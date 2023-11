Prasówka 23.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji [23.11.2023]”?

Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Stół wigilijny 2023 - najlepsze pomysły na udekorowanie świątecznego stołu. Mamy najpiękniejsze inspiracje Jak przygotować i udekorować stół wigilijny do kolacji wigilijnej? Czy świąteczny stół powinien być bogato ozdobiony, czy raczej prosty i skromny? Co powinno znaleźć się na stole wigilijnym? Zobacz w naszej galerii najlepsze propozycje i inspiracje na udekorowanie stołu wigilijnego - tak stworzysz ciepły, rodzinny, niezwykły świąteczny klimat.

📢 Osoby, które wynajmują mieszkania a nie płacą czynszu i innych rachunków mogą zacząć się bać! Zapadł ważny wyrok Latami nie płacą czynszu i rachunków, a potem robią aferę, że im ktoś wodę i prąd odciął, czasem wymieniają zamki. Teraz życie takich mieszkańców, m.in. z województwa kujawsko-pomorskiego, może się skomplikować. W Sądzie Rejonowym w Warszawie zapadł wyrok, pierwszy taki w Polsce, który może być początkiem ważnych zmian na rynku najmu.

Horoskop to przepowiednia zapisana w gwiazdach, może dotyczyć naszej przyszłości zarówno tej bliskiej jak i dalekiej. Z horoskopu możemy również dowiedzieć się jacy jesteśmy. Czy jesteśmy wierni, czy zdradzamy, czy lubimy samotność, czy mamy pecha? Tego wszystkiego możemy dowiedzieć się z naszego znaku zodiaku. Zobaczcie, które spośród dwunastu znaków zodiaku uznawane są za najbardziej ambitne.

📢 Ludzie kultury wyróżnieni przez marszałka w Toruniu. Zobaczcie listę nagrodzonych Już po raz dwudziesty marszałek województwa kujawsko-pomorskiego wyróżnił ludzi kultury. Wśród wyróżnionych znane nazwiska i ci, którzy na co dzień pozostają w cieniu. 📢 Emerytury nauczycieli - kwoty netto. Takie świadczenia dostają emerytowani nauczyciele Nauczyciel to osoba o wyższym kierunkowym wykształceniu, z nieposzlakowaną opinią, ale i umiejętnościami przekazania wiedzy innym. Na lekcjach poza przekazaniem wiedzy nauczyciel musi zapanować nad grupom nastolatków. Wymaga się od nauczycieli aby uczyli i jeszcze wychowywali. Niestety oczekiwania nie idą w parze a wynagrodzeniem. A jakie emerytury dostają osoby odpowiedzialne za kształtowanie kolejnych pokoleń uczniów? Sprawdzamy. 📢 To dzieje się z organizmem po zjedzeniu karpia. Kto powinien jeść, a kto unikać tej ryby? Karp to najbardziej wigilijna ryba, która gości na wielu stołach w polskich domach. Możliwości przyrządzenia karpia jest wiele, od tradycyjnie smażonych dzwonków, po rybę w galarecie czy nawet po grecku. Większość z nas karpia je tylko raz w roku od święta. A jak się okazuje to błąd. Karp ma wiele składników odżywczych i bardzo dobry wpływ na nasz organizm. Co się dzieje, gdy jemy karpia? Postanowiliśmy sprawdzić, kto powinien jeść karpia, a kto go unikać!

📢 Oto najzdrowsze potrawy wigilijne - lista potraw, zdjęcia. Warto je jeść nie tylko w święta Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się między innymi z suto zastawionymi stołami. Świętowanie zaczynamy od wigilijnej kolacji, która od kilku lat nie musi zawierać postnych potraw mimo wszystko dla większości Polaków to jednak pewna tradycja, od której nie odchodzą! A które potrawy z wigilijnego stołu są najzdrowsze? Sprawdzamy.

📢 Ukazał się "Kalendarz Grudziądzki" na 2024 rok. Premiera z muzycznymi akcentami. Zobacz zdjęcia Promocję najnowszej edycji "Kalendarza Grudziądzkiego" zorganizowano w środowy wieczór, w klubie "Akcent". Zaśpiewali niepełnosprawni wokaliści oraz chór Alla Camera. 📢 W takich niesamowitych kreacjach pojawiła się Roksana Węgiel. Piękność wieczorową porą! [23.11.2023] Roksana Węgiel, od momentu uzyskania pełnoletniości, stara się odciąć od wizerunku znanej jeszcze z czasów dziecięcej Eurowizji. Młoda artystka dorasta publicznie, a jej nowe efektowne stylizacje szeroko komentowane są w tradycyjnych mediach i na portalach społecznościowych.

📢 Tak stres wpływa na wagę. Przez to można utyć - w taki sposób stres może powodować przyrost masy ciała [23.11.2023] Stres może wpływać na apetyt, a przez to na masę ciała w różny sposób. Pobudzenie apetytu i nadmierne jedzenie to jedna ze strategii radzenia sobie ze stresem - niektóre osoby poprzez jedzenie próbują sobie radzić z chronicznym i długotrwałym napięciem. Zestresowany organizm ma zwiększone zapotrzebowanie na składniki energetyczne. Hormonem, który ma duży wpływ na wagę przy przewlekłym działaniu stresu, jest kortyzol. Warto wiedzieć, jak stres może powodować przyrost masy ciała i w jaki sposób sobie z tym radzić. 📢 Domowy zakwas z buraków na barszcz - tak możesz go przygotować. Oto prosty przepis nie tylko na święta [23.11.2023] Zakwas z buraków najlepiej przygotować w listopadzie i w grudniu. Robi się go łatwo, niewiele kosztuje, smakuje wyśmienicie i jest gotowy w kilka dni. Zakwas z buraków jest bardzo zdrowy, można go pić każdego dnia. To także niezbędny składnik barszczu wigilijnego. Jak zrobić zakwas buraczany? Zobacz teraz w naszej galerii, prosty przepis na domowy zakwas z buraków. Sprawdź, jak go przygotować krok po kroku.

📢 Tak dziś wygląda Viktor Longo, najmłodszy syn Daniela Olbrychskiego. "Cały ojciec" - zobaczcie zdjęcia [23.11.2023] Daniel Olbrychski, jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia w Polsce, ma troje dzieci z różnych związków. Najmłodszy jest Viktor Longo, z którym przez wiele lat gwiazdor nie miał kontaktów. Viktor wychowywał się w Nowym Jorku, a ojca odwiedził jako 20-latek. Kim jest, jak wygląda i żyje Wiktor Longo, dziś 35-latek, zdaniem internautów łudząco podobny do Daniela Olbrychskiego - o tym piszemy w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Pomarańcze - oto skutki ich jedzenia. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo pomarańczy [23.11.2023] Pomarańcze są owocami, które w Polsce są szczególnie popularne w listopadzie i grudniu. Często zjadamy je od razu lub używamy jako idealny dodatek do herbat lub innych rozgrzewających napojów. Co ważne pomarańcze mają wiele witamin i wartości odżywczych, więc warto je włączyć do swojej diety. Zobaczcie, co dzieje się z naszymi organizmami, gdy jemy dużo pomarańczy.

📢 Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach. Fani bez ogródek: "Cudowna!" [23.11.2023] Kamila Baar to polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Wymiatasz dziewczyno!" [23.11.2023] Aleksandra Żebrowska to żona Michała Żebrowskiego, wspaniałego polskiego aktora. Prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, na którym odsłania kulisy ich związku. Jej portal społecznościowy obserwuje już prawie 400 tysięcy osób. Na popularność jej Instagrama wpływ mają z pewnością też odważne zdjęcia, jakie zamieszcza. Zawsze są szeroko komentowane. Zobaczcie te fotografie.

📢 Babciowe - dla kogo i ile wyniesie? Takie mają być zasady nowego świadczenia ZUS [23.11.2023] Babciowe w wysokości 1500 złotych miesięcznie otrzymywałaby młoda mama, która po urodzeniu dziecka wróci do pracy. Pieniądze byłyby na wypłatę chociażby - jak nazwa wskazuje - dla babci. 📢 Te osoby nie powinny jeść rosołu. W takich sytuacjach rosół może zaszkodzić [23.11.2023] Rosół to wywar z kurczaka (lub innego mięsa drobiowego albo wołowiny) i warzyw, gotowany na wolnym ogniu. Ta tradycyjna zupa króluje na stołach w Polsce. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść rosół. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz rosół? Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Agnieszka Więdłocha - prywatne zdjęcia. Taka jest na co dzień Anna ze świątecznej komedii "Uwierz w Mikołaja" [23.11.2023] Agnieszka Więdłocha rozpoznawalność zdobyła dzięki roli Leny Sajkowskiej w serialu "Czas honoru". Teraz możemy ją oglądać w kinowym hicie - świątecznej komedii "Uwierz w Mikołaja". Jaka jest prywatnie Agnieszka Więdłocha - zobacz w naszej galerii. 📢 Fryzury, które odmładzają - zdjęcia, inspiracje. Takie uczesania odejmą lat nie tylko dojrzałym kobietom [23.11.2023] Kobiety zdecydowanie częściej zmieniają fryzury niż mężczyźni. Panie mają też zdecydowanie większy wybór uczesań, co rodzi często problem w podjęciu decyzji. Mamy dla Was kilka propozycji, które pozwolą Wam wybrać odpowiednie uczesanie. Zobaczcie garść pomysłów i inspiracji na fryzury na święta Bożego Narodzenia. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze! [23.11.2023] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Tak wygląda choinka w domu Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko. Para już przygotowuje się do świąt [23.11.2023] Marina i Wojciech Szczęsny zaczynają już okres świąt Bożego Narodzenia 2023, bo ubrali już choinkę. Piosenkarka i aktorka zaprezentowała już drzewko na swoim Instagramie. Wielu internautów twierdzi, że para zbyt szybko zaczęła tworzyć świąteczny klimat w swoim domu. 📢 Ceny karpia w marketach. Ile wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem? [23.11.2023] U producentów karp nie podrożeje w stosunku do ubiegłego roku. Jak będzie w sklepach? Sprawdzamy ceny karpia i innych ryb, dostępnych w marketach przed Bożym Narodzeniem 2023. 📢 Mateusz Maga z TOP Model. Był objawieniem modelingu - tak dziś wygląda na zdjęciach [23.11.2023] Mateusz Maga to model, o którym zrobiło się głośno po tym, jak wziął udział w "Top Model" w TVN. Występował też w programie "Agent. Gwiazdy". Brał udział w kampaniach reklamowych takich marek jak Prada i Gucci. Dziś mieszka w Londynie, gdzie zajmuje się metamorfozami i warsztatami modowym. Zobaczcie, jak się zmienił!

📢 Takie są planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki! [23.11.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Marianna Zydek z serialu "Kamerdyner" na prywatnych i odważnych zdjęciach. Zobaczcie! [23.11.2023] Marianna Zydek to młoda polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" gra Maritę von Krauss. Znana jest również z takich filmów jak między innymi "Piłsudski" i "Panie Dulskie". Zobaczcie, jak wygląda na prywatnych zdjęciach Marianna Zydek. Znajdziemy tu też sporo bardzo odważnych fotografii.

📢 Ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak zmienił się Leszek Teleszyński. Dawniej bujne wąsy i postawna sylwetka, a teraz? [23.11.2023] Rozmarzone oczy, postawna sylwetka, bujne wąsy - tak zapamętali widzowie ordynata Michorowskiego z filmu "Trędowata" w reż. Jerzego Hoffmana. Wcielający się w tę rolę aktor - Leszek Teleszyński - ma obecnie 76 lat. Oto jak dziś wygląda - bardzo się zmienił?

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku [23.11.2023] Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna. 📢 Mamy horoskop tygodniowy. To czeka nas w czwartym tygodniu listopada - wróży Wróż Roman [23.11.2023] Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz horoskop na kolejny tydzień 20-26 listopada 2023. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku [23.11.2023] Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka.

📢 Rasy psów, które mają problemy otyłością. Tym psiakom trzeba pilnować wagę dla ich zdrowia [23.11.2023] Otyłość u psów to gigantyczny problem. Jeśli dopuścimy, aby nasz pies miał ponadprogramowe kilogramy mogą pojawić się poważne kłopoty zdrowotne, między innymi problemy ze stawami czy sercem. Dlatego już od początku musimy pilnować diety psa. Niektóre psie rasy mają predyspozycję do otyłości. Zobaczcie, jakie to rasy. 📢 Banany - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo bananów [23.11.2023] Banany to z całą pewnością jeden z najbardziej lubianych owoców w Polsce. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ niewielka słodycz połączona z miękką konsystencją wydaje się być połączeniem idealnym. 📢 Mamy zdjęcia Marcina Hakiela z nową partnerką. Tancerz bierze ślub z nową partnerką Dominiką? [23.11.2023] Po rozstaniu z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel intensywnie poszukuje miłości. Tym razem na ściankach często pokazuje się ze zgrabną brunetką o imieniu Dominika. Wszystko wskazuje na to, że ich relacja jest poważna. Ostatnio celebryta i tancerz dodał na swoim profilu na Instagramie bardzo wymowne zdjęcie, które może wskazywać, że para chce zrobić w związku duży krok naprzód. W mediach zawrzało!

📢 Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji [23.11.2023] Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku.

📢 Tak mieszka Emilia Krakowska - zdjęcia. Oto wiejski dom kultowej Jagny z "Chłopów" [23.11.2023] Emilia Krakowska, mimo ukończenia 83 lat, wciąż jest aktywna zawodowo. Fani uwielbiają spotkania z aktorką, która zaraża życiowym optymizmem. Jednak kultowa Jagna z "Chłopów" Reymonta potrzebuje też odpoczynku. Jej prywatnym światem i domem jest urocza wieś Kopki. Tu Emilia Krakowska ma swoje wiejskie królestwo relaksu. Zobaczcie, jak mieszka popularna aktorka Emilia Krakowska - oto jej wiejski dom niedaleko Otwocka.

📢 Emerytury w grudniu 2023 - takie będą stawki brutto i netto. Oto wyliczenia emerytur grudniowych [23.11.2023] Emerytury w grudniu zostaną wypłacone zgodnie z zasadami tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. Zobacz, jakie są stawki świadczeń dla seniorów. Mamy grafiki z wyliczeniami emerytur grudniowych. 📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [23.11.2023] Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek. 📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem [23.11.2023] Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.

📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów [23.11.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Osobom o tych schorzeniach mogą zaszkodzić ogórki kiszone. Te osoby nie powinny ich jeść [23.11.2023] Ogórki kiszone to zdecydowanie jeden z ulubionych dodatków Polaków. Goszczą często na wielu stołach w naszym kraju. Sprawdzą się jako dodatek do obiadu, kanapki czy zupy. Mają masę zastosowań i wiele pozytywnych właściwości zdrowotnych. Warto je jeść szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Niestety nie każdy powinien sięgać po ogórki kiszone. Kto powinien ich unikać? Sprawdzamy.

📢 Oto modne paznokcie od Ukrainek - zdjęcia. Zobacz wzory manicure na listopad i grudzień 2023 [23.11.2023] Paznokcie od Ukrainek robią w Polsce furorę. Polki chętnie eksperymentują, lubią nowe wzory i pomysły w manicure. Ukraińskie saloniki manicure dostosowują się do gustów swoich klientek. Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek - zobacz wzory i pomysły na listopad i grudzień 2023 - prezentujemy je w naszej galerii niżej. 📢 Tak mieszka książę Jan Lubomirski - 100 komnat i 10 tys. mkw. Zobaczcie wnętrza jego zamku w Lubniewicach [23.11.2023] W takim zamku mieszka książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. To posiadłość w Lubniewicach, nad jeziorem Lubiąż w Lubuskiem. Gmach ma 100 komnat, które zajmują 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni! Przy zamku jest 10-hektarowy park, a po drugiej stronie jeziora pałac. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza zamku książąt Lubomirskich w Lubniewicach.

📢 Stare porcelanowe naczynia z PRL - zdjęcia, ceny. Wazony, kury, serwisy kawowe, obiadowe warte fortunę [23.11.2023] Porcelana była modna kilka dekad temu w PRL-u, a dziś przeżywa renesans. Na niektórych naczyniach i wazonach można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje porcelany z czasów PRL osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z listopada 2023. 📢 Mamy horoskop tygodniowy. To czeka nas w trzecim tygodniu listopada - wróży Wróż Roman [23.11.2023] Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz horoskop na kolejny tydzień.

📢 Mamy zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Tak wyglądają nowi Kargul i Pawlak [23.11.2023] To najsłynniejszy sąsiedzki spór w polskim kinie – Pawlak kontra Kargul. Kto zaczął? Jaka jest geneza opowieści, która bawiła Polaków przez lata? Tego dowiemy się z filmu „Sami swoi. Początek”. Powstaje bowiem prequel legendarnego filmu Sami Swoi. 📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" na zdjęciach sprzed lat. Piękna 30-latka jest nie do poznania! [23.11.2023] Ewa Kryza to jedna z gwiazd 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna 30-latka napisała list do rolnika Waldemara i została zaproszona do niego na gospodarstwo. Od razu zostawiła konkurencję w tyle, stając się faworytką do serca Waldka. Nie każdy wie, że Ewa od lat próbuje swoich sił w branży muzycznej. Oto jej zdjęcia sprzed lat. Bardzo się zmieniła?

📢 Meble PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Takich retro foteli, stolików, kredensów poszukują kolekcjonerzy [23.11.2023] Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Wnętrza w starym stylu to w ostatnim czasie trend w urządzaniu mieszkań. Taki klimat w stylu lat 60., 70. czy 80 jest w duchu vintage jest teraz w modzie. Meble stylizowane na dawne lata na portalach aukcyjnych osiągają niekiedy zawrotne ceny, zwłaszcza te odrestaurowane perełki. Zobacz, ile dziś kosztują i jak można zaaranżować starymi meblami wnętrza mieszkań. 📢 Tak się ubiera Alicja Majewska, piosenkarka 70 plus - zdjęcia. Jej TOP projektantem jest Maciej Zień [23.11.2023] Alicja Majewska skończyła w tym roku 75 lat. Zachwyca sylwetką, energią i gustownymi stylizacjami. Jej ulubionym, polskim projektantem jest Maciej Zień. W swojej garderobie ma wiele bardzo dobrej jakości kreacji - nierzadko wygląda w nich zjawiskowo. Jak się ubiera Alicja Majewska - ikona polskiej piosenki, uwielbiana i szanowana przez tysiące fanów? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Najmniej inteligentne rasy psów. Te psy uznaje się za niezbyt mądre [23.11.2023] Choć dla nas, nasz pies zawsze będzie najpiękniejszy i najmądrzejszy to specjaliści zakwalifikowali rasy psów do tych najinteligentniejszych i tych mniej mądrych. Oczywiście rasa to jedynie predyspozycja a to czego i jak nauczymy psa zależy już tylko od nas. Zebraliśmy dla Was rasy psów zakwalifikowane do tych najmniej inteligentnych. 📢 Te rośliny przyciągają pieniądze, miłość i szczęście. Takie rośliny doniczkowe warto mieć w domu i pracy [23.11.2023] Roślinom od tysięcy lat przypisuje się magiczną moc. Wiele osób wierzy, że niektóre rośliny mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Jakie rośliny warto mieć w swoim domu czy pracy? Zobaczcie teraz najpopularniejsze rośliny doniczkowe, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [23.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia [23.11.2023] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [23.11.2023] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze! 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [23.11.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [23.11.2023] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [23.11.2023] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [23.11.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Tak wyglądają wnętrza dwupoziomowego apartamentu Julii Wieniawy na Żoliborzu w Warszawie [23.11.2023] Oto apartament Julii Wieniawy na warszawskim Żoliborzu. Zobaczcie zdjęcia! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka, celebrytka i bizneswoman, którą szersza publiczność poznała dzięki serialowi "Rodzinka.pl". Świetnie wykorzystuje swoją popularność. Na Instagramie obserwuje już ją ponad 2 miliony internautów. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Julia Wieniawa.

📢 Tak wygląda teraz Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell [23.11.2023] Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 46 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler 📢 Maryla Rodowicz - zdjęcia domu gwiazdy. Zobaczcie wnętrza domu gwiazdy polskiej piosenki [23.11.2023] Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej od kilkunastu lat. Kupiła go razem z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a współlokatorami piosenkarki są piękne koty, które artystka uwielbia. 📢 Droga ekspresowa S10 przetnie na odcinku Bydgoszcz - Toruń źródliska Rudy W pasie przyszłej trasy S10 między Bydgoszczą a Toruniem rozpoczęły się wycinki drzew. W dolinie źródlisk Rudy na wysokości Solca Kujawskiego pojawiły się geodezyjne paliki.

📢 Będzie wyższa opłata uzdrowiskowa w Ciechocinku? Kuracjusze protestują! Zgodnie z uchwałą rady miejskiej w Ciechocinku z 4 listopada 2022 roku opłata klimatyczna w nadwiślańskim uzdrowisku wynosi 5,20. Dla niektórych kuracjuszy to bardzo dużo, bo za dodatkowe „atrakcje” i tak muszą płacić. Burmistrz Ciechocinka chce podwyżki. 📢 Adrianna i Michał - tak mieszkają uczestnicy programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Osobom z tymi schorzeniami mogą zaszkodzić ziemniaki. Oni nie powinni ich jeść Ziemniaki to zdecydowanie jeden z najbardziej lubianych dodatków do obiadu przez Polaków. Ziemniaki dają wiele możliwości podania, w wersjach zdrowych i dietetycznych jak i tych bardziej kalorycznych. Warto pamiętać, że sam ziemniak nie jest bardzo kaloryczny, a jedynie dodatki do nich mogą nam dodać kilogramów. Niestety ziemniaki nie są wskazane wszystkim. Kto nie powinien ich jeść? Sprawdźcie.

📢 Lotto - wyniki 21.11.2023. Ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 21.11.2023 tuż po jego zakończeniu.

📢 Osobom o tych schorzeniach mogą zaszkodzić pomidory. Zobacz, jakie osoby nie powinny ich jeść Pomidory są uwielbiane przez kolejne pokolenia Polaków. Te czerwone, wodniste i słodkie bryły wpisały się niemalże do kanonu pokarmów, bez których nawet większa impreza nie ma prawa bytu. 📢 Krótkie fryzury damskie to najmodniejsze cięcia dla kobiet dojrzałych. W nich będziesz wyglądała młodo i atrakcyjnie Krótkie fryzury damskie nie wychodzą z mody. Takie uczesania sprawdzą o każdej porze roku, a co najważniejsze sprawią, że poczujesz się o 10 lat młodsza. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy, zainspiruj się i pobiegnij do fryzjera. Taka metamorfoza zadziała lepiej niż wizyta u chirurga plastyka. 📢 Taka planowana jest waloryzacja emerytur i inne świadczenia w 2024. Zmiany dla emerytów Ile pieniędzy dostaną emeryci od 1 marca 2024 roku? Mamy dobre informacje - ponownie będą to rekordowe kwoty, choć wynikające także z wysokiej inflacji w pierwszej połowie obecnego roku.

📢 Adrianna Tyszka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Teraz jestem wieśniarą" Adrianna Tyszka to gwiazda 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Do udziału w programie zaprosił ją Michał, jej dzisiejszy mąż. Zobaczcie, jak Adrianna Tyszka wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Te rasy psów nie powinny chodzić po schodach. One nie nadają się do mieszkania w bloku bez windy Psy to najlepsi towarzysze dla człowieka. Potrafią wysłuchać, pocieszyć, dotrzymać towarzystwa. To jednak my musimy zadbać o nasze czworonogi i nie możemy ich narażać na niepotrzebne schorzenia. Jednym z poważniejszych psich problemów są problemy z chodzeniem. Zobaczcie, jakim psim rasom nie służy chodzenie po schodach i warto je ograniczać. 📢 Oto najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia. Te uczesania i cięcia bezlitośnie postarzają Kobiety w każdym wieku chcą wyglądać ładnie. W dzisiejszych czasach mają mnóstwo możliwości, by zadbać o siebie - o strój, makijaż, manicure, a także o fryzurę. Nieodpowiednia fryzura może wiele popsuć w wyglądzie kobiety. Ważne jest, by dobrać cięcie i uczesanie odpowiednie do kształtu twarzy, a także do wieku. Również kolor fryzury ma duże znaczenie - powinien pasować do karnacji, do typu urody. Mamy zestawienie najgorszych fryzur po 60. roku życia. Takie uczesania dodają lat i sprawiają, że twarz wygląda staro.

📢 Osobom o tych schorzeniach może zaszkodzić herbata. Te osoby nie powinny pić jej zbyt wiele . Aktualnie dostępnych jest bardzo wiele gatunków herbat i bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie. Nie każdy powinien sięgać po ten napój, wiele grup powinno zrezygnować z picia herbaty ze względów zdrowotnych.

📢 Tacy są na co dzień Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zobacz prywatne zdjęcia Kornelia i Marek to uczestnicy 9. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dobrana przez ekspertów para od razu przypadła sobie do gustu i nic nie wskazuje na to, aby ich sielanka miała się zakończyć. Zarówno Kornelia, jak i Marek są obecni na Facebooku i Instagramie. Zobacz, jacy są prywatnie! 📢 Anna z "Rolnik szuka żony" - prywatne zdjęcia. Rolniczka prowadzi też studio urody! Anna Derbiszewska to jedna z dwóch rolniczek biorących udział w 10. edycji programu TVP "Rolnik szuka żony". Kobieta jest nie tylko bardzo zaradna i pracowita, ale również bardzo atrakcyjna. Swoje umiejętności dbania o urodę wykorzystuje w praktyce. Okazuje się, że rolniczka prowadzi własne studio, w którym zajmuje się stylizacją rzęs i brwi. Jaka jeszcze jest na co dzień? Oto prywatne zdjęcia Anny z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi. 📢 Pechowe znaki zodiaku według Wróżki Romy. Te znaki nie mają szczęścia według horoskopu Czy zdarza Wam się myśleć, że prześladuje Was pech? Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni, czasem wszystko się udaje, a innym razem mimo trudu włożonego w zadanie nic nam nie wychodzi. A myśleliście kiedyś że pech prześladuje Was zdecydowanie za często? Może wpływ na to ma znak zodiaku? Okazuje się, że niektóre znaki przyciągają pecha jak magnes. Zobaczcie, kto jest na liście!

📢 Najbardziej chorowite rasy psów. Te psy dużo chorują - oto TOP 8 chorowitych ras psów Decyzja o przygarnięciu psa powinna być przemyślana. Pies to członek rodziny. Wymaga, by poświęcić mu czas, uwagę, zapewnić dobrą karmę i witaminy, zabawki, a także, by zadbać o jego właściwy rozwój i stan zdrowia. Wizyty u weterynarza to obowiązek właściciela psa. Z psem trzeba chodzić do lecznicy zarówno na profilaktyczne badania, na kastrację, na zaczipowanie, jak i w przypadku objawów chorobowych. Takie leczenie może wiązać się ze sporymi kosztami. Dlatego zanim zdecydujesz się na psa, zobacz, które rasy psów są chorowite. 📢 Jakub Piotrowski i jego dziewczyna Wiktoria. Tak mieszka i żyje na co dzień strzelec gola dla Polski w meczu z Czechami Kim jest Jakub Piotrowski? 26-letni pomocnik zastąpił w reprezentacji Piotra Zielińskiego i dał Polsce prowadzenie w meczu z Czechami w eliminacjach Euro. 26-letni pomocnik pochodzi z małego miasteczka w województwie kujawsko-pomorskim, a teraz jest gwiazdą bułgarskiego Łudogorec Razgrad. Tak mieszka i żyje na co dzień piłkarz Jakub Piotrowski.

📢 Tak teraz wygląda Anna Mucha. Aktorka dumnie pokazuje się z siwizną - przestała się farbować? Anna Mucha to aktorka znana głównie z roli Magdy w serialu "M jak miłość" oraz polskiego kina komercyjnego. Gwiazda zawsze dbała o swój wizerunek i była inspiracją dla wielu kobiet. Ostatnio fani mogą ją obserwować w nieco naturalniejszym wydaniu, ponieważ przestała się farbować i dumnie pokazuje siwe pasma na swoim profilu na Instagramie. 📢 Emilia Krakowska - taki jej styl odejmuje lat. Tak się ubiera niezapomniana Jagna z "Chłopów" Emilia Krakowska - wielka dama polskiego kina i teatru, kobieta z klasą, gwiazda wśród gwiazd, jak określa ją wielu, to rodowita poznanianka, która w tym roku skończyła 83 lata i niezmiennie zachwyca. Aktorka jest młoda duchem, pełna aktywności, uśmiechu, czego niejeden mógłby jej pozazdrościć. Emilia Krakowska udowadnia, że wiek to tylko liczba. Swoją osobowość podkreśla oryginalnymi strojami - dużo tu kolorów i dodatków, które odejmują lat! Tak się ubiera Emilia Krakowska, czyli Jagna z kultowych "Chłopów". Zobacz i zainspiruj się - zdjęcia Emilii Krakowskiej i jej stylizacje pokazujemy w naszej galerii.

📢 Ile kosztuje parking w sanatorium? Zobacz jakie są opłaty za parkowanie samochodu w uzdrowiskach Jeśli decydujesz się na dojazd do sanatorium samochodem, musisz liczyć się z opłatami za jego parkowanie. W niektórych obiektach stawki są na poziomie kilkudziesięciu złotych za turnus. Jednak są też miejsca gdzie zapłacić trzeba niemal tysiąc złotych za 28 dni postoju. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Była kiedyś blondynką! Magdalena Białas to uczestniczka 9. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci dobrali ją w parze z Krzysztofem. Para okazała się być bardzo dobrana - wspólnie interesują się psychologią, ezoteryką i życiem duchowym. Magda prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się swoją wiedzą i informacjami z życia prywatnego. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Elżbieta Czabator i Adam Kraśko z "Rolnik szuka żony" są razem? Chwalą się wspólnie spędzonymi chwilami Elżbieta Czabator to gwiazda 8. edycji programu "Rolnik szuka żony", z kolei Adam Kraśko pojawił się w 1. edycji show. Obojgu niestety nie powiodło się w miłości i nie udało im się znaleźć stałego partnera. Okazuje się, że lubią spędzać razem czas, czym ostatnio pochwalili się na swoim profilu na Instagramie. Fani spekulują, czy to tylko koleżeństwo, czy może coś poważniejszego. 📢 Czołowe zderzenie pod Grudziądzem. Jaguar wpadł w poślizg i wjechał w seata Dwa auta osobowe: jaguar oraz seat zderzyły się czołowo pod Grudziądzem. Przejazd drogą krajową 55 był zamknięty przez ponad trzy godziny. - Warunki na jezdni są wyjątkowo zdradliwe i należy jechać ostrożniej, wolniej i rozsądniej - apelują policjanci.

📢 Świąteczne paznokcie. Te kolory, wzory i zdobienia warto wybrać na święta. Poznaj najnowsze inspiracje na paznokcie hybrydowe i naturalne Świąteczne paznokcie to świetne uzupełnienie bożonarodzeniowej stylizacji i idealny manicure na grudzień. Wybierać można pośród rozmaitych oryginalnych zdobień i wzorków. Ale także fanki klasycznego french manicure znajdą w tym wyjątkowym czasie coś dla siebie. W święta na paznokciach króluje klasyczna czerwień, głęboka szmaragdowa zieleń i oczywiście… brokat! Zobacz najmodniejsze propozycje na świąteczne paznokcie w 2023 r. 📢 Takie są emerytury listopadowe - mamy tabele wyliczeń brutto i netto. Takie będą emerytury w listopadzie Emerytury, które wpłyną na konta seniorów w listopadzie, będą kwotami po waloryzacji. Naliczone zostaną zgodnie z zasadami waloryzacji, które obowiązują od 1 lipca 2023 roku. Takie będą emerytury listopadowe 2023 - mamy tabele wyliczeń brutto oraz netto. Zobacz w tabeli dokładne wyliczenia emerytur w listopadzie 2023 - takie kwoty otrzymają seniorzy.

📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Sylwia Peretti z programu "Królowe życia" w TTV - zdjęcia. Tak żyje po stracie syna Sylwia Peretti stała się znana w całej Polsce dzięki udziałowi w programie TTV "Królowe życia". Bajkowy świat przerwała jednak tragedia. W wypadku samochodowym zginął jej ukochany syn. Po tym wydarzeniu "Królowa życia" zniknęła z mediów społecznościowych. Teraz mówi o swoich emocjach. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - takie są prognozy. Mamy tabele wyliczeń netto emerytur po waloryzacji 2024 Jakich kwot mogą się spodziewać seniorzy po waloryzacji emerytur w 2024 roku? Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Emerytów kolejna waloryzacja emerytur czeka w 2024 roku. Prognozowany wskaźnik waloryzacji na 2024 rok to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, to emerytury po waloryzacji w 2024 roku będą rekordowo wysokie. Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024.

📢 Horoskop finansowy na 2024 rok. Tym znakom zodiaku szczęście będzie sprzyjać w nowym roku Horoskop to pewnego rodzaju przepowiednia dotycząca naszej przyszłości. To z niej możemy się dowiedzieć co szykują dla nas gwiazdy. Jest to jednak zapowiedz wydarzeń dość ogólna, aby poznać co przygotowały gwiazdy konkretnie gwiazdy musimy zdecydować się na sporządzenie horoskopu indywidualnego. Tradycyjny, ogólny horoskop to dobry drogowskaz lub ostrzeżenie przed kłopotami. Zobaczcie, co gwiazdy przygotowały dla wszystkich znaków zodiaku w 2024 roku. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet nie tylko na wakacje. Pixie Cut, bob i undercut ciągle na topie Istnieje wiele różnych rodzajów fryzur krótkich, które można dostosować do różnych stylów i preferencji. W takich cięciach odejmiesz sobie wizualnie lat, sprawisz, że będziesz wyglądała kobieco i stylowo. Zobacz modne uczesania, które sprawdzą się nie tylko latem.

