Prasówka 21.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie emerytury mogą dostać seniorzy po waloryzacji. Znamy wskaźnik waloryzacji 2022 [22.06.2021]”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie emerytury mogą dostać seniorzy po waloryzacji. Znamy wskaźnik waloryzacji 2022 [22.06.2021] Wiemy, ile mogą zyskać emeryci w przyszłym roku. Podano już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2022 roku. Do tego nastąpią zmiany, zapowiedziane w Polskim Ładzie. Zobacz, ile mogą wynosić emerytury w 2022 roku.

📢 Takie produkty mogą pozwolić tobie zyskać efekt opalenizny na skórze [lista] Opalenizna bez opalania? Zdrowa i trwała opalenizna bez słońca, bez solarium czy samoopalacza. Jak to osiągnąć? Jeśli chcesz mieć piękny kolor skóry bez wystawiania jej na szkodliwe i intensywne promieniowanie UV, włącz do swojej codziennej diety te produkty. O kolor skóry można bowiem zadbać również od wewnątrz!

📢 Tak możesz ochłodzić pokój bez klimatyzacji. Sprawdzone i skuteczne sposoby na upał w mieszkaniu [22.06.2021] Jak schłodzić pokój szybko i skutecznie bez użycia klimatyzacji? Zobacz te sprawdzone sposoby.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie aplikacje zostały wycofane z Google Play - najnowsza lista. Sprawdźcie i szybko je odinstalujcie [22.06.20211] Niestety oszuści nie odpuszczają i znajdują kolejne sposoby na kradzież naszych danych. Coraz częściej ofiarami padają użytkownicy smartfonów. Poza zabezpieczeniami antywirusowymi warto też rozważnie instalować aplikacje. Oczywiście dostawcy także się tym zajmują i kontrolują nowe aplikacje, niestety czasem nim taka aplikacja zostanie wycofana, już znajdzie się na naszych telefonach, wówczas jedyna możliwość na pozbycie się niebezpiecznego oprogramowania to ręcznie odinstalowanie. Zobaczcie koniecznie.

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [22.06.2021] Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy. 📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia [22.06.2021] W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.

📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" [22.06.2021] Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami. 📢 Tak mieszka Rafał Mroczek. Oto przytulny i ciepły dom gwiazdy "M jak Miłość" [zdjęcia - 22.06.2021] Rafał Mroczek razem ze swoim bratem bliźniakiem od ponad 20 lat gra w serialu "M jak Miłość", który cieszy się niesłabnącą popularnością. Prywatnie aktor to miłośnik piłki nożnej i zwierząt, cały swój wolny czas poświęca rodzinie. Na swoim instagramowym koncie chętnie dzieli się zdjęciami z ukochaną córeczką. Zobaczcie, jak mieszka Rafał Mroczek. Jego apartament jest nowoczesny i bardzo przytulny.

📢 Oto horoskop miłosny na lipiec. Te znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości! [lista - 22.06.2021] Wakacyjną miłość pamięta się przez całe życie. Dużo słońca, plaża, piękna pogoda, większa ilość wolnego czasu - te okoliczności sprzyjają poznawaniu nowych osób. Dla niektórych znaków los przygotował piękną niespodziankę. Miłość zagości w ich sercu na dłużej. Sprawdź w naszej galerii, które znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości w lipcu. 📢 Najmodniejsze fryzury na lato 2021! Waterfall layers - ta fryzura to hit, który dodaje włosom objętości [zdjęcia - 22.06.2021] Modne fryzury na lato 2021. Waterfall layers to hit tego roku - najmodniejsza fryzura na lato i nie tylko. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura waterfall layers i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje!

📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? [22.06.2021] Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje. 📢 Takie są dodatki do emerytur i rent w 2021 roku. Możesz dostać znacznie większą emeryturę [22.06.2021] Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie. By je otrzymać, trzeba spełnić ściśle określone warunki. Wszystkie wymienione kwoty dodatków obowiązują od 1 marca tego roku. Dodatki, podobnie jak emerytury i renty, są co roku waloryzowane. Jakie warunki trzeba spełnić i na jakie pieniądze można liczyć? Zobacz w dalszej części galerii.

📢 Oto dom Maryli Rodowicz - tak mieszka piosenkarka. Kocha złote lustra, piękny ogród i koty! [zdjęcia - 22.06.2021] Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej kilkanaście lat, kupiła go razem z byłym mężem Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a jej współlokatorami są piękne koty, które piosenkarka uwielbia. 📢 Osoby o tym imieniu i znaku zodiaku to prawdziwe marudy! Niektórych lepiej unikać [lista - 22.06.2021] Jeśli nie lubicie ciągłego narzekania i marudzenia to raczej unikajcie największych marud. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie osób, które marudzenia mają we krwi. Bo jest za gorąco, bo jest za zimno, bo za późno lub za wcześnie. Każdy powód jest dobry, by sobie pomarudzić. Zobaczcie kogo lepiej unikać, jeśli nie macie dziś siły na marudzenie.

📢 Tyle może wynosić emerytura stażowa 2022- wyliczenia. Znamy szczegóły gotowego projektu [22.06.2021] Tyle może wynosić emerytura stażowa 2022. Znamy szczegóły jednego z projektów ws. emerytur stażowych. W Sejmie złożyła go "Solidarność". Aby skorzystać z szybszego przejścia na emeryturę, trzeba spełnić określone warunki. Zobacz, na czym mogłaby polegać emerytura stażowa. 📢 Taka ma być płaca minimalna i zarobki Polaków w 2022 roku - stawki. Zobacz wyliczenia brutto i netto [22.06.2021] Taka ma być płaca minimalna i zarobki Polaków w 2022 roku. Miliony Polaków mają skorzystać na reformie podatkowej, którą zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Przede wszystkim mają zmienić się pensje Polaków. Więcej zarobią ci, którzy dostają najmniej. Zobacz, jak mają się zmienić zarobki Polaków w 2022 roku. 📢 Oto osoby zwolnione z opłacania abonamentu RTV 2021. Lista niektórych zaskakuje! [22.06.2021] W 2021 roku stawki za abonament RTV poszły w górę. Trzeba płacić więcej za abonament RTV, ale niektórzy są zwolnieni z tego obowiązku. Poczta Polska informuje, że uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych. Trzeba jednak pamiętać, że muszą przedstawić na poczcie odpowiednie dokumenty. . Jest duża grupa osób zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV - zobacz, kto znajduje się na tej liście w naszej galerii.

📢 Najmodniejsze sukienki na lato 2021. Białe sukienki to hit - zwiewne, kobiece i romantyczne [zdjęcia - 22.06.2021] Najmodniejsze sukienki na lato 2021. Białe sukienki na lato to hit! W kobiecej szafie nie może zabraknąć letniej białej sukienki. Klasyczne, romantyczne i ponadczasowe - takie właśnie są białe sukienki na lato 2021. Zobacz koniecznie najmodniejsze letnie kreacje w bieli.

📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [22.06.2021] W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Para już się nie kryje [zdjęcia - 22.06.2021] Magazyn "Party" ustalił, że Piotr Żyła zakupił w miejscowości Ustroń duży dom. Razem z Marceliną Ziętek zamieszkali tam pod koniec ubiegłego ubiegłym roku i przenieśli się z mniejszego mieszkania skoczka.

📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! [22.06.2021] Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary. 📢 Tak mieszka Joanna Przetakiewicz. Wnętrza robią ogromne wrażenie! [zdjęcia - 22.06.2021] Modne dodatki, czarno-białe talerze, duża jadalnia - tak mieszka Joanna Przetakiewicz. Projektantka mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Wnętrza są niezwykle stylowe i eleganckie. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Joanna Przetakiewicz.

📢 Tak mieszka Iga Krefft. Serialowa Ula Mostowiak ma bardzo stylowe mieszkanie [zdjęcia - 22.06.2021] Modne dodatki, białe meble, dużo książek - tak mieszka Iga Krefft. Serialowa Ula Mostowiak z "M jak Miłość" mieszka w pięknej kamienicy w Warszawie. Wystrój jest niezwykle przytulny. Sprawdź w naszej galerii jak mieszka Iga Krefft.

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej wierni. Możesz im ufać w 100% [lista - 22.06.2021] Znaki zodiaku wiele mówią o naszym charakterze i zachowaniu. Nie bez powodu wiele osób szuka w nich odpowiedzi dotyczących przyszłości czy życiowego partnera. Znak zodiaku pozwala nam na odczytanie, czy dana osoba jest wierna lub niewarta zaufania. Zastanawiasz się, jak to jest z Twoim partnerem? Sprawdź w naszej galerii, którzy mężczyźni według horoskopu są najbardziej wierni.

📢 Takie są wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [22.06.2021] Emerytury według tych wyliczeń zaczną trafiać na konta, gdy Sejm przyjmie projekt emerytur bez podatku z Nowego Ładu. Ile więc od 2022 roku może trafiać ma na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii. 📢 Krótszy dzień pracy przez upały? Co na to przepisy BHP? Jakie ma obowiązki pracodawca? Miniony tydzień przyniósł - przynajmniej na razie - najcieplejsze dni w roku. Temperatura oscylowała w okolicach 28-33 stopni Celsjusza. Takie upały mogą być niebezpieczne dla naszego, zwłaszcza w miejscu pracy. Czy w związku z tym można liczyć na krótszy dzień pracy? Jakie ma obowiązki nasz pracodawca? Sprawdźcie w galerii! 📢 400 złotych dodatku do pensji. Kto i kiedy może dostać wyższe wynagrodzenie? Oto wszystkie najważniejsze zasady! 400 złotych dodatku do pensji? To możliwe! W życie wchodzą nowe przepisy, które obejmą wielu pracowników. Niektórym z nich pensja wzrośnie o 400 zł miesięcznie. Jakie jeszcze zmiany wprowadza ustawa?

📢 Komornik sprzedaje Dom Andrzeja Leppera. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Pożar na ulicy Przemysłowej w Bydgoszczy. Paliły się elektronarzędzia Dziś po godzinie 17 doszło do pożaru elektronarzędzi przy ulicy Przemysłowej w Bydgoszczy. Sytuację na szczęście udało się szybko opanować. 📢 Pierwszy taniec na wesele? Te szkoły tańca w regionie mają kurs dla młodej pary [lista] Pierwszy taniec to jeden z najpiękniejszych elementów wesela. Zakochani tańczący w rytmie ulubionej piosenki - wzruszeniu nie ma końca. Jeśli obawiacie się z partnerem o swoje umiejętności taneczne lub chcecie przygotować dla gości prawdziwe show, zastanówcie się nad kursem pierwszego tańca. Wiele szkół z regionu oferuje indywidualne lekcje tańca dla nowożeńców.

📢 Odciski – jak się ich pozbyć domowymi sposobami i mieć zadbane stopy!? Odciski od butów mogą pojawić się znienacka i nieważne czy założyłaś nowe czółenka, czy te, w których chodzisz już od dawna. Gdy na twojej pięcie, palcu czy na boku stopy pokaże się bolący odcisk, szybko ukoisz ból domowymi sposobami. Zobacz, jakimi! 📢 Masz telefon w tej sieci? Oddadzą Ci pieniądze! Ważna decyzja UOKiK. Kto teraz może otrzymać rekompensatę? Dzięki interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów abonenci jednej z czołowych polskich sieci komórkowych dostaną zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy. Chodzi o nieprawidłowości związane z wiadomościami SMS. Zarówno nowe, jak i wcześniejsze reklamacje mają być rozpatrywane pozytywnie. 📢 Samochód wjechał pod pociąg w Jeżewie. Rogatki były podniesione? Policjanci i specjalna komisja ustalają przyczyny poważnego wypadku, do którego doszło w poniedziałek (21 czerwca 2021) rano w Jeżewie w powiecie świeckim. Pociąg uderzył tam w bok samochodu osobowego, który wjechał na strzeżony i wyposażony w rogatki przejazd kolejowy.

📢 Jak mieszkają "Królowe Życia"? Dagmara Kaźmierska i inne gwiazdy programu TTV pokazują swoje mieszkania i archiwalne ZDJĘCIA Jak mieszkają i spędzają wolny czas i mieszkają osoby, które pokochały setki widzów? Uczestnicy programu TTV zyskali w sieci dużą popularność. Chętnie z niej korzystają dzieląc się z fanami wycinkami ze swojego życia – jak kiedyś wyglądała Dagmara Kaźmierska – najpopularniejsza królowa życia? Jak mieszka Sylwia Peretti i Anna Renusz? Zobaczcie jak wygląda iście królewska codzienność gwiazd popularnego programu TTV! 📢 Kruszwica. Rowerowy wypad na Kociewie i Żuławy z Kruszwicką Grupą Rowerową. Zdjęcia Lejący się z nieba skwar i dające w kość podjazdy pod górki, no i trochę jazdy po płaskim. Tak można by najkrócej streścić wyjazd Kruszwickiej Grupy Rowerowej na Kociewie i Żuławy. Tak naprawdę, jest to jednak opis nie oddający tej niesamowitej wycieczki rowerowej po okolicach Tczewa, Gniewu i Palplina. Miejscowości, których okolice zachwycają krajobrazem, różnorodnością przyrody i ciekawymi obiektami, wartymi zwiedzenia.

📢 Kujawsko-Pomorskie. W kranach brakuje wody. Gminy apelują, by nie podlewać trawników, bo mogą być przerwy w dostawie Kilka dni upałów sprawiło, że częściej mieszkańcy regionu Kujawsko-Pomorskiego decydują się na podlewanie ogródków, trawników czy napełnianie basenów. Większe zapotrzebowanie sprawia jednak, że ciśnienie w kranach spada, a gmina Zbójno już w sobotę ostrzegała, że poziom wody na stacji uzdatniania wody spadł poniżej poziomu alarmowego. 📢 Ceny truskawek i czereśni szybko spadają. Tyle kosztują teraz warzywa i owoce w Polsce Przez weekend ceny polskich truskawek czy czereśni spadły o 1/3, a nawet i więcej. Najdroższymi z krajowych owoców są obecnie maliny, na których szczyt sezonu trzeba jeszcze zaczekać. Sprawdzamy, ile kosztują wybrane owoce i warzywa na rynkach hurtowych w Polsce. 📢 Jerzy Buzek: "Zabieramy się do dzieła". W Toruniu ruszyło Welconomy 2021 [zdjęcia] Chodzi o to, by napędzić rodzimą gospodarkę, polskie firmy - apeluje prof. Jerzy Buzek. To jeden z uczestników Welconomy Forum in Toruń 2021. Dwudniowe wydarzenie w formie hybrydowej, wystartowało.

📢 Kcynia. Inscenizacja bitwy pod Sommą. Upał nie przeszkodził rekonstruktorom w walce [zdjęcia] Inscenizację przygotowano w ramach IV Nocy Muzeów w Kcyni. Pomimo żaru lejącego się z nieba żołnierze walczyli dzielnie. Publiczność także dopisała. Ręce same składały się do oklasków. 📢 W Sępolnie Krajeńskim rozegrano Mistrzostwa Miasta i Gminy w Lekkiej Atletyce. Zobaczcie zdjęcia 12 i 19 czerwca na stadionie miejskim przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim odbyły się Mistrzostwa Miasta i Gminy w Lekkiej Atletyce. W zawodach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych. Rozegrano zawody w siedmiu konkurencjach lekkoatletycznych.

📢 Awaria w Santander Bank Polska. Z kont klientów znikały wszystkie środki. Bank pobierał sto razy więcej pieniędzy! Santander Bank Polska poinformował o zakończeniu awarii, która w niedzielę (20 czerwca) zaskoczyła i zestresowała klientów banku. Jak informują klienci, z kont znikały kwoty nawet o 100 razy większe kwoty, niż w dokonanym przelewie. Santander Bank Polska potwierdza awarię i wyjaśnia, że problem został już rozwiązany. Czytaj więcej!

📢 Egzaminy zawodowe 2021 [ROZWIĄZANIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI - 22.06.2021] Przed uczniami egzamin zawodowy 2021. Zobacz prawidłowe odpowiedzi z egzaminu zawodowego - czerwiec 2021 - tuż po jego oficjalnym zakończeniu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także egzamin zawodowy zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem - 22 stycznia 2021.

📢 Seweryn z programu Rolnik Szuka Żony bierze ślub. Oto wspólne zdjęcia pary [zdjęcia] Marzył, żeby odnaleźć kobietę, którą będzie zabierał na romantyczne randki nad jeziorem - w "Rolnik szuka żony" Seweryn Nowak ukochanej nie znalazł. Nie oznacza to jednak, że uczestnik 6. edycji programu jest samotny. Ba, Seweryn szykuje się do ślubu. 📢 Na takie prezenty ślubne czeka młoda para. Jeśli jeśli nie pieniądze w kopercie, to co? Pieniądze, wręczone młodej parze, to prezent praktyczny i popularny, ale niektórzy nadal wolą podarować państwu młodym coś innego niż kopertę. Piszemy, jakie prezenty na ślub warto wybrać.

📢 Lokatorzy z Bydgoszczy nie zgodzili się na nowy czynsz. Właściciel wystawił im meble na podwórko Właściciel mieszkania bez uprzedzenia wystawił na podwórko nasze meble i wszystkie inne sprzęty – mówi najemca z Bydgoszczy. A właściciel zaznacza, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. 📢 Takie mają być emerytury w 2022 roku. Zobacz, ile zyskają seniorzy Takie mają być emerytury w 2022 roku. Wiemy, ile mogą zyskać emeryci w przyszłym roku. Podano już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2022 roku. Do tego nastąpią zmiany, zapowiedziane w Polskim Ładzie. Zobacz, ile mogą wynosić emerytury w 2022 roku. 📢 Modne fryzury na lato 2021! Glass hair, czyli włosy idealnie gładkie niczym tafla lustra [zdjęcia] Modne fryzury na lato 2021. Glass hair, czyli włosy idealnie gładkie niczym tafla wody to jedna z najmodniejszych fryzur. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura glass hair i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje!

📢 Takie fryzury będą hitem tego lata. Zobaczcie najnowsze trendy dla młodych i dojrzałych [zdjęcia] Lato to z pewnością ulubiona pora roku wielu. Wysokie temperatury sprzyja wypoczynkowi poza domem. Każdy chce na ten wyjątkowy czas pięknie wyglądać. Często urlop zaczynamy od wizyty u fryzjera. Wakacje to też czas odważniejszych uczesań i cięć. A jakie trendy panują teraz? Jaką fryzurę wybrać, aby wyglądać młodo i pięknie? Sprawdzamy jakie cięcia są teraz najmodniejsze! 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Taki jest domowy przepis na lody ekipy Friza. Oto sprawdzony i szybki przepis Lody Ekipy Friza to prawidzy fenomen na polskim rynku. Wiele osób tłumnie ruszyło do sklepów i marketów w poszukiwaniach tych lodów. Z uwagi na niezwykle duże zainteresowanie, czasem po prostu brakuje ich w sklepach. Wiele osób zastanawia się, czy podobne lody można przygotować samemu? Otóż można! Sprawdź domowy przepis na lody zbliżone smakiem do tych od Ekipy Friza. 📢 Takimi sposobami możesz zaoszczędzisz prąd. Oto urządzenia pobierające najwięcej energii Jak się okazuje w ciągu roku niektóre urządzenia zużywają więcej prądu gdy działają w trybie czuwania niż we właściwym trybie pracy. Są urządzenia, których wyłączenia nie wchodzi w grę, ale jest ich niewiele. Możemy tu mówić przede wszystkim o lodówce, ale czy potrzebna jest nam podłączona do prądu pralka, zmywarka czy telewizor gdy z nich nie korzystamy? Sprawdźcie, które urządzenia lepiej wyłączyć z prądu, aby sporo zaoszczędzić.

📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć. 📢 Tak wypoczywamy nad Jeziorem Jezuickim pod Bydgoszczą [zdjęcia] Ludzi nad wodą jest od groma. Nie ma się jednak co dziwić, skoro jest taki upał! Mimo że na plaży tłumnie, nie narzekam - jest bardzo przyjemnie. Jest też bezpiecznie, bo akwen jest patrolowany - powiedział nam pan Marek, który wraz z przyjaciółmi w niedzielę (20 czerwca 2021 r.) wybrał się wykąpać w Jeziorze Jezuickim. 📢 V Regaty "O Puchar Starosty Sępoleńskiego" [zdjęcia, wyniki] W Sępólnie Krajeńskim zakończyły się dwudniowe (19-20 czerwca) V Regaty "O Puchar Starosty Sępoleńskiego" w kategorii Optimist. W zawodach na Jeziorze Sępoleńskim rywalizowało 17 zawodników z pięciu klubów.

📢 Drugi dzień Krajowych Dni Pola w Minikowie i targów. Zobaczcie zdjęcia! 20 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, podczas drugiego dnia centralnych obchodów Krajowych Dni Pola, można było zwiedzać nie tylko poletka pokazowe, ale także zobaczyć co proponują wystawcy Międzynarodowych Targów Rolno - Przemysłowych AGRO-TECH. Było także rozstrzygnięcie konkursów regionalnych adresowanych do rolników: Agroliga i Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Nagrody wręczali m.in. Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa i Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

📢 Te osoby nie powinny korzystać z klimatyzacji. Oto lista objawów na które trzeba uważać! W takie upalne dni, jakie mamy w ostatnich dniach klimatyzacja okazuje się zbawienna. Zarówno w samochodzie, pracy, sklepie a czasem i w domu. Wysokie temperatury są męczące, więc jeśli tylko mamy możliwość włączamy klimatyzacje. Trzeba jednak pamiętać, że nie służy ona wszystkim. Jest kilka grup osób, które klimatyzacji powinny unikać. Zobaczcie kiedy koniecznie powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji. 📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. 📢 Najmodniejsze paznokcie na lato 2021. Zobacz wzory, pomysły, inspiracje paznokciowe i zdjęcia od stylistek z Golubia-Dobrzynia Paznokcie to wizytówka kobiety? Dla tych pań, które się z tym zgadzają, mamy propozycje manicure i pedicure na lato 2021. Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze, jakie trendy pojawiły się na wakacje. Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Golubia-Dobrzynia.

📢 Lotnicy z Grudziądza na Błoniach Nadwiślańskich uczcili 730. urodziny miasta. Zobacz zdjęcia Lotnicy z Aeroklubu Nadwiślańskiego z Lisich Kątów i Fundacja Lotniczy Grudziądz wraz z Grudziądzkim Klubem Balonowym oddali w sobotę hołd miastu i jego mieszkańcom z okazji 730-lecia Grudziądza! 📢 730. urodziny Grudziądza. Gra miejska "Skarb Krzyżaków" na Górze Zamkowej zorganizowana przez muzeum [zdjęcia] Pracownicy grudziądzkiego muzeum zorganizowali ciekawą grę miejską "Skarb Krzyżaków" polegającą na poszukiwaniu na terenie Góry Zamkowej punktów z ukrytymi hasłami do krzyżówki.

📢 Tak Bydgoszcz kibicowała podczas meczu Polska - Hiszpania [zdjęcia] W drugim meczu Euro 2020 Polska zremisował z Hiszpanią 1:1. Do przerwy Biało-Czerwoni przegrywali po golu Alvaro Moraty. W drugiej połowie wyrównał Robert Lewandowski. Hiszpanie zmarnowali rzut karny, bo Gerard Moreno kopnął w słupek. O awansie zdecyduje środowy mecz ze Szwecją. Aby zagrać w fazie pucharowej musimy wygrać!

📢 Zawisza Bydgoszcz awansował do III ligi. Zobaczcie zdjęcia kibiców z fety [wideo] Zawisza Bydgoszcz awansował do III ligi. Ostatnie spotkanie w grupie mistrzowskiej IV ligi z Pogonią Mogilno nie było łatwe, bo niebiesko-czarni przegrywali już 0:2, ale potrafili doprowadzić do remisu 2:2. Powiększyli przewagę nad drugą Włocłavią do trzech punktów, bo Kujawianka Izbica Kujawska wygrała we Włocławku 2:0. 📢 Wybuch w food trucku podczas zlotu w Grudziądzu. Jedna osoba mocno poparzona Wybuch butli z gazem i pożar jednego z food trucków podczas imprezy w Grudziądzu. Ranna została jedna osoba. 📢 V turniej z cyklu Enea Operator Międzyszkolnej Ligi Szachowej w Barcinie [zdjęcia] W hali widowiskowo - Sportowej w Barcinie zorganizowano piąty i ostatni turniej z cyklu Enea Operator Międzyszkolnej Ligi Szachowej.

📢 Tragedia na Wiśle w Grudziądzu. Mężczyzna wskoczył do rzeki i nie wypłynął [zdjęcia] Tragedia na Wiśle w Grudziądzu. Mężczyzna wskoczył do rzeki i nie wypłynął. Wyłowili go strażacy, ale nie udało się uratować jego życia. 📢 To wiemy o śmiertelnym wypadku w Bydgoszczy. Znicze w miejscu tragedii [zdjęcia] Na rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy doszło do tragicznego zdarzenia. W wyniku kolizji dwóch samochodów, zginęła potrącona nastolatka. Mamy więcej informacji o tragicznym wypadku.

📢 Nadwiślański Jarmark Staroci w Grudziądzu. Co i za ile można kupić od handlarzy? Zobacz zdjęcia Jeszcze w sobotę i niedzielę trwać będzie XIX Nadwiślański Jarmark Staroci w Grudziądzu. Co na nim można kupić? Prawie wszystko. Warto tam zajrzeć, bo na pewno znajdziecie coś co przykuje wasze oczy.

📢 Tragiczny wypadek w fabryce w Grudziądzu. Nie żyje pracownik Nie żyje pracownik, którego w czwartek (17 czerwca 2021) wieczorem przygniótł element maszyny w jednej z fabryk przy ul. Magazynowej w Grudziądzu. 📢 Pan Piotr z Bydgoszczy żyje za 850 zł miesięcznie. Na 14 metrach kwadratowych Pan Piotr z Bydgoszczy żyje za 850 złotych emerytury. Najgorszej biedy nie klepie, ale też nie czuje, żeby szczęście klepało go po plecach.

📢 Polsko-niemiecka akcja policjantów w Osielsku pod Bydgoszczą. Zatrzymano pasera elektroniki z aut [zdjęcia] Wspólna praca polskich i niemieckich policjantów w Osielsku pod Bydgoszczą Zatrzymano pasera części elektronicznych ze skradzionych na terenie Europy luksusowych samochodów. 📢 Uwaga! TVN: Katowana od urodzenia, 3-letnia Hania nie doczekała pomocy. "Wszyscy zawiedliśmy" Ostatnie godziny życia małej Hani były piekłem. Według prokuratury dziewczynka była brutalnie bita i polewana zimną wodą przez własną matkę i jej partnera. Nadzór nad dysfunkcyjną rodziną pełniły wszystkie, powołane do tego służby, jednak mimo licznych, niepokojących sygnałów nikt nie zdołał zapobiec tragedii. Dlaczego?

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV.

📢 Egzamin zawodowy 2021. Tutaj znajdziesz klucze odpowiedzi Zobacz prawidłowe odpowiedzi z egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także egzamin zawodowy są przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, mimo że ich rozpoczęcie wypada podczas ferii, bo 11 stycznia 2021. W naszej galerii prezentujemy odpowiedzi z 2020 i będziemy dodawać też sukcesywnie odpowiedzi z 12 stycznia 2021, gdy tylko zostaną oficjalnie ogłoszone przez CKE. 📢 Osoby o tym imieniu są złośliwe. Twoje imię jest na liście? [znaczenie imion] Przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które powstało na podstawie znaczenia imion. Zobaczcie, osoby o jakim imieniu uznawane są najbardziej złośliwe. Sprawdźcie.

📢 Najlepsze żony i ich imiona. Kobiety o tym imieniu są najlepszymi żonami [lista] Według astrologów to właśnie znak zodiaku może decydować o naszym charakterze. Co za tym idzie, od znaku zodiaku może zależeć również, czy będziemy dobrymi partnerami w związku. Według ezeteryków znaczenie może mieć także imię. 📢 Wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Życzenia i podziękowania dla nauczycieli Wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2020. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 już niebawem. Jakie życzenia złożyć na zakończenie roku szkolnego 2020? Zobacz najlepsze wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Piękne życzenia dla nauczycieli, wzruszające podziękowania dla nauczycieli. 📢 Te imiona kiedyś były obciachem, a teraz biją rekordy popularności Wybór imion dla dzieci to wyjątkowo trudne zadanie. Jak się okazuje zdaniem psychologów, to właśnie imię jest obrazem charakteru i osobowości jego posiadacza. Nie uwierzycie, że niektóre imiona, które teraz biją rekordy popularności, były kiedyś uważane za zakazane. Czemu jeszcze jakieś 100 i więcej lat temu te imiona były uznawane za niewłaściwe? Były one uważane za imiona dla osób z niższych sfer.

📢 Tragiczny wypadek w Czarżu. Nie żyje 25-letni motocyklista Motocykl zderzył się z autem osobowym. Do wypadku doszło krótko po godzinie 12. 📢 Dzika Świnia po Kuchennych rewolucjach została zamknięta? [OPINIE, MENU, CENY] Restauracja Dzika Świnia (dawniej: Gospoda) w miejscowości Gubin przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Jakie są opinie gości o restauracji? Co znalazło się w menu i jakie są ceny? Czy restauracja została już zamknięta?

Nie lekceważ migreny. To może być niebezpieczne!