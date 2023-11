Prasówka 21.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Andrzej z "M jak miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień Krystian Wieczorek. Piękna willa w Białobrzegach”?

Prasówka 21.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Andrzej z "M jak miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień Krystian Wieczorek. Piękna willa w Białobrzegach Krystian Wieczorek to aktor znany z roli adwokata Andrzeja Budzyńskiego w serialu "M jak miłość". Wytchnienie od pracy znajduje w swojej malowniczo położonej willi w Białobrzegach. Mieszka tam z żoną oraz córką. Zobacz jak tam wygląda!

📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Marianna Zydek z serialu "Kamerdyner" na prywatnych i odważnych zdjęciach. Zobaczcie! [21.11.2023] Marianna Zydek to młoda polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" gra Maritę von Krauss. Znana jest również z takich filmów jak między innymi "Piłsudski" i "Panie Dulskie". Zobaczcie, jak wygląda na prywatnych zdjęciach Marianna Zydek. Znajdziemy tu też sporo bardzo odważnych fotografii.

Prasówka 21.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragiczny wypadek w Łabiszynie. Nie żyje jedna osoba, trzy zostały ranne Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 20 listopada późnym popołudniem w Łabiszynie. W zderzeniu dwóch samochodów zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne.

📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [21.11.23] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [21.11.23] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Oto najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia. Te uczesania i cięcia bezlitośnie postarzają [21.11.23] Kobiety w każdym wieku chcą wyglądać ładnie. W dzisiejszych czasach mają mnóstwo możliwości, by zadbać o siebie - o strój, makijaż, manicure, a także o fryzurę. Nieodpowiednia fryzura może wiele popsuć w wyglądzie kobiety. Ważne jest, by dobrać cięcie i uczesanie odpowiednie do kształtu twarzy, a także do wieku. Również kolor fryzury ma duże znaczenie - powinien pasować do karnacji, do typu urody. Mamy zestawienie najgorszych fryzur po 60. roku życia. Takie uczesania dodają lat i sprawiają, że twarz wygląda staro. 📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [21.11.23] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Iza z "M jak miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Kalska. Cegła w kuchni, drewno w salonie [21.11.23] Adrianna Kalska od 2015 roku wciela się w rolę Izy w serialu "M jak miłość". Jej parnerem zarówno w serialu, jak i życiu prywatnym przez wiele lat był Mikołaj Roznerski. Para jednak rozstała się w 2021 roku, co było dużym zaskoczeniem dla fanów. Nadal jednak widują się na planie "M jak miłości". Jak urządziła się Kalska po rozstaniu z Roznerskim? Tak mieszka serialowa Iza z "M jak miłość".

📢 Hiperglikemia - co warto jeść? Takie są przyczyny zbyt wysokiego cukru w organizmie [21.11.23] Hiperglikemia, czyli zbyt wysoki poziom cukru we krwi, to problem dotykający coraz większe grono osób. Takiego stanu nie wolno lekceważyć, ponieważ może on stanowić pierwszy sygnał ostrzegawczy przed cukrzycą. Jakie są objawy wysokiego cukru we krwi? Co jeść, by naturalnie i skutecznie go obniżyć? Wyjaśniamy: przyczyny, objawy, dieta.

📢 Maryla Rodowicz - zdjęcia domu gwiazdy. Zobaczcie wnętrza domu gwiazdy polskiej piosenki [21.11.23] Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej od kilkunastu lat. Kupiła go razem z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a współlokatorami piosenkarki są piękne koty, które artystka uwielbia. 📢 Te rośliny przyciągają pieniądze, miłość i szczęście. Takie rośliny doniczkowe warto mieć w domu i pracy [21.11.23] Roślinom od tysięcy lat przypisuje się magiczną moc. Wiele osób wierzy, że niektóre rośliny mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Jakie rośliny warto mieć w swoim domu czy pracy? Zobaczcie teraz najpopularniejsze rośliny doniczkowe, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia [21.11.23] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [21.11.23] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze! 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [21.11.23] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Takie są planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki! [21.11.23] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Niedobór kwasu foliowego - objawy. Symptomy niedoboru witaminy B9 mogą być nietypowe [21.11.23] Kwas foliowy to inaczej witamina B9. Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Kwas foliowy wpływa na pracę układu nerwowego, krwiotwórczego, sercowo-naczyniowego, jest niezbędny do wzrostu komórek, bierze udział w neuroprzekaźnictwie. Niektóre objawy niedoboru kwasu foliowego mogą być nietypowe i można je łatwo pomylić z objawami innych chorób, a nawet z przemęczeniem. Zobacz, jakie objawy świadczą o zbyt niskim poziomie witaminy B9 w organizmie. Na te symptomy trzeba zwrócić szczególną uwagę.

📢 Takie są najlepsze perfumy męskie - lista. Oto TOP 10 perfum na prezent dla mężczyzny [21.11.23] Dla wielu mężczyzn nakładanie perfum jest codziennym rytuałem, który dodaje luksusu ich życiu. Wybór konkretnego zapachu - perfum, może być sposobem wyrażenia swojej osobowości i stylu życia. Niektórzy preferują świeże, lekkie perfumy, podczas gdy inni wolą głębokie, intensywne nuty. Perfumy są dobrym pomysłem na prezent dla mężczyzny. Podpowiadamy, jakie są najlepsze perfumy męskie. Poznajcie TOP 10 perfum na prezent dla mężczyzny. Listę podajemy w naszej galerii. 📢 Osobom o tych schorzeniach może zaszkodzić herbata. Te osoby nie powinny pić jej zbyt wiele [21.11.23] . Aktualnie dostępnych jest bardzo wiele gatunków herbat i bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie. Nie każdy powinien sięgać po ten napój, wiele grup powinno zrezygnować z picia herbaty ze względów zdrowotnych.

📢 Ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak zmienił się Leszek Teleszyński. Dawniej bujne wąsy i postawna sylwetka, a teraz? [21.11.23] Rozmarzone oczy, postawna sylwetka, bujne wąsy - tak zapamętali widzowie ordynata Michorowskiego z filmu "Trędowata" w reż. Jerzego Hoffmana. Wcielający się w tę rolę aktor - Leszek Teleszyński - ma obecnie 76 lat. Oto jak dziś wygląda - bardzo się zmienił? 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku [21.11.23] Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna.

📢 Mamy horoskop tygodniowy. To czeka nas w czwartym tygodniu listopada - wróży Wróż Roman [21.11.23] Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz horoskop na kolejny tydzień 20-26 listopada 2023. 📢 Tak teraz wygląda Anna Mucha. Aktorka dumnie pokazuje się z siwizną - przestała się farbować? [21.11.23] Anna Mucha to aktorka znana głównie z roli Magdy w serialu "M jak miłość" oraz polskiego kina komercyjnego. Gwiazda zawsze dbała o swój wizerunek i była inspiracją dla wielu kobiet. Ostatnio fani mogą ją obserwować w nieco naturalniejszym wydaniu, ponieważ przestała się farbować i dumnie pokazuje siwe pasma na swoim profilu na Instagramie. 📢 Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - prywatne zdjęcia. Taki jest na co dzień przystojny farmaceuta [21.11.23] Marcin ze Szczecina to gwiazda dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Choć w miłości mu się nie powiodło, dość dobrze radzi sobie z prowadzeniem mediów społecznościowych. Przystojny farmaceuta na początku listopada założył Instagrama i na bieżąco dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Oto jaki jest na co dzień Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

📢 Taka planowana jest waloryzacja emerytur i inne świadczenia w 2024. Zmiany dla emerytów [21.11.23] Ile pieniędzy dostaną emeryci od 1 marca 2024 roku? Mamy dobre informacje - ponownie będą to rekordowe kwoty, choć wynikające także z wysokiej inflacji w pierwszej połowie obecnego roku. 📢 Dodatki na święta - mamy przykłady. Tyle pieniędzy dostaną pracownicy w 2023 roku [21.11.23] Przed nami intensywny czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. To czas wzmożonych wydatków. Prezenty, ozdoby czy przygotowanie światy to nie lada wydatek dla domowego budżetu. Podreperowaniem domowego budżetu będą świąteczne premie, które pracodawcy co roku wypłacają w okresie Bożego Narodzenia. Ile dostaniemy w 2023 roku? Sprawdzamy.

📢 Rasy psów, które mają problemy otyłością. Tym psiakom trzeba pilnować wagę dla ich zdrowia [21.11.23] Otyłość u psów to gigantyczny problem. Jeśli dopuścimy, aby nasz pies miał ponadprogramowe kilogramy mogą pojawić się poważne kłopoty zdrowotne, między innymi problemy ze stawami czy sercem. Dlatego już od początku musimy pilnować diety psa. Niektóre psie rasy mają predyspozycję do otyłości. Zobaczcie, jakie to rasy.

📢 Tak dziś wygląda Agata Buzek. Córka Jerzego Buzka niedawno skończyła 47 lat - zobaczcie zdjęcia! [21.11.23] Agata Buzek to utytułowana polska aktorka, córka Jerzego Buzka i Ludgardy Buzek, wegetarianka i działaczka na rzecz praw człowieka. Niedawno skończyła 47 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Mamy zdjęcia!

📢 Najbardziej chorowite rasy psów. Te psy dużo chorują - oto TOP 8 chorowitych ras psów [21.11.23] Decyzja o przygarnięciu psa powinna być przemyślana. Pies to członek rodziny. Wymaga, by poświęcić mu czas, uwagę, zapewnić dobrą karmę i witaminy, zabawki, a także, by zadbać o jego właściwy rozwój i stan zdrowia. Wizyty u weterynarza to obowiązek właściciela psa. Z psem trzeba chodzić do lecznicy zarówno na profilaktyczne badania, na kastrację, na zaczipowanie, jak i w przypadku objawów chorobowych. Takie leczenie może wiązać się ze sporymi kosztami. Dlatego zanim zdecydujesz się na psa, zobacz, które rasy psów są chorowite.

📢 Elżbieta Czabator i Adam Kraśko z "Rolnik szuka żony" są razem? Chwalą się wspólnie spędzonymi chwilami [21.11.23] Elżbieta Czabator to gwiazda 8. edycji programu "Rolnik szuka żony", z kolei Adam Kraśko pojawił się w 1. edycji show. Obojgu niestety nie powiodło się w miłości i nie udało im się znaleźć stałego partnera. Okazuje się, że lubią spędzać razem czas, czym ostatnio pochwalili się na swoim profilu na Instagramie. Fani spekulują, czy to tylko koleżeństwo, czy może coś poważniejszego. 📢 Mamy zdjęcia Marcina Hakiela z nową partnerką. Tancerz bierze ślub z nową partnerką Dominiką? [21.11.23] Po rozstaniu z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel intensywnie poszukuje miłości. Tym razem na ściankach często pokazuje się ze zgrabną brunetką o imieniu Dominika. Wszystko wskazuje na to, że ich relacja jest poważna. Ostatnio celebryta i tancerz dodał na swoim profilu na Instagramie bardzo wymowne zdjęcie, które może wskazywać, że para chce zrobić w związku duży krok naprzód. W mediach zawrzało!

📢 Gwiazda betlejemska - tak należy o nią dbać, aby nie opadły liście. Oto porady ekspertów [21.11.23] Gwiazda betlejemska, czyli poinsencja lub wilczomlecz piękny, nieodłącznie kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia. Ten piękny kwiat dostępny jest w sklepach od listopada. Jak dbać o gwiazdę betlejemską, abyśmy długo cieszyli się jej pięknem i aby nie opadły jej liście? - oto wskazówki ekspertów. Zobacz porady dotyczące gwiazdy betlejemskiej w artykule niżej oraz naszej galerii. 📢 Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji [21.11.23] Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku.

📢 Pechowe znaki zodiaku według Wróżki Romy. Te znaki nie mają szczęścia według horoskopu [21.11.23] Czy zdarza Wam się myśleć, że prześladuje Was pech? Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni, czasem wszystko się udaje, a innym razem mimo trudu włożonego w zadanie nic nam nie wychodzi. A myśleliście kiedyś że pech prześladuje Was zdecydowanie za często? Może wpływ na to ma znak zodiaku? Okazuje się, że niektóre znaki przyciągają pecha jak magnes. Zobaczcie, kto jest na liście! 📢 Adrianna Tyszka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Teraz jestem wieśniarą" [21.11.23] Adrianna Tyszka to gwiazda 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Do udziału w programie zaprosił ją Michał, jej dzisiejszy mąż. Zobaczcie, jak Adrianna Tyszka wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Tak mieszka Emilia Krakowska - zdjęcia. Oto wiejski dom kultowej Jagny z "Chłopów" [21.11.23] Emilia Krakowska, mimo ukończenia 83 lat, wciąż jest aktywna zawodowo. Fani uwielbiają spotkania z aktorką, która zaraża życiowym optymizmem. Jednak kultowa Jagna z "Chłopów" Reymonta potrzebuje też odpoczynku. Jej prywatnym światem i domem jest urocza wieś Kopki. Tu Emilia Krakowska ma swoje wiejskie królestwo relaksu. Zobaczcie, jak mieszka popularna aktorka Emilia Krakowska - oto jej wiejski dom niedaleko Otwocka. 📢 Emilia Krakowska - taki jej styl odejmuje lat. Tak się ubiera niezapomniana Jagna z "Chłopów" [21.11.23] Emilia Krakowska - wielka dama polskiego kina i teatru, kobieta z klasą, gwiazda wśród gwiazd, jak określa ją wielu, to rodowita poznanianka, która w tym roku skończyła 83 lata i niezmiennie zachwyca. Aktorka jest młoda duchem, pełna aktywności, uśmiechu, czego niejeden mógłby jej pozazdrościć. Emilia Krakowska udowadnia, że wiek to tylko liczba. Swoją osobowość podkreśla oryginalnymi strojami - dużo tu kolorów i dodatków, które odejmują lat! Tak się ubiera Emilia Krakowska, czyli Jagna z kultowych "Chłopów". Zobacz i zainspiruj się - zdjęcia Emilii Krakowskiej i jej stylizacje pokazujemy w naszej galerii.

📢 Tego nie rób przed snem! Te rzeczy zakłócają sen, utrudniają zasypianie i wywołują bezsenność [21.11.23] Coraz więcej osób ma problemy z zasypianiem i zdrowym snem. Główną przyczyną są stres, pośpiech i zabieganie oraz złe nawyki. Niedosypianie, słaba jakość snu czy zbyt krótki sen mogą być przyczyną wielu problemów zdrowotnych, nie mówiąc już o zmęczeniu i złym humorze następnego dnia. Są pewne rzeczy, których zdecydowanie nie powinno się robić przed pójściem spać. Zobacz w naszej galerii, co zrobić, by łatwo zasnąć i dobrze spać. 📢 Mamy odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!" [21.11.23] Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze.

📢 Emerytury w grudniu 2023 - takie będą stawki brutto i netto. Oto wyliczenia emerytur grudniowych [21.11.23] Emerytury w grudniu zostaną wypłacone zgodnie z zasadami tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. Zobacz, jakie są stawki świadczeń dla seniorów. Mamy grafiki z wyliczeniami emerytur grudniowych. 📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [21.11.23] Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek. 📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem [21.11.23] Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.

📢 Anna z "Rolnik szuka żony" - prywatne zdjęcia. Rolniczka prowadzi też studio urody! [21.11.23] Anna Derbiszewska to jedna z dwóch rolniczek biorących udział w 10. edycji programu TVP "Rolnik szuka żony". Kobieta jest nie tylko bardzo zaradna i pracowita, ale również bardzo atrakcyjna. Swoje umiejętności dbania o urodę wykorzystuje w praktyce. Okazuje się, że rolniczka prowadzi własne studio, w którym zajmuje się stylizacją rzęs i brwi. Jaka jeszcze jest na co dzień? Oto prywatne zdjęcia Anny z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów [21.11.23] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Osobom o tych schorzeniach mogą zaszkodzić ogórki kiszone. Te osoby nie powinny ich jeść [21.11.23] Ogórki kiszone to zdecydowanie jeden z ulubionych dodatków Polaków. Goszczą często na wielu stołach w naszym kraju. Sprawdzą się jako dodatek do obiadu, kanapki czy zupy. Mają masę zastosowań i wiele pozytywnych właściwości zdrowotnych. Warto je jeść szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Niestety nie każdy powinien sięgać po ogórki kiszone. Kto powinien ich unikać? Sprawdzamy. 📢 Ile kosztuje parking w sanatorium? Zobacz jakie są opłaty za parkowanie samochodu w uzdrowiskach [21.11.23] Jeśli decydujesz się na dojazd do sanatorium samochodem, musisz liczyć się z opłatami za jego parkowanie. W niektórych obiektach stawki są na poziomie kilkudziesięciu złotych za turnus. Jednak są też miejsca gdzie zapłacić trzeba niemal tysiąc złotych za 28 dni postoju.

📢 Oto modne paznokcie od Ukrainek - zdjęcia. Zobacz wzory manicure na listopad i grudzień 2023 [21.11.23] Paznokcie od Ukrainek robią w Polsce furorę. Polki chętnie eksperymentują, lubią nowe wzory i pomysły w manicure. Ukraińskie saloniki manicure dostosowują się do gustów swoich klientek. Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek - zobacz wzory i pomysły na listopad i grudzień 2023 - prezentujemy je w naszej galerii niżej. 📢 Osobom o tych schorzeniach może zaszkodzić imbir. Te osoby nie powinny go jeść [21.11.23] Korzeń imbiru to popularna przyprawa, bardzo popularna w kuchni azjatyckiej. Smak imbiru jest gorzki, lekko pikantny. Ma on charakterystyczny zapach, ciężko go pomylić z czymś innym. Imbir ma wiele właściwości leczniczych. Zobaczcie, jakie sa zalety jedzenia imbiru, kiedy można go jeść, a kiedy należy unikać.

📢 Emerytury nauczycieli - kwoty netto. Takie świadczenia dostają emerytowani nauczyciele [21.11.23] Nauczyciel to osoba o wyższym kierunkowym wykształceniu, z nieposzlakowaną opinią, ale i umiejętnościami przekazania wiedzy innym. Na lekcjach poza przekazaniem wiedzy nauczyciel musi zapanować nad grupom nastolatków. Wymaga się od nauczycieli aby uczyli i jeszcze wychowywali. Niestety oczekiwania nie idą w parze a wynagrodzeniem. A jakie emerytury dostają osoby odpowiedzialne za kształtowanie kolejnych pokoleń uczniów? Sprawdzamy. 📢 Tak mieszka książę Jan Lubomirski - 100 komnat i 10 tys. mkw. Zobaczcie wnętrza jego zamku w Lubniewicach [21.11.23] W takim zamku mieszka książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. To posiadłość w Lubniewicach, nad jeziorem Lubiąż w Lubuskiem. Gmach ma 100 komnat, które zajmują 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni! Przy zamku jest 10-hektarowy park, a po drugiej stronie jeziora pałac. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza zamku książąt Lubomirskich w Lubniewicach.

📢 Stare porcelanowe naczynia z PRL - zdjęcia, ceny. Wazony, kury, serwisy kawowe, obiadowe warte fortunę [21.11.23] Porcelana była modna kilka dekad temu w PRL-u, a dziś przeżywa renesans. Na niektórych naczyniach i wazonach można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje porcelany z czasów PRL osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z listopada 2023. 📢 Mamy zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Tak wyglądają nowi Kargul i Pawlak [21.11.23] To najsłynniejszy sąsiedzki spór w polskim kinie – Pawlak kontra Kargul. Kto zaczął? Jaka jest geneza opowieści, która bawiła Polaków przez lata? Tego dowiemy się z filmu „Sami swoi. Początek”. Powstaje bowiem prequel legendarnego filmu Sami Swoi.

📢 Te rasy psów nie powinny chodzić po schodach. One nie nadają się do mieszkania w bloku bez windy [21.11.23] Psy to najlepsi towarzysze dla człowieka. Potrafią wysłuchać, pocieszyć, dotrzymać towarzystwa. To jednak my musimy zadbać o nasze czworonogi i nie możemy ich narażać na niepotrzebne schorzenia. Jednym z poważniejszych psich problemów są problemy z chodzeniem. Zobaczcie, jakim psim rasom nie służy chodzenie po schodach i warto je ograniczać. 📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" na zdjęciach sprzed lat. Piękna 30-latka jest nie do poznania! [21.11.23] Ewa Kryza to jedna z gwiazd 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna 30-latka napisała list do rolnika Waldemara i została zaproszona do niego na gospodarstwo. Od razu zostawiła konkurencję w tyle, stając się faworytką do serca Waldka. Nie każdy wie, że Ewa od lat próbuje swoich sił w branży muzycznej. Oto jej zdjęcia sprzed lat. Bardzo się zmieniła?

📢 Tacy są na co dzień Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zobacz prywatne zdjęcia [21.11.23] Kornelia i Marek to uczestnicy 9. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dobrana przez ekspertów para od razu przypadła sobie do gustu i nic nie wskazuje na to, aby ich sielanka miała się zakończyć. Zarówno Kornelia, jak i Marek są obecni na Facebooku i Instagramie. Zobacz, jacy są prywatnie! 📢 Meble PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Takich retro foteli, stolików, kredensów poszukują kolekcjonerzy [21.11.23] Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Wnętrza w starym stylu to w ostatnim czasie trend w urządzaniu mieszkań. Taki klimat w stylu lat 60., 70. czy 80 jest w duchu vintage jest teraz w modzie. Meble stylizowane na dawne lata na portalach aukcyjnych osiągają niekiedy zawrotne ceny, zwłaszcza te odrestaurowane perełki. Zobacz, ile dziś kosztują i jak można zaaranżować starymi meblami wnętrza mieszkań.

📢 Tak się ubiera Alicja Majewska, piosenkarka 70 plus - zdjęcia. Jej TOP projektantem jest Maciej Zień [21.11.23] Alicja Majewska skończyła w tym roku 75 lat. Zachwyca sylwetką, energią i gustownymi stylizacjami. Jej ulubionym, polskim projektantem jest Maciej Zień. W swojej garderobie ma wiele bardzo dobrej jakości kreacji - nierzadko wygląda w nich zjawiskowo. Jak się ubiera Alicja Majewska - ikona polskiej piosenki, uwielbiana i szanowana przez tysiące fanów? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Najmniej inteligentne rasy psów. Te psy uznaje się za niezbyt mądre [21.11.23] Choć dla nas, nasz pies zawsze będzie najpiękniejszy i najmądrzejszy to specjaliści zakwalifikowali rasy psów do tych najinteligentniejszych i tych mniej mądrych. Oczywiście rasa to jedynie predyspozycja a to czego i jak nauczymy psa zależy już tylko od nas. Zebraliśmy dla Was rasy psów zakwalifikowane do tych najmniej inteligentnych.

📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony". Bydgoszczanka to kandydatka na żonę Dariusza spod Łodzi 22-letnia Nicola z Bydgoszczy występuje w programie "Rolnik szuka żony". Właśnie dostała się do następnego etapu reality show w TVP1. Do swojego gospodarstwa w Skotnikach zaprosił ją Dariusz. O względy rolnika spod Łodzi zabiegają również 25-letnia Maria z Katowic i 23-letnia Natalia ze Smardzowic pod Krakowem. Poznajcie bliżej Nicolę z "Rolnik szuka żony". 📢 Mariolka ze Świata Według Kiepskich - aktualne zdjęcia. Tak wygląda teraz Barbara Mularczyk Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata. 📢 Zakrzepica po szczepieniu - tak wygląda. Jeśli masz te objawy, to może być zakrzep krwi Zakrzepica po szczepieniu to choroba, o której zrobiło się głośno głównie przez wiązanie jej ze szczepionką przeciw COVID-19. Temat zakrzepicy po szczepieniu wzbudzał żywe emocje, jednak nie od dziś wiadomo, że każde szczepienie niesie za sobą ryzyko ewentualnych powikłań. Nie zawsze musi do nich dojść, w większości przypadków organizm potrafi sobie poradzić, częściowo lub całkowicie rozpuszczając istniejący zakrzep. Jakie objawy mogą wskazywać na wystąpienie zakrzepicy? Kiedy lepiej zwrócić się po pomoc do lekarza? Zobacz teraz wczesne objawy zakrzepicy.

📢 Katarzyna Dowbor - tak mieszka. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Wojciech Szczęsny i Marina - tak wygląda w środku ich apartament w Turynie. Tak żyje bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny wraz z ukochaną Mariną i synkiem Liamem od kilku lat mieszka w Turynie. Tam występuje w Juventusie, w jednym z najsłynniejszych włoskich klubów. Tak piłkarz urządził się w tym pięknym włoskim mieście. Oprócz tego ma m.in. domy w Polsce i Hiszpanii. Na jakie wnętrza postawili Wojciech Szczęsny i Marina w swoim włoskim mieszkaniu? Zaglądamy do środka!

📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 Tak dzisiaj wygląda Iza Małysz. Żona popularnego skoczka imponuje urodą. Zobacz, jak się prezentowała kiedyś, a jak dzisiaj Iza Małysz to żona jednego z największych sław polskiego sportu, czyli Adama Małysza. Kobieta, która kiedyś stała w cieniu swojego męża postawiła z niego wyjść. Od czasu kiedy wzięła udział w popularnym programie „Taniec z gwiazdami”, cieszy się zainteresowaniem mediów podwójnie. Zobacz, jak dzisiaj wygląda. 📢 Najlepsze miejsca dla turystów w Kujawsko-Pomorskiem. Muzea, wystawy, park tematyczny i zabytki Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił wyniki regionalnego konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny”, który jest etapem krajowej rywalizacji. Ogłoszono także Gwiazdy Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc. Poznaliśmy wyjątkowe miejsca. 📢 Zima zawitała do Kujawsko-Pomorskiego! Oto magiczne zdjęcia z Sępólna Krajeńskiego W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, na pierwsze opady śniegu nie musieliśmy długo czekać. Mimo że jest jeszcze kalendarzowa jesień, to zima wkroczyła z przytupem w niedzielę, 19 listopada. Śnieg pojawił się w wielu miejscach w Kujawsko-Pomorskiem. Byliśmy zobaczyć, jak wygląda w Sępólnie Krajeńskim. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

📢 Bajeczna rezydencja nad Jeziorem Zegrzyńskim. Luksusy w ogromnej willi Tuchlińskiej i Wojciechowskiego Prywatne korty tenisowe, ptaszarnia, egzotyczne palmy, basem i własny helikopter. Tak mieszkają milionerzy - Józef Wojciechowski z Patrycją Tuchlińską. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim ocieka luksusem. Deweloper rozpieszcza młodą narzeczoną i ich synka Augustyna. Zobacz na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z młodszą o pół wieku modelką. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Tak mieszka Magda Mołek. Zobaczcie na zdjęciach jej warszawskie gniazdko Magda Mołek to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, a od pewnego czasu również youtuberka. Ma piękne mieszkanie w Warszawie. Hitem w jej czterech kątach jest kuchnia, nad którą internauci się wprost rozpływają. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek. 📢 Marta Kaczyńska - tak się ubiera. Oto modne stylizacje córki pary prezydenckiej O stylizacjach Marty Kaczyńskiej można zdecydowanie powiedzieć, że króluje w nich ponadczasowa elegancja. Marta Kaczyńska od lat ma idealną figurę. Sukienki, żakiety czy spodnie - wszystko wygląda na niej doskonale. Uwielbia szpilki i markowe torebki. Rzadko zakłada rzucającą się w oczy biżuterię. Choć i ta czasem się zdarza. Tak się ubiera Marta Kaczyńska - zobaczcie jej modne stylizacje na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie zdjęcia serialowej Kingi Katarzyna Cichopek to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Sławę i niezwykłą popularność przyniósł jej serial "M jak miłość". Media wręcz rozpisują się o jej związkach z Marcinem Hakielem i Maciejem Kurzajewskim. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 600 tysięcy internautów. Zobaczcie niezwykle odważne zdjęcia z Katarzyną Cichopek w roli głównej! 📢 Te oznaki świadczą, że jesz za dużo cukru. Oto ważne sygnały ostrzegawcze, że spożywasz zbyt dużo cukru Jeśli jesz za dużo cukru, organizm wysyła wyraźnie sygnały. Nadmiar cukru jest bardzo szkodliwy, a pierwsze sygnały tego, że spożywasz zbyt wiele cukru, można dostrzec gołym okiem. Co dzieje się z organizmem, gdy spożywamy za dużo cukru? Eksperci wymieniają kilka zaskakujących oznak, że jest za cukru w codziennej diecie. Sprawdź, czy masz takie objawy!

📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Osoby, które wynajmują mieszkania a nie płacą czynszu i innych rachunków mogą zacząć się bać! Zapadł ważny wyrok Latami nie płacą czynszu i rachunków, a potem robią aferę, że im ktoś wodę i prąd odciął, czasem wymieniają zamki. Teraz życie takich mieszkańców, m.in. z województwa kujawsko-pomorskiego, może się skomplikować. W Sądzie Rejonowym w Warszawie zapadł wyrok, pierwszy taki w Polsce, który może być początkiem ważnych zmian na rynku najmu. 📢 Stare telefony - aparaty z tej listy są sporo wartę. Są poszukiwane przez kolekcjonerów na całym świecie Pewnie wielu z nas obok szuflady z dokumentami ma w domu szufladę ze starymi sprzętami elektronicznymi. Jeśli macie tam stare modele telefonów komórkowych warto sprawdzić, czy nie szukają ich kolekcjonerzy. Niektóre są sporo warte. Zebraliśmy dla Was modele, które są poszukiwane i warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych!

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

