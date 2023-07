Prasówka 21.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka dziś Elżbieta Czabator z programu Rolnik Szuka Żony - zobaczcie zdjęcia!”?

Prasówka 21.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka dziś Elżbieta Czabator z programu Rolnik Szuka Żony - zobaczcie zdjęcia! Elżbieta Czabator była gwiazdą 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Mieszka w Grabkowie koło Końskich w województwie świętokrzyskim. Prowadzi tu ekologiczną plantację truskawek. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Elżbieta Czabator!

📢 Oto TOP 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie!

📢 Tak mieszkają dziś Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra - zobaczcie zdjęcia! Edyta i Łukasz Golcowie to małżeństwo stanowiące trzon zespołu Golec uOrkiestra. Mają góralski drewniany dom w Beskidzie Żywieckim. O tym, jak wygląda wnętrze tej pięknej chaty decydujący głos miała Edyta. Łukasz w trakcie pandemii miał więcej czasu, więc sam go remontował. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Golce.

Prasówka 21.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak Adrianna i Michał z programu Rolnik szuka żony wyglądali na sesji narzeczeńskiej - zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z tych par, które połączył program "Rolnik szuka żony". Ona napisała do niego list, bo zachęcił ją do tego dziadek, który w odpowiednim momencie włączył TVP 1. A Michał? - W domu zawsze nazywali mnie szczęściarzem. Postanowiłem sprawdzić to moje szczęście. Wybrałem list od Ady i bez czytania zaprosiłem ją do programu - wspomina Michał. Oboje nie żałują swoich decyzji. Zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Wkrótce odbędzie się ślub. Niedawno zafundowali sobie sesję narzeczeńską. Wyglądają przepięknie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszka dziś Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Ma żonę i dziecko - zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak wyglądają miejsca związane z filmem "Znachor". Tam kręconą pierwotną wersję filmu "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Tak wygląda dziś Chuck Norris. Ma już 83 lata i ciągle jest w dobrej formie. Zobaczcie zdjęcia! Chuck Norris to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie. Grał główne role w filmach akcji. Wspomnijmy tu choćby tylko o takich hitach jak "Samotny wilk McQuade", "Zaginiony w akcji" czy "Strażnik Teksasu". W tym roku skończył 83 lata. Mimo słusznego już wieku ciągle jest w dobrej formie. - Może i mam 83 lata, ale wciąż czuję się na 38 - napisał na Facebooku. Zobaczcie, jak dziś wygląda Chuck Norris. 📢 Tak zadbasz o lawendę. Wykonaj te zabiegi, a lawenda będzie bujnie kwitnąć aż do jesieni [21.07.2023] Lawenda to popularna roślina. Ma piękne, fioletowe kwiaty i obłędnie pachnie. Jest wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym, w gastronomii, w ziołolecznictwie. Ponadto zapach lawendy odstrasza komary i meszki, więc warto mieć lawendę w ogródku lub na balkonie. Sprawdź, jakie warunki lubi lawenda i jak prawidłowo ją pielęgnować, by bujnie kwitła i była wspaniałą ozdobą twojego ogrodu aż do jesieni.

📢 Tak kiedyś wyglądała Michałowa z serialu Ranczo. Marta Lipińska była przepiękną kobietą [21.07.2023] Marta Lipińska-Englert to 83-letnia aktorka, która na swoim koncie ma mnóstwo fantastycznych ról. Masowa publiczność telewizyjna pokochała ją zwłaszcza za rolę Michałowej, czyli gosposi proboszcza w serialu "Ranczo" w TVP 1. Marta Lipińska po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w 1962 roku. Była przepiękna. Zobaczcie archiwalne zdjęcia przedstawiające Martę Lipińską w młodości. 📢 Był gwiazdą "Świata według Bundych". Tak dziś wygląda Ed O'Neill. Aktor ma 77 lat [21.07.2023] "Świat według Bundych" to popularny na całym świecie sitcom, który powstał dla telewizji FOX w latach 1987–1997. Serial cieszył się ogromnym entuzjazmem widzów i dziś uznawany jest za kultowy. Główna rola Ala Bundy'ego, głowy rodziny Bundych, przypadła Edowi O'Neillowi. Oto jak przez lata zmienił się aktor! W kwietniu skończył 77 lat.

📢 Zalej wodą, wymieszaj i uratuj brązowiejące tuje. Ten domowy trik przywróci im zielony kolor [21.07.2023] Tuje to iglaki, które są bardzo popularne w ogrodach, zwłaszcza jako żywopłot. Nic dziwnego, bo i ładnie wyglądają, i są również łatwe w uprawie i pielęgnacji. Tuje to rośliny zimozielone - oznacza to, że są zielone przez cały rok, co zapewnia prywatność i ochronę przed wścibskimi sąsiadami. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją i schną. Jak na to zaradzić? Jest prosty sposób. Koniecznie go wypróbuj, a twoje tuje będą piękne przez cały rok! 📢 Mamy tabelę wyliczeń Czternastej Emerytury 2023. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy [21.07.2023] Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

📢 Tak wygląda nowa łazienka Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Mamy zdjęcia wnętrz ich domu [21.07.2023] Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej sympatycznych par, które połączył program "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Dzięki temu, że są bardzo aktywni na portalach społecznościowych, możemy obserwować, jak rozwija się ich związek. Od kilku miesięcy mieszkają w nowym domu. Ciągle go jednak upiększają i udoskonalają. Właśnie pokazali, jak wygląda ich nowa łazienka. 📢 O tyle mogą wzrosnąć emerytury w 2024 roku. Podano nieoficjalny wskaźnik waloryzacji [WYLICZENIA NETTO I BRUTTO - 21.07.2023] Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. zostanie zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, czyli o ustawowe minimum - wynika z informacji zamieszczonej 17 lipca 2023 w wykazie prac legislacyjnych rządu.

📢 Takie zwroty pieniędzy otrzymują emeryci. Mamy tabele wyliczeń zwrotu ze względu na Polski Ład [21.07.2023] Zwrot podatku dla emerytów to skutek półrocznego obowiązywania 17 proc. stawki podatkowej. Wartość ta od 1 lipca 2022 jest niższa i wynosi 12 proc. Co ciekawe, obowiązuje jednak z mocą wsteczną od… 1 stycznia 2022 roku. Od początku 2023 roku rozpoczęła się więc procedura zwrotu pieniędzy i ostatnie przelewy wpadają na konta emerytów. 📢 Alarm w wielu sklepach. Te produkty zostały wycofane po decyzjach GIS - także w Biedronce i Lidlu [21.07.2023] Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Oto tabela sierpniowych emerytur. Takie pieniądze otrzymają emeryci w sierpniu 2023 [21.07.2023] Oto tabela sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Manicure z ombre. Oto 10 inspiracji na modne paznokcie ombre na lato 2023 - to się nosi tego lata [21.07.2023] Bądź piękna latem - postaw na najmodniejsze w tym sezonie trendy w manicure: ombre. To metoda polegająca na takim malowaniu paznokci, że kolory przechodzą jeden w drugi, przenikają się. Manicure ombre z powodzeniem zrobisz sama w domu - to naprawdę nic skomplikowanego. Zobacz 10 najmodniejszych inspiracji na manicure w stylu ombre.

📢 Tak zmienia się Kuba z serialu Rodzinka.pl. Metamorfoza po latach Adama Zdrójkowskiego [21.07.2023] Adam Zdrójkowski już jako dziecko dobrze czuł się przed kamerą. W wieku 8 lat zagrał w filmie "Boisko bezdomnych", a rok później w serialach: "Londyńczycy 2" i "Rodzina zastępcza". Jednak to rola w serialu "Rodzinka.pl" zapewniła mu ogólnopolską rozpoznawalność. W filmie grał Kubę Boskiego, jednego z trzech synów Natalii i Ludwika Boskich. 📢 Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął. Tak dziś wygląda Krzysztof Dzierma [21.07.2023] Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Tak mieszka Adam Małysz. Żona mistrza skoków narciarskich pokazuje nam wnętrza ich posesji w górach [21.07.2023] Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki [21.07.2023] Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [21.07.2023] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [21.07.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [21.07.2023] Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu Rolnik szuka żony. Zobaczcie zdjęcia wnętrz ich domu [21.07.2023] Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 W weekend Grudziądz rozświetlą ogień, ledy i lasery. Świetlne widowisko już 21 i 22 lipca [program] Takiej imprezy w Grudziądzu jeszcze nie było! W nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, w kilku miejscach na starówce czekać będzie wiele atrakcji. A wszystkie pod znakiem światła w różnych postaciach. 📢 Sprawa Joanny z Krakowa. Nagranie z numeru 112 ujawnione przez policję Głównym powodem działania policji było zgłoszenie dotyczące podejrzenia dokonania próby samobójczej – oświadczył w czwartek komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Podczas briefingu dotyczącego sprawy pani Joanny z Krakowa ujawniono nagrania z numeru alarmowego 112.

📢 Przerażający wypadek pod Bydgoszczą. Osobówka wbiła się pod ciężarówkę [zdjęcia] W czwartek po południu w podbydgoskiej Nekli doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Samochód osobowy zderzył się z wywrotką. Kierowca został zakleszczony w pojeździe.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź. 📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Tak mieszka Beata Pawlikowska. Jej willa ma 300 metrów i zachwyca luksusami [zdjęcia] Ogromny gabinet, luksusowa łazienka, romantyczny ogród z altanką - tak mieszka Beata Pawlikowska. Pisarka może pochwalić się ponad 300 metrową posiadłością. Luksusowy dom zachwyca stylowymi wnętrzami. Zobaczcie w naszej galerii, ja mieszka Beata Pawlikowska. 📢 Córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny wyrosła na piękną kobietę! Zobaczcie, jak dorastała Fabienne Wiśniewska Michał Wiśniewski to ikona polskiego show-biznesu. Jego kolejne małżeństwa i narodziny dzieci obserwowała cała Polska. Z małżeństwa z Mandaryną na świecie pojawiła się Fabienne Wiśniewska, która niedługo... będzie świętować 19. urodziny! Ale ten czas leci! Fabienne Wiśniewska wyrosła na piękną kobietę. Zobaczcie, jak dorastała!

📢 Śmiertelny wypadek pod Dobrzejewicami w powiecie toruńskim. Sprawca mógł być pod wpływem substancji odurzającej W środę wieczorem na drodze gminnej w Dobrzejewicach (powiat toruński), doszło do czołowego zderzenia osobowego mercedesa i fiata. W wyniku odniesionych obrażeń śmierć poniosła 69-letnia pasażerka jednego z pojazdów. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego wypadku.

📢 Główna wygrana w Lotto Plus padła w Bydgoszczy. Piąta w historii W Bydgoszczy padła główna wygrana w Lotto Plus. To 68 wygrana w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem w 2023 roku. Ile wygrał szczęśliwiec, w której kolekturze? Szczegóły w artykule poniżej. W tym roku w grach Lotto w województwie Kujawsko-Pomorskim padło już 68 wygranych na ponad 8,7 mln złotych. 📢 Tak powstaje miód w pasiece w Ostrowąsie. O pracy pszczelarza opowiada Piotr Pasztaleniec. Zdjęcia i wideo Od 25 lat Piotr Pasztaleniec z Ostrowąsa prowadzi swoją pasiekę. Obecnie ma około 200 pszczelich rodzin. Prócz miodu pozyskuje pyłek pszczeli i propolis. 📢 Takie są skutki malowania paznokci. Tak manicure hybrydowy działa na Twoje zdrowie Manicure hybrydowy jest w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod ozdabiania paznokci. Do jego wykonania stosuje się lakier, który utwardza się pod wpływem światła UV lub LED. Pomalowane paznokcie utrzymują się bez odprysków do trzech tygodni. Jak lakier hybrydowy działa na twoje dłonie? Sprawdź!

📢 Tak żyje na co dzień Hubert Hurkacz w Monte Carlo. Tenisista wynajmuje mieszkanie w luksusowej dzielnicy Monte Carlo słynie z pięknych plaż, wspaniałych widoków, luksusowego kasyna oraz świetnych klubów tenisowych z dobrze utrzymaną infrastrukturą. To właśnie tutaj postanowił wynająć mieszkanie Hubert Hurkacz. Sprawdź w naszym artykule, jak żyje na co dzień słynny tenisista.

📢 Osoby o tych imionach przyciągają pieniądze jak magnes. Oni nigdy nie mają pustego portfela Pieniądze w naszym życiu nie powinny być najważniejsze, jednak odgrywają dość znaczącą rolę. Zdecydowanie bardziej wolimy je mieć niż nie. Pewnie zauważacie w swoim otoczeniu osoby, które wręcz przyciągają do siebie pieniądze. Możliwe, ze wpływ na to może mieć nasze imię. Od dawna wierzono w magiczną moc imion. Zobaczcie osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze.

📢 Takie są najinteligentniejsze znaki zodiaku. Osoby spod tych trzech znaków wyróżniają się najbardziej Znaki zodiaku mają przypisane pewne cechy charakteru ich posiadaczy. Właśnie na tej podstawie przygotowaliśmy dla Was ranking od najbardziej do najmniej inteligentnych znaków zodiaku. Sprawdźcie, które z nich uchodzą za najmądrzejsze. 📢 Oto długi których nie trzeba spłacać. Te długi są już przedawnione - także w sierpniu 2023 Przedawnienie długu to termin, którym powinni zainteresować się dłużnicy. Jednak muszą wiedzieć, że przedawnienie długu zdarza się tylko w określonych sytuacjach, do których dochodzi bardzo rzadko. Mimo to warto znać ten termin. żeby doszło do przedawnienia długu wierzyciel musiałby nie upominać się o swój dług, a do takich sytuacji nie dochodzi często. Musi też upłynąć określony czas. Zobaczcie, których długów nie trzeba spłacać.

📢 Te osoby nie dostaną ślubu kościelnego i cywilnego. Oto przeciwwskazania do wzięcia ślubu Ślub to uroczystość zawarcia małżeństwa, podczas której strony składają przysięgę małżeńską przed urzędnikiem stanu cywilnego lub duchownym. Nim jednak do niego dojdzie, musimy odbyć szereg przygotowań, a także ksiądz (w przypadku ślubu kościelnego) lub urzędnik (w przypadku ślubu cywilnego) sprawdzi, czy nie ma przeciwwskazań, abyśmy zawarli związek małżeński. Zobaczcie, kiedy nie będziemy mogli wziąć ślubu.

📢 Ten trik sprawi, że pelargonie w lipcu i sierpniu będą kwitły w nieskończoność. Oto świetny domowy nawóz Pelargonie to popularne kwiaty na balkon i taras. Zachwycają intensywnym zapachem oraz różnorodnością odmian i kolorów. Aby zawsze pięknie wyglądały i kwitły w nieskończoność, wystarczy zastosować pewien domowy nawóz. Zastosuj ten prosty trik, a twoje pelargonie już w lipcu i sierpniu obsypią się kwiatami.

📢 Mamy horoskop na weekend 21-23 lipca 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 21-23 lipca 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Na takie zarobki można liczyć w polskiej armii. Tyle zarabiają szeregowi, oficerowie i generałowie Na takie zarobki można liczyć w polskiej armii. W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki. 📢 Tak wygląda mama Macieja Musiała. Kobieta wygląda niesamowicie młodo - "ma ciało nastolatki" Maciej Musiał to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów młodego pokolenia. Ostatnio o aktorze zrobiło się o głośno z powodu zdjęć ze swoją mamą, które udostępnił na Instagramie. Mama Macieja Musiała swoją urodą zaskoczyła internautów, którzy zasypali ją mnóstwem ciepłych komentarzy. Zobaczcie zdjęcia Anny Musiał!

📢 Te znaki zodiaku czeka szczęście w miłości i finansach. Mamy horoskop na sierpień 2023 Które znaki zodiaku spotkają miłość w sierpniu? Czy Strzelec będzie miał problemy finansowe? Do kogo uśmiechnie się fortuna? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w horoskopie na sierpień 2023. Sprawdzamy, co wróża gwiazdy wszystkim znakom zodiaku na drugą połowę wakacji. Koniecznie zobacz.

📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wie par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu.

📢 Takie są skutki jedzenia ogórków małosolnych. Te osoby muszą uważać - nie powinny ich jeść Ogórki małosolne to ogórki kiszone na wstępnym etapie procesu fermentowania, co wpływa na ich walory smakowe. Popularne szczególnie w sezonie letnim. Poza niewątpliwymi walorami smakowymi mają również korzystny wpływ na zdrowie. Ich spożywanie wpływa pozytywnie na układ pokarmowy, nerwowy, kostny, a także pomagają zachować młody wygląd skóry oraz smukłą sylwetkę. Jednak nie są wskazane dla każdego. Kto nie powinien po nie sięgać? 📢 Oto modne spodnie na lato dla kobiet 50 plus. Te fasony sprawdzą się w czasie upałów Latem doskonałą alternatywą dla przewiewnych sukienek oraz spódnic mogą być luźne spodnie z naturalnych materiałów. Prezentujemy najmodniejsze fasony dla kobiet po 50 roku życia. Takie spodnie sprawdzą się nawet w czasie największych upałów.

📢 Takie są pomysły na nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy informacje o wcześniejszych emeryturach Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Takie choroby musisz zgłosić do sanepidu w lipcu. W przeciwnym razie sanepid nałoży grzywnę [19.07.2023] 14 lipca weszło w życie nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, w którym rozszerzona została lista chorób zakaźnych, które należy zgłosić do sanepidu. Zgłoszenia powinny być wykonywane niezwłocznie, nie później niż po upływie 24 godzin, w przeciwnym razie sanepid może nałożyć grzywnę. Jakie choroby znalazły się liście? Sprawdź w artykule.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV. 📢 Nowy mural w Grudziądzu z dedykacją dla „Królowej polskich rzek” namalował Dariusz Paczkowski. Zobacz zdjęcia Graffiti musi być nie tylko ładne, ale i mądre - mówi Dariusz Paczkowski, pochodzący z Grudziądza artywista. Jego nowe prace możemy oglądać w galerii „Akcent” i... na ścianie garażu w podwórzu przy ul. Kwiatowej w Grudziądzu. 📢 Rodzice i brat małej Asi z Włocławka zginęli w wypadku. Dziewczynka trafiła pod opiekę rodziny Mała Asia z Włocławka w czerwcu 2023 roku straciła rodziców i brata w wypadku na Węgrzech. Ona, jako jedyna, przeżyła tragiczny wypadek. Dziewczynka trafiła pod opiekę rodziny we Włocławku. Obecnie mieszka z dziadkami, ale rodzina podjęła decyzję, że Asią zajmie się ciocia ze swoją rodziną. By wesprzeć rodzinę w utrzymaniu osieroconej dziewczynki i zapewnić jej opiekę psychologiczną, utworzono kolejną internetową zbiórkę.

📢 Nożownik z Łabiszyna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Drugi zatrzymany odpowie za utrudnianie postępowania karnego Dwóch mieszkańców Łabiszyna trafiło na trzy miesiące do aresztu. Jeden z nich usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, drugi utrudniania prowadzenia postępowania karnego.

📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna wzięli ślub. Tak wyglądało ich wesele. Zobaczcie zdjęcia z kościoła i sali balowej Ślub Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony" odbył się w województwie podlaskim, w kościele pw. św. Anny w miejscowości Rutki-Kossaki. Natomiast na wesele zaproszono ponad dwustu gości do Domu Weselnego Eliot. Młoda Para zachwyciła wszystkich. A na wesele pojechała karetą. 📢 Joanna Opozda balowała w klubie do bladego świtu! Przyłapali ją ze starszym partnerem Joanna Opozda jeszcze niedawno szalała do białego rana z młodszym przystojniakiem, który nosił ją na rękach. Teraz aktorka wybrała się do warszawskiego klubu z innym mężczyzną, który wyglądał na starszego. Zrobiono jej zdjęcia w jego towarzystwie! Nie wiemy, kim jest tajemniczy mężczyzna, nie sposób jednak nie zauważyć, że Joanna Opozda bardzo zasłaniała twarz... Czyżby się czegoś wstydziła? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Oto najładniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 19.07.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Dodaj tę przyprawę do ogórków kiszonych, a będą twarde. Oto trik, aby ogórki kiszone zachowały jędrność Już w lipcu rozpoczyna się sezon na ogórki, jego szczyt nastąpi jednak w sierpniu. To właśnie wtedy najwięcej osób przygotowuje ogórki gruntowe oraz konserwowe. Choć przepisów jest wiele, cel jeden - aby ogórki były smaczne, twarde i jędrne. Można to osiągnąć dodając do słoika jedną przyprawę. Oto trik na poprawienie sprężystości ogórków.

📢 Takie są teraz modne łazienki. Oto projekty stylowych łazienek od Doroty Szelągowskiej Dorota Szelągowska to ceniona projektantka wnętrz. Jej prace można obejrzeć nie tylko w telewizji - gwiazda prowadzi również prywatne studio, gdzie obsługuje klientów indywidualnych. Swoje dokonania chętnie udostępnia fanom w mediach społecznościowych. Wśród nich nie brakuje modnych łazienek. Sprawdź w artykule, jakie pomysły na łazienki ma Dorota Szelągowska. 📢 Wyjątkowo tragiczny początek wakacji w Kujawsko-Pomorskiem. Utonęło dwoje dzieci Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny dwóch utonięć dzieci, do których doszło 16 i 17 lipca w jeziorze Stelchno i w Wiśle pod Złotorią. W wakacje w regionie utonęło już 5 osób. 📢 W te dni ZUS wypłaci 14 emerytury. Oto daty, kiedy pieniądze trafią na konta emerytów To już pewne, że emeryci otrzymają w tym roku czternaste emerytury. Termin wypłat "czternastek" coraz bliżej. Początkowo w grę wchodził nawet sierpień, teraz już wiadomo, że dodatkowe świadczenia w postaci 14. emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. Wyjaśniamy najważniejsze sprawy związane z czternastą emeryturą oraz podajemy dokładne daty, kiedy pieniądze trafią na konta emerytów.

📢 Dodatkowe przelewy z Trzynastej Emerytury. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku na konta emerytów Trzynasta Emerytura w 2023 roku wzrosła co prawda z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, ale tym razem trzeba było zapłacić od tej kwoty podatek. Niektórzy mogą liczyć jednak na zwroty tej kwoty - w naszej galerii zobacz tabelę wyliczeń zwrotu podatku z "trzynastki". 📢 Te osoby nie dostaną 800 plus. Komu nie przysługuje świadczenie? Program 500 plus działa od 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 stycznia 2024 roku będzie to program 800 plus. Oznacza to, ze rodzice będą otrzymywać o 300 złotych więcej na dziecko. Program ma zapobiegać ubóstwu rodzin. Nie każdy jednak jest uprawniony do otrzymania tych pieniędzy. Zobaczcie kto nie otrzyma pieniędzy z programu.

📢 Takie pieniądze ZUS oddaje ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu 316 mln zł - taką łączną kwotę wypłacił przedsiębiorcom ZUS z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejne transze są przygotowywane poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Kayah. Wokalista ma luksusowy apartament w Wenecji - mamy zdjęcia! Dorobek muzyczny Kayah robi wrażenie. Gwiazda przez lata występów na scenie zgromadziła też pokaźny majątek, o czym świadczą jej ostatnie inwestycje. Do niedawna Kayah była w posiadaniu ogromnego apartamentu w Brazylii, w tym roku kupiła przepiękne mieszkanie we Włoszech. Apartament został urządzony bardzo stylowo. Zobaczcie wnętrza! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Oliwia Bieniuk. W domu pamiątki po mamie Annie Przybylskiej Oliwia Bieniuk to córka byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, nie żyjącej już popularnej aktorki. Oliwia jest z roku na rok bardziej podobna do mamy. Tak żyje i mieszka na co dzień. Tak wygląda jej rodzinny dom z widokiem na morze w Orłowie.

📢 Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur w 2024 roku. Tak mogą zmienić się emerytury od marca Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe. Dla niektórych rząd szykuje jednak niespodzianką - bierze się pod uwagę także kwotową waloryzację emerytur. 📢 Tak ZUS wypłacał zaniżone emerytury. W taki sposób emeryci mogą odzyskać pieniądze ZUS wypłacał zaniżone emerytury! Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że ZUS źle wyliczył emerytury i wypłacił zaniżone kwoty. Chodzi o miliony złotych! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - duże zmiany od nowego roku. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian... choć niektórzy będą mogli skorzystać z opcji

📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adam Małysz. Mistrz skoków zakasał rękawy i pracuje w ogrodzie [zdjęcia] Tak mieszka i żyje na co dzień Adam Małysz. Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

📢 Liście twoich pomidorów zwijają się i więdną? Sprawdź, jak odratować krzaki pomidora - znamy przyczyny Pomidor to bardzo popularne warzywo. Jest smaczny i ma duże właściwości zdrowotne. Pomidory można uprawiać w przydomowym ogródku, na tarasie, balkonie, a nawet w donicach na parapecie okiennym, jeśli nie mamy ogrodu. Jeśli liście twoich krzaków pomidora więdną i zwijają się w "rulon", to znak, że są niewłaściwie hodowane. Liście to czuły wskaźnik stanu rośliny. Zobacz, jakie są przyczyny tego, że liście pomidora zwijają się.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień nie mają terminu ważności. Banknoty i monety w obiegu są ważne jeśli są w stanie niezniszczonym. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, jakie banknoty musimy wymienić w lipcu 2023 roku.

📢 Tak mieszkają i żyją Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman. Siatkarska miłość kwitnie! Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć! 📢 Takie znaki zodiaku są najsłabsze. Osoby spod tych znaków często ulegają emocjom Według astrologów znak zodiaku może wiele powiedzieć o naszych skłonnościach i charakterze. Niektóre osoby wyróżnia wyjątkowa wytrwałość oraz "stalowe nerwy". Inne zaś bardzo łatwo ulegają emocjom i przy pierwszej napotkanej trudności poddają się. Zobacz, kto znalazł się na liście najsłabszych znaków zodiaku! 📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka i żyje skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirm Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Takie imiona noszą osoby, które mają najwięcej pozytywnych cech charakteru. One dają dobry start Imiona nadawane czasem przypadkiem, zdarzają się nawet że przez pomyłkę mają jednak w sobie pewną moc, w co wierzono już od dawna. Wraz z imieniem młody człowiek otrzymuje szereg cech charakteru. Czy to możliwe, ze bylibyśmy innymi ludźmi, gdybyśmy dostali inne imię? Nie do końca, bo imiona według ich znaczenia mają pewną moc, ale człowiek posiada wolną wolę i rozum aby pokierować swoim życiem. My sprawdzamy jakie imiona dają młodemu człowiekowi dobry start. 📢 Taki ma być wiek emerytalny - zmiany w lipcu 2023. Oto prognozy waloryzacji emerytur 2024 Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków - podajemy informacje, jakie znamy w lipcu 2023 na temat tych zmian - prawdopodobnie od początku przyszłego roku. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Monstera natychmiast odżyje i wypuści nowe liście. Wymieszaj i użyj tego jako nawozu do podlewania monstery Monstera to wspaniała ozdoba domu czy mieszkania. To niezwykła roślina - gdy odpowiednio o nią dbasz, w jej liściach pojawiają się specjalne dziury, inaczej fenestracje. Monstera to pnącze, dlatego trzeba zapewnić jej możliwość wspinania się po słupku, wbitym w ziemię w donicy. A jak wygląda twoja monstera? Jest piękna, ma dużo liści? Jeśli wygląda marnie, koniecznie postaw na nawożenie monstery - zobacz przepis na szybki i łatwy nawóz domowy. Twoja monstera odżyje i będzie rosła, jak szalona. 📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

📢 To ona grała Hadziukową w serialu Ranczo. Przeszła dużą metamorfozę - tak teraz wygląda Dorota Nowakowska Dorota Nowakowska zasłynęła rolą Celiny Hadziukowej w serialu "Ranczo". Widzowie zapamiętali jej postać jako charyzmatyczną i pomysłową kobietę w krótkich rudych włosach. Od tego czasu wizerunek gwiazdy bardzo się zmienił. Zobacz jak teraz wygląda słynna Hadziukowa z "Rancza". 📢 Emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Tabela wyliczeń brutto i netto i porównanie z ostatnimi miesiącami Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku. 📢 Niesamowita przemiana Sylwii Peretti. Z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia [zdjęcia] Metamorfoza Sylwii Peretti robi wrażenie. Gdy Magda Gessler odwiedzała restaurację "U Jędzy" w Krakowie, którą Sylwia prowadziła razem z mężem, był rok 2011. Właścicielka wyglądała wtedy atrakcyjnie, ale zwyczajnie: jak ładna, atrakcyjna blondynka, która dba o swój wygląd. Miała wtedy 29 lat.

📢 Kiedyś ratowała ją Magda Gessler. Dziś jest "Królową życia". Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Magda Gessler jeszcze kilka lat temu pomagała uratować jej restaurację. Od tego czasu życie bohaterki "Kuchennych rewolucji" zmieniło się o 180 stopni. Dziś jest nową "Królową życia" - uczestniczką programu TTV. 📢 Nie bo Mleczne zamknięte po Kuchennych rewolucjach? [OPINIE, MENU, CENY] Nie bo Mleczne to restauracja w Wałbrzychu, która przeszła Kuchenne rewolucje. Niestety, z informacji, jakie można znaleźć w internecie wynika, że Nie bo Mleczne zostało zamknięte po programie. Dlaczego? Jakie były opinie po wizycie Magdy Gessler? Co znalazło się w menu i jakie były ceny? Sprawdźcie.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN