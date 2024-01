Prasówka 21.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Modne paznokcie na styczeń 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę”?

Prasówka 21.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Modne paznokcie na styczeń 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na styczeń 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Piotr Żyła i Marcelina Ziętek pokazują wnętrza swojego domu! Tak urządzili się w Ustroniu Piotr Żyła i Marcelina Ziętek mieszkają w nowym domu w Ustroniu. Zaglądamy do środka ich nieruchomości. W salonie imponujący komplet wypoczynkowy, bardzo jasna kuchnia i łazienka, nie mogło zabraknąć kominka i tarasu, na którym w letnie miesiące swoje wdzięki prezentuje Marcelina Ziętej. Tak Piotr Żyła wykończył swój nowy dom - zobaczcie zdjęcia ze środka.

📢 Rasy psów są idealne dla osób starszych. Oto rasy, które dobrze współpracują z seniorami Pies to doskonały towarzysz dla osób starszych. Motywuje do aktywności i zdrowotnych spacerów, poprawia samopoczucie i dotrzymuje towarzystwa w chwilach samotności. Wybierając odpowiednią rasę, seniorzy powinni liczyć się jednak ze swoimi ograniczeniami. Oto najlepsze rasy psów dla osób starszych!

Prasówka 21.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sergiusz Żymełka ma już 32 lata - tak dziś wygląda. Grał Filipa w serialu "Rodzina zastępcza" Sergiusz Żymełka zyskał ogólnopolską popularność i rozpoznawalność dzięki dziecięcej roli w serialu "Rodzina zastępcza". W tym hicie Polsatu grał małego Filipa, którego widzowie wręcz pokochali. Dziś to już dorosły mężczyzna. Sprawdźcie, czym zajmuje się dziś i jak wygląda Filip Kwiatkowski z "Rodziny zastępczej". Jest nie do poznania.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski. 📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość.

📢 Wezwania do wojska 2024 - te osoby mogą otrzymać wezwanie na ćwiczenia. Nowe zasady kwalifikacji i powołania 12 stycznia rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa obejmująca okres do 30 kwietnia tego samego roku, dotycząca aż 230 tysięcy osób. Proces ten obejmuje ocenę zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. Warto zauważyć, że od 13 stycznia obowiązują nowe przepisy, ograniczające czas na stawienie się w jednostce wojskowej do zaledwie 6 godzin w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojny.

📢 Takie są najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Oto dom Katarzyny Pakosińskiej i jej przystojnego męża Gruzina. Na zdjęciach jest jak w bajce! Katarzyna Pakosińska w "Kabarecie Moralnego Niepokoju" tworzyła kultowe kreacje. 10 lat temu postanowiła odejść i poświęcić się życiu rodzinnemu. Wraz z przystojnym mężem pochodzenia gruzińskiego mieszka w uroczym domku pod Warszawą. Zobacz na zdjęciach, jak tam jest! 📢 Mężczyźni o tych imionach to przystojni mężowie. Według znaczenia imion podobają się kobietom Niektórzy mężczyźni, pomimo że cieszymy się dużym powodzeniem u płci przeciwnej, nie boją się stabilizacji i znajdują szczęście u boku jednej partnerki. Wróżka Roma uważa, że zarówno wygląd jak i potrzeba ustatkowania się, może zależeć od imienia. Mężczyźni o takich imionach są najprzystojniejszymi mężami. Zobacz, kto znalazł się na liście. 📢 Za to można stracić prawo jazdy w 2024 roku. Wyjaśniamy - kiedy można utracić prawo jazdy Utrata prawa jazdy w 2024 roku. Za co kierowca w Polsce może stracić prawo jazdy? Utrata prawa jazdy grozi w Polsce za kilka przewinień, nie tylko za przekroczenie dozwolonej prędkości czy jazdę pod wpływem alkoholu. Prawo jazdy można stracić nawet nie wsiadając do auta! Dokument można utracić na kilka miesięcy, a w najgorszych przypadkach nawet dożywotnio! Sprawdź teraz, za co w Polsce można stracić prawo jazdy.

📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Zwroty z Trzynastej i Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabelę wyliczeń Jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego potrącenia zaliczki na podatek dochodowy w ubiegłym roku. Oprócz standardowej składki zdrowotnej, od trzynastki i czternastki również pobierana była kwota przeznaczona na podatek dochodowy. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść tatara. To się dzieje z nami, gdy jemy surowe mięso Dobrze przyprawiony tatar z surowym jajkiem to jedna z popularnych karnawałowych przystawek. To pyszne danie, ale nie dla wszystkich. Sprawdzamy, kto powinien unikać surowego mięsa wołowego i co się dzieje z naszym organizmem, gdy jemy takie mięso. Zwłaszcza osoby z pewnymi schorzeniami powinny unikać jedzenia tatara. Sprawdź czy jesteś na liście.

📢 Biżuteria vintage PRL - zdjęcia, ceny w 2024. Wraca moda na kolczyki, pierścionki, wisiory w stylu lat 80 Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur - dane z 16 stycznia. Takie mogą być stawki od marca Od 1 marca 2024 roku planowana jest waloryzacja emerytur, oparta na prognozach wskaźnika średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Zgodnie z najnowszymi danymi, inflacja ta wyniosła 11,9%, co sugeruje, że emerytury wzrosną co najmniej o tę wartość. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść marchwi. Im może ona zaszkodzić Marchewka to jedno z najpopularniejszych polskich warzyw. Jest ważnym składnikiem wielu tradycyjnych potraw, jak chociażby rosół czy sałatka jarzynowa. Nic dziwnego, to jedno z tańszych i smaczniejszych warzyw. Doskonale nadaje się jako składnik surówek czy do przegryzienia w ramach przekąski. Niestety nie każdy powinien sięgać po to pyszne warzywo. Zobaczcie komu może zaszkodzić. 📢 Mężczyźni i kobiety spod tych znaków zodiaku to pary idealne. Według horoskopu tworzą trwałe związki Dwoje ludzi czasem potrafi dogadać się bez słów, ale czasem, mimo wielu prób, pojawiają się między nimi zgrzyty. Niezgodność charakterów może być jednym z powodów. Odkryjcie, jakie znaki zodiaku tworzą pary wręcz idealne na całe życie. Szczegóły prezentujemy w poniższej galerii.

📢 Zmiana w programie "Czyste powietrze". Klienci byli wprowadzani w błąd - na liście pompy ciepła, kotły na drewno i pellet W związku z tym, że na rynku pojawiły się pompy ciepła oraz kotły na drewno i pellet, które nie spełniają wymogów programu "Czyste powietrze", od 1 kwietnia 2024 r. dotowane będą tylko sprzęty wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). 📢 Tak dziś wygląda Joan Collins z "Dynastii". Wkrótce skończy 91 lat, ale ciągle zachwyca Joan Collins, światowej sławy gwiazda, znana przede wszystkim jako Alexis z kultowego serialu "Dynastia", 23 maja 2024 roku obchodzić będzie swoje 91. urodziny. Wciąż emanuje urodą i elegancją, czyniąc ją ikoną Hollywood. Sprawdźmy, jak wygląda dzisiaj kobieta, która w latach 80. XX wieku została uznana za symbol seksu.

📢 Dodatek węglowy 2024 po zmianie rządu. Nowe informacje dotyczące tego świadczenia Ostatnie doniesienia na temat Dodatku Węglowego 2024 sugerują, że program ten nadal jest przedmiotem dyskusji. Śledzimy uważnie rozwój sytuacji i będziemy informować o wszelkich zmianach oraz nowych informacjach na temat wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce. Zobaczcie, co wiemy o ewentualnym dodatku węglowym 2024. 📢 Tak na studniówce bawili się maturzyści Elektryka Włocławek. Zobaczcie zdjęcia z balu W restauracji "Jutrzenka" maturzyści z Elektryka we Włocławku bawili się na studniówce. Zobaczcie zdjęcia z balu studniówkowego, który odbył się w sobotę, 20 stycznia 2024 roku w Wieńcu Zdrój. 📢 Tak na studniówce bawili się uczniowie ZS Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia W Hotelu Rudnik swój bal studniówkowy zorganizowali uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

📢 Te znaki zodiaku zakochają się pod koniec stycznia. Zobacz horoskop miłosny na końcówkę miesiąca Do walentynek coraz bliżej, a co za tym idzie wiele osób zaczyna więcej myśleć o swoim życiu towarzyskim. Zarówno ci będący w związkach, jak i single okres między nowym rokiem, a świętem zakochanych wykorzystują do podsumowań miłosnych. 📢 Tak obecnie wygląda Leszek z "Daleko od szosy", czyli Krzysztof Stroiński. Oto jak zmienił się aktor Krzysztof Stroiński zyskał ogólnopolską popularność przede wszstkim dzięki roli sympatycznego i prostodusznego Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Od premiery serialu minęło już prawie 50 lat! Jak zmienił się uwielbiany niegdyś aktor. Zobacz zdjęcia! 📢 Tort walentynkowy - zdjęcia. Najlepsze romantyczne torty z okazji walentynek dla kobiety i mężczyzny W Dzień Zakochanych warto wybrać kulinarny prezent dla swojej drugiej połówki. Jeśli przypadnie do gustu, z pewnością będzie zjedzony we dwoje. Czekoladowy, truskawkowy, śmietankowy, z karmelową, czekoladową lub malinowa polewą, w kształcie serca, babeczki lub tradycyjny - zobacz w galerii torty idealne na walentynki – dla niej i dla niego!

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Mamy nowe wyliczenia w modelu kroczącym Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024. 📢 Osoby o tych imionach są najmądrzejsze. Według znaczenia imion mają szansę na sukces Tradycyjnie przypisuje się imionom pewne cechy charakteru. Przygotowaliśmy dla was ranking, bazujący na interpretacjach ezoteryków dotyczących znaczenia imion. To zestawienie przedstawia najbardziej inteligentne imiona według tych spostrzeżeń.

📢 Iga Świątek - tak ubiera się pierwsza rakieta świata. Taki styl ma Polka, najlepsza tenisistka na świecie Iga Świątek to polska tenisistka, odnosi wielkie sukcesy na skalę światową. Zwyciężyła w siedemnastu turniejach WTA w grze pojedynczej, w tym w czterech turniejach wielkoszlemowych. Iga ma wielu fanów nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Na turniejach i treningach Iga nosi stroje sportowe, ale na co dzień ubiera się inaczej. Mamy zdjęcia Igi w stylizacjach codziennych oraz w sukienkach, które gwiazda sportu wkłada na specjalne okazje. Iga wygląda w nich zjawiskowo! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Sprawdzamy, co dzieje się w sprawie, o której głośno było przed wyborami parlamentarnymi. 📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym. 📢 Tak żyją Maciej Orłoś i jego młodsza o ponad 20 lat partnerka - prywatne zdjęcia. Paulina Koziejowska nie kryje dumy Maciej Orłoś to aktor i dziennikarz. Przez 25 lat był twarzą "Teleexpressu", do którego aktualnie wrócił. Jego obecną partnerką jest młodsza o ponad 20 lat Paulina Koziejowska, koleżanka z branży. Para często dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak teraz żyją Maciej Orłoś i jego partnerka Paulina Koziejowska. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Andrzej Piaseczny - tak mieszka w 2024 roku. Zamieszkał w ogromnej drewnianej willi w Górach Świętokrzyskich Andrzej Piaseczny to z całą pewnością jedna z legend polskiej sceny muzycznej. Przez wiele lat swojej kariery zdołał wypuścić sporo przebojów, które pokochały pokolenia Polaków. Nic więc dziwnego, że pomimo mijającego czasu nazwisko popularnego Pisaka wciąż przyciąga tłumy. Zobaczcie, jaki dom ma popularny artysta. 📢 Mężczyźni o tych imionach to najgorsi mężowie. Według znaczenia imion oni mają trudny charakter Każde imię niesie ze sobą nie tylko dźwięk, ale również ukryte znaczenia i przekonania. Wielu ludzi uznaje, że imię może dostarczyć wglądu w charakter posiadacza oraz jego skłonności do określonych zachowań. Oto jak niektórzy wierzą, że pewne imiona mogą być zwiastunem cech, które nie zawsze są pozytywne.

📢 Te osoby dostaną pieniądze z programu Czyste Powietrze 2024. Nowe zasady dofinansowania Od 1 kwietnia 2024 roku planowane są istotne modyfikacje w ramach programu "Czyste Powietrze". Przewidywane zmiany skupią się głównie na warunkach przyznawania dotacji dla instalacji pomp ciepła oraz kotłów na pellet. Szczegółowe informacje na temat istoty tych zmian nie są jeszcze dostępne. Warto jednak zastanowić się, czy nowe przepisy wpłyną również na wysokość dostępnych dofinansowań w ramach programu "Czyste Powietrze". 📢 Zagrała Anię w "Daleko od szosy" a potem zniknęła z ekranów. Tak teraz wygląda Irena Szewczyk Irena Szewczyk w PRL-u stała się gwiazdą za sprawą serialu "Daleko od szosy" w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. W latach 80. zdecydowała się jednak porzucić dobrze zapowiadającą się karierę aktorską. Czym się obecnie zajmuje i jak wygląda? Sprawdź w artykule.

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej. 📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia.

📢 Dodatek gazowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki po wyborach. Takie są nowe zasady w 2024 roku Ogrzewanie domu może być kosztownym przedsięwzięciem, ale od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzone zmiany w Programie Czyste Powietrze mogą wpłynąć na Twoje możliwości uzyskania dopłat. Czy wiesz, że teraz istnieją różne dodatki dostępne dla różnych źródeł energii? Dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki? 📢 Kwoty wolne od podatków i darowizn w 2024 roku. Oto ile teraz możemy dostać od bliskich Od 1 lipca 2023 roku znacząco wzrosły kwoty darowizn i spadków wolne od podatku. Obowiązują one również w 2024 roku. Wyjaśniamy również co z darowiznami weselnymi i ze zbiórek.

📢 Najmodniejsze sukienki na studniówkę 2024 - zdjęcia. Oto TOP sukienki na bal maturalny W styczniu i lutym 2024 roku tysiące maturzystów w Polsce bawić się będą na balach studniówkowych. Jakie trendy w studniówkowej modzie obowiązują w 2024 roku? Oto propozycje sukienek na bal maturalny. Takie kolory i długości kreacji są obecnie na topie. Przedstawiamy najmodniejsze wzory sukienek w naszej galerii niżej.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" pochwaliła się, że została "matką". Oto jak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" ostatnio pochwaliła się fanom na swoim profilu na Instagramie radosną nowiną. Gwiazda została matką chrzestną Wiktora, który prawdopodobnie jest jednym z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie. "Mieć Krystynę za ciocie to meeeega szczęście", "On ma szczęście że ma taką ciotkę i chrzestną" - komentują fani. 📢 Katarzyna Zdanowicz pochodzi z małego miasta pod Bydgoszczą - zdjęcia. Tak żyje dziennikarka Polsatu Jak byłam dorastającą dziewczyną, chciałam wyrwać się z tego miejsca. Im jestem starsza, tym z większą przyjemnością i chęcią wracam w rodzinne strony. Z czasem człowiek docenia uroki małych miast, gdzie życie toczy się wolniej, spokojniej – mówi Katarzyna Zdanowicz, prezenterka „Wydarzeń” Telewizji Polsat. Zobacz na zdjęciach, jaka jest prywatnie dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego.

📢 Takie zmiany w szkołach czekają uczniów i nauczycieli. Oto plany resortu edukacji Zmiany w szkołach - Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad wprowadzeniem ważnych zmian w szkolnictwie. Niektóre z nich mają wejść w życie już po feriach zimowych. Zmiany potwierdzają między innymi minister edukacji Barbara Nowacka, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer oraz posłanka KO - Dorota Łoboda. Zobacz, jakie zmiany czekają uczniów i nauczycieli.

📢 Tak luksusowo żyje i ubiera się Allan Enso, syn Edyty Górniak - zdjęcia. Oto jego stylizacje warte majątek Allan Enso, do niedawna Krupa, postanowił iść w ślady sławnej mamy Edyty Górniak i dwa lata temu, na osiemnaste urodziny, wypuścił debiutancki singiel. Od tego czasu raper rozwija ścieżkę kariery i zdobywa coraz większą popularność. Nie tylko jednak muzyka jest jego pasją. Allan Enso znany jest z oryginalnych, ale i wartych majątek stylizacji. Zobacz w naszej galerii niżej, jak się ubiera i luksusowo żyje Allan Enso, syn Edyty Górniak.

📢 Tak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie jak wyglądał znany architekt HGTV Krzysztof Miruć od lat prowadzi telewizyjne programy dotyczące remontów w HGTV. Znany jest z zamiłowania do czarnego koloru, motocykli czy odmieniania wnętrz. Od lat jest gospodarzem dwóch popularnych programów "Zgłoś remont" i "Weekendowe metamorfozy", w których odmienia ludziom wnętrza. Zobaczcie jak się zmienił na przestrzeni lat. 📢 Grażyna Kulczyk - tak się zmieniła przez ostatnie 15 lat. Miliarderka to była żona Jana Kulczyka Grażyna Kulczyk to znana postać polskiego biznesu. Była żoną najbogatszego Polaka, Jana Kulczyka. Grażyna Kulczyk jest prawniczką, kolekcjonerką dzieł sztuki, ale najbardziej znana jest jako polska miliarderka. Bierze udział w wielu projektach biznesowych, kulturalnych. Szczególnie związała się ze sztuką. W miejscowości Susch w Szwajcarii buduje prywatną galerię sztuki. Ma na tym polu wiele doświadczenia, zasług i sukcesów. Choć Grażyna Kulczyk ma już 73 lata, wciąż jest kobietą zadbaną i elegancką. Zobaczcie, jak przez ostatnie lata się zmieniła. Mamy zdjęcia, jak wyglądała kiedyś, i jak wygląda teraz.

📢 Takie są najmodniejsze kuchnie - zdjęcia, inspiracje 2024. Oto projekty znanych projektantów Trendy w meblowaniu mieszkań zmieniają się podobnie jak te w modzie. Od kilku sezonów najpopularniejszym rozwiązaniem są proste meble z białymi połyskującymi frontami, z frezowaniami zamiast uchwytów. To rozwiązanie, które pasuje niemal do każdego wnętrza. Zobaczcie, jakie są najmodniejsze kuchnie teraz. 📢 Te liczby padają najrzadziej w losowaniach Eurojackpot. Z nimi nie zostaniesz Lottomilionerem Wygrana w grach liczbowych może odmienić życie, szczególnie taka w której można wygrać kilkaset milionów złotych. Nawet wygrane drugiego stopnia to nierzadko kilka milionów zysku. Żeby wygrać mamy dwie możliwości gra na skreślone liczby lub na chybił-trafił. Zobaczcie według statystyk, które liczby wypadały najrzadziej. 📢 Shazza - tak dziś wygląda królowa disco-polo lat 90. Zobaczcie zdjęcia! Marlena Magdalena Pańkowska, znana szerokiej publiczności jako Shazza, to ikona polskiej sceny muzycznej, szczególnie w gatunku disco-polo. Pomimo upływu lat, artystka nie tylko ciągle jest obecna na scenie, ale i przyciąga przed nią rzesze fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda 56-letnia Shazza.

📢 Mamy zdjęcia z planu filmu Sami Swoi. Sprawdźcie, kto zagra Kargula i Pawlaka w nowej wersji Już 16 lutego 2024 roku premierę będzie miał nowy film o przygodach Kargulów i Pawlaków "Sami swoi. Początek". Scenariusz opiera się na książce Andrzeja Mularczyka "Czyim ja żyłem życiem", który odpowiada również za scenariusze poprzednich filmów. Zobaczcie zdjęcia z planu! Oto jak będzie wyglądał nowy Kargul i Pawlak. 📢 Tak dziś wygląda Erika Eleniak ze "Słonecznego patrolu". Dziś ma już 54 lata - zdjęcia Erika Eleniak to amerykańska aktorka, znana przede wszystkim z roli ratowniczki Shaun McLain z serialu "Słoneczny patrol". Grała też w takich hitach jak "E.T." czy "Gotowe na wszystko". Dwa razy trafiła na okładkę "Playboya". Od tamtego czasu minęło kilkadziesiąt lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Erika Eleniak ze "Słonecznego patrolu"!

📢 Takie są najmodniejsze łazienki 2024 - projekty, inspiracje. Mamy zdjęcia znanych projektantów Sprawdziliśmy, jakie są w tym roku trendy na urządzanie łazienki. Modne są wnętrza jasne i przestronne, urządzone z wykorzystaniem materiałów naturalnych, meble i urządzenia powinny być proste i funkcjonalne, a kształty owalne i zaokrąglone. Zobaczcie, jak urządzić łazienkę w nowoczesnym, modnym stylu. Oto najnowsze pomysły i inspiracje od projektantów. 📢 Maluba z "Projekt Lady" - tak się dziś ubiera Magdalena Lubacz. Mamy nowe zdjęcia Maluba, czyli Magdalena Lubacz, zdobyła serca polskiej publiczności dzięki programowi "Projekt Lady" w TVN. To nieskrępowana i wszechstronna artystka i influancerka. Odkryjmy razem jej drogę w show-biznesie, na sportowej arenie MMA oraz na rynku disco-polo. Zobaczcie, jak ubiera się Maluba, zwyciężczyni "Projektu Lady". 📢 Modna sypialnia - projekty i inspiracje na 2024 rok. Zobacz pomysły na modną sypialnię Sypialnia to nie tylko miejsce, w którym śpimy kilka czy kilkanaście nocnych godzin. To często azyl, miejsce, w którym możemy się zrelaksować, odetchnąć chwilę od codziennego zgiełku i zajęć, a także poczytać książkę czy porozmawiać. Przy urządzaniu sypialni projektanci stawiają na komfort, przytulność, poczucie intymności. Zobacz, jakie są pomysły na modną sypialnię w trendach wnętrzarskich na 2024 rok.

📢 Patrycja Wieja z "Projekt Lady" na gorących zdjęciach. "Piękna i boska". Zobaczcie! Patrycja Wieja, triumfatorka pierwszej edycji "Projekt Lady" w 2016 roku, to kobieta niezwykle wszechstronna. Była zawodniczką Fame MMA, uczestniczyła w Ninja Warrior Polska. Jest instruktorką fitness, trenerką personalną, przeszła przeszkolenie wojskowe. Odkąd zdobyła popularność w programie telewizyjnym, stała się rozpoznawalną postacią, a jej życie publiczne na Instagramie obserwuje blisko 160 tysięcy osób. To też niezwykle piękna kobieta. Przyjrzyjmy się, jak Patrycja Wieja prezentuje się na odważnych zdjęciach!

📢 Tak się ubiera Kasia Sokołowska. Oto najmodniejsze stylizacje nie tylko dla 50-latek Kasia Sokołowska to niekwestionowana królowa reżyserii pokazów mody, jurorka jednego z najpopularniejszych programów rozrywkowych "Top model". Może się pochwalić nienaganną sylwetką, której pozazdrościłaby jej niejedna kobieta. Podczas licznych imprez i pokazów Katarzyna prezentuje się zjawiskowo! Co więcej, wygląda jakby miała nie 50, a 20 lat. Zobaczcie, jak się ubiera Katarzyna Sokołowska. To właśnie ona prezentuje najmodniejsze stylizacje nie tylko dla 50-latek! Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Nowy wiek emerytalny dla wielu pracowników. Zmiany w emeryturach pomostowych - fakty i wyliczenia Dobra wiadomość dla osób, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku. Mogą się ubiegać o emeryturę pomostową. Niektórzy nazywają to nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. 📢 Emerytura wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku?

📢 Wycinka drzew pod budowę trasy S10 została wstrzymana - znamy powody tej decyzji Na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski została wstrzymana wycinka drzew związana z budową trasy S10 między Bydgoszczą i Toruniem. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu Maturzyści z grudziądzkiego "Gastronomika" bawili się w Hotelu Marusza. Zobacz zdjęcia z balu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu.

📢 Zawody pole dance w Grudziądzu. Ależ to były wspaniałe występy! Zobacz zdjęcia W zawodach pole dance, które odbyły się w Grudziądzu zmierzyło się około 40 dziewcząt i kobiet. Amatorki i profesjonalistki. Zobaczcie zdjęcia z zawodów. 📢 Anna Mucha znów zagrała w rozbieranych scenach. Zobacz odważne zdjęcia aktorki z "M jak Miłość" Anna Mucha to aktorka, którą znają niemal wszyscy. Na scenie jest od dobrych kilkunastu lat, w czasie których zdołała zagrać zarówno w filmach, jak i hitowych serialach. Mimo sporego dorobku filmowego, niewątpliwie cała Polska poznała ją przede wszystkim z roli Magdy w serialu “M jak Miłość”.

📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [20.01.2024] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej [20.01.2024] Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska.

📢 Studniówka 2024 IV LO w Grudziądzu. Maturzyści bawili się w Hotelu Rudnik - zdjęcia Tegoroczni maturzyści z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu studniówkę zorganizowali w dużej sali Hotelu Rudnik. Zanim zatańczyli poloneza, był czas na przemówienia, podziękowania i symboliczny toast.

📢 Tak było na studniówce uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi. Zdjęcia część 2 Co to był za bal! Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi bawili się w piątek (19.01.2024) na swoim pierwszym wielkim balu. 📢 Studniówka 2024 bydgoskiej Samochodówki. Maturzyści bawili się w Hotelu Park - zobacz zdjęcia Styczeń upływa w Bydgoszczy pod znakiem studniówek. W piątek (19 stycznia) na swoim pierwszym ważnym balu w życiu w Hotelu Park pojawili się maturzyści z Technikum Samochodowego nr 12. Na miejscu był nasz fotoreporter - zobaczcie zdjęcia.

📢 Tyle czasu mają seniorzy na poinformowanie o zmianie adresu czy konta. Inaczej świadczenie wróci do ZUS Jeśli nie chcemy, aby nasza emerytura czy renta wróciły do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie warto zwlekać z powiadomieniem ZUS-u o zmianie adresu czy konta bankowego.

📢 Studniówka ZST w Żninie. Maturzyści zatańczyli poloneza w Skarbienicach - zdjęcia W piątek, 19 stycznia 2024 roku, tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych w Żninie zatańczyli poloneza w restauracji Kadais w Skarbienicach. Tym akcentem otworzyli zabawę studniówkową, która trwała do rana. 📢 Studniówka CKZiU w Więcborku. Maturzyści bawili się w restauracji Antares - zobacz zdjęcia! Studniówkowy sezon w powiecie sępoleńskim zainaugurowało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Młodzież bawiła się w restauracji Antares w Sępólnie Krajeńskim, gdzie zatańczyła tradycyjnego poloneza.

📢 Taniec z Gwiazdami 2024 - lista uczestników. W nowym składzie jest kilka gorących nazwisk Taniec z Gwiazdami od lat notuje ogromne wyniki oglądalności. Jak się okazało, Polacy uwielbiają oglądać zmagania polskich celebrytów na tanecznym parkiecie. W efekcie czego już od dobrych kilku, jeśli nie kilkunastu lat program ten jest jednym z najpopularniejszych show w polskiej telewizji.

📢 Tak było na Powiatowym Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych Łasin 2024. Zobacz zdjęcia, wyniki Już 28. raz dom kultury w Łasinie zorganizował przegląd bożonarodzeniowych spektakli przygotowanych przez dzieci i nastolatków z powiatu grudziądzkiego. Nagrodę dla najlepszego aktora zdobyła Magdalena Osmańska z Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim. 📢 W Tucholi burmistrz podpisał umowy na dotacje dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Zdjęcia W Tucholi rozdana została pierwsza część dotacji dla organizacji na 2024 rok. Burmistrz Tadeusz Kowalski podpisał umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i klubów sportowych na działalność statutową w 2024 roku.

📢 Wilki w kolejnych gminach w Kujawsko-Pomorskiem. Mieszkańcy martwią się o inwentarz i psy Wilki pokazały się w kolejnych gminach naszego województwa. Mieszkańcy próbują się do nich przyzwyczaić. Martwią się o inwentarz i psy.

📢 Modne fryzury dla kobiet po 50 w 2024 - zdjęcia, inspiracje. Oto najmodniejsze uczesania W 2024 roku ponownie będziemy stawiać na naturalność. Nie zabraknie oczywiście nowych trendów inspirowanych między innymi Instagramem czy nowymi produkcjami Netflixa. Warto wiedzieć, Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzając. Zebraliśmy dla Was inspiracje, które pomogą Wam dobrać odpowiednią fryzurę. 📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - mamy nową tabelę. Wyliczenia świadczeń po zmianie rządu Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Wysoka inflacja sprawi, że podwyżki emerytur muszą być wyższe. Przedstawiamy wyliczenia emerytur brutto i netto przy obecnie zatwierdzonym wskaźniku, ale wiemy też już, że mogą szykować się kolejne zmiany. 📢 Najdroższe koty na świecie - te rasy kotów są najdroższe. Za takie koty zapłacisz najwięcej Kot jest najpopularniejszym zwierzęciem domowym na świecie. W większości domów swoje schronienie znalazły koty nierasowe, tak zwane dachowce. Jednak niektórzy ludzie chcą mieć kota rasowego i są w stanie zapłacić za niego naprawdę sporo. A ceny najdroższych ras kotów na świecie rzeczywiście mogą szokować. Za koty z podium ceny liczą się w setkach tysięcy złotych! Oto najdroższe rasy kotów na świecie - zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Fryzury bez widocznego odrostu - zdjęcia i inspiracje. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

