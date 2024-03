Prasówka 23.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytury 2024 - tabela podwójnych wypłat w kwietniu. Mamy tabelę kwietniowych emerytur brutto i netto”?

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytury 2024 - tabela podwójnych wypłat w kwietniu. Mamy tabelę kwietniowych emerytur brutto i netto W kwietniu 2024 roku seniorzy będą mogli cieszyć się podwójnymi wypłatami emerytur, z dodatkowym bonusem w postaci trzynastej emerytury dla większości z nich. Trzynasta emerytura ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego osobom starszym, które znajdują się w trudnej sytuacji. Jeśli chcesz poznać wysokość swojej emerytury po waloryzacji i dodaniu trzynastki - zajrzyj do naszej galerii.

📢 Justyna Żyła pokazała nowego ukochanego. Tak mieszka i żyje na co dzień była żona Piotra Żyły Justyna Żyła z dwójką dzieci mieszka w domu, który dostała od Piotra Żyły po rozwodzie. Byłą żona skoczka już nie kłóci się z byłym mężem, realizuje swoje kulinarne pasje i znowu jest zakochana. Niedawno ujawniła, że zaręczyła się z nowym partnerem. Tak mieszka i żyje na co dzień Justyna Żyła.

Prasówka 23.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Marcin Daniec - tak mieszka i żyje na co dzień z żoną Dominiką. Gwiazda kabaretu w wolnych chwilach gra w tenisa Marcin Daniec to jedna z największych gwiazd na polskiej scenie kabaretowej. 66-letni artysta jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie uchyla przed fanami rąbek swojego prywatnego życia. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. Wolne chwile poświęca żonie Dominice oraz grze w tenisa!

📢 To zrób już teraz, aby borówka amerykańska obrodziła. Oto skuteczne triki Borówka amerykańska to obok truskawek jeden z najbardziej lubianych przez Polaków owoców. Uprawa borówki jest bardzo wymagająca, ale nie skomplikowana. Jeśli poświęcimy jej odpowiednio dużo czasu możemy liczyć na obfite zbiory. Zobaczcie o czym musimy pamiętać przy uprawie borówki amerykańskiej. Oto triki, które koniecznie musicie wykorzystać. 📢 Sułtanka Hürrem na co dzień - taka jest na co dzień. Piękne zdjęcia Meryem Uzerli z 3-letnia córeczką Dziesięć lat po zakończeniu hitowego serialu "Wspaniałe Stulecie", przyglądamy się życiu głównej aktorki - Meryem Uzerli, która wcieliła się w rolę sułtanki Hürrem. Od momentu, kiedy zdobyła międzynarodową sławę, wiele się zmieniło. 📢 Hanna Lis - tak mieszka po rozwodzie z Tomaszem Lisem. Tak urządziła się dziennikarka Tomasz i Hanna Lis rozwiedli się w 2022 roku. Po rozstaniu dziennikarka wyprowadziła się z willi w Konstancinie do swojego mieszkania na Powiślu w Warszawie. Niedawno postanowiła je opuścić i przeniosła się do eleganckiego apartamentu na Wilanowie. Oto wnętrza jej domu. Robią duże wrażenie!

📢 Klara Lewandowska wyszła z tatą na murawę. Córki Anny i Roberta to urocze dziewczynki Klara Lewandowska wyprowadziła kapitana reprezentacji na murawę podczas meczu reprezentacji Polski. Obie córki Lewandowskich coraz częściej towarzyszą sławnym rodzicom na oficjalnych wydarzeniach. Jak wyglądają Klara i Laura? 📢 Wielki Piątek ma być dniem wolnym od pracy. Mamy opinie pracowników i pracodawców z Kujawsko-Pomorskiego Niedługo Wielkanoc, więc to nie jest przypadek, że akurat teraz związkowcy występują z postulatem, aby wprowadzić dzień wolny w Wielki Piątek. Lokalni pracodawcy: - To nie jest dobry moment na takie zmiany!

📢 56-letnia Sabrina na odważnych zdjęciach. "Jak dobre wino, z każdym dniem coraz piękniejsza" [23.03.2024] Sabrina Salerno, włoska piosenkarka i aktorka, obchodziła ostatnio swoje 56. urodziny! Swoją drogę do międzynarodowej sławy przetarła przebojem "Boys (Summertime Love)" i jego kultowym do dziś teledyskiem. Choć minęło już 37 lat od premiery tego przeboju, Sabrina wciąż zachwyca swoją urodą, co udokumentowane jest na jej najnowszych zdjęciach. Przekonajcie się sami!

📢 Pamiątki z PRL-u mogą być bardzo cenne - zdjęcia. Tego dziś szukają kolekcjonerzy starych rzeczy W 2024 roku niektóre rzeczy z czasów PRL mogą być warte fortunę. Wzbogacić można się na przykład na unikatowych zabawkach, banknotach, książkach, meblach, świątecznych ozdobach czy znaczkach pocztowych. Za krocie wystawiane są peerelowskie kryształy, porcelana i biżuteria. Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Ile są warte? Zobacz przedmioty z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów, na których można zarobić. Te perełki to prawdziwe skarby. 📢 Bogusław Linda na prywatnych zdjęciach. "Super facet... Zawsze z klasą" Bogusław Linda to jeden z najlepszych polskich aktorów, znany przede wszystkim z takich filmów jak "Przypadek", "Kroll", "Psy", "Tato" czy "Reich". Ostatnio rzadziej przyjmuje nowe role. Za to chętnie podróżuje. Relacje zamieszcza na Instagramie, na którym obserwuje go już prawie 80 tysięcy fanów. Zobaczcie prywatne zdjęcia Bogusława Lindy.

📢 Sanatorium Miłości 6 i piękna Krynica Zdrój - zdjęcia. To tutaj powstawały odcinki popularnego programu Rozpoczęła się szósta edycja niezwykle popularnego "Sanatorium miłości". Oglądalność programu TVP sięga kilku milionów widzów. Niektórzy podkreślają, że przed ekrany przyciąga ich nie tylko ciekawość poznania bohaterów i ich dalszych losów. Magnesem są również znane kurorty, które pokazuje telewizja. W perle górskich uzdrowisk - Krynicy-Zdroju, można się zakochać tak samo jak w nowym wybranku serca. Kto raz tam pojechał, chce wracać. Zobaczcie, jak wygląda Krynica-Zdrój - to tutaj swoich drugich połówek szukają uczestnicy "Sanatorium miłości 6".

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku. 📢 Emerytury kwietniowe wraz z trzynastkami - tabela netto. Mamy oficjalne wyliczenia ZUS! Emeryci i renciści mogą liczyć na dodatkową wypłatę od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w postaci tzw. "trzynastki". Jakie są warunki jej przyznania? Kto jest uprawniony do otrzymania dodatkowego rocznego świadczenia? Zobaczcie oficjalne wyliczenia emerytur w kwietniu 2024. 📢 Syn Tomasza Szczepanika z "Pectus" i Moniki Szczepanik - tak wygląda. Staś jest podobny do taty Tomasz Szczepanik od lat pozostaje w szczęśliwym związku małżeńskim ze swoją menadżerką, Moniką Paprocką-Szczepanik. Ich związek tworzył się w atmosferze skandalu rodzinnego, ponieważ muzyk porzucił dla pani Moniki swoją ówczesną narzeczoną tuż przed ślubem. Ich miłość jednak rozkwita. Para doczekała się syna, który ma już 11 lat i jest bardzo podobny do sławnego taty. Oto Stanisław Szczepanik.

📢 Stefan Kraft - tak mieszka i żyje na co dzień skoczek narciarski. Oto jego ukochana - Marisa Stefan Kraft to jeden z najlepszych skoczków świata i jeden z wielkich rywali Polaków. Wiecznie uśmiechnięty Austriak prywatnie jest szczęśliwy w ramionach ukochanej Marisy Probst, uwielbia latać, kibicuje Bayernowi Monachium i mieszka w pięknym Salzburgu. Zobaczcie jaki jest Stefan Kraft prywatnie! 📢 Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, kończy 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Wkrótce skończy 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Oto pięcioro dzieci Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i jej zmarłego męża Pawła. Mamy zdjęcia Aktorzy i celebryci Małgorzata Ostrowska-Królikowska z mężem Pawłem, popularnym Kusym z serialu TVP1 "Ranczo", stworzyli liczną rodzinę z piątką dzieci. Niestety popularny i lubiany przez widzów artysta zmarł cztery lata temu. Pani Małgorzata musiała przeorganizować swoje życie. Na szczęście jej latorośl to już w większości dorośli ludzie, którzy wspierają mamę uczestnicząc z nią także we wspólnych przedsięwzięciach. Tak wyglądają dzieci Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej - pokazujemy je na zdjęciach w galerii. Niektóre doczekały się swoich pociech. 📢 Te kwiaty oczyszczają powietrze z toksyn. Koniecznie ustaw je w sypialni albo salonie W dzisiejszych czasach ze wszystkich stron jesteśmy narażeni na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji. Źródłem tych substancji są m.in. spaliny samochodowe z transportu prywatnego i miejskiego, dym papierosowy, farby na ścianach, domowe piece grzewcze, emisja z kotłowni lokalnych zakładów przemysłowych. Wdychamy do płuc benzen, toluen, formaldehyd i wiele innych trucizn. Niektóre domowe rośliny potrafią pochłaniać i wiązać takie toksyny, dzięki czemu oczyszczają powietrze. Zobacz, które domowe rośliny doniczkowe potrafią oczyszczać powietrze.

📢 Marek Kaliszuk - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto gwiazda programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Marek Kaliszuk, polski aktor i piosenkarz, jeden z najlepszych artystów musicalowych w Polsce, zwycięzca drugiej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Do swojego mieszkania na warszawskim Mokotowie zaprosił ekipę telewizyjną programu "Pytanie na śniadanie". Dzięki temu wiemy, jak zmieniło się życie Marka Kaliszuka w ostatnich latach. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Takie są zarobki w policji w 2024 roku. Zarobki od szeregowego policjanta po komendanta Praca w policji nie należy do najłatwiejszych i przyjemniejszych. Policjant nie tylko ma do czynienia z przestępczością ale i śmiercią. W szeregach policji w 2024 roku ma zostać zatrudnionych ponad 10 tys. osób. Jakie zarobki oferuje polska policja mundurowych. Zobaczcie stawki z 2024 roku dla policjantów na różnych szczeblach.

📢 Sanatorium Miłości 6 - to będzie się działo w 3. odcinku. Magiczny pocałunek i nowoczesna technologia! W najnowszym odcinku "Sanatorium Miłości 6" uczestnicy programu przeniosą się w podróż sentymentalną do lat swojej młodości. Kuracjusze zostaną zaskoczeni, gdy w specjalnej sali kinowej na wielkim ekranie ożyją ich wspomnienia. Produkcja obiecuje emocje, wspomnienia i niezapomniane chwile, gdy portrety z przeszłości "zaczną przemawiać" do seniorów za pomocą nowoczesnej technologii. 📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

📢 Nowy wiek emerytalny 2024 - wyliczenia. Niektórzy mówią o zrównaniu wieku dla kobiet i mężczyzn Nowe regulacje w polskim systemie emerytalnym na rok 2024 zapowiadają znaczące zmiany dla osób planujących przejście na emeryturę. Zmiany te dotyczą głównie emerytur pomostowych oraz kontrowersyjnego dla niektórych projektu emerytur stażowych. O tych projektach mówi się roboczo - nowy wiek emerytalny dla chętnych. 📢 Najnowsze projekty kuchni od Krzysztofa Mirucia. Oto modne inspiracje na 2024 rok Projektowanie kuchni w domu to bardzo trudne zadanie. To miejsce które nie tylko ma ładnie wyglądać, ale musi być funkcjonalne i praktyczne. Jak to połączyć i zrobić oryginalną kuchnię, która będzie pasowała do reszty domu? To najlepiej wie architekt Krzysztof Miruć, którego projekty możemy zobaczyć w programie telewizji HGTV Zgłoś remont. Zobaczcie jego projekty kuchni to małe arcydziała.

📢 Te szkoły nauki jazdy w Kujawsko-Pomorskiem mają najlepszą zdawalność. Jaka jest średnia? Mniej niż co trzeci kandydat na kierowcę zdaje za pierwszym razem egzamin na kategorię „B”. To średnia z naszego regionu, ale najlepiej wyszkoleni kursanci mają zdecydowanie większe szanse na sukces. 📢 Pewniaki w LOTTO. Mamy listę najczęściej padających w losowaniach przez 20 lat Lotto, popularna loteria prowadzona przez Totalizator Sportowy od 1957 roku, znana wcześniej jako Duży Lotek. Gracze w całej Polsce testują swoje szczęście, próbując poprawnie wytypować sześć liczb spośród 49 możliwości. Ale które liczby najczęściej pojawiają się w losowaniach? Zobaczcie! 📢 Tak mieszka youtuber Budda. Chata za ponad 5 milionów zł. Ma basen, saunę, siłownię Budda, a właściwie Kamil Labudda, to jeden z najsłynniejszych polskich youtuberów i influencerów. Gwiazdor zarobił na swojej działalności w internecie krocie. Chętnie chwali się swoim luksusowym życiem w sieci. Drogie auta, mieszkania, wakacje w eksluzywnych posiadłościach - oto jak mieszka i żyje na co dzień Budda.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść rzodkiewki. W tych przypadkach lepiej jej nie jeść Rzodkiewka to warzywo, które zyskuje popularność na wiosnę, a najchętniej sięgamy po nie latem. Choć rzodkiewka dostępna jest przez cały rok najlepsze polskie odmiany zjemy wiosna i latem. To jeden z najpopularniejszych dodatków do kanapek obok pomidora i ogórka. Rzodkiewka ma znacznie więcej zastosowań w diecie. Niestety nie każdy powinien ją jeść. Dla kogo rzodkiewka może okazać się szkodliwa? Sprawdzamy. 📢 Koniec zakazu handlu w niedziele w 2024 roku? Takie szykują się zmiany w weekendowych zakupach Rozpoczynają się prace nad przywróceniem handlu w niedziele. Od 18 marca 2024 roku są zbierane podpisy pod nową ustawą. Obecnie prawie tyle samo Polaków popiera zakaz, co jest mu przeciwna.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Horoskop finansowy na kwiecień 2024. Komu gwiazdy wróża duże pieniądze? Z horoskopu możemy się dowiedzieć jacy jesteśmy, ale przede wszystkim to co nas czeka w przyszłości. Gwiazdy mogą przewidzieć co nas czeka w miłości, życiu, zdrowiu czy finansach. Tym razem przygotowaliśmy horoskop finansowy dla wszystkich dwunastu znaków zodiaku. Oto kto będzie miał szczęście do pieniędzy, a kogo czeka finansowy pech. 📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Mamy horoskop na weekend 22-24 marca 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 22-24 marca 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Syn Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda Jakub Józefowicz. Uśmiech ma po tacie Janusz Józefowicz to słynny polski aktor, ale przede wszystkim choreograf, reżyser, scenarzysta i dyrektora teatru "Studio Buffo". Ma jednego dorosłego syna, który również postawił na aktorstwo. Występował w słynnym musicalu "Metro". Jest też gwiazda serialu "M jak miłość". Zobaczcie, jak dziś wygląda syn Janusza Józefowicza. 📢 Stroiki wielkanocne. Zobacz modne dekoracje na stół lub komodę - zdjęcia, inspiracje Stroik wielkanocny to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Możemy kupić gotową kompozycję w kwiaciarni lub zrobić ją samodzielnie. Zobacz jakie są modne stroiki wielkanocne. 📢 Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl. Ostrzeżenia dotyczą m.in. groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby czy obecności plastiku i metalu w jedzeniu. Jeśli masz tę toksyczną żywność w domu, koniecznie ją wyrzuć.

📢 Oto modne paznokcie na wiosnę 2024 od Ukrainek - zdjęcia. Mamy nowe wzory Wiosną trendy w manicure nawiązują do świeżości, delikatności i kolorów charakterystycznych dla tego sezonu. Na bok idą zimne odcienie, a i kolory perłowe. Ukrainki stawiają na motywy kwiatowe, liście, czasem wzory ludowe. Nie boją się śmiałych odcieni zieleni, soczystych żółci. Oto modne paznokcie od Ukrainek na wiosnę 2024 - zobaczcie w naszej galerii. 📢 To zrób już teraz, aby tegoroczna czereśnia obrodziła. Oto skuteczne triki Czereśnie poza walorami smakowymi maja szereg właściwości zdrowotnych dla naszego organizmu, dlatego warto po nie sięgać. Wykazuje się ich pozytywny wpływ na pracę serca, tarczycy, ale dobrze wpływają na stawy czy kondycje skóry. Ich dodatkową zaletą jest niskokaloryczność, bo aż z 80% składają się z wody. Co zrobić, aby czereśnie owocem były soczyste i smaczne? Zobaczcie.

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki Wielkanocne dekoracje wprowadzają świąteczną atmosferę do domu. Wieńce na drzwi, dekoracje na okna, stoły i komody - to tylko część propozycji na wielkanocne dekoracje. W kwiaciarniach mamy też figurki, świece, ozdobione koszyki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na Wielkanoc.

📢 Piece gazowe do likwidacji, nie będzie przedłużenia terminu. Decyzja zapadła w Parlamencie Europejskim Stało się! W Parlamencie Europejskim zapadła decyzja o nowych przepisach dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. To oznacza m.in. ostateczne pożegnanie z piecami gazowymi. 📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych.

📢 Główna wygrana w Zdrapce Lotto padła w Bydgoszczy W 2024 roku w grach Lotto w województwie Kujawsko-Pomorskim padło już 38 wygranych. Wtorek przyniósł wygraną w Bydgoszczy. W której kolekturze? Ile wyniosła? Sprawdźcie! Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Eurojackpot Lotto - 22.03.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 22.03.2024 roku. 📢 Radosław Sikorski przekazał 100 tys. dolarów na rzecz placówki opiekuńczej przy Traugutta w Bydgoszczy W piątek 22 marca minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski złożył wizytę w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy Traugutta w Bydgoszczy. Wizytę poprzedziła wyjątkowa dotacja - ponad 100 000 dolarów na rzecz instytucji.

📢 Rolnicy spotkali się z wicewojewodą kujawsko-pomorskim. S5 jeszcze dziś ma zostać odblokowana Jeszcze w kilku miejscach na Kujawach i Pomorzu trwają protesty rolników. Utrudnień trzeba się spodziewać m.in. na trasie S5. Rolnicy spotkali się tam z wicewojewodą. Po rozmowach protestujący na węźle w Tryszczynie zapowiedzili, że dziś przed godz. 24 odblokują drogi. 📢 Kiermasz wielkanocny prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Grudziądza w CH "Alfa". Mamy zdjęcia W Centrum Handlowym "Alfa" w Grudziądzu w piątek trwa kiermasz ozdób wielkanocnych własnoręcznie wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Grudziądza. 📢 Sanatorium miłości 6 - wiemy, kim są uczestnicy kultowego programu. Kto szuka miłości w Krynicy-Zdroju? 12 odważnych ludzi postanowiło powiedzieć głośne "Nie!" samotności i wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do uzdrowiska z Krynicy-Zdroju, by znaleźć przyjaźń, a może nawet miłość. Poznajmy bliżej 6 pań i 6 panów, bohaterów kultowego programu TVP1.

📢 Małgorzata Ostrowska-Królikowska na prywatnych zdjęciach. Tak się ubiera celebrytka z show Polsatu "Taniec z gwiazdami" Małgorzata Ostrowska-Królikowska - aktorka, która zyskała popularność rolą Grażynki z "Klanu", a ostatnio także jako gwiazda tanecznego show Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", w ubiorze pozascenicznym świetnie łączy wygodę z elegancją. Lubi stroje swobodne - szerokie spodnie, luźne marynarki, oryginalne, wygodne w użytkowaniu sukienki. Uwagę zwracają jej nakrycia głowy i torebki. Wszystko doskonale tu współgra. Zobaczcie, jaki styl ma Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Horoskop tygodniowy. Przepowiednie dla wszystkich znaków zodiaku od 18 marca Aktualny horoskop tygodniowy radzi i podpowiada, co wydarzy się w Twoim życiu w najbliższych dniach. Daje ci cenną wskazówkę, czym kierować się przez cały tydzień. Wszystko to dzięki przewidywaniom Wróża Romana, które dotyczą sfery miłosnej, zawodowej i prywatnej. 📢 Jakub Piotrowski i jego dziewczyna Wiktoria. Tak mieszka i żyje na co dzień bohater meczu z Estonią Kim jest Jakub Piotrowski? 27-letni pomocnik popisał się piękną asystą i jeszcze piękniejszym golem dla Polski w meczu z Estonią w barażach o Euro 2024. Pochodzi z małego miasteczka w województwie kujawsko-pomorskim, a teraz jest gwiazdą bułgarskiego Łudogorec Razgrad. Tak mieszka i żyje na co dzień piłkarz Jakub Piotrowski. 📢 Życzenia wielkanocne i darmowe kartki na Wielkanoc 2024. Mamy grafiki i inspiracje Mamy dla Was kartki i życzenia na Wielkanoc 2024 za darmo. Można je pobrać, skopiować i od razu wysłać do rodziny czy znajomych. Coraz częściej wybieramy właśnie takie, elektroniczne formy przekazywania życzeń świątecznych. Wykorzystujemy do tego celu Facebooka, często są to też WhatsApp, Messenger, Instagram oraz MMS i SMS. Nie zapominajmy jednak, że nawet wirtualne życzenia winny być piękne i wyjątkowe, tak jak święta Wielkanocy. Sprawdźcie więc, jakie kartki i życzenia na Wielkanoc są w tym roku najpiękniejsze i jakie przygotowaliśmy właśnie dla Was! Szczegóły podajemy niżej i w naszej galerii.

📢 Tego nie można robić podczas wizyty komornika. Na to musisz szczególnie uważać Wizyta komornika to z pewnością spory stres dla dłużnika. W takie sytuacji zdarza się zachowywać irracjonalnie. Jednak w sytuacji, gdy u dłużnika pojawia się komornik warto zachować spokój. Zobaczcie, jak się zachować kiedy komornik zapuka do drzwi. Oto jak powinniśmy się zachować i czego nie powinniśmy robić. 📢 Takie są triki na zupę idealną. Tak ugotujesz smaczną zupę - zobacz porady ekspertów Zupy to sycące i pożywne dania. W polskich domach zupy często pojawiają się na stołach. Przygotowuje się je dość szybko i łatwo, są w dodatku stosunkowo tanie. Najpopularniejsze w Polsce zupy to pomidorówka, ogórkowa, krupnik, rosół. Jednak by zupa wyszła smaczna i odżywcza, warto przestrzegać kilu ważnych zasad. Mamy kilka trików, które sprawią, że twoja zupa zawsze się uda i szybko zniknie z talerzy.

📢 Tak wyglądają stoły wielkanocne w Żninie i powiecie żnińskim - zobacz zdjęcia i wideo Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu żnińskiego zjechały do Gąsawy na jedenastą edycję Prezentacji Powiatowych Stołów Wielkanocnych. W tutejszej hali odbyła się klimatyczna, świąteczna impreza, która miała na celu pokazanie dorobku kulinarnego pań z KGW na Pałukach, a także przedstawienie prac miejscowych rękodzielników. 📢 W szpitalu w Grudziądzu został otwarty gabinet ginekologiczny dla kobiet niepełnosprawnych. Pierwszy w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy zdjęcia Dla nas to spełnienie marzeń. Od teraz kończymy w Grudziądzu z wykluczeniem pań z niepełnosprawnościami w dostępie do badań ginekologicznych - podkreśla Izabela Hirsch - Lewandowska, zastępca dyrektora szpitala w Grudziądzu. 📢 Tak lepi się i gotuje najlepsze pierogi! Regionalny konkurs kulinarny w Grudziądzu. Mamy zdjęcia i wyniki Gospodynie wiejskie i uczniowie z Kujaw i Pomorza stanęli w szranki podczas konkursu gotowania na podstawie receptur z najstarszych książek kucharskich naszego regionu. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu.

📢 Zastępca komendanta policji potrącony na proteście rolników pod Bydgoszczą! W piątek 22 marca podczas rolniczej blokady w Przyłubiu pod Bydgoszczą kobieta kierująca mazdą potrąciła dwie osoby: rolnika oraz zastępcę komendanta miejskiego policji w Bydgoszczy. Została zatrzymana po policyjnym pościgu 📢 Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - tak teraz wygląda. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej.

📢 Anna Mucha - tak mieszka gwiazda serialu "M jak miłość". Zobaczcie zdjęcia wnętrz jej domu Anna Mucha to polska aktorka, która zadebiutowała w filmie mając zaledwie 10 lat. Grała w filmach, Teatrze Telewizji, pracowała w radiu i telewizji. Olbrzymią popularność przyniosła jej rola Magdy w serialu "M jak miłość". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Anna Mucha z "M jak miłość". Mamy zdjęcia!

📢 Sensacja w toruńskim zoo! Na świat przyszły taraje, gatunek zagrożony wyginięciem. Mamy wideo Taraje, czyli koty cętkowane wyginęły m.in. w Wietnamie. Ich hodowla w ogrodach zoologicznych jest wyjątkowo trudna. W ciągu ostatniego roku udało się je rozmnożyć w niewoli tylko dwa razy: parka przyszła na świat w zoo w Tajlandii, a czwórka tarajów urodziła się w Toruniu! 📢 Bezrobotni dostaną większe zasiłki w 2024 roku. Tyle wyniesie od czerwca po waloryzacji Zasiłek dla bezrobotnych jest waloryzowany jest raz w roku. Od 1 czerwca 2024 roku ma wzrosnąć o 11,4 procent. Sprawdzamy, jakie to będą kwoty! 📢 W życiu nie byłem bardziej zaskoczony - memy po meczu Polska - Estonia W półfinale baraży o Euro 2024 Polska grała z Estonią. Stawką meczu na stadionie PGE Narodowym w Warszawie był awans do wtorkowego finału. Spotkanie tradycyjnie komentowali internauci za pośrednictwem memów. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 VIII Forum Seniora za nami - Aktywność motywem przewodnim W czwartek, 21 marca Aula UMK w Toruniu była praktycznie wypełniona do ostatniego miejsca. Odbyło się tu VIII Forum Seniora, organizowane przez redakcję ,,Expressu Bydgoskiego", ,,Gazety Pomorskiej" i „Nowości - Dziennika Toruńskiego". 📢 Pierwsze zaćmienie Księżyca 2024. Na te znaki zodiaku wpłynie zaćmienie Księżyca w marcu [21.03.2024] Zaćmienie Księżyca - 25 marca niezwykłe zjawisko na niebie. To pierwsze zaćmienie Księżyca w 2024 roku. Zaćmienie Księżyca może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, emocje, nastój i samopoczucie. Niektóre znaki zodiaku odczują najmocniej wpływ zaćmienia Księżyca w marcu. Jaki wpływ będzie mieć na Twój znak zodiaku? Czy półcieniowe zaćmienie Księżyca będzie widoczne w Polsce? Sprawdź!

📢 "To jest nasz dar serca". KGW "Borowianki" z Białego Boru pod Grudziądzem przygotowały 400 porcji grochówki dla rolników! Zdjęcia Gorąca zupa została rozwieziona do kilku punktów blokadowych na terenie Grudziądza i w okolicy. - Bardzo dobra. Miło, że możemy liczyć na takie wsparcie - mówili rolnicy, którzy posilili się grochówką. Jej przygotowaniem - bagatela 400 porcji! - zajęło się Koło Gospodyń Wiejskich "Borowianki" z Białego Boru w gminie Grudziądz. 📢 Protest rolników w Kujawsko-Pomorskiem - 20.03.2024. Wielkie utrudnienia. W tych miejscach są blokady dróg! Na 20 marca 2024 roku zaplanowano ogólnopolski protest rolników. Manifestacje zaplanowano w całym kraju, w tym także w kujawsko-pomorskiem. Od rana trzeba liczyć się z utrudnieniami - przekazujemy w tym artykule aktualne informacje. 📢 "Zielony nieład. Gaz, pała i uchwała". Protest rolników na trasie Bydgoszcz - Koronowo. Zobacz zdjęcia W środę, 20 marca rolnicy organizują protesty. Nie dostali zgody na blokowanie ulic w Bydgoszczy, ale pojawili się na wielu ważnych drogach wokół miasta. Zablokowana została między innymi trasa Bydgoszcz - Koronowo. Na skrzyżowaniu DW 238 (dawniej DK 25) z DW 244 (w rejonie restauracji Ugotowany) spotkał się z nimi wojewoda Michał Sztybel.

📢 Protest rolników w Grudziądzu i okolicy - 20 marca. "Walczymy w słusznej sprawie dla nas i całego społeczeństwa". Zdjęcia Protest rolników trwa. Ciągniki blokują główne trasy dojazdowe i wyjazdowe do i z Grudziądza. Mamy wciąż nowe informacje. 📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

