Prasówka 23.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.02.

📢 Mamy horoskop na weekend 23-25 lutego 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [23.02.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 23-25 lutego 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Te rośliny trzeba przyciąć w lutym - mamy listę. Kalendarz ogrodnika na luty 2024 [23.02.2024] Zimowa aura nie oznacza braku pracy w ogrodzie. W lutym trzeba m.in. zająć się pielęgnacją roślin, by zachwycały swoim wyglądem i były zdrowe w kolejnych miesiącach. Zobacz jakie drzewa i krzewy przycinamy przed nastaniem wiosny, a jakich absolutnie nie należy teraz ciąć.

📢 Tak wygląda partner Caroline Derpieński. Krzysztof Porowski to 61-letni biznesmen [23.02.2024] Caroline Derpieński to znana influencerka działająca głównie na Instagramie i Tik-Toku. "Dolarsowa królowa" na zdjęciach i filmach dzieli się z fanami swoją opływającą w lusksus codziennością. Gwiazda dotychczas utrzymywała w tajemnicy informacje, kim jest jej partner. Wspominała jedynie, że ma na imię "Jack" i jest z pochodzenia latynosem. Prawda okazała się zupełnie inna. To 61-letni biznesmen Krzysztof Porowski.

📢 Tak mieszka Wojtek Gola ze swoją dziewczyną Sofi. Królewski apartament w centrum Warszawy [23.02.2024] Wojciech Gola popularność zyskał dzięki kontrowersyjnemu programowi "Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy". Wziął udział aż w dziewięciu edycjach - od 2013 do 2018 roku. Po odejściu z programu celebryta stał się dobrze prosperującym przedsiębiorcą. Jest współzałożycielem i współwłaścicielem Fame MMA. Zobacz jego luksusowy apartament w centrum Warszawy!

📢 Te numery telefoniczne trzeba zweryfikować. Na te połączenia należy uważać [23.02.2024] Oszuści coraz śmielej próbują wykorzystać naszą ufność w celu dostępu do naszych kont bankowych. Dlatego też, dbając o nasze bezpieczeństwo finansowe, musimy być szczególnie czujni podczas rozmów telefonicznych i nie dać się wciągnąć w intrygi, które mogą prowadzić do utraty pieniędzy lub innych kłopotów finansowych. Poniżej przedstawiamy kilka prostych zasad, które warto przestrzegać, aby uchronić się przed oszustami. Mamy też listę numerów telefonów na które należy szczególnie uważać! 📢 Waloryzacja dodatków do rent i emerytur 2024 - oto wyliczenia. Marcowe podwyżki obejmą także dodatki [23.02.2024] Już wkrótce długo wyczekiwana waloryzacja rent i emerytur. Jednak nie tylko podstawowe świadczenia zostaną powiększone o wskaźnik waloryzacji. Wzrosną także kwoty dodatków. Zobacz, ile dostaniesz od marca, jeśli pobierasz dodatkowe świadczenie.

📢 Pełnia Księżyca w lutym 2024. Śnieżny Księżyc - te znaki zodiaku odczują teraz wpływ pełni [23.02.2024] Śnieżny Księżyc - 24 lutego wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2024 roku. To tak zwany Śnieżny Księżyc. Ostatnia zimowa pełnia Księżyca jest wyjątkowa. Pełnia Śnieżnego Księżyca może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, emocje, nastój i samopoczucie. Dla wielu osób czas pełni to moment na zmiany i ważne decyzje. Pełnia Księżyca w lutym przynosi nowy początek i budzi skrywaną energię. Niektóre znaki zodiaku odczują najmocniej wpływ Pełni Księżyca w lutym. Zobacz, co Ci przyniesie Śnieżny Księżyc w pełni. 📢 Kamila Urzędowska - tak żyje na co dzień. Młoda aktorka wychowała się na wsi [23.02.2024] Kamila Urzędowska zagrała przełomową w karierze rolę Jagny w „Chłopach”. Film był zgłoszony do Oscarów, ale nie dostał się na shortlisty. Rola Polki została jednak doceniona w Europie. W ostatnich dniach odebrała prestiżową nagrodę European Shooting Stars na festiwalu Berlinale 2024. Zobacz jak żyje aktorka, o której jest tak głośno.

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu zupy ogórkowej. Przez to ogórkowa traci tradycyjny smak [23.02.2024] Zupa ogórkowa to tradycyjne polskie danie, jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowa zupa z ogórkami kiszonymi jest nie tylko pyszna i sycąca, ale też zdrowa - pomaga na wiele dolegliwości i chorób a także ma mnóstwo wartości odżywczych. Gotując zupę ogórkową często popełniamy błędy, przez które danie traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie ogórkowej podpowiadają eksperci. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania zupy ogórkowej.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Alicja Węgorzewska. Ciepły i przytulny dom 56-letniej śpiewaczki [23.02.2024] Alicja Węgorzewska to najsłynniejsza polska śpiewaczka operowa, a także aktorka, producentka i reżyserka. Widzowie mogą ją oglądać także w roli jurora w show TVP 2 "The Voice Senior". 56-letnia gwiazda jest aktywna w mediach społecznościowych. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Takie rodzaje kawy mogą być szkodliwe dla zdrowia. Tych kaw lepiej nie pić zbyt wiele [23.02.2024] Kawa może mieć różne wpływy na zdrowie w zależności od ilości spożywanego napoju oraz indywidualnych cech organizmu. Istotny jest również rodzaj, sposób produkcji oraz dodatki, z którymi ją pijemy. Niektórych popularnych kaw powinniśmy się wystrzegać. Sprawdź, jakie kawy szkodzą naszemu zdrowiu. 📢 To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady [23.02.2024] Czekolada, kto z nas z pełnym przekonaniem mógłby powiedzieć, że jej nie kocha. Biała, gorzka, z orzechami czy nadzieniem, potrafi trafić nawet do najbardziej wybrednego gustu. Nic więc dziwnego, że w ciągu całego życia pochłaniamy ogromne ilości tej kakowej słodyczy. 📢 Oto najlepsze sanatoria na konkretne schorzenie. Gdzie leczyć cukrzycę, płuca, kręgosłup czy serce? [23.02.2024] Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowy o udzielanie świadczeń w zakresie leczenia uzdrowiskowego z uzdrowiskami nizinnymi, nadmorskimi, podgórskimi i górskimi. Każde z nich specjalizuje się w leczeniu innych schorzeń. Sprawdź dokąd powinieneś wyjechać.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto w marcu. Mamy już pewne i końcowe wyliczenia emerytur [23.02.2024] W świeżo opublikowanym komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur na rok 2024, który wyniesie dokładnie 112,12 proc. Oznacza to istotny wzrost, którego efekty emeryci odczują już od 1 marca. Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoje świadczenia emerytalne. Mamy oficjalną i końcową tabelę waloryzacji emerytur 2024.

📢 Takich pieniędzy poszukują kolekcjonerzy. Te banknoty i monety mogą być warte kilka tysięcy [23.02.2024] Okazuje się, że nawet skromny banknot o nominale 10 złotych może w rzeczywistości być znacznie bardziej wartościowy, a jego cena może sięgać nawet kilku tysięcy złotych! Wiele osób nosi w swoich portfelach lub przechowuje w domach stare banknoty i monety, które obecnie mają wartość znacznie przewyższającą ich nominalną. Dokładnie przyjrzyjmy się, które z nich są obecnie najbardziej cenione na rynku i mogą kosztować znaczną sumę pieniędzy.

📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia [23.02.2024] Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024. 📢 Takie paznokcie od Ukrainek są modne w lutym i marcu 2024 roku. Oto nowe wzory i kolory [23.02.2024] Wiele Ukrainek osiedliło się w Polsce, tu mają swoje saloniki, tutaj też przenoszą modę, pomysły na paznokcie ze swojego ojczystego kraju. Po szaleństwie karnawałowym czas na nutę romantyzmu, bo przecież zbliżają się walentynki. Jednak panie w Polsce oczekują już też wiosny. - I o takie wiosenne stylizacje zaczynają pytać - przyznaje Olga Stakhova spod Winnicy w zachodniej Ukrainie.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [23.02.2024] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

📢 Emerytury w wojsku w 2024 roku. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [23.02.2024] Emerytury wojskowe to ważna kwestia regulowana przez ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Każdy stopień wojskowy przynosi różne świadczenia emerytalne, a te dane są stale aktualizowane. Zobacz, jakie emerytury przysługują wojskowym oraz jakie są trendy w ich wysokości. 📢 To musisz zrobić aby truskawka obrodziła w 2024 roku. Sposoby, aby owoce były słodkie i soczyste [23.02.2024] Truskawki to jeden z najbardziej lubianych polskich owoców. Sezon na te owoce w naszym kraju przypada na maj i czerwiec. Nim jednak trafią na nasze stoły trzeba o nie zadbać. Co trzeba zrobić już teraz, żeby były smaczne, słodkie i soczyste? Oto triki co musimy zrobić by truskawka obrodziła jak nigdy. Koniecznie wypróbujcie.

📢 Tak mieszka Tomasz Szczepanik z "Pectus" wraz z żoną Moniką. Para ma apartament na Teneryfie [23.02.2024] Tomasz Szczepanik to lider zespołu "Pectus". Gwiazdor od lat tworzy zgrane małżeństwo z Moniką Paprocką-Szczepanik. Media donoszą, że od początku była to wielka miłość. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Fani mogą być zaskoczeni! Mają swój własny luksusowy dom na Teneryfie. 📢 Trik na wypuszczanie nowych liści zamiokulkasa. Ten kwiat odżyje po dodaniu tego do doniczki [23.02.2024] Zamiokulkas, znany również jako "dolarowa roślina" lub "dolarowiec", jest doskonałą dekoracją wnętrza. Jednakże, czasem zdarza się, że zamiokulkas wydaje się marnieć - liście żółkną, brązowieją, a nawet odpadają, a roślina przestaje produkować nowe liście. Poniżej znajdziesz przepis na taki nawóz, który przywróci twojemu zamiokulkasowi blask i zdrowie.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [23.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia [23.02.2024] Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku. 📢 Bronka z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Sławomira Łozińska. Zobaczcie zdjęcia! [23.02.2024] Sławomira Łozińska, wybitna polska aktorka, zdobyła serca widzów rolą w kultowym serialu "Daleko od szosy", gdzie wcieliła się w postać niezapomnianej Bronki. Jednak jej kariera obejmuje znacznie więcej niż tylko tę rolę. Aktorka zbliża się do 71. urodzin, a jej dorobek artystyczny jest imponujący. Zapraszamy do zapoznania się z jej historią. Zobaczcie też, jak dziś wygląda Sławomira Łozińska, czyli Bronka z "Daleko od szosy".

📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty! [23.02.2024] Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki kolejnych kontroli, jakie przeprowadzono w ostatnich tygodniach. Niektóre produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i musiały zostać wycofane. Zobacz, czego nie kupować i jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Takie znaki zodiaku wygrają na loterii w drugiej połowie lutego. Oni będą mieć szczęście na koniec zimy [23.02.2024] Połowa lutego już za nami. Kto zdąży się jeszcze wzbogacić w drugiej połowie miesiąca? Wróżka Roma zajrzała do horoskopu finansowego. Okazuje się, że niektórym znakom zodiaku będzie sprzyjało szczęście. Oni mogą wygrać na loterii jeszcze lutym! 📢 Tak wygląda tata Macieja Musiała. Ojciec młodego aktora także jest... aktorem [23.02.2024] Macieja Musiała znają niemalże wszyscy, którzy choć trochę obcują z polskim kinem. Przez lata budował swoją markę, czy to za sprawą roli w serialowej rodziny Boskich, czy później chociażby w roli Jasia Meli w filmie “Mój biegun”.

📢 Tak wygląda żona Tomasza Szczepanika z zespołu "Pectus". Uciekł dla niej sprzed ołtarza [23.02.2024] Tomasz Szczepanik to wokalista zespołu "Pectus" i autor takich przebojów jak "Barcelona", "Jeden moment", "To, co chciałbym ci dać". Nie każdy wie, że gwiazdor jest wielkim romantykiem. Dla swojej żony Moniki odszedł od innej kobiety zaledwie dziewięć dni przed ślubem. Jak ona wygląda? Oto prywatne zdjęcia żony lidera zespołu "Pectus". 📢 Przy takich schorzeniach nie można jeść mandarynek. Tym osobom mandarynki mogą zaszkodzić [23.02.2024] Mandarynki to jeden z najpopularniejszych owoców zimowych. Choć są bogate w składniki odżywcze i posiadają wiele właściwości zdrowotnych, nie każdy może je spożywać. Przy niektórych schorzeniach zdrowotnych lepiej ograniczyć spożywanie mandarynek lub wykluczyć je z diety. Takie osoby nie mogą jeść cytrusów.

📢 Modny kolor włosów 2024 - "blond syropowy". Oto fryzury dla kobiet po 40. - odmładzają i rozświetlają [23.02.2024] Modne fryzury na 2024 rok. "Blond syropowy" albo "miodowy blond" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie odcieni złota z bursztynowo-brązowymi tonami daje przepiękny efekt na włosach, wygląda wręcz zniewalająco. To koloryzacja idealna dla blondynek, ale mogą ją wypróbować także szatynki i brunetki. "Blond syropowy" polecany jest między innymi kobietom po 40. roku życia, ponieważ odmładza i rozświetla, dodając blasku i świeżości. Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "blond syropowy" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje.

📢 Modne kurtki i płaszcze na wiosnę 2024. Zobacz stylizacje z butików w Kujawsko-Pomorskiem [23.02.2024] W butikach w Kujawsko-Pomorskiem pojawiły się już nowe kolekcje ubrań na wiosnę 2024. Widać już jakie są trendy. Zobacz w galerii najmodniejsze okrycia wierzchnie. Te kurtki, płaszcze, bluzy i kardigany są modowym HITEM.

📢 To warto pić przed snem. Oto napoje, które pomagają zasnąć [23.02.2024] Jakie napoje warto wypić na dobry sen? Co pić wieczorem? Jest kilka opcji, które pomagają zasnąć i mogą poprawić jakość snu. Dietetycy i eksperci od snu wymieniają, jakie napoje warto pić wieczorem, aby zapewnić sobie dobry, spokojny sen. Zobacz! 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [23.02.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Oto apartament Zbigniewa Bońka w Rzymie. Tak wygląda jego żona Wiesława, razem są już ponad pół wieku! [23.02.2024] Zbigniew Boniek mieszka z żoną Wiesławą w dużym, ale klasycznie urządzonym apartamencie w Rzymie. Życie prywatne upływa mu na zabawach z wnukami, kibicowaniu piłkarzom i żużlowcom, jego pasją są także konie. Od 16 roku życia jest szczęśliwie związany z Wiesławie i powtarza, że "kocha ją tak samo, jak w dniu ślubu". Tak wygląda w środku mieszkanie Zbigniewa Bońka.

📢 Oto najlepsze perfumy męskie na wiosnę 2024. Te zapachy warto wybrać - są modne, świeże i trwałe [23.02.2024] Najlepsze perfumy męskie na wiosnę to zapachy, które są lekkie i świeże a jednocześnie trwałe. Perfumy to doskonały pomysł na prezent dla męża, chłopaka, taty, brata czy przyjaciela. Mężczyzna, który dobrze pachnie, jest bardziej atrakcyjny dla kobiet. Zapach kusi, przyciąga i uwodzi. Jakie zapachy wybrać? Oto najlepsze perfumy męskie na wiosnę - to idealne zapachy dla mężczyzny. Listę TOP 10 podajemy w naszej galerii.

📢 Tak wygląda dziś Sandra. Jej hity w latach 80. znali wszyscy. Zobaczcie zdjęcia! [23.02.2024] Sandra to niemiecka piosenkarka, która w latach 80. odnosiła olbrzymie sukcesy. Jej piosenki takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima" do dziś są wielkimi przebojami. Artystka ciągle koncertuje i przyciąga na swoje występy tłumy fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra.

📢 Te psy uznawane są za najmądrzejsze. Mamy najnowszy ranking mądrych ras psów [23.02.2024] Pies to prawdziwy przyjaciel człowieka. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się, by w codziennej wędrówce przez życie towarzyszył mu czworonóg. Warto jednak pamiętać, że w zależności od wybranej przez siebie rasy, możemy spodziewać się różnych charakterów. 📢 Artur Żmijewski pokazał swoją żonę. Tak wygląda Paulina Żmijewska - mamy jej zdjęcia [23.02.2024] Artur i Paulina Żmijewscy są małżeństwem od ponad trzech dekad. Para chroni swoją prywatność. Ani słynny aktor ani jego żona nie prowadzą kont w mediach społecznościowych i rzadko goszczą na łamach portali plotkarskich. Z okazji premiery nowych "Samych swoich" Artur Żmijewski pokazał się z żoną na czerwonym dywanie. Tak obecnie wygląda 55-letnia Paulina Żmijewska.

📢 Tyle pieniędzy będziemy dawać w prezencie na komunię w 2024 roku. Oto stawki [23.02.2024] Sezon komunijny przed nami. Wraz z nim rodzą się pytania o prezenty. Co dać dziecku, aby nie sprawić, że duchowy wymiar uroczystości przestanie mieć znaczenie? Jak wybrać prezent, aby nie sprawić przykrości rodzicom i dziecku? Ile wypada dać w ramach prezentu? Zobaczcie, ile pieniędzy planują włożyć do kopert tegoroczni goście.

📢 Katarzyna i Cezary Żak - oto ich dom na Mazurach. Mamy zdjęcia tej posiadłości [23.02.2024] Katarzyna i Cezary Żak to znane i lubiane twarze polskiego ekranu. Swoją popularność zdobyli dzięki wybitnym kreacjom w kultowych serialach komediowych, takich jak "Miodowe lata" i "Ranczo". Z dala od świata show-biznesu para zbudowała sobie swoje własne, wyjątkowe miejsce na ziemi. Zobaczcie, jak wygląda ich dom na Mazurach.

📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację [23.02.2024] Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

📢 Emilia Dankwa na odważnych zdjęciach. Zosia z serialu "Rodzinka.pl" ma już 18 lat! [23.02.2024] Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami. 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. [23.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [23.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [23.02.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [23.02.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych. 📢 Modne paznokcie na luty 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy [23.02.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na luty 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę i przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto [23.02.2024] Nauczyciele nadal czekają na obiecane podwyżki wynagrodzeń, które przyznano im od 1 stycznia 2024 roku, ale będą wypłacane z wyrównaniem. Im bliżej wypłat tym coraz więcej informacji, że obiecane 1500 złotych podwyżki brutto będzie tylko w teorii, a na konta belfrów trafi zdecydowanie niższa kwota. Zobaczcie, kiedy podwyżki znajdą się na kontach nauczycieli i ile będą wynosić.

📢 Te liczby najczęściej padają w Lotto. Mamy wyliczenia od prawie dwóch dekad [23.02.2024] Lotto, znana także jako Duży Lotek, to jedna z najpopularniejszych loterii oferowanych przez Totalizator Sportowy od 1957 roku. Główna wygrana w tej grze wymaga poprawnego wytypowania 6 z 49 liczb. Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Cena pojedynczego zakładu to jedynie 3 złote, a można je składać zarówno w punktach stacjonarnych, jak i online od grudnia 2018 roku.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia. Te uczesania odejmują lat i wyszczuplają twarz - inspiracje, zdjęcia [23.02.2024] Odpowiednio dobrana fryzura może zdziałać cuda. Nie każdy kolor włosów pasuje do każdej twarzy. Warto dobrać uczesanie i kolor do kształtu twarzy, tonacji cery, ale także do wieku. Dla kobiet po 50. roku życia niewskazane są na przykład bardzo długie włosy. Włosy z wiekiem przerzedzają się i słabną, dlatego długie włosy u dojrzałych pań mogą wyglądać nieatrakcyjnie. Zobacz, jakie fryzury są najlepsze dla kobiet po 50. roku życia - takie uczesania potrafią odjąć nawet 10 lat!

📢 Kryształy PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich kryształów poszukują teraz kolekcjonerzy [23.02.2024] Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów? Ile są dziś warte? Zobacz zdjęcia i ceny z portalu OLX. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [23.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

📢 Zwrot z podatku dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafi na konta seniorów [23.02.2024] Już za kilka dni będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dla wielu to dobra wiadomość, bo mogą liczyć na dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród nich są także emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę. Zobaczcie ile pieniędzy trafi na Wasze konta.

📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy [23.02.2024] Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 Tak może wyglądać "cicha depresja". Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę [23.02.2024] Takie objawy może mieć tzw. "cicha depresja" zwana również często "uśmiechniętą depresją". Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. To sprawia, że choroba ta jest jeszcze trudniejsza do wychwycenia. Tak wygląda "uśmiechnięta depresja" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy ukrytej choroby. 📢 Córka Johna Travolty - tak dziś wygląda Ella Bleu. Zobaczcie zdjęcia! [23.02.2024] Ella Bleu Travolta jest córką Johna Travolty i Kelly Preston. Ma już za sobą pierwszy aktorskie próby. Córka Johna Travolty zagrała między innymi w takich filmach, jak "Stare wygi" i "The Poison Rose". Ma 24 lata. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jest przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak wygląda dziś Ella Bleu Travolta.

📢 Magdalena Kajrowicz - tak wygląda seksowna żona Sławomira. Kusi w naprawdę odważnych kreacjach [23.02.2024] Magda Kajrowicz jest aktorką filmową i serialową, ale również piosenkarką. Wielokrotnie wspólnie z mężem występowała na imprezach transmitowanych przez znane stacje telewizyjne. W czerwcu 2021 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach.

📢 Tak wygląda syn Agaty Młynarskiej. Tomasz ma już 35 lat - mamy zdjęcia [23.02.2024] Agata Młynarska to osobowość telewizyjna dobrze znana telewidzom. Przez lata prowadziła wiele interesujących programów, które z większym bądź mniejszym sukcesem gromadziły milionową oglądalność, czyniąc z Młynarskiej prawdziwą ikonę dziennikarstwa. 📢 Te fryzury odejmą ci wizualnie 10 lat. Zobacz modne i twarzowe cięcia dla 40-latek. Te uczesania działają lepiej, niż botoks Odmładzające fryzury to recepta na atrakcyjny i młody wygląd. W takim razie, jakie uczesania damskie dla 40-latek będą najlepsze? Oto kilka naszych propozycji dla kobiet, które pragną odjąć sobie wizualnie kilka lat?

📢 W szpitalu we Włocławku zmarła kobieta w 7. miesiącu ciąży. Trwa śledztwo prokuratury w tej sprawie W połowie lutego 2024 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku zmarła kobieta, która była w siódmym miesiącu ciąży. Prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Dotyczy m. in. nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety. Przeprowadzono sekcję zwłok i zabezpieczono już część dokumentacji medycznej.

📢 Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika. Zobacz, jak muzyk urządził się na słonecznej wyspie. Tak mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Kara finansowa za używanie pieca gazowego. Nowe przepisy niebawem zaskoczą wielu Przejście z ogrzewania gazem na pompy ciepła miało być procesem rozłożonym na wiele lat. Teraz jednak okazuje się, że już w 2027 roku właścicieli pieców gazowych czeka wielka podwyżka. 📢 Jedyny w Polsce zamek z fosą na ROD pod Nakłem. Na sprzedaż i rozgrzał internet... W kujawsko-pomorskim Żurczynie stoi jedyny w Polsce zamek z murowaną fosą na działce... ROD. Został wystawiony na sprzedaż i rozgrzał internet: „Działkowiec na zagrodzie równy wojewodzie”.

📢 Lista najbardziej toksycznych owoców i warzyw. One są szczególnie niebezpieczne Owoce i warzywa, chociaż bogate w cenne witaminy i minerały, mogą niestety zawierać także niebezpieczne pestycydy. Raport opublikowany przez Environmental Working Group (EWG) wskazuje na listę produktów, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Sprawdźmy, jakie owoce i warzywa znalazły się na szczycie listy toksycznych produktów spożywczych.

📢 Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska-Pela. Kolorowy dom i pokoje dzieci gwiazdy serialu Klan Agnieszka Kaczorowska, znana ze swoich unijności tanecznych oraz roli w seriali "Klan" ma wielu fanów, a na Instagramie obserwuje ją pół miliona ludzi. Gwiazda telewizyjna ma duży, piękny dom. Mieszka tam ze swoją rodziną, wnętrza są przytulne, ale też eleganckie. Zobaczcie, jak mieszka Agnieszka Kaczorowska. 📢 Najszybciej wyludniające się miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy nowe dane! W większości polskich miast ubywa mieszkańców. Polacy coraz chętniej do zamieszkania wybierają mniejsze miejscowości rozrastające się wokół dużych metropolii. Sprawdziliśmy, jakie miasta w Kujawsko-Pomorskiem wyludniają się najszybciej, z jakich miejscowości ludzie najchętniej się wyprowadzają. 📢 Oni dostają najwyższe emerytury. Rekordzista odbiera 43 tysiące złotych miesięcznie Przeciętna emerytura w kraju wynosi obecnie 3479 zł brutto miesięcznie. Rekordzista odbiera świadczenie z ZUS aż 12 razy wyższe. Zobacz gdzie i komu wypłacane są najwyższe emerytury.

📢 Nawet 7600 złotych renty wdowiej. Takie mają być zasady nowego programu dla emerytów Wszystkie partie parlamentarne wyraziły poparcie dla przekazania obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej renty wdowiej do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), podkreśliła, że rozwiązania proponowane w projekcie mogą być wdrożone w ciągu 6 miesięcy.

📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tyle po podwyżce wyniosą świadczenia - zobacz wideo Od 1 marca 2024 roku emerytury, renty i dodatki do nich wzrosną o 12,12 proc. Wyższe będzie też tzw. świadczenie honorowe dla stulatków. Podwyżka przeprowadzona zostanie z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. 📢 Stanisława Celińska - tak wyglądała na początku kariery. Była niezwykle piękną i filigranową kobietą Stanisława Celińska od dekad zachwyca widzów na scenie teatralnej i przed ekranami telewizorów. Od jej debiutu minęło już blisko 70 lat. Na początku kariery zachwycała nie tylko swoim talentem, ale też nietuzinkową urodą. Zakochał się w niej sam Andrzej Seweryn. Zobacz jak wyglądała w młodości Stanisława Celińska.

📢 Na plaży w Wierzchucicach powstaną wiosną kolejne atrakcje. Zmiany też w Pieczyskach Samorząd Sicienka rewitalizację plaży nad jeziorem Wierzchucińskim Dużym rozpoczął w ub. r. Tej wiosny prace będą kontynuowane. Kolejnych nowości spodziewać się można też w Pieczyskach. 📢 BKS Visła Proline Bydgoszcz - Avia Świdnik. Szlagier pełen emocji. Kibice się nie nudzili - zdjęcia Wydarzeniem 24. kolejki Tauron I Ligi siatkarzy był mecz BKS Visła Proline Bydgoszcz - Avia Świdnik. W hali Immobile Łuczniczka spotkały się piąty z czwartym zespołem, które w tabeli dzieliły tylko trzy punkty. Zapowiadało się świetne widowisko. 📢 Wypadek w Grudziądzu! Kierujący bmw na rondzie Dmowskiego potrącił dwóch rolników Protest rolników w Grudziądzu wywoływał w środę, 21 lutego większe emocje wśród kierowców i mieszkańców niż poprzedniego dnia. Na blokowanym rondzie Romana Dmowskiego przy dawnym Auchan doszło do potrąceń dwóch manifestujących rolników przez kierującego bmw. Sprawa swój finał znajdzie w sądzie.

📢 Protest rolników w Grudziądzu. Zablokowane najważniejsze ronda w mieście - zobaczcie zdjęcia Drugi dzień blokad najważniejszych rond w Grudziądzu dezorganizuje życie kierowców w mieście. Protest miał trwać do środy, 21 lutego do godz. 15. Ale kolejne dwie godziny są prognozowane na opuszczenie kolumn traktorów. Rolnicy domagają się m.in. obalenia Zielonego Ładu i powstrzymania napływu produktów z Ukrainy. 📢 Tak Zooleszcz GKM Grudziądz trenuje w słonecznej Hiszpanii. Piękne widoki - mamy zdjęcia Grudziądzcy żużlowcy od poniedziałku są na tygodniowym zgrupowaniu. 📢 Zarobki nauczycieli na nadgodzinach. Tyle mogą zarobić dodatkowo nauczyciele - mamy wyliczenia Nauczycielstwo - zawód niosący odpowiedzialność społeczną i kształtujący przyszłe pokolenia. Wiele dyskusji dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, które zależą od stopnia awansu, dodatkowych obowiązków oraz ilości przepracowanych nadgodzin. Zastanówmy się zatem, ile można faktycznie zarobić pracując jako nauczyciel po godzinach.

📢 Tak mieszka architekt wnętrz. Zajrzyj do wyjątkowego loftu Przemo Łukasika. Niesamowity projekt mieszkania dla rodziny – galeria zdjęć Zaglądamy do Bolko Loftu, czyli niesamowitego domu polskiego architekta na terenie kopalni. Zobacz, jak urządził swój domowy azyl Przemo Łukasik. Ten 200-metrowy loft na Śląsku zachwyca już od progu. To miejsce idealne do życia z rodziną i spotkań z przyjaciółmi. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Tak wyglądają koty naszych Czytelników z Grudziądza. Zobaczcie nową galerię zdjęć! Z okazji niedawnego Dnia Kota mieszkańcy Grudziądza i okolic pochwalili się swoimi mruczącymi pupilami. Zobaczcie zdjęcia tych wspaniałych kotów!

📢 Pierwsze bratki są już w sprzedaży. Ile kosztują sadzonki wiosennych kwiatów prosto od producenta? W sklepach ogrodniczych i kwiaciarniach pojawiają się pierwsze bratki. Zdecydowanie taniej można je zazwyczaj kupić bezpośrednio u producentów, a przybywa ich ogłoszeń. Cena bratków za te tradycyjne lub drobnokwiatowe z gospodarstwa ogrodniczego dotyczy pakietów lub pojedynczych doniczek. Sprawdziliśmy, ile kosztują pod koniec lutego 2024. 📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 20 lutego 2024 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie! 📢 Protest rolników z powiatu świeckiego i tucholskiego. Zobaczcie zdjęcia Kolejny raz protestują rolnicy. Praktycznie w całym kraju. Do akcji przyłączyli się też rolnicy z powiatu świeckiego i tucholskiego. - Nie policzyliśmy się jeszcze dokładnie, ale myślę, że łącznie protestuje ponad 400 osób – mówi Michał Nowacki, rolnik z Cekcyna.

📢 Wiemy, co dalej z protestami rolników w Kujawsko-Pomorskiem. Gdzie będą jeszcze blokady dróg? 20 lutego w Kujawsko-Pomorskiem największą manifestację rolnicy zorganizowali w Bydgoszczy, przed urzędem wojewódzkim, ale tam protestujący zostawili tylko siedem ciągników: - Żeby wojewoda o nas nie zapomniał – stwierdził po spotkaniu Marcin Skalski, współorganizator protestów w Bydgoszczy. - Bo w każdej chwili możemy do Bydgoszczy wrócić. 📢 Ulica Południowa zostanie w części rozebrana i zbudowana od nowa. W Grudziądzu nie ma gorszych ulic do naprawy? Wyremontowana siedem lat temu jezdnia ulicy Południowej - między średnicówką a plażą miejską w Grudziądzu - zostanie zerwana. I zbudowana od nowa: z właściwą podbudową i ścieżką rowerowo-pieszą. Za wszystko zapłaci spółka CCGT budująca w Grudziądzu elektrownię.

📢 Zwrot podatku dla emerytów. Dodatkowe pieniądze z Trzynastej i Czternastej Emerytury Rozliczanie z Urzędem Skarbowym za rok 2023 to kwestia, która już za chwilę stanie się aktualna dla wielu osób. Dla niektórych jest to okres oczekiwany z niecierpliwością, gdyż może przynieść dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród tych osób znajdują się również emeryci, szczególnie ci, którzy w poprzednim roku otrzymali trzynastą i czternastą emeryturę. Sprawdź, ile pieniędzy możesz otrzymać na swoje konto.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok - takie jest twoje zwierzę. To nas czeka w roku Drewnianego Smoka Mamy dla Was horoskop chiński na 2024 rok. Zebraliśmy bardzo szczegółową przepowiednie przyszłości według chińskich wierzeń. Horoskop chiński w przeciwieństwie do tego zodiakalnego oparty jest nie na miesiącach. Lata w tym horoskopie są notowane w cyklu dwunastostopniowym w oparciu o ruch Jowisza. Zobaczcie, co Was czeka.