerytury wrześniowe - nowa tabela. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i aktualnych podatkach Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem we wrześniu. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. W niedzielę 20.08. roku prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto.

📢 Pełnia Niebieskiego Księżyca w sierpniu - tak wpłynie na znaki zodiaku. Tak na nas wpłynie Superksiężyc W czwartek 31 sierpnia wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2023 roku. To tak zwana Pełnia Niebieskiego Księżyca. Sierpniowa pełnia księżyca jest wyjątkowa - to tzw. Superksiężyc, czyli pełna księżyca, które występuje wtedy, gdy nasz naturalny satelita jest najbliżej Ziemi. Ta sierpniowa Pełnia Niebieskiego Księżyca może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, samopoczucie i emocje. To idealny moment na zmiany i ważne decyzje. Sprawdź teraz, które znaki zodiaku najsilniej odczują wpływ Pełni Niebieskiego Księżyca sierpniu. Zobacz, co Ci przyniesie Niebieski Księżyc.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczenie nowych liści. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku! 📢 Czternasta Emerytura 2023 - wyliczenia wrześniowe. ZUS przekazał nam tabelę wypłat netto Przeciętny emeryt otrzyma o około 762 zł brutto wyższą czternastkę niż rok temu. Na pełną kwotę dodatkowego świadczenia mogą liczyć osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto. My od ZUS w Bydgoszczy otrzymaliśmy tabelę wyliczeń netto wypłat Czternastej Emerytury 2023 - zobaczcie ją na kolejnych slajdach naszej galerii. Wyliczenia uwzględniają pomniejszenie "czternastki" według zasady złotówka za złotówkę oraz pomniejszenie świadczenia o zaliczkę na podatek dochodowy (12 proc.) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.).

📢 Znaki zodiaku - tym znakom gwiazdy wróżą duże pieniądze. Uważaj, aby nie przegapić okazji Niby pieniądze szczęścia nie dają ale zdecydowanie lepiej jest je mieć niż nie. Choć wszystkiego za pieniądze nie kupimy to jednak ich posiadania może nam sporo ułatwić. A co gdybyśmy mieli szansę na jakieś ekstra pieniądze? Na co byśmy je wydali? Sprawdzamy którym znakom zodiaku gwiazdy wróżą ekstra pieniądze w najbliższym czasie. Jesteście na liście?

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

📢 Sylwia Mor - adoptowana córka Agaty Młynarskiej. Tak wygląda teraz na zdjęciach rodzinnych 25 lat temu los połączył Agatę Młynarską i Sylwię Mor, wówczas 11-latkę z domu dziecka nieopodal Suwałk. Dziś Sylwia Mor ma już swoją rodzinę, jednak więź z popularną dziennikarką, która dała je miłość i dom, pozostanie na zawsze. Tak wyglądała Sylwia Mor, gdy mieszkała z Agatą Młynarską. O tym piszemy niżej. 📢 Maryla Rodowicz - tak wygląda w środku jej domu. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie! 📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

📢 Modne paznokcie na jesień 2023 - Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku. Oto inspiracje i pomysły Modne paznokcie na jesień 2023. Viva Magenta to kolor roku Pantone - odważny, kojarzony z bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na jesień - mamy wzory, kolory i stylizacje manicure.

📢 Eurojackpot Lotto - 1.09.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 1.09.2023 roku.

📢 Zmiany dla kierowców od września 2023. Wkrótce nowe przepisy w taryfikatorze Wkrótce kolejne zmiany dla kierowców, które zaczną obowiązywać we wrześniu 2023 roku. W życie wejdą ważne kwestie, dotyczące punktów karnych. Sprawdź, co się zmieni. 📢 Archeologiczne odkrycia pod Płowcami. Na takie eksponaty trafiono na II Zlocie Poszukiwaczy Pod koniec sierpnia 2023 roku pasjonaci historii spotkali się w powiecie radziejowskim na II Ogólnopolskim Zlocie Poszukiwaczy pn. „Bitwa pod Płowcami 1331- DWA MIECZE”. Blisko 200 osób szukało tam śladów średniowiecznej potyczki wojsk Łokietka z Krzyżakami. Natrafiono na cenne znaleziska – udało się odnaleźć m. in. groty i strzały z okresu bitwy!

📢 84. rocznica wybuchu II wojny światowej - uroczystości w Chełmnie. Zobacz zdjęcia z 1 września 2023 Uroczystości upamiętniające 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Chełmnie.

📢 Waldemar z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia domu. Mamy fotografie gospodarstwa spod Pakości Waldemar spod Pakości to kolejny gospodarz z Kujawsko-Pomorskiego, który wystąpi w programie "Rolnik szuka żony". Pierwszy odcinek 10. jubileuszowego reality show TVP 1 będziemy mogli zobaczyć już 17 września o godzinie 21.15. Waldemar spod Pakości z pewnością będzie jedną z bardziej barwnych postaci "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie, jak mieszka i żyje kujawsko-pomorski gospodarz. 📢 Tragiczny wypadek podczas wycinki drzew pod Grudziądzem. Nie żyje mężczyzna Do dramatycznego zdarzenia doszło w lesie w miejscowości Partęczyny w gminie Świecie nad Osą w powiecie grudziądzkim. Podczas prac przy wycince drzew śmierć poniósł 63-letni mężczyzna. 📢 Drugi i trzeci stopień alarmowy w całej Polsce. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował. O co chodzi? Stopień alarmowy BRAVO i CHARLIE-CRP w całej Polsce. Premier Mateusz Morawiecki przedłużył do 30 listopada 2023 roku obowiązywanie 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całej Polski oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami naszego kraju. O co chodzi? Czytaj więcej.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Wkrótce pojedziemy przez region nowymi odcinkami dróg krajowych. Zobacz jak postępują prace! Nawet krótki odcinek asfaltu żywo przypominający PRL-owską siermięgę, może popsuć humor jadącemu nim kierowcy. Na szczęście drogi, w tym w naszym regionie, szybko się modernizują. 📢 Podwyżki dla nauczycieli. Tyle będą zarabiać nauczyciele w 2023 i 2024 roku Nowy rok szkolny jest zawsze pretekstem do rozmów o pracy nauczyciela i ich wynagrodzeniach. Już wiemy, ze od września nauczyciele nie dostaną podwyżek. Na nie będą musieli poczekać do nowego roku kalendarzowego. W związku z podwyżką najniższego krajowego wynagrodzenia brutto ulec zmianie będą musiały także zarobki nauczycieli. Zobaczcie o ile wzrosną wypłaty tej grupy zawodowej.

📢 Najgorsze dodatki do zupy na odchudzanie. Tego nie dodawaj do domowych zup, jeśli chcesz schudnąć Domowa zupa może wydawać się zdrowym pomysłem na obiad. Zupy są zdrowe, sycące i rozgrzewające a do tego łatwo je przygotować nawet na kilka dni. Jednak okazuje się, że wystarczy dodać jeden z tych popularnych składników, by zupa stała się wysokokaloryczna i szkodliwa dla zdrowia. Oto najgorsze dodatki do zup. Unikaj tych dodatków, jeśli chcesz schudnąć. Zobacz koniecznie w naszej galerii.

📢 Modne paznokcie dla kobiet po 50 roku życia - zdjęcia i wzory. Takie wzory i kolory paznokci odmładzają! Paznokcie po 50 roku życia powinny bazować na wzorach i kolorach, które odmładzają dłonie i odwracają uwagę od niedoskonałości, takich jak drobne zmarszczki, przebarwienia czy żyłki. Na jaki manicure zdecydować się po 50-tce? Oto nasze zestawienie paznokci odmładzających. 📢 Tak mieszka Doda. Zobaczcie jej czarno-biały apartament w centrum Warszawy Doda to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Specyficzny i oryginalny styl bycia piosenkarki sprawia, że wzbudza zainteresowanie nie tylko fanów jej twórczości. Nic więc dziwnego, że profil na Instagramie obserwuje już 1,7 miliona internautów. Jak mieszka i żyje na co dzień Doda? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Takie błędy popełniamy najczęściej, używając kapsułek do prania. Przez to są mniej skuteczne Kapsułki do prania zdecydowanie ułatwiają pranie. Są bardzo wygodne - wystarczy wrzucić kapsułkę do bębna pralki (lub do miski z wodą, jeśli pierzemy ręcznie). Kapsułka się rozpuści i wypierze nasze pranie. W jednej kapsułce znajduje się nie tylko detergent do prania, ale też odplamiacz i zmiękczacz. Jednak wiele osób popełnia błędy, korzystając z kapsułek do prania, przez co są one mniej skuteczne. Sprawdź, czy też tak robisz. Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Artur Witkowski z Nasz Nowy Dom - tak mieszka i żyje na co dzień. Codzienne życie kierownika budowy Artur Witkowski to jedna z największych gwiazd hitu Polsatu "Nasz nowy dom". Kierownik ekipy budowlanej po wieloletniej współpracy z produkcją, jesienią ubiegłego roku postanowił rozstać się z programem. Jak wygląda jego codzienność? Tak mieszka i żyje na co dzień Artur Witkowski. 📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. Naukowcy z USA zaprezentowali specjalny ranking Mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Urocze czworonogi są wierne, oddane i niebywale mądre. Szybko się uczą i z łatwością zapamiętują słowa i gesty. Które rasy psów uchodzą za najbardziej inteligentne? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii.

📢 Tragedia nieopodal Exploseum w Bydgoszczy. Nie żyje 18-letnia dziewczyna Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło z czwartku na piątek. 18-latka spadła z wysokości z obiektu na terenie byłego Zachemu w Bydgoszczy.

📢 Pożar domu jednorodzinnego w Osielsku pod Bydgoszczą. Sprawę bada policja W gaszeniu pożaru, do którego doszło w okazałym domu w Osielsku-Niwach pod Bydgoszczą, uczestniczyło kilkunastu strażaków z ośmiu PSP i jednostek ochotniczych. Okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia, badają policjanci pod nadzorem prokuratury. 📢 Korzystacie z bankomatów? Takie niemiłe niespodzianki czekają was od września 2023. Szykujcie kasę! Klienci korzystający z bankomatów muszą przygotować się na wrześniowe zmiany. To mogą, niestety, nie być miłe niespodzianki!

📢 We wsi zbudowali zamek ze słomy – to witacz dożynkowy! Jest fosa, brama, a nawet książę na koniu i królewna w okienku – Zamek ze słomy zachwycił mnie i musiałam się zatrzymać! Jestem pod ogromnych wrażeniem pomysłowości i zaangażowania ludzi – mówi nam jedna ze zwiedzających ogromnych rozmiarów witacz dożynkowy w Sierakowie. Mieszkańcy tej kujawsko-pomorskiej wsi co roku zaskakują rozmachem swojej ozdoby. Na zamkowym dziedzińcu sporo się dzieje. Koniecznie zajrzyjcie!

📢 Otwarcie nowego przedszkola w Sępólnie Krajeńskim. To najdroższa inwestycja miasta Blisko 200 dzieci rozpocznie 1 września edukację w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. W czwartek, 31 sierpnia, oficjalnie otwarto nowoczesne przedszkole przy ulicy Targowej. To najdroższa inwestycja w historii samorządu. 📢 Mateusz Mostowiak z "M jak miłość" - tak mieszka Krystian Domagała. Mieszkanie aktora podglądamy na jego zdjęciach Krystian Domagała to popularny aktor młodego pokolenia, który zasłynął z roli Mateusza Mostowiaka w serialu "M jak miłość". Gwiazdor stroni od skandali i ukrywa swoje życie prywatne przed mediami. Jest jednak aktywny na Instagramie, gdzie odkrywa przed fanami rąbek tajemnicy. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor - tak wygląda ich dom. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Znaki zodiaku - do tych osób uśmiechnie się szczęście. Oni wzbogacą się po wakacjach według horoskopu Choć słoneczne dni powoli dobiegają końca, niektóre znaki zodiaku będą miały powody do radości. Wrzesień przyniesie im zastrzyk gotówki oraz nową miłość. Wróżka Roma sprawdziła, które znaki zodiaku będą miały szczęście we wrześniu. Oto lista! 📢 Czternasta Emerytura 2023 - końcowa tabela wyliczeń. Wyliczenia netto i brutto - wrzesień 2023 Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Mamy tabele wyliczeń brutto i netto czternastej emerytury. Uwaga! W niedzielę 20.08. prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczna wysokość świadczenia będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto.

📢 Kryształy z PRL w 2023 roku - ceny i ogłoszenia. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Kinga Preis na przestrzeni czasu przeszła sporą metamorfozę. Zmieniła kolor włosów i sporo schudła. Jak wyglądała kiedyś? Kinga Preis to aktorka bardzo lubiana i ceniona zarówno przez widzów, jak i branżę show-biznesu. Gwiazda znana jest szerszej publiczności z serialu „Ojciec Mateusz”, gdzie gra gospodynię księdza Natalię. 31 sierpnia obchodzi 52. urodziny. Z tej okazji prezentujemy, jak zmieniała się przez lata. 📢 Elektrownia atomowa we Włocławku. Kolejny etap przygotowania do inwestycji Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wszczęła postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu budowy reaktorów typu BWRX-300 we Włocławku. To postępowanie środowiskowe wszczęte zostało na wniosek spółki OSGE. Włocławek jest jedną z siedmiu wskazanych lokalizacji dla małych elektrowni atomowych w Polsce. 📢 Czternasta Emerytura 2023 - nowe wyliczenia od ZUS. Tyle trafi na Twoje konto netto Ogłoszono już wysokość oczekiwanej 14. emerytury na rok 2023. Wicepremier Jarosław Kaczyński ujawnił tę informację w niedzielę, tj. 20 sierpnia 2023 roku. Wartość tej emerytury wynosić będzie 2200 złotych netto. Należy zaznaczyć, że wcześniejsza podawana kwota wynosiła 1588,44 zł brutto, co równało się najniższej emeryturze w tym roku, czyli 1445,48 zł netto.

📢 Wycofane produkty przez GIS - nowe alerty w Biedronce, Lidlu i pozostałych sklepach. Aktualna lista - sierpień 2023 Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. 📢 Fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Te rasy psów żyją najdłużej. Takie psiaki żyją obecnie nawet kilkanaście lat Pies w domu sprawi, że nie tylko zapewnimy sobie więcej ruchu, ale i zdecydowanie zapobiegniemy depresji. Niestety psy żyją dość krótko. Przy wyborze psa najczęściej wybieramy szczeniaka, żeby był z nami jak najdłużej. Możemy kierować się statystycznym wiekiem przeżycia danej rasy. Zobaczcie, które psy żyją najdłużej. 📢 Tego nie powinien jeść pies. Takich produktów nigdy nie podawaj psu. One bardzo szkodzą, a mogą nawet zabić! Twój pies często żebrze o jedzenie ze stołu, a ty nie potrafisz się mu oprzeć? Musisz wiedzieć, jakie produkty szkodzą psu - podając mu "ludzkie" jedzenie szkodzisz zdrowiu swojego pupila. Niektóre produkty mogą nawet zabić psa! Oto rzeczy, których nasi czworonożni przyjaciele absolutnie nie powinni jeść! Zobacz.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

iPolitycznie-Wąsik o wpływie Państw Bałtyckich na politykę Łukaszenki