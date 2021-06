Prasówka 22.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek pod Żninem. Jedna osoba zginęła na miejscu ”?

📢 Takie emerytury mogą dostać seniorzy po waloryzacji. Znamy wskaźnik waloryzacji 2022 [23.06.2021] Wiemy, ile mogą zyskać emeryci w przyszłym roku. Podano już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2022 roku. Do tego nastąpią zmiany, zapowiedziane w Polskim Ładzie. Zobacz, ile mogą wynosić emerytury w 2022 roku. 📢 Tyle wyniesie twoja emerytura w 2022 roku. Zobacz wyliczenia brutto i netto [23.06.2021] Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Prasówka 22.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobaczcie ciepły i nowoczesny dom aktora z "M jak Miłość" [23.06.2021] Marcina Mroczka możemy od lat obserwować w serialu "M jak Miłość". To dzięki tej produkcji aktor zdobył popularność. Od nakręcenia pierwszego odcinka serialu wiele się zmieniło w życiu aktora. Marcin Mroczek stał się rozpoznawalny a swoją codziennością często dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem instagrama. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda serialu wraz ze swoją ukochaną żoną i synami.

📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! [23.06.2021] Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary. 📢 Najmodniejsze paznokcie na lato 2021. Kolorowy French to hit tych wakacji. Ten manicure zrobisz sama! [zdjęcia - 23.06.2021] Najmodniejsze paznokcie na lato 2021. Kolorowy French na lato to hit! Wyjątkowa stylizacja paznokci - modny French z kolorową końcówką - takie właśnie są modne paznokcie na lato 2021. Zobacz koniecznie najmodniejsze pomysły na paznokcie na lato.

📢 Oto horoskop na lato. Osoby spod tych znaków zodiaków mogą liczyć na dodatkowe pieniądze [23.06.2021] Jakie będzie nadchodzące lato? Co mamy zapisane w gwiazdach? Dla kogo szykuje się zastrzyk gotówki na wakacje? Sprawdźcie, co czeka Wasze znaki zodiaku. Przygotowaliśmy dla Was horoskop dotyczący sfery finansowej. 📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [23.06.2021] Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [23.06.2021] W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku. 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 23.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Oto horoskop miłosny na lipiec. Te znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości! [lista - 23.06.2021] Wakacyjną miłość pamięta się przez całe życie. Dużo słońca, plaża, piękna pogoda, większa ilość wolnego czasu - te okoliczności sprzyjają poznawaniu nowych osób. Dla niektórych znaków los przygotował piękną niespodziankę. Miłość zagości w ich sercu na dłużej. Sprawdź w naszej galerii, które znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości w lipcu.

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej wierni. Możesz im ufać w 100% [lista - 23.06.2021] Znaki zodiaku wiele mówią o naszym charakterze i zachowaniu. Nie bez powodu wiele osób szuka w nich odpowiedzi dotyczących przyszłości czy życiowego partnera. Znak zodiaku pozwala nam na odczytanie, czy dana osoba jest wierna lub niewarta zaufania. Zastanawiasz się, jak to jest z Twoim partnerem? Sprawdź w naszej galerii, którzy mężczyźni według horoskopu są najbardziej wierni. 📢 Oto wyliczenia Czternastych Emerytur 2021. Takie są zasady pomysłu złotówka za złotówkę [23.06.2021] Czternasta emerytura zostanie wypłacona w wysokości minimalnej emerytury jaka obwiązuje w 2021 roku - to 1250,88 zł brutto. Jednak nie każdy będzie mógł liczyć na taką kwotę. Rząd ustalił pułap od którego "czternastka" będzie pomniejszana. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii.

📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? [23.06.2021] Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje. 📢 Tak mieszka Joanna Przetakiewicz. Wnętrza robią ogromne wrażenie! [zdjęcia - 23.06.2021] Modne dodatki, czarno-białe talerze, duża jadalnia - tak mieszka Joanna Przetakiewicz. Projektantka mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Wnętrza są niezwykle stylowe i eleganckie. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Joanna Przetakiewicz. 📢 Modne fryzury na lato 2021! Glass hair, czyli włosy idealnie gładkie niczym tafla lustra [zdjęcia - 23.06.2021] Modne fryzury na lato 2021. Glass hair, czyli włosy idealnie gładkie niczym tafla wody to jedna z najmodniejszych fryzur. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura glass hair i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje!

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Para już się nie kryje [zdjęcia - 23.06.2021] Magazyn "Party" ustalił, że Piotr Żyła zakupił w miejscowości Ustroń duży dom. Razem z Marceliną Ziętek zamieszkali tam pod koniec ubiegłego ubiegłym roku i przenieśli się z mniejszego mieszkania skoczka. 📢 Osoby o tym imieniu i znaku zodiaku to prawdziwe marudy! Niektórych lepiej unikać [lista - 23.06.2021] Jeśli nie lubicie ciągłego narzekania i marudzenia to raczej unikajcie największych marud. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie osób, które marudzenia mają we krwi. Bo jest za gorąco, bo jest za zimno, bo za późno lub za wcześnie. Każdy powód jest dobry, by sobie pomarudzić. Zobaczcie kogo lepiej unikać, jeśli nie macie dziś siły na marudzenie.

📢 Tak mieszka Rafał Mroczek. Oto przytulny i ciepły dom gwiazdy "M jak Miłość" [zdjęcia - 23.06.2021] Rafał Mroczek razem ze swoim bratem bliźniakiem od ponad 20 lat gra w serialu "M jak Miłość", który cieszy się niesłabnącą popularnością. Prywatnie aktor to miłośnik piłki nożnej i zwierząt, cały swój wolny czas poświęca rodzinie. Na swoim instagramowym koncie chętnie dzieli się zdjęciami z ukochaną córeczką. Zobaczcie, jak mieszka Rafał Mroczek. Jego apartament jest nowoczesny i bardzo przytulny. 📢 Tak mieszka Iga Krefft. Serialowa Ula Mostowiak z "M jak Miłość" ma bardzo stylowe mieszkanie [zdjęcia - 23.06.2021] Modne dodatki, białe meble, dużo książek - tak mieszka Iga Krefft. Serialowa Ula Mostowiak z "M jak Miłość" mieszka w pięknej kamienicy w Warszawie. Wystrój jest niezwykle przytulny. Sprawdź w naszej galerii jak mieszka Iga Krefft.

📢 Najmodniejsze sukienki na lato 2021. Białe sukienki to hit - zwiewne, kobiece i romantyczne [zdjęcia - 23.06.2021] Najmodniejsze sukienki na lato 2021. Białe sukienki na lato to hit! W kobiecej szafie nie może zabraknąć letniej białej sukienki. Klasyczne, romantyczne i ponadczasowe - takie właśnie są białe sukienki na lato 2021. Zobacz koniecznie najmodniejsze letnie kreacje w bieli. 📢 Ogromna ulewa w Poznaniu. Strażacy mają ponad 1600 zgłoszeń - podtopione domy, piwnice, obalone drzewa i zawalone dachy Według zapowiedzi gwałtowne burze i deszcze miały mieć miejsce już w poniedziałek. Nawałnice przeszły jednak ze zdwojoną siłą we wtorek, 22 czerwca. Burza i obfite deszcze rozpoczęły się w Poznaniu około godziny 14. Strażacy interweniowali ponad 1600 razy, a cały czas wpływają kolejne zgłoszenia. Ulewne deszcze uniemożliwiły poruszanie się po drogach, zalanych zostało wiele piwnic, domów i innych budynków. Zawalił się dach wybudowanej rok temu sali gimnastycznej.

📢 Komornik sprzedaje Dom Andrzeja Leppera. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał! 📢 400 złotych dodatku do pensji. Kto i kiedy może dostać wyższe wynagrodzenie? Oto wszystkie najważniejsze zasady! 400 złotych dodatku do pensji? To możliwe! W życie wchodzą nowe przepisy, które obejmą wielu pracowników. Niektórym z nich pensja wzrośnie o 400 zł miesięcznie. Jakie jeszcze zmiany wprowadza ustawa?

📢 Krótszy dzień pracy przez upały? Co na to przepisy BHP? Jakie ma obowiązki pracodawca? Miniony tydzień przyniósł - przynajmniej na razie - najcieplejsze dni w roku. Temperatura oscylowała w okolicach 28-33 stopni Celsjusza. Takie upały mogą być niebezpieczne dla naszego, zwłaszcza w miejscu pracy. Czy w związku z tym można liczyć na krótszy dzień pracy? Jakie ma obowiązki nasz pracodawca? Sprawdźcie w galerii! 📢 Tak zmieniła się Małgosia z programu Rolnik Szuka Żony. Momentami jest nie do poznania! [zdjęcia] Małgosia Płaza to jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu Rolnik szuka żony. Uczestniczka piątej edycji programu była kandydatką 58-letniego Jana. Wydawało się, że ich relacja dobrze się rozwija, ale w pewnym momencie mężczyzna z nią zerwał i Małgosia opuściła program. Co teraz słuchać u Małgorzaty? Zobaczcie jak się zmieniła!

📢 Twarde Pierniki tracą kluczowego sponsora. To koniec wielkiej koszykówki w Toruniu?! To katastrofa dla toruńskiego sportu. "W sytuacji braku wiarygodnych i wymaganych przepisami informacji o stanie finansów Spółki zmuszeni jesteśmy do zakończenia sponsoringu drużyny koszykówki Polski Cukier Toruń - informuje Krajowa Spółka Cukrowa. Klub zapowiada: - Podjęte zostały działania, mające na celu zapewnienie budżetu na dalsze funkcjonowanie klubu na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej. 📢 Oberwanie chmury w Toruniu. Zalany parking w Atrium Copernicus. Klienci nie mogli dostać się do aut Zakończyła się akcja wypompowywania wody z zalanego parkingu podziemnego w toruńskiej galerii handlowej. Cała powierzchnia zalana była do wysokości około 15 cm. 📢 Egzaminy zawodowe 2021 [ROZWIĄZANIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI] Przed uczniami egzamin zawodowy 2021. Zobacz prawidłowe odpowiedzi z egzaminu zawodowego - czerwiec 2021 - tuż po jego oficjalnym zakończeniu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także egzamin zawodowy zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem - 22 stycznia 2021.

📢 Tak możesz ochłodzić pokój bez klimatyzacji. Sprawdzone i skuteczne sposoby na upał w mieszkaniu Jak schłodzić pokój szybko i skutecznie bez użycia klimatyzacji? Zobacz te sprawdzone sposoby. 📢 Takie aplikacje zostały wycofane z Google Play - najnowsza lista. Sprawdźcie i szybko je odinstalujcie Niestety oszuści nie odpuszczają i znajdują kolejne sposoby na kradzież naszych danych. Coraz częściej ofiarami padają użytkownicy smartfonów. Poza zabezpieczeniami antywirusowymi warto też rozważnie instalować aplikacje. Oczywiście dostawcy także się tym zajmują i kontrolują nowe aplikacje, niestety czasem nim taka aplikacja zostanie wycofana, już znajdzie się na naszych telefonach, wówczas jedyna możliwość na pozbycie się niebezpiecznego oprogramowania to ręcznie odinstalowanie. Zobaczcie koniecznie. 📢 Takie są wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów Emerytury według tych wyliczeń zaczną trafiać na konta, gdy Sejm przyjmie projekt emerytur bez podatku z Nowego Ładu. Ile więc od 2022 roku może trafiać ma na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii.

📢 Oto osoby zwolnione z opłacania abonamentu RTV 2021. Lista niektórych zaskakuje! W 2021 roku stawki za abonament RTV poszły w górę. Trzeba płacić więcej za abonament RTV, ale niektórzy są zwolnieni z tego obowiązku. Poczta Polska informuje, że uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych. Trzeba jednak pamiętać, że muszą przedstawić na poczcie odpowiednie dokumenty. . Jest duża grupa osób zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV - zobacz, kto znajduje się na tej liście w naszej galerii.

📢 Taka ma być płaca minimalna i zarobki Polaków w 2022 roku - stawki. Zobacz wyliczenia brutto i netto Taka ma być płaca minimalna i zarobki Polaków w 2022 roku. Miliony Polaków mają skorzystać na reformie podatkowej, którą zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Przede wszystkim mają zmienić się pensje Polaków. Więcej zarobią ci, którzy dostają najmniej. Zobacz, jak mają się zmienić zarobki Polaków w 2022 roku.

📢 Tyle może wynosić emerytura stażowa 2022- wyliczenia. Znamy szczegóły gotowego projektu Tyle może wynosić emerytura stażowa 2022. Znamy szczegóły jednego z projektów ws. emerytur stażowych. W Sejmie złożyła go "Solidarność". Aby skorzystać z szybszego przejścia na emeryturę, trzeba spełnić określone warunki. Zobacz, na czym mogłaby polegać emerytura stażowa. 📢 Oto dom Maryli Rodowicz - tak mieszka piosenkarka. Kocha złote lustra, piękny ogród i koty! [zdjęcia] Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej kilkanaście lat, kupiła go razem z byłym mężem Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a jej współlokatorami są piękne koty, które piosenkarka uwielbia. 📢 Takie są dodatki do emerytur i rent w 2021 roku. Możesz dostać znacznie większą emeryturę Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie. By je otrzymać, trzeba spełnić ściśle określone warunki. Wszystkie wymienione kwoty dodatków obowiązują od 1 marca tego roku. Dodatki, podobnie jak emerytury i renty, są co roku waloryzowane. Jakie warunki trzeba spełnić i na jakie pieniądze można liczyć? Zobacz w dalszej części galerii.

📢 Najmodniejsze fryzury na lato 2021! Waterfall layers - ta fryzura to hit, który dodaje włosom objętości [zdjęcia] Modne fryzury na lato 2021. Waterfall layers to hit tego roku - najmodniejsza fryzura na lato i nie tylko. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura waterfall layers i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje! 📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać. 📢 Jeśli masz takie objawy to znaczy, że nie możesz jeść pomidorów! Pomidory oprócz wyjątkowego smaku to także dostarczają nam zdrowych i potrzebnych składników odżywczych. Pomidory warto jeść przede wszystkim dlatego, że zawierają likopen. To organiczny związek chemiczny o działaniu przeciwutleniającym. Jak się okazuje, pomidory nie są dla wszystkich. Zobaczcie, kto nie powinien jeść pomidorów i dlaczego.

📢 Burze krążą nad Polską. "Oj, działo się", piszą internauci i pokazują zdjęcia. Rolnicy boją się o uprawy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej bardzo często aktualizuje alerty pogodowe, w których informuje o burzach, które przemieszczają się od wczoraj nad Polską. We wtorek 22 czerwca ostrzeżenia dotyczą niemal całego kraju. 📢 Takie są sposoby na problemy ze snem w czasie upału. Oto skuteczne metody [LISTA - 22.06.21] Co robić, gdy jest zbyt gorąco, by spać? Wraz ze wzrostem temperatur, może być coraz trudniej zasnąć i odpowiednio wypocząć w nocy. Jak lepiej spać latem? Poznaj sprawdzone sposoby na problemy ze snem w upale.

📢 Rozpoznajesz tych mężczyzn? Bydgoska policja szuka ich w sprawie kradzieży [zdjęcia, wideo] Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osób przedstawionych na filmie oraz zdjęciach.

📢 Tragedia na trasie Wyrza - Małocin. Zginął 52-letni mężczyzna. Kierowca pijany W przededniu lata sporo zdarzeń na drogach. W powiecie nakielskim, podczas dachowania seata ibizy, zginął 52-letni mężczyzna, a 38-letnia pasażerka auta trafiła do szpitala. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego. Jak mieszka detektyw Krzysztof Rutkowski? Zobacz dom i samochody Krzysztofa Rutkowskiego! 22.06.2021 Jak mieszka Krzysztof Rutkowski? Najsławniejszy detektyw w Polsce w swoim domu śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Żuk uratowany. W centrum Zelgna, w podświetlonej witrynie, stoi wehikuł czasu druhów [zdjęcia] To się nazywa fantazja! W centrum podtoruńskiej wsi Zelgno (gmina Chełmża), stanął zabytkowy strażacki Żuk. Jest widoczny nawet nocą. 📢 Pierwszy dzień lata, a w Sępólnie Krajeńskim sezon turystyczny w pełni [zdjęcia] W Sępólnie Krajeńskim wyjątkowo wcześnie rozpoczął się w tym roku sezon turystyczny, bo już od połowy czerwca, zatem szybciej niż pierwszy dzień lata, który mamy 22 czerwca. Dla mieszkańców i turystów otwarta jest miejska plaża. Czynna jest już też kawiarnia na molo.

📢 Tak wygląda kurtyna wodna w centrum Chełmna. Dzieci cieszą się najbardziej. Zdjęcia Wodne szaleństwo na starówce Chełmna! Strażacy z OSP Chełmno, na prośbę burmistrza Artura Mikiewicza, ustawili na płycie rynku kurtynę wodną już w sobotę.

📢 Takie produkty mogą pozwolić tobie zyskać efekt opalenizny na skórze [lista] Opalenizna bez opalania? Zdrowa i trwała opalenizna bez słońca, bez solarium czy samoopalacza. Jak to osiągnąć? Jeśli chcesz mieć piękny kolor skóry bez wystawiania jej na szkodliwe i intensywne promieniowanie UV, włącz do swojej codziennej diety te produkty. O kolor skóry można bowiem zadbać również od wewnątrz! 📢 Skremowali ciężarną, która zmarła w szpitalu Latawiec w Świdnicy. Policja nie zdążyła odebrać ciała zakładowi pogrzebowemu Prokuratura Rejonowa w Świdnicy o śmierci ciężarnej 32-letniej świdniczanki dowiedziała się z mediów. O sprawie nie zawiadomił śledczych ani szpital, ani pogrążona w rozpaczy rodzina. Choć prokurator zdecydował się odnaleźć jej ciało i zabezpieczyć je do sekcji zwłok, było już za późno. Przesądziły minuty. Co nie oznacza, że to koniec sprawy.

📢 Pożar na ulicy Przemysłowej w Bydgoszczy. Paliły się elektronarzędzia Dziś po godzinie 17 doszło do pożaru elektronarzędzi przy ulicy Przemysłowej w Bydgoszczy. Sytuację na szczęście udało się szybko opanować. 📢 Pierwszy taniec na wesele? Te szkoły tańca w regionie mają kurs dla młodej pary [lista] Pierwszy taniec to jeden z najpiękniejszych elementów wesela. Zakochani tańczący w rytmie ulubionej piosenki - wzruszeniu nie ma końca. Jeśli obawiacie się z partnerem o swoje umiejętności taneczne lub chcecie przygotować dla gości prawdziwe show, zastanówcie się nad kursem pierwszego tańca. Wiele szkół z regionu oferuje indywidualne lekcje tańca dla nowożeńców. 📢 Wakacje 2021 a koronawirus. Gdzie na urlop bez testu i bez kwarantanny? Lista krajów otwartych dla turystów z Polski Wielkimi krokami zbliżają się wakacje 2021, a wielu z nas zaczyna już planować letni wypoczynek. Dokąd można wyjechać? Gdzie nie jest wymagany test na koronawirusa? W galerii znajdziecie listę krajów, które otworzyły swoje granice dla turystów z Polski.

📢 Samochód wjechał pod pociąg w Jeżewie. Rogatki były podniesione? Policjanci i specjalna komisja ustalają przyczyny poważnego wypadku, do którego doszło w poniedziałek (21 czerwca 2021) rano w Jeżewie w powiecie świeckim. Pociąg uderzył tam w bok samochodu osobowego, który wjechał na strzeżony i wyposażony w rogatki przejazd kolejowy. 📢 Jak mieszkają "Królowe Życia"? Dagmara Kaźmierska i inne gwiazdy programu TTV pokazują swoje mieszkania i archiwalne ZDJĘCIA Jak mieszkają i spędzają wolny czas i mieszkają osoby, które pokochały setki widzów? Uczestnicy programu TTV zyskali w sieci dużą popularność. Chętnie z niej korzystają dzieląc się z fanami wycinkami ze swojego życia – jak kiedyś wyglądała Dagmara Kaźmierska – najpopularniejsza królowa życia? Jak mieszka Sylwia Peretti i Anna Renusz? Zobaczcie jak wygląda iście królewska codzienność gwiazd popularnego programu TTV!

📢 Ceny truskawek i czereśni szybko spadają. Tyle kosztują teraz warzywa i owoce w Polsce Przez weekend ceny polskich truskawek czy czereśni spadły o 1/3, a nawet i więcej. Najdroższymi z krajowych owoców są obecnie maliny, na których szczyt sezonu trzeba jeszcze zaczekać. Sprawdzamy, ile kosztują wybrane owoce i warzywa na rynkach hurtowych w Polsce. 📢 Bójka przed bramkami na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Kierowca nie chciał przepuścić motocyklisty [FILM] Do bójki z udziałem kierowcy i motocyklisty doszło na podwrocławskim odcinku autostrady A4 20 czerwca. Zdarzenie nagrała kamera samochodowa innego kierowcy. Zobaczcie film poniżej. 📢 Awaria w Santander Bank Polska. Z kont klientów znikały wszystkie środki. Bank pobierał sto razy więcej pieniędzy! Santander Bank Polska poinformował o zakończeniu awarii, która w niedzielę (20 czerwca) zaskoczyła i zestresowała klientów banku. Jak informują klienci, z kont znikały kwoty nawet o 100 razy większe kwoty, niż w dokonanym przelewie. Santander Bank Polska potwierdza awarię i wyjaśnia, że problem został już rozwiązany. Czytaj więcej!

📢 Kujawsko-Pomorskie - kościoły na wsi. Zobacz unikalne zdjęcia tych obiektów [zdjęcia] Prezentujemy wyjątkową galerie zdjęć przedstawiających świątynie zlokalizowane na wsiach województwa kujawsko-pomorskiego. 📢 Przewianie organizmu. Oto skutki mogące być niebezpieczne dla zdrowia [lista] Przewianie jest zespołem objawów, które są wynikiem działania zimnego powietrza na ciało. Towarzyszy mu wiele nieprzyjemnych dolegliwości. Nieleczone objawy przewiania mogą być niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia. To warto wiedzieć! Sprawdź w naszej galerii, czym jest przewianie oraz jak sobie z jego skutkami. 📢 Osoby o tych znakach zodiaku tworzą najseksowniejsze pary. To mówią horoskopy! [lista] O tym, że niektóre cechy bardziej do siebie pasują, a inne mniej chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Zobaczcie, które znaki zodiaku tworzą najlepsze pary w poniższej galerii. Zestawienie powstało na podstawie astrologów, którzy przypasowali cechy poszczególnych znaków zodiaku.

📢 Seweryn z programu Rolnik Szuka Żony bierze ślub. Oto wspólne zdjęcia pary [zdjęcia] Marzył, żeby odnaleźć kobietę, którą będzie zabierał na romantyczne randki nad jeziorem - w "Rolnik szuka żony" Seweryn Nowak ukochanej nie znalazł. Nie oznacza to jednak, że uczestnik 6. edycji programu jest samotny. Ba, Seweryn szykuje się do ślubu. 📢 Takie mają być emerytury w 2022 roku. Zobacz, ile zyskają seniorzy Takie mają być emerytury w 2022 roku. Wiemy, ile mogą zyskać emeryci w przyszłym roku. Podano już wstępny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2022 roku. Do tego nastąpią zmiany, zapowiedziane w Polskim Ładzie. Zobacz, ile mogą wynosić emerytury w 2022 roku. 📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 Tak wypoczywamy nad Jeziorem Jezuickim pod Bydgoszczą [zdjęcia] Ludzi nad wodą jest od groma. Nie ma się jednak co dziwić, skoro jest taki upał! Mimo że na plaży tłumnie, nie narzekam - jest bardzo przyjemnie. Jest też bezpiecznie, bo akwen jest patrolowany - powiedział nam pan Marek, który wraz z przyjaciółmi w niedzielę (20 czerwca 2021 r.) wybrał się wykąpać w Jeziorze Jezuickim. 📢 730. urodziny Grudziądza. Uczta dla miłośników koni i mistrzostwa w powożeniu na Błoniach Nadwiślańskich. Zobacz zdjęcia Mimo lejącego się z nieba żaru, publiczność podczas zawodów i pokazów konnych nad Wisłą dopisała. Na pewno nikt nie był zawiedziony.

📢 Te osoby nie powinny korzystać z klimatyzacji. Oto lista objawów na które trzeba uważać! W takie upalne dni, jakie mamy w ostatnich dniach klimatyzacja okazuje się zbawienna. Zarówno w samochodzie, pracy, sklepie a czasem i w domu. Wysokie temperatury są męczące, więc jeśli tylko mamy możliwość włączamy klimatyzacje. Trzeba jednak pamiętać, że nie służy ona wszystkim. Jest kilka grup osób, które klimatyzacji powinny unikać. Zobaczcie kiedy koniecznie powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji.

📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo. 📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 Pan Piotr z Bydgoszczy żyje za 850 zł miesięcznie. Na 14 metrach kwadratowych Pan Piotr z Bydgoszczy żyje za 850 złotych emerytury. Najgorszej biedy nie klepie, ale też nie czuje, żeby szczęście klepało go po plecach. 📢 Taka jest tabela wypłat emerytur bez podatku - wyliczenia. Tyle do ręki dostaną emeryci W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tys. złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące. Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku może trafiać już na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV. 📢 Te urządzenia pobierają prąd, gdy są wyłączone! Zobacz i zaoszczędź sporo pieniędzy! [lista] Chcesz zaoszczędzić? Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. Mamy w domu wiele urządzeń, które są podłączone do prądu, ale nie są włączone. Jak się okazuje te urządzenia pobierają energię także w trybie czuwania. Zobaczcie które to urządzenia! 📢 Egzamin zawodowy 2021. Tutaj znajdziesz klucze odpowiedzi Zobacz prawidłowe odpowiedzi z egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także egzamin zawodowy są przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, mimo że ich rozpoczęcie wypada podczas ferii, bo 11 stycznia 2021. W naszej galerii prezentujemy odpowiedzi z 2020 i będziemy dodawać też sukcesywnie odpowiedzi z 12 stycznia 2021, gdy tylko zostaną oficjalnie ogłoszone przez CKE.

📢 Najlepsze żony i ich imiona. Kobiety o tym imieniu są najlepszymi żonami [lista] Według astrologów to właśnie znak zodiaku może decydować o naszym charakterze. Co za tym idzie, od znaku zodiaku może zależeć również, czy będziemy dobrymi partnerami w związku. Według ezeteryków znaczenie może mieć także imię. 📢 Wodny posterunek policji działa przy plaży "miejskiej" w Rudniku [zdjęcia] Wakacje na dobre już się rozpoczęły. Nad bezpieczeństwem wypoczywających nad jeziorem w Rudniku czuwają policjanci z Grudziądza, a także wspierają ich koledzy po fachu z Bydgoszczy. 📢 Wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Życzenia i podziękowania dla nauczycieli Wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2020. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 już niebawem. Jakie życzenia złożyć na zakończenie roku szkolnego 2020? Zobacz najlepsze wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Piękne życzenia dla nauczycieli, wzruszające podziękowania dla nauczycieli.

📢 Ulewa w Toruniu. Woda zalała ulice przy dworcu [zdjęcia] Od rana w regionie mocno pada i grzmi. W wielu miejscach przechodzą ulewy w związku z niebezpiecznymi burzami. Nie ominęły one Torunia, gdzie woda zalała ulice przy dworcu PKS. 📢 Gwałtowne burze nad Bydgoszczą [zdjęcia Czytelników] Dzisiaj po południu nad Bydgoszczą przeszła spora burza z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Służby mają pełne ręce roboty. Zanotowano już ponad 110 interwencji. Liczba ta cały czas rośnie. 📢 Ulewa w Bydgoszczy. Woda zalała centrum handlowe Rondo, podtopione zostały także inne ulice [zdjęcia] Z powodu ulewy w Bydgoszczy podtopione zostały ulice, szczególnie w sąsiedztwie Brdy, której poziom znacznie się podniósł. Najgorzej było pod centrum handlowym przy ul. Kruszwickiej. Tam w podziemiach woda stała na 20 centymetrów wysokości. Kierowcy nie mogli wyjechać z parkingu, sklepy były zalane.

📢 Gigantyczny wypadek w Murczynie pod Żninem [zdjęcia] Cztery osoby nie żyją a pięć (w tym dziecko) zostało rannych w wypadku samochodu osobowego, dostawczego i tira. Do tragicznego zdarzenia doszło w środę w Murczynie pod Żninem. Wiadomości ze Żnina Wyświetl większą mapę

